Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 8,53 -1,04 10,21 Acıpayam Selüloz 20,18 -2,42 17,87 Adel Kalemcilik 24,88 4,54 -27,33 Adese Alışveriş Ticaret 3,20 0,31 14,29 Afyon Çimento 4,21 -3,88 -17,61 Ak Enerji 1,76 -2,76 -20,36 Akbank 4,72 -0,84 -30,16 Akçansa 19,13 -5,16 18,80 Akdeniz Yatırım Hold. 2,16 -2,70 -10,12 Akfen GMYO 4,15 1,22 -14,61 Akın Tekstil 50,90 -4,32 60,26 Akiş GMYO 1,97 -1,99 -29,45 Akmerkez GMYO 53,10 -1,67 -17,54 Aksa 16,57 7,25 13,57 Aksa Enerji 11,67 3,00 56,85 Aksigorta 8,23 -0,84 -5,38 Aksu Enerji 6,12 -1,45 -18,91 Alarko Carrıer 375,10 10,00 2,80 Alarko GMYO 26,26 -3,46 0,38 Alarko Holding 10,00 -3,66 15,74 Albaraka Türk 1,82 0,55 -6,19 Alcatel Lucent Teletaş 30,06 -1,25 1,35 Alkim Kağıt 17,31 0,06 27,77 Alkim Kimya 16,83 -0,12 15,77 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,30 -1,29 5,02 Altınyunus Çeşme 69,95 -3,72 40,01 Anadolu Efes 21,88 -3,10 -5,61 Anadolu Grubu Holding 23,02 -2,21 -12,51 Anadolu Hayat Emek. 9,46 -5,59 17,73 Anadolu Isuzu 18,86 -0,74 4,78 Anadolu Sigorta 6,52 -6,99 -9,70 Anel Elektrik 6,11 -1,45 92,74 Arçelik 33,88 1,56 19,05 ARD Bilişim Teknolojileri 50,95 2,06 5,97 Arena Bilgisayar 51,80 -0,38 50,58 Armada Bilgisayar 51,20 -2,85 4,32 Arsan Tekstil 10,56 -2,67 44,86 Arzum Ev Aletleri 21,66 -1,01 -12,02 Aselsan 15,02 -0,66 -17,70 Ata GMYO 4,96 -8,99 -9,98 Atakule GMYO 3,00 -3,54 19,05 Atlantis Yatırım Holding 4,40 -6,38 -20,86 Atlas Yat. Ort. 1,34 -2,90 -23,43 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,49 -4,32 -0,54 Avrasya GMYO 3,48 6,10 32,86 Avrasya Petrol ve Tur. 3,27 -0,30 2,19 Avrupa Yatırım Holding 8,71 -1,02 45,17 Ayen Enerji 7,74 -2,52 43,07 Ayes Çelik Hasır ve Çit 13,50 4,90 18,94 Aygaz 14,89 -0,87 1,64 Bagfaş 21,80 -3,20 9,00 Bak Ambalaj 22,58 -0,96 11,78 Balatacılar Balatacılık 7,30 -1,48 -11,41 Bantaş Ambalaj 4,37 -3,10 -6,82 Banvit 54,65 1,02 5,10 Baştaş Başkent Çimento 13,39 0,68 -22,91 Batı Çimento 14,52 1,04 208,28 Batısöke Çimento 3,69 1,37 51,23 Bayrak Taban Sanayi 9,78 -2,40 -7,82 Bera Holding 22,46 5,84 10,75 Berkosan Yalıtım 10,85 -3,12 21,64 Beşiktaş Futbol Yat. 7,58 3,84 87,62 Beyaz Filo 12,01 -4,98 17,98 Bilici Yatırım 17,24 9,95 159,64 Bim Mağazalar 71,50 0,85 -2,77 Birko Mensucat 1,60 8,11 44,14 Birlik Mensucat 2,99 -1,32 -13,58 Bizim Mağazaları 14,40 -3,03 -6,25 Borusan Mannesmann 28,68 3,91 3,17 Borusan Yat. Paz. 437,60 9,98 -3,67 Bosch Fren Sistemleri 1.088,60 0,16 -12,13 Bossa 24,50 -1,13 37,25 Brisa 27,06 -0,12 39,75 Burçelik 22,52 -1,66 7,14 Burçelik Vana 28,22 -3,36 -43,17 Bursa Çimento 3,92 1,55 -21,25 Carrefoursa 52,30 0,10 -27,16 Casa Emtia Petrol 117,00 -2,74 10,38 Ceo Event Medya 5,79 -3,34 -9,95 Coca Cola İçecek 70,35 -0,92 8,04 Cosmos Yat. Holding 11,21 -2,18 39,08 Credıtwest Faktorıng 4,31 -6,10 -26,58 Çelebi 278,80 -0,43 52,75 Çelik Halat 7,20 -2,04 -20,86 Çemaş Döküm 1,29 -3,01 -24,23 Çemtaş 15,76 3,41 -0,89 Çimbeton 337,20 9,98 13,73 Çimentaş 39,98 -2,25 10,56 Çimsa 20,64 -3,37 15,96 Çuhadaroğlu Metal 6,72 -0,88 -13,07 Dagi Giyim 2,35 -2,89 -31,01 Dagi Yatırım Holding 14,29 4,15 10,78 Dardanel 31,40 -1,88 -6,27 Datagate Bilgisayar 15,90 1,60 -1,30 Demısaş Döküm 7,18 -2,05 8,62 Denge Holding 7,33 -9,95 33,76 Deniz GMYO 4,60 -6,31 34,50 Derimod 11,60 -2,85 19,10 Derlüks Yatırım Holding 7,66 -2,17 -13,15 Desa Deri 12,17 3,14 24,95 Despec Bilgisayar 11,85 -0,25 -9,26 Deva Holding 30,60 1,80 26,76 Dinamik Isı Makina Yalıtım 14,13 -2,48 30,23 Diriteks Diriliş Tekstil 5,80 0,00 55,50 Ditaş Doğan 14,64 -2,79 12,37 DO-CO 668,50 4,45 6,11 Doğan Burda 19,00 2,70 -15,33 Doğan Holding 3,26 -1,51 6,19 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,66 -1,48 14,21 Doğusan 5,22 -3,87 19,18 Doğuş GMYO 12,78 -0,85 56,43 Doğuş Otomotiv 28,80 2,06 0,21 Döktaş Dökümcülük 30,64 -4,25 0,07 Duran Doğan Basım 11,71 1,65 11,63 Dyo Boya 13,21 -1,27 16,29 Eczacıbaşı İlaç 6,58 -0,30 -11,80 Eczacıbaşı Yatırım 50,70 -1,07 82,77 Edip Gayrimenkul 3,74 -0,53 12,65 Ege Endüstri 1.587,00 2,92 -4,68 Ege Gübre 202,00 1,41 39,12 Ege Profil 31,66 -1,68 -17,21 Ege Seramik 13,31 -1,70 29,35 Egeplast 36,98 -5,13 11,05 Ekiz Kimya 6,69 -1,62 -6,17 Emek Elektrik 2,61 6,97 -8,59 Eminiş Ambalaj 21,62 -2,79 -41,31 Emlak Konut GMYO 1,93 -4,93 -9,81 Enerjisa Enerji 11,23 0,18 -10,23 Enka İnşaat 8,26 -3,39 12,08 Erbosan 62,15 2,73 51,59 Ereğli Demir Çelik 14,89 1,92 13,35 Ersu Gıda 4,81 0,84 -2,63 Escort Teknoloji 6,50 -1,66 -1,07 Esenboğa Elektrik 38,10 -3,25 100,21 Etiler Gıda 5,70 -1,72 43,22 Euro Kapital Yat. Ort. 5,53 9,94 43,64 Euro Trend Yat. Ort. 4,55 3,88 26,39 Euro Yat. Ort. 4,88 6,55 8,20 Euro Yatırım Holding 3,86 -1,78 35,92 Fade Gıda 18,90 4,19 205,33 Fenerbahçe Futbol 30,24 3,85 2,30 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,32 -3,62 -16,48 F-M İzmit Piston 148,60 1,92 21,21 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,56 -2,02 11,74 Ford Otosan 197,70 6,86 61,87 Formet Celik Kapi Sanayi 2,99 -1,64 -37,05 Frigo Pak Gıda 35,20 10,00 67,78 Galatasaray Sportif 3,69 0,00 -8,89 Garanti Bankası 6,78 -1,60 -34,62 Garanti Faktoring 14,05 -6,33 26,24 Garanti Yat. Ort. 2,85 -1,38 -11,76 Gedik Y. Men. Değ. 20,60 0,19 63,49 Gediz Ambalaj 33,84 -1,91 26,27 Gentaş 5,39 0,00 -9,26 Gersan Elektrik 6,33 -3,06 3,09 Global Men. Değ. 7,48 -3,48 24,46 Global Yat. Holding 5,97 -5,24 27,56 Good-Year 7,71 -1,28 -7,78 Göltaş Çimento 58,10 -1,86 40,81 Gözde Girişim 7,48 0,81 -6,27 GSD Denizcilik 6,37 -3,78 26,39 GSD Holding 2,03 -1,93 -19,12 Gübre Fabrik. 72,50 -1,36 -15,75 Güler Yat. Holding 11,16 9,95 2,67 Halk GMYO 3,20 -4,19 -0,31 Hatay Tekstil 19,98 2,46 43,23 Hedef Girişim 5,00 0,81 45,92 Hektaş 30,56 -0,13 60,25 HUB Girişim 17,00 2,84 -6,59 Hürriyet Gzt. 1,81 -2,16 -13,81 ICBC Turkey Bank 6,15 -1,44 -5,38 İdealist Danışmanlık 88,00 -2,22 553,79 İdealist GMYO 9,10 -4,91 33,82 İhlas Ev Aletleri 1,43 -2,72 -23,94 İhlas Gayrimenkul 1,11 -2,63 -11,20 İhlas Gazetecilik 3,00 -4,15 -26,11 İhlas Holding 0,74 -5,13 -34,09 İhlas Yayın Holding 0,87 -2,25 -23,68 İndeks Bilgisayar 29,08 -0,41 52,01 Info Yatırım 8,03 3,08 24,50 İntema 51,90 1,76 30,08 Inveo Yatırım Holding 121,60 -0,98 174,99 İpek Doğal Enerji 11,58 -2,69 -11,47 İskenderun Demir Çelik 11,39 -0,09 26,05 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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