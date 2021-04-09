Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,50 -3,85 -3,10 Acıpayam Selüloz 20,10 -2,52 17,41 Adel Kalemcilik 26,20 -3,32 -23,47 Adese Alışveriş Ticaret 2,93 -9,85 4,64 Afyon Çimento 4,02 -2,90 -21,33 Ak Enerji 1,64 -3,53 -25,79 Akbank 4,76 -0,83 -29,56 Akçansa 19,08 -1,24 18,49 Akdeniz Yatırım Hold. 2,04 -1,92 -15,11 Akfen GMYO 3,75 -3,35 -22,84 Akın Tekstil 44,10 -5,36 38,85 Akiş GMYO 1,96 -5,31 -29,81 Akmerkez GMYO 49,50 -4,44 -23,13 Aksa 16,49 -2,71 13,02 Aksa Enerji 12,26 -0,16 64,78 Aksigorta 8,52 1,07 -2,05 Aksu Enerji 5,98 -3,70 -20,77 Alarko Carrıer 364,50 -3,49 -0,11 Alarko GMYO 24,64 -2,99 -5,81 Alarko Holding 10,38 -2,72 20,14 Albaraka Türk 1,75 0,00 -9,79 Alcatel Lucent Teletaş 30,24 -1,56 1,96 Alkim Kağıt 19,80 -2,37 46,15 Alkim Kimya 17,27 -2,59 18,80 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,00 -4,76 -8,68 Altınyunus Çeşme 61,35 -3,99 22,80 Anadolu Efes 21,66 -0,64 -6,56 Anadolu Grubu Holding 21,80 -2,24 -17,15 Anadolu Hayat Emek. 9,13 -2,87 13,62 Anadolu Isuzu 19,10 -2,95 6,11 Anadolu Sigorta 6,60 -2,08 -8,59 Anel Elektrik 7,30 5,49 130,28 Arçelik 32,86 -1,91 15,47 ARD Bilişim Teknolojileri 57,65 -2,12 19,90 Arena Bilgisayar 54,50 -4,39 58,43 Armada Bilgisayar 55,55 -3,39 13,18 Arsan Tekstil 10,19 -1,16 39,78 Arzum Ev Aletleri 22,24 -1,68 -9,67 Aselsan 15,14 -1,75 -17,04 Ata GMYO 4,60 -4,96 -16,52 Atakule GMYO 2,85 -3,72 13,10 Atlantis Yatırım Holding 5,34 9,88 -3,96 Atlas Yat. Ort. 1,47 -2,00 -16,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,06 -2,85 -2,98 Avrasya GMYO 4,03 -1,95 53,85 Avrasya Petrol ve Tur. 3,05 -5,28 -4,69 Avrupa Yatırım Holding 8,38 -0,48 39,67 Ayen Enerji 8,02 1,26 48,24 Ayes Çelik Hasır ve Çit 13,78 2,00 21,41 Aygaz 14,77 -2,06 4,11 Bagfaş 21,74 -3,98 8,70 Bak Ambalaj 22,42 -4,68 10,99 Balatacılar Balatacılık 6,95 -1,97 -15,66 Bantaş Ambalaj 5,32 1,72 13,43 Banvit 66,60 0,00 28,08 Baştaş Başkent Çimento 12,85 -4,53 -26,02 Batı Çimento 13,50 -4,53 186,62 Batısöke Çimento 3,37 -3,71 38,11 Bayrak Taban Sanayi 9,95 -3,68 -6,22 Bera Holding 24,94 4,70 22,98 Berkosan Yalıtım 10,80 -3,83 21,08 Beşiktaş Futbol Yat. 11,18 9,93 176,73 Beyaz Filo 11,63 -3,49 14,24 Bilici Yatırım 18,40 1,38 177,11 Bim Mağazalar 68,95 -0,65 -6,24 Birko Mensucat 1,80 0,56 62,16 Birlik Mensucat 2,59 -3,00 -25,14 Bizim Mağazaları 15,50 -5,14 0,91 Borusan Mannesmann 26,90 -2,89 -3,24 Borusan Yat. Paz. 403,40 -2,28 -11,20 Bosch Fren Sistemleri 1.016,90 -2,08 -17,92 Bossa 26,50 -1,49 48,46 Brisa 26,36 -3,73 36,13 Burçelik 23,84 -4,18 13,42 Burçelik Vana 34,26 -5,36 -31,01 Bursa Çimento 3,77 -2,58 -24,26 Carrefoursa 54,90 -2,23 -23,54 Casa Emtia Petrol 117,90 4,61 11,23 Ceo Event Medya 6,05 -1,94 -5,91 Coca Cola İçecek 72,50 1,19 11,34 Cosmos Yat. Holding 12,50 0,24 55,09 Credıtwest Faktorıng 4,12 -4,63 -29,81 Çelebi 283,80 -5,21 55,49 Çelik Halat 7,11 -2,20 -21,85 Çemaş Döküm 1,20 -4,00 -29,52 Çemtaş 16,38 0,18 3,01 Çimbeton 303,00 -1,62 2,19 Çimentaş 36,00 -2,44 -0,44 Çimsa 20,34 -2,96 14,27 Çuhadaroğlu Metal 7,77 3,05 0,52 Dagi Giyim 2,34 -5,26 -31,31 Dagi Yatırım Holding 13,39 -1,90 3,80 Dardanel 29,90 4,84 -10,75 Datagate Bilgisayar 15,35 -4,06 -4,72 Demısaş Döküm 7,76 -3,24 17,40 Denge Holding 6,65 -3,34 21,35 Deniz GMYO 4,40 -5,38 28,65 Derimod 11,59 1,13 18,99 Derlüks Yatırım Holding 7,64 -5,09 -13,38 Desa Deri 13,66 -2,84 40,25 Despec Bilgisayar 11,38 -4,77 -12,86 Deva Holding 29,58 -3,14 22,54 Dinamik Isı Makina Yalıtım 14,00 -1,41 29,03 Diriteks Diriliş Tekstil 6,70 9,66 79,62 Ditaş Doğan 14,38 -0,76 10,37 DO-CO 695,00 -3,36 10,32 Doğan Burda 21,80 3,12 -2,85 Doğan Holding 3,15 -6,25 2,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,69 -3,93 15,50 Doğusan 4,66 -4,51 6,39 Doğuş GMYO 11,55 -3,43 41,37 Doğuş Otomotiv 29,28 -3,05 1,88 Döktaş Dökümcülük 28,22 0,79 -7,84 Duran Doğan Basım 12,10 -5,47 15,35 Dyo Boya 13,55 -4,10 19,28 Eczacıbaşı İlaç 6,47 -2,85 -13,27 Eczacıbaşı Yatırım 52,00 0,87 87,45 Edip Gayrimenkul 3,03 -4,42 -8,73 Ege Endüstri 1.523,10 -1,37 -8,52 Ege Gübre 219,20 0,55 50,96 Ege Profil 32,18 -2,72 -15,85 Ege Seramik 15,20 -5,00 47,72 Egeplast 31,80 -2,99 -4,50 Ekiz Kimya 7,41 5,86 3,93 Emek Elektrik 2,34 -2,09 -18,05 Eminiş Ambalaj 22,70 -1,73 -38,38 Emlak Konut GMYO 1,88 -2,59 -12,15 Enerjisa Enerji 10,84 -4,07 -5,99 Enka İnşaat 7,91 -1,37 7,33 Erbosan 72,80 -9,23 77,56 Ereğli Demir Çelik 16,31 2,97 24,16 Ersu Gıda 4,69 -2,09 -5,06 Escort Teknoloji 6,40 -3,47 -2,59 Esenboğa Elektrik 37,50 -1,06 97,06 Etiler Gıda 5,82 -0,17 46,23 Euro Kapital Yat. Ort. 4,78 -1,85 24,16 Euro Trend Yat. Ort. 5,97 -2,13 65,83 Euro Yat. Ort. 5,00 2,04 10,86 Euro Yatırım Holding 3,52 -3,03 23,94 Fade Gıda 17,63 -3,66 184,81 Fenerbahçe Futbol 33,48 -9,95 13,26 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,03 -2,40 -31,14 F-M İzmit Piston 141,90 -3,21 15,74 Fonet Bilgi Teknolojileri 15,31 -3,71 17,50 Ford Otosan 187,30 -2,95 53,35 Formet Celik Kapi Sanayi 1,33 -2,21 -45,79 Frigo Pak Gıda 50,10 -3,38 138,80 Galatasaray Sportif 3,93 5,65 -2,96 Garanti Bankası 6,64 -1,78 -34,59 Garanti Faktoring 13,45 -6,01 20,84 Garanti Yat. Ort. 2,77 -1,77 -14,24 Gedik Y. Men. Değ. 21,20 -3,20 68,25 Gediz Ambalaj 35,20 -3,98 31,34 Gentaş 5,31 -1,30 -10,61 Gersan Elektrik 6,15 -1,44 0,16 Global Men. Değ. 6,87 -5,11 14,31 Global Yat. Holding 5,10 -3,59 8,97 Good-Year 7,44 -3,88 -11,00 Göltaş Çimento 58,00 -4,76 40,57 Gözde Girişim 7,11 -4,31 -10,90 GSD Denizcilik 6,12 -4,52 21,43 GSD Holding 1,95 -2,99 -22,31 Gübre Fabrik. 71,50 -3,38 -16,91 Güler Yat. Holding 3,49 -4,12 0,79 Halk GMYO 3,32 -1,48 3,59 Hatay Tekstil 20,60 -5,24 47,67 Hedef Girişim 5,24 -3,32 52,93 Hektaş 29,50 -2,25 54,69 HUB Girişim 16,26 -2,98 -10,66 Hürriyet Gzt. 1,78 -2,73 -15,24 ICBC Turkey Bank 5,89 1,03 -9,38 İdealist Danışmanlık 79,00 3,88 486,92 İdealist GMYO 10,31 -5,06 51,62 İhlas Ev Aletleri 1,33 -2,92 -29,26 İhlas Gayrimenkul 1,09 -2,68 -12,80 İhlas Gazetecilik 2,70 -1,82 -33,50 İhlas Holding 0,66 -4,35 -41,21 İhlas Yayın Holding 0,81 -4,71 -28,95 İndeks Bilgisayar 30,90 -6,59 61,53 Info Yatırım 7,45 -3,37 15,50 İntema 45,50 -0,39 14,04 Inveo Yatırım Holding 124,10 -3,80 180,64 İpek Doğal Enerji 12,27 -2,46 -6,19 İskenderun Demir Çelik 12,46 1,47 37,89 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

Ortalığı karıştıracak Belhanda iddiası! Beşiktaş, Faslı futbolcu için harekete geçti

Denizde hortum paniği! Görenler hemen telefonuna sarıldı

Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi

Di Maria antrenmanda attığı çalımla Mbappe'yi komik duruma düşürdü

Son Dakika: Putin ve Erdoğan, Ukrayna'daki gerginliği görüştü

Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi

Bülent Ersoy, sanatçı arkadaşı Zeki Çetin'in ölüm haberiyle yıkıldı

ABD Başkanı Biden'ın planı gümüşün değerini 4 kat artırabilir