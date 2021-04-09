Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

09.04.2021 19:23
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,50-3,85-3,10
Acıpayam Selüloz20,10-2,5217,41
Adel Kalemcilik26,20-3,32-23,47
Adese Alışveriş Ticaret2,93-9,854,64
Afyon Çimento4,02-2,90-21,33
Ak Enerji1,64-3,53-25,79
Akbank4,76-0,83-29,56
Akçansa19,08-1,2418,49
Akdeniz Yatırım Hold.2,04-1,92-15,11
Akfen GMYO3,75-3,35-22,84
Akın Tekstil44,10-5,3638,85
Akiş GMYO1,96-5,31-29,81
Akmerkez GMYO49,50-4,44-23,13
Aksa16,49-2,7113,02
Aksa Enerji12,26-0,1664,78
Aksigorta8,521,07-2,05
Aksu Enerji5,98-3,70-20,77
Alarko Carrıer364,50-3,49-0,11
Alarko GMYO24,64-2,99-5,81
Alarko Holding10,38-2,7220,14
Albaraka Türk1,750,00-9,79
Alcatel Lucent Teletaş30,24-1,561,96
Alkim Kağıt19,80-2,3746,15
Alkim Kimya17,27-2,5918,80
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,00-4,76-8,68
Altınyunus Çeşme61,35-3,9922,80
Anadolu Efes21,66-0,64-6,56
Anadolu Grubu Holding21,80-2,24-17,15
Anadolu Hayat Emek.9,13-2,8713,62
Anadolu Isuzu19,10-2,956,11
Anadolu Sigorta6,60-2,08-8,59
Anel Elektrik7,305,49130,28
Arçelik32,86-1,9115,47
ARD Bilişim Teknolojileri57,65-2,1219,90
Arena Bilgisayar54,50-4,3958,43
Armada Bilgisayar55,55-3,3913,18
Arsan Tekstil10,19-1,1639,78
Arzum Ev Aletleri22,24-1,68-9,67
Aselsan15,14-1,75-17,04
Ata GMYO4,60-4,96-16,52
Atakule GMYO2,85-3,7213,10
Atlantis Yatırım Holding5,349,88-3,96
Atlas Yat. Ort.1,47-2,00-16,00
AvivaSA Emeklilik Hayat17,06-2,85-2,98
Avrasya GMYO4,03-1,9553,85
Avrasya Petrol ve Tur.3,05-5,28-4,69
Avrupa Yatırım Holding8,38-0,4839,67
Ayen Enerji8,021,2648,24
Ayes Çelik Hasır ve Çit13,782,0021,41
Aygaz14,77-2,064,11
Bagfaş21,74-3,988,70
Bak Ambalaj22,42-4,6810,99
Balatacılar Balatacılık6,95-1,97-15,66
Bantaş Ambalaj5,321,7213,43
Banvit66,600,0028,08
Baştaş Başkent Çimento12,85-4,53-26,02
Batı Çimento13,50-4,53186,62
Batısöke Çimento3,37-3,7138,11
Bayrak Taban Sanayi9,95-3,68-6,22
Bera Holding24,944,7022,98
Berkosan Yalıtım10,80-3,8321,08
Beşiktaş Futbol Yat.11,189,93176,73
Beyaz Filo11,63-3,4914,24
Bilici Yatırım18,401,38177,11
Bim Mağazalar68,95-0,65-6,24
Birko Mensucat1,800,5662,16
Birlik Mensucat2,59-3,00-25,14
Bizim Mağazaları15,50-5,140,91
Borusan Mannesmann26,90-2,89-3,24
Borusan Yat. Paz.403,40-2,28-11,20
Bosch Fren Sistemleri1.016,90-2,08-17,92
Bossa26,50-1,4948,46
Brisa26,36-3,7336,13
Burçelik23,84-4,1813,42
Burçelik Vana34,26-5,36-31,01
Bursa Çimento3,77-2,58-24,26
Carrefoursa54,90-2,23-23,54
Casa Emtia Petrol117,904,6111,23
Ceo Event Medya6,05-1,94-5,91
Coca Cola İçecek72,501,1911,34
Cosmos Yat. Holding12,500,2455,09
Credıtwest Faktorıng4,12-4,63-29,81
Çelebi283,80-5,2155,49
Çelik Halat7,11-2,20-21,85
Çemaş Döküm1,20-4,00-29,52
Çemtaş16,380,183,01
Çimbeton303,00-1,622,19
Çimentaş36,00-2,44-0,44
Çimsa20,34-2,9614,27
Çuhadaroğlu Metal7,773,050,52
Dagi Giyim2,34-5,26-31,31
Dagi Yatırım Holding13,39-1,903,80
Dardanel29,904,84-10,75
Datagate Bilgisayar15,35-4,06-4,72
Demısaş Döküm7,76-3,2417,40
Denge Holding6,65-3,3421,35
Deniz GMYO4,40-5,3828,65
Derimod11,591,1318,99
Derlüks Yatırım Holding7,64-5,09-13,38
Desa Deri13,66-2,8440,25
Despec Bilgisayar11,38-4,77-12,86
Deva Holding29,58-3,1422,54
Dinamik Isı Makina Yalıtım14,00-1,4129,03
Diriteks Diriliş Tekstil6,709,6679,62
Ditaş Doğan14,38-0,7610,37
DO-CO695,00-3,3610,32
Doğan Burda21,803,12-2,85
Doğan Holding3,15-6,252,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,69-3,9315,50
Doğusan4,66-4,516,39
Doğuş GMYO11,55-3,4341,37
Doğuş Otomotiv29,28-3,051,88
Döktaş Dökümcülük28,220,79-7,84
Duran Doğan Basım12,10-5,4715,35
Dyo Boya13,55-4,1019,28
Eczacıbaşı İlaç6,47-2,85-13,27
Eczacıbaşı Yatırım52,000,8787,45
Edip Gayrimenkul3,03-4,42-8,73
Ege Endüstri1.523,10-1,37-8,52
Ege Gübre219,200,5550,96
Ege Profil32,18-2,72-15,85
Ege Seramik15,20-5,0047,72
Egeplast31,80-2,99-4,50
Ekiz Kimya7,415,863,93
Emek Elektrik2,34-2,09-18,05
Eminiş Ambalaj22,70-1,73-38,38
Emlak Konut GMYO1,88-2,59-12,15
Enerjisa Enerji10,84-4,07-5,99
Enka İnşaat7,91-1,377,33
Erbosan72,80-9,2377,56
Ereğli Demir Çelik16,312,9724,16
Ersu Gıda4,69-2,09-5,06
Escort Teknoloji6,40-3,47-2,59
Esenboğa Elektrik37,50-1,0697,06
Etiler Gıda5,82-0,1746,23
Euro Kapital Yat. Ort.4,78-1,8524,16
Euro Trend Yat. Ort.5,97-2,1365,83
Euro Yat. Ort.5,002,0410,86
Euro Yatırım Holding3,52-3,0323,94
Fade Gıda17,63-3,66184,81
Fenerbahçe Futbol33,48-9,9513,26
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,03-2,40-31,14
F-M İzmit Piston141,90-3,2115,74
Fonet Bilgi Teknolojileri15,31-3,7117,50
Ford Otosan187,30-2,9553,35
Formet Celik Kapi Sanayi1,33-2,21-45,79
Frigo Pak Gıda50,10-3,38138,80
Galatasaray Sportif3,935,65-2,96
Garanti Bankası6,64-1,78-34,59
Garanti Faktoring13,45-6,0120,84
Garanti Yat. Ort.2,77-1,77-14,24
Gedik Y. Men. Değ.21,20-3,2068,25
Gediz Ambalaj35,20-3,9831,34
Gentaş5,31-1,30-10,61
Gersan Elektrik6,15-1,440,16
Global Men. Değ.6,87-5,1114,31
Global Yat. Holding5,10-3,598,97
Good-Year7,44-3,88-11,00
Göltaş Çimento58,00-4,7640,57
Gözde Girişim7,11-4,31-10,90
GSD Denizcilik6,12-4,5221,43
GSD Holding1,95-2,99-22,31
Gübre Fabrik.71,50-3,38-16,91
Güler Yat. Holding3,49-4,120,79
Halk GMYO3,32-1,483,59
Hatay Tekstil20,60-5,2447,67
Hedef Girişim5,24-3,3252,93
Hektaş29,50-2,2554,69
HUB Girişim16,26-2,98-10,66
Hürriyet Gzt.1,78-2,73-15,24
ICBC Turkey Bank5,891,03-9,38
İdealist Danışmanlık79,003,88486,92
İdealist GMYO10,31-5,0651,62
İhlas Ev Aletleri1,33-2,92-29,26
İhlas Gayrimenkul1,09-2,68-12,80
İhlas Gazetecilik2,70-1,82-33,50
İhlas Holding0,66-4,35-41,21
İhlas Yayın Holding0,81-4,71-28,95
İndeks Bilgisayar30,90-6,5961,53
Info Yatırım7,45-3,3715,50
İntema45,50-0,3914,04
Inveo Yatırım Holding124,10-3,80180,64
İpek Doğal Enerji12,27-2,46-6,19
İskenderun Demir Çelik12,461,4737,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Ortalığı karıştıracak Belhanda iddiası! Beşiktaş, Faslı futbolcu için harekete geçti Ortalığı karıştıracak Belhanda iddiası! Beşiktaş, Faslı futbolcu için harekete geçti Denizde hortum paniği! Görenler hemen telefonuna sarıldı Denizde hortum paniği! Görenler hemen telefonuna sarıldı Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi Di Maria antrenmanda attığı çalımla Mbappe'yi komik duruma düşürdü Di Maria antrenmanda attığı çalımla