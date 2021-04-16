Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,28
|-2,41
|-5,94
|Acıpayam Selüloz
|18,72
|-0,58
|9,35
|Adel Kalemcilik
|25,62
|-3,10
|-25,16
|Adese Gayrimenkul
|2,28
|-0,87
|-18,57
|Afyon Çimento
|3,98
|-0,25
|-22,11
|Ak Enerji
|1,56
|-1,27
|-29,41
|Akbank
|4,97
|-1,58
|-26,46
|Akçansa
|18,47
|2,61
|14,70
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,86
|-2,11
|-22,60
|Akfen GMYO
|3,63
|0,28
|-25,31
|Akın Tekstil
|40,88
|1,74
|28,72
|Akiş GMYO
|1,89
|-0,53
|-32,31
|Akmerkez GMYO
|50,00
|5,84
|-22,35
|Aksa
|15,11
|-1,82
|9,38
|Aksa Enerji
|12,46
|3,06
|67,47
|Aksigorta
|8,28
|-1,43
|-4,81
|Aksu Enerji
|5,78
|-1,03
|-23,42
|Alarko Carrıer
|342,30
|0,68
|-6,19
|Alarko GMYO
|24,60
|0,74
|-5,96
|Alarko Holding
|10,51
|0,10
|21,64
|Albaraka Türk
|1,64
|-1,20
|-15,46
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,70
|0,28
|-3,24
|Alkim Kağıt
|17,99
|3,99
|38,99
|Alkim Kimya
|17,00
|3,34
|20,68
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,28
|0,88
|4,11
|Altınyunus Çeşme
|56,15
|-1,06
|12,39
|Anadolu Efes
|22,16
|0,00
|-4,40
|Anadolu Grubu Holding
|21,54
|1,60
|-18,13
|Anadolu Hayat Emek.
|9,94
|4,74
|23,70
|Anadolu Isuzu
|18,30
|-0,97
|1,67
|Anadolu Sigorta
|6,52
|0,00
|-9,70
|Anel Elektrik
|6,10
|-1,61
|92,43
|Arçelik
|31,56
|-1,99
|10,90
|ARD Bilişim Teknolojileri
|57,50
|2,68
|19,59
|Arena Bilgisayar
|49,94
|-1,69
|46,58
|Armada Bilgisayar
|51,90
|-0,19
|5,75
|Arsan Tekstil
|10,00
|1,83
|37,17
|Arzum Ev Aletleri
|21,18
|-1,49
|-13,97
|Aselsan
|15,21
|0,46
|-16,66
|Ata GMYO
|4,20
|-1,87
|-23,77
|Atakule GMYO
|2,71
|-1,81
|7,54
|Atlantis Yatırım Holding
|4,10
|-4,87
|-26,26
|Atlas Yat. Ort.
|1,57
|9,79
|-10,29
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|16,94
|-0,06
|-3,67
|Avrasya GMYO
|3,24
|-0,92
|23,69
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,71
|-2,17
|-15,31
|Avrupa Yatırım Holding
|8,50
|2,91
|41,67
|Ayen Enerji
|9,20
|0,00
|70,06
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|16,50
|0,06
|45,37
|Aygaz
|13,68
|-0,73
|-3,57
|Bagfaş
|22,70
|5,58
|13,50
|Bak Ambalaj
|20,88
|-0,85
|3,37
|Balatacılar Balatacılık
|6,00
|-6,69
|-27,18
|Bantaş Ambalaj
|6,83
|5,89
|45,63
|Banvit
|64,00
|0,00
|23,08
|Baştaş Başkent Çimento
|12,19
|-0,08
|-29,82
|Batı Çimento
|13,80
|0,51
|192,99
|Batısöke Çimento
|3,13
|-3,10
|28,28
|Bayrak Taban Sanayi
|9,13
|-1,08
|-13,95
|Bera Holding
|27,86
|2,05
|37,38
|Berkosan Yalıtım
|10,15
|-2,40
|13,79
|Beşiktaş Futbol Yat.
|11,79
|7,67
|191,83
|Beyaz Filo
|10,06
|-0,40
|-1,18
|Bilici Yatırım
|19,44
|1,83
|192,77
|Bim Mağazalar
|68,70
|-0,65
|-6,58
|Birko Mensucat
|1,40
|-9,09
|26,13
|Birlik Mensucat
|2,25
|-9,64
|-34,97
|Bizim Mağazaları
|15,07
|-0,53
|-1,89
|Borusan Mannesmann
|25,50
|0,55
|-8,27
|Borusan Yat. Paz.
|381,10
|-2,08
|-16,11
|Bosch Fren Sistemleri
|947,80
|-1,67
|-23,50
|Bossa
|28,98
|6,08
|62,35
|Brisa
|24,74
|-0,88
|27,77
|Burçelik
|22,48
|-1,40
|6,95
|Burçelik Vana
|30,04
|-3,78
|-39,51
|Bursa Çimento
|3,74
|1,08
|-24,86
|Carrefoursa
|50,35
|-1,85
|-29,87
|Casa Emtia Petrol
|116,40
|5,91
|9,81
|Ceo Event Medya
|7,36
|6,05
|14,46
|Coca Cola İçecek
|71,50
|0,78
|9,81
|Cosmos Yat. Holding
|12,00
|5,26
|48,88
|Credıtwest Faktorıng
|3,93
|3,97
|-33,05
|Çelebi
|237,10
|-4,47
|29,90
|Çelik Halat
|6,80
|-2,16
|-25,26
|Çemaş Döküm
|1,20
|1,69
|-29,52
|Çemtaş
|17,10
|1,42
|7,54
|Çimbeton
|268,20
|-4,32
|-9,54
|Çimentaş
|33,50
|-0,30
|-7,36
|Çimsa
|20,74
|0,29
|16,52
|Çuhadaroğlu Metal
|7,53
|-1,05
|-2,59
|Dagi Giyim
|2,07
|-1,90
|-39,23
|Dagi Yatırım Holding
|12,25
|-3,54
|-5,04
|Dardanel
|25,20
|-3,37
|-24,78
|Datagate Bilgisayar
|14,77
|0,48
|-8,32
|Demısaş Döküm
|7,54
|-1,82
|14,07
|Denge Holding
|5,91
|1,72
|7,85
|Deniz GMYO
|1,92
|-1,54
|4,23
|Derimod
|11,19
|-0,36
|14,89
|Derlüks Yatırım Holding
|7,10
|-1,39
|-19,50
|Desa Deri
|13,59
|-0,44
|39,53
|Despec Bilgisayar
|11,41
|0,26
|-12,63
|Deva Holding
|29,82
|1,08
|23,95
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,90
|-2,35
|18,89
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,50
|-1,52
|74,26
|Ditaş Doğan
|13,94
|-1,83
|7,00
|DO-CO
|715,70
|4,03
|13,60
|Doğan Burda
|20,34
|9,95
|-9,36
|Doğan Holding
|3,17
|-0,31
|3,26
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,62
|-1,87
|12,50
|Doğusan
|4,13
|0,24
|-5,71
|Doğuş GMYO
|10,30
|-1,90
|26,07
|Doğuş Otomotiv
|29,06
|1,18
|1,11
|Döktaş Dökümcülük
|28,10
|0,72
|-8,23
|Duran Doğan Basım
|11,90
|-0,83
|13,44
|Dyo Boya
|12,75
|-0,62
|12,24
|Eczacıbaşı İlaç
|6,55
|-0,46
|-12,20
|Eczacıbaşı Yatırım
|46,46
|-0,17
|67,48
|Edip Gayrimenkul
|2,45
|-3,92
|-26,20
|Ege Endüstri
|1.419,70
|-0,69
|-14,73
|Ege Gübre
|245,70
|6,09
|69,21
|Ege Profil
|30,94
|-1,34
|-19,09
|Ege Seramik
|13,84
|-2,19
|34,50
|Egeplast
|28,00
|-1,62
|-15,92
|Ekiz Kimya
|6,51
|-1,36
|-8,70
|Emek Elektrik
|2,14
|-5,73
|-25,05
|Eminiş Ambalaj
|20,14
|-5,89
|-45,33
|Emlak Konut GMYO
|1,89
|2,72
|-11,68
|Enerjisa Enerji
|10,48
|-0,57
|-9,11
|Enka İnşaat
|8,10
|6,16
|15,03
|Erbosan
|69,05
|2,14
|68,41
|Ereğli Demir Çelik
|18,34
|1,72
|39,61
|Ersu Gıda
|4,60
|-0,22
|-6,88
|Escort Teknoloji
|6,12
|0,82
|-6,85
|Esenboğa Elektrik
|35,34
|2,43
|85,71
|Etiler Gıda
|5,80
|2,65
|45,73
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,29
|-3,38
|11,43
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,79
|-4,53
|5,28
|Euro Yat. Ort.
|4,57
|-2,14
|1,33
|Euro Yatırım Holding
|3,66
|-3,43
|28,87
|Fade Gıda
|17,27
|3,29
|179,00
|Fenerbahçe Futbol
|29,00
|-5,35
|-1,89
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|1,86
|1,09
|-36,90
|F-M İzmit Piston
|131,80
|2,09
|7,51
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,19
|2,43
|16,58
|Ford Otosan
|185,20
|4,16
|51,63
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,19
|-5,56
|-51,49
|Frigo Pak Gıda
|40,88
|4,29
|94,85
|Galatasaray Sportif
|3,27
|-3,82
|-19,26
|Garanti Bankası
|7,28
|-0,41
|-28,28
|Garanti Faktoring
|12,42
|1,47
|11,59
|Garanti Yat. Ort.
|2,56
|-1,54
|-20,74
|Gedik Y. Men. Değ.
|20,26
|-2,60
|62,80
|Gediz Ambalaj
|34,48
|-0,52
|28,66
|Gentaş
|5,17
|1,77
|-12,96
|Gersan Elektrik
|5,90
|-0,51
|-3,91
|Global Men. Değ.
|6,30
|-0,16
|4,83
|Global Yat. Holding
|4,73
|-1,87
|1,07
|Good-Year
|7,28
|0,97
|-12,92
|Göltaş Çimento
|55,70
|-1,85
|35,00
|Gözde Girişim
|6,85
|-1,30
|-14,16
|GSD Denizcilik
|5,69
|-3,07
|12,90
|GSD Holding
|1,88
|2,17
|-25,10
|Gübre Fabrik.
|68,15
|-0,44
|-20,80
|Güler Yat. Holding
|2,99
|0,34
|-13,65
|Halk GMYO
|3,44
|3,30
|7,33
|Hatay Tekstil
|20,38
|1,90
|46,09
|Hedef Girişim
|4,90
|0,00
|43,00
|Hektaş
|29,64
|2,21
|55,43
|HUB Girişim
|15,37
|-1,16
|-15,55
|Hürriyet Gzt.
|1,68
|0,00
|-20,00
|ICBC Turkey Bank
|5,69
|-0,70
|-12,46
|İdealist Danışmanlık
|68,50
|-2,14
|408,92
|İdealist GMYO
|8,24
|0,00
|21,18
|İhlas Ev Aletleri
|1,27
|-0,78
|-32,45
|İhlas Gayrimenkul
|1,08
|1,89
|-13,60
|İhlas Gazetecilik
|2,34
|-1,68
|-42,36
|İhlas Holding
|0,64
|-1,54
|-42,99
|İhlas Yayın Holding
|0,77
|-1,28
|-32,46
|İndeks Bilgisayar
|30,42
|5,41
|59,02
|Info Yatırım
|7,19
|-0,69
|11,47
|İntema
|36,72
|-5,21
|-7,97
|Inveo Yatırım Holding
|113,10
|-1,91
|155,77
|İpek Doğal Enerji
|12,34
|1,15
|-5,66
|İskenderun Demir Çelik
|13,79
|2,00
|52,61
(Sürecek)
Kaynak: AA
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