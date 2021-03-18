Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

18.03.2021 18:45
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,87-1,5514,60
Acıpayam Selüloz22,40-3,8630,84
Adel Kalemcilik25,422,17-25,75
Adese Alışveriş Ticaret3,00-0,667,14
Afyon Çimento4,57-3,18-10,57
Ak Enerji1,91-2,05-13,57
Akbank6,101,84-11,98
Akçansa18,20-1,2510,04
Akdeniz Yatırım Hold.2,480,003,20
Akfen GMYO4,24-0,70-12,76
Akın Tekstil60,401,0090,18
Akiş GMYO2,31-1,70-17,27
Akmerkez GMYO59,953,45-6,90
Aksa17,00-4,7116,52
Aksa Enerji11,70-2,0957,26
Aksigorta9,26-2,946,46
Aksu Enerji6,690,60-11,36
Alarko Carrıer415,00-2,9913,73
Alarko GMYO27,64-2,545,66
Alarko Holding12,02-0,8339,12
Albaraka Türk1,99-1,002,58
Alcatel Lucent Teletaş32,92-1,6110,99
Alkim Kağıt18,03-2,1233,08
Alkim Kimya17,72-1,3421,89
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,48-0,4013,24
Altınyunus Çeşme74,45-3,3149,02
Anadolu Efes23,62-1,091,90
Anadolu Grubu Holding27,463,704,37
Anadolu Hayat Emek.11,06-1,6027,57
Anadolu Isuzu21,00-2,6016,67
Anadolu Sigorta8,150,007,95
Anel Elektrik5,147,0862,15
Arçelik35,30-2,2216,12
ARD Bilişim Teknolojileri56,25-1,8316,99
Arena Bilgisayar55,80-2,5362,21
Armada Bilgisayar60,65-3,5823,57
Arsan Tekstil9,211,5426,34
Arzum Ev Aletleri23,80-0,92-3,33
Aselsan16,88-1,06-7,51
Ata GMYO6,020,679,26
Atakule GMYO3,55-2,7440,87
Atlantis Yatırım Holding5,380,56-3,24
Atlas Yat. Ort.1,54-1,28-12,00
AvivaSA Emeklilik Hayat18,64-0,323,43
Avrasya GMYO3,18-1,8521,40
Avrasya Petrol ve Tur.3,34-1,474,37
Avrupa Yatırım Holding7,685,4928,00
Ayen Enerji7,34-3,0435,67
Ayes Çelik Hasır ve Çit13,11-2,1615,51
Aygaz16,35-0,9111,60
Bagfaş25,26-2,7726,30
Bak Ambalaj25,78-1,0727,62
Balatacılar Balatacılık8,35-4,351,33
Bantaş Ambalaj4,75-1,451,28
Banvit54,45-1,454,71
Baştaş Başkent Çimento14,504,39-16,52
Batı Çimento16,36-0,91247,35
Batısöke Çimento3,80-0,7855,74
Bayrak Taban Sanayi11,54-1,958,77
Bera Holding22,70-2,6611,93
Berkosan Yalıtım12,481,4639,91
Beşiktaş Futbol Yat.5,75-5,5842,33
Beyaz Filo13,40-2,1231,63
Bilici Yatırım11,469,9872,59
Bim Mağazalar71,650,00-2,56
Birko Mensucat1,080,00-2,70
Birlik Mensucat3,14-0,32-9,25
Bizim Mağazaları15,101,96-1,69
Borusan Mannesmann32,12-2,0715,54
Borusan Yat. Paz.475,30-2,004,03
Bosch Fren Sistemleri1.168,00-1,76-5,72
Bossa25,960,3945,43
Brisa29,16-1,1546,24
Burçelik25,34-1,0220,55
Burçelik Vana34,701,05-30,12
Bursa Çimento4,110,98-17,43
Carrefoursa61,652,32-14,14
Casa Emtia Petrol150,00-6,2541,51
Ceo Event Medya6,15-0,97-4,35
Coca Cola İçecek76,35-0,3917,25
Cosmos Yat. Holding11,60-0,8543,92
Credıtwest Faktorıng5,400,00-8,01
Çelebi330,0010,0080,80
Çelik Halat8,49-2,86-6,68
Çemaş Döküm1,54-1,28-9,55
Çemtaş16,12-2,951,38
Çimbeton308,70-1,474,11
Çimentaş41,202,1813,94
Çimsa22,541,4426,63
Çuhadaroğlu Metal7,50-1,70-2,98
Dagi Giyim2,68-6,62-21,32
