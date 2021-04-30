Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,29
|-1,88
|-5,81
|Acıpayam Selüloz
|18,36
|0,77
|7,24
|Adel Kalemcilik
|25,02
|1,96
|-26,92
|Adese Gayrimenkul
|2,02
|-1,46
|-27,86
|Afyon Çimento
|3,81
|0,79
|-25,44
|Ak Enerji
|1,44
|0,00
|-34,84
|Akbank
|4,88
|0,00
|-27,79
|Akçansa
|18,15
|0,22
|12,72
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,68
|3,07
|-30,09
|Akfen GMYO
|3,96
|1,80
|-18,52
|Akın Tekstil
|42,10
|-1,73
|32,56
|Akiş GMYO
|1,86
|0,00
|-33,39
|Akmerkez GMYO
|47,98
|-2,16
|-23,17
|Aksa
|16,39
|2,18
|18,64
|Aksa Enerji
|11,44
|0,79
|53,76
|Aksigorta
|7,58
|-1,04
|-12,86
|Aksu Enerji
|5,88
|0,34
|-22,09
|Alarko Carrıer
|337,00
|-4,61
|-7,65
|Alarko GMYO
|23,60
|-1,26
|-9,79
|Alarko Holding
|9,63
|-1,13
|11,46
|Albaraka Türk
|1,60
|-1,23
|-17,53
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,56
|0,00
|3,03
|Alkim Kağıt
|17,67
|2,20
|36,51
|Alkim Kimya
|17,22
|2,26
|22,24
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,22
|-5,93
|1,37
|Altınyunus Çeşme
|75,95
|8,66
|52,02
|Anadolu Efes
|23,32
|-3,08
|0,60
|Anadolu Grubu Holding
|21,50
|-1,92
|-18,29
|Anadolu Hayat Emek.
|9,03
|-0,33
|12,38
|Anadolu Isuzu
|17,45
|-1,30
|-3,06
|Anadolu Sigorta
|6,47
|0,00
|-10,39
|Anel Elektrik
|3,88
|-2,02
|22,40
|Arçelik
|34,38
|-1,77
|20,81
|ARD Bilişim Teknolojileri
|58,25
|2,46
|21,15
|Arena Bilgisayar
|46,38
|2,20
|36,13
|Armada Bilgisayar
|52,25
|10,00
|6,46
|Arsan Tekstil
|9,48
|-2,57
|30,04
|Arzum Ev Aletleri
|18,99
|-0,31
|-22,87
|Aselsan
|15,00
|-0,13
|-17,81
|Ata GMYO
|3,84
|-2,29
|-30,31
|Atakule GMYO
|2,50
|-1,19
|-0,79
|Atlantis Yatırım Holding
|4,50
|2,27
|-19,06
|Atlas Yat. Ort.
|1,80
|-1,64
|2,86
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,42
|0,11
|4,75
|Avrasya GMYO
|3,16
|-1,86
|20,64
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,76
|9,09
|-13,75
|Avrupa Yatırım Holding
|7,59
|0,40
|26,50
|Aydem Enerji
|9,14
|-0,54
|Ayen Enerji
|8,96
|1,36
|65,62
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,60
|8,65
|81,50
|Aygaz
|13,75
|3,07
|-3,08
|Bagfaş
|22,52
|-2,17
|12,60
|Bak Ambalaj
|19,48
|1,35
|-3,56
|Balatacılar Balatacılık
|6,23
|-0,16
|-24,39
|Bantaş Ambalaj
|6,23
|2,47
|32,84
|Banvit
|62,00
|0,00
|19,23
|Baştaş Başkent Çimento
|13,39
|4,69
|-22,91
|Batı Çimento
|13,05
|9,76
|177,07
|Batısöke Çimento
|2,67
|4,30
|9,43
|Bayrak Taban Sanayi
|13,47
|3,22
|26,96
|Bera Holding
|32,74
|9,94
|61,44
|Berkosan Yalıtım
|9,17
|0,55
|2,80
|Beşiktaş Futbol Yat.
|8,42
|9,92
|108,42
|Beyaz Filo
|10,25
|-1,35
|0,69
|Bilici Yatırım
|19,07
|2,25
|187,20
|Bim Mağazalar
|65,00
|-2,11
|-11,61
|Biotrend Çevre ve Enerji
|17,81
|0,74
|Birko Mensucat
|1,30
|-3,70
|17,12
|Birlik Mensucat
|2,28
|3,17
|-34,10
|Bizim Mağazaları
|14,07
|-1,26
|-8,40
|Borusan Mannesmann
|24,76
|-1,98
|-10,94
|Borusan Yat. Paz.
|357,00
|-2,75
|-21,41
|Bosch Fren Sistemleri
|881,80
|-2,47
|-28,82
|Bossa
|26,90
|-1,75
|50,70
|Brisa
|25,50
|3,74
|31,69
|Burçelik
|20,28
|-0,20
|-3,52
|Burçelik Vana
|27,36
|-1,37
|-44,91
|Bursa Çimento
|3,60
|-1,37
|-27,68
|Carrefoursa
|48,36
|-3,95
|-32,65
|Casa Emtia Petrol
|154,50
|0,00
|45,75
|Ceo Event Medya
|9,37
|2,97
|45,72
|Coca Cola İçecek
|78,85
|3,00
|21,09
|Cosmos Yat. Holding
|11,80
|2,61
|46,40
|Credıtwest Faktorıng
|3,31
|0,91
|-43,61
|Çan2 Termik
|4,29
|Çelebi
|225,00
|1,72
|23,27
|Çelik Halat
|6,24
|-2,80
|-31,41
|Çemaş Döküm
|1,16
|1,75
|-31,87
|Çemtaş
|14,67
|1,52
|-7,74
|Çimbeton
|256,80
|-1,08
|-13,39
|Çimentaş
|37,10
|-2,37
|2,60
|Çimsa
|22,00
|2,61
|23,60
|Çuhadaroğlu Metal
|7,25
|-0,55
|-6,21
|Dagi Giyim
|2,04
|-2,86
|-40,11
|Dagi Yatırım Holding
|11,41
|9,92
|-11,55
|Dardanel
|26,20
|3,23
|-21,79
|Datagate Bilgisayar
|13,43
|-0,96
|-16,64
|Demısaş Döküm
|7,49
|2,04
|13,31
|Denge Holding
|6,20
|2,48
|13,14
|Deniz GMYO
|2,25
|0,45
|22,15
|Derimod
|8,88
|-2,95
|-8,83
|Derlüks Yatırım Holding
|7,19
|4,51
|-18,48
|Desa Deri
|14,58
|0,55
|49,69
|Despec Bilgisayar
|10,37
|-4,95
|-20,60
|Deva Holding
|30,50
|-0,13
|26,77
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,77
|8,22
|17,70
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,87
|6,10
|30,56
|Ditaş Doğan
|13,63
|0,37
|4,80
|DO-CO
|718,90
|0,83
|14,11
|Doğan Burda
|17,66
|-1,40
|-21,30
|Doğan Holding
|2,95
|2,08
|-1,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,35
|-0,84
|0,90
|Doğusan
|4,15
|4,01
|-5,25
|Doğuş GMYO
|9,02
|0,22
|10,40
|Doğuş Otomotiv
|26,60
|0,30
|-2,64
|Döktaş Dökümcülük
|29,62
|-1,13
|-3,27
|Duran Doğan Basım
|11,81
|-1,17
|12,58
|Dyo Boya
|11,83
|3,99
|5,18
|Eczacıbaşı İlaç
|6,40
|1,59
|-11,14
|Eczacıbaşı Yatırım
|41,54
|0,10
|54,31
|Edip Gayrimenkul
|2,51
|-1,18
|-24,40
|Ege Endüstri
|1.425,00
|0,78
|-14,41
|Ege Gübre
|217,80
|-2,55
|50,00
|Ege Profil
|30,90
|0,91
|-19,19
|Ege Seramik
|14,57
|5,58
|41,59
|Egeplast
|25,60
|-2,44
|-23,12
|Ekiz Kimya
|7,35
|0,55
|3,09
|Emek Elektrik
|1,92
|2,67
|-32,76
|Eminiş Ambalaj
|23,10
|10,00
|-37,30
|Emlak Konut GMYO
|1,82
|-0,55
|-14,95
|Enerjisa Enerji
|10,30
|-0,19
|-10,67
|Enka İnşaat
|7,85
|2,75
|11,48
|Erbosan
|73,40
|-1,21
|79,02
|Ereğli Demir Çelik
|19,04
|-1,14
|44,94
|Ersu Gıda
|4,22
|-0,24
|-14,57
|Escort Teknoloji
|5,47
|-1,08
|-16,74
|Esenboğa Elektrik
|29,98
|2,04
|57,57
|Etiler Gıda
|5,80
|0,00
|45,73
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,02
|-0,99
|4,42
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,56
|-3,26
|-1,11
|Euro Yat. Ort.
|4,34
|-0,91
|-3,77
|Euro Yatırım Holding
|3,36
|0,60
|18,31
|Fade Gıda
|17,74
|-2,37
|186,59
|Fenerbahçe Futbol
|28,60
|-0,63
|-3,25
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,25
|0,00
|-23,68
|F-M İzmit Piston
|125,20
|-2,87
|2,12
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,00
|1,97
|15,12
|Ford Otosan
|175,80
|-0,79
|43,93
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,32
|10,00
|-46,19
|Frigo Pak Gıda
|27,50
|-8,94
|31,08
|Galata Wind Enerji
|4,88
|3,83
|Galatasaray Sportif
|3,15
|-0,32
|-22,22
|Garanti Bankası
|7,21
|-0,28
|-28,97
|Garanti Faktoring
|11,40
|-1,55
|2,43
|Garanti Yat. Ort.
|2,40
|1,27
|-25,70
|Gedik Y. Men. Değ.
|19,35
|0,99
|55,49
|Gediz Ambalaj
|33,90
|-0,29
|26,49
|Gentaş
|4,68
|-0,43
|-21,21
|Gersan Elektrik
|5,60
|3,70
|-8,79
|Global Men. Değ.
|6,39
|5,97
|6,32
|Global Yat. Holding
|3,56
|-1,39
|-23,93
|Good-Year
|7,53
|-1,83
|-9,93
|Göltaş Çimento
|46,20
|3,36
|11,97
|Gözde Girişim
|7,37
|10,00
|-7,64
|GSD Denizcilik
|4,87
|-1,22
|-3,37
|GSD Holding
|1,74
|0,58
|-30,68
|Gübre Fabrik.
|60,55
|-1,70
|-29,63
|Güler Yat. Holding
|2,67
|0,00
|-22,89
|Halk GMYO
|3,29
|0,00
|2,65
|Hatay Tekstil
|20,60
|3,00
|47,67
|Hedef Girişim
|4,56
|-1,08
|33,08
|Hektaş
|8,20
|-2,30
|53,49
|HUB Girişim
|14,37
|0,21
|-21,04
|Hürriyet Gzt.
|1,63
|3,82
|-22,38
|ICBC Turkey Bank
|5,11
|0,20
|-21,38
|İdealist Danışmanlık
|77,05
|-2,84
|472,44
|İdealist GMYO
|6,40
|-4,48
|-5,88
|İhlas Ev Aletleri
|1,17
|0,86
|-37,77
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|0,00
|-20,00
|İhlas Gazetecilik
|2,16
|0,47
|-46,80
|İhlas Holding
|0,59
|1,72
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,68
|1,49
|-40,35
|İndeks Bilgisayar
|7,17
|2,87
|49,92
|Info Yatırım
|6,71
|-0,59
|4,03
|İntema
|44,26
|9,99
|10,93
|Inveo Yatırım Holding
|95,20
|-3,84
|115,29
|İpek Doğal Enerji
|12,53
|1,54
|-4,20
|İskenderun Demir Çelik
|13,47
|0,90
|49,07
(Sürecek)
Kaynak: AA
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