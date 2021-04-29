Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,43
|1,92
|-4,01
|Acıpayam Selüloz
|18,22
|0,28
|6,43
|Adel Kalemcilik
|24,54
|2,51
|-28,32
|Adese Gayrimenkul
|2,05
|3,02
|-26,79
|Afyon Çimento
|3,78
|1,34
|-26,03
|Ak Enerji
|1,44
|2,86
|-34,84
|Akbank
|4,88
|0,62
|-27,79
|Akçansa
|18,11
|1,80
|12,47
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,63
|0,00
|-32,17
|Akfen GMYO
|3,89
|1,83
|-19,96
|Akın Tekstil
|42,84
|1,18
|34,89
|Akiş GMYO
|1,86
|1,09
|-33,39
|Akmerkez GMYO
|49,04
|-2,99
|-21,48
|Aksa
|16,04
|3,82
|16,11
|Aksa Enerji
|11,35
|-0,70
|52,55
|Aksigorta
|7,66
|-2,30
|-11,94
|Aksu Enerji
|5,86
|2,27
|-22,36
|Alarko Carrıer
|353,30
|9,99
|-3,18
|Alarko GMYO
|23,90
|5,57
|-8,64
|Alarko Holding
|9,74
|0,83
|12,73
|Albaraka Türk
|1,62
|2,53
|-16,49
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,56
|4,30
|3,03
|Alkim Kağıt
|17,29
|-0,63
|33,58
|Alkim Kimya
|16,84
|-1,41
|19,54
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,36
|-1,67
|7,76
|Altınyunus Çeşme
|69,90
|7,46
|39,91
|Anadolu Efes
|24,06
|2,73
|3,80
|Anadolu Grubu Holding
|21,92
|4,48
|-16,69
|Anadolu Hayat Emek.
|9,06
|1,00
|12,75
|Anadolu Isuzu
|17,68
|2,37
|-1,78
|Anadolu Sigorta
|6,47
|0,62
|-10,39
|Anel Elektrik
|3,96
|1,02
|24,92
|Arçelik
|35,00
|2,88
|22,99
|ARD Bilişim Teknolojileri
|56,85
|0,35
|18,24
|Arena Bilgisayar
|45,38
|-0,26
|33,20
|Armada Bilgisayar
|47,50
|-0,79
|-3,22
|Arsan Tekstil
|9,73
|9,94
|33,47
|Arzum Ev Aletleri
|19,05
|0,69
|-22,62
|Aselsan
|15,02
|0,81
|-17,70
|Ata GMYO
|3,93
|-1,26
|-28,68
|Atakule GMYO
|2,53
|0,00
|0,40
|Atlantis Yatırım Holding
|4,40
|-3,30
|-20,86
|Atlas Yat. Ort.
|1,83
|-9,85
|4,57
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,40
|4,66
|4,64
|Avrasya GMYO
|3,22
|6,27
|22,93
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,53
|1,61
|-20,94
|Avrupa Yatırım Holding
|7,56
|3,56
|26,00
|Aydem Yenilenebilir Enerji
|9,19
|Ayen Enerji
|8,84
|0,45
|63,40
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,96
|8,16
|67,05
|Aygaz
|13,34
|2,30
|-5,97
|Bagfaş
|23,02
|2,31
|15,10
|Bak Ambalaj
|19,22
|1,21
|-4,85
|Balatacılar Balatacılık
|6,24
|-2,50
|-24,27
|Bantaş Ambalaj
|6,08
|-9,93
|29,64
|Banvit
|62,00
|0,16
|19,23
|Baştaş Başkent Çimento
|12,79
|7,48
|-26,37
|Batı Çimento
|11,89
|0,76
|152,44
|Batısöke Çimento
|2,56
|-0,39
|4,92
|Bayrak Taban Sanayi
|13,05
|3,24
|23,00
|Bera Holding
|29,78
|3,76
|46,84
|Berkosan Yalıtım
|9,12
|-0,76
|2,24
|Beşiktaş Futbol Yat.
