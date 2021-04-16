Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

16.04.2021 18:43
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,28-2,41-5,94
Acıpayam Selüloz18,72-0,589,35
Adel Kalemcilik25,62-3,10-25,16
Adese Gayrimenkul2,28-0,87-18,57
Afyon Çimento3,98-0,25-22,11
Ak Enerji1,56-1,27-29,41
Akbank4,97-1,58-26,46
Akçansa18,472,6114,70
Akdeniz Yatırım Hold.1,86-2,11-22,60
Akfen GMYO3,630,28-25,31
Akın Tekstil40,881,7428,72
Akiş GMYO1,89-0,53-32,31
Akmerkez GMYO50,005,84-22,35
Aksa15,11-1,829,38
Aksa Enerji12,463,0667,47
Aksigorta8,28-1,43-4,81
Aksu Enerji5,78-1,03-23,42
Alarko Carrıer342,300,68-6,19
Alarko GMYO24,600,74-5,96
Alarko Holding10,510,1021,64
Albaraka Türk1,64-1,20-15,46
Alcatel Lucent Teletaş28,700,28-3,24
Alkim Kağıt17,993,9938,99
Alkim Kimya17,003,3420,68
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,280,884,11
Altınyunus Çeşme56,15-1,0612,39
Anadolu Efes22,160,00-4,40
Anadolu Grubu Holding21,541,60-18,13
Anadolu Hayat Emek.9,944,7423,70
Anadolu Isuzu18,30-0,971,67
Anadolu Sigorta6,520,00-9,70
Anel Elektrik6,10-1,6192,43
Arçelik31,56-1,9910,90
ARD Bilişim Teknolojileri57,502,6819,59
Arena Bilgisayar49,94-1,6946,58
Armada Bilgisayar51,90-0,195,75
Arsan Tekstil10,001,8337,17
Arzum Ev Aletleri21,18-1,49-13,97
Aselsan15,210,46-16,66
Ata GMYO4,20-1,87-23,77
Atakule GMYO2,71-1,817,54
Atlantis Yatırım Holding4,10-4,87-26,26
Atlas Yat. Ort.1,579,79-10,29
AvivaSA Emeklilik Hayat16,94-0,06-3,67
Avrasya GMYO3,24-0,9223,69
Avrasya Petrol ve Tur.2,71-2,17-15,31
Avrupa Yatırım Holding8,502,9141,67
Ayen Enerji9,200,0070,06
Ayes Çelik Hasır ve Çit16,500,0645,37
Aygaz13,68-0,73-3,57
Bagfaş22,705,5813,50
Bak Ambalaj20,88-0,853,37
Balatacılar Balatacılık6,00-6,69-27,18
Bantaş Ambalaj6,835,8945,63
Banvit64,000,0023,08
Baştaş Başkent Çimento12,19-0,08-29,82
Batı Çimento13,800,51192,99
Batısöke Çimento3,13-3,1028,28
Bayrak Taban Sanayi9,13-1,08-13,95
Bera Holding27,862,0537,38
Berkosan Yalıtım10,15-2,4013,79
Beşiktaş Futbol Yat.11,797,67191,83
Beyaz Filo10,06-0,40-1,18
Bilici Yatırım19,441,83192,77
Bim Mağazalar68,70-0,65-6,58
Birko Mensucat1,40-9,0926,13
Birlik Mensucat2,25-9,64-34,97
Bizim Mağazaları15,07-0,53-1,89
Borusan Mannesmann25,500,55-8,27
Borusan Yat. Paz.381,10-2,08-16,11
Bosch Fren Sistemleri947,80-1,67-23,50
Bossa28,986,0862,35
Brisa24,74-0,8827,77
Burçelik22,48-1,406,95
Burçelik Vana30,04-3,78-39,51
Bursa Çimento3,741,08-24,86
Carrefoursa50,35-1,85-29,87
Casa Emtia Petrol116,405,919,81
Ceo Event Medya7,366,0514,46
Coca Cola İçecek71,500,789,81
Cosmos Yat. Holding12,005,2648,88
Credıtwest Faktorıng3,933,97-33,05
Çelebi237,10-4,4729,90
Çelik Halat6,80-2,16-25,26
Çemaş Döküm1,201,69-29,52
Çemtaş17,101,427,54
Çimbeton268,20-4,32-9,54
Çimentaş33,50-0,30-7,36
Çimsa20,740,2916,52
Çuhadaroğlu Metal7,53-1,05-2,59
Dagi Giyim2,07-1,90-39,23
Dagi Yatırım Holding12,25-3,54-5,04
Dardanel25,20-3,37-24,78
Datagate Bilgisayar14,770,48-8,32
Demısaş Döküm7,54-1,8214,07
Denge Holding5,911,727,85
Deniz GMYO1,92-1,544,23
Derimod11,19-0,3614,89
Derlüks Yatırım Holding7,10-1,39-19,50
Desa Deri13,59-0,4439,53
Despec Bilgisayar11,410,26-12,63
Deva Holding29,821,0823,95
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,90-2,3518,89
Diriteks Diriliş Tekstil6,50-1,5274,26
Ditaş Doğan13,94-1,837,00
DO-CO715,704,0313,60
Doğan Burda20,349,95-9,36
Doğan Holding3,17-0,313,26
Doğtaş Kelebek Mobilya2,62-1,8712,50
Doğusan4,130,24-5,71
Doğuş GMYO10,30-1,9026,07
Doğuş Otomotiv29,061,181,11
Döktaş Dökümcülük28,100,72-8,23
Duran Doğan Basım11,90-0,8313,44
Dyo Boya12,75-0,6212,24
Eczacıbaşı İlaç6,55-0,46-12,20
Eczacıbaşı Yatırım46,46-0,1767,48
Edip Gayrimenkul2,45-3,92-26,20
Ege Endüstri1.419,70-0,69-14,73
Ege Gübre245,706,0969,21
Ege Profil30,94-1,34-19,09
Ege Seramik13,84-2,1934,50
Egeplast28,00-1,62-15,92
Ekiz Kimya6,51-1,36-8,70
Emek Elektrik2,14-5,73-25,05
Eminiş Ambalaj20,14-5,89-45,33
Emlak Konut GMYO1,892,72-11,68
Enerjisa Enerji10,48-0,57-9,11
Enka İnşaat8,106,1615,03
Erbosan69,052,1468,41
Ereğli Demir Çelik18,341,7239,61
Ersu Gıda4,60-0,22-6,88
Escort Teknoloji6,120,82-6,85
Esenboğa Elektrik35,342,4385,71
Etiler Gıda5,802,6545,73
Euro Kapital Yat. Ort.4,29-3,3811,43
Euro Trend Yat. Ort.3,79-4,535,28
Euro Yat. Ort.4,57-2,141,33
Euro Yatırım Holding3,66-3,4328,87
Fade Gıda17,273,29179,00
Fenerbahçe Futbol29,00-5,35-1,89
Flap Kongre Toplantı Hiz.1,861,09-36,90
F-M İzmit Piston131,802,097,51
Fonet Bilgi Teknolojileri15,192,4316,58
Ford Otosan185,204,1651,63
Formet Celik Kapi Sanayi1,19-5,56-51,49
Frigo Pak Gıda40,884,2994,85
Galatasaray Sportif3,27-3,82-19,26
Garanti Bankası7,28-0,41-28,28
Garanti Faktoring12,421,4711,59
Garanti Yat. Ort.2,56-1,54-20,74
Gedik Y. Men. Değ.20,26-2,6062,80
Gediz Ambalaj34,48-0,5228,66
Gentaş5,171,77-12,96
Gersan Elektrik5,90-0,51-3,91
Global Men. Değ.6,30-0,164,83
Global Yat. Holding4,73-1,871,07
Good-Year7,280,97-12,92
Göltaş Çimento55,70-1,8535,00
Gözde Girişim6,85-1,30-14,16
GSD Denizcilik5,69-3,0712,90
GSD Holding1,882,17-25,10
Gübre Fabrik.68,15-0,44-20,80
Güler Yat. Holding2,990,34-13,65
Halk GMYO3,443,307,33
Hatay Tekstil20,381,9046,09
Hedef Girişim4,900,0043,00
Hektaş29,642,2155,43
HUB Girişim15,37-1,16-15,55
Hürriyet Gzt.1,680,00-20,00
ICBC Turkey Bank5,69-0,70-12,46
İdealist Danışmanlık68,50-2,14408,92
İdealist GMYO8,240,0021,18
İhlas Ev Aletleri1,27-0,78-32,45
İhlas Gayrimenkul1,081,89-13,60
İhlas Gazetecilik2,34-1,68-42,36
İhlas Holding0,64-1,54-42,99
İhlas Yayın Holding0,77-1,28-32,46
İndeks Bilgisayar30,425,4159,02
Info Yatırım7,19-0,6911,47
İntema36,72-5,21-7,97
Inveo Yatırım Holding113,10-1,91155,77
İpek Doğal Enerji12,341,15-5,66
İskenderun Demir Çelik13,792,0052,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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