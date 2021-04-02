Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

02.04.2021 19:19
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,95-3,872,71
Acıpayam Selüloz20,88-0,1021,96
Adel Kalemcilik26,145,74-23,64
Adese Alışveriş Ticaret3,453,2923,21
Afyon Çimento4,230,00-17,22
Ak Enerji1,780,00-19,46
Akbank4,890,00-27,64
Akçansa18,78-0,9016,63
Akdeniz Yatırım Hold.2,200,46-8,45
Akfen GMYO4,01-1,23-17,49
Akın Tekstil48,74-3,2053,46
Akiş GMYO2,01-1,95-28,02
Akmerkez GMYO52,600,19-18,31
Aksa16,661,4614,19
Aksa Enerji11,932,3260,35
Aksigorta8,131,12-6,53
Aksu Enerji6,22-2,81-17,59
Alarko Carrıer403,90-2,9310,69
Alarko GMYO26,700,832,06
Alarko Holding10,772,2824,65
Albaraka Türk1,81-1,09-6,70
Alcatel Lucent Teletaş30,70-1,733,51
Alkim Kağıt20,369,9950,28
Alkim Kimya18,595,8727,88
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,280,004,11
Altınyunus Çeşme68,05-1,8736,21
Anadolu Efes21,74-0,46-6,21
Anadolu Grubu Holding23,060,79-12,36
Anadolu Hayat Emek.9,26-0,8615,24
Anadolu Isuzu20,143,0211,89
Anadolu Sigorta6,631,07-8,18
Anel Elektrik6,53-3,26105,99
Arçelik34,000,2919,47
ARD Bilişim Teknolojileri54,005,8812,31
Arena Bilgisayar55,003,0059,88
Armada Bilgisayar60,204,2422,66
Arsan Tekstil10,42-1,2342,94
Arzum Ev Aletleri23,26-3,96-5,52
Aselsan15,500,26-15,07
Ata GMYO5,186,15-5,99
Atakule GMYO3,090,6522,62
Atlantis Yatırım Holding4,34-0,23-21,94
Atlas Yat. Ort.1,60-0,62-8,57
AvivaSA Emeklilik Hayat17,53-1,24-0,31
Avrasya GMYO3,9610,0051,18
Avrasya Petrol ve Tur.3,350,904,69
Avrupa Yatırım Holding8,981,5849,67
Ayen Enerji7,87-2,1145,47
Ayes Çelik Hasır ve Çit13,00-0,7614,54
Aygaz15,251,944,10
Bagfaş22,740,5313,70
Bak Ambalaj23,22-0,1714,95
Balatacılar Balatacılık7,40-3,01-10,19
Bantaş Ambalaj4,673,55-0,43
Banvit60,909,9317,12
Baştaş Başkent Çimento14,243,94-18,02
Batı Çimento16,92-0,12259,24
Batısöke Çimento3,881,0459,02
Bayrak Taban Sanayi10,663,700,47
Bera Holding26,121,0828,80
Berkosan Yalıtım11,04-0,8123,77
Beşiktaş Futbol Yat.9,200,44127,72
Beyaz Filo12,53-1,3423,08
Bilici Yatırım18,320,49175,90
Bim Mağazalar71,000,50-3,45
Birko Mensucat1,507,9135,14
Birlik Mensucat2,80-3,78-19,08
Bizim Mağazaları15,70-2,002,21
Borusan Mannesmann28,32-0,701,87
Borusan Yat. Paz.429,00-2,17-5,56
Bosch Fren Sistemleri1.099,000,00-11,29
Bossa26,16-0,6846,55
Brisa28,722,7948,32
Burçelik25,42-5,1520,93
Burçelik Vana37,549,96-24,41
Bursa Çimento3,97-1,49-20,24
Carrefoursa57,606,77-19,78
Casa Emtia Petrol119,10-0,3312,36
Ceo Event Medya5,99-1,64-6,84
Coca Cola İçecek71,100,789,19
Cosmos Yat. Holding12,3210,0052,85
Credıtwest Faktorıng4,25-1,62-27,60
Çelebi309,30-0,8769,46
Çelik Halat7,56-3,08-16,90
Çemaş Döküm1,32-2,22-22,47
Çemtaş16,052,430,94
Çimbeton316,90-0,666,88
Çimentaş38,60-0,976,75
Çimsa20,901,7517,42
Çuhadaroğlu Metal7,465,67-3,49
Dagi Giyim2,430,83-28,66
Dagi Yatırım Holding13,91-1,357,83
Dardanel31,34-2,37-6,45
Datagate Bilgisayar16,31-0,551,24
Demısaş Döküm7,882,6019,21
Denge Holding7,927,6144,53
Deniz GMYO5,056,0947,66
Derimod11,58-1,4518,89
Derlüks Yatırım Holding8,6910,00-1,47
Desa Deri13,422,2937,78
Despec Bilgisayar12,543,64-3,98
Deva Holding32,142,6833,14
Dinamik Isı Makina Yalıtım14,96-4,0437,88
Diriteks Diriliş Tekstil5,51-7,3947,72
Ditaş Doğan15,26-1,8017,13
DO-CO661,20-1,284,95
Doğan Burda21,189,97-5,61
Doğan Holding3,28-0,616,84
Doğtaş Kelebek Mobilya2,923,1825,38
Doğusan5,09-2,1216,21
Doğuş GMYO12,40-4,1051,77
Doğuş Otomotiv29,941,844,18
Döktaş Dökümcülük31,10-0,641,57
Duran Doğan Basım12,38-0,9618,02
Dyo Boya13,95-2,1122,80
Eczacıbaşı İlaç6,711,36-10,05
Eczacıbaşı Yatırım50,70-1,5582,77
Edip Gayrimenkul3,88-0,5116,87
Ege Endüstri1.620,000,99-2,70
Ege Gübre208,20-1,2343,39
Ege Profil35,504,41-7,17
Ege Seramik14,991,4945,68
Egeplast36,02-4,418,17
Ekiz Kimya6,89-0,14-3,37
Emek Elektrik2,46-3,53-13,84
Eminiş Ambalaj25,10-3,98-31,87
Emlak Konut GMYO1,920,00-10,28
Enerjisa Enerji12,253,55-2,08
Enka İnşaat8,12-0,2510,18
Erbosan69,007,0668,29
Ereğli Demir Çelik15,15-0,7915,33
Ersu Gıda4,800,21-2,83
Escort Teknoloji6,63-1,630,91
Esenboğa Elektrik38,70-1,93103,36
Etiler Gıda5,84-1,0246,73
Euro Kapital Yat. Ort.5,03-3,2730,65
Euro Trend Yat. Ort.4,797,1633,06
Euro Yat. Ort.4,81-3,226,65
Euro Yatırım Holding3,72-1,8530,99
Fade Gıda18,13-3,00192,89
Fenerbahçe Futbol34,344,5716,17
Flap Kongre Toplantı Hiz.5,15-7,37-19,15
F-M İzmit Piston146,80-1,0119,74
Fonet Bilgi Teknolojileri16,292,4525,02
Ford Otosan204,100,1067,10
Formet Celik Kapi Sanayi1,751,75-28,67
Frigo Pak Gıda38,983,9585,80
Galatasaray Sportif3,98-1,73-1,73
Garanti Bankası7,030,29-32,21
Garanti Faktoring14,70-0,8132,08
Garanti Yat. Ort.2,90-2,36-10,22
Gedik Y. Men. Değ.20,98-2,2466,51
Gediz Ambalaj37,824,7641,12
Gentaş5,520,55-7,07
Gersan Elektrik6,41-0,474,40
Global Men. Değ.7,40-2,3723,13
Global Yat. Holding5,80-4,6123,93
Good-Year7,990,13-4,43
Göltaş Çimento60,201,1845,90
Gözde Girişim7,753,61-2,88
GSD Denizcilik6,46-1,6728,17
GSD Holding2,07-0,96-17,53
Gübre Fabrik.73,00-1,42-15,17
Güler Yat. Holding12,15-9,9311,78
Halk GMYO3,230,000,62
Hatay Tekstil21,782,9356,13
Hedef Girişim5,350,9456,14
Hektaş30,38-0,6559,31
HUB Girişim17,40-1,69-4,40
Hürriyet Gzt.1,89-1,05-10,00
ICBC Turkey Bank6,10-1,61-6,15
İdealist Danışmanlık87,200,11547,85
İdealist GMYO9,00-1,4232,35
İhlas Ev Aletleri1,43-0,69-23,94
İhlas Gayrimenkul1,12-1,75-10,40
İhlas Gazetecilik2,97-1,33-26,85
İhlas Holding0,74-2,63-34,09
İhlas Yayın Holding0,88-1,12-22,81
İndeks Bilgisayar29,38-0,6153,58
Info Yatırım7,99-0,5023,88
İntema47,62-2,8219,35
Inveo Yatırım Holding130,10-5,52194,21
İpek Doğal Enerji12,976,66-0,84
İskenderun Demir Çelik12,14-0,4134,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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