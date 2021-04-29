Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

29.04.2021 18:53
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,431,92-4,01
Acıpayam Selüloz18,220,286,43
Adel Kalemcilik24,542,51-28,32
Adese Gayrimenkul2,053,02-26,79
Afyon Çimento3,781,34-26,03
Ak Enerji1,442,86-34,84
Akbank4,880,62-27,79
Akçansa18,111,8012,47
Akdeniz Yatırım Hold.1,630,00-32,17
Akfen GMYO3,891,83-19,96
Akın Tekstil42,841,1834,89
Akiş GMYO1,861,09-33,39
Akmerkez GMYO49,04-2,99-21,48
Aksa16,043,8216,11
Aksa Enerji11,35-0,7052,55
Aksigorta7,66-2,30-11,94
Aksu Enerji5,862,27-22,36
Alarko Carrıer353,309,99-3,18
Alarko GMYO23,905,57-8,64
Alarko Holding9,740,8312,73
Albaraka Türk1,622,53-16,49
Alcatel Lucent Teletaş30,564,303,03
Alkim Kağıt17,29-0,6333,58
Alkim Kimya16,84-1,4119,54
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,36-1,677,76
Altınyunus Çeşme69,907,4639,91
Anadolu Efes24,062,733,80
Anadolu Grubu Holding21,924,48-16,69
Anadolu Hayat Emek.9,061,0012,75
Anadolu Isuzu17,682,37-1,78
Anadolu Sigorta6,470,62-10,39
Anel Elektrik3,961,0224,92
Arçelik35,002,8822,99
ARD Bilişim Teknolojileri56,850,3518,24
Arena Bilgisayar45,38-0,2633,20
Armada Bilgisayar47,50-0,79-3,22
Arsan Tekstil9,739,9433,47
Arzum Ev Aletleri19,050,69-22,62
Aselsan15,020,81-17,70
Ata GMYO3,93-1,26-28,68
Atakule GMYO2,530,000,40
Atlantis Yatırım Holding4,40-3,30-20,86
Atlas Yat. Ort.1,83-9,854,57
AvivaSA Emeklilik Hayat18,404,664,64
Avrasya GMYO3,226,2722,93
Avrasya Petrol ve Tur.2,531,61-20,94
Avrupa Yatırım Holding7,563,5626,00
Aydem Yenilenebilir Enerji9,19

Ayen Enerji8,840,4563,40
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,968,1667,05
Aygaz13,342,30-5,97
Bagfaş23,022,3115,10
Bak Ambalaj19,221,21-4,85
Balatacılar Balatacılık6,24-2,50-24,27
Bantaş Ambalaj6,08-9,9329,64
Banvit62,000,1619,23
Baştaş Başkent Çimento12,797,48-26,37
Batı Çimento11,890,76152,44
Batısöke Çimento2,56-0,394,92
Bayrak Taban Sanayi13,053,2423,00
Bera Holding29,783,7646,84
Berkosan Yalıtım9,12-0,762,24
Beşiktaş Futbol Yat.7,669,9089,60
Beyaz Filo10,39-0,952,06
Bilici Yatırım18,65-1,32180,87
Bim Mağazalar66,400,15-9,70
Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımlarım17,681,90

Birko Mensucat1,354,6521,62
Birlik Mensucat2,21-0,90-36,13
Bizim Mağazaları14,25-0,35-7,23
Borusan Mannesmann25,265,78-9,14
Borusan Yat. Paz.367,109,98-19,19
Bosch Fren Sistemleri904,105,97-27,02
Bossa27,385,2353,39
Brisa24,581,4926,94
Burçelik20,32-2,03-3,33
Burçelik Vana27,74-2,94-44,14
Bursa Çimento3,650,27-26,67
Carrefoursa50,35-4,28-29,87
Casa Emtia Petrol154,509,1945,75
Ceo Event Medya9,100,7841,52
Coca Cola İçecek76,550,2617,56
Cosmos Yat. Holding11,503,6042,68
Credıtwest Faktorıng3,28-1,80-44,12
Çelebi221,20-2,8521,19
Çelik Halat6,42-0,31-29,43
Çemaş Döküm1,141,79-33,04
Çemtaş14,45-0,48-9,13
Çimbeton259,6010,00-12,45
Çimentaş38,002,765,09
Çimsa21,440,8520,45
Çuhadaroğlu Metal7,29-0,68-5,69
Dagi Giyim2,107,69-38,35
Dagi Yatırım Holding10,38-0,95-19,53
Dardanel25,38-6,48-24,24
Datagate Bilgisayar13,563,12-15,83
Demısaş Döküm7,34-0,1411,04
Denge Holding6,05-4,7210,40
Deniz GMYO2,249,8021,60
Derimod9,152,69-6,06
Derlüks Yatırım Holding6,884,24-22,00
Desa Deri14,50-4,3548,87
Despec Bilgisayar10,916,96-16,46
Deva Holding30,540,7326,94
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,802,618,76
Diriteks Diriliş Tekstil4,59-10,0023,06
Ditaş Doğan13,58-3,074,41
DO-CO713,00-1,2113,17
Doğan Burda17,91-4,33-20,19
Doğan Holding2,890,70-3,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,370,421,76
Doğusan3,99-0,25-8,90
Doğuş GMYO9,003,5710,16
Doğuş Otomotiv26,52-0,75-2,93
Döktaş Dökümcülük29,963,96-2,16
Duran Doğan Basım11,953,0213,92
Dyo Boya11,49-1,201,14
Eczacıbaşı İlaç6,300,00-12,52
Eczacıbaşı Yatırım41,505,8154,17
Edip Gayrimenkul2,541,60-23,49
Ege Endüstri1.414,004,32-15,07
Ege Gübre223,50-4,5753,93
Ege Profil30,62-0,52-19,93
Ege Seramik13,802,6034,11
Egeplast26,244,79-21,20
Ekiz Kimya7,31-6,402,52
Emek Elektrik1,870,54-34,51
Eminiş Ambalaj21,005,16-43,00
Emlak Konut GMYO1,830,00-14,49
Enerjisa Enerji10,323,82-10,50
Enka İnşaat7,640,268,49
Erbosan74,302,2781,22
Ereğli Demir Çelik19,261,6946,61
Ersu Gıda4,230,24-14,37
Escort Teknoloji5,539,94-15,83
Esenboğa Elektrik29,38-0,8854,42
Etiler Gıda5,800,0045,73
Euro Kapital Yat. Ort.4,069,145,45
Euro Trend Yat. Ort.3,680,002,22
Euro Yat. Ort.4,381,86-2,88
Euro Yatırım Holding3,34-0,6017,61
Fade Gıda18,176,88193,54
Fenerbahçe Futbol28,78-4,13-2,64
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,25-4,66-23,68
F-M İzmit Piston128,905,405,14
Fonet Bilgi Teknolojileri14,716,5212,89
Ford Otosan177,20-0,7845,08
Formet Celik Kapi Sanayi1,201,69-51,08
Frigo Pak Gıda30,20-9,9643,95
Galata Wind Enerji4,70-2,49

Galatasaray Sportif3,16-4,82-21,98
Garanti Bankası7,231,54-28,77
Garanti Faktoring11,585,274,04
Garanti Yat. Ort.2,370,42-26,63
Gedik Y. Men. Değ.19,160,8453,96
Gediz Ambalaj34,004,8726,87
Gentaş4,700,00-20,88
Gersan Elektrik5,401,89-12,05
Global Men. Değ.6,031,010,33
Global Yat. Holding3,613,44-22,86
Good-Year7,674,92-8,25
Göltaş Çimento44,702,198,34
Gözde Girişim6,700,60-16,04
GSD Denizcilik4,93-1,00-2,18
GSD Holding1,730,58-31,08
Gübre Fabrik.61,602,41-28,41
Güler Yat. Holding2,676,80-22,89
Halk GMYO3,29-0,902,65
Hatay Tekstil20,000,6043,37
Hedef Girişim4,610,8834,54
Hektaş29,966,4757,11
HUB Girişim14,34-0,76-21,21
Hürriyet Gzt.1,571,29-25,24
ICBC Turkey Bank5,100,59-21,54
İdealist Danışmanlık79,305,73489,15
İdealist GMYO6,70-4,15-1,47
İhlas Ev Aletleri1,160,87-38,30
İhlas Gayrimenkul1,001,01-20,00
İhlas Gazetecilik2,150,94-47,04
İhlas Holding0,581,75-48,34
İhlas Yayın Holding0,670,00-41,23
İndeks Bilgisayar6,973,5745,74
Info Yatırım6,75-2,324,65
İntema40,24-4,510,85
Inveo Yatırım Holding99,003,83123,88
İpek Doğal Enerji12,342,24-5,66
İskenderun Demir Çelik13,351,9147,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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