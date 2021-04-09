Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,50
|-3,85
|-3,10
|Acıpayam Selüloz
|20,10
|-2,52
|17,41
|Adel Kalemcilik
|26,20
|-3,32
|-23,47
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,93
|-9,85
|4,64
|Afyon Çimento
|4,02
|-2,90
|-21,33
|Ak Enerji
|1,64
|-3,53
|-25,79
|Akbank
|4,76
|-0,83
|-29,56
|Akçansa
|19,08
|-1,24
|18,49
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,04
|-1,92
|-15,11
|Akfen GMYO
|3,75
|-3,35
|-22,84
|Akın Tekstil
|44,10
|-5,36
|38,85
|Akiş GMYO
|1,96
|-5,31
|-29,81
|Akmerkez GMYO
|49,50
|-4,44
|-23,13
|Aksa
|16,49
|-2,71
|13,02
|Aksa Enerji
|12,26
|-0,16
|64,78
|Aksigorta
|8,52
|1,07
|-2,05
|Aksu Enerji
|5,98
|-3,70
|-20,77
|Alarko Carrıer
|364,50
|-3,49
|-0,11
|Alarko GMYO
|24,64
|-2,99
|-5,81
|Alarko Holding
|10,38
|-2,72
|20,14
|Albaraka Türk
|1,75
|0,00
|-9,79
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,24
|-1,56
|1,96
|Alkim Kağıt
|19,80
|-2,37
|46,15
|Alkim Kimya
|17,27
|-2,59
|18,80
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,00
|-4,76
|-8,68
|Altınyunus Çeşme
|61,35
|-3,99
|22,80
|Anadolu Efes
|21,66
|-0,64
|-6,56
|Anadolu Grubu Holding
|21,80
|-2,24
|-17,15
|Anadolu Hayat Emek.
|9,13
|-2,87
|13,62
|Anadolu Isuzu
|19,10
|-2,95
|6,11
|Anadolu Sigorta
|6,60
|-2,08
|-8,59
|Anel Elektrik
|7,30
|5,49
|130,28
|Arçelik
|32,86
|-1,91
|15,47
|ARD Bilişim Teknolojileri
|57,65
|-2,12
|19,90
|Arena Bilgisayar
|54,50
|-4,39
|58,43
|Armada Bilgisayar
|55,55
|-3,39
|13,18
|Arsan Tekstil
|10,19
|-1,16
|39,78
|Arzum Ev Aletleri
|22,24
|-1,68
|-9,67
|Aselsan
|15,14
|-1,75
|-17,04
|Ata GMYO
|4,60
|-4,96
|-16,52
|Atakule GMYO
|2,85
|-3,72
|13,10
|Atlantis Yatırım Holding
|5,34
|9,88
|-3,96
|Atlas Yat. Ort.
|1,47
|-2,00
|-16,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,06
|-2,85
|-2,98
|Avrasya GMYO
|4,03
|-1,95
|53,85
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,05
|-5,28
|-4,69
|Avrupa Yatırım Holding
|8,38
|-0,48
|39,67
|Ayen Enerji
|8,02
|1,26
|48,24
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|13,78
|2,00
|21,41
|Aygaz
|14,77
|-2,06
|4,11
|Bagfaş
|21,74
|-3,98
|8,70
|Bak Ambalaj
|22,42
|-4,68
|10,99
|Balatacılar Balatacılık
|6,95
|-1,97
|-15,66
|Bantaş Ambalaj
|5,32
|1,72
|13,43
|Banvit
|66,60
|0,00
|28,08
|Baştaş Başkent Çimento
|12,85
|-4,53
|-26,02
|Batı Çimento
|13,50
|-4,53
|186,62
|Batısöke Çimento
|3,37
|-3,71
|38,11
|Bayrak Taban Sanayi
|9,95
|-3,68
|-6,22
|Bera Holding
|24,94
|4,70
|22,98
|Berkosan Yalıtım
|10,80
|-3,83
|21,08
|Beşiktaş Futbol Yat.
|11,18
|9,93
|176,73
|Beyaz Filo
|11,63
|-3,49
|14,24
|Bilici Yatırım
|18,40
|1,38
|177,11
|Bim Mağazalar
|68,95
|-0,65
|-6,24
|Birko Mensucat
|1,80
|0,56
|62,16
|Birlik Mensucat
|2,59
|-3,00
|-25,14
|Bizim Mağazaları
|15,50
|-5,14
|0,91
|Borusan Mannesmann
|26,90
|-2,89
|-3,24
|Borusan Yat. Paz.
|403,40
|-2,28
|-11,20
|Bosch Fren Sistemleri
|1.016,90
|-2,08
|-17,92
|Bossa
|26,50
|-1,49
|48,46
|Brisa
|26,36
|-3,73
|36,13
|Burçelik
|23,84
|-4,18
|13,42
|Burçelik Vana
|34,26
|-5,36
|-31,01
|Bursa Çimento
|3,77
|-2,58
|-24,26
|Carrefoursa
|54,90
|-2,23
|-23,54
|Casa Emtia Petrol
|117,90
|4,61
|11,23
|Ceo Event Medya
|6,05
|-1,94
|-5,91
|Coca Cola İçecek
|72,50
|1,19
|11,34
|Cosmos Yat. Holding
|12,50
|0,24
|55,09
|Credıtwest Faktorıng
|4,12
|-4,63
|-29,81
|Çelebi
|283,80
|-5,21
|55,49
|Çelik Halat
|7,11
|-2,20
|-21,85
|Çemaş Döküm
|1,20
|-4,00
|-29,52
|Çemtaş
|16,38
|0,18
|3,01
|Çimbeton
|303,00
|-1,62
|2,19
|Çimentaş
|36,00
|-2,44
|-0,44
|Çimsa
|20,34
|-2,96
|14,27
|Çuhadaroğlu Metal
|7,77
|3,05
|0,52
|Dagi Giyim
|2,34
|-5,26
|-31,31
|Dagi Yatırım Holding
|13,39
|-1,90
|3,80
|Dardanel
|29,90
|4,84
|-10,75
|Datagate Bilgisayar
|15,35
|-4,06
|-4,72
|Demısaş Döküm
|7,76
|-3,24
|17,40
|Denge Holding
|6,65
|-3,34
|21,35
|Deniz GMYO
|4,40
|-5,38
|28,65
|Derimod
|11,59
|1,13
|18,99
|Derlüks Yatırım Holding
|7,64
|-5,09
|-13,38
|Desa Deri
|13,66
|-2,84
|40,25
|Despec Bilgisayar
|11,38
|-4,77
|-12,86
|Deva Holding
|29,58
|-3,14
|22,54
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|14,00
|-1,41
|29,03
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,70
|9,66
|79,62
|Ditaş Doğan
|14,38
|-0,76
|10,37
|DO-CO
|695,00
|-3,36
|10,32
|Doğan Burda
|21,80
|3,12
|-2,85
|Doğan Holding
|3,15
|-6,25
|2,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,69
|-3,93
|15,50
|Doğusan
|4,66
|-4,51
|6,39
|Doğuş GMYO
|11,55
|-3,43
|41,37
|Doğuş Otomotiv
|29,28
|-3,05
|1,88
|Döktaş Dökümcülük
|28,22
|0,79
|-7,84
|Duran Doğan Basım
|12,10
|-5,47
|15,35
|Dyo Boya
|13,55
|-4,10
|19,28
|Eczacıbaşı İlaç
|6,47
|-2,85
|-13,27
|Eczacıbaşı Yatırım
|52,00
|0,87
|87,45
|Edip Gayrimenkul
|3,03
|-4,42
|-8,73
|Ege Endüstri
|1.523,10
|-1,37
|-8,52
|Ege Gübre
|219,20
|0,55
|50,96
|Ege Profil
|32,18
|-2,72
|-15,85
|Ege Seramik
|15,20
|-5,00
|47,72
|Egeplast
|31,80
|-2,99
|-4,50
|Ekiz Kimya
|7,41
|5,86
|3,93
|Emek Elektrik
|2,34
|-2,09
|-18,05
|Eminiş Ambalaj
|22,70
|-1,73
|-38,38
|Emlak Konut GMYO
|1,88
|-2,59
|-12,15
|Enerjisa Enerji
|10,84
|-4,07
|-5,99
|Enka İnşaat
|7,91
|-1,37
|7,33
|Erbosan
|72,80
|-9,23
|77,56
|Ereğli Demir Çelik
|16,31
|2,97
|24,16
|Ersu Gıda
|4,69
|-2,09
|-5,06
|Escort Teknoloji
|6,40
|-3,47
|-2,59
|Esenboğa Elektrik
|37,50
|-1,06
|97,06
|Etiler Gıda
|5,82
|-0,17
|46,23
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,78
|-1,85
|24,16
|Euro Trend Yat. Ort.
|5,97
|-2,13
|65,83
|Euro Yat. Ort.
|5,00
|2,04
|10,86
|Euro Yatırım Holding
|3,52
|-3,03
|23,94
|Fade Gıda
|17,63
|-3,66
|184,81
|Fenerbahçe Futbol
|33,48
|-9,95
|13,26
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,03
|-2,40
|-31,14
|F-M İzmit Piston
|141,90
|-3,21
|15,74
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,31
|-3,71
|17,50
|Ford Otosan
|187,30
|-2,95
|53,35
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,33
|-2,21
|-45,79
|Frigo Pak Gıda
|50,10
|-3,38
|138,80
|Galatasaray Sportif
|3,93
|5,65
|-2,96
|Garanti Bankası
|6,64
|-1,78
|-34,59
|Garanti Faktoring
|13,45
|-6,01
|20,84
|Garanti Yat. Ort.
|2,77
|-1,77
|-14,24
|Gedik Y. Men. Değ.
|21,20
|-3,20
|68,25
|Gediz Ambalaj
|35,20
|-3,98
|31,34
|Gentaş
|5,31
|-1,30
|-10,61
|Gersan Elektrik
|6,15
|-1,44
|0,16
|Global Men. Değ.
|6,87
|-5,11
|14,31
|Global Yat. Holding
|5,10
|-3,59
|8,97
|Good-Year
|7,44
|-3,88
|-11,00
|Göltaş Çimento
|58,00
|-4,76
|40,57
|Gözde Girişim
|7,11
|-4,31
|-10,90
|GSD Denizcilik
|6,12
|-4,52
|21,43
|GSD Holding
|1,95
|-2,99
|-22,31
|Gübre Fabrik.
|71,50
|-3,38
|-16,91
|Güler Yat. Holding
|3,49
|-4,12
|0,79
|Halk GMYO
|3,32
|-1,48
|3,59
|Hatay Tekstil
|20,60
|-5,24
|47,67
|Hedef Girişim
|5,24
|-3,32
|52,93
|Hektaş
|29,50
|-2,25
|54,69
|HUB Girişim
|16,26
|-2,98
|-10,66
|Hürriyet Gzt.
|1,78
|-2,73
|-15,24
|ICBC Turkey Bank
|5,89
|1,03
|-9,38
|İdealist Danışmanlık
|79,00
|3,88
|486,92
|İdealist GMYO
|10,31
|-5,06
|51,62
|İhlas Ev Aletleri
|1,33
|-2,92
|-29,26
|İhlas Gayrimenkul
|1,09
|-2,68
|-12,80
|İhlas Gazetecilik
|2,70
|-1,82
|-33,50
|İhlas Holding
|0,66
|-4,35
|-41,21
|İhlas Yayın Holding
|0,81
|-4,71
|-28,95
|İndeks Bilgisayar
|30,90
|-6,59
|61,53
|Info Yatırım
|7,45
|-3,37
|15,50
|İntema
|45,50
|-0,39
|14,04
|Inveo Yatırım Holding
|124,10
|-3,80
|180,64
|İpek Doğal Enerji
|12,27
|-2,46
|-6,19
|İskenderun Demir Çelik
|12,46
|1,47
|37,89
(Sürecek)
Kaynak: AA
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