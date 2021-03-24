Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|10,28
|9,95
|32,82
|Acıpayam Selüloz
|21,24
|6,20
|24,07
|Adel Kalemcilik
|22,80
|4,59
|-33,40
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,93
|5,02
|4,64
|Afyon Çimento
|4,26
|4,67
|-16,63
|Ak Enerji
|1,80
|5,26
|-18,55
|Akbank
|4,91
|2,29
|-29,15
|Akçansa
|18,59
|1,42
|12,39
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,22
|2,78
|-7,62
|Akfen GMYO
|4,11
|7,31
|-15,43
|Akın Tekstil
|54,75
|3,20
|72,39
|Akiş GMYO
|2,03
|6,28
|-27,30
|Akmerkez GMYO
|54,30
|4,42
|-15,67
|Aksa
|16,10
|5,85
|10,35
|Aksa Enerji
|10,83
|6,59
|45,56
|Aksigorta
|8,30
|3,11
|-4,58
|Aksu Enerji
|6,19
|5,63
|-17,98
|Alarko Carrıer
|386,00
|4,61
|5,78
|Alarko GMYO
|27,04
|7,30
|3,36
|Alarko Holding
|10,97
|0,92
|26,97
|Albaraka Türk
|1,82
|9,64
|-6,19
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,48
|5,99
|6,14
|Alkim Kağıt
|17,78
|5,08
|31,24
|Alkim Kimya
|16,84
|4,08
|15,84
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,45
|6,06
|11,87
|Altınyunus Çeşme
|76,95
|8,08
|54,02
|Anadolu Efes
|22,74
|3,36
|-1,90
|Anadolu Grubu Holding
|24,40
|0,83
|-7,26
|Anadolu Hayat Emek.
|11,22
|6,86
|29,41
|Anadolu Isuzu
|19,30
|3,10
|7,22
|Anadolu Sigorta
|7,42
|0,95
|-1,72
|Anel Elektrik
|5,66
|9,90
|78,55
|Arçelik
|35,50
|7,90
|16,78
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,50
|4,89
|7,11
|Arena Bilgisayar
|54,45
|10,00
|58,28
|Armada Bilgisayar
|57,00
|2,89
|16,14
|Arsan Tekstil
|10,91
|4,80
|49,66
|Arzum Ev Aletleri
|22,30
|4,99
|-9,42
|Aselsan
|15,29
|1,66
|-16,22
|Ata GMYO
|5,44
|6,46
|-1,27
|Atakule GMYO
|3,18
|3,25
|26,19
|Atlantis Yatırım Holding
|5,00
|6,38
|-10,07
|Atlas Yat. Ort.
|1,47
|5,00
|-16,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,97
|4,81
|5,26
|Avrasya GMYO
|3,19
|5,63
|21,79
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,35
|6,69
|4,69
|Avrupa Yatırım Holding
|8,93
|-1,43
|48,83
|Ayen Enerji
|8,12
|7,55
|50,09
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|12,18
|5,82
|7,31
|Aygaz
|15,11
|7,16
|3,14
|Bagfaş
|23,50
|9,92
|17,50
|Bak Ambalaj
|23,88
|4,01
|18,22
|Balatacılar Balatacılık
|8,01
|0,12
|-2,79
|Bantaş Ambalaj
|4,52
|4,63
|-3,62
|Banvit
|54,20
|-0,18
|4,23
|Baştaş Başkent Çimento
|13,80
|4,55
|-20,55
|Batı Çimento
|14,81
|-0,54
|214,44
|Batısöke Çimento
|3,55
|3,50
|45,49
|Bayrak Taban Sanayi
|10,35
|3,71
|-2,45
|Bera Holding
|21,52
|4,98
|6,11
|Berkosan Yalıtım
|10,64
|4,21
|19,28
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,73
|-3,54
|41,83
|Beyaz Filo
|12,44
|3,93
|22,20
|Bilici Yatırım
|13,23
|9,98
|99,25
|Bim Mağazalar
|69,00
|1,92
|-6,17
|Birko Mensucat
|1,15
|5,50
|3,60
|Birlik Mensucat
|3,20
|7,74
|-7,51
|Bizim Mağazaları
|13,93
|4,66
|-9,31
|Borusan Mannesmann
|28,82
|7,62
|3,67
|Borusan Yat. Paz.
