Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,49 -0,13 -3,23 Acıpayam Selüloz 19,22 3,89 12,27 Adel Kalemcilik 26,38 1,38 -22,94 Adese Gayrimenkul 2,47 2,07 -11,79 Afyon Çimento 4,15 9,79 -18,79 Ak Enerji 1,61 5,92 -27,15 Akbank 4,94 3,78 -26,90 Akçansa 18,62 4,78 15,64 Akdeniz Yatırım Hold. 1,98 4,21 -17,61 Akfen GMYO 3,69 3,65 -24,07 Akın Tekstil 42,54 2,95 33,94 Akiş GMYO 1,95 3,17 -30,16 Akmerkez GMYO 48,96 7,94 -23,97 Aksa 15,54 1,64 12,49 Aksa Enerji 12,17 2,79 63,58 Aksigorta 8,63 3,60 -0,78 Aksu Enerji 5,91 3,14 -21,69 Alarko Carrıer 355,60 -3,79 -2,55 Alarko GMYO 25,00 4,17 -4,43 Alarko Holding 10,71 3,38 23,96 Albaraka Türk 1,67 1,21 -13,92 Alcatel Lucent Teletaş 29,44 1,87 -0,74 Alkim Kağıt 17,80 2,53 37,52 Alkim Kimya 16,79 3,14 19,19 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,12 9,84 -3,20 Altınyunus Çeşme 58,00 -0,43 16,09 Anadolu Efes 21,74 0,65 -6,21 Anadolu Grubu Holding 21,42 3,88 -18,59 Anadolu Hayat Emek. 8,77 0,80 9,14 Anadolu Isuzu 18,51 4,16 2,83 Anadolu Sigorta 6,51 0,46 -9,84 Anel Elektrik 6,57 -10,00 107,26 Arçelik 32,86 2,82 15,47 ARD Bilişim Teknolojileri 57,50 4,07 19,59 Arena Bilgisayar 52,60 1,35 52,91 Armada Bilgisayar 54,10 4,04 10,23 Arsan Tekstil 10,10 3,17 38,55 Arzum Ev Aletleri 21,50 1,90 -12,67 Aselsan 15,30 2,00 -16,16 Ata GMYO 4,50 4,65 -18,33 Atakule GMYO 2,81 4,85 11,51 Atlantis Yatırım Holding 4,55 5,08 -18,17 Atlas Yat. Ort. 1,44 -0,69 -17,71 AvivaSA Emeklilik Hayat 16,35 2,25 -7,02 Avrasya GMYO 3,35 1,21 27,89 Avrasya Petrol ve Tur. 2,85 5,17 -10,94 Avrupa Yatırım Holding 8,21 9,47 36,83 Ayen Enerji 8,81 5,64 62,85 Ayes Çelik Hasır ve Çit 16,70 8,44 47,14 Aygaz 14,05 0,72 -0,96 Bagfaş 22,00 4,86 10,00 Bak Ambalaj 21,66 3,04 7,23 Balatacılar Balatacılık 6,43 9,91 -21,97 Bantaş Ambalaj 6,21 9,91 32,41 Banvit 65,00 0,00 25,00 Baştaş Başkent Çimento 12,20 1,67 -29,76 Batı Çimento 12,49 9,95 165,18 Batısöke Çimento 3,23 2,87 32,38 Bayrak Taban Sanayi 9,49 2,82 -10,56 Bera Holding 28,60 6,00 41,03 Berkosan Yalıtım 10,80 7,46 21,08 Beşiktaş Futbol Yat. 12,16 -9,99 200,99 Beyaz Filo 10,57 4,65 3,83 Bilici Yatırım 18,73 -3,95 182,08 Bim Mağazalar 69,30 -0,07 -5,76 Birko Mensucat 1,42 -2,74 27,93 Birlik Mensucat 2,44 1,67 -29,48 Bizim Mağazaları 15,35 0,72 -0,07 Borusan Mannesmann 26,10 3,57 -6,12 Borusan Yat. Paz. 401,10 -0,57 -11,71 Bosch Fren Sistemleri 990,40 3,10 -20,06 Bossa 27,84 9,95 55,97 Brisa 25,82 2,79 33,35 Burçelik 23,28 2,46 10,75 Burçelik Vana 32,18 0,50 -35,20 Bursa Çimento 3,75 3,88 -24,66 Carrefoursa 52,45 -0,19 -26,95 Casa Emtia Petrol 115,00 8,49 8,49 Ceo Event Medya 6,31 9,93 -1,87 Coca Cola İçecek 72,00 -0,35 10,57 Cosmos Yat. Holding 11,50 1,50 42,68 Credıtwest Faktorıng 3,78 -0,53 -35,60 Çelebi 265,30 2,83 45,35 Çelik Halat 6,78 2,73 -25,48 Çemaş Döküm 1,21 6,14 -28,93 Çemtaş 16,84 4,08 5,90 Çimbeton 309,00 6,55 4,22 Çimentaş 34,80 5,14 -3,76 Çimsa 21,00 5,32 17,98 Çuhadaroğlu Metal 7,83 0,00 1,29 Dagi Giyim 2,19 2,82 -35,71 Dagi Yatırım Holding 12,96 -0,23 0,47 Dardanel 26,82 -0,30 -19,94 Datagate Bilgisayar 15,15 1,41 -5,96 Demısaş Döküm 7,76 4,30 17,40 Denge Holding 6,30 3,62 14,96 Deniz GMYO 3,82 -3,54 11,70 Derimod 11,59 -3,26 18,99 Derlüks Yatırım Holding 7,40 -4,15 -16,10 Desa Deri 13,65 5,08 40,14 Despec Bilgisayar 11,53 2,13 -11,72 Deva Holding 30,04 0,33 24,86 Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,46 5,16 24,06 Diriteks Diriliş Tekstil 6,30 0,00 68,90 Ditaş Doğan 14,66 9,98 12,52 DO-CO 693,00 0,29 10,00 Doğan Burda 19,20 -5,04 -14,44 Doğan Holding 3,25 4,84 5,86 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,68 5,10 15,07 Doğusan 4,31 5,38 -1,60 Doğuş GMYO 10,69 1,33 30,84 Doğuş Otomotiv 29,04 1,18 1,04 Döktaş Dökümcülük 27,22 2,72 -11,10 Duran Doğan Basım 12,10 0,83 15,35 Dyo Boya 13,20 4,76 16,20 Eczacıbaşı İlaç 6,44 1,42 -13,67 Eczacıbaşı Yatırım 48,54 1,04 74,98 Edip Gayrimenkul 2,61 1,16 -21,39 Ege Endüstri 1.463,40 2,55 -12,10 Ege Gübre 230,10 4,45 58,47 Ege Profil 32,22 4,27 -15,74 Ege Seramik 14,40 1,91 39,94 Egeplast 31,62 9,03 -5,05 Ekiz Kimya 6,59 -2,23 -7,57 Emek Elektrik 2,08 1,46 -27,15 Eminiş Ambalaj 21,48 0,00 -41,69 Emlak Konut GMYO 1,87 4,47 -12,62 Enerjisa Enerji 10,73 0,75 -6,94 Enka İnşaat 7,51 0,40 6,65 Erbosan 69,85 -1,34 70,37 Ereğli Demir Çelik 17,52 2,52 33,37 Ersu Gıda 4,69 -0,42 -5,06 Escort Teknoloji 6,24 4,87 -5,02 Esenboğa Elektrik 36,30 6,14 90,75 Etiler Gıda 5,71 1,96 43,47 Euro Kapital Yat. Ort. 4,29 0,94 11,43 Euro Trend Yat. Ort. 4,37 -9,90 21,39 Euro Yat. Ort. 4,64 0,65 2,88 Euro Yatırım Holding 3,69 9,82 29,93 Fade Gıda 17,30 -1,37 179,48 Fenerbahçe Futbol 29,26 -8,39 -1,01 Flap Kongre Toplantı Hiz. 1,91 4,95 -35,21 F-M İzmit Piston 133,90 2,68 9,22 Fonet Bilgi Teknolojileri 15,19 2,50 16,58 Ford Otosan 187,50 -0,42 53,51 Formet Celik Kapi Sanayi 1,27 0,79 -48,23 Frigo Pak Gıda 39,86 -9,98 89,99 Galatasaray Sportif 3,35 -3,18 -17,28 Garanti Bankası 6,99 4,33 -31,14 Garanti Faktoring 12,50 0,81 12,31 Garanti Yat. Ort. 2,62 0,00 -18,89 Gedik Y. Men. Değ. 20,30 0,69 63,12 Gediz Ambalaj 35,80 3,35 33,58 Gentaş 5,16 4,88 -13,13 Gersan Elektrik 6,07 4,66 -1,14 Global Men. Değ. 6,56 3,31 9,15 Global Yat. Holding 4,97 5,74 6,20 Good-Year 7,32 3,39 -12,44 Göltaş Çimento 59,15 9,94 43,36 Gözde Girişim 7,16 4,99 -10,28 GSD Denizcilik 5,88 4,81 16,67 GSD Holding 1,89 4,42 -24,70 Gübre Fabrik. 69,75 4,18 -18,94 Güler Yat. Holding 3,00 -3,54 -13,36 Halk GMYO 3,29 5,11 2,65 Hatay Tekstil 20,72 -3,27 48,53 Hedef Girişim 5,07 7,42 47,96 Hektaş 29,90 4,33 56,79 HUB Girişim 15,83 2,33 -13,02 Hürriyet Gzt. 1,76 4,14 -16,19 ICBC Turkey Bank 5,72 1,96 -12,00 İdealist Danışmanlık 72,30 -7,31 437,15 İdealist GMYO 8,91 3,60 31,03 İhlas Ev Aletleri 1,30 4,00 -30,85 İhlas Gayrimenkul 1,09 5,83 -12,80 İhlas Gazetecilik 2,48 3,33 -38,92 İhlas Holding 0,66 3,13 -41,21 İhlas Yayın Holding 0,77 2,67 -32,46 İndeks Bilgisayar 29,30 -0,54 53,16 Info Yatırım 7,28 4,30 12,87 İntema 39,76 0,66 -0,35 Inveo Yatırım Holding 118,60 3,22 168,20 İpek Doğal Enerji 12,33 2,49 -5,73 İskenderun Demir Çelik 13,21 5,60 46,19 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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