Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 8,50 -9,09 9,82 Acıpayam Selüloz 19,37 -9,99 13,14 Adel Kalemcilik 21,98 -9,99 -35,80 Adese Alışveriş Ticaret 2,70 -10,00 -3,57 Afyon Çimento 4,07 -9,96 -20,35 Ak Enerji 1,71 -9,52 -22,62 Akbank 5,33 -9,97 -23,09 Akçansa 16,67 -6,61 0,79 Akdeniz Yatırım Hold. 2,10 -9,87 -12,61 Akfen GMYO 3,90 -9,93 -19,75 Akın Tekstil 53,75 -9,97 69,24 Akiş GMYO 2,00 -9,91 -28,37 Akmerkez GMYO 50,80 -9,93 -21,11 Aksa 15,57 -9,95 6,72 Aksa Enerji 10,28 -9,98 38,17 Aksigorta 8,18 -9,91 -5,96 Aksu Enerji 5,85 -10,00 -22,49 Alarko Carrıer 368,70 -9,99 1,04 Alarko GMYO 24,80 -9,95 -5,20 Alarko Holding 10,84 -9,97 25,46 Albaraka Türk 1,69 -9,63 -12,89 Alcatel Lucent Teletaş 30,40 -9,95 2,49 Alkim Kağıt 16,47 -10,00 21,57 Alkim Kimya 15,96 -9,98 9,79 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,25 -9,64 2,74 Altınyunus Çeşme 69,70 -9,95 39,51 Anadolu Efes 21,48 -7,97 -7,33 Anadolu Grubu Holding 24,38 -9,97 -7,34 Anadolu Hayat Emek. 10,16 -8,39 17,19 Anadolu Isuzu 18,71 -9,96 3,94 Anadolu Sigorta 7,22 -7,67 -4,37 Anel Elektrik 4,85 -6,73 53,00 Arçelik 31,58 -9,72 3,88 ARD Bilişim Teknolojileri 49,50 -10,00 2,95 Arena Bilgisayar 48,52 -9,98 41,05 Armada Bilgisayar 52,95 -9,95 7,89 Arsan Tekstil 9,73 -3,95 33,47 Arzum Ev Aletleri 21,20 -9,94 -13,89 Aselsan 14,74 -9,96 -19,23 Ata GMYO 5,34 -9,95 -3,09 Atakule GMYO 3,18 -9,92 26,19 Atlantis Yatırım Holding 4,75 -9,87 -14,57 Atlas Yat. Ort. 1,37 -9,87 -21,71 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,58 -7,03 -2,45 Avrasya GMYO 2,82 -9,90 7,66 Avrasya Petrol ve Tur. 3,06 -9,73 -4,38 Avrupa Yatırım Holding 9,28 9,95 54,67 Ayen Enerji 6,87 -9,84 26,99 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,34 -10,00 -0,09 Aygaz 14,27 -9,97 -2,59 Bagfaş 22,26 -9,95 11,30 Bak Ambalaj 22,46 -9,94 11,19 Balatacılar Balatacılık 7,54 -9,92 -8,50 Bantaş Ambalaj 4,23 -10,00 -9,81 Banvit 53,10 -2,93 2,12 Baştaş Başkent Çimento 12,59 -9,94 -27,52 Batı Çimento 15,12 -10,00 221,02 Batısöke Çimento 3,60 -9,77 47,54 Bayrak Taban Sanayi 10,15 -9,94 -4,34 Bera Holding 20,50 -9,93 1,08 Berkosan Yalıtım 10,53 -10,00 18,05 Beşiktaş Futbol Yat. 5,92 0,51 46,53 Beyaz Filo 11,76 -9,95 15,52 Bilici Yatırım 11,34 -10,00 70,78 Bim Mağazalar 64,80 -10,00 -11,88 Birko Mensucat 1,06 -3,64 -4,50 Birlik Mensucat 2,70 -10,00 -21,97 Bizim Mağazaları 13,42 -9,99 -12,63 Borusan Mannesmann 27,84 -9,96 0,14 Borusan Yat. Paz. 399,00 -9,99 -12,67 Bosch Fren Sistemleri 1.020,10 -10,00 -17,66 Bossa 23,22 -10,00 30,08 Brisa 25,68 -9,96 28,79 Burçelik 22,16 -9,99 5,42 Burçelik Vana 30,54 -9,96 -38,50 Bursa Çimento 3,63 -9,93 -27,07 Carrefoursa 53,95 -9,93 -24,86 Casa Emtia Petrol 126,70 -9,95 19,53 Ceo Event Medya 5,63 -9,92 -12,44 Coca Cola İçecek 67,00 -9,52 2,90 Cosmos Yat. Holding 10,17 -10,00 26,18 Credıtwest Faktorıng 4,64 -9,90 -20,95 Çelebi 271,80 -10,00 48,91 Çelik Halat 7,37 -9,90 -18,99 Çemaş Döküm 1,36 -9,93 -20,12 Çemtaş 14,20 -9,96 -10,70 Çimbeton 271,80 -10,00 -8,33 Çimentaş 36,00 -10,00 -0,44 Çimsa 19,71 -10,00 10,73 Çuhadaroğlu Metal 6,65 -9,89 -13,97 Dagi Giyim 2,48 -9,82 -27,20 Dagi Yatırım Holding 13,32 -10,00 3,26 Dardanel 29,88 -10,00 -10,81 Datagate Bilgisayar 14,09 -9,97 -12,54 Demısaş Döküm 7,15 -9,95 8,17 Denge Holding 6,26 -9,93 14,23 Deniz GMYO 4,98 -9,95 45,61 Derimod 11,17 -9,99 14,68 Derlüks Yatırım Holding 7,85 -9,98 -11,00 Desa Deri 11,61 -10,00 19,20 Despec Bilgisayar 11,33 -9,94 -13,25 Deva Holding 26,82 -10,00 11,10 Dinamik Isı Makina Yalıtım 14,02 -9,96 29,22 Diriteks Diriliş Tekstil 6,03 -10,00 61,66 Ditaş Doğan 14,58 -9,94 11,91 DO-CO 614,50 0,41 -2,46 Doğan Burda 16,38 -10,00 -27,01 Doğan Holding 3,00 -9,64 -2,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,69 -9,73 15,50 Doğusan 5,21 -0,19 18,95 Doğuş GMYO 10,88 -9,93 33,17 Doğuş Otomotiv 28,80 -10,00 0,21 Döktaş Dökümcülük 33,00 -9,98 7,77 Duran Doğan Basım 11,54 -9,98 10,01 Dyo Boya 13,64 -9,97 20,07 Eczacıbaşı İlaç 6,28 -9,90 -15,82 Eczacıbaşı Yatırım 49,02 -9,97 76,71 Edip Gayrimenkul 3,35 -9,95 0,90 Ege Endüstri 1.552,10 -10,00 -10,14 Ege Gübre 196,00 -9,97 34,99 Ege Profil 32,40 -10,00 -15,27 Ege Seramik 12,03 -9,96 16,91 Egeplast 30,54 -9,96 -8,29 Ekiz Kimya 6,30 -10,00 -11,64 Emek Elektrik 2,68 -5,96 -6,14 Eminiş Ambalaj 23,36 -9,95 -36,59 Emlak Konut GMYO 1,89 -10,00 -11,68 Enerjisa Enerji 10,73 -9,98 -14,23 Enka İnşaat 7,40 -5,61 0,41 Erbosan 57,75 -9,98 40,85 Ereğli Demir Çelik 14,71 -9,98 -1,47 Ersu Gıda 4,53 -9,94 -8,30 Escort Teknoloji 6,51 -9,96 -0,91 Esenboğa Elektrik 36,90 -10,00 93,90 Etiler Gıda 5,55 -5,93 39,45 Euro Kapital Yat. Ort. 3,73 -9,90 -3,12 Euro Trend Yat. Ort. 3,77 -9,81 4,72 Euro Yat. Ort. 4,37 -9,90 -3,10 Euro Yatırım Holding 3,60 -9,77 26,76 Fade Gıda 13,73 -9,97 121,81 Fenerbahçe Futbol 25,96 -9,99 -12,18 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,58 -9,85 -12,40 F-M İzmit Piston 139,50 -10,00 12,23 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,94 -9,95 6,98 Ford Otosan 205,60 -9,98 63,17 Formet Celik Kapi Sanayi 3,00 -9,91 -36,84 Frigo Pak Gıda 27,90 -10,00 32,98 Galatasaray Sportif 4,19 -9,89 3,46 Garanti Bankası 7,98 -9,93 -23,05 Garanti Faktoring 13,61 -9,99 22,28 Garanti Yat. Ort. 2,84 -9,84 -12,07 Gedik Y. Men. Değ. 21,40 -9,93 69,84 Gediz Ambalaj 35,14 -9,99 31,12 Gentaş 5,13 -10,00 -13,64 Gersan Elektrik 6,12 -10,00 -0,33 Global Men. Değ. 7,32 -9,96 21,80 Global Yat. Holding 5,60 -9,97 19,66 Good-Year 7,53 -9,93 -9,93 Göltaş Çimento 56,95 -9,96 38,03 Gözde Girişim 7,30 -9,99 -8,52 GSD Denizcilik 5,71 -7,15 13,29 GSD Holding 2,03 -9,78 -19,12 Gübre Fabrik. 69,70 -9,95 -19,00 Güler Yat. Holding 8,99 -9,92 -17,30 Halk GMYO 3,03 -9,82 -5,61 Hatay Tekstil 19,46 -9,99 39,50 Hedef Girişim 4,03 -9,84 17,61 Hektaş 26,92 -9,97 41,16 HUB Girişim 16,36 -9,96 -10,11 Hürriyet Gzt. 1,84 -9,80 -12,38 ICBC Turkey Bank 5,49 -9,85 -15,54 İdealist Danışmanlık 68,45 -9,99 408,54 İdealist GMYO 9,89 -9,93 45,44 İhlas Ev Aletleri 1,44 -9,43 -23,40 İhlas Gayrimenkul 0,99 -9,17 -20,80 İhlas Gazetecilik 2,66 -9,83 -34,48 İhlas Holding 0,76 -9,52 -32,30 İhlas Yayın Holding 0,82 -9,89 -28,07 İndeks Bilgisayar 26,58 -9,96 38,94 Info Yatırım 6,06 -9,96 -6,05 İntema 41,40 -10,00 3,76 Inveo Yatırım Holding 125,50 -9,97 183,81 İpek Doğal Enerji 11,23 -9,94 -14,14 İskenderun Demir Çelik 11,13 -9,81 10,09 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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