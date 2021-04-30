Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

30.04.2021 19:31
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,29-1,88-5,81
Acıpayam Selüloz18,360,777,24
Adel Kalemcilik25,021,96-26,92
Adese Gayrimenkul2,02-1,46-27,86
Afyon Çimento3,810,79-25,44
Ak Enerji1,440,00-34,84
Akbank4,880,00-27,79
Akçansa18,150,2212,72
Akdeniz Yatırım Hold.1,683,07-30,09
Akfen GMYO3,961,80-18,52
Akın Tekstil42,10-1,7332,56
Akiş GMYO1,860,00-33,39
Akmerkez GMYO47,98-2,16-23,17
Aksa16,392,1818,64
Aksa Enerji11,440,7953,76
Aksigorta7,58-1,04-12,86
Aksu Enerji5,880,34-22,09
Alarko Carrıer337,00-4,61-7,65
Alarko GMYO23,60-1,26-9,79
Alarko Holding9,63-1,1311,46
Albaraka Türk1,60-1,23-17,53
Alcatel Lucent Teletaş30,560,003,03
Alkim Kağıt17,672,2036,51
Alkim Kimya17,222,2622,24
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,22-5,931,37
Altınyunus Çeşme75,958,6652,02
Anadolu Efes23,32-3,080,60
Anadolu Grubu Holding21,50-1,92-18,29
Anadolu Hayat Emek.9,03-0,3312,38
Anadolu Isuzu17,45-1,30-3,06
Anadolu Sigorta6,470,00-10,39
Anel Elektrik3,88-2,0222,40
Arçelik34,38-1,7720,81
ARD Bilişim Teknolojileri58,252,4621,15
Arena Bilgisayar46,382,2036,13
Armada Bilgisayar52,2510,006,46
Arsan Tekstil9,48-2,5730,04
Arzum Ev Aletleri18,99-0,31-22,87
Aselsan15,00-0,13-17,81
Ata GMYO3,84-2,29-30,31
Atakule GMYO2,50-1,19-0,79
Atlantis Yatırım Holding4,502,27-19,06
Atlas Yat. Ort.1,80-1,642,86
AvivaSA Emeklilik Hayat18,420,114,75
Avrasya GMYO3,16-1,8620,64
Avrasya Petrol ve Tur.2,769,09-13,75
Avrupa Yatırım Holding7,590,4026,50
Aydem Enerji9,14-0,54

Ayen Enerji8,961,3665,62
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,608,6581,50
Aygaz13,753,07-3,08
Bagfaş22,52-2,1712,60
Bak Ambalaj19,481,35-3,56
Balatacılar Balatacılık6,23-0,16-24,39
Bantaş Ambalaj6,232,4732,84
Banvit62,000,0019,23
Baştaş Başkent Çimento13,394,69-22,91
Batı Çimento13,059,76177,07
Batısöke Çimento2,674,309,43
Bayrak Taban Sanayi13,473,2226,96
Bera Holding32,749,9461,44
Berkosan Yalıtım9,170,552,80
Beşiktaş Futbol Yat.8,429,92108,42
Beyaz Filo10,25-1,350,69
Bilici Yatırım19,072,25187,20
Bim Mağazalar65,00-2,11-11,61
Biotrend Çevre ve Enerji17,810,74

Birko Mensucat1,30-3,7017,12
Birlik Mensucat2,283,17-34,10
Bizim Mağazaları14,07-1,26-8,40
Borusan Mannesmann24,76-1,98-10,94
Borusan Yat. Paz.357,00-2,75-21,41
Bosch Fren Sistemleri881,80-2,47-28,82
Bossa26,90-1,7550,70
Brisa25,503,7431,69
Burçelik20,28-0,20-3,52
Burçelik Vana27,36-1,37-44,91
Bursa Çimento3,60-1,37-27,68
Carrefoursa48,36-3,95-32,65
Casa Emtia Petrol154,500,0045,75
Ceo Event Medya9,372,9745,72
Coca Cola İçecek78,853,0021,09
Cosmos Yat. Holding11,802,6146,40
Credıtwest Faktorıng3,310,91-43,61
Çan2 Termik4,29

