Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,43 1,92 -4,01 Acıpayam Selüloz 18,22 0,28 6,43 Adel Kalemcilik 24,54 2,51 -28,32 Adese Gayrimenkul 2,05 3,02 -26,79 Afyon Çimento 3,78 1,34 -26,03 Ak Enerji 1,44 2,86 -34,84 Akbank 4,88 0,62 -27,79 Akçansa 18,11 1,80 12,47 Akdeniz Yatırım Hold. 1,63 0,00 -32,17 Akfen GMYO 3,89 1,83 -19,96 Akın Tekstil 42,84 1,18 34,89 Akiş GMYO 1,86 1,09 -33,39 Akmerkez GMYO 49,04 -2,99 -21,48 Aksa 16,04 3,82 16,11 Aksa Enerji 11,35 -0,70 52,55 Aksigorta 7,66 -2,30 -11,94 Aksu Enerji 5,86 2,27 -22,36 Alarko Carrıer 353,30 9,99 -3,18 Alarko GMYO 23,90 5,57 -8,64 Alarko Holding 9,74 0,83 12,73 Albaraka Türk 1,62 2,53 -16,49 Alcatel Lucent Teletaş 30,56 4,30 3,03 Alkim Kağıt 17,29 -0,63 33,58 Alkim Kimya 16,84 -1,41 19,54 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,36 -1,67 7,76 Altınyunus Çeşme 69,90 7,46 39,91 Anadolu Efes 24,06 2,73 3,80 Anadolu Grubu Holding 21,92 4,48 -16,69 Anadolu Hayat Emek. 9,06 1,00 12,75 Anadolu Isuzu 17,68 2,37 -1,78 Anadolu Sigorta 6,47 0,62 -10,39 Anel Elektrik 3,96 1,02 24,92 Arçelik 35,00 2,88 22,99 ARD Bilişim Teknolojileri 56,85 0,35 18,24 Arena Bilgisayar 45,38 -0,26 33,20 Armada Bilgisayar 47,50 -0,79 -3,22 Arsan Tekstil 9,73 9,94 33,47 Arzum Ev Aletleri 19,05 0,69 -22,62 Aselsan 15,02 0,81 -17,70 Ata GMYO 3,93 -1,26 -28,68 Atakule GMYO 2,53 0,00 0,40 Atlantis Yatırım Holding 4,40 -3,30 -20,86 Atlas Yat. Ort. 1,83 -9,85 4,57 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,40 4,66 4,64 Avrasya GMYO 3,22 6,27 22,93 Avrasya Petrol ve Tur. 2,53 1,61 -20,94 Avrupa Yatırım Holding 7,56 3,56 26,00 Aydem Yenilenebilir Enerji 9,19 Ayen Enerji 8,84 0,45 63,40 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,96 8,16 67,05 Aygaz 13,34 2,30 -5,97 Bagfaş 23,02 2,31 15,10 Bak Ambalaj 19,22 1,21 -4,85 Balatacılar Balatacılık 6,24 -2,50 -24,27 Bantaş Ambalaj 6,08 -9,93 29,64 Banvit 62,00 0,16 19,23 Baştaş Başkent Çimento 12,79 7,48 -26,37 Batı Çimento 11,89 0,76 152,44 Batısöke Çimento 2,56 -0,39 4,92 Bayrak Taban Sanayi 13,05 3,24 23,00 Bera Holding 29,78 3,76 46,84 Berkosan Yalıtım 9,12 -0,76 2,24 Beşiktaş Futbol Yat. 7,66 9,90 89,60 Beyaz Filo 10,39 -0,95 2,06 Bilici Yatırım 18,65 -1,32 180,87 Bim Mağazalar 66,40 0,15 -9,70 Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımlarım 17,68 1,90 Birko Mensucat 1,35 4,65 21,62 Birlik Mensucat 2,21 -0,90 -36,13 Bizim Mağazaları 14,25 -0,35 -7,23 Borusan Mannesmann 25,26 5,78 -9,14 Borusan Yat. Paz. 367,10 9,98 -19,19 Bosch Fren Sistemleri 904,10 5,97 -27,02 Bossa 27,38 5,23 53,39 Brisa 24,58 1,49 26,94 Burçelik 20,32 -2,03 -3,33 Burçelik Vana 27,74 -2,94 -44,14 Bursa Çimento 3,65 0,27 -26,67 Carrefoursa 50,35 -4,28 -29,87 Casa Emtia Petrol 154,50 9,19 45,75 Ceo Event Medya 9,10 0,78 41,52 Coca Cola İçecek 76,55 0,26 17,56 Cosmos Yat. Holding 11,50 3,60 42,68 Credıtwest Faktorıng 3,28 -1,80 -44,12 Çelebi 221,20 -2,85 21,19 Çelik Halat 6,42 -0,31 -29,43 Çemaş Döküm 1,14 1,79 -33,04 Çemtaş 14,45 -0,48 -9,13 Çimbeton 259,60 10,00 -12,45 Çimentaş 38,00 2,76 5,09 Çimsa 21,44 0,85 20,45 Çuhadaroğlu Metal 7,29 -0,68 -5,69 Dagi Giyim 2,10 7,69 -38,35 Dagi Yatırım Holding 10,38 -0,95 -19,53 Dardanel 25,38 -6,48 -24,24 Datagate Bilgisayar 13,56 3,12 -15,83 Demısaş Döküm 7,34 -0,14 11,04 Denge Holding 6,05 -4,72 10,40 Deniz GMYO 2,24 9,80 21,60 Derimod 9,15 2,69 -6,06 Derlüks Yatırım Holding 6,88 4,24 -22,00 Desa Deri 14,50 -4,35 48,87 Despec Bilgisayar 10,91 6,96 -16,46 Deva Holding 30,54 0,73 26,94 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,80 2,61 8,76 Diriteks Diriliş Tekstil 4,59 -10,00 23,06 Ditaş Doğan 13,58 -3,07 4,41 DO-CO 713,00 -1,21 13,17 Doğan Burda 17,91 -4,33 -20,19 Doğan Holding 2,89 0,70 -3,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,37 0,42 1,76 Doğusan 3,99 -0,25 -8,90 Doğuş GMYO 9,00 3,57 10,16 Doğuş Otomotiv 26,52 -0,75 -2,93 Döktaş Dökümcülük 29,96 3,96 -2,16 Duran Doğan Basım 11,95 3,02 13,92 Dyo Boya 11,49 -1,20 1,14 Eczacıbaşı İlaç 6,30 0,00 -12,52 Eczacıbaşı Yatırım 41,50 5,81 54,17 Edip Gayrimenkul 2,54 1,60 -23,49 Ege Endüstri 1.414,00 4,32 -15,07 Ege Gübre 223,50 -4,57 53,93 Ege Profil 30,62 -0,52 -19,93 Ege Seramik 13,80 2,60 34,11 Egeplast 26,24 4,79 -21,20 Ekiz Kimya 7,31 -6,40 2,52 Emek Elektrik 1,87 0,54 -34,51 Eminiş Ambalaj 21,00 5,16 -43,00 Emlak Konut GMYO 1,83 0,00 -14,49 Enerjisa Enerji 10,32 3,82 -10,50 Enka İnşaat 7,64 0,26 8,49 Erbosan 74,30 2,27 81,22 Ereğli Demir Çelik 19,26 1,69 46,61 Ersu Gıda 4,23 0,24 -14,37 Escort Teknoloji 5,53 9,94 -15,83 Esenboğa Elektrik 29,38 -0,88 54,42 Etiler Gıda 5,80 0,00 45,73 Euro Kapital Yat. Ort. 4,06 9,14 5,45 Euro Trend Yat. Ort. 3,68 0,00 2,22 Euro Yat. Ort. 4,38 1,86 -2,88 Euro Yatırım Holding 3,34 -0,60 17,61 Fade Gıda 18,17 6,88 193,54 Fenerbahçe Futbol 28,78 -4,13 -2,64 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,25 -4,66 -23,68 F-M İzmit Piston 128,90 5,40 5,14 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,71 6,52 12,89 Ford Otosan 177,20 -0,78 45,08 Formet Celik Kapi Sanayi 1,20 1,69 -51,08 Frigo Pak Gıda 30,20 -9,96 43,95 Galata Wind Enerji 4,70 -2,49 Galatasaray Sportif 3,16 -4,82 -21,98 Garanti Bankası 7,23 1,54 -28,77 Garanti Faktoring 11,58 5,27 4,04 Garanti Yat. Ort. 2,37 0,42 -26,63 Gedik Y. Men. Değ. 19,16 0,84 53,96 Gediz Ambalaj 34,00 4,87 26,87 Gentaş 4,70 0,00 -20,88 Gersan Elektrik 5,40 1,89 -12,05 Global Men. Değ. 6,03 1,01 0,33 Global Yat. Holding 3,61 3,44 -22,86 Good-Year 7,67 4,92 -8,25 Göltaş Çimento 44,70 2,19 8,34 Gözde Girişim 6,70 0,60 -16,04 GSD Denizcilik 4,93 -1,00 -2,18 GSD Holding 1,73 0,58 -31,08 Gübre Fabrik. 61,60 2,41 -28,41 Güler Yat. Holding 2,67 6,80 -22,89 Halk GMYO 3,29 -0,90 2,65 Hatay Tekstil 20,00 0,60 43,37 Hedef Girişim 4,61 0,88 34,54 Hektaş 29,96 6,47 57,11 HUB Girişim 14,34 -0,76 -21,21 Hürriyet Gzt. 1,57 1,29 -25,24 ICBC Turkey Bank 5,10 0,59 -21,54 İdealist Danışmanlık 79,30 5,73 489,15 İdealist GMYO 6,70 -4,15 -1,47 İhlas Ev Aletleri 1,16 0,87 -38,30 İhlas Gayrimenkul 1,00 1,01 -20,00 İhlas Gazetecilik 2,15 0,94 -47,04 İhlas Holding 0,58 1,75 -48,34 İhlas Yayın Holding 0,67 0,00 -41,23 İndeks Bilgisayar 6,97 3,57 45,74 Info Yatırım 6,75 -2,32 4,65 İntema 40,24 -4,51 0,85 Inveo Yatırım Holding 99,00 3,83 123,88 İpek Doğal Enerji 12,34 2,24 -5,66 İskenderun Demir Çelik 13,35 1,91 47,74 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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