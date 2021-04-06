Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

06.04.2021 18:59
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,67-0,78-0,90
Acıpayam Selüloz21,00-1,4122,66
Adel Kalemcilik27,860,94-18,62
Adese Alışveriş Ticaret3,12-9,8311,43
Afyon Çimento4,17-1,42-18,40
Ak Enerji1,73-2,26-21,72
Akbank4,82-1,43-28,68
Akçansa18,98-3,5617,87
Akdeniz Yatırım Hold.2,12-2,30-11,78
Akfen GMYO3,91-2,98-19,55
Akın Tekstil49,10-2,2954,60
Akiş GMYO2,101,45-24,79
Akmerkez GMYO51,30-0,97-20,33
Aksa17,020,1816,66
Aksa Enerji12,380,0866,40
Aksigorta8,656,27-0,55
Aksu Enerji6,420,47-14,94
Alarko Carrıer383,90-1,345,21
Alarko GMYO25,66-2,43-1,91
Alarko Holding10,50-3,0521,53
Albaraka Türk1,75-1,13-9,79
Alcatel Lucent Teletaş30,62-1,733,24
Alkim Kağıt19,770,2545,93
Alkim Kimya18,28-0,3825,75
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,15-2,27-1,83
Altınyunus Çeşme62,70-3,4625,50
Anadolu Efes21,18-3,29-8,63
Anadolu Grubu Holding23,02-2,54-12,51
Anadolu Hayat Emek.9,09-2,7813,12
Anadolu Isuzu20,12-3,0811,78
Anadolu Sigorta6,57-2,09-9,01
Anel Elektrik6,620,91108,83
Arçelik33,62-0,8318,14
ARD Bilişim Teknolojileri56,201,4416,89
Arena Bilgisayar60,604,1276,16
Armada Bilgisayar58,00-0,4318,17
Arsan Tekstil10,643,9145,95
Arzum Ev Aletleri22,48-1,83-8,69
Aselsan15,53-2,57-14,90
Ata GMYO4,89-2,78-11,25
Atakule GMYO3,01-3,2219,44
Atlantis Yatırım Holding4,05-3,57-27,16
Atlas Yat. Ort.1,561,96-10,86
AvivaSA Emeklilik Hayat17,40-2,25-1,05
Avrasya GMYO4,04-7,1354,24
Avrasya Petrol ve Tur.3,26-3,551,87
Avrupa Yatırım Holding8,71-3,2245,17
Ayen Enerji7,44-3,3837,52
Ayes Çelik Hasır ve Çit12,41-3,279,34
Aygaz15,80-2,837,85
Bagfaş22,98-4,8814,90
Bak Ambalaj23,88-1,7318,22
Balatacılar Balatacılık7,020,29-14,81
Bantaş Ambalaj4,87-5,073,84
Banvit68,201,8731,15
Baştaş Başkent Çimento13,36-1,76-23,09
Batı Çimento13,78-9,52192,57
Batısöke Çimento3,54-1,1245,08
Bayrak Taban Sanayi10,30-1,90-2,92
Bera Holding25,48-2,0025,64
Berkosan Yalıtım12,055,2435,09
Beşiktaş Futbol Yat.9,109,90125,25
Beyaz Filo12,08-1,7118,66
Bilici Yatırım17,40-3,33162,05
Bim Mağazalar68,85-2,27-6,37
Birko Mensucat1,566,8540,54
Birlik Mensucat2,71-4,24-21,68
Bizim Mağazaları15,54-2,881,17
Borusan Mannesmann28,240,431,58
Borusan Yat. Paz.425,401,79-6,36
Bosch Fren Sistemleri1.064,40-0,95-14,08
Bossa27,702,2155,18
Brisa28,620,5647,81
Burçelik23,70-2,8712,75
Burçelik Vana32,76-4,43-34,03
Bursa Çimento3,89-2,51-21,85
Carrefoursa54,45-1,71-24,16
Casa Emtia Petrol113,30-5,666,89
Ceo Event Medya6,00-0,99-6,69
Coca Cola İçecek71,85-1,5810,34
Cosmos Yat. Holding13,000,3961,29
Credıtwest Faktorıng4,18-1,65-28,79
Çelebi310,800,5870,28
Çelik Halat7,46-0,40-18,00
Çemaş Döküm1,27-3,05-25,41
Çemtaş16,03-1,840,81
Çimbeton309,00-2,924,22
Çimentaş35,54-4,87-1,71
Çimsa21,580,1921,24
Çuhadaroğlu Metal7,451,22-3,62
Dagi Giyim2,34-2,09-31,31