Mbappe'yi komik duruma düşürdü Son Dakika: Putin ve Erdoğan, Ukrayna'daki gerginliği görüştü Son Dakika: Putin ve Erdoğan, Ukrayna'daki gerginliği görüştü Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi Bülent Ersoy, sanatçı arkadaşı Zeki Çetin'in ölüm haberiyle yıkıldı Bülent Ersoy, sanatçı arkadaşı Zeki Çetin'in ölüm haberiyle yıkıldı ABD Başkanı Biden'ın planı gümüşün değerini 4 kat artırabilir ABD Başkanı Biden'ın planı gümüşün değerini 4 kat artırabilir

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hatırlatması İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hatırlatması         
19:49
Bakan Kurum: Artık sahillerimizde belirli belirsiz yerlerde iskele kurulamayacak Bakan Kurum: Artık sahillerimizde belirli belirsiz yerlerde iskele kurulamayacak         
19:33
Ersin Korkut'un Diyarbakır için 'Başkent' ifadesini kullanması tepki çekti: Tutuklansın Ersin Korkut'un Diyarbakır için 'Başkent' ifadesini kullanması tepki çekti: Tutuklansın         
19:25
Bölgesel Amatör Lig'in başlama tarihi ertelendi Bölgesel Amatör Lig'in başlama tarihi ertelendi         
19:10
Dilek İmamoğlu'nun annesi vefat etti Dilek İmamoğlu'nun annesi vefat etti         
18:04
Pazartesi günü 81 ilde devreye alınıyor! Vakalar artınca bankalar mesai saatlerini değiştirdi Pazartesi günü 81 ilde devreye alınıyor! Vakalar artınca bankalar mesai saatlerini değiştirdi         
16:30
Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu         
16:06
Maldivler'de tatil yapan Aleyna Tilki, peş peşe mini şortlu pozlarını paylaştı Maldivler'de tatil yapan Aleyna Tilki, peş peşe mini şortlu pozlarını paylaştı         
15:35
Bir ülkeyi sarsan olay! Apartman dairesinde 9 yıl önce ölen bir kişinin cansız bedeni bulundu Bir ülkeyi sarsan olay! Apartman dairesinde 9 yıl önce ölen bir kişinin cansız bedeni bulundu         
14:49
Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var         
14:15
İnanması güç ama 69 milyon dolara sattı! Değişen dünyaya ayak uyduranın hayatı değişiyor İnanması güç ama 69 milyon dolara sattı! Değişen dünyaya ayak uyduranın hayatı değişiyor         
14:15
Avukatı baskın yapılan villanın önünde konuştu! İşte Sedat Peker'e yönelik suçlamalar: Yaralama, yağma, gasp Avukatı baskın yapılan villanın önünde konuştu! İşte Sedat Peker'e yönelik suçlamalar: Yaralama, yağma, gasp         
13:03
Emekli polis olduğunu söyleyen kişi, çobanın köpeğini gözleri önünde öldürdü Emekli polis olduğunu söyleyen kişi, çobanın köpeğini gözleri önünde öldürdü         
12:40
Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor         
10:36
Trabzonlu genç, hurda otomobil parçalarıyla saatte 100 kilometre gidebilen kamyonet yaptı Trabzonlu genç, hurda otomobil parçalarıyla saatte 100 kilometre gidebilen kamyonet yaptı         
10:10
Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin         
09:17
Prof. Dr. Enginyurt: Temmuzda nefes alacağız, eylüle temiz bir şekilde gireceğiz Prof. Dr. Enginyurt: Temmuzda nefes alacağız, eylüle temiz bir şekilde gireceğiz         
09:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2021 20:14:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei