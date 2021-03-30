Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,53
|-1,04
|10,21
|Acıpayam Selüloz
|20,18
|-2,42
|17,87
|Adel Kalemcilik
|24,88
|4,54
|-27,33
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,20
|0,31
|14,29
|Afyon Çimento
|4,21
|-3,88
|-17,61
|Ak Enerji
|1,76
|-2,76
|-20,36
|Akbank
|4,72
|-0,84
|-30,16
|Akçansa
|19,13
|-5,16
|18,80
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,16
|-2,70
|-10,12
|Akfen GMYO
|4,15
|1,22
|-14,61
|Akın Tekstil
|50,90
|-4,32
|60,26
|Akiş GMYO
|1,97
|-1,99
|-29,45
|Akmerkez GMYO
|53,10
|-1,67
|-17,54
|Aksa
|16,57
|7,25
|13,57
|Aksa Enerji
|11,67
|3,00
|56,85
|Aksigorta
|8,23
|-0,84
|-5,38
|Aksu Enerji
|6,12
|-1,45
|-18,91
|Alarko Carrıer
|375,10
|10,00
|2,80
|Alarko GMYO
|26,26
|-3,46
|0,38
|Alarko Holding
|10,00
|-3,66
|15,74
|Albaraka Türk
|1,82
|0,55
|-6,19
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,06
|-1,25
|1,35
|Alkim Kağıt
|17,31
|0,06
|27,77
|Alkim Kimya
|16,83
|-0,12
|15,77
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,30
|-1,29
|5,02
|Altınyunus Çeşme
|69,95
|-3,72
|40,01
|Anadolu Efes
|21,88
|-3,10
|-5,61
|Anadolu Grubu Holding
|23,02
|-2,21
|-12,51
|Anadolu Hayat Emek.
|9,46
|-5,59
|17,73
|Anadolu Isuzu
|18,86
|-0,74
|4,78
|Anadolu Sigorta
|6,52
|-6,99
|-9,70
|Anel Elektrik
|6,11
|-1,45
|92,74
|Arçelik
|33,88
|1,56
|19,05
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,95
|2,06
|5,97
|Arena Bilgisayar
|51,80
|-0,38
|50,58
|Armada Bilgisayar
|51,20
|-2,85
|4,32
|Arsan Tekstil
|10,56
|-2,67
|44,86
|Arzum Ev Aletleri
|21,66
|-1,01
|-12,02
|Aselsan
|15,02
|-0,66
|-17,70
|Ata GMYO
|4,96
|-8,99
|-9,98
|Atakule GMYO
|3,00
|-3,54
|19,05
|Atlantis Yatırım Holding
|4,40
|-6,38
|-20,86
|Atlas Yat. Ort.
|1,34
|-2,90
|-23,43
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,49
|-4,32
|-0,54
|Avrasya GMYO
|3,48
|6,10
|32,86
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,27
|-0,30
|2,19
|Avrupa Yatırım Holding
|8,71
|-1,02
|45,17
|Ayen Enerji
|7,74
|-2,52
|43,07
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|13,50
|4,90
|18,94
|Aygaz
|14,89
|-0,87
|1,64
|Bagfaş
|21,80
|-3,20
|9,00
|Bak Ambalaj
|22,58
|-0,96
|11,78
|Balatacılar Balatacılık
|7,30
|-1,48
|-11,41
|Bantaş Ambalaj
|4,37
|-3,10
|-6,82
|Banvit
|54,65
|1,02
|5,10
|Baştaş Başkent Çimento
|13,39
|0,68
|-22,91
|Batı Çimento
|14,52
|1,04
|208,28
|Batısöke Çimento
|3,69
|1,37
|51,23
|Bayrak Taban Sanayi
|9,78
|-2,40
|-7,82
|Bera Holding
|22,46
|5,84
|10,75
|Berkosan Yalıtım
|10,85
|-3,12
|21,64
|Beşiktaş Futbol Yat.
|7,58
|3,84
|87,62
|Beyaz Filo
|12,01
|-4,98
|17,98
|Bilici Yatırım
|17,24
|9,95
|159,64
|Bim Mağazalar
|71,50
|0,85
|-2,77
|Birko Mensucat
|1,60
|8,11
|44,14
|Birlik Mensucat
|2,99
|-1,32
|-13,58
|Bizim Mağazaları
|14,40
|-3,03
|-6,25
|Borusan Mannesmann
|28,68
|3,91
|3,17
|Borusan Yat. Paz.
|437,60
|9,98
|-3,67
|Bosch Fren Sistemleri
|1.088,60
|0,16
|-12,13
|Bossa
|24,50
|-1,13
|37,25
|Brisa
|27,06
|-0,12
|39,75
|Burçelik
|22,52
|-1,66
|7,14
|Burçelik Vana
|28,22
|-3,36
|-43,17
|Bursa Çimento
|3,92
|1,55
|-21,25
|Carrefoursa
|52,30
|0,10
|-27,16
|Casa Emtia Petrol
|117,00
|-2,74
|10,38
|Ceo Event Medya
|5,79
|-3,34
|-9,95
|Coca Cola İçecek
|70,35
|-0,92
|8,04
|Cosmos Yat. Holding
|11,21
|-2,18
|39,08
|Credıtwest Faktorıng
|4,31
|-6,10
|-26,58
|Çelebi
|278,80
|-0,43
|52,75
|Çelik Halat
|7,20
|-2,04
|-20,86
|Çemaş Döküm
|1,29
|-3,01
|-24,23
|Çemtaş
|15,76
|3,41
|-0,89
|Çimbeton
|337,20
|9,98
|13,73
|Çimentaş
|39,98
|-2,25
|10,56
|Çimsa
|20,64
|-3,37
|15,96
|Çuhadaroğlu Metal
|6,72
|-0,88
|-13,07
|Dagi Giyim
|2,35
|-2,89
|-31,01
|Dagi Yatırım Holding
|14,29
|4,15
|10,78
|Dardanel
|31,40
|-1,88
|-6,27
|Datagate Bilgisayar
|15,90
|1,60
|-1,30
|Demısaş Döküm
|7,18
|-2,05
|8,62
|Denge Holding
|7,33
|-9,95
|33,76
|Deniz GMYO
|4,60
|-6,31
|34,50
|Derimod
|11,60
|-2,85
|19,10
|Derlüks Yatırım Holding
|7,66
|-2,17
|-13,15
|Desa Deri
|12,17
|3,14
|24,95
|Despec Bilgisayar
|11,85
|-0,25
|-9,26
|Deva Holding
|30,60
|1,80
|26,76
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|14,13
|-2,48
|30,23
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,80
|0,00
|55,50
|Ditaş Doğan
|14,64
|-2,79
|12,37
|DO-CO
|668,50
|4,45
|6,11
|Doğan Burda
|19,00
|2,70
|-15,33
|Doğan Holding
|3,26
|-1,51
|6,19
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,66
|-1,48
|14,21
|Doğusan
|5,22
|-3,87
|19,18
|Doğuş GMYO
|12,78
|-0,85
|56,43
|Doğuş Otomotiv
|28,80
|2,06
|0,21
|Döktaş Dökümcülük
|30,64
|-4,25
|0,07
|Duran Doğan Basım
|11,71
|1,65
|11,63
|Dyo Boya
|13,21
|-1,27
|16,29
|Eczacıbaşı İlaç
|6,58
|-0,30
|-11,80
|Eczacıbaşı Yatırım
|50,70
|-1,07
|82,77
|Edip Gayrimenkul
|3,74
|-0,53
|12,65
|Ege Endüstri
|1.587,00
|2,92
|-4,68
|Ege Gübre
|202,00
|1,41
|39,12
|Ege Profil
|31,66
|-1,68
|-17,21
|Ege Seramik
|13,31
|-1,70
|29,35
|Egeplast
|36,98
|-5,13
|11,05
|Ekiz Kimya
|6,69
|-1,62
|-6,17
|Emek Elektrik
|2,61
|6,97
|-8,59
|Eminiş Ambalaj
|21,62
|-2,79
|-41,31
|Emlak Konut GMYO
|1,93
|-4,93
|-9,81
|Enerjisa Enerji
|11,23
|0,18
|-10,23
|Enka İnşaat
|8,26
|-3,39
|12,08
|Erbosan
|62,15
|2,73
|51,59
|Ereğli Demir Çelik
|14,89
|1,92
|13,35
|Ersu Gıda
|4,81
|0,84
|-2,63
|Escort Teknoloji
|6,50
|-1,66
|-1,07
|Esenboğa Elektrik
|38,10
|-3,25
|100,21
|Etiler Gıda
|5,70
|-1,72
|43,22
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,53
|9,94
|43,64
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,55
|3,88
|26,39
|Euro Yat. Ort.
|4,88
|6,55
|8,20
|Euro Yatırım Holding
|3,86
|-1,78
|35,92
|Fade Gıda
|18,90
|4,19
|205,33
|Fenerbahçe Futbol
|30,24
|3,85
|2,30
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,32
|-3,62
|-16,48
|F-M İzmit Piston
|148,60
|1,92
|21,21
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,56
|-2,02
|11,74
|Ford Otosan
|197,70
|6,86
|61,87
|Formet Celik Kapi Sanayi
|2,99
|-1,64
|-37,05
|Frigo Pak Gıda
|35,20
|10,00
|67,78
|Galatasaray Sportif
|3,69
|0,00
|-8,89
|Garanti Bankası
|6,78
|-1,60
|-34,62
|Garanti Faktoring
|14,05
|-6,33
|26,24
|Garanti Yat. Ort.
|2,85
|-1,38
|-11,76
|Gedik Y. Men. Değ.
|20,60
|0,19
|63,49
|Gediz Ambalaj
|33,84
|-1,91
|26,27
|Gentaş
|5,39
|0,00
|-9,26
|Gersan Elektrik
|6,33
|-3,06
|3,09
|Global Men. Değ.
|7,48
|-3,48
|24,46
|Global Yat. Holding
|5,97
|-5,24
|27,56
|Good-Year
|7,71
|-1,28
|-7,78
|Göltaş Çimento
|58,10
|-1,86
|40,81
|Gözde Girişim
|7,48
|0,81
|-6,27
|GSD Denizcilik
|6,37
|-3,78
|26,39
|GSD Holding
|2,03
|-1,93
|-19,12
|Gübre Fabrik.
|72,50
|-1,36
|-15,75
|Güler Yat. Holding
|11,16
|9,95
|2,67
|Halk GMYO
|3,20
|-4,19
|-0,31
|Hatay Tekstil
|19,98
|2,46
|43,23
|Hedef Girişim
|5,00
|0,81
|45,92
|Hektaş
|30,56
|-0,13
|60,25
|HUB Girişim
|17,00
|2,84
|-6,59
|Hürriyet Gzt.
|1,81
|-2,16
|-13,81
|ICBC Turkey Bank
|6,15
|-1,44
|-5,38
|İdealist Danışmanlık
|88,00
|-2,22
|553,79
|İdealist GMYO
|9,10
|-4,91
|33,82
|İhlas Ev Aletleri
|1,43
|-2,72
|-23,94
|İhlas Gayrimenkul
|1,11
|-2,63
|-11,20
|İhlas Gazetecilik
|3,00
|-4,15
|-26,11
|İhlas Holding
|0,74
|-5,13
|-34,09
|İhlas Yayın Holding
|0,87
|-2,25
|-23,68
|İndeks Bilgisayar
|29,08
|-0,41
|52,01
|Info Yatırım
|8,03
|3,08
|24,50
|İntema
|51,90
|1,76
|30,08
|Inveo Yatırım Holding
|121,60
|-0,98
|174,99
|İpek Doğal Enerji
|11,58
|-2,69
|-11,47
|İskenderun Demir Çelik
|11,39
|-0,09
|26,05
(Sürecek)
Kaynak: AA
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