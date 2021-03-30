Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

30.03.2021 18:57
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,53-1,0410,21
Acıpayam Selüloz20,18-2,4217,87
Adel Kalemcilik24,884,54-27,33
Adese Alışveriş Ticaret3,200,3114,29
Afyon Çimento4,21-3,88-17,61
Ak Enerji1,76-2,76-20,36
Akbank4,72-0,84-30,16
Akçansa19,13-5,1618,80
Akdeniz Yatırım Hold.2,16-2,70-10,12
Akfen GMYO4,151,22-14,61
Akın Tekstil50,90-4,3260,26
Akiş GMYO1,97-1,99-29,45
Akmerkez GMYO53,10-1,67-17,54
Aksa16,577,2513,57
Aksa Enerji11,673,0056,85
Aksigorta8,23-0,84-5,38
Aksu Enerji6,12-1,45-18,91
Alarko Carrıer375,1010,002,80
Alarko GMYO26,26-3,460,38
Alarko Holding10,00-3,6615,74
Albaraka Türk1,820,55-6,19
Alcatel Lucent Teletaş30,06-1,251,35
Alkim Kağıt17,310,0627,77
Alkim Kimya16,83-0,1215,77
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,30-1,295,02
Altınyunus Çeşme69,95-3,7240,01
Anadolu Efes21,88-3,10-5,61
Anadolu Grubu Holding23,02-2,21-12,51
Anadolu Hayat Emek.9,46-5,5917,73
Anadolu Isuzu18,86-0,744,78
Anadolu Sigorta6,52-6,99-9,70
Anel Elektrik6,11-1,4592,74
Arçelik33,881,5619,05
ARD Bilişim Teknolojileri50,952,065,97
Arena Bilgisayar51,80-0,3850,58
Armada Bilgisayar51,20-2,854,32
Arsan Tekstil10,56-2,6744,86
Arzum Ev Aletleri21,66-1,01-12,02
Aselsan15,02-0,66-17,70
Ata GMYO4,96-8,99-9,98
Atakule GMYO3,00-3,5419,05
Atlantis Yatırım Holding4,40-6,38-20,86
Atlas Yat. Ort.1,34-2,90-23,43
AvivaSA Emeklilik Hayat17,49-4,32-0,54
Avrasya GMYO3,486,1032,86
Avrasya Petrol ve Tur.3,27-0,302,19
Avrupa Yatırım Holding8,71-1,0245,17
Ayen Enerji7,74-2,5243,07
Ayes Çelik Hasır ve Çit13,504,9018,94
Aygaz14,89-0,871,64
Bagfaş21,80-3,209,00
Bak Ambalaj22,58-0,9611,78
Balatacılar Balatacılık7,30-1,48-11,41
Bantaş Ambalaj4,37-3,10-6,82
Banvit54,651,025,10
Baştaş Başkent Çimento13,390,68-22,91
Batı Çimento14,521,04208,28
Batısöke Çimento3,691,3751,23
Bayrak Taban Sanayi9,78-2,40-7,82
Bera Holding22,465,8410,75
Berkosan Yalıtım10,85-3,1221,64
Beşiktaş Futbol Yat.7,583,8487,62
Beyaz Filo12,01-4,9817,98
Bilici Yatırım17,249,95159,64
Bim Mağazalar71,500,85-2,77
Birko Mensucat1,608,1144,14
Birlik Mensucat2,99-1,32-13,58
Bizim Mağazaları14,40-3,03-6,25
Borusan Mannesmann28,683,913,17
Borusan Yat. Paz.437,609,98-3,67
Bosch Fren Sistemleri1.088,600,16-12,13
Bossa24,50-1,1337,25
Brisa27,06-0,1239,75
Burçelik22,52-1,667,14
Burçelik Vana28,22-3,36-43,17
Bursa Çimento3,921,55-21,25
Carrefoursa52,300,10-27,16
Casa Emtia Petrol117,00-2,7410,38
Ceo Event Medya5,79-3,34-9,95
Coca Cola İçecek70,35-0,928,04
Cosmos Yat. Holding11,21-2,1839,08
Credıtwest Faktorıng4,31-6,10-26,58
Çelebi278,80-0,4352,75
Çelik Halat7,20-2,04-20,86
Çemaş Döküm1,29-3,01-24,23
Çemtaş15,763,41-0,89
Çimbeton337,209,9813,73
Çimentaş39,98-2,2510,56
Çimsa20,64-3,3715,96
Çuhadaroğlu Metal6,72-0,88-13,07
Dagi Giyim2,35-2,89-31,01
Dagi Yatırım Holding14,294,1510,78
Dardanel31,40-1,88-6,27
Datagate Bilgisayar15,901,60-1,30
Demısaş Döküm7,18-2,058,62
Denge Holding7,33-9,9533,76
Deniz GMYO4,60-6,3134,50
Derimod11,60-2,8519,10
Derlüks Yatırım Holding7,66-2,17-13,15
Desa Deri12,173,1424,95
Despec Bilgisayar11,85-0,25-9,26
Deva Holding30,601,8026,76
Dinamik Isı Makina Yalıtım14,13-2,4830,23
Diriteks Diriliş Tekstil5,800,0055,50
Ditaş Doğan14,64-2,7912,37
DO-CO668,504,456,11
Doğan Burda19,002,70-15,33
Doğan Holding3,26-1,516,19
Doğtaş Kelebek Mobilya2,66-1,4814,21
Doğusan5,22-3,8719,18
Doğuş GMYO12,78-0,8556,43
Doğuş Otomotiv28,802,060,21
Döktaş Dökümcülük30,64-4,250,07
Duran Doğan Basım11,711,6511,63
Dyo Boya13,21-1,2716,29
Eczacıbaşı İlaç6,58-0,30-11,80
Eczacıbaşı Yatırım50,70-1,0782,77
Edip Gayrimenkul3,74-0,5312,65
Ege Endüstri1.587,002,92-4,68
Ege Gübre202,001,4139,12
Ege Profil31,66-1,68-17,21
Ege Seramik13,31-1,7029,35
Egeplast36,98-5,1311,05
Ekiz Kimya6,69-1,62-6,17
Emek Elektrik2,616,97-8,59
Eminiş Ambalaj21,62-2,79-41,31
Emlak Konut GMYO1,93-4,93-9,81
Enerjisa Enerji11,230,18-10,23
Enka İnşaat8,26-3,3912,08
Erbosan62,152,7351,59
Ereğli Demir Çelik14,891,9213,35
Ersu Gıda4,810,84-2,63
Escort Teknoloji6,50-1,66-1,07
Esenboğa Elektrik38,10-3,25100,21
Etiler Gıda5,70-1,7243,22
Euro Kapital Yat. Ort.5,539,9443,64
Euro Trend Yat. Ort.4,553,8826,39
Euro Yat. Ort.4,886,558,20
Euro Yatırım Holding3,86-1,7835,92
Fade Gıda18,904,19205,33
Fenerbahçe Futbol30,243,852,30
Flap Kongre Toplantı Hiz.5,32-3,62-16,48
F-M İzmit Piston148,601,9221,21
Fonet Bilgi Teknolojileri14,56-2,0211,74
Ford Otosan197,706,8661,87
Formet Celik Kapi Sanayi2,99-1,64-37,05
Frigo Pak Gıda35,2010,0067,78
Galatasaray Sportif3,690,00-8,89
Garanti Bankası6,78-1,60-34,62
Garanti Faktoring14,05-6,3326,24
Garanti Yat. Ort.2,85-1,38-11,76
Gedik Y. Men. Değ.20,600,1963,49
Gediz Ambalaj33,84-1,9126,27
Gentaş5,390,00-9,26
Gersan Elektrik6,33-3,063,09
Global Men. Değ.7,48-3,4824,46
Global Yat. Holding5,97-5,2427,56
Good-Year7,71-1,28-7,78
Göltaş Çimento58,10-1,8640,81
Gözde Girişim7,480,81-6,27
GSD Denizcilik6,37-3,7826,39
GSD Holding2,03-1,93-19,12
Gübre Fabrik.72,50-1,36-15,75
Güler Yat. Holding11,169,952,67
Halk GMYO3,20-4,19-0,31
Hatay Tekstil19,982,4643,23
Hedef Girişim5,000,8145,92
Hektaş30,56-0,1360,25
HUB Girişim17,002,84-6,59
Hürriyet Gzt.1,81-2,16-13,81
ICBC Turkey Bank6,15-1,44-5,38
İdealist Danışmanlık88,00-2,22553,79
İdealist GMYO9,10-4,9133,82
İhlas Ev Aletleri1,43-2,72-23,94
İhlas Gayrimenkul1,11-2,63-11,20
İhlas Gazetecilik3,00-4,15-26,11
İhlas Holding0,74-5,13-34,09
İhlas Yayın Holding0,87-2,25-23,68
İndeks Bilgisayar29,08-0,4152,01
Info Yatırım8,033,0824,50
İntema51,901,7630,08
Inveo Yatırım Holding121,60-0,98174,99
İpek Doğal Enerji11,58-2,69-11,47
İskenderun Demir Çelik11,39-0,0926,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali için Danıştay'a başvurdu Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali için Danıştay'a başvurdu Son Dakika: İstanbul'da halı saha, yüzme havuzu, lunapark, hamam, sauna gibi işletmeler açıldı Son Dakika: İstanbul'da halı saha, yüzme havuzu, lunapark, hamam, sauna gibi işletmeler açıldı Koronaya yakalanan Wilma Elles'in yaşadığı korku, eski hastalığını nüksettirdi Koronaya yakalanan Wilma Elles'in yaşadığı korku, eski hastalığını nüksettirdi Merkez Bankası Meclisi'nde değişiklik! PPK üyesi Ömer Duman görevden alındı Merkez Bankası Meclisi'nde değişiklik! PPK üyesi Ömer Duman görevden alındı Doğu Anadolu'nun Batı'ya açılan kapısı Malatya, saklı kalmış zenginlikleriyle gezgincileri mest ediyor Doğu Anadolu'nun Batı'ya açılan kapısı Malatya, saklı kalmış zenginlikleriyle gezgincileri mest ediyor 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri F Grubu maçında Japonya, deplasmanda Moğolistan'ı 14-0 yendi 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri F Grubu maçında Japonya, deplasmanda Moğolistan'ı 14-0 yendi AYM raportörü, HDP'nin kapatılma iddianamesini usûl eksikliklerinin giderilmesi için reddetti AYM raportörü, HDP'nin kapatılma iddianamesini usûl eksikliklerinin giderilmesi için reddetti Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak
A Milli Takım'a çağrılan Alpaslan Öztürk sevinçten havalara uçtu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı A Milli Takım'a çağrılan Alpaslan Öztürk sevinçten havalara uçtu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı         
19:41
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda 20 kişi koronavirüse yakalandı Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda 20 kişi koronavirüse yakalandı         
18:57
Polisin intiharına neden olan kayıp gözlük faciasında yeni gelişme! Komiser yardımcısı izne gönderildi Polisin intiharına neden olan kayıp gözlük faciasında yeni gelişme! Komiser yardımcısı izne gönderildi         
18:53
Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı         
18:44
Fenerbahçe'de 16 yaşındaki Arda Güler, A takımla idmanlara çıkmaya başladı Fenerbahçe'de 16 yaşındaki Arda Güler, A takımla idmanlara çıkmaya başladı         
18:35
Rus savaş uçakları NATO'yu alarma geçirdi! Türk jetleri de havalandı Rus savaş uçakları NATO'yu alarma geçirdi! Türk jetleri de havalandı         
17:59
16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi 16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi         
17:15
Tuba Ünsal'ın 'yaralama' suçundan 1 yıl hapsi istendiği davada karar Tuba Ünsal'ın 'yaralama' suçundan 1 yıl hapsi istendiği davada karar         
16:36
Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu         
16:14
"Adnan gelmezse soyunacağım" diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı         
14:41
Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber         
13:45
Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü         
13:38
Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü         
12:40
Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı         
12:07
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak         
11:55
Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı         
10:39
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 19:50:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei