Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

29.03.2021 18:43
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,62-9,1711,37
Acıpayam Selüloz20,68-0,1020,79
Adel Kalemcilik23,803,39-30,48
Adese Alışveriş Ticaret3,192,5713,93
Afyon Çimento4,384,53-14,29
Ak Enerji1,810,00-18,10
Akbank4,760,85-29,56
Akçansa20,729,9225,27
Akdeniz Yatırım Hold.2,224,23-7,62
Akfen GMYO4,100,99-15,64
Akın Tekstil53,201,7267,51
Akiş GMYO2,013,08-28,02
Akmerkez GMYO54,00-1,46-16,14
Aksa15,45-1,905,89
Aksa Enerji11,333,0052,28
Aksigorta8,300,61-4,58
Aksu Enerji6,21-0,48-17,72
Alarko Carrıer341,00-5,93-6,55
Alarko GMYO27,205,433,98
Alarko Holding10,38-0,4820,14
Albaraka Türk1,810,00-6,70
Alcatel Lucent Teletaş30,44-0,982,63
Alkim Kağıt17,300,2327,70
Alkim Kimya16,85-0,1215,91
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,331,306,39
Altınyunus Çeşme72,65-3,6545,42
Anadolu Efes22,580,36-2,59
Anadolu Grubu Holding23,54-0,68-10,53
Anadolu Hayat Emek.10,02-5,5024,70
Anadolu Isuzu19,00-1,555,56
Anadolu Sigorta7,331,52-2,91
Anel Elektrik6,205,0895,58
Arçelik33,362,5217,22
ARD Bilişim Teknolojileri49,920,243,83
Arena Bilgisayar52,00-0,6751,16
Armada Bilgisayar52,70-3,927,38
Arsan Tekstil10,85-0,9148,83
Arzum Ev Aletleri21,880,37-11,13
Aselsan15,121,82-17,15
Ata GMYO5,451,11-1,09
Atakule GMYO3,111,6323,41
Atlantis Yatırım Holding4,70-4,08-15,47
Atlas Yat. Ort.1,38-0,72-21,14
AvivaSA Emeklilik Hayat18,282,153,95
Avrasya GMYO3,281,8625,22
Avrasya Petrol ve Tur.3,282,822,50
Avrupa Yatırım Holding8,800,5746,67
Ayen Enerji7,94-1,1246,77
Ayes Çelik Hasır ve Çit12,8710,0013,39
Aygaz15,02-0,662,53
Bagfaş22,52-1,7512,60
Bak Ambalaj22,800,8012,87
Balatacılar Balatacılık7,41-1,72-10,07
Bantaş Ambalaj4,512,73-3,84
Banvit54,102,564,04
Baştaş Başkent Çimento13,30-5,54-23,43
Batı Çimento14,370,84205,10
Batısöke Çimento3,640,5549,18
Bayrak Taban Sanayi10,020,10-5,56
Bera Holding21,22-1,854,64
Berkosan Yalıtım11,20-0,1825,56
Beşiktaş Futbol Yat.7,305,3480,69
Beyaz Filo12,647,1224,17
Bilici Yatırım15,689,96136,14
Bim Mağazalar70,90-1,53-3,58
Birko Mensucat1,489,6333,33
Birlik Mensucat3,03-0,98-12,43
Bizim Mağazaları14,858,39-3,32
Borusan Mannesmann27,60-1,57-0,72
Borusan Yat. Paz.397,90-4,33-12,41
Bosch Fren Sistemleri1.086,900,83-12,27
Bossa24,783,7738,82
Brisa27,901,9739,92
Burçelik22,90-0,958,94
Burçelik Vana29,20-2,54-41,20
Bursa Çimento3,860,78-22,45
Carrefoursa52,25-1,42-27,23
Casa Emtia Petrol120,30-9,7513,49
Ceo Event Medya5,996,77-6,84
Coca Cola İçecek71,001,369,04
Cosmos Yat. Holding11,46-0,3542,18
Credıtwest Faktorıng4,59-7,27-21,81
Çelebi280,00-6,5753,40
Çelik Halat7,35-1,87-19,21
Çemaş Döküm1,330,76-21,88
Çemtaş15,24-1,23-4,16
Çimbeton306,609,973,41
Çimentaş40,907,4613,11
Çimsa21,362,5020,00
Çuhadaroğlu Metal6,780,44-12,29
Dagi Giyim2,42-1,22-28,96
Dagi Yatırım Holding13,72-0,156,36
Dardanel32,00-0,81-4,48
Datagate Bilgisayar15,654,33-2,86
Demısaş Döküm7,330,9610,89
Denge Holding8,1410,0048,54
Deniz GMYO4,910,4143,57
Derimod11,940,5122,59
Derlüks Yatırım Holding7,83-1,63-11,22
Desa Deri11,80-0,4221,15
Despec Bilgisayar11,88-0,25-9,04
Deva Holding30,06-1,2524,52
Dinamik Isı Makina Yalıtım14,490,2833,55
Diriteks Diriliş Tekstil5,80-0,3455,50
Ditaş Doğan15,06-2,0215,59
DO-CO640,00-1,331,59
Doğan Burda18,501,93-17,56
Doğan Holding3,312,167,82
Doğtaş Kelebek Mobilya2,705,4715,93
Doğusan5,43-4,0623,97
Doğuş GMYO12,89-3,0157,77
Doğuş Otomotiv28,22-1,88-1,81
Döktaş Dökümcülük32,00-3,034,51
Duran Doğan Basım11,52-0,269,82
Dyo Boya13,380,6017,78
Eczacıbaşı İlaç6,602,01-11,53
Eczacıbaşı Yatırım51,25-2,7584,75
Edip Gayrimenkul3,764,7413,25
Ege Endüstri1.542,00-2,24-7,38
Ege Gübre199,20-1,2437,19
Ege Profil32,20-0,19-15,79
Ege Seramik13,540,2231,58
Egeplast38,989,9917,06
Ekiz Kimya6,80-2,58-4,63
Emek Elektrik2,44-4,31-14,54
Eminiş Ambalaj22,24-2,63-39,63
Emlak Konut GMYO2,039,73-5,14
Enerjisa Enerji11,213,22-10,39
Enka İnşaat8,559,9016,01
Erbosan60,50-1,0647,56
Ereğli Demir Çelik14,615,8711,22
Ersu Gıda4,77-1,04-3,44
Escort Teknoloji6,61-0,750,61
Esenboğa Elektrik39,38-1,25106,94
Etiler Gıda5,800,8745,73
Euro Kapital Yat. Ort.5,039,8330,65
Euro Trend Yat. Ort.4,383,5521,67
Euro Yat. Ort.4,582,231,55
Euro Yatırım Holding3,931,8138,38
Fade Gıda18,140,78193,05
Fenerbahçe Futbol29,126,43-1,49
Flap Kongre Toplantı Hiz.5,521,66-13,34
F-M İzmit Piston145,80-1,7518,93
Fonet Bilgi Teknolojileri14,861,9214,04
Ford Otosan185,00-2,9951,47
Formet Celik Kapi Sanayi3,04-1,62-36,00
Frigo Pak Gıda32,001,5952,53
Galatasaray Sportif3,69-0,54-8,89
Garanti Bankası6,890,15-33,56
Garanti Faktoring15,002,9534,77
Garanti Yat. Ort.2,89-0,69-10,53
Gedik Y. Men. Değ.20,56-2,5663,17
Gediz Ambalaj34,50-0,8628,73
Gentaş5,391,32-9,26
Gersan Elektrik6,53-1,366,35
Global Men. Değ.7,75-3,2528,95
Global Yat. Holding6,300,1634,62
Good-Year7,811,69-6,58
Göltaş Çimento59,201,2843,48
Gözde Girişim7,421,23-7,02
GSD Denizcilik6,620,9131,35
GSD Holding2,071,97-17,53
Gübre Fabrik.73,50-0,07-14,58
Güler Yat. Holding10,151,60-6,62
Halk GMYO3,345,034,05
Hatay Tekstil19,500,0039,78
Hedef Girişim4,964,2044,75
Hektaş30,60-1,4860,46
HUB Girişim16,53-0,60-9,18
Hürriyet Gzt.1,850,54-11,90
ICBC Turkey Bank6,241,79-4,00
İdealist Danışmanlık90,005,94568,65
İdealist GMYO9,570,5340,74
İhlas Ev Aletleri1,470,00-21,81
İhlas Gayrimenkul1,149,62-8,80
İhlas Gazetecilik3,13-0,63-22,91
İhlas Holding0,782,63-30,52
İhlas Yayın Holding0,890,00-21,93
İndeks Bilgisayar29,200,9752,64
Info Yatırım7,796,7120,78
İntema51,002,3727,82
Inveo Yatırım Holding122,80-3,31177,70
İpek Doğal Enerji11,902,94-9,02
İskenderun Demir Çelik11,403,7326,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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