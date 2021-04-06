Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,67 -0,78 -0,90 Acıpayam Selüloz 21,00 -1,41 22,66 Adel Kalemcilik 27,86 0,94 -18,62 Adese Alışveriş Ticaret 3,12 -9,83 11,43 Afyon Çimento 4,17 -1,42 -18,40 Ak Enerji 1,73 -2,26 -21,72 Akbank 4,82 -1,43 -28,68 Akçansa 18,98 -3,56 17,87 Akdeniz Yatırım Hold. 2,12 -2,30 -11,78 Akfen GMYO 3,91 -2,98 -19,55 Akın Tekstil 49,10 -2,29 54,60 Akiş GMYO 2,10 1,45 -24,79 Akmerkez GMYO 51,30 -0,97 -20,33 Aksa 17,02 0,18 16,66 Aksa Enerji 12,38 0,08 66,40 Aksigorta 8,65 6,27 -0,55 Aksu Enerji 6,42 0,47 -14,94 Alarko Carrıer 383,90 -1,34 5,21 Alarko GMYO 25,66 -2,43 -1,91 Alarko Holding 10,50 -3,05 21,53 Albaraka Türk 1,75 -1,13 -9,79 Alcatel Lucent Teletaş 30,62 -1,73 3,24 Alkim Kağıt 19,77 0,25 45,93 Alkim Kimya 18,28 -0,38 25,75 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,15 -2,27 -1,83 Altınyunus Çeşme 62,70 -3,46 25,50 Anadolu Efes 21,18 -3,29 -8,63 Anadolu Grubu Holding 23,02 -2,54 -12,51 Anadolu Hayat Emek. 9,09 -2,78 13,12 Anadolu Isuzu 20,12 -3,08 11,78 Anadolu Sigorta 6,57 -2,09 -9,01 Anel Elektrik 6,62 0,91 108,83 Arçelik 33,62 -0,83 18,14 ARD Bilişim Teknolojileri 56,20 1,44 16,89 Arena Bilgisayar 60,60 4,12 76,16 Armada Bilgisayar 58,00 -0,43 18,17 Arsan Tekstil 10,64 3,91 45,95 Arzum Ev Aletleri 22,48 -1,83 -8,69 Aselsan 15,53 -2,57 -14,90 Ata GMYO 4,89 -2,78 -11,25 Atakule GMYO 3,01 -3,22 19,44 Atlantis Yatırım Holding 4,05 -3,57 -27,16 Atlas Yat. Ort. 1,56 1,96 -10,86 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,40 -2,25 -1,05 Avrasya GMYO 4,04 -7,13 54,24 Avrasya Petrol ve Tur. 3,26 -3,55 1,87 Avrupa Yatırım Holding 8,71 -3,22 45,17 Ayen Enerji 7,44 -3,38 37,52 Ayes Çelik Hasır ve Çit 12,41 -3,27 9,34 Aygaz 15,80 -2,83 7,85 Bagfaş 22,98 -4,88 14,90 Bak Ambalaj 23,88 -1,73 18,22 Balatacılar Balatacılık 7,02 0,29 -14,81 Bantaş Ambalaj 4,87 -5,07 3,84 Banvit 68,20 1,87 31,15 Baştaş Başkent Çimento 13,36 -1,76 -23,09 Batı Çimento 13,78 -9,52 192,57 Batısöke Çimento 3,54 -1,12 45,08 Bayrak Taban Sanayi 10,30 -1,90 -2,92 Bera Holding 25,48 -2,00 25,64 Berkosan Yalıtım 12,05 5,24 35,09 Beşiktaş Futbol Yat. 9,10 9,90 125,25 Beyaz Filo 12,08 -1,71 18,66 Bilici Yatırım 17,40 -3,33 162,05 Bim Mağazalar 68,85 -2,27 -6,37 Birko Mensucat 1,56 6,85 40,54 Birlik Mensucat 2,71 -4,24 -21,68 Bizim Mağazaları 15,54 -2,88 1,17 Borusan Mannesmann 28,24 0,43 1,58 Borusan Yat. Paz. 425,40 1,79 -6,36 Bosch Fren Sistemleri 1.064,40 -0,95 -14,08 Bossa 27,70 2,21 55,18 Brisa 28,62 0,56 47,81 Burçelik 23,70 -2,87 12,75 Burçelik Vana 32,76 -4,43 -34,03 Bursa Çimento 3,89 -2,51 -21,85 Carrefoursa 54,45 -1,71 -24,16 Casa Emtia Petrol 113,30 -5,66 6,89 Ceo Event Medya 6,00 -0,99 -6,69 Coca Cola İçecek 71,85 -1,58 10,34 Cosmos Yat. Holding 13,00 0,39 61,29 Credıtwest Faktorıng 4,18 -1,65 -28,79 Çelebi 310,80 0,58 70,28 Çelik Halat 7,46 -0,40 -18,00 Çemaş Döküm 1,27 -3,05 -25,41 Çemtaş 16,03 -1,84 0,81 Çimbeton 309,00 -2,92 4,22 Çimentaş 35,54 -4,87 -1,71 Çimsa 21,58 0,19 21,24 Çuhadaroğlu Metal 7,45 1,22 -3,62 Dagi Giyim 2,34 -2,09 -31,31 Dagi Yatırım Holding 13,45 -2,75 4,26 