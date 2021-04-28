Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

28.04.2021 18:43
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,29-6,78-5,81
Acıpayam Selüloz18,17-1,036,13
Adel Kalemcilik23,94-0,17-30,07
Adese Gayrimenkul1,99-5,69-28,93
Afyon Çimento3,73-1,32-27,01
Ak Enerji1,40-0,71-36,65
Akbank4,850,00-28,23
Akçansa17,79-1,7110,48
Akdeniz Yatırım Hold.1,63-2,40-32,17
Akfen GMYO3,821,33-21,40
Akın Tekstil42,34-0,3333,31
Akiş GMYO1,843,37-34,10
Akmerkez GMYO50,55-2,22-19,06
Aksa15,453,7611,84
Aksa Enerji11,430,0053,63
Aksigorta7,840,00-9,87
Aksu Enerji5,736,70-24,08
Alarko Carrıer321,201,17-11,98
Alarko GMYO22,640,80-13,46
Alarko Holding9,66-1,6311,81
Albaraka Türk1,580,00-18,56
Alcatel Lucent Teletaş29,301,10-1,21
Alkim Kağıt17,400,8734,43
Alkim Kimya17,083,4521,25
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,400,009,59
Altınyunus Çeşme65,059,9730,20
Anadolu Efes23,421,471,04
Anadolu Grubu Holding20,980,38-20,26
Anadolu Hayat Emek.8,97-1,2111,63
Anadolu Isuzu17,27-0,69-4,06
Anadolu Sigorta6,430,47-10,95
Anel Elektrik3,92-5,5423,66
Arçelik34,022,1619,54
ARD Bilişim Teknolojileri56,651,3417,82
Arena Bilgisayar45,50-5,5633,55
Armada Bilgisayar47,881,44-2,44
Arsan Tekstil8,85-1,7821,40
Arzum Ev Aletleri18,92-1,71-23,15
Aselsan14,90-3,81-18,36
Ata GMYO3,981,53-27,77
Atakule GMYO2,53-1,560,40
Atlantis Yatırım Holding4,558,33-18,17
Atlas Yat. Ort.2,03-9,7816,00
AvivaSA Emeklilik Hayat17,58-0,85-0,03
Avrasya GMYO3,03-0,9815,68
Avrasya Petrol ve Tur.2,49-4,23-22,19
Avrupa Yatırım Holding7,30-3,8221,67
Ayen Enerji8,80-0,7962,66
Ayes Çelik Hasır ve Çit17,535,0354,45
Aygaz13,04-1,29-8,08
Bagfaş22,50-3,6012,50
Bak Ambalaj18,99-3,85-5,99
Balatacılar Balatacılık6,403,56-22,33
Bantaş Ambalaj6,754,9843,92
Banvit61,90-0,2419,04
Baştaş Başkent Çimento11,90-0,83-31,49
Batı Çimento11,80-2,72150,53
Batısöke Çimento2,571,185,33
Bayrak Taban Sanayi12,640,8019,13
Bera Holding28,709,9641,52
Berkosan Yalıtım9,19-2,033,03
Beşiktaş Futbol Yat.6,97-4,3972,52
Beyaz Filo10,490,673,05
Bilici Yatırım18,907,08184,64
Bim Mağazalar66,30-0,75-9,84
Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımlarım17,35

Birko Mensucat1,29-7,8616,22
Birlik Mensucat2,231,36-35,55
Bizim Mağazaları14,30-2,52-6,90
Borusan Mannesmann23,88-0,33-14,10
Borusan Yat. Paz.333,80-2,82-26,52
Bosch Fren Sistemleri853,20-0,35-31,13
Bossa26,02-2,9145,77
Brisa24,221,2525,08
Burçelik20,74-1,24-1,33
Burçelik Vana28,58-6,30-42,45
Bursa Çimento3,642,82-26,87
Carrefoursa52,609,95-26,74
Casa Emtia Petrol141,509,9533,49
Ceo Event Medya9,03-1,5340,44
Coca Cola İçecek76,35-0,5917,25
Cosmos Yat. Holding11,10-4,5637,72
Credıtwest Faktorıng3,34-0,30-43,10
Çelebi227,702,6624,75
Çelik Halat6,443,04-29,21
Çemaş Döküm1,120,00-34,22
Çemtaş14,52-4,35-8,69
Çimbeton236,00-3,95-20,40
Çimentaş36,982,042,27
Çimsa21,26-0,3719,44
Çuhadaroğlu Metal7,342,09-5,05
Dagi Giyim1,95-2,01-42,75
Dagi Yatırım Holding10,48-1,41-18,76
Dardanel27,145,03-18,99
Datagate Bilgisayar13,15-1,65-18,37
Demısaş Döküm7,351,1011,20
Denge Holding6,354,1015,88
Deniz GMYO2,049,6810,75
Derimod8,91-2,52-8,52
Derlüks Yatırım Holding6,600,00-25,17
Desa Deri15,16-9,9855,65
Despec Bilgisayar10,20-1,16-21,90
Deva Holding30,32-0,7226,03
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,50-4,175,99
Diriteks Diriliş Tekstil5,10-2,8636,73
Ditaş Doğan14,014,897,72
DO-CO721,70-1,0014,56
Doğan Burda18,72-0,16-16,58
Doğan Holding2,87-0,04-4,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,36-4,841,33
Doğusan4,00-1,48-8,68
Doğuş GMYO8,69-3,346,36
Doğuş Otomotiv26,720,07-2,20
Döktaş Dökümcülük28,826,74-5,88
Duran Doğan Basım11,603,6610,58
Dyo Boya11,632,472,38
Eczacıbaşı İlaç6,300,16-12,52
Eczacıbaşı Yatırım39,22-3,5445,70
Edip Gayrimenkul2,50-1,96-24,70
Ege Endüstri1.355,40-3,09-18,59
Ege Gübre234,203,4561,29
Ege Profil30,78-2,16-19,51
Ege Seramik13,45-1,9030,71
Egeplast25,04-5,51-24,80
Ekiz Kimya7,81-3,589,54
Emek Elektrik1,86-3,63-34,86
Eminiş Ambalaj19,97-4,72-45,79
Emlak Konut GMYO1,831,10-14,49
Enerjisa Enerji9,94-2,83-13,79
Enka İnşaat7,620,408,21
Erbosan72,65-4,9777,20
Ereğli Demir Çelik18,94-2,6244,18
Ersu Gıda4,22-9,25-14,57
Escort Teknoloji5,03-3,45-23,44
Esenboğa Elektrik29,64-3,8355,79
Etiler Gıda5,801,7545,73
Euro Kapital Yat. Ort.3,72-2,11-3,38
Euro Trend Yat. Ort.3,68-3,162,22
Euro Yat. Ort.4,30-2,27-4,66
Euro Yatırım Holding3,360,9018,31
Fade Gıda17,00-3,24174,64
Fenerbahçe Futbol30,020,001,56
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,369,77-19,94
F-M İzmit Piston122,30-1,13-0,24
Fonet Bilgi Teknolojileri13,81-1,225,99
Ford Otosan178,600,1746,23
Formet Celik Kapi Sanayi1,18-2,48-51,90
Frigo Pak Gıda33,54-9,9859,87
Galata Wind Enerji4,82-8,19

Galatasaray Sportif3,323,75-18,02
Garanti Bankası7,120,00-29,86
Garanti Faktoring11,00-3,85-1,17
Garanti Yat. Ort.2,36-1,26-26,93
Gedik Y. Men. Değ.19,000,6452,67
Gediz Ambalaj32,42-1,5220,97
Gentaş4,70-3,09-20,88
Gersan Elektrik5,30-4,50-13,68
Global Men. Değ.5,971,02-0,67
Global Yat. Holding3,49-1,69-25,43
Good-Year7,314,13-12,56
Göltaş Çimento43,74-3,996,01
Gözde Girişim6,66-2,06-16,54
GSD Denizcilik4,98-3,11-1,19
GSD Holding1,720,00-31,47
Gübre Fabrik.60,15-2,98-30,10
Güler Yat. Holding2,50-5,30-27,80
Halk GMYO3,320,613,59
Hatay Tekstil19,88-3,4042,51
Hedef Girişim4,570,4433,37
Hektaş28,14-2,0247,56
HUB Girişim14,450,49-20,60
Hürriyet Gzt.1,55-1,27-26,19
ICBC Turkey Bank5,070,60-22,00
İdealist Danışmanlık75,002,74457,21
İdealist GMYO6,993,862,79
İhlas Ev Aletleri1,15-0,86-38,83
İhlas Gayrimenkul0,99-1,00-20,80
İhlas Gazetecilik2,13-0,93-47,54
İhlas Holding0,57-1,72-49,23
İhlas Yayın Holding0,67-1,47-41,23
İndeks Bilgisayar6,73-3,5840,72
Info Yatırım6,91-1,147,13
İntema42,149,975,61
Inveo Yatırım Holding95,35-4,12115,63
İpek Doğal Enerji12,07-2,82-7,72
İskenderun Demir Çelik13,10-4,0344,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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