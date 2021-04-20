Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,50
|-3,27
|-16,02
|Acıpayam Selüloz
|17,79
|0,68
|3,91
|Adel Kalemcilik
|24,12
|4,60
|-29,55
|Adese Gayrimenkul
|2,15
|-0,46
|-23,21
|Afyon Çimento
|3,70
|-2,89
|-27,59
|Ak Enerji
|1,41
|-4,08
|-36,20
|Akbank
|4,88
|1,67
|-27,79
|Akçansa
|19,69
|10,00
|22,28
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,62
|-4,14
|-32,59
|Akfen GMYO
|3,73
|-6,52
|-23,25
|Akın Tekstil
|36,08
|-3,68
|13,60
|Akiş GMYO
|1,78
|-1,66
|-36,25
|Akmerkez GMYO
|46,68
|-2,71
|-27,51
|Aksa
|14,50
|-3,20
|4,96
|Aksa Enerji
|11,59
|-5,00
|55,78
|Aksigorta
|7,97
|-0,62
|-8,37
|Aksu Enerji
|5,30
|-3,64
|-29,78
|Alarko Carrıer
|325,00
|0,31
|-10,93
|Alarko GMYO
|22,80
|-1,21
|-12,84
|Alarko Holding
|10,38
|2,57
|20,14
|Albaraka Türk
|1,59
|-1,24
|-18,04
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,00
|-1,03
|-8,97
|Alkim Kağıt
|16,96
|-0,59
|31,03
|Alkim Kimya
|15,95
|-2,57
|13,23
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,20
|-1,79
|0,46
|Altınyunus Çeşme
|48,72
|-5,21
|-2,48
|Anadolu Efes
|22,70
|1,34
|-2,07
|Anadolu Grubu Holding
|20,38
|-2,95
|-22,54
|Anadolu Hayat Emek.
|9,35
|-0,64
|16,36
|Anadolu Isuzu
|16,91
|-3,76
|-6,06
|Anadolu Sigorta
|6,36
|-0,47
|-11,92
|Anel Elektrik
|4,95
|-9,84
|56,15
|Arçelik
|31,76
|2,52
|11,60
|ARD Bilişim Teknolojileri
|53,95
|-4,09
|12,21
|Arena Bilgisayar
|46,26
|-4,22
|35,78
|Armada Bilgisayar
|48,22
|-4,80
|-1,75
|Arsan Tekstil
|9,32
|-3,02
|27,85
|Arzum Ev Aletleri
|19,22
|-3,85
|-21,93
|Aselsan
|14,92
|-0,27
|-18,25
|Ata GMYO
|3,76
|-2,34
|-31,76
|Atakule GMYO
|2,43
|-5,81
|-3,57
|Atlantis Yatırım Holding
|3,60
|-5,01
|-35,25
|Atlas Yat. Ort.
|1,89
|9,88
|8,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,68
|3,15
|0,54
|Avrasya GMYO
|2,75
|-6,78
|4,99
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,36
|-4,84
|-26,25
|Avrupa Yatırım Holding
|8,38
|1,09
|39,67
|Ayen Enerji
|8,88
|-0,22
|64,14
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|14,43
|-6,05
|27,14
|Aygaz
|13,02
|-2,18
|-8,22
|Bagfaş
|22,00
|-3,51
|10,00
|Bak Ambalaj
|18,32
|-4,48
|-9,31
|Balatacılar Balatacılık
|5,00
|-9,42
|-39,32
|Bantaş Ambalaj
|5,54
|-9,92
|18,12
|Banvit
|62,00
|0,00
|19,23
|Baştaş Başkent Çimento
|10,60
|-3,46
|-38,98
|Batı Çimento
|12,40
|-4,17
|163,27
|Batısöke Çimento
|2,70
|-4,93
|10,66
|Bayrak Taban Sanayi
|9,58
|9,99
|-9,71
|Bera Holding
|28,02
|4,47
|38,17
|Berkosan Yalıtım
|9,10
|-2,47
|2,02
|Beşiktaş Futbol Yat.
|10,00
|-5,84
|147,52
|Beyaz Filo
|8,75
|-3,42
|-14,05
|Bilici Yatırım
|17,32
|-9,98
|160,84
|Bim Mağazalar
|65,65
|-2,74
|-10,72
|Birko Mensucat
|1,17
|-7,14
|5,41
|Birlik Mensucat
|1,99
|-2,93
|-42,49
|Bizim Mağazaları
|14,05
|-2,77
|-8,53
|Borusan Mannesmann
|23,04
|-4,24
|-17,12
|Borusan Yat. Paz.
|341,10
|-3,40
|-24,91
|Bosch Fren Sistemleri
|820,10
|-6,21
|-33,80
|Bossa
|27,24
|-2,71
|52,61
|Brisa
|24,78
|4,03
|27,97
|Burçelik
|20,80
|-1,42
|-1,05
|Burçelik Vana
|26,90
|-5,15
|-45,83
|Bursa Çimento
|3,50
|-4,89
|-29,69
|Carrefoursa
|44,80
|-4,07
|-37,60
|Casa Emtia Petrol
|107,50
|-0,46
|1,42
|Ceo Event Medya
|7,13
|-2,33
|10,89
|Coca Cola İçecek
|72,80
|1,68
|11,80
|Cosmos Yat. Holding
|11,00
|0,00
|36,48
|Credıtwest Faktorıng
|3,50
|-6,67
|-40,37
|Çelebi
|217,40
|-5,89
|19,11
|Çelik Halat
|6,10
|-6,15
|-32,95
|Çemaş Döküm
|1,10
|-1,79
|-35,39
|Çemtaş
|15,84
|-0,44
|-0,38
|Çimbeton
|232,70
|-3,60
|-21,52
|Çimentaş
|30,12
|-0,40
|-16,70
|Çimsa
|19,90
|-2,45
|11,80
|Çuhadaroğlu Metal
|6,89
|-1,43
|-10,87
|Dagi Giyim
|1,95
|0,52
|-42,75
|Dagi Yatırım Holding
|10,78
|-2,27
|-16,43
|Dardanel
|22,00
|-9,47
|-34,33
|Datagate Bilgisayar
|12,99
|-5,04
|-19,37
|Demısaş Döküm
|7,09
|-3,27
|7,26
|Denge Holding
|5,30
|-4,50
|-3,28
|Deniz GMYO
|1,66
|-8,79
|-9,88
|Derimod
|9,08
|-9,92
|-6,78
|Derlüks Yatırım Holding
|6,09
|-8,83
|-30,95
|Desa Deri
|15,48
|7,50
|58,93
|Despec Bilgisayar
|10,21
|-5,11
|-21,82
|Deva Holding
|28,64
|-0,07
|19,04
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,40
|-5,32
|5,07
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,50
|-6,78
|47,45
|Ditaş Doğan
|13,00
|-4,41
|-0,22
|DO-CO
|722,00
|-1,18
|14,60
|Doğan Burda
|19,35
|-8,21
|-13,77
|Doğan Holding
|3,03
|-1,30
|-1,30
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,44
|-5,06
|4,77
|Doğusan
|3,70
|-6,80
|-15,53
|Doğuş GMYO
|9,76
|-1,11
|19,46
|Doğuş Otomotiv
|27,68
|-2,60
|-3,69
|Döktaş Dökümcülük
|23,10
|-8,70
|-24,56
|Duran Doğan Basım
|11,28
|-0,88
|7,53
|Dyo Boya
|11,28
|-4,24
|-0,70
|Eczacıbaşı İlaç
|6,44
|-2,13
|-13,67
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,50
|-3,67
|53,21
|Edip Gayrimenkul
|2,25
|1,81
|-32,23
|Ege Endüstri
|1.290,00
|-4,14
|-22,52
|Ege Gübre
|234,20
|-8,23
|61,29
|Ege Profil
|27,50
|-7,03
|-28,09
|Ege Seramik
|13,20
|0,84
|28,28
|Egeplast
|25,50
|0,00
|-23,42
|Ekiz Kimya
|6,29
|1,45
|-11,78
|Emek Elektrik
|1,97
|-1,99
|-31,01
|Eminiş Ambalaj
|17,85
|-3,93
|-51,55
|Emlak Konut GMYO
|1,84
|-1,08
|-14,02
|Enerjisa Enerji
|10,07
|-0,98
|-12,67
|Enka İnşaat
|7,77
|-3,48
|10,34
|Erbosan
|68,00
|-1,45
|65,85
|Ereğli Demir Çelik
|18,23
|0,39
|38,77
|Ersu Gıda
|4,30
|-1,60
|-12,96
|Escort Teknoloji
|5,13
|-10,00
|-21,92
|Esenboğa Elektrik
|31,00
|-5,55
|62,93
|Etiler Gıda
|5,80
|2,65
|45,73
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,97
|0,51
|3,12
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,63
|-1,89
|0,83
|Euro Yat. Ort.
|4,31
|-1,82
|-4,43
|Euro Yatırım Holding
|3,33
|-4,86
|17,25
|Fade Gıda
|14,40
|-10,00
|132,63
|Fenerbahçe Futbol
|32,00
|0,31
|8,25
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|1,74
|1,16
|-40,98
|F-M İzmit Piston
|118,60
|-4,89
|-3,26
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,00
|-2,23
|7,44
|Ford Otosan
|176,60
|0,74
|44,59
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,04
|-3,70
|-57,61
|Frigo Pak Gıda
|41,00
|3,85
|95,42
|Galatasaray Sportif
|3,40
|-5,29
|-16,05
|Garanti Bankası
|7,09
|1,29
|-30,15
|Garanti Faktoring
|10,98
|-4,19
|-1,35
|Garanti Yat. Ort.
|2,42
|0,00
|-25,08
|Gedik Y. Men. Değ.
|19,41
|1,68
|55,97
|Gediz Ambalaj
|31,76
|-2,87
|18,51
|Gentaş
|4,98
|1,01
|-16,16
|Gersan Elektrik
|5,56
|-0,71
|-9,45
|Global Men. Değ.
|5,75
|-2,21
|-4,33
|Global Yat. Holding
|4,26
|-2,07
|-8,97
|Good-Year
|7,15
|2,00
|-14,47
|Göltaş Çimento
|47,90
|-7,35
|16,09
|Gözde Girişim
|6,78
|1,95
|-15,04
|GSD Denizcilik
|4,89
|-5,05
|-2,98
|GSD Holding
|1,73
|0,00
|-31,08
|Gübre Fabrik.
|62,05
|-5,63
|-27,89
|Güler Yat. Holding
|2,57
|-9,51
|-25,78
|Halk GMYO
|3,18
|-0,93
|-0,78
|Hatay Tekstil
|18,59
|-4,37
|33,26
|Hedef Girişim
|4,55
|-1,09
|32,79
|Hektaş
|29,18
|-2,21
|53,02
|HUB Girişim
|14,00
|-4,24
|-23,08
|Hürriyet Gzt.
|1,58
|1,28
|-24,76
|ICBC Turkey Bank
|5,20
|-4,59
|-20,00
|İdealist Danışmanlık
|75,80
|0,80
|463,15
|İdealist GMYO
|6,95
|-9,97
|2,21
|İhlas Ev Aletleri
|1,16
|-4,13
|-38,30
|İhlas Gayrimenkul
|1,01
|-1,94
|-19,20
|İhlas Gazetecilik
|2,09
|-5,43
|-48,52
|İhlas Holding
|0,59
|-4,84
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,68
|-6,85
|-40,35
|İndeks Bilgisayar
|7,05
|-3,69
|47,41
|Info Yatırım
|6,66
|-2,92
|3,26
|İntema
|32,00
|-3,21
|-19,80
|Inveo Yatırım Holding
|111,90
|9,92
|153,05
|İpek Doğal Enerji
|11,60
|-2,77
|-11,31
|İskenderun Demir Çelik
|13,55
|-1,88
|49,95
(Sürecek)
Kaynak: AA
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