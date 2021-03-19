Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

19.03.2021 18:49
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım9,355,4120,80
Acıpayam Selüloz21,52-3,9325,70
Adel Kalemcilik24,42-3,93-28,67
Adese Alışveriş Ticaret3,000,007,14
Afyon Çimento4,52-1,09-11,55
Ak Enerji1,89-1,05-14,48
Akbank5,92-2,95-14,57
Akçansa17,85-1,927,92
Akdeniz Yatırım Hold.2,33-6,05-3,04
Akfen GMYO4,332,12-10,91
Akın Tekstil59,70-1,1687,97
Akiş GMYO2,22-3,90-20,49
Akmerkez GMYO56,40-5,92-12,41
Aksa17,291,7118,51
Aksa Enerji11,42-2,3953,49
Aksigorta9,08-1,944,39
Aksu Enerji6,50-2,84-13,88
Alarko Carrıer409,60-1,3012,25
Alarko GMYO27,54-0,365,28
Alarko Holding12,040,1739,35
Albaraka Türk1,87-6,03-3,61
Alcatel Lucent Teletaş33,762,5513,82
Alkim Kağıt18,301,5035,08
Alkim Kimya17,730,0621,96
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,490,4013,70
Altınyunus Çeşme77,403,9654,92
Anadolu Efes23,34-1,190,69
Anadolu Grubu Holding27,08-1,382,92
Anadolu Hayat Emek.11,090,2727,91
Anadolu Isuzu20,78-1,0515,44
Anadolu Sigorta7,82-4,053,58
Anel Elektrik5,201,1764,04
Arçelik34,98-0,9115,07
ARD Bilişim Teknolojileri55,00-2,2214,39
Arena Bilgisayar53,90-3,4156,69
Armada Bilgisayar58,80-3,0519,80
Arsan Tekstil10,139,9938,96
Arzum Ev Aletleri23,54-1,09-4,39
Aselsan16,37-3,02-10,30
Ata GMYO5,93-1,507,62
Atakule GMYO3,53-0,5640,08
Atlantis Yatırım Holding5,27-2,04-5,22
Atlas Yat. Ort.1,52-1,30-13,14
AvivaSA Emeklilik Hayat18,911,454,93
Avrasya GMYO3,13-1,5719,50
Avrasya Petrol ve Tur.3,391,505,94
Avrupa Yatırım Holding8,449,9040,67
Ayen Enerji7,623,8140,85
Ayes Çelik Hasır ve Çit12,60-3,8911,01
Aygaz15,85-3,068,19
Bagfaş24,72-2,1423,60
Bak Ambalaj24,94-3,2623,47
Balatacılar Balatacılık8,370,241,58
Bantaş Ambalaj4,70-1,050,21
Banvit54,700,465,19
Baştaş Başkent Çimento13,98-3,59-19,52
Batı Çimento16,802,69256,69
Batısöke Çimento3,995,0063,52
Bayrak Taban Sanayi11,27-2,346,22
Bera Holding22,760,2612,23
Berkosan Yalıtım11,70-6,2531,17
Beşiktaş Futbol Yat.5,892,4345,79
Beyaz Filo13,06-2,5428,29
Bilici Yatırım12,609,9589,76
Bim Mağazalar72,000,49-2,09
Birko Mensucat1,101,85-0,90
Birlik Mensucat3,00-4,46-13,29
Bizim Mağazaları14,91-1,26-2,93
Borusan Mannesmann30,92-3,7411,22
Borusan Yat. Paz.443,30-6,73-2,98
Bosch Fren Sistemleri1.133,40-2,96-8,52
Bossa25,80-0,6244,54
Brisa28,52-2,1943,03
Burçelik24,62-2,8417,13
Burçelik Vana33,92-2,25-31,70
Bursa Çimento4,03-1,95-19,04
Carrefoursa59,90-2,84-16,57
Casa Emtia Petrol140,70-6,2032,74
Ceo Event Medya6,251,63-2,80
Coca Cola İçecek74,05-3,0113,72
Cosmos Yat. Holding11,30-2,5940,20
Credıtwest Faktorıng5,15-4,63-12,27
Çelebi302,00-8,4865,46
Çelik Halat8,18-3,65-10,09
Çemaş Döküm1,51-1,95-11,31
Çemtaş15,77-2,17-0,82
Çimbeton302,00-2,171,85
Çimentaş40,00-2,9110,62
Çimsa21,90-2,8423,03
Çuhadaroğlu Metal7,38-1,60-4,53
Dagi Giyim2,752,61-19,27
Dagi Yatırım Holding14,80-2,0514,73
Dardanel33,20-1,13-0,90
Datagate Bilgisayar15,65-2,43-2,86
Demısaş Döküm7,94-0,3820,12
Denge Holding6,95-7,3326,82
Deniz GMYO5,530,1861,70
Derimod12,418,9627,41
Derlüks Yatırım Holding8,72-2,57-1,13
Desa Deri12,90-1,6832,44
Despec Bilgisayar12,58-1,56-3,68
Deva Holding29,802,5523,45
Dinamik Isı Makina Yalıtım15,57-2,9943,50
Diriteks Diriliş Tekstil6,70-2,9079,62
Ditaş Doğan16,19-3,5224,27
DO-CO612,00-3,32-2,86
Doğan Burda18,20-1,83-18,89
Doğan Holding3,32-2,928,14
Doğtaş Kelebek Mobilya2,982,4127,95
Doğusan5,220,9719,18
Doğuş GMYO12,08-0,9847,86
Doğuş Otomotiv32,00-1,5411,34
Döktaş Dökümcülük36,66-9,9719,73
Duran Doğan Basım12,82-0,6222,21
Dyo Boya15,15-1,5633,36
Eczacıbaşı İlaç6,97-1,69-6,57
Eczacıbaşı Yatırım54,451,9796,29
Edip Gayrimenkul3,72-0,2712,05
Ege Endüstri1.724,502,16-0,16
Ege Gübre217,70-3,1249,93
Ege Profil36,00-0,72-5,86
Ege Seramik13,36-1,9129,83
Egeplast33,92-1,681,86
Ekiz Kimya7,000,14-1,82
Emek Elektrik2,852,52-0,19
Eminiş Ambalaj25,94-0,15-29,59
Emlak Konut GMYO2,10-3,23-1,87
Enerjisa Enerji11,921,79-4,72
Enka İnşaat7,84-0,886,38
Erbosan64,15-6,8356,46
Ereğli Demir Çelik16,34-2,749,44
Ersu Gıda5,030,201,82
Escort Teknoloji7,23-0,1410,05
Esenboğa Elektrik41,00-1,68115,45
Etiler Gıda5,901,7248,24
Euro Kapital Yat. Ort.4,141,727,53
Euro Trend Yat. Ort.4,185,0316,11
Euro Yat. Ort.4,85-2,027,54
Euro Yatırım Holding3,990,0040,49
Fade Gıda15,25-1,74146,37
Fenerbahçe Futbol28,840,56-2,44
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,190,16-2,83
F-M İzmit Piston155,00-3,6724,70
Fonet Bilgi Teknolojileri15,48-3,1318,80
Ford Otosan228,407,7481,27
Formet Celik Kapi Sanayi3,33-4,58-29,89
Frigo Pak Gıda31,00-2,7647,76
Galatasaray Sportif4,652,8814,81
Garanti Bankası8,86-1,99-14,56
Garanti Faktoring15,122,7235,85
Garanti Yat. Ort.3,15-2,17-2,48
Gedik Y. Men. Değ.23,76-3,6588,57
Gediz Ambalaj39,043,4445,67
Gentaş5,70-2,73-4,04
Gersan Elektrik6,80-1,7310,75
Global Men. Değ.8,13-2,0535,27
Global Yat. Holding6,22-2,3532,91
Good-Year8,36-1,760,00
Göltaş Çimento63,25-2,7753,30
Gözde Girişim8,11-1,931,63
GSD Denizcilik6,150,6522,02
GSD Holding2,25-3,43-10,36
Gübre Fabrik.77,402,04-10,05
Güler Yat. Holding9,98-1,29-8,19
Halk GMYO3,36-0,594,67
Hatay Tekstil21,62-2,6154,98
Hedef Girişim4,473,9530,45
Hektaş29,900,8856,79
HUB Girişim18,170,61-0,16
Hürriyet Gzt.2,04-4,23-2,86
ICBC Turkey Bank6,09-1,30-6,31
İdealist Danışmanlık76,052,77465,01
İdealist GMYO10,98-0,1861,47
İhlas Ev Aletleri1,59-3,05-15,43
İhlas Gayrimenkul1,09-4,39-12,80
İhlas Gazetecilik2,95-2,96-27,34
İhlas Holding0,84-4,55-25,18
İhlas Yayın Holding0,91-3,19-20,18
İndeks Bilgisayar29,52-2,3254,31
Info Yatırım6,730,304,34
İntema46,00-4,1715,29
Inveo Yatırım Holding139,40-4,98215,24
İpek Doğal Enerji12,47-2,50-4,66
İskenderun Demir Çelik12,34-4,9322,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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