Dagi Yatırım Holding15,11-0,5917,13
Dardanel33,580,240,24
Datagate Bilgisayar16,041,20-0,43
Demısaş Döküm7,97-4,5520,57
Denge Holding7,50-2,6036,86
Deniz GMYO5,52-1,4361,40
Derimod11,391,1516,94
Derlüks Yatırım Holding8,951,021,47
Desa Deri13,12-0,1534,70
Despec Bilgisayar12,78-0,93-2,14
Deva Holding29,06-2,8120,38
Dinamik Isı Makina Yalıtım16,050,3147,93
Diriteks Diriliş Tekstil6,90-1,2984,99
Ditaş Doğan16,78-4,6628,80
DO-CO633,00-0,330,48
Doğan Burda18,540,54-17,38
Doğan Holding3,42-2,0111,40
Doğtaş Kelebek Mobilya2,91-2,6824,95
Doğusan5,17-1,9018,04
Doğuş GMYO12,204,2749,33
Doğuş Otomotiv32,50-4,5213,08
Döktaş Dökümcülük40,724,9532,98
Duran Doğan Basım12,902,0622,97
Dyo Boya15,39-1,4735,48
Eczacıbaşı İlaç7,09-0,14-4,96
Eczacıbaşı Yatırım53,40-4,6492,50
Edip Gayrimenkul3,730,0012,35
Ege Endüstri1.688,102,62-2,27
Ege Gübre224,70-1,3654,75
Ege Profil36,260,72-5,18
Ege Seramik13,62-0,2932,36
Egeplast34,504,553,60
Ekiz Kimya6,992,04-1,96
Emek Elektrik2,783,73-2,64
Eminiş Ambalaj25,98-3,64-29,48
Emlak Konut GMYO2,17-0,461,40
Enerjisa Enerji11,71-1,84-6,39
Enka İnşaat7,91-1,497,33
Erbosan68,859,9867,93
Ereğli Demir Çelik16,80-0,8312,53
Ersu Gıda5,020,201,62
Escort Teknoloji7,24-2,4310,20
Esenboğa Elektrik41,704,09119,13
Etiler Gıda5,803,5745,73
Euro Kapital Yat. Ort.4,073,045,71
Euro Trend Yat. Ort.3,989,9410,56
Euro Yat. Ort.4,958,559,76
Euro Yatırım Holding3,999,9240,49
Fade Gıda15,52-3,00150,73
Fenerbahçe Futbol28,68-1,51-2,98
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,18-0,64-2,98
F-M İzmit Piston160,90-4,3429,44
Fonet Bilgi Teknolojileri15,98-2,5622,64
Ford Otosan212,00-7,5068,25
Formet Celik Kapi Sanayi3,491,45-26,53
Frigo Pak Gıda31,88-3,3951,95
Galatasaray Sportif4,522,2611,60
Garanti Bankası9,043,31-12,83
Garanti Faktoring14,729,9332,26
Garanti Yat. Ort.3,220,94-0,31
Gedik Y. Men. Değ.24,664,3195,71
Gediz Ambalaj37,74-1,0040,82
Gentaş5,860,34-1,35
Gersan Elektrik6,92-2,1212,70
Global Men. Değ.8,309,9338,10
Global Yat. Holding6,372,4136,11
Good-Year8,51-1,501,79
Göltaş Çimento65,059,9757,66
Gözde Girişim8,27-2,823,63
GSD Denizcilik6,11-3,9321,23
GSD Holding2,33-0,85-7,17
Gübre Fabrik.75,85-1,11-11,85
Güler Yat. Holding10,110,70-6,99
Halk GMYO3,38-0,295,30
Hatay Tekstil22,20-1,5159,14
Hedef Girişim4,304,1225,49
Hektaş29,64-1,7255,43
HUB Girişim18,06-1,90-0,77
Hürriyet Gzt.2,13-0,931,43
ICBC Turkey Bank6,170,00-5,08
İdealist Danışmanlık74,005,71449,78
İdealist GMYO11,004,7661,76
İhlas Ev Aletleri1,64-1,20-12,77
İhlas Gayrimenkul1,14-0,87-8,80
İhlas Gazetecilik3,04-1,30-25,12
İhlas Holding0,880,00-21,62
İhlas Yayın Holding0,94-1,05-17,54
İndeks Bilgisayar30,22-2,3957,97
Info Yatırım6,71-1,904,03
İntema48,00-0,9920,30
Inveo Yatırım Holding146,707,08231,75
İpek Doğal Enerji12,79-0,54-2,22
İskenderun Demir Çelik12,98-1,2928,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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