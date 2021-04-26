Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,11 7,24 -8,14 Acıpayam Selüloz 18,59 5,45 8,59 Adel Kalemcilik 23,60 2,16 -31,06 Adese Gayrimenkul 2,11 4,46 -24,64 Afyon Çimento 3,76 3,30 -26,42 Ak Enerji 1,42 2,90 -35,75 Akbank 4,90 0,62 -27,49 Akçansa 18,21 1,73 13,09 Akdeniz Yatırım Hold. 1,70 5,59 -29,26 Akfen GMYO 3,67 3,09 -24,49 Akın Tekstil 38,62 9,97 21,60 Akiş GMYO 1,80 1,12 -35,54 Akmerkez GMYO 47,16 5,39 -24,49 Aksa 14,80 3,06 7,13 Aksa Enerji 11,20 0,81 50,54 Aksigorta 7,70 1,45 -11,48 Aksu Enerji 5,32 3,30 -29,51 Alarko Carrıer 316,10 3,98 -13,37 Alarko GMYO 22,42 3,13 -14,30 Alarko Holding 9,64 -0,72 11,57 Albaraka Türk 1,57 1,29 -19,07 Alcatel Lucent Teletaş 27,46 4,41 -7,42 Alkim Kağıt 16,99 2,35 31,26 Alkim Kimya 15,69 1,23 11,38 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,32 3,11 5,94 Altınyunus Çeşme 53,80 9,93 7,69 Anadolu Efes 22,78 0,18 -1,73 Anadolu Grubu Holding 20,40 2,62 -22,47 Anadolu Hayat Emek. 9,11 -0,87 13,37 Anadolu Isuzu 17,10 5,10 -5,00 Anadolu Sigorta 6,25 0,81 -13,44 Anel Elektrik 4,42 9,95 39,43 Arçelik 31,58 0,83 10,97 ARD Bilişim Teknolojileri 54,20 0,84 12,73 Arena Bilgisayar 44,76 0,36 31,38 Armada Bilgisayar 48,54 5,52 -1,10 Arsan Tekstil 9,13 3,75 25,24 Arzum Ev Aletleri 19,51 2,52 -20,76 Aselsan 14,67 0,82 -19,62 Ata GMYO 3,85 5,19 -30,13 Atakule GMYO 2,51 5,02 -0,40 Atlantis Yatırım Holding 4,51 10,00 -18,88 Atlas Yat. Ort. 2,49 9,69 42,29 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,31 -0,40 -1,56 Avrasya GMYO 2,99 9,93 14,15 Avrasya Petrol ve Tur. 2,52 9,09 -21,25 Avrupa Yatırım Holding 7,90 -1,99 31,67 Ayen Enerji 8,92 6,06 64,88 Ayes Çelik Hasır ve Çit 17,00 7,12 49,78 Aygaz 13,06 2,19 -7,94 Bagfaş 22,30 1,09 11,50 Bak Ambalaj 19,22 7,68 -4,85 Balatacılar Balatacılık 5,62 9,98 -31,80 Bantaş Ambalaj 6,01 9,87 28,14 Banvit 61,50 0,90 18,27 Baştaş Başkent Çimento 12,20 1,41 -29,76 Batı Çimento 12,35 2,75 162,21 Batısöke Çimento 2,62 1,16 7,38 Bayrak Taban Sanayi 11,40 9,09 7,45 Bera Holding 25,14 3,03 23,96 Berkosan Yalıtım 9,34 6,38 4,71 Beşiktaş Futbol Yat. 7,88 -9,94 95,05 Beyaz Filo 9,48 9,98 -6,88 Bilici Yatırım 18,85 9,98 183,89 Bim Mağazalar 66,05 0,15 -10,18 Birko Mensucat 1,36 0,00 22,52 Birlik Mensucat 2,14 9,74 -38,15 Bizim Mağazaları 14,27 4,16 -7,10 Borusan Mannesmann 24,80 8,77 -10,79 Borusan Yat. Paz. 353,40 8,57 -22,21 Bosch Fren Sistemleri 879,00 8,24 -29,05 Bossa 27,18 2,57 52,27 Brisa 23,44 2,90 21,05 Burçelik 21,30 4,31 1,33 Burçelik Vana 30,24 9,96 -39,11 Bursa Çimento 3,55 2,01 -28,68 Carrefoursa 43,50 1,40 -39,42 Casa Emtia Petrol 118,50 7,73 11,79 Ceo Event Medya 8,34 9,88 29,70 Coca Cola İçecek 70,65 -0,35 8,50 Cosmos Yat. Holding 12,50 6,84 55,09 Credıtwest Faktorıng 3,34 0,60 -43,10 Çelebi 235,90 9,98 29,24 Çelik Halat 6,30 6,06 -30,75 Çemaş Döküm 1,14 2,70 -33,04 Çemtaş 15,56 4,22 -2,15 Çimbeton 251,30 9,98 -15,24 Çimentaş 32,96 9,94 -8,85 Çimsa 20,94 6,29 17,64 Çuhadaroğlu Metal 7,21 9,08 -6,73 Dagi Giyim 2,07 9,52 -39,23 Dagi Yatırım Holding 10,99 3,97 -14,81 Dardanel 23,50 9,92 -29,85 Datagate Bilgisayar 13,19 3,13 -18,13 Demısaş Döküm 7,24 6,31 9,53 Denge Holding 5,70 9,40 4,01 Deniz GMYO 1,76 10,00 -4,45 Derimod 8,80 4,76 -9,65 Derlüks Yatırım Holding 6,54 2,51 -25,85 Desa Deri 18,71 9,99 92,09 Despec Bilgisayar 10,40 7,44 -20,37 Deva Holding 29,04 4,01 20,71 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,05 5,33 11,06 Diriteks Diriliş Tekstil 5,30 0,00 42,09 Ditaş Doğan 13,57 9,17 4,16 DO-CO 725,00 2,40 15,08 Doğan Burda 19,05 -1,70 -15,11 Doğan Holding 2,93 0,69 -4,56 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,46 5,13 5,63 Doğusan 3,94 9,75 -10,05 Doğuş GMYO 9,29 -0,11 13,71 Doğuş Otomotiv 27,62 2,30 -3,90 Döktaş Dökümcülük 27,36 9,97 -10,65 Duran Doğan Basım 11,17 1,45 6,48 Dyo Boya 11,44 3,81 0,70 Eczacıbaşı İlaç 6,22 1,30 -13,63 Eczacıbaşı Yatırım 40,06 -2,20 44,41 Edip Gayrimenkul 2,32 9,95 -30,12 Ege Endüstri 1.339,70 7,18 -19,53 Ege Gübre 228,00 3,03 57,02 Ege Profil 30,80 10,00 -19,46 Ege Seramik 13,54 3,91 31,58 Egeplast 26,58 4,73 -20,18 Ekiz Kimya 7,37 10,00 3,37 Emek Elektrik 1,94 4,30 -32,06 Eminiş Ambalaj 21,10 9,61 -42,73 Emlak Konut GMYO 1,82 1,11 -14,95 Enerjisa Enerji 9,95 2,26 -13,71 Enka İnşaat 7,65 2,41 8,64 Erbosan 69,50 3,65 69,51 Ereğli Demir Çelik 19,32 7,39 47,07 Ersu Gıda 4,27 4,40 -13,56 Escort Teknoloji 5,30 4,13 -19,33 Esenboğa Elektrik 30,00 2,04 57,68 Etiler Gıda 5,70 0,71 43,22 Euro Kapital Yat. Ort. 3,86 1,05 0,26 Euro Trend Yat. Ort. 3,72 3,33 3,33 Euro Yat. Ort. 4,42 6,25 -2,00 Euro Yatırım Holding 3,37 2,74 18,66 Fade Gıda 17,11 9,96 176,41 Fenerbahçe Futbol 30,32 -9,98 2,57 Flap Kongre Toplantı Hiz. 1,96 9,50 -33,51 F-M İzmit Piston 127,50 5,37 4,00 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,75 2,92 5,53 Ford Otosan 174,00 3,33 42,46 Formet Celik Kapi Sanayi 1,21 5,22 -50,68 Frigo Pak Gıda 41,40 2,88 97,33 Galata Wind Enerji 5,62 1,08 Galatasaray Sportif 3,07 -4,66 -24,20 Garanti Bankası 7,14 0,99 -29,66 Garanti Faktoring 11,85 8,72 6,47 Garanti Yat. Ort. 2,43 0,41 -24,77 Gedik Y. Men. Değ. 18,63 2,93 49,70 Gediz Ambalaj 32,84 9,03 22,54 Gentaş 4,94 4,00 -16,84 Gersan Elektrik 5,48 2,24 -10,75 Global Men. Değ. 5,72 5,15 -4,83 Global Yat. Holding 3,63 -7,16 -22,44 Good-Year 6,94 1,91 -16,99 Göltaş Çimento 47,08 5,32 14,11 Gözde Girişim 6,78 5,12 -15,04 GSD Denizcilik 5,15 7,97 2,18 GSD Holding 1,71 1,79 -31,87 Gübre Fabrik. 62,15 0,24 -27,77 Güler Yat. Holding 2,67 6,37 -22,89 Halk GMYO 3,27 0,93 2,03 Hatay Tekstil 19,06 9,98 36,63 Hedef Girişim 4,62 8,71 34,83 Hektaş 28,00 1,08 46,83 HUB Girişim 14,62 1,18 -19,67 Hürriyet Gzt. 1,59 3,92 -24,29 ICBC Turkey Bank 5,09 2,83 -21,69 İdealist Danışmanlık 69,70 -2,92 417,83 İdealist GMYO 7,47 8,58 9,85 İhlas Ev Aletleri 1,17 3,54 -37,77 İhlas Gayrimenkul 1,01 1,00 -19,20 İhlas Gazetecilik 2,16 6,40 -46,80 İhlas Holding 0,58 0,00 -48,34 İhlas Yayın Holding 0,67 1,52 -41,23 İndeks Bilgisayar 7,00 -0,85 46,37 Info Yatırım 6,99 4,48 8,37 İntema 34,84 9,97 -12,68 Inveo Yatırım Holding 102,90 -1,34 132,70 İpek Doğal Enerji 12,24 2,77 -6,42 İskenderun Demir Çelik 13,68 4,59 51,39 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

Tam kapanma kapsamında tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verildi

Korona tedbirleri ne zaman kalkar? Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırı belirledi

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'ın 'soykırım' kararına sert tepki: Mesnetsiz ifadeler kullanmıştır

Şeyma Subaşı'na milyarder sevgilisinden dudak uçuklatan ev! Üstelik Miami'den

Galatasaray, Fenerbahçe'nin şampiyonluklar için yaptığı başvurunun reddi için TFF'ye Cengiz'in imzasıyla itirazda bulundu

İlkay Gündoğan: En büyük anım Galatasaray'ın UEFA kupası kazandığı andı, kimse kusura bakmasın

Ermenilerin yaptığı katliamın yakın tanığı konuştu: Kadınları başlarını kesmişler, göğüslerinden çivilemişler

Kobani davası olaylı başladı! Avukatlar salonu terk etti, Selahattin Demirtaş "128 milyar dolar nerede?" yazılı kağıdı gösterdi