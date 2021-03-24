Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 10,28 9,95 32,82 Acıpayam Selüloz 21,24 6,20 24,07 Adel Kalemcilik 22,80 4,59 -33,40 Adese Alışveriş Ticaret 2,93 5,02 4,64 Afyon Çimento 4,26 4,67 -16,63 Ak Enerji 1,80 5,26 -18,55 Akbank 4,91 2,29 -29,15 Akçansa 18,59 1,42 12,39 Akdeniz Yatırım Hold. 2,22 2,78 -7,62 Akfen GMYO 4,11 7,31 -15,43 Akın Tekstil 54,75 3,20 72,39 Akiş GMYO 2,03 6,28 -27,30 Akmerkez GMYO 54,30 4,42 -15,67 Aksa 16,10 5,85 10,35 Aksa Enerji 10,83 6,59 45,56 Aksigorta 8,30 3,11 -4,58 Aksu Enerji 6,19 5,63 -17,98 Alarko Carrıer 386,00 4,61 5,78 Alarko GMYO 27,04 7,30 3,36 Alarko Holding 10,97 0,92 26,97 Albaraka Türk 1,82 9,64 -6,19 Alcatel Lucent Teletaş 31,48 5,99 6,14 Alkim Kağıt 17,78 5,08 31,24 Alkim Kimya 16,84 4,08 15,84 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,45 6,06 11,87 Altınyunus Çeşme 76,95 8,08 54,02 Anadolu Efes 22,74 3,36 -1,90 Anadolu Grubu Holding 24,40 0,83 -7,26 Anadolu Hayat Emek. 11,22 6,86 29,41 Anadolu Isuzu 19,30 3,10 7,22 Anadolu Sigorta 7,42 0,95 -1,72 Anel Elektrik 5,66 9,90 78,55 Arçelik 35,50 7,90 16,78 ARD Bilişim Teknolojileri 51,50 4,89 7,11 Arena Bilgisayar 54,45 10,00 58,28 Armada Bilgisayar 57,00 2,89 16,14 Arsan Tekstil 10,91 4,80 49,66 Arzum Ev Aletleri 22,30 4,99 -9,42 Aselsan 15,29 1,66 -16,22 Ata GMYO 5,44 6,46 -1,27 Atakule GMYO 3,18 3,25 26,19 Atlantis Yatırım Holding 5,00 6,38 -10,07 Atlas Yat. Ort. 1,47 5,00 -16,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,97 4,81 5,26 Avrasya GMYO 3,19 5,63 21,79 Avrasya Petrol ve Tur. 3,35 6,69 4,69 Avrupa Yatırım Holding 8,93 -1,43 48,83 Ayen Enerji 8,12 7,55 50,09 Ayes Çelik Hasır ve Çit 12,18 5,82 7,31 Aygaz 15,11 7,16 3,14 Bagfaş 23,50 9,92 17,50 Bak Ambalaj 23,88 4,01 18,22 Balatacılar Balatacılık 8,01 0,12 -2,79 Bantaş Ambalaj 4,52 4,63 -3,62 Banvit 54,20 -0,18 4,23 Baştaş Başkent Çimento 13,80 4,55 -20,55 Batı Çimento 14,81 -0,54 214,44 Batısöke Çimento 3,55 3,50 45,49 Bayrak Taban Sanayi 10,35 3,71 -2,45 Bera Holding 21,52 4,98 6,11 Berkosan Yalıtım 10,64 4,21 19,28 Beşiktaş Futbol Yat. 5,73 -3,54 41,83 Beyaz Filo 12,44 3,93 22,20 Bilici Yatırım 13,23 9,98 99,25 Bim Mağazalar 69,00 1,92 -6,17 Birko Mensucat 1,15 5,50 3,60 Birlik Mensucat 3,20 7,74 -7,51 Bizim Mağazaları 13,93 4,66 -9,31 Borusan Mannesmann 28,82 7,62 3,67 Borusan Yat. Paz. 427,90 6,55 -6,35 Bosch Fren Sistemleri 1.117,20 6,49 -9,82 Bossa 24,46 4,09 37,03 Brisa 29,20 9,77 46,44 Burçelik 23,92 5,37 13,80 Burçelik Vana 31,44 3,08 -36,69 Bursa Çimento 3,99 5,56 -19,84 Carrefoursa 56,10 3,79 -21,87 Casa Emtia Petrol 125,40 -9,98 18,30 Ceo Event Medya 5,75 5,70 -10,58 Coca Cola İçecek 72,25 5,47 10,96 Cosmos Yat. Holding 11,45 5,92 42,06 Credıtwest Faktorıng 4,79 9,86 -18,40 Çelebi 307,00 2,71 68,20 Çelik Halat 7,84 5,95 -13,82 Çemaş Döküm 1,36 3,82 -20,12 Çemtaş 15,11 6,41 -4,98 Çimbeton 306,30 9,98 3,31 Çimentaş 41,00 6,55 13,38 Çimsa 20,92 3,56 17,53 Çuhadaroğlu Metal 6,89 6,49 -10,87 Dagi Giyim 2,58 3,61 -24,26 Dagi Yatırım Holding 13,59 3,74 5,35 Dardanel 32,20 2,94 -3,88 Datagate Bilgisayar 14,95 4,11 -7,20 Demısaş Döküm 7,42 4,36 12,25 Denge Holding 7,50 9,01 36,86 Deniz GMYO 5,20 6,34 52,05 Derimod 11,82 7,45 21,36 Derlüks Yatırım Holding 8,19 5,41 -7,14 Desa Deri 12,20 4,27 25,26 Despec Bilgisayar 12,20 5,81 -6,58 Deva Holding 29,84 1,43 23,61 Dinamik Isı Makina Yalıtım 14,73 4,47 35,76 Diriteks Diriliş Tekstil 6,70 9,48 79,62 Ditaş Doğan 15,74 7,37 20,81 DO-CO 618,40 2,20 -1,84 Doğan Burda 18,24 8,12 -18,72 Doğan Holding 3,24 -0,61 5,54 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,71 3,83 16,36 Doğusan 5,37 5,50 22,60 Doğuş GMYO 12,06 9,94 47,61 Doğuş Otomotiv 29,08 4,38 1,18 Döktaş Dökümcülük 33,34 0,60 8,88 Duran Doğan Basım 11,74 2,26 11,92 Dyo Boya 14,14 4,74 24,47 Eczacıbaşı İlaç 6,51 3,66 -12,73 Eczacıbaşı Yatırım 54,90 3,58 97,91 Edip Gayrimenkul 3,49 6,40 5,12 Ege Endüstri 1.809,90 6,46 4,78 Ege Gübre 214,00 4,90 47,38 Ege Profil 33,12 5,14 -13,39 Ege Seramik 13,23 6,01 28,57 Egeplast 34,00 6,25 2,10 Ekiz Kimya 6,71 0,30 -5,89 Emek Elektrik 2,56 -3,40 -10,34 Eminiş Ambalaj 25,00 -0,24 -32,14 Emlak Konut GMYO 1,91 3,24 -10,75 Enerjisa Enerji 10,54 1,84 -15,75 Enka İnşaat 8,00 1,27 8,55 Erbosan 63,45 6,91 54,76 Ereğli Demir Çelik 14,35 5,90 9,24 Ersu Gıda 4,96 5,31 0,40 Escort Teknoloji 6,87 5,21 4,57 Esenboğa Elektrik 41,10 6,53 115,97 Etiler Gıda 5,85 -2,50 46,98 Euro Kapital Yat. Ort. 4,31 5,64 11,95 Euro Trend Yat. Ort. 4,20 2,44 16,67 Euro Yat. Ort. 4,53 1,34 0,44 Euro Yatırım Holding 3,90 5,41 37,32 Fade Gıda 15,81 9,94 155,41 Fenerbahçe Futbol 25,24 1,20 -14,61 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,60 4,28 -12,09 F-M İzmit Piston 158,00 9,42 27,11 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,55 4,90 11,67 Ford Otosan 207,20 2,03 69,64 Formet Celik Kapi Sanayi 3,25 7,97 -31,58 Frigo Pak Gıda 33,10 9,97 57,77 Galatasaray Sportif 3,62 -4,23 -10,62 Garanti Bankası 7,20 0,14 -30,57 Garanti Faktoring 13,60 5,67 22,19 Garanti Yat. Ort. 3,00 1,35 -7,12 Gedik Y. Men. Değ. 22,04 2,04 74,92 Gediz Ambalaj 35,92 3,22 34,03 Gentaş 5,41 8,20 -8,92 Gersan Elektrik 6,37 4,94 3,75 Global Men. Değ. 7,75 4,59 28,95 Global Yat. Holding 5,93 5,70 26,71 Good-Year 8,03 4,97 -3,95 Göltaş Çimento 60,20 6,17 45,90 Gözde Girişim 7,15 4,23 -10,40 GSD Denizcilik 6,35 4,44 25,99 GSD Holding 2,09 5,03 -16,73 Gübre Fabrik. 76,80 8,47 -10,75 Güler Yat. Holding 9,01 3,68 -17,11 Halk GMYO 3,25 6,91 1,25 Hatay Tekstil 20,56 4,37 47,38 Hedef Girişim 4,48 9,27 30,75 Hektaş 30,56 5,31 60,25 HUB Girişim 17,02 3,78 -6,48 Hürriyet Gzt. 1,92 7,87 -8,57 ICBC Turkey Bank 6,23 9,88 -4,15 İdealist Danışmanlık 73,60 9,93 446,81 İdealist GMYO 9,87 3,89 45,15 İhlas Ev Aletleri 1,51 7,86 -19,68 İhlas Gayrimenkul 1,06 6,00 -15,20 İhlas Gazetecilik 2,96 5,71 -27,09 İhlas Holding 0,76 5,56 -32,30 İhlas Yayın Holding 0,90 4,65 -21,05 İndeks Bilgisayar 28,98 0,62 51,49 Info Yatırım 6,67 9,88 3,41 İntema 47,46 7,96 18,95 Inveo Yatırım Holding 129,00 3,61 191,72 İpek Doğal Enerji 11,58 3,67 -11,47 İskenderun Demir Çelik 11,25 4,46 24,50 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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