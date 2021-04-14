Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

14.04.2021 19:11
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,49-0,13-3,23
Acıpayam Selüloz19,223,8912,27
Adel Kalemcilik26,381,38-22,94
Adese Gayrimenkul2,472,07-11,79
Afyon Çimento4,159,79-18,79
Ak Enerji1,615,92-27,15
Akbank4,943,78-26,90
Akçansa18,624,7815,64
Akdeniz Yatırım Hold.1,984,21-17,61
Akfen GMYO3,693,65-24,07
Akın Tekstil42,542,9533,94
Akiş GMYO1,953,17-30,16
Akmerkez GMYO48,967,94-23,97
Aksa15,541,6412,49
Aksa Enerji12,172,7963,58
Aksigorta8,633,60-0,78
Aksu Enerji5,913,14-21,69
Alarko Carrıer355,60-3,79-2,55
Alarko GMYO25,004,17-4,43
Alarko Holding10,713,3823,96
Albaraka Türk1,671,21-13,92
Alcatel Lucent Teletaş29,441,87-0,74
Alkim Kağıt17,802,5337,52
Alkim Kimya16,793,1419,19
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,129,84-3,20
Altınyunus Çeşme58,00-0,4316,09
Anadolu Efes21,740,65-6,21
Anadolu Grubu Holding21,423,88-18,59
Anadolu Hayat Emek.8,770,809,14
Anadolu Isuzu18,514,162,83
Anadolu Sigorta6,510,46-9,84
Anel Elektrik6,57-10,00107,26
Arçelik32,862,8215,47
ARD Bilişim Teknolojileri57,504,0719,59
Arena Bilgisayar52,601,3552,91
Armada Bilgisayar54,104,0410,23
Arsan Tekstil10,103,1738,55
Arzum Ev Aletleri21,501,90-12,67
Aselsan15,302,00-16,16
Ata GMYO4,504,65-18,33
Atakule GMYO2,814,8511,51
Atlantis Yatırım Holding4,555,08-18,17
Atlas Yat. Ort.1,44-0,69-17,71
AvivaSA Emeklilik Hayat16,352,25-7,02
Avrasya GMYO3,351,2127,89
Avrasya Petrol ve Tur.2,855,17-10,94
Avrupa Yatırım Holding8,219,4736,83
Ayen Enerji8,815,6462,85
Ayes Çelik Hasır ve Çit16,708,4447,14
Aygaz14,050,72-0,96
Bagfaş22,004,8610,00
Bak Ambalaj21,663,047,23
Balatacılar Balatacılık6,439,91-21,97
Bantaş Ambalaj6,219,9132,41
Banvit65,000,0025,00
Baştaş Başkent Çimento12,201,67-29,76
Batı Çimento12,499,95165,18
Batısöke Çimento3,232,8732,38
Bayrak Taban Sanayi9,492,82-10,56
Bera Holding28,606,0041,03
Berkosan Yalıtım10,807,4621,08
Beşiktaş Futbol Yat.12,16-9,99200,99
Beyaz Filo10,574,653,83
Bilici Yatırım18,73-3,95182,08
Bim Mağazalar69,30-0,07-5,76
Birko Mensucat1,42-2,7427,93
Birlik Mensucat2,441,67-29,48
Bizim Mağazaları15,350,72-0,07
Borusan Mannesmann26,103,57-6,12
Borusan Yat. Paz.401,10-0,57-11,71
Bosch Fren Sistemleri990,403,10-20,06
Bossa27,849,9555,97
Brisa25,822,7933,35
Burçelik23,282,4610,75
Burçelik Vana32,180,50-35,20
Bursa Çimento3,753,88-24,66
Carrefoursa52,45-0,19-26,95
Casa Emtia Petrol115,008,498,49
Ceo Event Medya6,319,93-1,87
Coca Cola İçecek72,00-0,3510,57
Cosmos Yat. Holding11,501,5042,68
Credıtwest Faktorıng3,78-0,53-35,60
Çelebi265,302,8345,35
Çelik Halat6,782,73-25,48
Çemaş Döküm1,216,14-28,93
Çemtaş16,844,085,90
Çimbeton309,006,554,22
Çimentaş34,805,14-3,76
Çimsa21,005,3217,98
Çuhadaroğlu Metal7,830,001,29
Dagi Giyim2,192,82-35,71
Dagi Yatırım Holding12,96-0,230,47
Dardanel26,82-0,30-19,94
Datagate Bilgisayar15,151,41-5,96
Demısaş Döküm7,764,3017,40
Denge Holding6,303,6214,96
Deniz GMYO3,82-3,5411,70
Derimod11,59-3,2618,99
Derlüks Yatırım Holding7,40-4,15-16,10
Desa Deri13,655,0840,14
Despec Bilgisayar11,532,13-11,72
Deva Holding30,040,3324,86
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,465,1624,06
Diriteks Diriliş Tekstil6,300,0068,90
Ditaş Doğan14,669,9812,52
DO-CO693,000,2910,00
Doğan Burda19,20-5,04-14,44
Doğan Holding3,254,845,86
Doğtaş Kelebek Mobilya2,685,1015,07
Doğusan4,315,38-1,60
Doğuş GMYO10,691,3330,84
Doğuş Otomotiv29,041,181,04
Döktaş Dökümcülük27,222,72-11,10
Duran Doğan Basım12,100,8315,35
Dyo Boya13,204,7616,20
Eczacıbaşı İlaç6,441,42-13,67
Eczacıbaşı Yatırım48,541,0474,98
Edip Gayrimenkul2,611,16-21,39
Ege Endüstri1.463,402,55-12,10
Ege Gübre230,104,4558,47
Ege Profil32,224,27-15,74
Ege Seramik14,401,9139,94
Egeplast31,629,03-5,05
Ekiz Kimya6,59-2,23-7,57
Emek Elektrik2,081,46-27,15
Eminiş Ambalaj21,480,00-41,69
Emlak Konut GMYO1,874,47-12,62
Enerjisa Enerji10,730,75-6,94
Enka İnşaat7,510,406,65
Erbosan69,85-1,3470,37
Ereğli Demir Çelik17,522,5233,37
Ersu Gıda4,69-0,42-5,06
Escort Teknoloji6,244,87-5,02
Esenboğa Elektrik36,306,1490,75
Etiler Gıda5,711,9643,47
Euro Kapital Yat. Ort.4,290,9411,43
Euro Trend Yat. Ort.4,37-9,9021,39
Euro Yat. Ort.4,640,652,88
Euro Yatırım Holding3,699,8229,93
Fade Gıda17,30-1,37179,48
Fenerbahçe Futbol29,26-8,39-1,01
Flap Kongre Toplantı Hiz.1,914,95-35,21
F-M İzmit Piston133,902,689,22
Fonet Bilgi Teknolojileri15,192,5016,58
Ford Otosan187,50-0,4253,51
Formet Celik Kapi Sanayi1,270,79-48,23
Frigo Pak Gıda39,86-9,9889,99
Galatasaray Sportif3,35-3,18-17,28
Garanti Bankası6,994,33-31,14
Garanti Faktoring12,500,8112,31
Garanti Yat. Ort.2,620,00-18,89
Gedik Y. Men. Değ.20,300,6963,12
Gediz Ambalaj35,803,3533,58
Gentaş5,164,88-13,13
Gersan Elektrik6,074,66-1,14
Global Men. Değ.6,563,319,15
Global Yat. Holding4,975,746,20
Good-Year7,323,39-12,44
Göltaş Çimento59,159,9443,36
Gözde Girişim7,164,99-10,28
GSD Denizcilik5,884,8116,67
GSD Holding1,894,42-24,70
Gübre Fabrik.69,754,18-18,94
Güler Yat. Holding3,00-3,54-13,36
Halk GMYO3,295,112,65
Hatay Tekstil20,72-3,2748,53
Hedef Girişim5,077,4247,96
Hektaş29,904,3356,79
HUB Girişim15,832,33-13,02
Hürriyet Gzt.1,764,14-16,19
ICBC Turkey Bank5,721,96-12,00
İdealist Danışmanlık72,30-7,31437,15
İdealist GMYO8,913,6031,03
İhlas Ev Aletleri1,304,00-30,85
İhlas Gayrimenkul1,095,83-12,80
İhlas Gazetecilik2,483,33-38,92
İhlas Holding0,663,13-41,21
İhlas Yayın Holding0,772,67-32,46
İndeks Bilgisayar29,30-0,5453,16
Info Yatırım7,284,3012,87
İntema39,760,66-0,35
Inveo Yatırım Holding118,603,22168,20
İpek Doğal Enerji12,332,49-5,73
İskenderun Demir Çelik13,215,6046,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Galatasaray'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Bahis şirketine ortak olduğu iddia edilen Zlatan Ibrahimovic, 3 yıl futboldan men cezası alabilir Bahis şirketine ortak olduğu iddia edilen Zlatan Ibrahimovic, 3 yıl futboldan men cezası alabilir Son Dakika: 2 haftalık 'kısmi kapanma' başladı! Bu 10 yeni tedbire dikkat Son Dakika: 2 haftalık 'kısmi kapanma' başladı! Bu 10 yeni tedbire dikkat Tarlada çalışan eşini öldüren koca, aynı tüfekle kendini de vurdu! Çocuklarının feryatları yürek dağladı Tarlada çalışan eşini öldüren koca, aynı tüfekle kendini de vurdu! Çocuklarının feryatları yürek dağladı Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, hayatını kaybetti Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, hayatını kaybetti 9 yıldır aşk yaşayan Damla Sönmez ve Ushan Çakır ilişkisini noktaladı 9 yıldır aşk yaşayan Damla Sönmez ve Ushan Çakır ilişkisini noktaladı Merve Boluğur'dan, Merve Boluğur'dan, "Kendine analar neler doğuruyor diyor musun?" diyen takipçisine çok konuşulacak yanıt Arı kovanlarının önüne halı serdi! Nedenini öğrenenler şaştı kaldı Arı kovanlarının önüne halı serdi! Nedenini öğrenenler şaştı kaldı

Son Dakika Haberleri
17:53 Tarlada çalışan eşini öldüren koca, aynı tüfekle kendini de vurdu! Çocuklarının feryatları yürek dağladı
17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı'nın küstah sözlerine yanıt verdi: Tam bir terbiyesizlikti
17:39 Yaya geçidinde çarptığı çocuğun ölümüne neden olmuştu! O sürücü 15 gün sonra serbest kaldı
17:34 Çatıdaki intihar girişimini cep telefonuyla yayın yapıp film gibi izlediler
17:27 Altının kilogram fiyatı 455 bin liraya yükseldi
17:26 Bir insan niçin bağımlı olur? Uzman isim yanıt verdi
17:01 Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, hayatını kaybetti
16:43 Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da kamu için mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi
16:39 CHP lideri Kılıçdaroğlu ve 7 vekilin fezlekesi Meclis'e sunuldu
16:20 Cumartesi günü Galatasaray'la karşılaşan Karagümrük'te 6 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Ünlü fenomen Selçuk Büyük sordu, Nihat Hatipoğlu cevapladı! Kripto parayla hacca gidilir mi? Ünlü fenomen Selçuk Büyük sordu, Nihat Hatipoğlu cevapladı! Kripto parayla hacca gidilir mi?         
20:06
Son Dakika: Türkiye'de 14 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 279 kişi vefat etti, 62 bin 797 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 14 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 279 kişi vefat etti, 62 bin 797 yeni vaka tespit edildi         
19:28
Koronavirüse yakalanan Muharrem İnce, hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan Muharrem İnce, hastaneye kaldırıldı         
19:00
Yargıtay, FETÖ'ye yardımdan ceza alan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkındaki kararı bozdu Yargıtay, FETÖ'ye yardımdan ceza alan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkındaki kararı bozdu         
18:25
ABD'nin en büyük dolandırıcısı Bernie Madoff hayatını kaybetti ABD'nin en büyük dolandırıcısı Bernie Madoff hayatını kaybetti         
17:19
Oyuncak silahla film çekmek isteyen gençler polisleri peşine taktı Oyuncak silahla film çekmek isteyen gençler polisleri peşine taktı         
16:08
İstanbul uçağındaki kavga görüntüleri dünya basınında gündem oldu İstanbul uçağındaki kavga görüntüleri dünya basınında gündem oldu         
15:55
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı         
15:14
Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi         
15:07
Vicdansız baba, çocuğunu rehin alıp damdan atmaya kalktı, küçük kızın feryadı herkesi ağlattı Vicdansız baba, çocuğunu rehin alıp damdan atmaya kalktı, küçük kızın feryadı herkesi ağlattı         
14:41
Hastaneyi birbirine katan kadın savunmasıyla pes dedirtti: Sağlığımız için dövüştük Hastaneyi birbirine katan kadın savunmasıyla pes dedirtti: Sağlığımız için dövüştük         
14:26
Manisa'da kadın otobüs şoförünün haksız yere işten çıkarıldığı iddiası asılsız çıktı Manisa'da kadın otobüs şoförünün haksız yere işten çıkarıldığı iddiası asılsız çıktı         
14:11
"Başka çarem yok" diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı         
12:56
Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı         
12:42
'Bademcikleri şişti' diye hastaneye götürülen 5 yaşındaki çocuğa beyin sapı tümörü teşhisi konuldu 'Bademcikleri şişti' diye hastaneye götürülen 5 yaşındaki çocuğa beyin sapı tümörü teşhisi konuldu         
12:39
AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz         
11:20
Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'taki hikayesi sona eriyor Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'taki hikayesi sona eriyor         
11:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2021 20:23:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei