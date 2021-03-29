Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,62
|-9,17
|11,37
|Acıpayam Selüloz
|20,68
|-0,10
|20,79
|Adel Kalemcilik
|23,80
|3,39
|-30,48
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,19
|2,57
|13,93
|Afyon Çimento
|4,38
|4,53
|-14,29
|Ak Enerji
|1,81
|0,00
|-18,10
|Akbank
|4,76
|0,85
|-29,56
|Akçansa
|20,72
|9,92
|25,27
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,22
|4,23
|-7,62
|Akfen GMYO
|4,10
|0,99
|-15,64
|Akın Tekstil
|53,20
|1,72
|67,51
|Akiş GMYO
|2,01
|3,08
|-28,02
|Akmerkez GMYO
|54,00
|-1,46
|-16,14
|Aksa
|15,45
|-1,90
|5,89
|Aksa Enerji
|11,33
|3,00
|52,28
|Aksigorta
|8,30
|0,61
|-4,58
|Aksu Enerji
|6,21
|-0,48
|-17,72
|Alarko Carrıer
|341,00
|-5,93
|-6,55
|Alarko GMYO
|27,20
|5,43
|3,98
|Alarko Holding
|10,38
|-0,48
|20,14
|Albaraka Türk
|1,81
|0,00
|-6,70
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,44
|-0,98
|2,63
|Alkim Kağıt
|17,30
|0,23
|27,70
|Alkim Kimya
|16,85
|-0,12
|15,91
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,33
|1,30
|6,39
|Altınyunus Çeşme
|72,65
|-3,65
|45,42
|Anadolu Efes
|22,58
|0,36
|-2,59
|Anadolu Grubu Holding
|23,54
|-0,68
|-10,53
|Anadolu Hayat Emek.
|10,02
|-5,50
|24,70
|Anadolu Isuzu
|19,00
|-1,55
|5,56
|Anadolu Sigorta
|7,33
|1,52
|-2,91
|Anel Elektrik
|6,20
|5,08
|95,58
|Arçelik
|33,36
|2,52
|17,22
|ARD Bilişim Teknolojileri
|49,92
|0,24
|3,83
|Arena Bilgisayar
|52,00
|-0,67
|51,16
|Armada Bilgisayar
|52,70
|-3,92
|7,38
|Arsan Tekstil
|10,85
|-0,91
|48,83
|Arzum Ev Aletleri
|21,88
|0,37
|-11,13
|Aselsan
|15,12
|1,82
|-17,15
|Ata GMYO
|5,45
|1,11
|-1,09
|Atakule GMYO
|3,11
|1,63
|23,41
|Atlantis Yatırım Holding
|4,70
|-4,08
|-15,47
|Atlas Yat. Ort.
|1,38
|-0,72
|-21,14
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,28
|2,15
|3,95
|Avrasya GMYO
|3,28
|1,86
|25,22
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,28
|2,82
|2,50
|Avrupa Yatırım Holding
|8,80
|0,57
|46,67
|Ayen Enerji
|7,94
|-1,12
|46,77
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|12,87
|10,00
|13,39
|Aygaz
|15,02
|-0,66
|2,53
|Bagfaş
|22,52
|-1,75
|12,60
|Bak Ambalaj
|22,80
|0,80
|12,87
|Balatacılar Balatacılık
|7,41
|-1,72
|-10,07
|Bantaş Ambalaj
|4,51
|2,73
|-3,84
|Banvit
|54,10
|2,56
|4,04
|Baştaş Başkent Çimento
|13,30
|-5,54
|-23,43
|Batı Çimento
|14,37
|0,84
|205,10
|Batısöke Çimento
|3,64
|0,55
|49,18
|Bayrak Taban Sanayi
|10,02
|0,10
|-5,56
|Bera Holding
|21,22
|-1,85
|4,64
|Berkosan Yalıtım
|11,20
|-0,18
|25,56
|Beşiktaş Futbol Yat.
|7,30
|5,34
|80,69
|Beyaz Filo
|12,64
|7,12
|24,17
|Bilici Yatırım
|15,68
|9,96
|136,14
|Bim Mağazalar
|70,90
|-1,53
|-3,58
|Birko Mensucat
|1,48
|9,63
|33,33
|Birlik Mensucat
|3,03
|-0,98
|-12,43
|Bizim Mağazaları
|14,85
|8,39
|-3,32
|Borusan Mannesmann
|27,60
|-1,57
|-0,72
|Borusan Yat. Paz.
|397,90
|-4,33
|-12,41
|Bosch Fren Sistemleri
|1.086,90
|0,83
|-12,27
|Bossa
|24,78
|3,77
|38,82
|Brisa
|27,90
|1,97
|39,92
|Burçelik
|22,90
|-0,95
|8,94
|Burçelik Vana
|29,20
|-2,54
|-41,20
|Bursa Çimento
|3,86
|0,78
|-22,45
|Carrefoursa
|52,25
|-1,42
|-27,23
|Casa Emtia Petrol
|120,30
|-9,75
|13,49
|Ceo Event Medya
|5,99
|6,77
|-6,84
|Coca Cola İçecek
|71,00
|1,36
|9,04
|Cosmos Yat. Holding
|11,46
|-0,35
|42,18
|Credıtwest Faktorıng
|4,59
|-7,27
|-21,81
|Çelebi
|280,00
|-6,57
|53,40
|Çelik Halat
|7,35
|-1,87
|-19,21
|Çemaş Döküm
|1,33
|0,76
|-21,88
|Çemtaş
|15,24
|-1,23
|-4,16
|Çimbeton
|306,60
|9,97
|3,41
|Çimentaş
|40,90
|7,46
|13,11
|Çimsa
|21,36
|2,50
|20,00
|Çuhadaroğlu Metal
|6,78
|0,44
|-12,29
|Dagi Giyim
|2,42
|-1,22
|-28,96
|Dagi Yatırım Holding
|13,72
|-0,15
|6,36
|Dardanel
|32,00
|-0,81
|-4,48
|Datagate Bilgisayar
|15,65
|4,33
|-2,86
|Demısaş Döküm
|7,33
|0,96
|10,89
|Denge Holding
|8,14
|10,00
|48,54
|Deniz GMYO
|4,91
|0,41
|43,57
|Derimod
|11,94
|0,51
|22,59
|Derlüks Yatırım Holding
|7,83
|-1,63
|-11,22
|Desa Deri
|11,80
|-0,42
|21,15
|Despec Bilgisayar
|11,88
|-0,25
|-9,04
|Deva Holding
|30,06
|-1,25
|24,52
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|14,49
|0,28
|33,55
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,80
|-0,34
|55,50
|Ditaş Doğan
|15,06
|-2,02
|15,59
|DO-CO
|640,00
|-1,33
|1,59
|Doğan Burda
|18,50
|1,93
|-17,56
|Doğan Holding
|3,31
|2,16
|7,82
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,70
|5,47
|15,93
|Doğusan
|5,43
|-4,06
|23,97
|Doğuş GMYO
|12,89
|-3,01
|57,77
|Doğuş Otomotiv
|28,22
|-1,88
|-1,81
|Döktaş Dökümcülük
|32,00
|-3,03
|4,51
|Duran Doğan Basım
|11,52
|-0,26
|9,82
|Dyo Boya
|13,38
|0,60
|17,78
|Eczacıbaşı İlaç
|6,60
|2,01
|-11,53
|Eczacıbaşı Yatırım
|51,25
|-2,75
|84,75
|Edip Gayrimenkul
|3,76
|4,74
|13,25
|Ege Endüstri
|1.542,00
|-2,24
|-7,38
|Ege Gübre
|199,20
|-1,24
|37,19
|Ege Profil
|32,20
|-0,19
|-15,79
|Ege Seramik
|13,54
|0,22
|31,58
|Egeplast
|38,98
|9,99
|17,06
|Ekiz Kimya
|6,80
|-2,58
|-4,63
|Emek Elektrik
|2,44
|-4,31
|-14,54
|Eminiş Ambalaj
|22,24
|-2,63
|-39,63
|Emlak Konut GMYO
|2,03
|9,73
|-5,14
|Enerjisa Enerji
|11,21
|3,22
|-10,39
|Enka İnşaat
|8,55
|9,90
|16,01
|Erbosan
|60,50
|-1,06
|47,56
|Ereğli Demir Çelik
|14,61
|5,87
|11,22
|Ersu Gıda
|4,77
|-1,04
|-3,44
|Escort Teknoloji
|6,61
|-0,75
|0,61
|Esenboğa Elektrik
|39,38
|-1,25
|106,94
|Etiler Gıda
|5,80
|0,87
|45,73
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,03
|9,83
|30,65
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,38
|3,55
|21,67
|Euro Yat. Ort.
|4,58
|2,23
|1,55
|Euro Yatırım Holding
|3,93
|1,81
|38,38
|Fade Gıda
|18,14
|0,78
|193,05
|Fenerbahçe Futbol
|29,12
|6,43
|-1,49
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,52
|1,66
|-13,34
|F-M İzmit Piston
|145,80
|-1,75
|18,93
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,86
|1,92
|14,04
|Ford Otosan
|185,00
|-2,99
|51,47
|Formet Celik Kapi Sanayi
|3,04
|-1,62
|-36,00
|Frigo Pak Gıda
|32,00
|1,59
|52,53
|Galatasaray Sportif
|3,69
|-0,54
|-8,89
|Garanti Bankası
|6,89
|0,15
|-33,56
|Garanti Faktoring
|15,00
|2,95
|34,77
|Garanti Yat. Ort.
|2,89
|-0,69
|-10,53
|Gedik Y. Men. Değ.
|20,56
|-2,56
|63,17
|Gediz Ambalaj
|34,50
|-0,86
|28,73
|Gentaş
|5,39
|1,32
|-9,26
|Gersan Elektrik
|6,53
|-1,36
|6,35
|Global Men. Değ.
|7,75
|-3,25
|28,95
|Global Yat. Holding
|6,30
|0,16
|34,62
|Good-Year
|7,81
|1,69
|-6,58
|Göltaş Çimento
|59,20
|1,28
|43,48
|Gözde Girişim
|7,42
|1,23
|-7,02
|GSD Denizcilik
|6,62
|0,91
|31,35
|GSD Holding
|2,07
|1,97
|-17,53
|Gübre Fabrik.
|73,50
|-0,07
|-14,58
|Güler Yat. Holding
|10,15
|1,60
|-6,62
|Halk GMYO
|3,34
|5,03
|4,05
|Hatay Tekstil
|19,50
|0,00
|39,78
|Hedef Girişim
|4,96
|4,20
|44,75
|Hektaş
|30,60
|-1,48
|60,46
|HUB Girişim
|16,53
|-0,60
|-9,18
|Hürriyet Gzt.
|1,85
|0,54
|-11,90
|ICBC Turkey Bank
|6,24
|1,79
|-4,00
|İdealist Danışmanlık
|90,00
|5,94
|568,65
|İdealist GMYO
|9,57
|0,53
|40,74
|İhlas Ev Aletleri
|1,47
|0,00
|-21,81
|İhlas Gayrimenkul
|1,14
|9,62
|-8,80
|İhlas Gazetecilik
|3,13
|-0,63
|-22,91
|İhlas Holding
|0,78
|2,63
|-30,52
|İhlas Yayın Holding
|0,89
|0,00
|-21,93
|İndeks Bilgisayar
|29,20
|0,97
|52,64
|Info Yatırım
|7,79
|6,71
|20,78
|İntema
|51,00
|2,37
|27,82
|Inveo Yatırım Holding
|122,80
|-3,31
|177,70
|İpek Doğal Enerji
|11,90
|2,94
|-9,02
|İskenderun Demir Çelik
|11,40
|3,73
|26,16
(Sürecek)
Kaynak: AA
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