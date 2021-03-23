Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 9,35 10,00 20,80 Acıpayam Selüloz 20,00 3,25 16,82 Adel Kalemcilik 21,80 -0,82 -36,32 Adese Alışveriş Ticaret 2,79 3,33 -0,36 Afyon Çimento 4,07 0,00 -20,35 Ak Enerji 1,71 0,00 -22,62 Akbank 4,80 -9,94 -30,74 Akçansa 18,33 9,96 10,82 Akdeniz Yatırım Hold. 2,16 2,86 -10,12 Akfen GMYO 3,83 -1,79 -21,19 Akın Tekstil 53,05 -1,30 67,03 Akiş GMYO 1,91 -4,50 -31,60 Akmerkez GMYO 52,00 2,36 -19,24 Aksa 15,21 -2,31 4,25 Aksa Enerji 10,16 -1,17 36,56 Aksigorta 8,05 -1,59 -7,45 Aksu Enerji 5,86 0,17 -22,36 Alarko Carrıer 369,00 0,08 1,12 Alarko GMYO 25,20 1,61 -3,67 Alarko Holding 10,87 0,28 25,81 Albaraka Türk 1,66 -1,78 -14,43 Alcatel Lucent Teletaş 29,70 -2,30 0,13 Alkim Kağıt 16,92 2,73 24,89 Alkim Kimya 16,18 1,38 11,30 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,31 2,67 5,48 Altınyunus Çeşme 71,20 2,15 42,51 Anadolu Efes 22,00 2,42 -5,09 Anadolu Grubu Holding 24,20 -0,74 -8,02 Anadolu Hayat Emek. 10,50 3,35 21,11 Anadolu Isuzu 18,72 0,05 4,00 Anadolu Sigorta 7,35 1,80 -2,65 Anel Elektrik 5,15 6,19 62,46 Arçelik 32,90 4,18 8,22 ARD Bilişim Teknolojileri 49,10 -0,81 2,12 Arena Bilgisayar 49,50 2,02 43,90 Armada Bilgisayar 55,40 4,63 12,88 Arsan Tekstil 10,41 6,99 42,80 Arzum Ev Aletleri 21,24 0,19 -13,73 Aselsan 15,04 2,04 -17,59 Ata GMYO 5,11 -4,31 -7,26 Atakule GMYO 3,08 -3,14 22,22 Atlantis Yatırım Holding 4,70 -1,05 -15,47 Atlas Yat. Ort. 1,40 2,19 -20,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,10 2,96 0,44 Avrasya GMYO 3,02 7,09 15,30 Avrasya Petrol ve Tur. 3,14 2,61 -1,88 Avrupa Yatırım Holding 9,06 -2,37 51,00 Ayen Enerji 7,55 9,90 39,56 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,51 1,50 1,41 Aygaz 14,10 -1,19 -3,75 Bagfaş 21,38 -3,95 6,90 Bak Ambalaj 22,96 2,23 13,66 Balatacılar Balatacılık 8,00 6,10 -2,91 Bantaş Ambalaj 4,32 2,13 -7,89 Banvit 54,30 2,26 4,42 Baştaş Başkent Çimento 13,20 4,85 -24,01 Batı Çimento 14,89 -1,52 216,14 Batısöke Çimento 3,43 -4,72 40,57 Bayrak Taban Sanayi 9,98 -1,67 -5,94 Bera Holding 20,50 0,00 1,08 Berkosan Yalıtım 10,21 -3,04 14,46 Beşiktaş Futbol Yat. 5,94 0,34 47,03 Beyaz Filo 11,97 1,79 17,58 Bilici Yatırım 12,03 6,08 81,17 Bim Mağazalar 67,70 4,48 -7,94 Birko Mensucat 1,09 2,83 -1,80 Birlik Mensucat 2,97 10,00 -14,16 Bizim Mağazaları 13,31 -0,82 -13,35 Borusan Mannesmann 26,78 -3,81 -3,67 Borusan Yat. Paz. 401,60 0,65 -12,10 Bosch Fren Sistemleri 1.049,10 2,84 -15,32 Bossa 23,50 1,21 31,65 Brisa 26,60 3,58 33,40 Burçelik 22,70 2,44 7,99 Burçelik Vana 30,50 -0,13 -38,58 Bursa Çimento 3,78 4,13 -24,06 Carrefoursa 54,05 0,19 -24,72 Casa Emtia Petrol 139,30 9,94 31,42 Ceo Event Medya 5,44 -3,37 -15,40 Coca Cola İçecek 68,50 2,24 5,20 Cosmos Yat. Holding 10,81 6,29 34,12 Credıtwest Faktorıng 4,36 -6,03 -25,72 Çelebi 298,90 9,97 63,76 Çelik Halat 7,40 0,41 -18,66 Çemaş Döküm 1,31 -3,68 -23,06 Çemtaş 14,20 0,00 -10,70 Çimbeton 278,50 2,47 -6,07 Çimentaş 38,48 6,89 6,42 Çimsa 20,20 2,49 13,48 Çuhadaroğlu Metal 6,47 -2,71 -16,30 Dagi Giyim 2,49 0,40 -26,90 Dagi Yatırım Holding 13,10 -1,65 1,55 Dardanel 31,28 4,69 -6,63 Datagate Bilgisayar 14,36 1,92 -10,86 Demısaş Döküm 7,11 -0,56 7,56 Denge Holding 6,88 9,90 25,55 Deniz GMYO 4,89 -1,81 42,98 Derimod 11,00 -1,52 12,94 Derlüks Yatırım Holding 7,77 -1,02 -11,90 Desa Deri 11,70 0,78 20,12 Despec Bilgisayar 11,53 1,77 -11,72 Deva Holding 29,42 9,69 21,87 Dinamik Isı Makina Yalıtım 14,10 0,57 29,95 Diriteks Diriliş Tekstil 6,12 1,49 64,08 Ditaş Doğan 14,66 0,55 12,52 DO-CO 605,10 -1,53 -3,95 Doğan Burda 16,87 2,99 -24,82 Doğan Holding 3,26 8,67 6,19 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,61 -2,97 12,07 Doğusan 5,09 -2,30 16,21 Doğuş GMYO 10,97 0,83 34,27 Doğuş Otomotiv 27,86 -3,26 -3,06 Döktaş Dökümcülük 33,14 0,42 8,23 Duran Doğan Basım 11,48 -0,52 9,44 Dyo Boya 13,50 -1,03 18,84 Eczacıbaşı İlaç 6,28 0,00 -15,82 Eczacıbaşı Yatırım 53,00 8,12 91,06 Edip Gayrimenkul 3,28 -2,09 -1,20 Ege Endüstri 1.700,00 9,53 -1,58 Ege Gübre 204,00 4,08 40,50 Ege Profil 31,50 -2,78 -17,63 Ege Seramik 12,48 3,74 21,28 Egeplast 32,00 4,78 -3,90 Ekiz Kimya 6,69 6,19 -6,17 Emek Elektrik 2,65 -1,12 -7,19 Eminiş Ambalaj 25,06 7,28 -31,98 Emlak Konut GMYO 1,85 -2,12 -13,55 Enerjisa Enerji 10,35 -3,54 -17,27 Enka İnşaat 7,90 6,76 7,19 Erbosan 59,35 2,77 44,76 Ereğli Demir Çelik 15,40 4,69 3,15 Ersu Gıda 4,71 3,97 -4,66 Escort Teknoloji 6,53 0,31 -0,61 Esenboğa Elektrik 38,58 4,55 102,73 Etiler Gıda 6,00 8,11 50,75 Euro Kapital Yat. Ort. 4,08 9,38 5,97 Euro Trend Yat. Ort. 4,10 8,75 13,89 Euro Yat. Ort. 4,47 2,29 -0,89 Euro Yatırım Holding 3,70 2,78 30,28 Fade Gıda 14,38 4,73 132,31 Fenerbahçe Futbol 24,94 -3,93 -15,63 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,37 -3,76 -15,70 F-M İzmit Piston 144,40 3,51 16,17 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,87 -0,50 6,45 Ford Otosan 209,50 1,90 66,27 Formet Celik Kapi Sanayi 3,01 0,33 -36,63 Frigo Pak Gıda 30,10 7,89 43,47 Galatasaray Sportif 3,78 -9,79 -6,67 Garanti Bankası 7,19 -9,90 -30,67 Garanti Faktoring 12,87 -5,44 15,63 Garanti Yat. Ort. 2,96 4,23 -8,36 Gedik Y. Men. Değ. 21,60 0,93 71,43 Gediz Ambalaj 34,80 -0,97 29,85 Gentaş 5,00 -2,53 -15,82 Gersan Elektrik 6,07 -0,82 -1,14 Global Men. Değ. 7,41 1,23 23,29 Global Yat. Holding 5,61 0,18 19,87 Good-Year 7,65 1,59 -8,49 Göltaş Çimento 56,70 -0,44 37,42 Gözde Girişim 6,86 -6,03 -14,04 GSD Denizcilik 6,08 6,48 20,63 GSD Holding 1,99 -1,97 -20,72 Gübre Fabrik. 70,80 1,58 -17,72 Güler Yat. Holding 8,69 -3,34 -20,06 Halk GMYO 3,04 0,33 -5,30 Hatay Tekstil 19,70 1,23 41,22 Hedef Girişim 4,10 1,74 19,66 Hektaş 29,02 7,80 52,18 HUB Girişim 16,40 0,24 -9,89 Hürriyet Gzt. 1,78 -3,26 -15,24 ICBC Turkey Bank 5,67 3,28 -12,77 İdealist Danışmanlık 66,95 -2,19 397,40 İdealist GMYO 9,50 -3,94 39,71 İhlas Ev Aletleri 1,40 -2,78 -25,53 İhlas Gayrimenkul 1,00 1,01 -20,00 İhlas Gazetecilik 2,80 5,26 -31,03 İhlas Holding 0,72 -5,26 -35,87 İhlas Yayın Holding 0,86 4,88 -24,56 İndeks Bilgisayar 28,80 8,35 50,55 Info Yatırım 6,07 0,17 -5,89 İntema 43,96 6,18 10,18 Inveo Yatırım Holding 124,50 -0,80 181,55 İpek Doğal Enerji 11,17 -0,53 -14,60 İskenderun Demir Çelik 12,05 8,27 19,19 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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