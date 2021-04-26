Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

26.04.2021 18:41
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,117,24-8,14
Acıpayam Selüloz18,595,458,59
Adel Kalemcilik23,602,16-31,06
Adese Gayrimenkul2,114,46-24,64
Afyon Çimento3,763,30-26,42
Ak Enerji1,422,90-35,75
Akbank4,900,62-27,49
Akçansa18,211,7313,09
Akdeniz Yatırım Hold.1,705,59-29,26
Akfen GMYO3,673,09-24,49
Akın Tekstil38,629,9721,60
Akiş GMYO1,801,12-35,54
Akmerkez GMYO47,165,39-24,49
Aksa14,803,067,13
Aksa Enerji11,200,8150,54
Aksigorta7,701,45-11,48
Aksu Enerji5,323,30-29,51
Alarko Carrıer316,103,98-13,37
Alarko GMYO22,423,13-14,30
Alarko Holding9,64-0,7211,57
Albaraka Türk1,571,29-19,07
Alcatel Lucent Teletaş27,464,41-7,42
Alkim Kağıt16,992,3531,26
Alkim Kimya15,691,2311,38
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,323,115,94
Altınyunus Çeşme53,809,937,69
Anadolu Efes22,780,18-1,73
Anadolu Grubu Holding20,402,62-22,47
Anadolu Hayat Emek.9,11-0,8713,37
Anadolu Isuzu17,105,10-5,00
Anadolu Sigorta6,250,81-13,44
Anel Elektrik4,429,9539,43
Arçelik31,580,8310,97
ARD Bilişim Teknolojileri54,200,8412,73
Arena Bilgisayar44,760,3631,38
Armada Bilgisayar48,545,52-1,10
Arsan Tekstil9,133,7525,24
Arzum Ev Aletleri19,512,52-20,76
Aselsan14,670,82-19,62
Ata GMYO3,855,19-30,13
Atakule GMYO2,515,02-0,40
Atlantis Yatırım Holding4,5110,00-18,88
Atlas Yat. Ort.2,499,6942,29
AvivaSA Emeklilik Hayat17,31-0,40-1,56
Avrasya GMYO2,999,9314,15
Avrasya Petrol ve Tur.2,529,09-21,25
Avrupa Yatırım Holding7,90-1,9931,67
Ayen Enerji8,926,0664,88
Ayes Çelik Hasır ve Çit17,007,1249,78
Aygaz13,062,19-7,94
Bagfaş22,301,0911,50
Bak Ambalaj19,227,68-4,85
Balatacılar Balatacılık5,629,98-31,80
Bantaş Ambalaj6,019,8728,14
Banvit61,500,9018,27
Baştaş Başkent Çimento12,201,41-29,76
Batı Çimento12,352,75162,21
Batısöke Çimento2,621,167,38
Bayrak Taban Sanayi11,409,097,45
Bera Holding25,143,0323,96
Berkosan Yalıtım9,346,384,71
Beşiktaş Futbol Yat.7,88-9,9495,05
Beyaz Filo9,489,98-6,88
Bilici Yatırım18,859,98183,89
Bim Mağazalar66,050,15-10,18
Birko Mensucat1,360,0022,52
Birlik Mensucat2,149,74-38,15
Bizim Mağazaları14,274,16-7,10
Borusan Mannesmann24,808,77-10,79
Borusan Yat. Paz.353,408,57-22,21
Bosch Fren Sistemleri879,008,24-29,05
Bossa27,182,5752,27
Brisa23,442,9021,05
Burçelik21,304,311,33
Burçelik Vana30,249,96-39,11
Bursa Çimento3,552,01-28,68
Carrefoursa43,501,40-39,42
Casa Emtia Petrol118,507,7311,79
Ceo Event Medya8,349,8829,70
Coca Cola İçecek70,65-0,358,50
Cosmos Yat. Holding12,506,8455,09
Credıtwest Faktorıng3,340,60-43,10
Çelebi235,909,9829,24
Çelik Halat6,306,06-30,75
Çemaş Döküm1,142,70-33,04
Çemtaş15,564,22-2,15
Çimbeton251,309,98-15,24
Çimentaş32,969,94-8,85
Çimsa20,946,2917,64
Çuhadaroğlu Metal7,219,08-6,73
Dagi Giyim2,079,52-39,23
Dagi Yatırım Holding10,993,97-14,81
Dardanel23,509,92-29,85
Datagate Bilgisayar13,193,13-18,13
Demısaş Döküm7,246,319,53
Denge Holding5,709,404,01
Deniz GMYO1,7610,00-4,45
Derimod8,804,76-9,65
Derlüks Yatırım Holding6,542,51-25,85
Desa Deri18,719,9992,09
Despec Bilgisayar10,407,44-20,37
Deva Holding29,044,0120,71
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,055,3311,06
Diriteks Diriliş Tekstil5,300,0042,09
Ditaş Doğan13,579,174,16
DO-CO725,002,4015,08
Doğan Burda19,05-1,70-15,11
Doğan Holding2,930,69-4,56
Doğtaş Kelebek Mobilya2,465,135,63
Doğusan3,949,75-10,05
Doğuş GMYO9,29-0,1113,71
Doğuş Otomotiv27,622,30-3,90
Döktaş Dökümcülük27,369,97-10,65
Duran Doğan Basım11,171,456,48
Dyo Boya11,443,810,70
Eczacıbaşı İlaç6,221,30-13,63
Eczacıbaşı Yatırım40,06-2,2044,41
Edip Gayrimenkul2,329,95-30,12
Ege Endüstri1.339,707,18-19,53
Ege Gübre228,003,0357,02
Ege Profil30,8010,00-19,46
Ege Seramik13,543,9131,58
Egeplast26,584,73-20,18
Ekiz Kimya7,3710,003,37
Emek Elektrik1,944,30-32,06
Eminiş Ambalaj21,109,61-42,73
Emlak Konut GMYO1,821,11-14,95
Enerjisa Enerji9,952,26-13,71
Enka İnşaat7,652,418,64
Erbosan69,503,6569,51
Ereğli Demir Çelik19,327,3947,07
Ersu Gıda4,274,40-13,56
Escort Teknoloji5,304,13-19,33
Esenboğa Elektrik30,002,0457,68
Etiler Gıda5,700,7143,22
Euro Kapital Yat. Ort.3,861,050,26
Euro Trend Yat. Ort.3,723,333,33
Euro Yat. Ort.4,426,25-2,00
Euro Yatırım Holding3,372,7418,66
Fade Gıda17,119,96176,41
Fenerbahçe Futbol30,32-9,982,57
Flap Kongre Toplantı Hiz.1,969,50-33,51
F-M İzmit Piston127,505,374,00
Fonet Bilgi Teknolojileri13,752,925,53
Ford Otosan174,003,3342,46
Formet Celik Kapi Sanayi1,215,22-50,68
Frigo Pak Gıda41,402,8897,33
Galata Wind Enerji5,621,08

Galatasaray Sportif3,07-4,66-24,20
Garanti Bankası7,140,99-29,66
Garanti Faktoring11,858,726,47
Garanti Yat. Ort.2,430,41-24,77
Gedik Y. Men. Değ.18,632,9349,70
Gediz Ambalaj32,849,0322,54
Gentaş4,944,00-16,84
Gersan Elektrik5,482,24-10,75
Global Men. Değ.5,725,15-4,83
Global Yat. Holding3,63-7,16-22,44
Good-Year6,941,91-16,99
Göltaş Çimento47,085,3214,11
Gözde Girişim6,785,12-15,04
GSD Denizcilik5,157,972,18
GSD Holding1,711,79-31,87
Gübre Fabrik.62,150,24-27,77
Güler Yat. Holding2,676,37-22,89
Halk GMYO3,270,932,03
Hatay Tekstil19,069,9836,63
Hedef Girişim4,628,7134,83
Hektaş28,001,0846,83
HUB Girişim14,621,18-19,67
Hürriyet Gzt.1,593,92-24,29
ICBC Turkey Bank5,092,83-21,69
İdealist Danışmanlık69,70-2,92417,83
İdealist GMYO7,478,589,85
İhlas Ev Aletleri1,173,54-37,77
İhlas Gayrimenkul1,011,00-19,20
İhlas Gazetecilik2,166,40-46,80
İhlas Holding0,580,00-48,34
İhlas Yayın Holding0,671,52-41,23
İndeks Bilgisayar7,00-0,8546,37
Info Yatırım6,994,488,37
İntema34,849,97-12,68
Inveo Yatırım Holding102,90-1,34132,70
İpek Doğal Enerji12,242,77-6,42
İskenderun Demir Çelik13,684,5951,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Tam kapanma kapsamında tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verildi Tam kapanma kapsamında tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verildi Korona tedbirleri ne zaman kalkar? Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırı belirledi Korona tedbirleri ne zaman kalkar? Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırı belirledi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'ın 'soykırım' kararına sert tepki: Mesnetsiz ifadeler kullanmıştır Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'ın 'soykırım' kararına sert tepki: Mesnetsiz ifadeler kullanmıştır Şeyma Subaşı'na milyarder sevgilisinden dudak uçuklatan ev! Üstelik Miami'den Şeyma Subaşı'na milyarder sevgilisinden dudak uçuklatan ev! Üstelik Miami'den Galatasaray, Fenerbahçe'nin şampiyonluklar için yaptığı başvurunun reddi için TFF'ye Cengiz'in imzasıyla itirazda bulundu Galatasaray, Fenerbahçe'nin şampiyonluklar için yaptığı başvurunun reddi için TFF'ye Cengiz'in imzasıyla itirazda bulundu İlkay Gündoğan: En büyük anım Galatasaray'ın UEFA kupası kazandığı andı, kimse kusura bakmasın İlkay Gündoğan: En büyük anım Galatasaray'ın UEFA kupası kazandığı andı, kimse kusura bakmasın Ermenilerin yaptığı katliamın yakın tanığı konuştu: Kadınları başlarını kesmişler, göğüslerinden çivilemişler Ermenilerin yaptığı katliamın yakın tanığı konuştu: Kadınları başlarını kesmişler, göğüslerinden çivilemişler Kobani davası olaylı başladı! Avukatlar salonu terk etti, Selahattin Demirtaş Kobani davası olaylı başladı! Avukatlar salonu terk etti, Selahattin Demirtaş "128 milyar dolar nerede?" yazılı kağıdı gösterdi

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 353 kişi vefat etti, 37 bin 312 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 353 kişi vefat etti, 37 bin 312 yeni vaka tespit edildi         
20:28
Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı         
19:53
İşkenceci eşini öldüren Melek İpek tahliye edildi İşkenceci eşini öldüren Melek İpek tahliye edildi         
19:31
Son Dakika: 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında kesintisiz tam kapanmaya geçildi Son Dakika: 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında kesintisiz tam kapanmaya geçildi         
18:57
Oyuncu Aygün Aydın'dan ağza alınmayacak laflar! Seren Serengil'e ateş püskürdü Oyuncu Aygün Aydın'dan ağza alınmayacak laflar! Seren Serengil'e ateş püskürdü         
18:03
Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret edip Türk bayrağını yakan 'Sapık Alihan' için istenen ceza belli oldu Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret edip Türk bayrağını yakan 'Sapık Alihan' için istenen ceza belli oldu         
17:36
Tarlasında sulama yapan muhtar, gelen sesler üzerine baktığı havuzunda yaralı pelikanla karşılaştı Tarlasında sulama yapan muhtar, gelen sesler üzerine baktığı havuzunda yaralı pelikanla karşılaştı         
17:10
Acun Ilıcalı Hollanda'dan satın aldığı Fortuna'dan çekildi, İngiltere'den bir takıma yatırım yapacağını duyurdu Acun Ilıcalı Hollanda'dan satın aldığı Fortuna'dan çekildi, İngiltere'den bir takıma yatırım yapacağını duyurdu         
16:44
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı         
15:24
Kaya düşmesi tehlikesi nedeniyle her yerin kapatıldığı Assos Antik Limanı 500 günlüğüne hayalet şehre dönüştü Kaya düşmesi tehlikesi nedeniyle her yerin kapatıldığı Assos Antik Limanı 500 günlüğüne hayalet şehre dönüştü         
14:23
Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu         
12:44
İBB'nin Hatay'a gönderdiği kayıp 100 atla ilgili kan donduran detaylar! Çiplerini çıkarmak için ameliyathane kurmuşlar İBB'nin Hatay'a gönderdiği kayıp 100 atla ilgili kan donduran detaylar! Çiplerini çıkarmak için ameliyathane kurmuşlar         
12:28
Türkiye tarihinin unutulmaz dolandırıcısı! Tansu Çiller'i kandırıp örtülü ödenekten 5,5 milyar lira vurgun yaptı Türkiye tarihinin unutulmaz dolandırıcısı! Tansu Çiller'i kandırıp örtülü ödenekten 5,5 milyar lira vurgun yaptı         
12:22
Galatasaray, Henry Onyekuru ile yola devam etmeme kararı aldı Galatasaray, Henry Onyekuru ile yola devam etmeme kararı aldı         
11:09
"Benden daha sağlamdır" dediği çalışanı işe ciple geldi! Kamera kayıtlarını inceleyen patron yıkıldı         
10:55
Gülşen, koruma altındaki çocuğu kamera karşısına geçiren Bakan Derya Yanık'ı istifaya davet etti Gülşen, koruma altındaki çocuğu kamera karşısına geçiren Bakan Derya Yanık'ı istifaya davet etti         
10:42
Survivor All Star için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, teklif götüreceği 8 yarışmacıyı açıkladı Survivor All Star için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, teklif götüreceği 8 yarışmacıyı açıkladı         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2021 20:55:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei