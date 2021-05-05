Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,12 0,85 -8,01 Acıpayam Selüloz 19,05 1,38 11,27 Adel Kalemcilik 23,54 -3,13 -31,24 Adese Gayrimenkul 1,98 2,06 -29,29 Afyon Çimento 4,05 0,50 -20,74 Ak Enerji 1,49 0,68 -32,58 Akbank 4,94 0,00 -26,90 Akçansa 19,18 0,95 19,11 Akdeniz Yatırım Hold. 1,73 -3,89 -28,01 Akfen GMYO 4,06 -1,69 -16,46 Akın Tekstil 38,70 -2,86 21,85 Akiş GMYO 1,97 -1,01 -29,45 Akmerkez GMYO 46,84 -1,14 -25,00 Aksa 16,92 2,11 22,48 Aksa Enerji 11,72 -1,84 57,53 Aksigorta 7,66 1,73 -11,94 Aksu Enerji 5,95 0,51 -21,16 Alarko Carrıer 340,00 -2,19 -6,82 Alarko GMYO 23,80 -0,25 -9,02 Alarko Holding 9,79 0,41 13,31 Albaraka Türk 1,60 0,63 -17,53 Alcatel Lucent Teletaş 30,52 -0,33 2,90 Alkim Kağıt 17,36 -2,14 34,12 Alkim Kimya 17,46 -1,36 23,95 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,35 4,91 7,31 Altınyunus Çeşme 66,85 -2,19 33,81 Anadolu Efes 24,54 2,42 5,87 Anadolu Grubu Holding 23,70 1,11 -9,92 Anadolu Hayat Emek. 9,24 2,44 14,99 Anadolu Isuzu 18,25 2,76 1,39 Anadolu Sigorta 6,61 0,46 -8,45 Anel Elektrik 3,95 -1,25 24,61 Arçelik 33,40 -1,18 17,36 ARD Bilişim Teknolojileri 57,20 -1,89 18,97 Arena Bilgisayar 47,70 -2,05 40,01 Armada Bilgisayar 50,90 -0,20 3,71 Arsan Tekstil 9,78 1,03 34,16 Arzum Ev Aletleri 19,10 -0,88 -22,42 Aselsan 14,91 0,00 -18,30 Ata GMYO 3,80 -2,31 -31,03 Atakule GMYO 2,59 -0,77 2,78 Atlantis Yatırım Holding 4,30 -4,23 -22,66 Atlas Yat. Ort. 1,56 -3,70 -10,86 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,20 2,71 3,50 Avrasya GMYO 3,06 -2,24 16,82 Avrasya Petrol ve Tur. 2,93 -4,25 -8,44 Avrupa Yatırım Holding 7,22 -2,70 20,33 Aydem Enerji 8,66 -0,35 Ayen Enerji 7,56 -9,89 39,74 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,60 -1,44 81,50 Aygaz 14,66 2,23 3,34 Bagfaş 26,14 5,40 30,70 Bak Ambalaj 20,00 -2,91 -0,99 Balatacılar Balatacılık 6,03 -6,37 -26,82 Bantaş Ambalaj 6,35 0,32 35,39 Banvit 61,50 0,00 18,27 Baştaş Başkent Çimento 13,66 -2,43 -21,36 Batı Çimento 13,33 -3,41 183,01 Batısöke Çimento 2,81 0,36 15,16 Bayrak Taban Sanayi 11,47 -1,12 8,11 Bera Holding 30,80 0,52 51,87 Berkosan Yalıtım 10,51 -5,14 17,83 Beşiktaş Futbol Yat. 9,56 -6,09 136,63 Beyaz Filo 11,40 -3,14 11,98 Bilici Yatırım 19,11 0,05 187,80 Bim Mağazalar 65,40 1,08 -11,06 Biotrend Çevre ve Enerji 18,11 0,06 Birko Mensucat 1,24 -2,36 11,71 Birlik Mensucat 2,15 -2,27 -37,86 Bizim Mağazaları 14,01 0,57 -8,79 Borusan Mannesmann 25,22 -0,86 -9,28 Borusan Yat. Paz. 384,00 -1,79 -15,47 Bosch Fren Sistemleri 920,10 -0,33 -25,18 Bossa 27,58 0,36 54,51 Brisa 24,58 -0,41 26,94 Burçelik 21,50 0,47 2,28 Burçelik Vana 27,88 -1,55 -43,86 Bursa Çimento 3,83 4,93 -23,06 Carrefoursa 45,58 -1,85 -36,52 Casa Emtia Petrol 152,00 5,41 43,40 Ceo Event Medya 9,45 1,72 46,97 Coca Cola İçecek 83,40 3,03 28,08 Cosmos Yat. Holding 10,06 -3,27 24,81 Credıtwest Faktorıng 3,40 -2,30 -42,08 Çan2 Termik 4,67 -9,85 Çelebi 249,00 -1,31 36,42 Çelik Halat 6,84 -2,98 -24,82 Çemaş Döküm 1,22 1,67 -28,35 Çemtaş 14,73 0,94 -6,24 Çimbeton 255,80 -2,37 -13,73 Çimentaş 35,02 -1,41 -3,15 Çimsa 24,48 8,32 37,53 Çuhadaroğlu Metal 7,10 -2,64 -6,67 Dagi Giyim 2,19 -1,79 -35,71 Dagi Yatırım Holding 12,47 -4,59 -3,33 Dardanel 24,14 -4,43 -27,94 Datagate Bilgisayar 13,81 -0,43 -14,28 Demısaş Döküm 7,30 1,11 12,73 Denge Holding 5,82 -1,69 6,20 Deniz GMYO 2,15 0,94 16,72 Derimod 9,15 -0,76 -6,06 Derlüks Yatırım Holding 8,50 5,46 -3,63 Desa Deri 13,26 -8,93 36,14 Despec Bilgisayar 10,84 -0,46 -17,00 Deva Holding 30,48 -0,46 26,69 Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,34 -0,60 22,95 Diriteks Diriliş Tekstil 5,30 -2,75 42,09 Ditaş Doğan 16,02 4,77 23,17 DO-CO 714,90 1,13 13,48 Doğan Burda 16,44 -5,90 -26,74 Doğan Holding 2,97 -0,67 -0,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,42 -0,82 3,91 Doğusan 4,69 3,08 7,08 Doğuş GMYO 8,83 -1,78 8,08 Doğuş Otomotiv 27,02 0,60 -1,10 Döktaş Dökümcülük 28,80 2,49 -5,94 Duran Doğan Basım 12,00 0,76 14,39 Dyo Boya 12,82 -4,11 13,98 Eczacıbaşı İlaç 6,41 0,63 -11,00 Eczacıbaşı Yatırım 45,34 4,47 68,43 Edip Gayrimenkul 2,61 -6,45 -21,39 Ege Endüstri 1.381,10 -2,67 -17,05 Ege Gübre 218,60 0,37 50,55 Ege Profil 32,70 -1,51 -14,49 Ege Seramik 14,34 -0,28 39,36 Egeplast 26,78 -3,60 -19,58 Ekiz Kimya 8,00 1,27 12,20 Emek Elektrik 1,88 -2,59 -34,16 Eminiş Ambalaj 25,16 -9,95 -31,70 Emlak Konut GMYO 1,82 0,65 -13,93 Enerjisa Enerji 10,75 1,90 -6,77 Enka İnşaat 7,88 1,29 11,90 Erbosan 78,20 -2,13 90,73 Ereğli Demir Çelik 19,44 -1,07 47,99 Ersu Gıda 4,10 -1,68 -17,00 Escort Teknoloji 5,56 -0,36 -15,37 Esenboğa Elektrik 31,00 -3,13 62,93 Etiler Gıda 6,80 -0,58 70,85 Euro Kapital Yat. Ort. 4,17 1,21 8,31 Euro Trend Yat. Ort. 3,49 -0,29 -3,06 Euro Yat. Ort. 4,22 -1,86 -6,43 Euro Yatırım Holding 3,25 -2,40 14,44 Fade Gıda 18,10 0,17 192,41 Fenerbahçe Futbol 27,30 -3,40 -7,65 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,24 -2,61 -24,01 F-M İzmit Piston 128,00 -1,84 4,41 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,21 -1,59 9,06 Ford Otosan 177,00 4,80 44,92 Formet Celik Kapi Sanayi 1,38 -2,13 -43,75 Frigo Pak Gıda 27,20 -0,29 29,65 Galata Wind Enerji 4,77 -2,05 Galatasaray Sportif 3,09 -0,32 -23,70 Garanti Bankası 7,25 -0,28 -28,58 Garanti Faktoring 11,67 -2,75 4,85 Garanti Yat. Ort. 2,46 -0,81 -23,84 Gedik Y. Men. Değ. 19,26 1,00 54,76 Gediz Ambalaj 34,54 -1,14 28,88 Gentaş 4,90 2,08 -17,51 Gersan Elektrik 5,66 -1,22 -7,82 Global Men. Değ. 6,63 -2,64 10,32 Global Yat. Holding 3,67 0,00 -21,58 Good-Year 7,93 2,72 -5,14 Göltaş Çimento 51,70 -2,91 25,30 Gözde Girişim 6,84 -0,87 -14,29 GSD Denizcilik 4,98 -0,40 -1,19 GSD Holding 1,78 0,00 -29,08 Gübre Fabrik. 60,80 0,83 -29,34 Güler Yat. Holding 2,64 2,33 -23,76 Halk GMYO 3,25 -0,31 1,40 Hatay Tekstil 20,52 -1,82 47,10 Hedef Girişim 4,40 -2,87 28,41 Hektaş 9,37 -1,26 75,39 HUB Girişim 14,50 -1,83 -20,33 Hürriyet Gzt. 1,59 -1,24 -24,29 ICBC Turkey Bank 5,10 1,19 -21,54 İdealist Danışmanlık 69,00 -1,43 412,63 İdealist GMYO 6,10 -4,69 -10,29 İhlas Ev Aletleri 1,19 0,85 -36,70 İhlas Gayrimenkul 1,02 0,99 -18,40 İhlas Gazetecilik 1,19 -2,46 -51,69 İhlas Holding 0,60 -1,64 -46,56 İhlas Yayın Holding 0,74 1,37 -35,09 İndeks Bilgisayar 7,57 -2,07 58,29 Info Yatırım 6,68 2,45 3,57 İntema 45,98 -7,34 15,24 Inveo Yatırım Holding 99,25 6,66 124,45 İpek Doğal Enerji 12,73 0,47 -2,68 İskenderun Demir Çelik 13,44 -1,18 48,74 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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