Dagi Yatırım Holding13,45-2,754,26
Dardanel29,98-3,41-10,51
Datagate Bilgisayar16,15-3,750,25
Demısaş Döküm8,634,2330,56
Denge Holding6,70-6,0322,26
Deniz GMYO4,82-1,8340,94
Derimod11,840,0821,56
Derlüks Yatırım Holding8,60-9,95-2,49
Desa Deri13,790,1541,58
Despec Bilgisayar12,14-3,57-7,04
Deva Holding31,08-2,3328,75
Dinamik Isı Makina Yalıtım14,39-2,1132,63
Diriteks Diriliş Tekstil6,009,0960,86
Ditaş Doğan14,82-2,8813,75
DO-CO713,309,9913,22
Doğan Burda22,363,81-0,36
Doğan Holding3,27-0,916,51
Doğtaş Kelebek Mobilya2,84-4,0521,94
Doğusan4,95-2,1713,01
Doğuş GMYO12,11-0,4948,23
Doğuş Otomotiv30,84-3,997,31
Döktaş Dökümcülük28,96-5,05-5,42
Duran Doğan Basım12,991,9623,83
Dyo Boya13,96-2,7222,89
Eczacıbaşı İlaç6,59-1,79-11,66
Eczacıbaşı Yatırım48,10-3,3073,40
Edip Gayrimenkul3,27-9,92-1,51
Ege Endüstri1.582,00-1,78-4,98
Ege Gübre216,80-5,3349,31
Ege Profil33,86-4,78-11,45
Ege Seramik15,05-3,9646,26
Egeplast32,56-3,21-2,22
Ekiz Kimya6,590,00-7,57
Emek Elektrik2,35-2,08-17,70
Eminiş Ambalaj22,66-3,57-38,49
Emlak Konut GMYO1,92-4,95-10,28
Enerjisa Enerji12,16-0,49-2,80
Enka İnşaat8,01-1,488,68
Erbosan81,507,3898,78
Ereğli Demir Çelik15,41-0,2617,31
Ersu Gıda4,68-2,50-5,26
Escort Teknoloji6,64-1,781,07
Esenboğa Elektrik38,42-1,99101,89
Etiler Gıda5,931,1948,99
Euro Kapital Yat. Ort.4,917,2127,53
Euro Trend Yat. Ort.5,339,9048,06
Euro Yat. Ort.4,803,906,43
Euro Yatırım Holding3,68-0,2729,58
Fade Gıda18,150,61193,21
Fenerbahçe Futbol38,221,2229,30
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,06-6,79-30,12
F-M İzmit Piston153,804,6325,45
Fonet Bilgi Teknolojileri16,20-3,5724,33
Ford Otosan196,90-3,8661,21
Formet Celik Kapi Sanayi1,46-7,59-40,49
Frigo Pak Gıda42,869,95104,29
Galatasaray Sportif3,844,63-5,19
Garanti Bankası6,79-1,59-33,11
Garanti Faktoring14,753,5832,52
Garanti Yat. Ort.2,85-0,70-11,76
Gedik Y. Men. Değ.20,500,0062,70
Gediz Ambalaj37,942,2641,57
Gentaş5,45-1,09-8,25
Gersan Elektrik6,38-1,543,91
Global Men. Değ.7,21-0,6919,97
Global Yat. Holding5,46-1,4416,67
Good-Year7,80-3,11-6,70
Göltaş Çimento65,006,0457,54
Gözde Girişim7,46-3,62-6,52
GSD Denizcilik6,48-1,8228,57
GSD Holding2,05-2,38-18,33
Gübre Fabrik.76,00-2,50-11,68
Güler Yat. Holding3,562,152,81
Halk GMYO3,35-2,334,36
Hatay Tekstil22,86-4,5163,87
Hedef Girişim5,394,0557,30
Hektaş31,240,0663,82
HUB Girişim16,92-2,08-7,03
Hürriyet Gzt.1,870,00-10,95
ICBC Turkey Bank5,95-2,30-8,46
İdealist Danışmanlık80,00-4,76494,35
İdealist GMYO9,403,9838,24
İhlas Ev Aletleri1,38-3,50-26,60
İhlas Gayrimenkul1,13-2,59-9,60
İhlas Gazetecilik2,76-3,50-32,02
İhlas Holding0,71-2,74-36,76
İhlas Yayın Holding0,86-1,15-24,56
İndeks Bilgisayar31,521,8764,77
Info Yatırım7,68-0,3919,07
İntema42,98-5,337,72
Inveo Yatırım Holding126,200,80185,39
İpek Doğal Enerji12,78-3,11-2,29
İskenderun Demir Çelik12,18-0,2534,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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