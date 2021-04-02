Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,95 -3,87 2,71 Acıpayam Selüloz 20,88 -0,10 21,96 Adel Kalemcilik 26,14 5,74 -23,64 Adese Alışveriş Ticaret 3,45 3,29 23,21 Afyon Çimento 4,23 0,00 -17,22 Ak Enerji 1,78 0,00 -19,46 Akbank 4,89 0,00 -27,64 Akçansa 18,78 -0,90 16,63 Akdeniz Yatırım Hold. 2,20 0,46 -8,45 Akfen GMYO 4,01 -1,23 -17,49 Akın Tekstil 48,74 -3,20 53,46 Akiş GMYO 2,01 -1,95 -28,02 Akmerkez GMYO 52,60 0,19 -18,31 Aksa 16,66 1,46 14,19 Aksa Enerji 11,93 2,32 60,35 Aksigorta 8,13 1,12 -6,53 Aksu Enerji 6,22 -2,81 -17,59 Alarko Carrıer 403,90 -2,93 10,69 Alarko GMYO 26,70 0,83 2,06 Alarko Holding 10,77 2,28 24,65 Albaraka Türk 1,81 -1,09 -6,70 Alcatel Lucent Teletaş 30,70 -1,73 3,51 Alkim Kağıt 20,36 9,99 50,28 Alkim Kimya 18,59 5,87 27,88 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,28 0,00 4,11 Altınyunus Çeşme 68,05 -1,87 36,21 Anadolu Efes 21,74 -0,46 -6,21 Anadolu Grubu Holding 23,06 0,79 -12,36 Anadolu Hayat Emek. 9,26 -0,86 15,24 Anadolu Isuzu 20,14 3,02 11,89 Anadolu Sigorta 6,63 1,07 -8,18 Anel Elektrik 6,53 -3,26 105,99 Arçelik 34,00 0,29 19,47 ARD Bilişim Teknolojileri 54,00 5,88 12,31 Arena Bilgisayar 55,00 3,00 59,88 Armada Bilgisayar 60,20 4,24 22,66 Arsan Tekstil 10,42 -1,23 42,94 Arzum Ev Aletleri 23,26 -3,96 -5,52 Aselsan 15,50 0,26 -15,07 Ata GMYO 5,18 6,15 -5,99 Atakule GMYO 3,09 0,65 22,62 Atlantis Yatırım Holding 4,34 -0,23 -21,94 Atlas Yat. Ort. 1,60 -0,62 -8,57 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,53 -1,24 -0,31 Avrasya GMYO 3,96 10,00 51,18 Avrasya Petrol ve Tur. 3,35 0,90 4,69 Avrupa Yatırım Holding 8,98 1,58 49,67 Ayen Enerji 7,87 -2,11 45,47 Ayes Çelik Hasır ve Çit 13,00 -0,76 14,54 Aygaz 15,25 1,94 4,10 Bagfaş 22,74 0,53 13,70 Bak Ambalaj 23,22 -0,17 14,95 Balatacılar Balatacılık 7,40 -3,01 -10,19 Bantaş Ambalaj 4,67 3,55 -0,43 Banvit 60,90 9,93 17,12 Baştaş Başkent Çimento 14,24 3,94 -18,02 Batı Çimento 16,92 -0,12 259,24 Batısöke Çimento 3,88 1,04 59,02 Bayrak Taban Sanayi 10,66 3,70 0,47 Bera Holding 26,12 1,08 28,80 Berkosan Yalıtım 11,04 -0,81 23,77 Beşiktaş Futbol Yat. 9,20 0,44 127,72 Beyaz Filo 12,53 -1,34 23,08 Bilici Yatırım 18,32 0,49 175,90 Bim Mağazalar 71,00 0,50 -3,45 Birko Mensucat 1,50 7,91 35,14 Birlik Mensucat 2,80 -3,78 -19,08 Bizim Mağazaları 15,70 -2,00 2,21 Borusan Mannesmann 28,32 -0,70 1,87 Borusan Yat. Paz. 429,00 -2,17 -5,56 Bosch Fren Sistemleri 1.099,00 0,00 -11,29 Bossa 26,16 -0,68 46,55 Brisa 28,72 2,79 48,32 Burçelik 25,42 -5,15 20,93 Burçelik Vana 37,54 9,96 -24,41 Bursa Çimento 3,97 -1,49 -20,24 Carrefoursa 57,60 6,77 -19,78 Casa Emtia Petrol 119,10 -0,33 12,36 Ceo Event Medya 5,99 -1,64 -6,84 Coca Cola İçecek 71,10 0,78 9,19 Cosmos Yat. Holding 12,32 10,00 52,85 Credıtwest Faktorıng 4,25 -1,62 -27,60 Çelebi 309,30 -0,87 69,46 Çelik Halat 7,56 -3,08 -16,90 Çemaş Döküm 1,32 -2,22 -22,47 Çemtaş 16,05 2,43 0,94 Çimbeton 316,90 -0,66 6,88 Çimentaş 38,60 -0,97 6,75 Çimsa 20,90 1,75 17,42 Çuhadaroğlu Metal 7,46 5,67 -3,49 Dagi Giyim 2,43 0,83 -28,66 Dagi Yatırım Holding 13,91 -1,35 7,83 Dardanel 31,34 -2,37 -6,45 Datagate Bilgisayar 16,31 -0,55 1,24 Demısaş Döküm 7,88 2,60 19,21 Denge Holding 7,92 7,61 44,53 Deniz GMYO 5,05 6,09 47,66 Derimod 11,58 -1,45 18,89 Derlüks Yatırım Holding 8,69 10,00 -1,47 Desa Deri 13,42 2,29 37,78 Despec Bilgisayar 12,54 3,64 -3,98 Deva Holding 32,14 2,68 33,14 Dinamik Isı Makina Yalıtım 14,96 -4,04 37,88 Diriteks Diriliş Tekstil 5,51 -7,39 47,72 Ditaş Doğan 15,26 -1,80 17,13 DO-CO 661,20 -1,28 4,95 Doğan Burda 21,18 9,97 -5,61 Doğan Holding 3,28 -0,61 6,84 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,92 3,18 25,38 Doğusan 5,09 -2,12 16,21 Doğuş GMYO 12,40 -4,10 51,77 Doğuş Otomotiv 29,94 1,84 4,18 Döktaş Dökümcülük 31,10 -0,64 1,57 Duran Doğan Basım 12,38 -0,96 18,02 Dyo Boya 13,95 -2,11 22,80 Eczacıbaşı İlaç 6,71 1,36 -10,05 Eczacıbaşı Yatırım 50,70 -1,55 82,77 Edip Gayrimenkul 3,88 -0,51 16,87 Ege Endüstri 1.620,00 0,99 -2,70 Ege Gübre 208,20 -1,23 43,39 Ege Profil 35,50 4,41 -7,17 Ege Seramik 14,99 1,49 45,68 Egeplast 36,02 -4,41 8,17 Ekiz Kimya 6,89 -0,14 -3,37 Emek Elektrik 2,46 -3,53 -13,84 Eminiş Ambalaj 25,10 -3,98 -31,87 Emlak Konut GMYO 1,92 0,00 -10,28 Enerjisa Enerji 12,25 3,55 -2,08 Enka İnşaat 8,12 -0,25 10,18 Erbosan 69,00 7,06 68,29 Ereğli Demir Çelik 15,15 -0,79 15,33 Ersu Gıda 4,80 0,21 -2,83 Escort Teknoloji 6,63 -1,63 0,91 Esenboğa Elektrik 38,70 -1,93 103,36 Etiler Gıda 5,84 -1,02 46,73 Euro Kapital Yat. Ort. 5,03 -3,27 30,65 Euro Trend Yat. Ort. 4,79 7,16 33,06 Euro Yat. Ort. 4,81 -3,22 6,65 Euro Yatırım Holding 3,72 -1,85 30,99 Fade Gıda 18,13 -3,00 192,89 Fenerbahçe Futbol 34,34 4,57 16,17 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,15 -7,37 -19,15 F-M İzmit Piston 146,80 -1,01 19,74 Fonet Bilgi Teknolojileri 16,29 2,45 25,02 Ford Otosan 204,10 0,10 67,10 Formet Celik Kapi Sanayi 1,75 1,75 -28,67 Frigo Pak Gıda 38,98 3,95 85,80 Galatasaray Sportif 3,98 -1,73 -1,73 Garanti Bankası 7,03 0,29 -32,21 Garanti Faktoring 14,70 -0,81 32,08 Garanti Yat. Ort. 2,90 -2,36 -10,22 Gedik Y. Men. Değ. 20,98 -2,24 66,51 Gediz Ambalaj 37,82 4,76 41,12 Gentaş 5,52 0,55 -7,07 Gersan Elektrik 6,41 -0,47 4,40 Global Men. Değ. 7,40 -2,37 23,13 Global Yat. Holding 5,80 -4,61 23,93 Good-Year 7,99 0,13 -4,43 Göltaş Çimento 60,20 1,18 45,90 Gözde Girişim 7,75 3,61 -2,88 GSD Denizcilik 6,46 -1,67 28,17 GSD Holding 2,07 -0,96 -17,53 Gübre Fabrik. 73,00 -1,42 -15,17 Güler Yat. Holding 12,15 -9,93 11,78 Halk GMYO 3,23 0,00 0,62 Hatay Tekstil 21,78 2,93 56,13 Hedef Girişim 5,35 0,94 56,14 Hektaş 30,38 -0,65 59,31 HUB Girişim 17,40 -1,69 -4,40 Hürriyet Gzt. 1,89 -1,05 -10,00 ICBC Turkey Bank 6,10 -1,61 -6,15 İdealist Danışmanlık 87,20 0,11 547,85 İdealist GMYO 9,00 -1,42 32,35 İhlas Ev Aletleri 1,43 -0,69 -23,94 İhlas Gayrimenkul 1,12 -1,75 -10,40 İhlas Gazetecilik 2,97 -1,33 -26,85 İhlas Holding 0,74 -2,63 -34,09 İhlas Yayın Holding 0,88 -1,12 -22,81 İndeks Bilgisayar 29,38 -0,61 53,58 Info Yatırım 7,99 -0,50 23,88 İntema 47,62 -2,82 19,35 Inveo Yatırım Holding 130,10 -5,52 194,21 İpek Doğal Enerji 12,97 6,66 -0,84 İskenderun Demir Çelik 12,14 -0,41 34,35 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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