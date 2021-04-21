Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

21.04.2021 18:49
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,03-7,23-22,09
Acıpayam Selüloz16,73-5,96-2,28
Adel Kalemcilik22,64-6,14-33,87
Adese Gayrimenkul2,01-6,51-28,21
Afyon Çimento3,49-5,68-31,70
Ak Enerji1,35-4,26-38,91
Akbank4,880,00-27,79
Akçansa17,73-9,9510,11
Akdeniz Yatırım Hold.1,56-3,70-35,09
Akfen GMYO3,45-7,51-29,01
Akın Tekstil32,48-9,982,27
Akiş GMYO1,76-1,12-36,97
Akmerkez GMYO43,78-6,21-32,01
Aksa14,701,386,41
Aksa Enerji11,40-1,6453,23
Aksigorta7,70-3,39-11,48
Aksu Enerji5,13-3,21-32,03
Alarko Carrıer300,80-7,45-17,57
Alarko GMYO21,30-6,58-18,58
Alarko Holding9,73-6,2612,62
Albaraka Türk1,53-3,77-21,13
Alcatel Lucent Teletaş26,60-1,48-10,32
Alkim Kağıt16,77-1,1229,56
Alkim Kimya15,49-2,889,96
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,200,000,46
Altınyunus Çeşme44,50-8,66-10,93
Anadolu Efes22,50-0,88-2,93
Anadolu Grubu Holding19,78-2,94-24,82
Anadolu Hayat Emek.8,96-4,1711,51
Anadolu Isuzu15,65-7,45-13,06
Anadolu Sigorta6,13-3,62-15,10
Anel Elektrik4,46-9,9040,69
Arçelik30,36-4,416,68
ARD Bilişim Teknolojileri50,50-6,395,03
Arena Bilgisayar42,94-7,1826,04
Armada Bilgisayar44,74-7,22-8,84
Arsan Tekstil8,39-9,9815,09
Arzum Ev Aletleri18,77-2,34-23,76
Aselsan14,50-2,82-20,55
Ata GMYO3,50-6,91-36,48
Atakule GMYO2,28-6,17-9,52
Atlantis Yatırım Holding3,9610,00-28,78
Atlas Yat. Ort.2,079,5218,29
AvivaSA Emeklilik Hayat17,60-0,450,09
Avrasya GMYO2,48-9,82-5,32
Avrasya Petrol ve Tur.2,15-8,90-32,81
Avrupa Yatırım Holding8,21-2,0336,83
Ayen Enerji8,42-5,1855,64
Ayes Çelik Hasır ve Çit14,893,1931,19
Aygaz12,45-4,38-12,24
Bagfaş21,60-1,828,00
Bak Ambalaj17,10-6,66-15,35
Balatacılar Balatacılık4,65-7,00-43,57
Bantaş Ambalaj4,99-9,936,40
Banvit60,35-2,6616,06
Baştaş Başkent Çimento10,943,21-37,02
Batı Çimento11,38-8,23141,61
Batısöke Çimento2,51-7,042,87
Bayrak Taban Sanayi10,004,38-5,75
Bera Holding25,46-9,1425,54
Berkosan Yalıtım8,39-7,80-5,94
Beşiktaş Futbol Yat.9,00-10,00122,77
Beyaz Filo8,08-7,66-20,63
Bilici Yatırım15,59-9,99134,79
Bim Mağazalar65,60-0,08-10,79
Birko Mensucat1,256,8412,61
Birlik Mensucat1,80-9,55-47,98
Bizim Mağazaları13,71-2,42-10,74
Borusan Mannesmann21,28-7,64-23,45
Borusan Yat. Paz.325,00-4,72-28,46
Bosch Fren Sistemleri815,40-0,57-34,18
Bossa26,26-3,6047,11
Brisa22,38-9,6915,58
Burçelik19,14-7,98-8,94
Burçelik Vana25,00-7,06-49,66
Bursa Çimento3,36-4,00-32,50
Carrefoursa41,80-6,70-41,78
Casa Emtia Petrol107,700,191,60
Ceo Event Medya7,251,6812,75
Coca Cola İçecek69,50-4,536,73
Cosmos Yat. Holding11,494,4542,56
Credıtwest Faktorıng3,24-7,43-44,80
Çelebi208,50-4,0914,23
Çelik Halat5,78-5,25-36,47
Çemaş Döküm1,04-5,45-38,92
Çemtaş15,20-4,04-4,41
Çimbeton211,00-9,33-28,84
Çimentaş27,80-7,70-23,12
Çimsa19,20-3,527,87
Çuhadaroğlu Metal6,31-8,42-18,37
Dagi Giyim1,81-7,18-46,86
Dagi Yatırım Holding9,75-9,55-24,42
Dardanel19,80-10,00-40,90
Datagate Bilgisayar12,42-4,39-22,91
Demısaş Döküm6,43-9,31-2,72
Denge Holding4,85-8,49-11,50
Deniz GMYO1,57-5,42-14,77
Derimod8,18-9,91-16,02
Derlüks Yatırım Holding6,090,00-30,95
Desa Deri16,506,5969,40
Despec Bilgisayar9,48-7,15-27,41
Deva Holding27,14-5,2412,81
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,84-4,91-0,09
Diriteks Diriliş Tekstil5,500,0047,45
Ditaş Doğan12,30-5,38-5,59
DO-CO701,00-2,9111,27
Doğan Burda18,87-2,48-15,91
Doğan Holding2,93-3,30-4,56
Doğtaş Kelebek Mobilya2,24-8,20-3,82
Doğusan3,35-9,46-23,52
Doğuş GMYO8,86-9,228,45
Doğuş Otomotiv25,60-7,51-10,93
Döktaş Dökümcülük23,100,00-24,56
Duran Doğan Basım10,98-2,664,67
Dyo Boya10,19-9,66-10,30
Eczacıbaşı İlaç6,17-4,19-17,29
Eczacıbaşı Yatırım39,98-5,9344,12
Edip Gayrimenkul2,06-8,44-37,95
Ege Endüstri1.248,00-3,26-25,04
Ege Gübre218,50-6,7050,48
Ege Profil25,66-6,69-32,90
Ege Seramik12,54-5,0021,87
Egeplast24,80-2,75-25,53
Ekiz Kimya6,503,34-8,84
Emek Elektrik1,79-9,14-37,31
Eminiş Ambalaj17,55-1,68-52,36
Emlak Konut GMYO1,81-1,63-15,42
Enerjisa Enerji9,73-3,38-15,61
Enka İnşaat7,52-3,226,79
Erbosan64,75-4,7857,93
Ereğli Demir Çelik17,84-2,1435,81
Ersu Gıda4,06-5,58-17,81
Escort Teknoloji4,83-5,85-26,48
Esenboğa Elektrik27,96-9,8146,96
Etiler Gıda5,37-7,4134,92
Euro Kapital Yat. Ort.3,70-6,80-3,90
Euro Trend Yat. Ort.3,35-7,71-6,94
Euro Yat. Ort.4,01-6,96-11,09
Euro Yatırım Holding3,15-5,4110,92
Fade Gıda14,15-1,74128,59
Fenerbahçe Futbol35,2010,0019,08
Flap Kongre Toplantı Hiz.1,73-0,57-41,31
F-M İzmit Piston119,100,42-2,85
Fonet Bilgi Teknolojileri12,96-7,43-0,54
Ford Otosan168,00-4,8737,55
Formet Celik Kapi Sanayi1,149,62-53,53
Frigo Pak Gıda40,50-1,2293,04
Galatasaray Sportif3,575,00-11,85
Garanti Bankası6,96-1,83-31,43
Garanti Faktoring9,91-9,74-10,96
Garanti Yat. Ort.2,32-4,13-28,17
Gedik Y. Men. Değ.18,00-7,2644,64
Gediz Ambalaj29,32-7,689,40
Gentaş4,64-6,83-21,89
Gersan Elektrik5,24-5,76-14,66
Global Men. Değ.5,24-8,87-12,81
Global Yat. Holding3,90-8,45-16,67
Good-Year6,73-5,87-19,50
Göltaş Çimento43,12-9,984,51
Gözde Girişim6,39-5,75-19,92
GSD Denizcilik4,48-8,38-11,11
GSD Holding1,62-6,36-35,46
Gübre Fabrik.59,75-3,71-30,56
Güler Yat. Holding2,43-5,45-29,82
Halk GMYO3,00-5,66-6,40
Hatay Tekstil16,94-8,8821,43
Hedef Girişim4,12-9,4520,24
Hektaş27,68-5,1445,15
HUB Girişim14,705,00-19,23
Hürriyet Gzt.1,50-5,06-28,57
ICBC Turkey Bank4,93-5,19-24,15
İdealist Danışmanlık74,00-2,37449,78
İdealist GMYO6,26-9,93-7,94
İhlas Ev Aletleri1,10-5,17-41,49
İhlas Gayrimenkul1,010,00-19,20
İhlas Gazetecilik2,02-3,35-50,25
İhlas Holding0,57-3,39-49,23
İhlas Yayın Holding0,64-5,88-43,86
İndeks Bilgisayar6,80-3,5542,19
Info Yatırım6,45-3,150,00
İntema28,80-10,00-27,82
Inveo Yatırım Holding104,20-6,88135,64
İpek Doğal Enerji11,23-3,19-14,14
İskenderun Demir Çelik13,00-4,0643,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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