Dardanel 29,98 -3,41 -10,51 Datagate Bilgisayar 16,15 -3,75 0,25 Demısaş Döküm 8,63 4,23 30,56 Denge Holding 6,70 -6,03 22,26 Deniz GMYO 4,82 -1,83 40,94 Derimod 11,84 0,08 21,56 Derlüks Yatırım Holding 8,60 -9,95 -2,49 Desa Deri 13,79 0,15 41,58 Despec Bilgisayar 12,14 -3,57 -7,04 Deva Holding 31,08 -2,33 28,75 Dinamik Isı Makina Yalıtım 14,39 -2,11 32,63 Diriteks Diriliş Tekstil 6,00 9,09 60,86 Ditaş Doğan 14,82 -2,88 13,75 DO-CO 713,30 9,99 13,22 Doğan Burda 22,36 3,81 -0,36 Doğan Holding 3,27 -0,91 6,51 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,84 -4,05 21,94 Doğusan 4,95 -2,17 13,01 Doğuş GMYO 12,11 -0,49 48,23 Doğuş Otomotiv 30,84 -3,99 7,31 Döktaş Dökümcülük 28,96 -5,05 -5,42 Duran Doğan Basım 12,99 1,96 23,83 Dyo Boya 13,96 -2,72 22,89 Eczacıbaşı İlaç 6,59 -1,79 -11,66 Eczacıbaşı Yatırım 48,10 -3,30 73,40 Edip Gayrimenkul 3,27 -9,92 -1,51 Ege Endüstri 1.582,00 -1,78 -4,98 Ege Gübre 216,80 -5,33 49,31 Ege Profil 33,86 -4,78 -11,45 Ege Seramik 15,05 -3,96 46,26 Egeplast 32,56 -3,21 -2,22 Ekiz Kimya 6,59 0,00 -7,57 Emek Elektrik 2,35 -2,08 -17,70 Eminiş Ambalaj 22,66 -3,57 -38,49 Emlak Konut GMYO 1,92 -4,95 -10,28 Enerjisa Enerji 12,16 -0,49 -2,80 Enka İnşaat 8,01 -1,48 8,68 Erbosan 81,50 7,38 98,78 Ereğli Demir Çelik 15,41 -0,26 17,31 Ersu Gıda 4,68 -2,50 -5,26 Escort Teknoloji 6,64 -1,78 1,07 Esenboğa Elektrik 38,42 -1,99 101,89 Etiler Gıda 5,93 1,19 48,99 Euro Kapital Yat. Ort. 4,91 7,21 27,53 Euro Trend Yat. Ort. 5,33 9,90 48,06 Euro Yat. Ort. 4,80 3,90 6,43 Euro Yatırım Holding 3,68 -0,27 29,58 Fade Gıda 18,15 0,61 193,21 Fenerbahçe Futbol 38,22 1,22 29,30 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,06 -6,79 -30,12 F-M İzmit Piston 153,80 4,63 25,45 Fonet Bilgi Teknolojileri 16,20 -3,57 24,33 Ford Otosan 196,90 -3,86 61,21 Formet Celik Kapi Sanayi 1,46 -7,59 -40,49 Frigo Pak Gıda 42,86 9,95 104,29 Galatasaray Sportif 3,84 4,63 -5,19 Garanti Bankası 6,79 -1,59 -33,11 Garanti Faktoring 14,75 3,58 32,52 Garanti Yat. Ort. 2,85 -0,70 -11,76 Gedik Y. Men. Değ. 20,50 0,00 62,70 Gediz Ambalaj 37,94 2,26 41,57 Gentaş 5,45 -1,09 -8,25 Gersan Elektrik 6,38 -1,54 3,91 Global Men. Değ. 7,21 -0,69 19,97 Global Yat. Holding 5,46 -1,44 16,67 Good-Year 7,80 -3,11 -6,70 Göltaş Çimento 65,00 6,04 57,54 Gözde Girişim 7,46 -3,62 -6,52 GSD Denizcilik 6,48 -1,82 28,57 GSD Holding 2,05 -2,38 -18,33 Gübre Fabrik. 76,00 -2,50 -11,68 Güler Yat. Holding 3,56 2,15 2,81 Halk GMYO 3,35 -2,33 4,36 Hatay Tekstil 22,86 -4,51 63,87 Hedef Girişim 5,39 4,05 57,30 Hektaş 31,24 0,06 63,82 HUB Girişim 16,92 -2,08 -7,03 Hürriyet Gzt. 1,87 0,00 -10,95 ICBC Turkey Bank 5,95 -2,30 -8,46 İdealist Danışmanlık 80,00 -4,76 494,35 İdealist GMYO 9,40 3,98 38,24 İhlas Ev Aletleri 1,38 -3,50 -26,60 İhlas Gayrimenkul 1,13 -2,59 -9,60 İhlas Gazetecilik 2,76 -3,50 -32,02 İhlas Holding 0,71 -2,74 -36,76 İhlas Yayın Holding 0,86 -1,15 -24,56 İndeks Bilgisayar 31,52 1,87 64,77 Info Yatırım 7,68 -0,39 19,07 İntema 42,98 -5,33 7,72 Inveo Yatırım Holding 126,20 0,80 185,39 İpek Doğal Enerji 12,78 -3,11 -2,29 İskenderun Demir Çelik 12,18 -0,25 34,79 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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