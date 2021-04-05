Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

05.04.2021 18:55
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,73-2,77-0,13
Acıpayam Selüloz21,302,0124,42
Adel Kalemcilik27,605,59-19,38
Adese Alışveriş Ticaret3,460,2923,57
Afyon Çimento4,230,00-17,22
Ak Enerji1,77-0,56-19,91
Akbank4,890,00-27,64
Akçansa19,684,7922,22
Akdeniz Yatırım Hold.2,17-1,36-9,70
Akfen GMYO4,030,50-17,08
Akın Tekstil50,253,1058,22
Akiş GMYO2,072,99-25,87
Akmerkez GMYO51,80-1,52-19,55
Aksa16,991,9816,45
Aksa Enerji12,373,6966,26
Aksigorta8,140,12-6,42
Aksu Enerji6,392,73-15,33
Alarko Carrıer389,10-3,666,63
Alarko GMYO26,30-1,500,54
Alarko Holding10,830,5625,35
Albaraka Türk1,77-2,21-8,76
Alcatel Lucent Teletaş31,161,505,06
Alkim Kağıt19,72-3,1445,56
Alkim Kimya18,35-1,2926,23
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,20-3,510,46
Altınyunus Çeşme64,95-4,5630,00
Anadolu Efes21,900,74-5,52
Anadolu Grubu Holding23,622,43-10,23
Anadolu Hayat Emek.9,350,9716,36
Anadolu Isuzu20,763,0815,33
Anadolu Sigorta6,711,21-7,07
Anel Elektrik6,560,46106,94
Arçelik33,90-0,2919,12
ARD Bilişim Teknolojileri55,402,5915,22
Arena Bilgisayar58,205,8269,19
Armada Bilgisayar58,25-3,2418,68
Arsan Tekstil10,24-1,7340,47
Arzum Ev Aletleri22,90-1,55-6,99
Aselsan15,942,84-12,66
Ata GMYO5,03-2,90-8,71
Atakule GMYO3,110,6523,41
Atlantis Yatırım Holding4,20-3,23-24,46
Atlas Yat. Ort.1,53-4,38-12,57
AvivaSA Emeklilik Hayat17,801,541,22
Avrasya GMYO4,359,8566,07
Avrasya Petrol ve Tur.3,380,905,62
Avrupa Yatırım Holding9,000,2250,00
Ayen Enerji7,70-2,1642,33
Ayes Çelik Hasır ve Çit12,83-1,3113,04
Aygaz16,266,6210,99
Bagfaş24,166,2420,80
Bak Ambalaj24,304,6520,30
Balatacılar Balatacılık7,00-5,41-15,05
Bantaş Ambalaj5,139,859,38
Banvit66,959,9328,75
Baştaş Başkent Çimento13,60-4,49-21,70
Batı Çimento15,23-9,99223,35
Batısöke Çimento3,58-7,7346,72
Bayrak Taban Sanayi10,50-1,50-1,04
Bera Holding26,00-0,4628,21
Berkosan Yalıtım11,453,7128,36
Beşiktaş Futbol Yat.8,28-10,00104,95
Beyaz Filo12,29-1,9220,73
Bilici Yatırım18,00-1,75171,08
Bim Mağazalar70,45-0,77-4,20
Birko Mensucat1,46-2,6731,53
Birlik Mensucat2,831,07-18,21
Bizim Mağazaları16,001,914,17
Borusan Mannesmann28,12-0,711,15
Borusan Yat. Paz.417,90-2,59-8,01
Bosch Fren Sistemleri1.074,60-2,22-13,26
Bossa27,103,5951,82
Brisa28,46-0,9146,98
Burçelik24,40-4,0116,08
Burçelik Vana34,28-8,68-30,97
Bursa Çimento3,990,50-19,84
Carrefoursa55,40-3,82-22,84
Casa Emtia Petrol120,100,8413,30
Ceo Event Medya6,061,17-5,75
Coca Cola İçecek73,002,6712,11
Cosmos Yat. Holding12,955,1160,67
Credıtwest Faktorıng4,250,00-27,60
Çelebi309,00-0,1069,29
Çelik Halat7,49-0,93-17,67
Çemaş Döküm1,31-0,76-23,06
Çemtaş16,331,742,70
Çimbeton318,300,447,35
Çimentaş37,36-3,213,32
Çimsa21,543,0621,01
Çuhadaroğlu Metal7,36-1,34-4,79
Dagi Giyim2,39-1,65-29,84
Dagi Yatırım Holding13,83-0,587,21
Dardanel31,04-0,96-7,34
Datagate Bilgisayar16,782,884,16
Demısaş Döküm8,285,0825,26
Denge Holding7,13-9,9730,11
Deniz GMYO4,91-2,7743,57
Derimod11,832,1621,46
Derlüks Yatırım Holding9,559,908,28
Desa Deri13,772,6141,38
Despec Bilgisayar12,590,40-3,60
Deva Holding31,82-1,0031,81
Dinamik Isı Makina Yalıtım14,70-1,7435,48
Diriteks Diriliş Tekstil5,50-0,1847,45
Ditaş Doğan15,260,0017,13
DO-CO648,50-1,922,94
Doğan Burda21,541,70-4,01
Doğan Holding3,300,617,49
Doğtaş Kelebek Mobilya2,961,3727,10
Doğusan5,06-0,5915,53
Doğuş GMYO12,17-1,8548,96
Doğuş Otomotiv32,127,2811,76
Döktaş Dökümcülük30,50-1,93-0,39
Duran Doğan Basım12,742,9121,45
Dyo Boya14,352,8726,32
Eczacıbaşı İlaç6,710,00-10,05
Eczacıbaşı Yatırım49,74-1,8979,31
Edip Gayrimenkul3,63-6,449,34
Ege Endüstri1.610,70-0,57-3,25
Ege Gübre229,009,9957,71
Ege Profil35,560,17-7,01
Ege Seramik15,674,5452,28
Egeplast33,64-6,611,02
Ekiz Kimya6,59-4,35-7,57
Emek Elektrik2,40-2,44-15,95
Eminiş Ambalaj23,50-6,37-36,21
Emlak Konut GMYO2,025,21-5,61
Enerjisa Enerji12,22-0,24-2,32
Enka İnşaat8,130,1210,31
Erbosan75,9010,0085,12
Ereğli Demir Çelik15,451,9817,61
Ersu Gıda4,800,00-2,83
Escort Teknoloji6,761,962,89
Esenboğa Elektrik39,201,29105,99
Etiler Gıda5,860,3447,24
Euro Kapital Yat. Ort.4,58-8,9518,96
Euro Trend Yat. Ort.4,851,2534,72
Euro Yat. Ort.4,62-3,952,44
Euro Yatırım Holding3,69-0,8129,93
Fade Gıda18,04-0,50191,44
Fenerbahçe Futbol37,769,9627,74
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,21-7,27-25,03
F-M İzmit Piston147,000,1419,90
Fonet Bilgi Teknolojileri16,803,1328,93
Ford Otosan204,800,3467,68
Formet Celik Kapi Sanayi1,58-9,71-35,59
Frigo Pak Gıda38,980,0085,80
Galatasaray Sportif3,67-7,79-9,38
Garanti Bankası6,900,27-32,03
Garanti Faktoring14,24-3,1327,94
Garanti Yat. Ort.2,87-1,03-11,15
Gedik Y. Men. Değ.20,50-2,2962,70
Gediz Ambalaj37,10-1,9038,43
Gentaş5,51-0,18-7,24
Gersan Elektrik6,481,095,54
Global Men. Değ.7,26-1,8920,80
Global Yat. Holding5,54-4,4818,38
Good-Year8,050,75-3,71
Göltaş Çimento61,301,8348,57
Gözde Girişim7,74-0,13-3,01
GSD Denizcilik6,602,1730,95
GSD Holding2,101,45-16,33
Gübre Fabrik.77,956,78-9,41
Güler Yat. Holding10,94-9,960,64
Halk GMYO3,436,196,85
Hatay Tekstil23,949,9271,61
Hedef Girişim5,18-3,1851,17
Hektaş31,222,7663,71
HUB Girişim17,28-0,69-5,05
Hürriyet Gzt.1,87-1,06-10,95
ICBC Turkey Bank6,09-0,16-6,31
İdealist Danışmanlık84,00-3,67524,07
İdealist GMYO9,040,4432,94
İhlas Ev Aletleri1,430,00-23,94
İhlas Gayrimenkul1,163,57-7,20
İhlas Gazetecilik2,86-3,70-29,56
İhlas Holding0,73-1,35-34,98
İhlas Yayın Holding0,87-1,14-23,68
İndeks Bilgisayar30,945,3161,74
Info Yatırım7,71-3,5019,53
İntema45,40-4,6613,78
Inveo Yatırım Holding125,20-3,77183,13
İpek Doğal Enerji13,191,700,84
İskenderun Demir Çelik12,210,5835,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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