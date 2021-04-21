Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 6,03 -7,23 -22,09 Acıpayam Selüloz 16,73 -5,96 -2,28 Adel Kalemcilik 22,64 -6,14 -33,87 Adese Gayrimenkul 2,01 -6,51 -28,21 Afyon Çimento 3,49 -5,68 -31,70 Ak Enerji 1,35 -4,26 -38,91 Akbank 4,88 0,00 -27,79 Akçansa 17,73 -9,95 10,11 Akdeniz Yatırım Hold. 1,56 -3,70 -35,09 Akfen GMYO 3,45 -7,51 -29,01 Akın Tekstil 32,48 -9,98 2,27 Akiş GMYO 1,76 -1,12 -36,97 Akmerkez GMYO 43,78 -6,21 -32,01 Aksa 14,70 1,38 6,41 Aksa Enerji 11,40 -1,64 53,23 Aksigorta 7,70 -3,39 -11,48 Aksu Enerji 5,13 -3,21 -32,03 Alarko Carrıer 300,80 -7,45 -17,57 Alarko GMYO 21,30 -6,58 -18,58 Alarko Holding 9,73 -6,26 12,62 Albaraka Türk 1,53 -3,77 -21,13 Alcatel Lucent Teletaş 26,60 -1,48 -10,32 Alkim Kağıt 16,77 -1,12 29,56 Alkim Kimya 15,49 -2,88 9,96 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,20 0,00 0,46 Altınyunus Çeşme 44,50 -8,66 -10,93 Anadolu Efes 22,50 -0,88 -2,93 Anadolu Grubu Holding 19,78 -2,94 -24,82 Anadolu Hayat Emek. 8,96 -4,17 11,51 Anadolu Isuzu 15,65 -7,45 -13,06 Anadolu Sigorta 6,13 -3,62 -15,10 Anel Elektrik 4,46 -9,90 40,69 Arçelik 30,36 -4,41 6,68 ARD Bilişim Teknolojileri 50,50 -6,39 5,03 Arena Bilgisayar 42,94 -7,18 26,04 Armada Bilgisayar 44,74 -7,22 -8,84 Arsan Tekstil 8,39 -9,98 15,09 Arzum Ev Aletleri 18,77 -2,34 -23,76 Aselsan 14,50 -2,82 -20,55 Ata GMYO 3,50 -6,91 -36,48 Atakule GMYO 2,28 -6,17 -9,52 Atlantis Yatırım Holding 3,96 10,00 -28,78 Atlas Yat. Ort. 2,07 9,52 18,29 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,60 -0,45 0,09 Avrasya GMYO 2,48 -9,82 -5,32 Avrasya Petrol ve Tur. 2,15 -8,90 -32,81 Avrupa Yatırım Holding 8,21 -2,03 36,83 Ayen Enerji 8,42 -5,18 55,64 Ayes Çelik Hasır ve Çit 14,89 3,19 31,19 Aygaz 12,45 -4,38 -12,24 Bagfaş 21,60 -1,82 8,00 Bak Ambalaj 17,10 -6,66 -15,35 Balatacılar Balatacılık 4,65 -7,00 -43,57 Bantaş Ambalaj 4,99 -9,93 6,40 Banvit 60,35 -2,66 16,06 Baştaş Başkent Çimento 10,94 3,21 -37,02 Batı Çimento 11,38 -8,23 141,61 Batısöke Çimento 2,51 -7,04 2,87 Bayrak Taban Sanayi 10,00 4,38 -5,75 Bera Holding 25,46 -9,14 25,54 Berkosan Yalıtım 8,39 -7,80 -5,94 Beşiktaş Futbol Yat. 9,00 -10,00 122,77 Beyaz Filo 8,08 -7,66 -20,63 Bilici Yatırım 15,59 -9,99 134,79 Bim Mağazalar 65,60 -0,08 -10,79 Birko Mensucat 1,25 6,84 12,61 Birlik Mensucat 1,80 -9,55 -47,98 Bizim Mağazaları 13,71 -2,42 -10,74 Borusan Mannesmann 21,28 -7,64 -23,45 Borusan Yat. Paz. 325,00 -4,72 -28,46 Bosch Fren Sistemleri 815,40 -0,57 -34,18 Bossa 26,26 -3,60 47,11 Brisa 22,38 -9,69 15,58 Burçelik 19,14 -7,98 -8,94 Burçelik Vana 25,00 -7,06 -49,66 Bursa Çimento 3,36 -4,00 -32,50 Carrefoursa 41,80 -6,70 -41,78 Casa Emtia Petrol 107,70 0,19 1,60 Ceo Event Medya 7,25 1,68 12,75 Coca Cola İçecek 69,50 -4,53 6,73 Cosmos Yat. Holding 11,49 4,45 42,56 Credıtwest Faktorıng 3,24 -7,43 -44,80 Çelebi 208,50 -4,09 14,23 Çelik Halat 5,78 -5,25 -36,47 Çemaş Döküm 1,04 -5,45 -38,92 Çemtaş 15,20 -4,04 -4,41 Çimbeton 211,00 -9,33 -28,84 Çimentaş 27,80 -7,70 -23,12 Çimsa 19,20 -3,52 7,87 Çuhadaroğlu Metal 6,31 -8,42 -18,37 Dagi Giyim 1,81 -7,18 -46,86 Dagi Yatırım Holding 9,75 -9,55 -24,42 Dardanel 19,80 -10,00 -40,90 Datagate Bilgisayar 12,42 -4,39 -22,91 Demısaş Döküm 6,43 -9,31 -2,72 Denge Holding 4,85 -8,49 -11,50 Deniz GMYO 1,57 -5,42 -14,77 Derimod 8,18 -9,91 -16,02 Derlüks Yatırım Holding 6,09 0,00 -30,95 Desa Deri 16,50 6,59 69,40 Despec Bilgisayar 9,48 -7,15 -27,41 Deva Holding 27,14 -5,24 12,81 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,84 -4,91 -0,09 Diriteks Diriliş Tekstil 5,50 0,00 47,45 Ditaş Doğan 12,30 -5,38 -5,59 DO-CO 701,00 -2,91 11,27 Doğan Burda 18,87 -2,48 -15,91 Doğan Holding 2,93 -3,30 -4,56 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,24 -8,20 -3,82 Doğusan 3,35 -9,46 -23,52 Doğuş GMYO 8,86 -9,22 8,45 Doğuş Otomotiv 25,60 -7,51 -10,93 Döktaş Dökümcülük 23,10 0,00 -24,56 Duran Doğan Basım 10,98 -2,66 4,67 Dyo Boya 10,19 -9,66 -10,30 Eczacıbaşı İlaç 6,17 -4,19 -17,29 Eczacıbaşı Yatırım 39,98 -5,93 44,12 Edip Gayrimenkul 2,06 -8,44 -37,95 Ege Endüstri 1.248,00 -3,26 -25,04 Ege Gübre 218,50 -6,70 50,48 Ege Profil 25,66 -6,69 -32,90 Ege Seramik 12,54 -5,00 21,87 Egeplast 24,80 -2,75 -25,53 Ekiz Kimya 6,50 3,34 -8,84 Emek Elektrik 1,79 -9,14 -37,31 Eminiş Ambalaj 17,55 -1,68 -52,36 Emlak Konut GMYO 1,81 -1,63 -15,42 Enerjisa Enerji 9,73 -3,38 -15,61 Enka İnşaat 7,52 -3,22 6,79 Erbosan 64,75 -4,78 57,93 Ereğli Demir Çelik 17,84 -2,14 35,81 Ersu Gıda 4,06 -5,58 -17,81 Escort Teknoloji 4,83 -5,85 -26,48 Esenboğa Elektrik 27,96 -9,81 46,96 Etiler Gıda 5,37 -7,41 34,92 Euro Kapital Yat. Ort. 3,70 -6,80 -3,90 Euro Trend Yat. Ort. 3,35 -7,71 -6,94 Euro Yat. Ort. 4,01 -6,96 -11,09 Euro Yatırım Holding 3,15 -5,41 10,92 Fade Gıda 14,15 -1,74 128,59 Fenerbahçe Futbol 35,20 10,00 19,08 Flap Kongre Toplantı Hiz. 1,73 -0,57 -41,31 F-M İzmit Piston 119,10 0,42 -2,85 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,96 -7,43 -0,54 Ford Otosan 168,00 -4,87 37,55 Formet Celik Kapi Sanayi 1,14 9,62 -53,53 Frigo Pak Gıda 40,50 -1,22 93,04 Galatasaray Sportif 3,57 5,00 -11,85 Garanti Bankası 6,96 -1,83 -31,43 Garanti Faktoring 9,91 -9,74 -10,96 Garanti Yat. Ort. 2,32 -4,13 -28,17 Gedik Y. Men. Değ. 18,00 -7,26 44,64 Gediz Ambalaj 29,32 -7,68 9,40 Gentaş 4,64 -6,83 -21,89 Gersan Elektrik 5,24 -5,76 -14,66 Global Men. Değ. 5,24 -8,87 -12,81 Global Yat. Holding 3,90 -8,45 -16,67 Good-Year 6,73 -5,87 -19,50 Göltaş Çimento 43,12 -9,98 4,51 Gözde Girişim 6,39 -5,75 -19,92 GSD Denizcilik 4,48 -8,38 -11,11 GSD Holding 1,62 -6,36 -35,46 Gübre Fabrik. 59,75 -3,71 -30,56 Güler Yat. Holding 2,43 -5,45 -29,82 Halk GMYO 3,00 -5,66 -6,40 Hatay Tekstil 16,94 -8,88 21,43 Hedef Girişim 4,12 -9,45 20,24 Hektaş 27,68 -5,14 45,15 HUB Girişim 14,70 5,00 -19,23 Hürriyet Gzt. 1,50 -5,06 -28,57 ICBC Turkey Bank 4,93 -5,19 -24,15 İdealist Danışmanlık 74,00 -2,37 449,78 İdealist GMYO 6,26 -9,93 -7,94 İhlas Ev Aletleri 1,10 -5,17 -41,49 İhlas Gayrimenkul 1,01 0,00 -19,20 İhlas Gazetecilik 2,02 -3,35 -50,25 İhlas Holding 0,57 -3,39 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,64 -5,88 -43,86 İndeks Bilgisayar 6,80 -3,55 42,19 Info Yatırım 6,45 -3,15 0,00 İntema 28,80 -10,00 -27,82 Inveo Yatırım Holding 104,20 -6,88 135,64 İpek Doğal Enerji 11,23 -3,19 -14,14 İskenderun Demir Çelik 13,00 -4,06 43,87 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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