Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 9,01 -0,55 16,41 Acıpayam Selüloz 23,30 -6,73 36,10 Adel Kalemcilik 24,88 -1,74 -27,33 Adese Alışveriş Ticaret 3,02 -1,95 7,86 Afyon Çimento 4,72 -3,08 -7,63 Ak Enerji 1,95 -2,50 -11,76 Akbank 5,99 -1,64 -13,56 Akçansa 18,43 -2,74 11,43 Akdeniz Yatırım Hold. 2,48 0,40 3,20 Akfen GMYO 4,27 -3,17 -12,14 Akın Tekstil 59,80 1,79 88,29 Akiş GMYO 2,35 -3,69 -15,84 Akmerkez GMYO 57,95 -2,77 -10,00 Aksa 17,84 -0,72 22,28 Aksa Enerji 11,95 3,02 60,62 Aksigorta 10,20 0,49 9,68 Aksu Enerji 6,65 -2,35 -11,89 Alarko Carrıer 427,80 -4,08 17,24 Alarko GMYO 28,36 -2,27 8,41 Alarko Holding 12,12 2,02 40,28 Albaraka Türk 2,01 2,03 3,61 Alcatel Lucent Teletaş 33,46 -4,56 12,81 Alkim Kağıt 18,42 -0,32 35,96 Alkim Kimya 17,96 -1,32 23,54 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,49 -1,58 13,70 Altınyunus Çeşme 77,00 -2,28 54,12 Anadolu Efes 23,88 -2,21 3,02 Anadolu Grubu Holding 26,48 -3,00 0,64 Anadolu Hayat Emek. 11,24 0,36 29,64 Anadolu Isuzu 21,56 -1,10 19,78 Anadolu Sigorta 8,15 0,00 7,95 Anel Elektrik 4,80 4,35 51,42 Arçelik 36,10 0,39 18,75 ARD Bilişim Teknolojileri 57,30 -4,42 19,18 Arena Bilgisayar 57,25 -4,90 66,42 Armada Bilgisayar 62,90 5,36 28,16 Arsan Tekstil 9,07 0,22 24,42 Arzum Ev Aletleri 24,02 -1,31 -2,44 Aselsan 17,06 -1,04 -6,52 Ata GMYO 5,98 -3,24 8,53 Atakule GMYO 3,65 -3,44 44,84 Atlantis Yatırım Holding 5,35 -4,46 -3,78 Atlas Yat. Ort. 1,56 -1,89 -10,86 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,70 -0,05 3,77 Avrasya GMYO 3,24 0,00 23,69 Avrasya Petrol ve Tur. 3,39 -3,97 5,94 Avrupa Yatırım Holding 7,28 0,69 21,33 Ayen Enerji 7,57 -1,30 39,93 Ayes Çelik Hasır ve Çit 13,40 3,08 18,06 Aygaz 16,50 -1,08 12,63 Bagfaş 25,98 -2,77 29,90 Bak Ambalaj 26,06 -0,91 29,01 Balatacılar Balatacılık 8,73 -2,46 5,95 Bantaş Ambalaj 4,82 -2,63 2,77 Banvit 55,25 -0,99 6,25 Baştaş Başkent Çimento 13,89 -5,51 -20,03 Batı Çimento 16,51 0,98 250,53 Batısöke Çimento 3,83 3,51 56,97 Bayrak Taban Sanayi 11,77 -1,51 10,93 Bera Holding 23,32 -4,19 14,99 Berkosan Yalıtım 12,30 -3,45 37,89 Beşiktaş Futbol Yat. 6,09 9,93 50,74 Beyaz Filo 13,69 -3,79 34,48 Bilici Yatırım 10,42 -4,49 56,93 Bim Mağazalar 71,65 -0,83 -2,56 Birko Mensucat 1,08 -1,82 -2,70 Birlik Mensucat 3,15 9,76 -8,96 Bizim Mağazaları 14,81 -2,18 -3,58 Borusan Mannesmann 32,80 -5,20 17,99 Borusan Yat. Paz. 485,00 -2,22 6,15 Bosch Fren Sistemleri 1.188,90 -1,04 -4,04 Bossa 25,86 -2,64 44,87 Brisa 29,50 -1,47 47,94 Burçelik 25,60 -0,70 21,79 Burçelik Vana 34,34 -1,77 -30,85 Bursa Çimento 4,07 -3,33 -18,23 Carrefoursa 60,25 -2,51 -16,09 Casa Emtia Petrol 160,00 4,99 50,94 Ceo Event Medya 6,21 -4,31 -3,42 Coca Cola İçecek 76,65 2,61 17,72 Cosmos Yat. Holding 11,70 -2,50 45,16 Credıtwest Faktorıng 5,40 -1,82 -8,01 Çelebi 300,00 -0,92 64,36 Çelik Halat 8,74 -1,47 -3,93 Çemaş Döküm 1,56 -3,11 -8,38 Çemtaş 16,61 -2,87 4,46 Çimbeton 313,30 -1,04 5,67 Çimentaş 40,32 -4,45 11,50 Çimsa 22,22 -2,37 24,83 Çuhadaroğlu Metal 7,63 -1,42 -1,29 Dagi Giyim 2,87 -9,46 -15,75 Dagi Yatırım Holding 15,20 -5,82 17,83 Dardanel 33,50 0,84 0,00 Datagate Bilgisayar 15,85 -2,76 -1,61 Demısaş Döküm 8,35 2,20 26,32 Denge Holding 7,70 -4,94 40,51 Deniz GMYO 5,60 -3,61 63,74 Derimod 11,26 -2,51 15,61 Derlüks Yatırım Holding 8,86 1,61 0,45 Desa Deri 13,14 -3,03 34,91 Despec Bilgisayar 12,90 -1,75 -1,23 Deva Holding 29,90 -1,52 23,86 Dinamik Isı Makina Yalıtım 16,00 0,31 47,47 Diriteks Diriliş Tekstil 6,99 2,79 87,40 Ditaş Doğan 17,60 -1,95 35,09 DO-CO 635,10 -0,92 0,81 Doğan Burda 18,44 -2,69 -17,83 Doğan Holding 3,49 -0,29 13,68 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,99 -4,47 28,38 Doğusan 5,27 -1,68 20,32 Doğuş GMYO 11,70 -2,82 43,21 Doğuş Otomotiv 34,04 -2,18 18,44 Döktaş Dökümcülük 38,80 7,06 26,71 Duran Doğan Basım 12,64 -3,59 20,50 Dyo Boya 15,62 -2,56 37,50 Eczacıbaşı İlaç 7,10 -2,61 -4,83 Eczacıbaşı Yatırım 56,00 -6,35 101,87 Edip Gayrimenkul 3,73 -1,84 12,35 Ege Endüstri 1.645,00 2,36 -4,77 Ege Gübre 227,80 -3,47 56,89 Ege Profil 36,00 0,45 -5,86 Ege Seramik 13,66 -2,36 32,75 Egeplast 33,00 -2,94 -0,90 Ekiz Kimya 6,85 -2,00 -3,93 Emek Elektrik 2,68 -1,47 -6,14 Eminiş Ambalaj 26,96 3,30 -26,82 Emlak Konut GMYO 2,18 -3,11 1,87 Enerjisa Enerji 11,93 -0,50 -4,64 Enka İnşaat 8,03 -1,95 8,96 Erbosan 62,60 -3,40 52,68 Ereğli Demir Çelik 16,94 0,83 13,46 Ersu Gıda 5,01 -3,65 1,42 Escort Teknoloji 7,42 -3,39 12,94 Esenboğa Elektrik 40,06 -3,98 110,51 Etiler Gıda 5,60 -6,98 40,70 Euro Kapital Yat. Ort. 3,95 -1,25 2,60 Euro Trend Yat. Ort. 3,62 -0,82 0,56 Euro Yat. Ort. 4,56 1,11 1,11 Euro Yatırım Holding 3,63 10,00 27,82 Fade Gıda 16,00 2,24 158,48 Fenerbahçe Futbol 29,12 -1,15 -1,49 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,22 -4,45 -2,35 F-M İzmit Piston 168,20 -0,06 35,32 Fonet Bilgi Teknolojileri 16,40 0,68 25,86 Ford Otosan 229,20 9,98 81,90 Formet Celik Kapi Sanayi 3,44 -4,71 -27,58 Frigo Pak Gıda 33,00 0,24 57,29 Galatasaray Sportif 4,42 6,76 9,14 Garanti Bankası 8,75 -1,24 -15,62 Garanti Faktoring 13,39 9,93 20,31 Garanti Yat. Ort. 3,19 -5,06 -1,24 Gedik Y. Men. Değ. 23,64 0,60 87,62 Gediz Ambalaj 38,12 -2,26 42,24 Gentaş 5,84 -2,18 -1,68 Gersan Elektrik 7,07 -1,53 15,15 Global Men. Değ. 7,55 -4,43 25,62 Global Yat. Holding 6,22 -0,48 32,91 Good-Year 8,64 -2,59 3,35 Göltaş Çimento 59,15 -4,90 43,36 Gözde Girişim 8,51 -3,51 6,64 GSD Denizcilik 6,36 2,58 26,19 GSD Holding 2,35 -1,67 -6,37 Gübre Fabrik. 76,70 -2,29 -10,87 Güler Yat. Holding 10,04 -0,99 -7,64 Halk GMYO 3,39 -4,24 5,61 Hatay Tekstil 22,54 1,90 61,58 Hedef Girişim 4,13 -2,36 20,53 Hektaş 30,16 -2,20 58,15 HUB Girişim 18,41 -3,76 1,15 Hürriyet Gzt. 2,15 -1,38 2,38 ICBC Turkey Bank 6,17 -1,28 -5,08 İdealist Danışmanlık 70,00 2,79 420,06 İdealist GMYO 10,50 1,55 54,41 İhlas Ev Aletleri 1,66 -1,78 -11,70 İhlas Gayrimenkul 1,15 -3,36 -8,00 İhlas Gazetecilik 3,08 -2,84 -24,14 İhlas Holding 0,88 -4,35 -21,62 İhlas Yayın Holding 0,95 -3,06 -16,67 İndeks Bilgisayar 30,96 -0,45 61,84 Info Yatırım 6,84 -2,01 6,05 İntema 48,48 5,81 21,50 Inveo Yatırım Holding 137,00 -2,91 209,81 İpek Doğal Enerji 12,86 -3,38 -1,68 İskenderun Demir Çelik 13,15 -1,13 30,07 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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