|7,66
|9,90
|89,60
|Beyaz Filo
|10,39
|-0,95
|2,06
|Bilici Yatırım
|18,65
|-1,32
|180,87
|Bim Mağazalar
|66,40
|0,15
|-9,70
|Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımlarım
|17,68
|1,90
|Birko Mensucat
|1,35
|4,65
|21,62
|Birlik Mensucat
|2,21
|-0,90
|-36,13
|Bizim Mağazaları
|14,25
|-0,35
|-7,23
|Borusan Mannesmann
|25,26
|5,78
|-9,14
|Borusan Yat. Paz.
|367,10
|9,98
|-19,19
|Bosch Fren Sistemleri
|904,10
|5,97
|-27,02
|Bossa
|27,38
|5,23
|53,39
|Brisa
|24,58
|1,49
|26,94
|Burçelik
|20,32
|-2,03
|-3,33
|Burçelik Vana
|27,74
|-2,94
|-44,14
|Bursa Çimento
|3,65
|0,27
|-26,67
|Carrefoursa
|50,35
|-4,28
|-29,87
|Casa Emtia Petrol
|154,50
|9,19
|45,75
|Ceo Event Medya
|9,10
|0,78
|41,52
|Coca Cola İçecek
|76,55
|0,26
|17,56
|Cosmos Yat. Holding
|11,50
|3,60
|42,68
|Credıtwest Faktorıng
|3,28
|-1,80
|-44,12
|Çelebi
|221,20
|-2,85
|21,19
|Çelik Halat
|6,42
|-0,31
|-29,43
|Çemaş Döküm
|1,14
|1,79
|-33,04
|Çemtaş
|14,45
|-0,48
|-9,13
|Çimbeton
|259,60
|10,00
|-12,45
|Çimentaş
|38,00
|2,76
|5,09
|Çimsa
|21,44
|0,85
|20,45
|Çuhadaroğlu Metal
|7,29
|-0,68
|-5,69
|Dagi Giyim
|2,10
|7,69
|-38,35
|Dagi Yatırım Holding
|10,38
|-0,95
|-19,53
|Dardanel
|25,38
|-6,48
|-24,24
|Datagate Bilgisayar
|13,56
|3,12
|-15,83
|Demısaş Döküm
|7,34
|-0,14
|11,04
|Denge Holding
|6,05
|-4,72
|10,40
|Deniz GMYO
|2,24
|9,80
|21,60
|Derimod
|9,15
|2,69
|-6,06
|Derlüks Yatırım Holding
|6,88
|4,24
|-22,00
|Desa Deri
|14,50
|-4,35
|48,87
|Despec Bilgisayar
|10,91
|6,96
|-16,46
|Deva Holding
|30,54
|0,73
|26,94
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,80
|2,61
|8,76
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,59
|-10,00
|23,06
|Ditaş Doğan
|13,58
|-3,07
|4,41
|DO-CO
|713,00
|-1,21
|13,17
|Doğan Burda
|17,91
|-4,33
|-20,19
|Doğan Holding
|2,89
|0,70
|-3,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,37
|0,42
|1,76
|Doğusan
|3,99
|-0,25
|-8,90
|Doğuş GMYO
|9,00
|3,57
|10,16
|Doğuş Otomotiv
|26,52
|-0,75
|-2,93
|Döktaş Dökümcülük
|29,96
|3,96
|-2,16
|Duran Doğan Basım
|11,95
|3,02
|13,92
|Dyo Boya
|11,49
|-1,20
|1,14
|Eczacıbaşı İlaç
|6,30
|0,00
|-12,52
|Eczacıbaşı Yatırım
|41,50
|5,81
|54,17
|Edip Gayrimenkul
|2,54
|1,60
|-23,49
|Ege Endüstri
|1.414,00
|4,32
|-15,07
|Ege Gübre
|223,50
|-4,57
|53,93
|Ege Profil
|30,62
|-0,52
|-19,93
|Ege Seramik
|13,80
|2,60
|34,11
|Egeplast
|26,24
|4,79
|-21,20
|Ekiz Kimya
|7,31
|-6,40
|2,52
|Emek Elektrik
|1,87
|0,54
|-34,51
|Eminiş Ambalaj
|21,00
|5,16
|-43,00
|Emlak Konut GMYO
|1,83
|0,00
|-14,49
|Enerjisa Enerji
|10,32
|3,82
|-10,50
|Enka İnşaat
|7,64
|0,26
|8,49
|Erbosan
|74,30
|2,27
|81,22
|Ereğli Demir Çelik
|19,26
|1,69
|46,61
|Ersu Gıda
|4,23
|0,24
|-14,37
|Escort Teknoloji
|5,53
|9,94
|-15,83
|Esenboğa Elektrik
|29,38
|-0,88
|54,42
|Etiler Gıda
|5,80
|0,00
|45,73
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,06
|9,14
|5,45
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,68
|0,00
|2,22
|Euro Yat. Ort.
|4,38
|1,86
|-2,88
|Euro Yatırım Holding
|3,34
|-0,60
|17,61
|Fade Gıda
|18,17
|6,88
|193,54
|Fenerbahçe Futbol
|28,78
|-4,13
|-2,64
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,25
|-4,66
|-23,68
|F-M İzmit Piston
|128,90
|5,40
|5,14
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,71
|6,52
|12,89
|Ford Otosan
|177,20
|-0,78
|45,08
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,20
|1,69
|-51,08
|Frigo Pak Gıda
|30,20
|-9,96
|43,95
|Galata Wind Enerji
|4,70
|-2,49
|Galatasaray Sportif
|3,16
|-4,82
|-21,98
|Garanti Bankası
|7,23
|1,54
|-28,77
|Garanti Faktoring
|11,58
|5,27
|4,04
|Garanti Yat. Ort.
|2,37
|0,42
|-26,63
|Gedik Y. Men. Değ.
|19,16
|0,84
|53,96
|Gediz Ambalaj
|34,00
|4,87
|26,87
|Gentaş
|4,70
|0,00
|-20,88
|Gersan Elektrik
|5,40
|1,89
|-12,05
|Global Men. Değ.
|6,03
|1,01
|0,33
|Global Yat. Holding
|3,61
|3,44
|-22,86
|Good-Year
|7,67
|4,92
|-8,25
|Göltaş Çimento
|44,70
|2,19
|8,34
|Gözde Girişim
|6,70
|0,60
|-16,04
|GSD Denizcilik
|4,93
|-1,00
|-2,18
|GSD Holding
|1,73
|0,58
|-31,08
|Gübre Fabrik.
|61,60
|2,41
|-28,41
|Güler Yat. Holding
|2,67
|6,80
|-22,89
|Halk GMYO
|3,29
|-0,90
|2,65
|Hatay Tekstil
|20,00
|0,60
|43,37
|Hedef Girişim
|4,61
|0,88
|34,54
|Hektaş
|29,96
|6,47
|57,11
|HUB Girişim
|14,34
|-0,76
|-21,21
|Hürriyet Gzt.
|1,57
|1,29
|-25,24
|ICBC Turkey Bank
|5,10
|0,59
|-21,54
|İdealist Danışmanlık
|79,30
|5,73
|489,15
|İdealist GMYO
|6,70
|-4,15
|-1,47
|İhlas Ev Aletleri
|1,16
|0,87
|-38,30
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|1,01
|-20,00
|İhlas Gazetecilik
|2,15
|0,94
|-47,04
|İhlas Holding
|0,58
|1,75
|-48,34
|İhlas Yayın Holding
|0,67
|0,00
|-41,23
|İndeks Bilgisayar
|6,97
|3,57
|45,74
|Info Yatırım
|6,75
|-2,32
|4,65
|İntema
|40,24
|-4,51
|0,85
|Inveo Yatırım Holding
|99,00
|3,83
|123,88
|İpek Doğal Enerji
|12,34
|2,24
|-5,66
|İskenderun Demir Çelik
|13,35
|1,91
|47,74
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi