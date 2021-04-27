Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,82
|9,99
|1,03
|Acıpayam Selüloz
|18,36
|-1,24
|7,24
|Adel Kalemcilik
|23,98
|1,61
|-29,95
|Adese Gayrimenkul
|2,11
|0,00
|-24,64
|Afyon Çimento
|3,78
|0,53
|-26,03
|Ak Enerji
|1,41
|-0,70
|-36,20
|Akbank
|4,85
|-1,02
|-28,23
|Akçansa
|18,10
|-0,60
|12,41
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,67
|-1,76
|-30,51
|Akfen GMYO
|3,77
|2,72
|-22,43
|Akın Tekstil
|42,48
|9,99
|33,75
|Akiş GMYO
|1,78
|-1,11
|-36,25
|Akmerkez GMYO
|51,70
|9,63
|-17,22
|Aksa
|14,89
|0,61
|7,78
|Aksa Enerji
|11,43
|2,05
|53,63
|Aksigorta
|7,84
|1,82
|-9,87
|Aksu Enerji
|5,37
|0,94
|-28,85
|Alarko Carrıer
|317,50
|0,44
|-12,99
|Alarko GMYO
|22,46
|0,18
|-14,14
|Alarko Holding
|9,82
|1,87
|13,66
|Albaraka Türk
|1,58
|0,64
|-18,56
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,98
|5,54
|-2,29
|Alkim Kağıt
|17,25
|1,53
|33,27
|Alkim Kimya
|16,51
|5,23
|17,20
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,40
|3,45
|9,59
|Altınyunus Çeşme
|59,15
|9,94
|18,39
|Anadolu Efes
|23,08
|1,32
|-0,43
|Anadolu Grubu Holding
|20,90
|2,45
|-20,57
|Anadolu Hayat Emek.
|9,08
|-0,33
|13,00
|Anadolu Isuzu
|17,39
|1,70
|-3,39
|Anadolu Sigorta
|6,40
|2,40
|-11,36
|Anel Elektrik
|4,15
|-6,11
|30,91
|Arçelik
|33,30
|5,45
|17,01
|ARD Bilişim Teknolojileri
|55,90
|3,14
|16,26
|Arena Bilgisayar
|48,18
|7,64
|41,42
|Armada Bilgisayar
|47,20
|-2,76
|-3,83
|Arsan Tekstil
|9,01
|-1,31
|23,59
|Arzum Ev Aletleri
|19,25
|-1,33
|-21,81
|Aselsan
|15,49
|5,59
|-15,12
|Ata GMYO
|3,92
|1,82
|-28,86
|Atakule GMYO
|2,57
|2,39
|1,98
|Atlantis Yatırım Holding
|4,20
|-6,87
|-24,46
|Atlas Yat. Ort.
|2,25
|-9,64
|28,57
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,73
|2,43
|0,83
|Avrasya GMYO
|3,06
|2,34
|16,82
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,60
|3,17
|-18,75
|Avrupa Yatırım Holding
|7,59
|-3,92
|26,50
|Ayen Enerji
|8,87
|-0,56
|63,96
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|16,69
|-1,82
|47,05
|Aygaz
|13,21
|1,15
|-6,88
|Bagfaş
|23,34
|4,66
|16,70
|Bak Ambalaj
|19,75
|2,76
|-2,23
|Balatacılar Balatacılık
|6,18
|9,96
|-25,00
|Bantaş Ambalaj
|6,43
|6,99
|37,10
|Banvit
|62,05
|0,89
|19,33
|Baştaş Başkent Çimento
|12,00
|-1,64
|-30,92
|Batı Çimento
|12,13
|-1,78
|157,54
|Batısöke Çimento
|2,54
|-3,05
|4,10
|Bayrak Taban Sanayi
|12,54
|10,00
|18,19
|Bera Holding
|26,10
|3,82
|28,70
|Berkosan Yalıtım
|9,38
|0,43
|5,16
|Beşiktaş Futbol Yat.
|7,29
|-7,49
|80,45
|Beyaz Filo
|10,42
|9,92
|2,36
|Bilici Yatırım
|17,65
|-6,37
|165,81
|Bim Mağazalar
|66,80
|1,14
|-9,16
|Birko Mensucat
|1,40
|2,94
|26,13
|Birlik Mensucat
|2,20
|2,80
|-36,42
|Bizim Mağazaları
|14,67
|2,80
|-4,49
|Borusan Mannesmann
|23,96
|-3,39
|-13,81
|Borusan Yat. Paz.
|343,50
|-2,80
|-24,38
|Bosch Fren Sistemleri
|856,20
|-2,59
|-30,89
|Bossa
|26,80
|-1,40
|50,14
|Brisa
|23,92
|2,05
|23,53
|Burçelik
|21,00
|-1,41
|-0,10
|Burçelik Vana
|30,50
|0,86
|-38,58
|Bursa Çimento
|3,54
|-0,28
|-28,88
|Carrefoursa
|47,84
|9,98
|-33,37
|Casa Emtia Petrol
|128,70
|8,61
|21,42
|Ceo Event Medya
|9,17
|9,95
|42,61
|Coca Cola İçecek
|76,80
|8,70
|17,95
|Cosmos Yat. Holding
|11,63
|-6,96
|44,29
|Credıtwest Faktorıng
|3,35
|0,30
|-42,93
|Çelebi
|221,80
|-5,98
|21,52
|Çelik Halat
|6,25
|-0,79
|-31,30
|Çemaş Döküm
|1,12
|-1,75
|-34,22
|Çemtaş
|15,18
|-2,44
|-4,54
|Çimbeton
|245,70
|-2,23
|-17,13
|Çimentaş
|36,24
|9,95
|0,22
|Çimsa
|21,34
|1,91
|19,89
|Çuhadaroğlu Metal
|7,19
|-0,28
|-6,99
|Dagi Giyim
|1,99
|-3,86
|-41,58
|Dagi Yatırım Holding
|10,63
|-3,28
|-17,60
|Dardanel
|25,84
|9,96
|-22,87
|Datagate Bilgisayar
|13,37
|1,36
|-17,01
|Demısaş Döküm
|7,27
|0,41
|9,98
|Denge Holding
|6,10
|7,02
|11,31
|Deniz GMYO
|1,86
|5,68
|0,97
|Derimod
|9,14
|3,86
|-6,16
|Derlüks Yatırım Holding
|6,60
|0,92
|-25,17
|Desa Deri
|16,84
|-9,99
|72,90
|Despec Bilgisayar
|10,32
|-0,77
|-20,98
|Deva Holding
|30,54
|5,17
|26,94
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,00
|-0,41
|10,60
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,25
|-0,94
|40,75
|Ditaş Doğan
|13,38
|-1,40
|2,70
|DO-CO
|729,00
|0,55
|15,71
|Doğan Burda
|18,75
|-1,57
|-16,44
|Doğan Holding
|2,94
|0,34
|-4,23
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,48
|0,81
|6,49
|Doğusan
|4,06
|3,05
|-7,31
|Doğuş GMYO
|8,99
|-3,23
|10,04
|Doğuş Otomotiv
|26,70
|1,69
|-2,27
|Döktaş Dökümcülük
|27,00
|-1,32
|-11,82
|Duran Doğan Basım
|11,19
|0,18
|6,67
|Dyo Boya
|11,35
|-0,79
|-0,09
|Eczacıbaşı İlaç
|6,29
|1,13
|-12,66
|Eczacıbaşı Yatırım
|41,90
|4,59
|51,05
|Edip Gayrimenkul
|2,55
|9,91
|-23,19
|Ege Endüstri
|1.398,60
|4,40
|-15,99
|Ege Gübre
|226,40
|-0,70
|55,92
|Ege Profil
|31,46
|2,14
|-17,73
|Ege Seramik
|13,71
|1,26
|33,24
|Egeplast
|26,50
|-0,30
|-20,42
|Ekiz Kimya
|8,10
|9,91
|13,60
|Emek Elektrik
|1,93
|-0,52
|-32,41
|Eminiş Ambalaj
|20,96
|-0,66
|-43,11
|Emlak Konut GMYO
|1,81
|-0,55
|-15,42
|Enerjisa Enerji
|10,23
|2,81
|-11,28
|Enka İnşaat
|7,59
|-0,78
|7,78
|Erbosan
|76,45
|10,00
|86,46
|Ereğli Demir Çelik
|19,45
|0,67
|48,06
|Ersu Gıda
|4,65
|8,90
|-5,87
|Escort Teknoloji
|5,21
|-1,70
|-20,70
|Esenboğa Elektrik
|30,82
|2,73
|61,99
|Etiler Gıda
|5,70
|0,00
|43,22
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,80
|-1,55
|-1,30
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,80
|2,15
|5,56
|Euro Yat. Ort.
|4,40
|-0,45
|-2,44
|Euro Yatırım Holding
|3,33
|-1,19
|17,25
|Fade Gıda
|17,57
|2,69
|183,84
|Fenerbahçe Futbol
|30,02
|-0,99
|1,56
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,15
|9,69
|-27,07
|F-M İzmit Piston
|123,70
|-2,98
|0,90
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,98
|1,67
|7,29
|Ford Otosan
|178,30
|2,47
|45,98
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,21
|0,00
|-50,68
|Frigo Pak Gıda
|37,26
|-10,00
|77,60
|Galata Wind Enerji
|5,25
|-6,58
|Galatasaray Sportif
|3,20
|4,23
|-20,99
|Garanti Bankası
|7,12
|-0,28
|-29,86
|Garanti Faktoring
|11,44
|-3,46
|2,79
|Garanti Yat. Ort.
|2,39
|-1,65
|-26,01
|Gedik Y. Men. Değ.
|18,88
|1,34
|51,71
|Gediz Ambalaj
|32,92
|0,24
|22,84
|Gentaş
|4,85
|-1,82
|-18,35
|Gersan Elektrik
|5,55
|1,28
|-9,61
|Global Men. Değ.
|5,91
|3,32
|-1,66
|Global Yat. Holding
|3,55
|-2,20
|-24,15
|Good-Year
|7,02
|1,15
|-16,03
|Göltaş Çimento
|45,56
|-3,23
|10,42
|Gözde Girişim
|6,80
|0,29
|-14,79
|GSD Denizcilik
|5,14
|-0,19
|1,98
|GSD Holding
|1,72
|0,58
|-31,47
|Gübre Fabrik.
|62,00
|-0,24
|-27,95
|Güler Yat. Holding
|2,64
|-1,12
|-23,76
|Halk GMYO
|3,30
|0,92
|2,96
|Hatay Tekstil
|20,58
|7,97
|47,53
|Hedef Girişim
|4,55
|-1,52
|32,79
|Hektaş
|28,72
|2,57
|50,60
|HUB Girişim
|14,38
|-1,64
|-20,99
|Hürriyet Gzt.
|1,57
|-1,26
|-25,24
|ICBC Turkey Bank
|5,04
|-0,98
|-22,46
|İdealist Danışmanlık
|73,00
|4,73
|442,35
|İdealist GMYO
|6,73
|-9,91
|-1,03
|İhlas Ev Aletleri
|1,16
|-0,85
|-38,30
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|-0,99
|-20,00
|İhlas Gazetecilik
|2,15
|-0,46
|-47,04
|İhlas Holding
|0,58
|0,00
|-48,34
|İhlas Yayın Holding
|0,68
|1,49
|-40,35
|İndeks Bilgisayar
|6,98
|-0,29
|45,95
|Info Yatırım
|6,99
|0,00
|8,37
|İntema
|38,32
|9,99
|-3,96
|Inveo Yatırım Holding
|99,45
|-3,35
|124,90
|İpek Doğal Enerji
|12,42
|1,47
|-5,05
|İskenderun Demir Çelik
|13,65
|-0,22
|51,06
(Sürecek)
Kaynak: AA
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