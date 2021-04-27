Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

27.04.2021 18:53
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,829,991,03
Acıpayam Selüloz18,36-1,247,24
Adel Kalemcilik23,981,61-29,95
Adese Gayrimenkul2,110,00-24,64
Afyon Çimento3,780,53-26,03
Ak Enerji1,41-0,70-36,20
Akbank4,85-1,02-28,23
Akçansa18,10-0,6012,41
Akdeniz Yatırım Hold.1,67-1,76-30,51
Akfen GMYO3,772,72-22,43
Akın Tekstil42,489,9933,75
Akiş GMYO1,78-1,11-36,25
Akmerkez GMYO51,709,63-17,22
Aksa14,890,617,78
Aksa Enerji11,432,0553,63
Aksigorta7,841,82-9,87
Aksu Enerji5,370,94-28,85
Alarko Carrıer317,500,44-12,99
Alarko GMYO22,460,18-14,14
Alarko Holding9,821,8713,66
Albaraka Türk1,580,64-18,56
Alcatel Lucent Teletaş28,985,54-2,29
Alkim Kağıt17,251,5333,27
Alkim Kimya16,515,2317,20
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,403,459,59
Altınyunus Çeşme59,159,9418,39
Anadolu Efes23,081,32-0,43
Anadolu Grubu Holding20,902,45-20,57
Anadolu Hayat Emek.9,08-0,3313,00
Anadolu Isuzu17,391,70-3,39
Anadolu Sigorta6,402,40-11,36
Anel Elektrik4,15-6,1130,91
Arçelik33,305,4517,01
ARD Bilişim Teknolojileri55,903,1416,26
Arena Bilgisayar48,187,6441,42
Armada Bilgisayar47,20-2,76-3,83
Arsan Tekstil9,01-1,3123,59
Arzum Ev Aletleri19,25-1,33-21,81
Aselsan15,495,59-15,12
Ata GMYO3,921,82-28,86
Atakule GMYO2,572,391,98
Atlantis Yatırım Holding4,20-6,87-24,46
Atlas Yat. Ort.2,25-9,6428,57
AvivaSA Emeklilik Hayat17,732,430,83
Avrasya GMYO3,062,3416,82
Avrasya Petrol ve Tur.2,603,17-18,75
Avrupa Yatırım Holding7,59-3,9226,50
Ayen Enerji8,87-0,5663,96
Ayes Çelik Hasır ve Çit16,69-1,8247,05
Aygaz13,211,15-6,88
Bagfaş23,344,6616,70
Bak Ambalaj19,752,76-2,23
Balatacılar Balatacılık6,189,96-25,00
Bantaş Ambalaj6,436,9937,10
Banvit62,050,8919,33
Baştaş Başkent Çimento12,00-1,64-30,92
Batı Çimento12,13-1,78157,54
Batısöke Çimento2,54-3,054,10
Bayrak Taban Sanayi12,5410,0018,19
Bera Holding26,103,8228,70
Berkosan Yalıtım9,380,435,16
Beşiktaş Futbol Yat.7,29-7,4980,45
Beyaz Filo10,429,922,36
Bilici Yatırım17,65-6,37165,81
Bim Mağazalar66,801,14-9,16
Birko Mensucat1,402,9426,13
Birlik Mensucat2,202,80-36,42
Bizim Mağazaları14,672,80-4,49
Borusan Mannesmann23,96-3,39-13,81
Borusan Yat. Paz.343,50-2,80-24,38
Bosch Fren Sistemleri856,20-2,59-30,89
Bossa26,80-1,4050,14
Brisa23,922,0523,53
Burçelik21,00-1,41-0,10
Burçelik Vana30,500,86-38,58
Bursa Çimento3,54-0,28-28,88
Carrefoursa47,849,98-33,37
Casa Emtia Petrol128,708,6121,42
Ceo Event Medya9,179,9542,61
Coca Cola İçecek76,808,7017,95
Cosmos Yat. Holding11,63-6,9644,29
Credıtwest Faktorıng3,350,30-42,93
Çelebi221,80-5,9821,52
Çelik Halat6,25-0,79-31,30
Çemaş Döküm1,12-1,75-34,22
Çemtaş15,18-2,44-4,54
Çimbeton245,70-2,23-17,13
Çimentaş36,249,950,22
Çimsa21,341,9119,89
Çuhadaroğlu Metal7,19-0,28-6,99
Dagi Giyim1,99-3,86-41,58
Dagi Yatırım Holding10,63-3,28-17,60
Dardanel25,849,96-22,87
Datagate Bilgisayar13,371,36-17,01
Demısaş Döküm7,270,419,98
Denge Holding6,107,0211,31
Deniz GMYO1,865,680,97
Derimod9,143,86-6,16
Derlüks Yatırım Holding6,600,92-25,17
Desa Deri16,84-9,9972,90
Despec Bilgisayar10,32-0,77-20,98
Deva Holding30,545,1726,94
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,00-0,4110,60
Diriteks Diriliş Tekstil5,25-0,9440,75
Ditaş Doğan13,38-1,402,70
DO-CO729,000,5515,71
Doğan Burda18,75-1,57-16,44
Doğan Holding2,940,34-4,23
Doğtaş Kelebek Mobilya2,480,816,49
Doğusan4,063,05-7,31
Doğuş GMYO8,99-3,2310,04
Doğuş Otomotiv26,701,69-2,27
Döktaş Dökümcülük27,00-1,32-11,82
Duran Doğan Basım11,190,186,67
Dyo Boya11,35-0,79-0,09
Eczacıbaşı İlaç6,291,13-12,66
Eczacıbaşı Yatırım41,904,5951,05
Edip Gayrimenkul2,559,91-23,19
Ege Endüstri1.398,604,40-15,99
Ege Gübre226,40-0,7055,92
Ege Profil31,462,14-17,73
Ege Seramik13,711,2633,24
Egeplast26,50-0,30-20,42
Ekiz Kimya8,109,9113,60
Emek Elektrik1,93-0,52-32,41
Eminiş Ambalaj20,96-0,66-43,11
Emlak Konut GMYO1,81-0,55-15,42
Enerjisa Enerji10,232,81-11,28
Enka İnşaat7,59-0,787,78
Erbosan76,4510,0086,46
Ereğli Demir Çelik19,450,6748,06
Ersu Gıda4,658,90-5,87
Escort Teknoloji5,21-1,70-20,70
Esenboğa Elektrik30,822,7361,99
Etiler Gıda5,700,0043,22
Euro Kapital Yat. Ort.3,80-1,55-1,30
Euro Trend Yat. Ort.3,802,155,56
Euro Yat. Ort.4,40-0,45-2,44
Euro Yatırım Holding3,33-1,1917,25
Fade Gıda17,572,69183,84
Fenerbahçe Futbol30,02-0,991,56
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,159,69-27,07
F-M İzmit Piston123,70-2,980,90
Fonet Bilgi Teknolojileri13,981,677,29
Ford Otosan178,302,4745,98
Formet Celik Kapi Sanayi1,210,00-50,68
Frigo Pak Gıda37,26-10,0077,60
Galata Wind Enerji5,25-6,58

Galatasaray Sportif3,204,23-20,99
Garanti Bankası7,12-0,28-29,86
Garanti Faktoring11,44-3,462,79
Garanti Yat. Ort.2,39-1,65-26,01
Gedik Y. Men. Değ.18,881,3451,71
Gediz Ambalaj32,920,2422,84
Gentaş4,85-1,82-18,35
Gersan Elektrik5,551,28-9,61
Global Men. Değ.5,913,32-1,66
Global Yat. Holding3,55-2,20-24,15
Good-Year7,021,15-16,03
Göltaş Çimento45,56-3,2310,42
Gözde Girişim6,800,29-14,79
GSD Denizcilik5,14-0,191,98
GSD Holding1,720,58-31,47
Gübre Fabrik.62,00-0,24-27,95
Güler Yat. Holding2,64-1,12-23,76
Halk GMYO3,300,922,96
Hatay Tekstil20,587,9747,53
Hedef Girişim4,55-1,5232,79
Hektaş28,722,5750,60
HUB Girişim14,38-1,64-20,99
Hürriyet Gzt.1,57-1,26-25,24
ICBC Turkey Bank5,04-0,98-22,46
İdealist Danışmanlık73,004,73442,35
İdealist GMYO6,73-9,91-1,03
İhlas Ev Aletleri1,16-0,85-38,30
İhlas Gayrimenkul1,00-0,99-20,00
İhlas Gazetecilik2,15-0,46-47,04
İhlas Holding0,580,00-48,34
İhlas Yayın Holding0,681,49-40,35
İndeks Bilgisayar6,98-0,2945,95
Info Yatırım6,990,008,37
İntema38,329,99-3,96
Inveo Yatırım Holding99,45-3,35124,90
İpek Doğal Enerji12,421,47-5,05
İskenderun Demir Çelik13,65-0,2251,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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