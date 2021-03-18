Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,87
|-1,55
|14,60
|Acıpayam Selüloz
|22,40
|-3,86
|30,84
|Adel Kalemcilik
|25,42
|2,17
|-25,75
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,00
|-0,66
|7,14
|Afyon Çimento
|4,57
|-3,18
|-10,57
|Ak Enerji
|1,91
|-2,05
|-13,57
|Akbank
|6,10
|1,84
|-11,98
|Akçansa
|18,20
|-1,25
|10,04
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,48
|0,00
|3,20
|Akfen GMYO
|4,24
|-0,70
|-12,76
|Akın Tekstil
|60,40
|1,00
|90,18
|Akiş GMYO
|2,31
|-1,70
|-17,27
|Akmerkez GMYO
|59,95
|3,45
|-6,90
|Aksa
|17,00
|-4,71
|16,52
|Aksa Enerji
|11,70
|-2,09
|57,26
|Aksigorta
|9,26
|-2,94
|6,46
|Aksu Enerji
|6,69
|0,60
|-11,36
|Alarko Carrıer
|415,00
|-2,99
|13,73
|Alarko GMYO
|27,64
|-2,54
|5,66
|Alarko Holding
|12,02
|-0,83
|39,12
|Albaraka Türk
|1,99
|-1,00
|2,58
|Alcatel Lucent Teletaş
|32,92
|-1,61
|10,99
|Alkim Kağıt
|18,03
|-2,12
|33,08
|Alkim Kimya
|17,72
|-1,34
|21,89
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,48
|-0,40
|13,24
|Altınyunus Çeşme
|74,45
|-3,31
|49,02
|Anadolu Efes
|23,62
|-1,09
|1,90
|Anadolu Grubu Holding
|27,46
|3,70
|4,37
|Anadolu Hayat Emek.
|11,06
|-1,60
|27,57
|Anadolu Isuzu
|21,00
|-2,60
|16,67
|Anadolu Sigorta
|8,15
|0,00
|7,95
|Anel Elektrik
|5,14
|7,08
|62,15
|Arçelik
|35,30
|-2,22
|16,12
|ARD Bilişim Teknolojileri
|56,25
|-1,83
|16,99
|Arena Bilgisayar
|55,80
|-2,53
|62,21
|Armada Bilgisayar
|60,65
|-3,58
|23,57
|Arsan Tekstil
|9,21
|1,54
|26,34
|Arzum Ev Aletleri
|23,80
|-0,92
|-3,33
|Aselsan
|16,88
|-1,06
|-7,51
|Ata GMYO
|6,02
|0,67
|9,26
|Atakule GMYO
|3,55
|-2,74
|40,87
|Atlantis Yatırım Holding
|5,38
|0,56
|-3,24
|Atlas Yat. Ort.
|1,54
|-1,28
|-12,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,64
|-0,32
|3,43
|Avrasya GMYO
|3,18
|-1,85
|21,40
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,34
|-1,47
|4,37
|Avrupa Yatırım Holding
|7,68
|5,49
|28,00
|Ayen Enerji
|7,34
|-3,04
|35,67
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|13,11
|-2,16
|15,51
|Aygaz
|16,35
|-0,91
|11,60
|Bagfaş
|25,26
|-2,77
|26,30
|Bak Ambalaj
|25,78
|-1,07
|27,62
|Balatacılar Balatacılık
|8,35
|-4,35
|1,33
|Bantaş Ambalaj
|4,75
|-1,45
|1,28
|Banvit
|54,45
|-1,45
|4,71
|Baştaş Başkent Çimento
|14,50
|4,39
|-16,52
|Batı Çimento
|16,36
|-0,91
|247,35
|Batısöke Çimento
|3,80
|-0,78
|55,74
|Bayrak Taban Sanayi
|11,54
|-1,95
|8,77
|Bera Holding
|22,70
|-2,66
|11,93
|Berkosan Yalıtım
|12,48
|1,46
|39,91
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,75
|-5,58
|42,33
|Beyaz Filo
|13,40
|-2,12
|31,63
|Bilici Yatırım
|11,46
|9,98
|72,59
|Bim Mağazalar
|71,65
|0,00
|-2,56
|Birko Mensucat
|1,08
|0,00
|-2,70
|Birlik Mensucat
|3,14
|-0,32
|-9,25
|Bizim Mağazaları
|15,10
|1,96
|-1,69
|Borusan Mannesmann
|32,12
|-2,07
|15,54
|Borusan Yat. Paz.
|475,30
|-2,00
|4,03
|Bosch Fren Sistemleri
|1.168,00
|-1,76
|-5,72
|Bossa
|25,96
|0,39
|45,43
|Brisa
|29,16
|-1,15
|46,24
|Burçelik
|25,34
|-1,02
|20,55
|Burçelik Vana
|34,70
|1,05
|-30,12
|Bursa Çimento
|4,11
|0,98
|-17,43
|Carrefoursa
|61,65
|2,32
|-14,14
|Casa Emtia Petrol
|150,00
|-6,25
|41,51
|Ceo Event Medya
|6,15
|-0,97
|-4,35
|Coca Cola İçecek
|76,35
|-0,39
|17,25
|Cosmos Yat. Holding
|11,60
|-0,85
|43,92
|Credıtwest Faktorıng
|5,40
|0,00
|-8,01
|Çelebi
|330,00
|10,00
|80,80
|Çelik Halat
|8,49
|-2,86
|-6,68
|Çemaş Döküm
|1,54
|-1,28
|-9,55
|Çemtaş
|16,12
|-2,95
|1,38
|Çimbeton
|308,70
|-1,47
|4,11
|Çimentaş
|41,20
|2,18
|13,94
|Çimsa
|22,54
|1,44
|26,63
|Çuhadaroğlu Metal
|7,50
|-1,70
|-2,98
|Dagi Giyim
|2,68
|-6,62
|-21,32
|Dagi Yatırım Holding
|15,11
|-0,59
|17,13
|Dardanel
|33,58
|0,24
|0,24
|Datagate Bilgisayar
|16,04
|1,20
|-0,43
|Demısaş Döküm
|7,97
|-4,55
|20,57
|Denge Holding
|7,50
|-2,60
|36,86
|Deniz GMYO
|5,52
|-1,43
|61,40
|Derimod
|11,39
|1,15
|16,94
|Derlüks Yatırım Holding
|8,95
|1,02
|1,47
|Desa Deri
|13,12
|-0,15
|34,70
|Despec Bilgisayar
|12,78
|-0,93
|-2,14
|Deva Holding
|29,06
|-2,81
|20,38
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|16,05
|0,31
|47,93
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,90
|-1,29
|84,99
|Ditaş Doğan
|16,78
|-4,66
|28,80
|DO-CO
|633,00
|-0,33
|0,48
|Doğan Burda
|18,54
|0,54
|-17,38
|Doğan Holding
|3,42
|-2,01
|11,40
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,91
|-2,68
|24,95
|Doğusan
|5,17
|-1,90
|18,04
|Doğuş GMYO
|12,20
|4,27
|49,33
|Doğuş Otomotiv
|32,50
|-4,52
|13,08
|Döktaş Dökümcülük
|40,72
|4,95
|32,98
|Duran Doğan Basım
|12,90
|2,06
|22,97
|Dyo Boya
|15,39
|-1,47
|35,48
|Eczacıbaşı İlaç
|7,09
|-0,14
|-4,96
|Eczacıbaşı Yatırım
|53,40
|-4,64
|92,50
|Edip Gayrimenkul
|3,73
|0,00
|12,35
|Ege Endüstri
|1.688,10
|2,62
|-2,27
|Ege Gübre
|224,70
|-1,36
|54,75
|Ege Profil
|36,26
|0,72
|-5,18
|Ege Seramik
|13,62
|-0,29
|32,36
|Egeplast
|34,50
|4,55
|3,60
|Ekiz Kimya
|6,99
|2,04
|-1,96
|Emek Elektrik
|2,78
|3,73
|-2,64
|Eminiş Ambalaj
|25,98
|-3,64
|-29,48
|Emlak Konut GMYO
|2,17
|-0,46
|1,40
|Enerjisa Enerji
|11,71
|-1,84
|-6,39
|Enka İnşaat
|7,91
|-1,49
|7,33
|Erbosan
|68,85
|9,98
|67,93
|Ereğli Demir Çelik
|16,80
|-0,83
|12,53
|Ersu Gıda
|5,02
|0,20
|1,62
|Escort Teknoloji
|7,24
|-2,43
|10,20
|Esenboğa Elektrik
|41,70
|4,09
|119,13
|Etiler Gıda
|5,80
|3,57
|45,73
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,07
|3,04
|5,71
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,98
|9,94
|10,56
|Euro Yat. Ort.
|4,95
|8,55
|9,76
|Euro Yatırım Holding
|3,99
|9,92
|40,49
|Fade Gıda
|15,52
|-3,00
|150,73
|Fenerbahçe Futbol
|28,68
|-1,51
|-2,98
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,18
|-0,64
|-2,98
|F-M İzmit Piston
|160,90
|-4,34
|29,44
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,98
|-2,56
|22,64
|Ford Otosan
|212,00
|-7,50
|68,25
|Formet Celik Kapi Sanayi
|3,49
|1,45
|-26,53
|Frigo Pak Gıda
|31,88
|-3,39
|51,95
|Galatasaray Sportif
|4,52
|2,26
|11,60
|Garanti Bankası
|9,04
|3,31
|-12,83
|Garanti Faktoring
|14,72
|9,93
|32,26
|Garanti Yat. Ort.
|3,22
|0,94
|-0,31
|Gedik Y. Men. Değ.
|24,66
|4,31
|95,71
|Gediz Ambalaj
|37,74
|-1,00
|40,82
|Gentaş
|5,86
|0,34
|-1,35
|Gersan Elektrik
|6,92
|-2,12
|12,70
|Global Men. Değ.
|8,30
|9,93
|38,10
|Global Yat. Holding
|6,37
|2,41
|36,11
|Good-Year
|8,51
|-1,50
|1,79
|Göltaş Çimento
|65,05
|9,97
|57,66
|Gözde Girişim
|8,27
|-2,82
|3,63
|GSD Denizcilik
|6,11
|-3,93
|21,23
|GSD Holding
|2,33
|-0,85
|-7,17
|Gübre Fabrik.
|75,85
|-1,11
|-11,85
|Güler Yat. Holding
|10,11
|0,70
|-6,99
|Halk GMYO
|3,38
|-0,29
|5,30
|Hatay Tekstil
|22,20
|-1,51
|59,14
|Hedef Girişim
|4,30
|4,12
|25,49
|Hektaş
|29,64
|-1,72
|55,43
|HUB Girişim
|18,06
|-1,90
|-0,77
|Hürriyet Gzt.
|2,13
|-0,93
|1,43
|ICBC Turkey Bank
|6,17
|0,00
|-5,08
|İdealist Danışmanlık
|74,00
|5,71
|449,78
|İdealist GMYO
|11,00
|4,76
|61,76
|İhlas Ev Aletleri
|1,64
|-1,20
|-12,77
|İhlas Gayrimenkul
|1,14
|-0,87
|-8,80
|İhlas Gazetecilik
|3,04
|-1,30
|-25,12
|İhlas Holding
|0,88
|0,00
|-21,62
|İhlas Yayın Holding
|0,94
|-1,05
|-17,54
|İndeks Bilgisayar
|30,22
|-2,39
|57,97
|Info Yatırım
|6,71
|-1,90
|4,03
|İntema
|48,00
|-0,99
|20,30
|Inveo Yatırım Holding
|146,70
|7,08
|231,75
|İpek Doğal Enerji
|12,79
|-0,54
|-2,22
|İskenderun Demir Çelik
|12,98
|-1,29
|28,39
(Sürecek)
Kaynak: AA
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