|427,90
|6,55
|-6,35
|Bosch Fren Sistemleri
|1.117,20
|6,49
|-9,82
|Bossa
|24,46
|4,09
|37,03
|Brisa
|29,20
|9,77
|46,44
|Burçelik
|23,92
|5,37
|13,80
|Burçelik Vana
|31,44
|3,08
|-36,69
|Bursa Çimento
|3,99
|5,56
|-19,84
|Carrefoursa
|56,10
|3,79
|-21,87
|Casa Emtia Petrol
|125,40
|-9,98
|18,30
|Ceo Event Medya
|5,75
|5,70
|-10,58
|Coca Cola İçecek
|72,25
|5,47
|10,96
|Cosmos Yat. Holding
|11,45
|5,92
|42,06
|Credıtwest Faktorıng
|4,79
|9,86
|-18,40
|Çelebi
|307,00
|2,71
|68,20
|Çelik Halat
|7,84
|5,95
|-13,82
|Çemaş Döküm
|1,36
|3,82
|-20,12
|Çemtaş
|15,11
|6,41
|-4,98
|Çimbeton
|306,30
|9,98
|3,31
|Çimentaş
|41,00
|6,55
|13,38
|Çimsa
|20,92
|3,56
|17,53
|Çuhadaroğlu Metal
|6,89
|6,49
|-10,87
|Dagi Giyim
|2,58
|3,61
|-24,26
|Dagi Yatırım Holding
|13,59
|3,74
|5,35
|Dardanel
|32,20
|2,94
|-3,88
|Datagate Bilgisayar
|14,95
|4,11
|-7,20
|Demısaş Döküm
|7,42
|4,36
|12,25
|Denge Holding
|7,50
|9,01
|36,86
|Deniz GMYO
|5,20
|6,34
|52,05
|Derimod
|11,82
|7,45
|21,36
|Derlüks Yatırım Holding
|8,19
|5,41
|-7,14
|Desa Deri
|12,20
|4,27
|25,26
|Despec Bilgisayar
|12,20
|5,81
|-6,58
|Deva Holding
|29,84
|1,43
|23,61
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|14,73
|4,47
|35,76
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,70
|9,48
|79,62
|Ditaş Doğan
|15,74
|7,37
|20,81
|DO-CO
|618,40
|2,20
|-1,84
|Doğan Burda
|18,24
|8,12
|-18,72
|Doğan Holding
|3,24
|-0,61
|5,54
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,71
|3,83
|16,36
|Doğusan
|5,37
|5,50
|22,60
|Doğuş GMYO
|12,06
|9,94
|47,61
|Doğuş Otomotiv
|29,08
|4,38
|1,18
|Döktaş Dökümcülük
|33,34
|0,60
|8,88
|Duran Doğan Basım
|11,74
|2,26
|11,92
|Dyo Boya
|14,14
|4,74
|24,47
|Eczacıbaşı İlaç
|6,51
|3,66
|-12,73
|Eczacıbaşı Yatırım
|54,90
|3,58
|97,91
|Edip Gayrimenkul
|3,49
|6,40
|5,12
|Ege Endüstri
|1.809,90
|6,46
|4,78
|Ege Gübre
|214,00
|4,90
|47,38
|Ege Profil
|33,12
|5,14
|-13,39
|Ege Seramik
|13,23
|6,01
|28,57
|Egeplast
|34,00
|6,25
|2,10
|Ekiz Kimya
|6,71
|0,30
|-5,89
|Emek Elektrik
|2,56
|-3,40
|-10,34
|Eminiş Ambalaj
|25,00
|-0,24
|-32,14
|Emlak Konut GMYO
|1,91
|3,24
|-10,75
|Enerjisa Enerji
|10,54
|1,84
|-15,75
|Enka İnşaat
|8,00
|1,27
|8,55
|Erbosan
|63,45
|6,91
|54,76
|Ereğli Demir Çelik
|14,35
|5,90
|9,24
|Ersu Gıda
|4,96
|5,31
|0,40
|Escort Teknoloji
|6,87
|5,21
|4,57
|Esenboğa Elektrik
|41,10
|6,53
|115,97
|Etiler Gıda
|5,85
|-2,50
|46,98
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,31
|5,64
|11,95
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,20
|2,44
|16,67
|Euro Yat. Ort.
|4,53
|1,34
|0,44
|Euro Yatırım Holding
|3,90
|5,41
|37,32
|Fade Gıda
|15,81
|9,94
|155,41
|Fenerbahçe Futbol
|25,24
|1,20
|-14,61
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,60
|4,28
|-12,09
|F-M İzmit Piston
|158,00
|9,42
|27,11
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,55
|4,90
|11,67
|Ford Otosan
|207,20
|2,03
|69,64
|Formet Celik Kapi Sanayi
|3,25
|7,97
|-31,58
|Frigo Pak Gıda
|33,10
|9,97
|57,77
|Galatasaray Sportif
|3,62
|-4,23
|-10,62
|Garanti Bankası
|7,20
|0,14
|-30,57
|Garanti Faktoring
|13,60
|5,67
|22,19
|Garanti Yat. Ort.
|3,00
|1,35
|-7,12
|Gedik Y. Men. Değ.
|22,04
|2,04
|74,92
|Gediz Ambalaj
|35,92
|3,22
|34,03
|Gentaş
|5,41
|8,20
|-8,92
|Gersan Elektrik
|6,37
|4,94
|3,75
|Global Men. Değ.
|7,75
|4,59
|28,95
|Global Yat. Holding
|5,93
|5,70
|26,71
|Good-Year
|8,03
|4,97
|-3,95
|Göltaş Çimento
|60,20
|6,17
|45,90
|Gözde Girişim
|7,15
|4,23
|-10,40
|GSD Denizcilik
|6,35
|4,44
|25,99
|GSD Holding
|2,09
|5,03
|-16,73
|Gübre Fabrik.
|76,80
|8,47
|-10,75
|Güler Yat. Holding
|9,01
|3,68
|-17,11
|Halk GMYO
|3,25
|6,91
|1,25
|Hatay Tekstil
|20,56
|4,37
|47,38
|Hedef Girişim
|4,48
|9,27
|30,75
|Hektaş
|30,56
|5,31
|60,25
|HUB Girişim
|17,02
|3,78
|-6,48
|Hürriyet Gzt.
|1,92
|7,87
|-8,57
|ICBC Turkey Bank
|6,23
|9,88
|-4,15
|İdealist Danışmanlık
|73,60
|9,93
|446,81
|İdealist GMYO
|9,87
|3,89
|45,15
|İhlas Ev Aletleri
|1,51
|7,86
|-19,68
|İhlas Gayrimenkul
|1,06
|6,00
|-15,20
|İhlas Gazetecilik
|2,96
|5,71
|-27,09
|İhlas Holding
|0,76
|5,56
|-32,30
|İhlas Yayın Holding
|0,90
|4,65
|-21,05
|İndeks Bilgisayar
|28,98
|0,62
|51,49
|Info Yatırım
|6,67
|9,88
|3,41
|İntema
|47,46
|7,96
|18,95
|Inveo Yatırım Holding
|129,00
|3,61
|191,72
|İpek Doğal Enerji
|11,58
|3,67
|-11,47
|İskenderun Demir Çelik
|11,25
|4,46
|24,50
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi