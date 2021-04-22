Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,63
|9,95
|-14,34
|Acıpayam Selüloz
|17,63
|5,38
|2,98
|Adel Kalemcilik
|23,10
|2,03
|-32,52
|Adese Gayrimenkul
|2,02
|0,50
|-27,86
|Afyon Çimento
|3,64
|4,30
|-28,77
|Ak Enerji
|1,38
|2,22
|-37,56
|Akbank
|4,87
|-0,20
|-27,94
|Akçansa
|17,90
|0,96
|11,16
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,61
|3,21
|-33,00
|Akfen GMYO
|3,56
|3,19
|-26,75
|Akın Tekstil
|35,12
|8,13
|10,58
|Akiş GMYO
|1,78
|1,14
|-36,25
|Akmerkez GMYO
|46,14
|5,39
|-28,34
|Aksa
|14,36
|-2,31
|3,95
|Aksa Enerji
|11,11
|-2,54
|49,33
|Aksigorta
|7,59
|-1,43
|-12,74
|Aksu Enerji
|5,15
|0,39
|-31,76
|Alarko Carrıer
|304,00
|1,06
|-16,69
|Alarko GMYO
|21,74
|2,07
|-16,90
|Alarko Holding
|9,71
|-0,21
|12,38
|Albaraka Türk
|1,55
|1,31
|-20,10
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,30
|-1,13
|-11,33
|Alkim Kağıt
|16,60
|-1,01
|28,25
|Alkim Kimya
|15,50
|0,06
|10,03
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,25
|2,27
|2,74
|Altınyunus Çeşme
|48,94
|9,98
|-2,04
|Anadolu Efes
|22,74
|1,07
|-1,90
|Anadolu Grubu Holding
|19,88
|0,51
|-24,44
|Anadolu Hayat Emek.
|9,19
|2,57
|14,37
|Anadolu Isuzu
|16,27
|3,96
|-9,61
|Anadolu Sigorta
|6,20
|1,14
|-14,13
|Anel Elektrik
|4,02
|-9,87
|26,81
|Arçelik
|31,32
|3,16
|10,05
|ARD Bilişim Teknolojileri
|53,75
|6,44
|11,79
|Arena Bilgisayar
|44,60
|3,87
|30,91
|Armada Bilgisayar
|46,00
|2,82
|-6,28
|Arsan Tekstil
|8,80
|4,89
|20,71
|Arzum Ev Aletleri
|19,03
|1,39
|-22,71
|Aselsan
|14,55
|0,34
|-20,27
|Ata GMYO
|3,66
|4,57
|-33,58
|Atakule GMYO
|2,39
|4,82
|-5,16
|Atlantis Yatırım Holding
|4,10
|3,54
|-26,26
|Atlas Yat. Ort.
|2,27
|9,66
|29,71
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,38
|-1,25
|-1,16
|Avrasya GMYO
|2,72
|9,68
|3,84
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,31
|7,44
|-27,81
|Avrupa Yatırım Holding
|8,06
|-1,83
|34,33
|Ayen Enerji
|8,41
|-0,12
|55,45
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|15,87
|6,58
|39,82
|Aygaz
|12,78
|2,65
|-9,91
|Bagfaş
|22,06
|2,13
|10,30
|Bak Ambalaj
|17,85
|4,39
|-11,63
|Balatacılar Balatacılık
|5,11
|9,89
|-37,99
|Bantaş Ambalaj
|5,47
|9,62
|16,63
|Banvit
|60,95
|0,99
|17,21
|Baştaş Başkent Çimento
|12,03
|9,96
|-30,74
|Batı Çimento
|12,02
|5,62
|155,20
|Batısöke Çimento
|2,59
|3,19
|6,15
|Bayrak Taban Sanayi
|10,45
|4,50
|-1,51
|Bera Holding
|24,40
|-4,16
|20,32
|Berkosan Yalıtım
|8,78
|4,65
|-1,57
|Beşiktaş Futbol Yat.
|8,75
|-2,78
|116,58
|Beyaz Filo
|8,62
|6,68
|-15,32
|Bilici Yatırım
|17,14
|9,94
|158,13
|Bim Mağazalar
|65,95
|0,53
|-10,31
|Birko Mensucat
|1,36
|8,80
|22,52
|Birlik Mensucat
|1,95
|8,33
|-43,64
|Bizim Mağazaları
|13,70
|-0,07
|-10,81
|Borusan Mannesmann
|22,80
|7,14
|-17,99
|Borusan Yat. Paz.
|325,50
|0,15
|-28,35
|Bosch Fren Sistemleri
|812,10
|-0,40
|-34,45
|Bossa
|26,50
|0,91
|48,46
|Brisa
|22,78
|1,79
|17,65
|Burçelik
|20,42
|6,69
|-2,85
|Burçelik Vana
|27,50
|10,00
|-44,62
|Bursa Çimento
|3,48
|3,57
|-30,09
|Carrefoursa
|42,90
|2,63
|-40,25
|Casa Emtia Petrol
|110,00
|2,14
|3,77
|Ceo Event Medya
|7,59
|4,69
|18,04
|Coca Cola İçecek
|70,90
|2,01
|8,88
|Cosmos Yat. Holding
|11,70
|1,83
|45,16
|Credıtwest Faktorıng
|3,32
|2,47
|-43,44
|Çelebi
|214,50
|2,88
|17,52
|Çelik Halat
|5,94
|2,77
|-34,71
|Çemaş Döküm
|1,11
|6,73
|-34,81
|Çemtaş
|14,93
|-1,78
|-6,11
|Çimbeton
|228,50
|8,29
|-22,93
|Çimentaş
|29,98
|7,84
|-17,09
|Çimsa
|19,70
|2,60
|10,67
|Çuhadaroğlu Metal
|6,61
|4,75
|-14,49
|Dagi Giyim
|1,89
|4,42
|-44,52
|Dagi Yatırım Holding
|10,57
|8,41
|-18,06
|Dardanel
|21,38
|7,98
|-36,18
|Datagate Bilgisayar
|12,79
|2,98
|-20,61
|Demısaş Döküm
|6,81
|5,91
|3,03
|Denge Holding
|5,21
|7,42
|-4,93
|Deniz GMYO
|1,60
|1,91
|-13,14
|Derimod
|8,40
|2,69
|-13,76
|Derlüks Yatırım Holding
|6,38
|4,76
|-27,66
|Desa Deri
|17,01
|3,09
|74,64
|Despec Bilgisayar
|9,68
|2,11
|-25,88
|Deva Holding
|27,92
|2,87
|16,05
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,44
|5,54
|5,44
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,30
|-3,64
|42,09
|Ditaş Doğan
|12,43
|1,06
|-4,59
|DO-CO
|708,00
|1,00
|12,38
|Doğan Burda
|19,38
|2,70
|-13,64
|Doğan Holding
|2,91
|-0,68
|-5,21
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,34
|4,46
|0,47
|Doğusan
|3,59
|7,16
|-18,04
|Doğuş GMYO
|9,30
|4,97
|13,83
|Doğuş Otomotiv
|27,00
|5,47
|-6,05
|Döktaş Dökümcülük
|24,88
|7,71
|-18,75
|Duran Doğan Basım
|11,01
|0,27
|4,96
|Dyo Boya
|11,02
|8,15
|-2,99
|Eczacıbaşı İlaç
|6,36
|3,08
|-14,75
|Eczacıbaşı Yatırım
|40,96
|2,45
|47,66
|Edip Gayrimenkul
|2,11
|2,43
|-36,45
|Ege Endüstri
|1.249,90
|0,15
|-24,93
|Ege Gübre
|221,30
|1,28
|52,41
|Ege Profil
|28,00
|9,12
|-26,78
|Ege Seramik
|13,03
|3,91
|26,63
|Egeplast
|25,38
|2,34
|-23,78
|Ekiz Kimya
|6,70
|3,08
|-6,03
|Emek Elektrik
|1,86
|3,91
|-34,86
|Eminiş Ambalaj
|19,25
|9,69
|-47,75
|Emlak Konut GMYO
|1,80
|-0,55
|-15,89
|Enerjisa Enerji
|9,73
|0,00
|-15,61
|Enka İnşaat
|7,47
|-0,66
|6,08
|Erbosan
|67,05
|3,55
|63,54
|Ereğli Demir Çelik
|17,99
|0,84
|36,95
|Ersu Gıda
|4,09
|0,74
|-17,21
|Escort Teknoloji
|5,09
|5,38
|-22,53
|Esenboğa Elektrik
|29,40
|5,15
|54,52
|Etiler Gıda
|5,66
|5,40
|42,21
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,82
|3,24
|-0,78
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,60
|7,46
|0,00
|Euro Yat. Ort.
|4,16
|3,74
|-7,76
|Euro Yatırım Holding
|3,28
|4,13
|15,49
|Fade Gıda
|15,56
|9,96
|151,37
|Fenerbahçe Futbol
|33,68
|-4,32
|13,94
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|1,79
|3,47
|-39,28
|F-M İzmit Piston
|121,00
|1,60
|-1,30
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,36
|3,09
|2,53
|Ford Otosan
|168,40
|0,24
|37,88
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,15
|0,88
|-53,12
|Frigo Pak Gıda
|40,24
|-0,64
|91,80
|Galata Wind Enerji
|5,56
|Galatasaray Sportif
|3,22
|-9,80
|-20,49
|Garanti Bankası
|7,07
|1,58
|-30,35
|Garanti Faktoring
|10,90
|9,99
|-2,07
|Garanti Yat. Ort.
|2,42
|4,31
|-25,08
|Gedik Y. Men. Değ.
|18,10
|0,56
|45,44
|Gediz Ambalaj
|30,12
|2,73
|12,39
|Gentaş
|4,75
|2,37
|-20,03
|Gersan Elektrik
|5,36
|2,29
|-12,70
|Global Men. Değ.
|5,44
|3,82
|-9,48
|Global Yat. Holding
|3,91
|0,26
|-16,45
|Good-Year
|6,81
|1,19
|-18,54
|Göltaş Çimento
|44,70
|3,66
|8,34
|Gözde Girişim
|6,45
|0,94
|-19,17
|GSD Denizcilik
|4,77
|6,47
|-5,36
|GSD Holding
|1,68
|3,70
|-33,07
|Gübre Fabrik.
|62,00
|3,77
|-27,95
|Güler Yat. Holding
|2,51
|3,29
|-27,51
|Halk GMYO
|3,24
|8,00
|1,09
|Hatay Tekstil
|17,33
|2,30
|24,23
|Hedef Girişim
|4,25
|3,16
|24,03
|Hektaş
|27,70
|0,07
|45,25
|HUB Girişim
|14,45
|-1,70
|-20,60
|Hürriyet Gzt.
|1,53
|2,00
|-27,14
|ICBC Turkey Bank
|4,95
|0,41
|-23,85
|İdealist Danışmanlık
|71,80
|-2,97
|433,43
|İdealist GMYO
|6,88
|9,90
|1,18
|İhlas Ev Aletleri
|1,13
|2,73
|-39,89
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|-0,99
|-20,00
|İhlas Gazetecilik
|2,03
|0,50
|-50,00
|İhlas Holding
|0,58
|1,75
|-48,34
|İhlas Yayın Holding
|0,66
|3,13
|-42,11
|İndeks Bilgisayar
|7,06
|3,82
|47,62
|Info Yatırım
|6,69
|3,72
|3,72
|İntema
|31,68
|10,00
|-20,60
|Inveo Yatırım Holding
|104,30
|0,10
|135,87
|İpek Doğal Enerji
|11,91
|6,06
|-8,94
|İskenderun Demir Çelik
|13,08
|0,62
|44,75
(Sürecek)
Kaynak: AA
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