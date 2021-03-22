Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

22.03.2021 18:45
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,50-9,099,82
Acıpayam Selüloz19,37-9,9913,14
Adel Kalemcilik21,98-9,99-35,80
Adese Alışveriş Ticaret2,70-10,00-3,57
Afyon Çimento4,07-9,96-20,35
Ak Enerji1,71-9,52-22,62
Akbank5,33-9,97-23,09
Akçansa16,67-6,610,79
Akdeniz Yatırım Hold.2,10-9,87-12,61
Akfen GMYO3,90-9,93-19,75
Akın Tekstil53,75-9,9769,24
Akiş GMYO2,00-9,91-28,37
Akmerkez GMYO50,80-9,93-21,11
Aksa15,57-9,956,72
Aksa Enerji10,28-9,9838,17
Aksigorta8,18-9,91-5,96
Aksu Enerji5,85-10,00-22,49
Alarko Carrıer368,70-9,991,04
Alarko GMYO24,80-9,95-5,20
Alarko Holding10,84-9,9725,46
Albaraka Türk1,69-9,63-12,89
Alcatel Lucent Teletaş30,40-9,952,49
Alkim Kağıt16,47-10,0021,57
Alkim Kimya15,96-9,989,79
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,25-9,642,74
Altınyunus Çeşme69,70-9,9539,51
Anadolu Efes21,48-7,97-7,33
Anadolu Grubu Holding24,38-9,97-7,34
Anadolu Hayat Emek.10,16-8,3917,19
Anadolu Isuzu18,71-9,963,94
Anadolu Sigorta7,22-7,67-4,37
Anel Elektrik4,85-6,7353,00
Arçelik31,58-9,723,88
ARD Bilişim Teknolojileri49,50-10,002,95
Arena Bilgisayar48,52-9,9841,05
Armada Bilgisayar52,95-9,957,89
Arsan Tekstil9,73-3,9533,47
Arzum Ev Aletleri21,20-9,94-13,89
Aselsan14,74-9,96-19,23
Ata GMYO5,34-9,95-3,09
Atakule GMYO3,18-9,9226,19
Atlantis Yatırım Holding4,75-9,87-14,57
Atlas Yat. Ort.1,37-9,87-21,71
AvivaSA Emeklilik Hayat17,58-7,03-2,45
Avrasya GMYO2,82-9,907,66
Avrasya Petrol ve Tur.3,06-9,73-4,38
Avrupa Yatırım Holding9,289,9554,67
Ayen Enerji6,87-9,8426,99
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,34-10,00-0,09
Aygaz14,27-9,97-2,59
Bagfaş22,26-9,9511,30
Bak Ambalaj22,46-9,9411,19
Balatacılar Balatacılık7,54-9,92-8,50
Bantaş Ambalaj4,23-10,00-9,81
Banvit53,10-2,932,12
Baştaş Başkent Çimento12,59-9,94-27,52
Batı Çimento15,12-10,00221,02
Batısöke Çimento3,60-9,7747,54
Bayrak Taban Sanayi10,15-9,94-4,34
Bera Holding20,50-9,931,08
Berkosan Yalıtım10,53-10,0018,05
Beşiktaş Futbol Yat.5,920,5146,53
Beyaz Filo11,76-9,9515,52
Bilici Yatırım11,34-10,0070,78
Bim Mağazalar64,80-10,00-11,88
Birko Mensucat1,06-3,64-4,50
Birlik Mensucat2,70-10,00-21,97
Bizim Mağazaları13,42-9,99-12,63
Borusan Mannesmann27,84-9,960,14
Borusan Yat. Paz.399,00-9,99-12,67
Bosch Fren Sistemleri1.020,10-10,00-17,66
Bossa23,22-10,0030,08
Brisa25,68-9,9628,79
Burçelik22,16-9,995,42
Burçelik Vana30,54-9,96-38,50
Bursa Çimento3,63-9,93-27,07
Carrefoursa53,95-9,93-24,86
Casa Emtia Petrol126,70-9,9519,53
Ceo Event Medya5,63-9,92-12,44
Coca Cola İçecek67,00-9,522,90
Cosmos Yat. Holding10,17-10,0026,18
Credıtwest Faktorıng4,64-9,90-20,95
Çelebi271,80-10,0048,91
Çelik Halat7,37-9,90-18,99
Çemaş Döküm1,36-9,93-20,12
Çemtaş14,20-9,96-10,70
Çimbeton271,80-10,00-8,33
Çimentaş36,00-10,00-0,44
Çimsa19,71-10,0010,73
Çuhadaroğlu Metal6,65-9,89-13,97
Dagi Giyim2,48-9,82-27,20
Dagi Yatırım Holding13,32-10,003,26
Dardanel29,88-10,00-10,81
Datagate Bilgisayar14,09-9,97-12,54
Demısaş Döküm7,15-9,958,17
Denge Holding6,26-9,9314,23
Deniz GMYO4,98-9,9545,61
Derimod11,17-9,9914,68
Derlüks Yatırım Holding7,85-9,98-11,00
Desa Deri11,61-10,0019,20
Despec Bilgisayar11,33-9,94-13,25
Deva Holding26,82-10,0011,10
Dinamik Isı Makina Yalıtım14,02-9,9629,22
Diriteks Diriliş Tekstil6,03-10,0061,66
Ditaş Doğan14,58-9,9411,91
DO-CO614,500,41-2,46
Doğan Burda16,38-10,00-27,01
Doğan Holding3,00-9,64-2,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,69-9,7315,50
Doğusan5,21-0,1918,95
Doğuş GMYO10,88-9,9333,17
Doğuş Otomotiv28,80-10,000,21
Döktaş Dökümcülük33,00-9,987,77
Duran Doğan Basım11,54-9,9810,01
Dyo Boya13,64-9,9720,07
Eczacıbaşı İlaç6,28-9,90-15,82
Eczacıbaşı Yatırım49,02-9,9776,71
Edip Gayrimenkul3,35-9,950,90
Ege Endüstri1.552,10-10,00-10,14
Ege Gübre196,00-9,9734,99
Ege Profil32,40-10,00-15,27
Ege Seramik12,03-9,9616,91
Egeplast30,54-9,96-8,29
Ekiz Kimya6,30-10,00-11,64
Emek Elektrik2,68-5,96-6,14
Eminiş Ambalaj23,36-9,95-36,59
Emlak Konut GMYO1,89-10,00-11,68
Enerjisa Enerji10,73-9,98-14,23
Enka İnşaat7,40-5,610,41
Erbosan57,75-9,9840,85
Ereğli Demir Çelik14,71-9,98-1,47
Ersu Gıda4,53-9,94-8,30
Escort Teknoloji6,51-9,96-0,91
Esenboğa Elektrik36,90-10,0093,90
Etiler Gıda5,55-5,9339,45
Euro Kapital Yat. Ort.3,73-9,90-3,12
Euro Trend Yat. Ort.3,77-9,814,72
Euro Yat. Ort.4,37-9,90-3,10
Euro Yatırım Holding3,60-9,7726,76
Fade Gıda13,73-9,97121,81
Fenerbahçe Futbol25,96-9,99-12,18
Flap Kongre Toplantı Hiz.5,58-9,85-12,40
F-M İzmit Piston139,50-10,0012,23
Fonet Bilgi Teknolojileri13,94-9,956,98
Ford Otosan205,60-9,9863,17
Formet Celik Kapi Sanayi3,00-9,91-36,84
Frigo Pak Gıda27,90-10,0032,98
Galatasaray Sportif4,19-9,893,46
Garanti Bankası7,98-9,93-23,05
Garanti Faktoring13,61-9,9922,28
Garanti Yat. Ort.2,84-9,84-12,07
Gedik Y. Men. Değ.21,40-9,9369,84
Gediz Ambalaj35,14-9,9931,12
Gentaş5,13-10,00-13,64
Gersan Elektrik6,12-10,00-0,33
Global Men. Değ.7,32-9,9621,80
Global Yat. Holding5,60-9,9719,66
Good-Year7,53-9,93-9,93
Göltaş Çimento56,95-9,9638,03
Gözde Girişim7,30-9,99-8,52
GSD Denizcilik5,71-7,1513,29
GSD Holding2,03-9,78-19,12
Gübre Fabrik.69,70-9,95-19,00
Güler Yat. Holding8,99-9,92-17,30
Halk GMYO3,03-9,82-5,61
Hatay Tekstil19,46-9,9939,50
Hedef Girişim4,03-9,8417,61
Hektaş26,92-9,9741,16
HUB Girişim16,36-9,96-10,11
Hürriyet Gzt.1,84-9,80-12,38
ICBC Turkey Bank5,49-9,85-15,54
İdealist Danışmanlık68,45-9,99408,54
İdealist GMYO9,89-9,9345,44
İhlas Ev Aletleri1,44-9,43-23,40
İhlas Gayrimenkul0,99-9,17-20,80
İhlas Gazetecilik2,66-9,83-34,48
İhlas Holding0,76-9,52-32,30
İhlas Yayın Holding0,82-9,89-28,07
İndeks Bilgisayar26,58-9,9638,94
Info Yatırım6,06-9,96-6,05
İntema41,40-10,003,76
Inveo Yatırım Holding125,50-9,97183,81
İpek Doğal Enerji11,23-9,94-14,14
İskenderun Demir Çelik11,13-9,8110,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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