Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

08.04.2021 18:43
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,804,140,78
Acıpayam Selüloz20,62-0,9620,44
Adel Kalemcilik27,10-2,73-20,84
Adese Alışveriş Ticaret3,254,1716,07
Afyon Çimento4,14-0,24-18,98
Ak Enerji1,70-1,16-23,08
Akbank4,80-1,03-28,97
Akçansa19,32-1,9319,98
Akdeniz Yatırım Hold.2,08-1,42-13,45
Akfen GMYO3,880,26-20,16
Akın Tekstil46,60-3,8046,73
Akiş GMYO2,070,00-25,87
Akmerkez GMYO51,80-0,19-19,55
Aksa16,951,3816,18
Aksa Enerji12,28-1,8465,05
Aksigorta8,43-1,75-3,08
Aksu Enerji6,21-2,20-17,72
Alarko Carrıer377,70-2,453,51
Alarko GMYO25,40-1,55-2,91
Alarko Holding10,671,6223,50
Albaraka Türk1,750,00-9,79
Alcatel Lucent Teletaş30,720,723,57
Alkim Kağıt20,283,2649,69
Alkim Kimya17,730,6221,96
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,100,00-4,11
Altınyunus Çeşme63,90-4,2027,90
Anadolu Efes21,803,12-5,95
Anadolu Grubu Holding22,30-0,71-15,25
Anadolu Hayat Emek.9,40-0,7416,98
Anadolu Isuzu19,68-1,459,33
Anadolu Sigorta6,740,15-6,65
Anel Elektrik6,923,28118,30
Arçelik33,50-1,3017,71
ARD Bilişim Teknolojileri58,902,7922,50
Arena Bilgisayar57,00-2,9065,70
Armada Bilgisayar57,50-0,1717,16
Arsan Tekstil10,31-1,6241,43
Arzum Ev Aletleri22,62-0,35-8,12
Aselsan15,41-1,28-15,56
Ata GMYO4,84-1,22-12,16
Atakule GMYO2,96-1,3317,46
Atlantis Yatırım Holding4,869,95-12,59
Atlas Yat. Ort.1,50-2,60-14,29
AvivaSA Emeklilik Hayat17,560,11-0,14
Avrasya GMYO4,112,7556,91
Avrasya Petrol ve Tur.3,220,310,63
Avrupa Yatırım Holding8,42-3,5540,33
Ayen Enerji7,92-0,2546,40
Ayes Çelik Hasır ve Çit13,511,0519,03
Aygaz15,080,276,30
Bagfaş22,64-0,7913,20
Bak Ambalaj23,522,1716,44
Balatacılar Balatacılık7,092,60-13,96
Bantaş Ambalaj5,233,5611,51
Banvit66,60-1,9928,08
Baştaş Başkent Çimento13,460,82-22,51
Batı Çimento14,14-2,21200,21
Batısöke Çimento3,50-1,4143,44
Bayrak Taban Sanayi10,330,39-2,64
Bera Holding23,82-2,7817,46
Berkosan Yalıtım11,23-1,7525,90
Beşiktaş Futbol Yat.10,179,95151,73
Beyaz Filo12,05-1,6318,37
Bilici Yatırım18,150,89173,34
Bim Mağazalar69,400,65-5,62
Birko Mensucat1,794,6861,26
Birlik Mensucat2,67-2,91-22,83
Bizim Mağazaları16,343,356,38
Borusan Mannesmann27,70-0,86-0,36
Borusan Yat. Paz.412,80-1,78-9,13
Bosch Fren Sistemleri1.038,50-1,39-16,18
Bossa26,90-1,9050,70
Brisa27,38-1,6541,40
Burçelik24,88-2,8918,36
Burçelik Vana36,200,50-27,10
Bursa Çimento3,87-0,77-22,25
Carrefoursa56,154,37-21,80
Casa Emtia Petrol112,709,956,32
Ceo Event Medya6,17-6,52-4,04
Coca Cola İçecek71,650,8410,04
Cosmos Yat. Holding12,47-1,0354,71
Credıtwest Faktorıng4,322,37-26,41
Çelebi299,40-3,7064,03
Çelik Halat7,27-1,36-20,09
Çemaş Döküm1,250,00-26,58
Çemtaş16,350,622,82
Çimbeton308,00-4,643,88
Çimentaş36,90-2,842,05
Çimsa20,96-1,6017,75
Çuhadaroğlu Metal7,54-1,44-2,46
Dagi Giyim2,475,11-27,49
Dagi Yatırım Holding13,65-5,345,81
Dardanel28,52-2,53-14,87
Datagate Bilgisayar16,001,07-0,68
Demısaş Döküm8,020,5021,33
Denge Holding6,882,0825,55
Deniz GMYO4,65-2,1135,96
Derimod11,46-1,2117,66
Derlüks Yatırım Holding8,05-0,25-8,73
Desa Deri14,060,4344,35
Despec Bilgisayar11,950,50-8,50
Deva Holding30,540,7326,51
Dinamik Isı Makina Yalıtım14,20-0,4930,88
Diriteks Diriliş Tekstil6,11-3,7863,81
Ditaş Doğan14,49-0,8911,22
DO-CO719,202,0114,16
Doğan Burda21,14-1,95-5,79
Doğan Holding3,363,389,45
Doğtaş Kelebek Mobilya2,80-0,3620,23
Doğusan4,880,6211,42
Doğuş GMYO11,96-1,4846,39
Doğuş Otomotiv30,20-0,985,08
Döktaş Dökümcülük28,000,00-8,56
Duran Doğan Basım12,80-1,4622,02
Dyo Boya14,13-1,5324,38
Eczacıbaşı İlaç6,662,46-10,72
Eczacıbaşı Yatırım51,559,9185,83
Edip Gayrimenkul3,17-3,94-4,52
Ege Endüstri1.544,30-0,37-7,24
Ege Gübre218,00-1,1350,14
Ege Profil33,08-2,19-13,49
Ege Seramik16,005,6155,49
Egeplast32,782,44-1,56
Ekiz Kimya7,000,72-1,82
Emek Elektrik2,39-2,85-16,30
Eminiş Ambalaj23,102,12-37,30
Emlak Konut GMYO1,93-2,03-9,81
Enerjisa Enerji12,262,08-2,00
Enka İnşaat8,020,758,82
Erbosan80,200,8295,61
Ereğli Demir Çelik15,841,3420,58
Ersu Gıda4,792,35-3,04
Escort Teknoloji6,631,070,91
Esenboğa Elektrik37,90-0,2699,16
Etiler Gıda5,830,3446,48
Euro Kapital Yat. Ort.4,87-0,4126,49
Euro Trend Yat. Ort.6,107,0269,44
Euro Yat. Ort.4,900,008,65
Euro Yatırım Holding3,63-1,0927,82
Fade Gıda18,30-0,38195,64
Fenerbahçe Futbol37,18-4,4225,78
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,08-2,80-29,44
F-M İzmit Piston146,60-1,6119,58
Fonet Bilgi Teknolojileri15,900,6322,03
Ford Otosan193,00-1,2858,02
Formet Celik Kapi Sanayi1,36-2,86-44,56
Frigo Pak Gıda51,859,99147,14
Galatasaray Sportif3,72-2,62-8,15
Garanti Bankası6,76-1,17-33,40
Garanti Faktoring14,31-1,7228,57
Garanti Yat. Ort.2,82-0,35-12,69
Gedik Y. Men. Değ.21,90-2,8473,81
Gediz Ambalaj36,66-1,7236,79
Gentaş5,380,00-9,43
Gersan Elektrik6,24-1,581,63
Global Men. Değ.7,240,2820,47
Global Yat. Holding5,29-2,7613,03
Good-Year7,740,78-7,42
Göltaş Çimento60,90-3,4147,60
Gözde Girişim7,431,09-6,89
GSD Denizcilik6,41-1,0827,18
GSD Holding2,01-1,47-19,92
Gübre Fabrik.74,00-0,67-14,00
Güler Yat. Holding3,649,975,12
Halk GMYO3,37-2,325,15
Hatay Tekstil21,74-2,7755,84
Hedef Girişim5,423,2458,18
Hektaş30,18-1,3758,26
HUB Girişim16,76-0,48-7,91
Hürriyet Gzt.1,83-6,15-12,86
ICBC Turkey Bank5,83-0,68-10,31
İdealist Danışmanlık76,05-9,46465,01
İdealist GMYO10,865,0359,71
İhlas Ev Aletleri1,370,00-27,13
İhlas Gayrimenkul1,12-1,75-10,40
İhlas Gazetecilik2,75-1,08-32,27
İhlas Holding0,69-1,43-38,54
İhlas Yayın Holding0,850,00-25,44
İndeks Bilgisayar33,082,3572,92
Info Yatırım7,71-0,9019,53
İntema45,689,9714,49
Inveo Yatırım Holding129,00-5,49191,72
İpek Doğal Enerji12,580,56-3,82
İskenderun Demir Çelik12,280,4935,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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