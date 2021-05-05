Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

05.05.2021 18:47
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,120,85-8,01
Acıpayam Selüloz19,051,3811,27
Adel Kalemcilik23,54-3,13-31,24
Adese Gayrimenkul1,982,06-29,29
Afyon Çimento4,050,50-20,74
Ak Enerji1,490,68-32,58
Akbank4,940,00-26,90
Akçansa19,180,9519,11
Akdeniz Yatırım Hold.1,73-3,89-28,01
Akfen GMYO4,06-1,69-16,46
Akın Tekstil38,70-2,8621,85
Akiş GMYO1,97-1,01-29,45
Akmerkez GMYO46,84-1,14-25,00
Aksa16,922,1122,48
Aksa Enerji11,72-1,8457,53
Aksigorta7,661,73-11,94
Aksu Enerji5,950,51-21,16
Alarko Carrıer340,00-2,19-6,82
Alarko GMYO23,80-0,25-9,02
Alarko Holding9,790,4113,31
Albaraka Türk1,600,63-17,53
Alcatel Lucent Teletaş30,52-0,332,90
Alkim Kağıt17,36-2,1434,12
Alkim Kimya17,46-1,3623,95
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,354,917,31
Altınyunus Çeşme66,85-2,1933,81
Anadolu Efes24,542,425,87
Anadolu Grubu Holding23,701,11-9,92
Anadolu Hayat Emek.9,242,4414,99
Anadolu Isuzu18,252,761,39
Anadolu Sigorta6,610,46-8,45
Anel Elektrik3,95-1,2524,61
Arçelik33,40-1,1817,36
ARD Bilişim Teknolojileri57,20-1,8918,97
Arena Bilgisayar47,70-2,0540,01
Armada Bilgisayar50,90-0,203,71
Arsan Tekstil9,781,0334,16
Arzum Ev Aletleri19,10-0,88-22,42
Aselsan14,910,00-18,30
Ata GMYO3,80-2,31-31,03
Atakule GMYO2,59-0,772,78
Atlantis Yatırım Holding4,30-4,23-22,66
Atlas Yat. Ort.1,56-3,70-10,86
AvivaSA Emeklilik Hayat18,202,713,50
Avrasya GMYO3,06-2,2416,82
Avrasya Petrol ve Tur.2,93-4,25-8,44
Avrupa Yatırım Holding7,22-2,7020,33
Aydem Enerji8,66-0,35

Ayen Enerji7,56-9,8939,74
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,60-1,4481,50
Aygaz14,662,233,34
Bagfaş26,145,4030,70
Bak Ambalaj20,00-2,91-0,99
Balatacılar Balatacılık6,03-6,37-26,82
Bantaş Ambalaj6,350,3235,39
Banvit61,500,0018,27
Baştaş Başkent Çimento13,66-2,43-21,36
Batı Çimento13,33-3,41183,01
Batısöke Çimento2,810,3615,16
Bayrak Taban Sanayi11,47-1,128,11
Bera Holding30,800,5251,87
Berkosan Yalıtım10,51-5,1417,83
Beşiktaş Futbol Yat.9,56-6,09136,63
Beyaz Filo11,40-3,1411,98
Bilici Yatırım19,110,05187,80
Bim Mağazalar65,401,08-11,06
Biotrend Çevre ve Enerji18,110,06

Birko Mensucat1,24-2,3611,71
Birlik Mensucat2,15-2,27-37,86
Bizim Mağazaları14,010,57-8,79
Borusan Mannesmann25,22-0,86-9,28
Borusan Yat. Paz.384,00-1,79-15,47
Bosch Fren Sistemleri920,10-0,33-25,18
Bossa27,580,3654,51
Brisa24,58-0,4126,94
Burçelik21,500,472,28
Burçelik Vana27,88-1,55-43,86
Bursa Çimento3,834,93-23,06
Carrefoursa45,58-1,85-36,52
Casa Emtia Petrol152,005,4143,40
Ceo Event Medya9,451,7246,97
Coca Cola İçecek83,403,0328,08
Cosmos Yat. Holding10,06-3,2724,81
Credıtwest Faktorıng3,40-2,30-42,08
Çan2 Termik4,67-9,85

Çelebi249,00-1,3136,42
Çelik Halat6,84-2,98-24,82
Çemaş Döküm1,221,67-28,35
Çemtaş14,730,94-6,24
Çimbeton255,80-2,37-13,73
Çimentaş35,02-1,41-3,15
Çimsa24,488,3237,53
Çuhadaroğlu Metal7,10-2,64-6,67
Dagi Giyim2,19-1,79-35,71
Dagi Yatırım Holding12,47-4,59-3,33
Dardanel24,14-4,43-27,94
Datagate Bilgisayar13,81-0,43-14,28
Demısaş Döküm7,301,1112,73
Denge Holding5,82-1,696,20
Deniz GMYO2,150,9416,72
Derimod9,15-0,76-6,06
Derlüks Yatırım Holding8,505,46-3,63
Desa Deri13,26-8,9336,14
Despec Bilgisayar10,84-0,46-17,00
Deva Holding30,48-0,4626,69
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,34-0,6022,95
Diriteks Diriliş Tekstil5,30-2,7542,09
Ditaş Doğan16,024,7723,17
DO-CO714,901,1313,48
Doğan Burda16,44-5,90-26,74
Doğan Holding2,97-0,67-0,94
Doğtaş Kelebek Mobilya2,42-0,823,91
Doğusan4,693,087,08
Doğuş GMYO8,83-1,788,08
Doğuş Otomotiv27,020,60-1,10
Döktaş Dökümcülük28,802,49-5,94
Duran Doğan Basım12,000,7614,39
Dyo Boya12,82-4,1113,98
Eczacıbaşı İlaç6,410,63-11,00
Eczacıbaşı Yatırım45,344,4768,43
Edip Gayrimenkul2,61-6,45-21,39
Ege Endüstri1.381,10-2,67-17,05
Ege Gübre218,600,3750,55
Ege Profil32,70-1,51-14,49
Ege Seramik14,34-0,2839,36
Egeplast26,78-3,60-19,58
Ekiz Kimya8,001,2712,20
Emek Elektrik1,88-2,59-34,16
Eminiş Ambalaj25,16-9,95-31,70
Emlak Konut GMYO1,820,65-13,93
Enerjisa Enerji10,751,90-6,77
Enka İnşaat7,881,2911,90
Erbosan78,20-2,1390,73
Ereğli Demir Çelik19,44-1,0747,99
Ersu Gıda4,10-1,68-17,00
Escort Teknoloji5,56-0,36-15,37
Esenboğa Elektrik31,00-3,1362,93
Etiler Gıda6,80-0,5870,85
Euro Kapital Yat. Ort.4,171,218,31
Euro Trend Yat. Ort.3,49-0,29-3,06
Euro Yat. Ort.4,22-1,86-6,43
Euro Yatırım Holding3,25-2,4014,44
Fade Gıda18,100,17192,41
Fenerbahçe Futbol27,30-3,40-7,65
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,24-2,61-24,01
F-M İzmit Piston128,00-1,844,41
Fonet Bilgi Teknolojileri14,21-1,599,06
Ford Otosan177,004,8044,92
Formet Celik Kapi Sanayi1,38-2,13-43,75
Frigo Pak Gıda27,20-0,2929,65
Galata Wind Enerji4,77-2,05

Galatasaray Sportif3,09-0,32-23,70
Garanti Bankası7,25-0,28-28,58
Garanti Faktoring11,67-2,754,85
Garanti Yat. Ort.2,46-0,81-23,84
Gedik Y. Men. Değ.19,261,0054,76
Gediz Ambalaj34,54-1,1428,88
Gentaş4,902,08-17,51
Gersan Elektrik5,66-1,22-7,82
Global Men. Değ.6,63-2,6410,32
Global Yat. Holding3,670,00-21,58
Good-Year7,932,72-5,14
Göltaş Çimento51,70-2,9125,30
Gözde Girişim6,84-0,87-14,29
GSD Denizcilik4,98-0,40-1,19
GSD Holding1,780,00-29,08
Gübre Fabrik.60,800,83-29,34
Güler Yat. Holding2,642,33-23,76
Halk GMYO3,25-0,311,40
Hatay Tekstil20,52-1,8247,10
Hedef Girişim4,40-2,8728,41
Hektaş9,37-1,2675,39
HUB Girişim14,50-1,83-20,33
Hürriyet Gzt.1,59-1,24-24,29
ICBC Turkey Bank5,101,19-21,54
İdealist Danışmanlık69,00-1,43412,63
İdealist GMYO6,10-4,69-10,29
İhlas Ev Aletleri1,190,85-36,70
İhlas Gayrimenkul1,020,99-18,40
İhlas Gazetecilik1,19-2,46-51,69
İhlas Holding0,60-1,64-46,56
İhlas Yayın Holding0,741,37-35,09
İndeks Bilgisayar7,57-2,0758,29
Info Yatırım6,682,453,57
İntema45,98-7,3415,24
Inveo Yatırım Holding99,256,66124,45
İpek Doğal Enerji12,730,47-2,68
İskenderun Demir Çelik13,44-1,1848,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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