Çelebi225,001,7223,27
Çelik Halat6,24-2,80-31,41
Çemaş Döküm1,161,75-31,87
Çemtaş14,671,52-7,74
Çimbeton256,80-1,08-13,39
Çimentaş37,10-2,372,60
Çimsa22,002,6123,60
Çuhadaroğlu Metal7,25-0,55-6,21
Dagi Giyim2,04-2,86-40,11
Dagi Yatırım Holding11,419,92-11,55
Dardanel26,203,23-21,79
Datagate Bilgisayar13,43-0,96-16,64
Demısaş Döküm7,492,0413,31
Denge Holding6,202,4813,14
Deniz GMYO2,250,4522,15
Derimod8,88-2,95-8,83
Derlüks Yatırım Holding7,194,51-18,48
Desa Deri14,580,5549,69
Despec Bilgisayar10,37-4,95-20,60
Deva Holding30,50-0,1326,77
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,778,2217,70
Diriteks Diriliş Tekstil4,876,1030,56
Ditaş Doğan13,630,374,80
DO-CO718,900,8314,11
Doğan Burda17,66-1,40-21,30
Doğan Holding2,952,08-1,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,35-0,840,90
Doğusan4,154,01-5,25
Doğuş GMYO9,020,2210,40
Doğuş Otomotiv26,600,30-2,64
Döktaş Dökümcülük29,62-1,13-3,27
Duran Doğan Basım11,81-1,1712,58
Dyo Boya11,833,995,18
Eczacıbaşı İlaç6,401,59-11,14
Eczacıbaşı Yatırım41,540,1054,31
Edip Gayrimenkul2,51-1,18-24,40
Ege Endüstri1.425,000,78-14,41
Ege Gübre217,80-2,5550,00
Ege Profil30,900,91-19,19
Ege Seramik14,575,5841,59
Egeplast25,60-2,44-23,12
Ekiz Kimya7,350,553,09
Emek Elektrik1,922,67-32,76
Eminiş Ambalaj23,1010,00-37,30
Emlak Konut GMYO1,82-0,55-14,95
Enerjisa Enerji10,30-0,19-10,67
Enka İnşaat7,852,7511,48
Erbosan73,40-1,2179,02
Ereğli Demir Çelik19,04-1,1444,94
Ersu Gıda4,22-0,24-14,57
Escort Teknoloji5,47-1,08-16,74
Esenboğa Elektrik29,982,0457,57
Etiler Gıda5,800,0045,73
Euro Kapital Yat. Ort.4,02-0,994,42
Euro Trend Yat. Ort.3,56-3,26-1,11
Euro Yat. Ort.4,34-0,91-3,77
Euro Yatırım Holding3,360,6018,31
Fade Gıda17,74-2,37186,59
Fenerbahçe Futbol28,60-0,63-3,25
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,250,00-23,68
F-M İzmit Piston125,20-2,872,12
Fonet Bilgi Teknolojileri15,001,9715,12
Ford Otosan175,80-0,7943,93
Formet Celik Kapi Sanayi1,3210,00-46,19
Frigo Pak Gıda27,50-8,9431,08
Galata Wind Enerji4,883,83

Galatasaray Sportif3,15-0,32-22,22
Garanti Bankası7,21-0,28-28,97
Garanti Faktoring11,40-1,552,43
Garanti Yat. Ort.2,401,27-25,70
Gedik Y. Men. Değ.19,350,9955,49
Gediz Ambalaj33,90-0,2926,49
Gentaş4,68-0,43-21,21
Gersan Elektrik5,603,70-8,79
Global Men. Değ.6,395,976,32
Global Yat. Holding3,56-1,39-23,93
Good-Year7,53-1,83-9,93
Göltaş Çimento46,203,3611,97
Gözde Girişim7,3710,00-7,64
GSD Denizcilik4,87-1,22-3,37
GSD Holding1,740,58-30,68
Gübre Fabrik.60,55-1,70-29,63
Güler Yat. Holding2,670,00-22,89
Halk GMYO3,290,002,65
Hatay Tekstil20,603,0047,67
Hedef Girişim4,56-1,0833,08
Hektaş8,20-2,3053,49
HUB Girişim14,370,21-21,04
Hürriyet Gzt.1,633,82-22,38
ICBC Turkey Bank5,110,20-21,38
İdealist Danışmanlık77,05-2,84472,44
İdealist GMYO6,40-4,48-5,88
İhlas Ev Aletleri1,170,86-37,77
İhlas Gayrimenkul1,000,00-20,00
İhlas Gazetecilik2,160,47-46,80
İhlas Holding0,591,72-47,45
İhlas Yayın Holding0,681,49-40,35
İndeks Bilgisayar7,172,8749,92
Info Yatırım6,71-0,594,03
İntema44,269,9910,93
Inveo Yatırım Holding95,20-3,84115,29
İpek Doğal Enerji12,531,54-4,20
İskenderun Demir Çelik13,470,9049,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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