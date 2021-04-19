Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 6,72 -7,69 -13,18 Acıpayam Selüloz 17,67 -5,61 3,21 Adel Kalemcilik 23,06 -9,99 -32,64 Adese Gayrimenkul 2,16 -5,26 -22,86 Afyon Çimento 3,81 -4,27 -25,44 Ak Enerji 1,47 -5,77 -33,48 Akbank 4,80 -3,42 -28,97 Akçansa 17,90 -3,09 11,16 Akdeniz Yatırım Hold. 1,69 -9,14 -29,68 Akfen GMYO 3,99 9,92 -17,90 Akın Tekstil 37,46 -8,37 17,95 Akiş GMYO 1,81 -4,23 -35,18 Akmerkez GMYO 47,98 -4,04 -25,49 Aksa 14,98 -0,86 8,44 Aksa Enerji 12,20 -2,09 63,98 Aksigorta 8,02 -3,14 -7,80 Aksu Enerji 5,50 -4,84 -27,13 Alarko Carrıer 324,00 -5,35 -11,21 Alarko GMYO 23,08 -6,18 -11,77 Alarko Holding 10,12 -3,71 17,13 Albaraka Türk 1,61 -1,83 -17,01 Alcatel Lucent Teletaş 27,28 -4,95 -8,02 Alkim Kağıt 17,06 -5,17 31,80 Alkim Kimya 16,37 -3,71 16,21 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,24 -1,75 2,28 Altınyunus Çeşme 51,40 -8,46 2,88 Anadolu Efes 22,40 1,08 -3,36 Anadolu Grubu Holding 21,00 -2,51 -20,19 Anadolu Hayat Emek. 9,41 -5,33 17,11 Anadolu Isuzu 17,57 -3,99 -2,39 Anadolu Sigorta 6,39 -1,99 -11,50 Anel Elektrik 5,49 -10,00 73,19 Arçelik 30,98 -1,84 8,86 ARD Bilişim Teknolojileri 56,25 -2,17 16,99 Arena Bilgisayar 48,30 -3,28 41,77 Armada Bilgisayar 50,65 -2,41 3,20 Arsan Tekstil 9,61 -3,90 31,82 Arzum Ev Aletleri 19,99 -5,62 -18,81 Aselsan 14,96 -1,64 -18,03 Ata GMYO 3,85 -8,33 -30,13 Atakule GMYO 2,58 -4,80 2,38 Atlantis Yatırım Holding 3,79 -7,56 -31,83 Atlas Yat. Ort. 1,72 9,55 -1,71 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,14 1,18 -2,53 Avrasya GMYO 2,95 -8,95 12,62 Avrasya Petrol ve Tur. 2,48 -8,49 -22,50 Avrupa Yatırım Holding 8,29 -2,47 38,17 Ayen Enerji 8,90 -3,26 64,51 Ayes Çelik Hasır ve Çit 15,36 -6,91 35,33 Aygaz 13,31 -2,70 -6,18 Bagfaş 22,80 0,44 14,00 Bak Ambalaj 19,18 -8,14 -5,05 Balatacılar Balatacılık 5,52 -8,00 -33,01 Bantaş Ambalaj 6,15 -9,96 31,13 Banvit 62,00 -3,13 19,23 Baştaş Başkent Çimento 10,98 -9,93 -36,79 Batı Çimento 12,94 -6,23 174,73 Batısöke Çimento 2,84 -9,27 16,39 Bayrak Taban Sanayi 8,71 -4,60 -17,91 Bera Holding 26,82 -3,73 32,25 Berkosan Yalıtım 9,33 -8,08 4,60 Beşiktaş Futbol Yat. 10,62 -9,92 162,87 Beyaz Filo 9,06 -9,94 -11,00 Bilici Yatırım 19,24 -1,03 189,76 Bim Mağazalar 67,50 -1,75 -8,21 Birko Mensucat 1,26 -10,00 13,51 Birlik Mensucat 2,05 -8,89 -40,75 Bizim Mağazaları 14,45 -4,11 -5,92 Borusan Mannesmann 24,06 -5,65 -13,45 Borusan Yat. Paz. 353,10 -7,35 -22,27 Bosch Fren Sistemleri 874,40 -7,74 -29,42 Bossa 28,00 -3,38 56,86 Brisa 23,82 -3,72 23,02 Burçelik 21,10 -6,14 0,38 Burçelik Vana 28,36 -5,59 -42,89 Bursa Çimento 3,68 -1,60 -26,07 Carrefoursa 46,70 -7,25 -34,96 Casa Emtia Petrol 108,00 -7,22 1,89 Ceo Event Medya 7,30 -0,82 13,53 Coca Cola İçecek 71,60 0,14 9,96 Cosmos Yat. Holding 11,00 -8,33 36,48 Credıtwest Faktorıng 3,75 -4,58 -36,12 Çelebi 231,00 -2,57 26,56 Çelik Halat 6,50 -4,41 -28,55 Çemaş Döküm 1,12 -6,67 -34,22 Çemtaş 15,91 -6,96 0,06 Çimbeton 241,40 -9,99 -18,58 Çimentaş 30,24 -9,73 -16,37 Çimsa 20,40 -1,64 14,61 Çuhadaroğlu Metal 6,99 -7,17 -9,57 Dagi Giyim 1,94 -6,28 -43,05 Dagi Yatırım Holding 11,03 -9,96 -14,50 Dardanel 24,30 -3,57 -27,46 Datagate Bilgisayar 13,68 -7,38 -15,08 Demısaş Döküm 7,33 -2,79 10,89 Denge Holding 5,55 -6,09 1,28 Deniz GMYO 1,82 -5,21 -1,20 Derimod 10,08 -9,92 3,49 Derlüks Yatırım Holding 6,68 -5,92 -24,26 Desa Deri 14,40 5,96 47,84 Despec Bilgisayar 10,76 -5,70 -17,61 Deva Holding 28,66 -3,89 19,13 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,04 -6,67 10,97 Diriteks Diriliş Tekstil 5,90 -9,23 58,18 Ditaş Doğan 13,60 -2,44 4,39 DO-CO 730,60 2,08 15,97 Doğan Burda 21,08 3,64 -6,06 Doğan Holding 3,07 -3,15 0,00 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,57 -1,91 10,35 Doğusan 3,97 -3,87 -9,36 Doğuş GMYO 9,87 -4,17 20,81 Doğuş Otomotiv 28,42 -2,20 -1,11 Döktaş Dökümcülük 25,30 -9,96 -17,37 Duran Doğan Basım 11,38 -4,37 8,48 Dyo Boya 11,78 -7,61 3,70 Eczacıbaşı İlaç 6,58 0,46 -11,80 Eczacıbaşı Yatırım 44,12 -5,04 59,05 Edip Gayrimenkul 2,21 -9,80 -33,43 Ege Endüstri 1.345,70 -5,21 -19,17 Ege Gübre 255,20 3,87 75,76 Ege Profil 29,58 -4,40 -22,65 Ege Seramik 13,09 -5,42 27,21 Egeplast 25,50 -8,93 -23,42 Ekiz Kimya 6,20 -4,76 -13,04 Emek Elektrik 2,01 -6,07 -29,60 Eminiş Ambalaj 18,58 -7,75 -49,57 Emlak Konut GMYO 1,86 -1,59 -13,08 Enerjisa Enerji 10,17 -2,96 -11,80 Enka İnşaat 8,05 -0,62 14,32 Erbosan 69,00 -0,07 68,29 Ereğli Demir Çelik 18,16 -0,98 38,24 Ersu Gıda 4,37 -5,00 -11,54 Escort Teknoloji 5,70 -6,86 -13,24 Esenboğa Elektrik 32,82 -7,11 72,50 Etiler Gıda 5,65 -2,59 41,96 Euro Kapital Yat. Ort. 3,95 -7,93 2,60 Euro Trend Yat. Ort. 3,70 -2,37 2,78 Euro Yat. Ort. 4,39 -3,94 -2,66 Euro Yatırım Holding 3,50 -4,37 23,24 Fade Gıda 16,00 -7,35 158,48 Fenerbahçe Futbol 31,90 10,00 7,92 Flap Kongre Toplantı Hiz. 1,72 -7,53 -41,65 F-M İzmit Piston 124,70 -5,39 1,71 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,32 -5,73 9,90 Ford Otosan 175,30 -5,35 43,53 Formet Celik Kapi Sanayi 1,08 -9,24 -55,98 Frigo Pak Gıda 39,48 -3,42 88,18 Galatasaray Sportif 3,59 9,79 -11,36 Garanti Bankası 7,00 -3,85 -31,04 Garanti Faktoring 11,46 -7,73 2,96 Garanti Yat. Ort. 2,42 -5,47 -25,08 Gedik Y. Men. Değ. 19,09 -5,77 53,40 Gediz Ambalaj 32,70 -5,16 22,01 Gentaş 4,93 -4,64 -17,00 Gersan Elektrik 5,60 -5,08 -8,79 Global Men. Değ. 5,88 -6,67 -2,16 Global Yat. Holding 4,35 -8,03 -7,05 Good-Year 7,01 -3,71 -16,15 Göltaş Çimento 51,70 -7,18 25,30 Gözde Girişim 6,65 -2,92 -16,67 GSD Denizcilik 5,15 -9,49 2,18 GSD Holding 1,73 -7,98 -31,08 Gübre Fabrik. 65,75 -3,52 -23,59 Güler Yat. Holding 2,84 -5,02 -17,98 Halk GMYO 3,21 -6,69 0,15 Hatay Tekstil 19,44 -4,61 39,35 Hedef Girişim 4,60 -6,12 34,25 Hektaş 29,84 0,67 56,48 HUB Girişim 14,62 -4,88 -19,67 Hürriyet Gzt. 1,56 -7,14 -25,71 ICBC Turkey Bank 5,45 -4,22 -16,15 İdealist Danışmanlık 75,20 9,78 458,69 İdealist GMYO 7,72 -6,31 13,53 İhlas Ev Aletleri 1,21 -4,72 -35,64 İhlas Gayrimenkul 1,03 -4,63 -17,60 İhlas Gazetecilik 2,21 -5,56 -45,57 İhlas Holding 0,62 -3,13 -44,77 İhlas Yayın Holding 0,73 -5,19 -35,96 İndeks Bilgisayar 29,28 -3,75 53,06 Info Yatırım 6,86 -4,59 6,36 İntema 33,06 -9,97 -17,14 Inveo Yatırım Holding 101,80 -9,99 130,21 İpek Doğal Enerji 11,93 -3,32 -8,79 İskenderun Demir Çelik 13,81 0,15 52,83 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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