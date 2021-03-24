Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

24.03.2021 18:53
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım10,289,9532,82
Acıpayam Selüloz21,246,2024,07
Adel Kalemcilik22,804,59-33,40
Adese Alışveriş Ticaret2,935,024,64
Afyon Çimento4,264,67-16,63
Ak Enerji1,805,26-18,55
Akbank4,912,29-29,15
Akçansa18,591,4212,39
Akdeniz Yatırım Hold.2,222,78-7,62
Akfen GMYO4,117,31-15,43
Akın Tekstil54,753,2072,39
Akiş GMYO2,036,28-27,30
Akmerkez GMYO54,304,42-15,67
Aksa16,105,8510,35
Aksa Enerji10,836,5945,56
Aksigorta8,303,11-4,58
Aksu Enerji6,195,63-17,98
Alarko Carrıer386,004,615,78
Alarko GMYO27,047,303,36
Alarko Holding10,970,9226,97
Albaraka Türk1,829,64-6,19
Alcatel Lucent Teletaş31,485,996,14
Alkim Kağıt17,785,0831,24
Alkim Kimya16,844,0815,84
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,456,0611,87
Altınyunus Çeşme76,958,0854,02
Anadolu Efes22,743,36-1,90
Anadolu Grubu Holding24,400,83-7,26
Anadolu Hayat Emek.11,226,8629,41
Anadolu Isuzu19,303,107,22
Anadolu Sigorta7,420,95-1,72
Anel Elektrik5,669,9078,55
Arçelik35,507,9016,78
ARD Bilişim Teknolojileri51,504,897,11
Arena Bilgisayar54,4510,0058,28
Armada Bilgisayar57,002,8916,14
Arsan Tekstil10,914,8049,66
Arzum Ev Aletleri22,304,99-9,42
Aselsan15,291,66-16,22
Ata GMYO5,446,46-1,27
Atakule GMYO3,183,2526,19
Atlantis Yatırım Holding5,006,38-10,07
Atlas Yat. Ort.1,475,00-16,00
AvivaSA Emeklilik Hayat18,974,815,26
Avrasya GMYO3,195,6321,79
Avrasya Petrol ve Tur.3,356,694,69
Avrupa Yatırım Holding8,93-1,4348,83
Ayen Enerji8,127,5550,09
Ayes Çelik Hasır ve Çit12,185,827,31
Aygaz15,117,163,14
Bagfaş23,509,9217,50
Bak Ambalaj23,884,0118,22
Balatacılar Balatacılık8,010,12-2,79
Bantaş Ambalaj4,524,63-3,62
Banvit54,20-0,184,23
Baştaş Başkent Çimento13,804,55-20,55
Batı Çimento14,81-0,54214,44
Batısöke Çimento3,553,5045,49
Bayrak Taban Sanayi10,353,71-2,45
Bera Holding21,524,986,11
Berkosan Yalıtım10,644,2119,28
Beşiktaş Futbol Yat.5,73-3,5441,83
Beyaz Filo12,443,9322,20
Bilici Yatırım13,239,9899,25
Bim Mağazalar69,001,92-6,17
Birko Mensucat1,155,503,60
Birlik Mensucat3,207,74-7,51
Bizim Mağazaları13,934,66-9,31
Borusan Mannesmann28,827,623,67
Borusan Yat. Paz.427,906,55-6,35
Bosch Fren Sistemleri1.117,206,49-9,82
Bossa24,464,0937,03
Brisa29,209,7746,44
Burçelik23,925,3713,80
Burçelik Vana31,443,08-36,69
Bursa Çimento3,995,56-19,84
Carrefoursa56,103,79-21,87
Casa Emtia Petrol125,40-9,9818,30
Ceo Event Medya5,755,70-10,58
Coca Cola İçecek72,255,4710,96
Cosmos Yat. Holding11,455,9242,06
Credıtwest Faktorıng4,799,86-18,40
Çelebi307,002,7168,20
Çelik Halat7,845,95-13,82
Çemaş Döküm1,363,82-20,12
Çemtaş15,116,41-4,98
Çimbeton306,309,983,31
Çimentaş41,006,5513,38
Çimsa20,923,5617,53
Çuhadaroğlu Metal6,896,49-10,87
Dagi Giyim2,583,61-24,26
Dagi Yatırım Holding13,593,745,35
Dardanel32,202,94-3,88
Datagate Bilgisayar14,954,11-7,20
Demısaş Döküm7,424,3612,25
Denge Holding7,509,0136,86
Deniz GMYO5,206,3452,05
Derimod11,827,4521,36
Derlüks Yatırım Holding8,195,41-7,14
Desa Deri12,204,2725,26
Despec Bilgisayar12,205,81-6,58
Deva Holding29,841,4323,61
Dinamik Isı Makina Yalıtım14,734,4735,76
Diriteks Diriliş Tekstil6,709,4879,62
Ditaş Doğan15,747,3720,81
DO-CO618,402,20-1,84
Doğan Burda18,248,12-18,72
Doğan Holding3,24-0,615,54
Doğtaş Kelebek Mobilya2,713,8316,36
Doğusan5,375,5022,60
Doğuş GMYO12,069,9447,61
Doğuş Otomotiv29,084,381,18
Döktaş Dökümcülük33,340,608,88
Duran Doğan Basım11,742,2611,92
Dyo Boya14,144,7424,47
Eczacıbaşı İlaç6,513,66-12,73
Eczacıbaşı Yatırım54,903,5897,91
Edip Gayrimenkul3,496,405,12
Ege Endüstri1.809,906,464,78
Ege Gübre214,004,9047,38
Ege Profil33,125,14-13,39
Ege Seramik13,236,0128,57
Egeplast34,006,252,10
Ekiz Kimya6,710,30-5,89
Emek Elektrik2,56-3,40-10,34
Eminiş Ambalaj25,00-0,24-32,14
Emlak Konut GMYO1,913,24-10,75
Enerjisa Enerji10,541,84-15,75
Enka İnşaat8,001,278,55
Erbosan63,456,9154,76
Ereğli Demir Çelik14,355,909,24
Ersu Gıda4,965,310,40
Escort Teknoloji6,875,214,57
Esenboğa Elektrik41,106,53115,97
Etiler Gıda5,85-2,5046,98
Euro Kapital Yat. Ort.4,315,6411,95
Euro Trend Yat. Ort.4,202,4416,67
Euro Yat. Ort.4,531,340,44
Euro Yatırım Holding3,905,4137,32
Fade Gıda15,819,94155,41
Fenerbahçe Futbol25,241,20-14,61
Flap Kongre Toplantı Hiz.5,604,28-12,09
F-M İzmit Piston158,009,4227,11
Fonet Bilgi Teknolojileri14,554,9011,67
Ford Otosan207,202,0369,64
Formet Celik Kapi Sanayi3,257,97-31,58
Frigo Pak Gıda33,109,9757,77
Galatasaray Sportif3,62-4,23-10,62
Garanti Bankası7,200,14-30,57
Garanti Faktoring13,605,6722,19
Garanti Yat. Ort.3,001,35-7,12
Gedik Y. Men. Değ.22,042,0474,92
Gediz Ambalaj35,923,2234,03
Gentaş5,418,20-8,92
Gersan Elektrik6,374,943,75
Global Men. Değ.7,754,5928,95
Global Yat. Holding5,935,7026,71
Good-Year8,034,97-3,95
Göltaş Çimento60,206,1745,90
Gözde Girişim7,154,23-10,40
GSD Denizcilik6,354,4425,99
GSD Holding2,095,03-16,73
Gübre Fabrik.76,808,47-10,75
Güler Yat. Holding9,013,68-17,11
Halk GMYO3,256,911,25
Hatay Tekstil20,564,3747,38
Hedef Girişim4,489,2730,75
Hektaş30,565,3160,25
HUB Girişim17,023,78-6,48
Hürriyet Gzt.1,927,87-8,57
ICBC Turkey Bank6,239,88-4,15
İdealist Danışmanlık73,609,93446,81
İdealist GMYO9,873,8945,15
İhlas Ev Aletleri1,517,86-19,68
İhlas Gayrimenkul1,066,00-15,20
İhlas Gazetecilik2,965,71-27,09
İhlas Holding0,765,56-32,30
İhlas Yayın Holding0,904,65-21,05
İndeks Bilgisayar28,980,6251,49
Info Yatırım6,679,883,41
İntema47,467,9618,95
Inveo Yatırım Holding129,003,61191,72
İpek Doğal Enerji11,583,67-11,47
İskenderun Demir Çelik11,254,4624,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'deki değişimlerle hangi mesajları verdi? Kritik Kürt oyları hamlesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'deki değişimlerle hangi mesajları verdi? Kritik Kürt oyları hamlesi Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı'nın arasına kara kedi girdi Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı'nın arasına kara kedi girdi Son Dakika: Türkiye'de 24 Mart günü koronavirüs nedeniyle 146 kişi vefat etti, 29 bin 762 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Mart günü koronavirüs nedeniyle 146 kişi vefat etti, 29 bin 762 yeni vaka tespit edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 kişilik A takımı şekillendi! Binali Yıldırım'a yeni görev Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 kişilik A takımı şekillendi! Binali Yıldırım'a yeni görev 3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara 3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti
Antalya'da çıplak halde erkek cansız bedeni bulundu Antalya'da çıplak halde erkek cansız bedeni bulundu         
20:09
Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'a gideceği iddiaları sonrası Leeds United'lı taraftarlar futbolcuya tepki gösterdi Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'a gideceği iddiaları sonrası Leeds United'lı taraftarlar futbolcuya tepki gösterdi         
19:47
Kabine revizyonu yapılacak mı? AK Parti'den söylentileri alevlendirecek yanıt Kabine revizyonu yapılacak mı? AK Parti'den söylentileri alevlendirecek yanıt         
19:35
Dünya Kupası yolunda A Milliler, Hollanda'yla karşılaşıyor! Canlı anlatım Dünya Kupası yolunda A Milliler, Hollanda'yla karşılaşıyor! Canlı anlatım         
18:59
Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi         
18:42
G.Saray'ın eski yengesinden yıllar sonra gelen itiraf: Onu güçlükle durdurabildim G.Saray'ın eski yengesinden yıllar sonra gelen itiraf: Onu güçlükle durdurabildim         
18:08
Son dakika! Bankacılar ile görüşen Merkez Bankası Başkanı'ndan ilk açıklama: Çok verimli bir toplantı oldu Son dakika! Bankacılar ile görüşen Merkez Bankası Başkanı'ndan ilk açıklama: Çok verimli bir toplantı oldu         
17:33
Avustralya'da 100 yılın felaketi yaşanıyor! 10 dakikada insan öldüren zehirli örümcekler evleri bastı Avustralya'da 100 yılın felaketi yaşanıyor! 10 dakikada insan öldüren zehirli örümcekler evleri bastı         
15:58
Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu         
15:22
AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı         
14:45
2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi         
14:25
İslam Memiş'ten yatırımcıları heyecanlandıran altın yorumu: Gram 600 lira olabilir İslam Memiş'ten yatırımcıları heyecanlandıran altın yorumu: Gram 600 lira olabilir         
14:16
Dalgalarla boğuşan kızı kurtarmak için bir an bile düşünmedi! Yaşam mücadelesi kamerada Dalgalarla boğuşan kızı kurtarmak için bir an bile düşünmedi! Yaşam mücadelesi kamerada         
13:50
AK Parti'nin 75 kişilik MKYK listesi belli oldu! İçinde ağır topların da olduğu 21 isme çizik AK Parti'nin 75 kişilik MKYK listesi belli oldu! İçinde ağır topların da olduğu 21 isme çizik         
13:32
AK Parti'de görev alması beklenen Berat Albayrak yönetimde yer almadı AK Parti'de görev alması beklenen Berat Albayrak yönetimde yer almadı         
13:11
Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum         
12:42
Yaşadığı acıya dayanamayan genç, bir gün önce hayatını kaybeden annesinin mezarı başında intihar etti Yaşadığı acıya dayanamayan genç, bir gün önce hayatını kaybeden annesinin mezarı başında intihar etti         
12:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2021 20:22:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei