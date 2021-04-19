Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

19.04.2021 18:47
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,72-7,69-13,18
Acıpayam Selüloz17,67-5,613,21
Adel Kalemcilik23,06-9,99-32,64
Adese Gayrimenkul2,16-5,26-22,86
Afyon Çimento3,81-4,27-25,44
Ak Enerji1,47-5,77-33,48
Akbank4,80-3,42-28,97
Akçansa17,90-3,0911,16
Akdeniz Yatırım Hold.1,69-9,14-29,68
Akfen GMYO3,999,92-17,90
Akın Tekstil37,46-8,3717,95
Akiş GMYO1,81-4,23-35,18
Akmerkez GMYO47,98-4,04-25,49
Aksa14,98-0,868,44
Aksa Enerji12,20-2,0963,98
Aksigorta8,02-3,14-7,80
Aksu Enerji5,50-4,84-27,13
Alarko Carrıer324,00-5,35-11,21
Alarko GMYO23,08-6,18-11,77
Alarko Holding10,12-3,7117,13
Albaraka Türk1,61-1,83-17,01
Alcatel Lucent Teletaş27,28-4,95-8,02
Alkim Kağıt17,06-5,1731,80
Alkim Kimya16,37-3,7116,21
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,24-1,752,28
Altınyunus Çeşme51,40-8,462,88
Anadolu Efes22,401,08-3,36
Anadolu Grubu Holding21,00-2,51-20,19
Anadolu Hayat Emek.9,41-5,3317,11
Anadolu Isuzu17,57-3,99-2,39
Anadolu Sigorta6,39-1,99-11,50
Anel Elektrik5,49-10,0073,19
Arçelik30,98-1,848,86
ARD Bilişim Teknolojileri56,25-2,1716,99
Arena Bilgisayar48,30-3,2841,77
Armada Bilgisayar50,65-2,413,20
Arsan Tekstil9,61-3,9031,82
Arzum Ev Aletleri19,99-5,62-18,81
Aselsan14,96-1,64-18,03
Ata GMYO3,85-8,33-30,13
Atakule GMYO2,58-4,802,38
Atlantis Yatırım Holding3,79-7,56-31,83
Atlas Yat. Ort.1,729,55-1,71
AvivaSA Emeklilik Hayat17,141,18-2,53
Avrasya GMYO2,95-8,9512,62
Avrasya Petrol ve Tur.2,48-8,49-22,50
Avrupa Yatırım Holding8,29-2,4738,17
Ayen Enerji8,90-3,2664,51
Ayes Çelik Hasır ve Çit15,36-6,9135,33
Aygaz13,31-2,70-6,18
Bagfaş22,800,4414,00
Bak Ambalaj19,18-8,14-5,05
Balatacılar Balatacılık5,52-8,00-33,01
Bantaş Ambalaj6,15-9,9631,13
Banvit62,00-3,1319,23
Baştaş Başkent Çimento10,98-9,93-36,79
Batı Çimento12,94-6,23174,73
Batısöke Çimento2,84-9,2716,39
Bayrak Taban Sanayi8,71-4,60-17,91
Bera Holding26,82-3,7332,25
Berkosan Yalıtım9,33-8,084,60
Beşiktaş Futbol Yat.10,62-9,92162,87
Beyaz Filo9,06-9,94-11,00
Bilici Yatırım19,24-1,03189,76
Bim Mağazalar67,50-1,75-8,21
Birko Mensucat1,26-10,0013,51
Birlik Mensucat2,05-8,89-40,75
Bizim Mağazaları14,45-4,11-5,92
Borusan Mannesmann24,06-5,65-13,45
Borusan Yat. Paz.353,10-7,35-22,27
Bosch Fren Sistemleri874,40-7,74-29,42
Bossa28,00-3,3856,86
Brisa23,82-3,7223,02
Burçelik21,10-6,140,38
Burçelik Vana28,36-5,59-42,89
Bursa Çimento3,68-1,60-26,07
Carrefoursa46,70-7,25-34,96
Casa Emtia Petrol108,00-7,221,89
Ceo Event Medya7,30-0,8213,53
Coca Cola İçecek71,600,149,96
Cosmos Yat. Holding11,00-8,3336,48
Credıtwest Faktorıng3,75-4,58-36,12
Çelebi231,00-2,5726,56
Çelik Halat6,50-4,41-28,55
Çemaş Döküm1,12-6,67-34,22
Çemtaş15,91-6,960,06
Çimbeton241,40-9,99-18,58
Çimentaş30,24-9,73-16,37
Çimsa20,40-1,6414,61
Çuhadaroğlu Metal6,99-7,17-9,57
Dagi Giyim1,94-6,28-43,05
Dagi Yatırım Holding11,03-9,96-14,50
Dardanel24,30-3,57-27,46
Datagate Bilgisayar13,68-7,38-15,08
Demısaş Döküm7,33-2,7910,89
Denge Holding5,55-6,091,28
Deniz GMYO1,82-5,21-1,20
Derimod10,08-9,923,49
Derlüks Yatırım Holding6,68-5,92-24,26
Desa Deri14,405,9647,84
Despec Bilgisayar10,76-5,70-17,61
Deva Holding28,66-3,8919,13
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,04-6,6710,97
Diriteks Diriliş Tekstil5,90-9,2358,18
Ditaş Doğan13,60-2,444,39
DO-CO730,602,0815,97
Doğan Burda21,083,64-6,06
Doğan Holding3,07-3,150,00
Doğtaş Kelebek Mobilya2,57-1,9110,35
Doğusan3,97-3,87-9,36
Doğuş GMYO9,87-4,1720,81
Doğuş Otomotiv28,42-2,20-1,11
Döktaş Dökümcülük25,30-9,96-17,37
Duran Doğan Basım11,38-4,378,48
Dyo Boya11,78-7,613,70
Eczacıbaşı İlaç6,580,46-11,80
Eczacıbaşı Yatırım44,12-5,0459,05
Edip Gayrimenkul2,21-9,80-33,43
Ege Endüstri1.345,70-5,21-19,17
Ege Gübre255,203,8775,76
Ege Profil29,58-4,40-22,65
Ege Seramik13,09-5,4227,21
Egeplast25,50-8,93-23,42
Ekiz Kimya6,20-4,76-13,04
Emek Elektrik2,01-6,07-29,60
Eminiş Ambalaj18,58-7,75-49,57
Emlak Konut GMYO1,86-1,59-13,08
Enerjisa Enerji10,17-2,96-11,80
Enka İnşaat8,05-0,6214,32
Erbosan69,00-0,0768,29
Ereğli Demir Çelik18,16-0,9838,24
Ersu Gıda4,37-5,00-11,54
Escort Teknoloji5,70-6,86-13,24
Esenboğa Elektrik32,82-7,1172,50
Etiler Gıda5,65-2,5941,96
Euro Kapital Yat. Ort.3,95-7,932,60
Euro Trend Yat. Ort.3,70-2,372,78
Euro Yat. Ort.4,39-3,94-2,66
Euro Yatırım Holding3,50-4,3723,24
Fade Gıda16,00-7,35158,48
Fenerbahçe Futbol31,9010,007,92
Flap Kongre Toplantı Hiz.1,72-7,53-41,65
F-M İzmit Piston124,70-5,391,71
Fonet Bilgi Teknolojileri14,32-5,739,90
Ford Otosan175,30-5,3543,53
Formet Celik Kapi Sanayi1,08-9,24-55,98
Frigo Pak Gıda39,48-3,4288,18
Galatasaray Sportif3,599,79-11,36
Garanti Bankası7,00-3,85-31,04
Garanti Faktoring11,46-7,732,96
Garanti Yat. Ort.2,42-5,47-25,08
Gedik Y. Men. Değ.19,09-5,7753,40
Gediz Ambalaj32,70-5,1622,01
Gentaş4,93-4,64-17,00
Gersan Elektrik5,60-5,08-8,79
Global Men. Değ.5,88-6,67-2,16
Global Yat. Holding4,35-8,03-7,05
Good-Year7,01-3,71-16,15
Göltaş Çimento51,70-7,1825,30
Gözde Girişim6,65-2,92-16,67
GSD Denizcilik5,15-9,492,18
GSD Holding1,73-7,98-31,08
Gübre Fabrik.65,75-3,52-23,59
Güler Yat. Holding2,84-5,02-17,98
Halk GMYO3,21-6,690,15
Hatay Tekstil19,44-4,6139,35
Hedef Girişim4,60-6,1234,25
Hektaş29,840,6756,48
HUB Girişim14,62-4,88-19,67
Hürriyet Gzt.1,56-7,14-25,71
ICBC Turkey Bank5,45-4,22-16,15
İdealist Danışmanlık75,209,78458,69
İdealist GMYO7,72-6,3113,53
İhlas Ev Aletleri1,21-4,72-35,64
İhlas Gayrimenkul1,03-4,63-17,60
İhlas Gazetecilik2,21-5,56-45,57
İhlas Holding0,62-3,13-44,77
İhlas Yayın Holding0,73-5,19-35,96
İndeks Bilgisayar29,28-3,7553,06
Info Yatırım6,86-4,596,36
İntema33,06-9,97-17,14
Inveo Yatırım Holding101,80-9,99130,21
İpek Doğal Enerji11,93-3,32-8,79
İskenderun Demir Çelik13,810,1552,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Ozan Tufan'dan soyunma odasında duygusal konuşma: Bu maçı Emre hocamız için kazanıyoruz, emeklerimiz burada kalmasın Ozan Tufan'dan soyunma odasında duygusal konuşma: Bu maçı Emre hocamız için kazanıyoruz, emeklerimiz burada kalmasın Ünlü oyuncu Nihal Yalçın, virüse yenik düşen yakınlarının acı haberiyle sarsıldı Ünlü oyuncu Nihal Yalçın, virüse yenik düşen yakınlarının acı haberiyle sarsıldı Son Dakika: Aşılama çalışmalarında yeni bir safhaya geçildi, 55 yaş üstüne aşılama başladı Son Dakika: Aşılama çalışmalarında yeni bir safhaya geçildi, 55 yaş üstüne aşılama başladı Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı Son dakika: TOKİ peşin ödeme yapana yüzde 20 indirim uygulayacak Son dakika: TOKİ peşin ödeme yapana yüzde 20 indirim uygulayacak "Kimse hayal kurmasın" diyen ünlü anketçi: Kararsız ve dar gelirli seçmene sesini duyuran seçimi kazanır İstanbul Okmeydanı'nda giriş ve çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor İstanbul Okmeydanı'nda giriş ve çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Avrupa Süper Ligi takımları, 2022'den itibaren konsol oyununda da yer almayacak Avrupa Süper Ligi takımları, 2022'den itibaren konsol oyununda da yer almayacak         
18:08
İsviçre'de koronavirüs kısıtlamaları gevşetildi, Türkiye riskli ülkeler listesine alındı İsviçre'de koronavirüs kısıtlamaları gevşetildi, Türkiye riskli ülkeler listesine alındı         
17:41
Raylara düşen çocuğu canını hiçe sayarak kurtardı! O anlar kamerada Raylara düşen çocuğu canını hiçe sayarak kurtardı! O anlar kamerada         
16:58
Duygulanmamak elde değil! İşte Türk Sineması'na iz bırakan usta isimlerin ölmeden önceki son anları Duygulanmamak elde değil! İşte Türk Sineması'na iz bırakan usta isimlerin ölmeden önceki son anları         
16:33
Avustralya ve Yeni Zelanda arasında karantinasız uçuşlar başladı Avustralya ve Yeni Zelanda arasında karantinasız uçuşlar başladı         
16:22
Adalar'dan Hatay'a gönderilen 99 atın kaybolduğu iddiasına çifte soruşturma Adalar'dan Hatay'a gönderilen 99 atın kaybolduğu iddiasına çifte soruşturma         
16:01
Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti         
15:33
Dünyanın en kaliteli incirinin üretildiği bahçelere verilen zararı TEİAŞ görevlilerinin yaptığı ortaya çıktı Dünyanın en kaliteli incirinin üretildiği bahçelere verilen zararı TEİAŞ görevlilerinin yaptığı ortaya çıktı         
14:39
Acıların en büyüğü! Umutlarla beklediği hastane kapısından, minik oğlunun cansız bedeni ile çıktı Acıların en büyüğü! Umutlarla beklediği hastane kapısından, minik oğlunun cansız bedeni ile çıktı         
12:40
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu kez de kolları sıvayıp fırının başına geçti Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu kez de kolları sıvayıp fırının başına geçti         
12:34
Derya Açıkgöz, ablası Hadise'nin Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu Derya Açıkgöz, ablası Hadise'nin Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu         
12:00
TikTok videosu çekmediğiniz bir burası kalmıştı! Türbedeki görüntülere tepki yağıyor TikTok videosu çekmediğiniz bir burası kalmıştı! Türbedeki görüntülere tepki yağıyor         
11:45
Korsan taksici, aracına aldığı yolcunun polis olduğunu öğrenince şaşkına döndü Korsan taksici, aracına aldığı yolcunun polis olduğunu öğrenince şaşkına döndü         
11:02
İrem Derici'nin İbo Show'da giydiği ve sosyal medyada gündem olan kıyafetin fiyatı ortaya çıktı İrem Derici'nin İbo Show'da giydiği ve sosyal medyada gündem olan kıyafetin fiyatı ortaya çıktı         
10:20
Uçakta duyduğu Uçakta duyduğu "Allah'ım bu kadar şansız olamam" cümlesi hayatını değiştirdi, tam 92 kilo verdi         
10:05
Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı         
09:23
Eski yenge açılıp saçıldı! Bikinili pozundan çok yaptığı hareket konuşuldu Eski yenge açılıp saçıldı! Bikinili pozundan çok yaptığı hareket konuşuldu         
22:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2021 18:55:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei