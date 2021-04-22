Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

22.04.2021 19:03
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,639,95-14,34
Acıpayam Selüloz17,635,382,98
Adel Kalemcilik23,102,03-32,52
Adese Gayrimenkul2,020,50-27,86
Afyon Çimento3,644,30-28,77
Ak Enerji1,382,22-37,56
Akbank4,87-0,20-27,94
Akçansa17,900,9611,16
Akdeniz Yatırım Hold.1,613,21-33,00
Akfen GMYO3,563,19-26,75
Akın Tekstil35,128,1310,58
Akiş GMYO1,781,14-36,25
Akmerkez GMYO46,145,39-28,34
Aksa14,36-2,313,95
Aksa Enerji11,11-2,5449,33
Aksigorta7,59-1,43-12,74
Aksu Enerji5,150,39-31,76
Alarko Carrıer304,001,06-16,69
Alarko GMYO21,742,07-16,90
Alarko Holding9,71-0,2112,38
Albaraka Türk1,551,31-20,10
Alcatel Lucent Teletaş26,30-1,13-11,33
Alkim Kağıt16,60-1,0128,25
Alkim Kimya15,500,0610,03
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,252,272,74
Altınyunus Çeşme48,949,98-2,04
Anadolu Efes22,741,07-1,90
Anadolu Grubu Holding19,880,51-24,44
Anadolu Hayat Emek.9,192,5714,37
Anadolu Isuzu16,273,96-9,61
Anadolu Sigorta6,201,14-14,13
Anel Elektrik4,02-9,8726,81
Arçelik31,323,1610,05
ARD Bilişim Teknolojileri53,756,4411,79
Arena Bilgisayar44,603,8730,91
Armada Bilgisayar46,002,82-6,28
Arsan Tekstil8,804,8920,71
Arzum Ev Aletleri19,031,39-22,71
Aselsan14,550,34-20,27
Ata GMYO3,664,57-33,58
Atakule GMYO2,394,82-5,16
Atlantis Yatırım Holding4,103,54-26,26
Atlas Yat. Ort.2,279,6629,71
AvivaSA Emeklilik Hayat17,38-1,25-1,16
Avrasya GMYO2,729,683,84
Avrasya Petrol ve Tur.2,317,44-27,81
Avrupa Yatırım Holding8,06-1,8334,33
Ayen Enerji8,41-0,1255,45
Ayes Çelik Hasır ve Çit15,876,5839,82
Aygaz12,782,65-9,91
Bagfaş22,062,1310,30
Bak Ambalaj17,854,39-11,63
Balatacılar Balatacılık5,119,89-37,99
Bantaş Ambalaj5,479,6216,63
Banvit60,950,9917,21
Baştaş Başkent Çimento12,039,96-30,74
Batı Çimento12,025,62155,20
Batısöke Çimento2,593,196,15
Bayrak Taban Sanayi10,454,50-1,51
Bera Holding24,40-4,1620,32
Berkosan Yalıtım8,784,65-1,57
Beşiktaş Futbol Yat.8,75-2,78116,58
Beyaz Filo8,626,68-15,32
Bilici Yatırım17,149,94158,13
Bim Mağazalar65,950,53-10,31
Birko Mensucat1,368,8022,52
Birlik Mensucat1,958,33-43,64
Bizim Mağazaları13,70-0,07-10,81
Borusan Mannesmann22,807,14-17,99
Borusan Yat. Paz.325,500,15-28,35
Bosch Fren Sistemleri812,10-0,40-34,45
Bossa26,500,9148,46
Brisa22,781,7917,65
Burçelik20,426,69-2,85
Burçelik Vana27,5010,00-44,62
Bursa Çimento3,483,57-30,09
Carrefoursa42,902,63-40,25
Casa Emtia Petrol110,002,143,77
Ceo Event Medya7,594,6918,04
Coca Cola İçecek70,902,018,88
Cosmos Yat. Holding11,701,8345,16
Credıtwest Faktorıng3,322,47-43,44
Çelebi214,502,8817,52
Çelik Halat5,942,77-34,71
Çemaş Döküm1,116,73-34,81
Çemtaş14,93-1,78-6,11
Çimbeton228,508,29-22,93
Çimentaş29,987,84-17,09
Çimsa19,702,6010,67
Çuhadaroğlu Metal6,614,75-14,49
Dagi Giyim1,894,42-44,52
Dagi Yatırım Holding10,578,41-18,06
Dardanel21,387,98-36,18
Datagate Bilgisayar12,792,98-20,61
Demısaş Döküm6,815,913,03
Denge Holding5,217,42-4,93
Deniz GMYO1,601,91-13,14
Derimod8,402,69-13,76
Derlüks Yatırım Holding6,384,76-27,66
Desa Deri17,013,0974,64
Despec Bilgisayar9,682,11-25,88
Deva Holding27,922,8716,05
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,445,545,44
Diriteks Diriliş Tekstil5,30-3,6442,09
Ditaş Doğan12,431,06-4,59
DO-CO708,001,0012,38
Doğan Burda19,382,70-13,64
Doğan Holding2,91-0,68-5,21
Doğtaş Kelebek Mobilya2,344,460,47
Doğusan3,597,16-18,04
Doğuş GMYO9,304,9713,83
Doğuş Otomotiv27,005,47-6,05
Döktaş Dökümcülük24,887,71-18,75
Duran Doğan Basım11,010,274,96
Dyo Boya11,028,15-2,99
Eczacıbaşı İlaç6,363,08-14,75
Eczacıbaşı Yatırım40,962,4547,66
Edip Gayrimenkul2,112,43-36,45
Ege Endüstri1.249,900,15-24,93
Ege Gübre221,301,2852,41
Ege Profil28,009,12-26,78
Ege Seramik13,033,9126,63
Egeplast25,382,34-23,78
Ekiz Kimya6,703,08-6,03
Emek Elektrik1,863,91-34,86
Eminiş Ambalaj19,259,69-47,75
Emlak Konut GMYO1,80-0,55-15,89
Enerjisa Enerji9,730,00-15,61
Enka İnşaat7,47-0,666,08
Erbosan67,053,5563,54
Ereğli Demir Çelik17,990,8436,95
Ersu Gıda4,090,74-17,21
Escort Teknoloji5,095,38-22,53
Esenboğa Elektrik29,405,1554,52
Etiler Gıda5,665,4042,21
Euro Kapital Yat. Ort.3,823,24-0,78
Euro Trend Yat. Ort.3,607,460,00
Euro Yat. Ort.4,163,74-7,76
Euro Yatırım Holding3,284,1315,49
Fade Gıda15,569,96151,37
Fenerbahçe Futbol33,68-4,3213,94
Flap Kongre Toplantı Hiz.1,793,47-39,28
F-M İzmit Piston121,001,60-1,30
Fonet Bilgi Teknolojileri13,363,092,53
Ford Otosan168,400,2437,88
Formet Celik Kapi Sanayi1,150,88-53,12
Frigo Pak Gıda40,24-0,6491,80
Galata Wind Enerji5,56

Galatasaray Sportif3,22-9,80-20,49
Garanti Bankası7,071,58-30,35
Garanti Faktoring10,909,99-2,07
Garanti Yat. Ort.2,424,31-25,08
Gedik Y. Men. Değ.18,100,5645,44
Gediz Ambalaj30,122,7312,39
Gentaş4,752,37-20,03
Gersan Elektrik5,362,29-12,70
Global Men. Değ.5,443,82-9,48
Global Yat. Holding3,910,26-16,45
Good-Year6,811,19-18,54
Göltaş Çimento44,703,668,34
Gözde Girişim6,450,94-19,17
GSD Denizcilik4,776,47-5,36
GSD Holding1,683,70-33,07
Gübre Fabrik.62,003,77-27,95
Güler Yat. Holding2,513,29-27,51
Halk GMYO3,248,001,09
Hatay Tekstil17,332,3024,23
Hedef Girişim4,253,1624,03
Hektaş27,700,0745,25
HUB Girişim14,45-1,70-20,60
Hürriyet Gzt.1,532,00-27,14
ICBC Turkey Bank4,950,41-23,85
İdealist Danışmanlık71,80-2,97433,43
İdealist GMYO6,889,901,18
İhlas Ev Aletleri1,132,73-39,89
İhlas Gayrimenkul1,00-0,99-20,00
İhlas Gazetecilik2,030,50-50,00
İhlas Holding0,581,75-48,34
İhlas Yayın Holding0,663,13-42,11
İndeks Bilgisayar7,063,8247,62
Info Yatırım6,693,723,72
İntema31,6810,00-20,60
Inveo Yatırım Holding104,300,10135,87
İpek Doğal Enerji11,916,06-8,94
İskenderun Demir Çelik13,080,6244,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabını kapattı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabını kapattı Son Dakika: 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı Son Dakika: 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı Gol düellosunda kazanan Alanya oldu, Salih Uçan 3 asistle maça damga vurdu Gol düellosunda kazanan Alanya oldu, Salih Uçan 3 asistle maça damga vurdu Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 2 ölü, 6 yaralı Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 2 ölü, 6 yaralı Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil Son Dakika: MASAK, kripto para borsası Thodex'in tüm hesaplarına bloke koydu Son Dakika: MASAK, kripto para borsası Thodex'in tüm hesaplarına bloke koydu Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer kaçtığı iddialarını yalanladı: Yatırımcılarla görüşmeye gittim Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer kaçtığı iddialarını yalanladı: Yatırımcılarla görüşmeye gittim Thodex mağdurları şirketin önüne akın etti! İtirafları vurgunun büyüklüğünü ortaya koydu Thodex mağdurları şirketin önüne akın etti! İtirafları vurgunun büyüklüğünü ortaya koydu

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını boğarak öldürüp intihar etti İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını boğarak öldürüp intihar etti         
19:31
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 354 kişi vefat etti, 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 354 kişi vefat etti, 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi         
18:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 olayları mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 olayları mesajı         
18:56
Niyet etmeden oruç tutulur mu? Yazar Mehmet Fatih Çıtlak yanıtladı Niyet etmeden oruç tutulur mu? Yazar Mehmet Fatih Çıtlak yanıtladı         
17:48
Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası tam kapanma sinyali verdi Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası tam kapanma sinyali verdi         
17:09
Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı         
16:58
Lübnan'da ekonomik kriz derinleşiyor! Vatandaşlar rögar kapaklarını çalarak hurdacılara satıyor Lübnan'da ekonomik kriz derinleşiyor! Vatandaşlar rögar kapaklarını çalarak hurdacılara satıyor         
16:26
Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler         
15:48
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusuyla birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama: Kendisini tanımıyorum Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusuyla birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama: Kendisini tanımıyorum         
15:30
2 milyar dolarlık vurgun yapan Thodex kurucusunu komşusu anlattı: Böyle bir şey beklemezdik 2 milyar dolarlık vurgun yapan Thodex kurucusunu komşusu anlattı: Böyle bir şey beklemezdik         
15:30
Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü         
13:08
Aralarında kimler var kimler! Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun için ünlüleri kullanmış Aralarında kimler var kimler! Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun için ünlüleri kullanmış         
12:53
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş         
12:19
Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı         
11:32
23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu 23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu         
11:00
Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü         
10:29
5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı 5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı         
09:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2021 20:12:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei