Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,82 9,99 1,03 Acıpayam Selüloz 18,36 -1,24 7,24 Adel Kalemcilik 23,98 1,61 -29,95 Adese Gayrimenkul 2,11 0,00 -24,64 Afyon Çimento 3,78 0,53 -26,03 Ak Enerji 1,41 -0,70 -36,20 Akbank 4,85 -1,02 -28,23 Akçansa 18,10 -0,60 12,41 Akdeniz Yatırım Hold. 1,67 -1,76 -30,51 Akfen GMYO 3,77 2,72 -22,43 Akın Tekstil 42,48 9,99 33,75 Akiş GMYO 1,78 -1,11 -36,25 Akmerkez GMYO 51,70 9,63 -17,22 Aksa 14,89 0,61 7,78 Aksa Enerji 11,43 2,05 53,63 Aksigorta 7,84 1,82 -9,87 Aksu Enerji 5,37 0,94 -28,85 Alarko Carrıer 317,50 0,44 -12,99 Alarko GMYO 22,46 0,18 -14,14 Alarko Holding 9,82 1,87 13,66 Albaraka Türk 1,58 0,64 -18,56 Alcatel Lucent Teletaş 28,98 5,54 -2,29 Alkim Kağıt 17,25 1,53 33,27 Alkim Kimya 16,51 5,23 17,20 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,40 3,45 9,59 Altınyunus Çeşme 59,15 9,94 18,39 Anadolu Efes 23,08 1,32 -0,43 Anadolu Grubu Holding 20,90 2,45 -20,57 Anadolu Hayat Emek. 9,08 -0,33 13,00 Anadolu Isuzu 17,39 1,70 -3,39 Anadolu Sigorta 6,40 2,40 -11,36 Anel Elektrik 4,15 -6,11 30,91 Arçelik 33,30 5,45 17,01 ARD Bilişim Teknolojileri 55,90 3,14 16,26 Arena Bilgisayar 48,18 7,64 41,42 Armada Bilgisayar 47,20 -2,76 -3,83 Arsan Tekstil 9,01 -1,31 23,59 Arzum Ev Aletleri 19,25 -1,33 -21,81 Aselsan 15,49 5,59 -15,12 Ata GMYO 3,92 1,82 -28,86 Atakule GMYO 2,57 2,39 1,98 Atlantis Yatırım Holding 4,20 -6,87 -24,46 Atlas Yat. Ort. 2,25 -9,64 28,57 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,73 2,43 0,83 Avrasya GMYO 3,06 2,34 16,82 Avrasya Petrol ve Tur. 2,60 3,17 -18,75 Avrupa Yatırım Holding 7,59 -3,92 26,50 Ayen Enerji 8,87 -0,56 63,96 Ayes Çelik Hasır ve Çit 16,69 -1,82 47,05 Aygaz 13,21 1,15 -6,88 Bagfaş 23,34 4,66 16,70 Bak Ambalaj 19,75 2,76 -2,23 Balatacılar Balatacılık 6,18 9,96 -25,00 Bantaş Ambalaj 6,43 6,99 37,10 Banvit 62,05 0,89 19,33 Baştaş Başkent Çimento 12,00 -1,64 -30,92 Batı Çimento 12,13 -1,78 157,54 Batısöke Çimento 2,54 -3,05 4,10 Bayrak Taban Sanayi 12,54 10,00 18,19 Bera Holding 26,10 3,82 28,70 Berkosan Yalıtım 9,38 0,43 5,16 Beşiktaş Futbol Yat. 7,29 -7,49 80,45 Beyaz Filo 10,42 9,92 2,36 Bilici Yatırım 17,65 -6,37 165,81 Bim Mağazalar 66,80 1,14 -9,16 Birko Mensucat 1,40 2,94 26,13 Birlik Mensucat 2,20 2,80 -36,42 Bizim Mağazaları 14,67 2,80 -4,49 Borusan Mannesmann 23,96 -3,39 -13,81 Borusan Yat. Paz. 343,50 -2,80 -24,38 Bosch Fren Sistemleri 856,20 -2,59 -30,89 Bossa 26,80 -1,40 50,14 Brisa 23,92 2,05 23,53 Burçelik 21,00 -1,41 -0,10 Burçelik Vana 30,50 0,86 -38,58 Bursa Çimento 3,54 -0,28 -28,88 Carrefoursa 47,84 9,98 -33,37 Casa Emtia Petrol 128,70 8,61 21,42 Ceo Event Medya 9,17 9,95 42,61 Coca Cola İçecek 76,80 8,70 17,95 Cosmos Yat. Holding 11,63 -6,96 44,29 Credıtwest Faktorıng 3,35 0,30 -42,93 Çelebi 221,80 -5,98 21,52 Çelik Halat 6,25 -0,79 -31,30 Çemaş Döküm 1,12 -1,75 -34,22 Çemtaş 15,18 -2,44 -4,54 Çimbeton 245,70 -2,23 -17,13 Çimentaş 36,24 9,95 0,22 Çimsa 21,34 1,91 19,89 Çuhadaroğlu Metal 7,19 -0,28 -6,99 Dagi Giyim 1,99 -3,86 -41,58 Dagi Yatırım Holding 10,63 -3,28 -17,60 Dardanel 25,84 9,96 -22,87 Datagate Bilgisayar 13,37 1,36 -17,01 Demısaş Döküm 7,27 0,41 9,98 Denge Holding 6,10 7,02 11,31 Deniz GMYO 1,86 5,68 0,97 Derimod 9,14 3,86 -6,16 Derlüks Yatırım Holding 6,60 0,92 -25,17 Desa Deri 16,84 -9,99 72,90 Despec Bilgisayar 10,32 -0,77 -20,98 Deva Holding 30,54 5,17 26,94 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,00 -0,41 10,60 Diriteks Diriliş Tekstil 5,25 -0,94 40,75 Ditaş Doğan 13,38 -1,40 2,70 DO-CO 729,00 0,55 15,71 Doğan Burda 18,75 -1,57 -16,44 Doğan Holding 2,94 0,34 -4,23 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,48 0,81 6,49 Doğusan 4,06 3,05 -7,31 Doğuş GMYO 8,99 -3,23 10,04 Doğuş Otomotiv 26,70 1,69 -2,27 Döktaş Dökümcülük 27,00 -1,32 -11,82 Duran Doğan Basım 11,19 0,18 6,67 Dyo Boya 11,35 -0,79 -0,09 Eczacıbaşı İlaç 6,29 1,13 -12,66 Eczacıbaşı Yatırım 41,90 4,59 51,05 Edip Gayrimenkul 2,55 9,91 -23,19 Ege Endüstri 1.398,60 4,40 -15,99 Ege Gübre 226,40 -0,70 55,92 Ege Profil 31,46 2,14 -17,73 Ege Seramik 13,71 1,26 33,24 Egeplast 26,50 -0,30 -20,42 Ekiz Kimya 8,10 9,91 13,60 Emek Elektrik 1,93 -0,52 -32,41 Eminiş Ambalaj 20,96 -0,66 -43,11 Emlak Konut GMYO 1,81 -0,55 -15,42 Enerjisa Enerji 10,23 2,81 -11,28 Enka İnşaat 7,59 -0,78 7,78 Erbosan 76,45 10,00 86,46 Ereğli Demir Çelik 19,45 0,67 48,06 Ersu Gıda 4,65 8,90 -5,87 Escort Teknoloji 5,21 -1,70 -20,70 Esenboğa Elektrik 30,82 2,73 61,99 Etiler Gıda 5,70 0,00 43,22 Euro Kapital Yat. Ort. 3,80 -1,55 -1,30 Euro Trend Yat. Ort. 3,80 2,15 5,56 Euro Yat. Ort. 4,40 -0,45 -2,44 Euro Yatırım Holding 3,33 -1,19 17,25 Fade Gıda 17,57 2,69 183,84 Fenerbahçe Futbol 30,02 -0,99 1,56 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,15 9,69 -27,07 F-M İzmit Piston 123,70 -2,98 0,90 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,98 1,67 7,29 Ford Otosan 178,30 2,47 45,98 Formet Celik Kapi Sanayi 1,21 0,00 -50,68 Frigo Pak Gıda 37,26 -10,00 77,60 Galata Wind Enerji 5,25 -6,58 Galatasaray Sportif 3,20 4,23 -20,99 Garanti Bankası 7,12 -0,28 -29,86 Garanti Faktoring 11,44 -3,46 2,79 Garanti Yat. Ort. 2,39 -1,65 -26,01 Gedik Y. Men. Değ. 18,88 1,34 51,71 Gediz Ambalaj 32,92 0,24 22,84 Gentaş 4,85 -1,82 -18,35 Gersan Elektrik 5,55 1,28 -9,61 Global Men. Değ. 5,91 3,32 -1,66 Global Yat. Holding 3,55 -2,20 -24,15 Good-Year 7,02 1,15 -16,03 Göltaş Çimento 45,56 -3,23 10,42 Gözde Girişim 6,80 0,29 -14,79 GSD Denizcilik 5,14 -0,19 1,98 GSD Holding 1,72 0,58 -31,47 Gübre Fabrik. 62,00 -0,24 -27,95 Güler Yat. Holding 2,64 -1,12 -23,76 Halk GMYO 3,30 0,92 2,96 Hatay Tekstil 20,58 7,97 47,53 Hedef Girişim 4,55 -1,52 32,79 Hektaş 28,72 2,57 50,60 HUB Girişim 14,38 -1,64 -20,99 Hürriyet Gzt. 1,57 -1,26 -25,24 ICBC Turkey Bank 5,04 -0,98 -22,46 İdealist Danışmanlık 73,00 4,73 442,35 İdealist GMYO 6,73 -9,91 -1,03 İhlas Ev Aletleri 1,16 -0,85 -38,30 İhlas Gayrimenkul 1,00 -0,99 -20,00 İhlas Gazetecilik 2,15 -0,46 -47,04 İhlas Holding 0,58 0,00 -48,34 İhlas Yayın Holding 0,68 1,49 -40,35 İndeks Bilgisayar 6,98 -0,29 45,95 Info Yatırım 6,99 0,00 8,37 İntema 38,32 9,99 -3,96 Inveo Yatırım Holding 99,45 -3,35 124,90 İpek Doğal Enerji 12,42 1,47 -5,05 İskenderun Demir Çelik 13,65 -0,22 51,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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