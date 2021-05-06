Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,15
|0,42
|-7,62
|Acıpayam Selüloz
|18,75
|-1,57
|9,52
|Adel Kalemcilik
|23,36
|-0,76
|-31,77
|Adese Gayrimenkul
|1,93
|-2,53
|-31,07
|Afyon Çimento
|3,96
|-2,22
|-22,50
|Ak Enerji
|1,48
|-0,67
|-33,03
|Akbank
|5,00
|1,21
|-26,01
|Akçansa
|18,78
|-2,09
|16,63
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,72
|-0,58
|-28,43
|Akfen GMYO
|4,01
|-1,23
|-17,49
|Akın Tekstil
|37,34
|-3,51
|17,57
|Akiş GMYO
|1,97
|0,00
|-29,45
|Akmerkez GMYO
|46,26
|-1,24
|-25,93
|Aksa
|17,17
|1,48
|24,29
|Aksa Enerji
|12,34
|5,29
|65,86
|Aksigorta
|7,58
|-1,04
|-12,86
|Aksu Enerji
|5,88
|-1,18
|-22,09
|Alarko Carrıer
|333,80
|-1,82
|-8,52
|Alarko GMYO
|23,70
|-0,42
|-9,40
|Alarko Holding
|9,89
|1,02
|14,47
|Albaraka Türk
|1,60
|0,00
|-17,53
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,90
|-2,03
|0,81
|Alkim Kağıt
|17,02
|-1,96
|31,49
|Alkim Kimya
|17,03
|-2,46
|20,89
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,22
|-5,53
|1,37
|Altınyunus Çeşme
|73,50
|9,95
|47,12
|Anadolu Efes
|24,70
|0,65
|6,56
|Anadolu Grubu Holding
|23,70
|0,00
|-9,92
|Anadolu Hayat Emek.
|8,98
|-2,81
|11,75
|Anadolu Isuzu
|18,03
|-1,21
|0,17
|Anadolu Sigorta
|6,69
|1,21
|-7,35
|Anel Elektrik
|3,93
|-0,51
|23,97
|Arçelik
|32,76
|-1,92
|15,11
|ARD Bilişim Teknolojileri
|56,25
|-1,66
|16,99
|Arena Bilgisayar
|47,54
|-0,34
|39,54
|Armada Bilgisayar
|50,15
|-1,47
|2,18
|Arsan Tekstil
|9,64
|-1,43
|32,24
|Arzum Ev Aletleri
|19,17
|0,37
|-22,14
|Aselsan
|14,78
|-0,87
|-19,01
|Ata GMYO
|3,76
|-1,05
|-31,76
|Atakule GMYO
|2,54
|-1,93
|0,79
|Atlantis Yatırım Holding
|4,15
|-3,49
|-25,36
|Atlas Yat. Ort.
|1,55
|-0,64
|-11,43
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,40
|1,10
|4,64
|Avrasya GMYO
|2,99
|-2,29
|14,15
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,09
|5,46
|-3,44
|Avrupa Yatırım Holding
|7,05
|-2,35
|17,50
|Aydem Enerji
|8,44
|-2,54
|Ayen Enerji
|6,97
|-7,80
|28,84
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,00
|-2,91
|76,21
|Aygaz
|14,11
|-3,75
|-0,54
|Bagfaş
|25,40
|-2,83
|27,00
|Bak Ambalaj
|20,18
|0,90
|-0,10
|Balatacılar Balatacılık
|6,00
|-0,50
|-27,18
|Bantaş Ambalaj
|6,63
|4,41
|41,36
|Banvit
|61,35
|-0,24
|17,98
|Baştaş Başkent Çimento
|13,90
|1,76
|-19,98
|Batı Çimento
|13,41
|0,60
|184,71
|Batısöke Çimento
|2,78
|-1,07
|13,93
|Bayrak Taban Sanayi
|12,44
|8,46
|17,25
|Bera Holding
|30,38
|-1,36
|49,80
|Berkosan Yalıtım
|10,32
|-1,81
|15,70
|Beşiktaş Futbol Yat.
|8,81
|-7,85
|118,07
|Beyaz Filo
|11,00
|-3,51
|8,06
|Bilici Yatırım
|19,21
|0,52
|189,31
|Bim Mağazalar
|66,10
|1,07
|-10,11
|Biotrend Çevre ve Enerji
|18,01
|-0,55
|Birko Mensucat
|1,18
|-4,84
|6,31
|Birlik Mensucat
|2,15
|0,00
|-37,86
|Bizim Mağazaları
|14,00
|-0,07
|-8,85
|Borusan Mannesmann
|25,02
|-0,79
|-10,00
|Borusan Yat. Paz.
|378,20
|-1,51
|-16,75
|Bosch Fren Sistemleri
|913,10
|-0,76
|-25,75
|Bossa
|27,52
|-0,22
|54,17
|Brisa
|23,70
|-3,58
|22,40
|Burçelik
|22,36
|4,00
|6,37
|Burçelik Vana
|28,56
|2,44
|-42,49
|Bursa Çimento
|3,71
|-3,13
|-25,47
|Carrefoursa
|46,16
|1,27
|-35,71
|Casa Emtia Petrol
|141,20
|-7,11
|33,21
|Ceo Event Medya
|9,99
|5,71
|55,37
|Coca Cola İçecek
|82,65
|-0,90
|26,93
|Cosmos Yat. Holding
|9,79
|-2,68
|21,46
|Credıtwest Faktorıng
|3,40
|0,00
|-42,08
|Çan2 Termik
|4,40
|-5,78
|Çelebi
|245,10
|-1,57
|34,28
|Çelik Halat
|6,89
|0,73
|-24,27
|Çemaş Döküm
|1,21
|-0,82
|-28,93
|Çemtaş
|14,59
|-0,95
|-7,14
|Çimbeton
|255,00
|-0,31
|-14,00
|Çimentaş
|35,00
|-0,06
|-3,21
|Çimsa
|23,72
|-3,10
|33,26
|Çuhadaroğlu Metal
|7,07
|-0,42
|-7,06
|Dagi Giyim
|2,19
|0,00
|-35,71
|Dagi Yatırım Holding
|12,18
|-2,33
|-5,58
|Dardanel
|24,40
|1,08
|-27,16
|Datagate Bilgisayar
|13,71
|-0,72
|-14,90
|Demısaş Döküm
|7,50
|2,74
|15,82
|Denge Holding
|5,82
|0,00
|6,20
|Deniz GMYO
|2,31
|7,44
|25,40
|Derimod
|9,01
|-1,53
|-7,49
|Derlüks Yatırım Holding
|7,91
|-6,94
|-10,32
|Desa Deri
|13,41
|1,13
|37,68
|Despec Bilgisayar
|10,90
|0,55
|-16,54
|Deva Holding
|30,66
|0,59
|27,44
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,07
|-2,02
|20,46
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,68
|7,17
|52,28
|Ditaş Doğan
|17,62
|9,99
|35,48
|DO-CO
|706,00
|-1,24
|12,06
|Doğan Burda
|15,46
|-5,96
|-31,11
|Doğan Holding
|2,99
|0,67
|-0,27
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,41
|-0,41
|3,48
|Doğusan
|4,64
|-1,07
|5,94
|Doğuş GMYO
|8,93
|1,13
|9,30
|Doğuş Otomotiv
|27,06
|0,15
|-0,96
|Döktaş Dökümcülük
|27,62
|-4,10
|-9,80
|Duran Doğan Basım
|11,97
|-0,25
|14,11
|Dyo Boya
|13,52
|5,46
|20,21
|Eczacıbaşı İlaç
|6,37
|-0,62
|-11,55
|Eczacıbaşı Yatırım
|44,30
|-2,29
|64,57
|Edip Gayrimenkul
|2,54
|-2,68
|-23,49
|Ege Endüstri
|1.348,20
|-2,38
|-19,02
|Ege Gübre
|217,10
|-0,69
|49,52
|Ege Profil
|31,66
|-3,18
|-17,21
|Ege Seramik
|14,12
|-1,53
|37,22
|Egeplast
|27,48
|2,61
|-17,48
|Ekiz Kimya
|8,25
|3,13
|15,71
|Emek Elektrik
|1,86
|-1,06
|-34,86
|Eminiş Ambalaj
|23,38
|-7,07
|-36,54
|Emlak Konut GMYO
|1,81
|-0,55
|-14,41
|Enerjisa Enerji
|10,49
|-2,42
|-9,02
|Enka İnşaat
|8,01
|1,65
|13,75
|Erbosan
|76,45
|-2,24
|86,46
|Ereğli Demir Çelik
|19,80
|1,85
|50,73
|Ersu Gıda
|4,22
|2,93
|-14,57
|Escort Teknoloji
|5,68
|2,16
|-13,55
|Esenboğa Elektrik
|30,00
|-3,23
|57,68
|Etiler Gıda
|7,48
|10,00
|87,94
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,20
|0,72
|9,09
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,48
|-0,29
|-3,33
|Euro Yat. Ort.
|4,38
|3,79
|-2,88
|Euro Yatırım Holding
|3,29
|1,23
|15,85
|Fade Gıda
|18,08
|-0,11
|192,08
|Fenerbahçe Futbol
|27,00
|-1,10
|-8,66
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,25
|0,45
|-23,68
|F-M İzmit Piston
|124,00
|-3,13
|1,14
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,14
|-0,49
|8,52
|Ford Otosan
|176,50
|-0,28
|44,51
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,40
|1,45
|-42,93
|Frigo Pak Gıda
|26,02
|-4,34
|24,02
|Galata Wind Enerji
|4,71
|-1,26
|Galatasaray Sportif
|3,10
|0,32
|-23,46
|Garanti Bankası
|7,39
|1,93
|-27,20
|Garanti Faktoring
|11,69
|0,17
|5,03
|Garanti Yat. Ort.
|2,44
|-0,81
|-24,46
|Gedik Y. Men. Değ.
|19,65
|2,02
|57,90
|Gediz Ambalaj
|35,28
|2,14
|31,64
|Gentaş
|5,10
|4,08
|-14,14
|Gersan Elektrik
|5,64
|-0,35
|-8,14
|Global Men. Değ.
|6,39
|-3,62
|6,32
|Global Yat. Holding
|3,62
|-1,36
|-22,65
|Good-Year
|7,78
|-1,89
|-6,94
|Göltaş Çimento
|51,40
|-0,58
|24,58
|Gözde Girişim
|6,78
|-0,88
|-15,04
|GSD Denizcilik
|5,12
|2,81
|1,59
|GSD Holding
|1,79
|0,56
|-28,69
|Gübre Fabrik.
|60,00
|-1,32
|-30,27
|Güler Yat. Holding
|2,57
|-2,65
|-25,78
|Halk GMYO
|3,24
|-0,31
|1,09
|Hatay Tekstil
|20,14
|-1,85
|44,37
|Hedef Girişim
|4,36
|-0,91
|27,24
|Hektaş
|9,50
|1,39
|77,83
|HUB Girişim
|14,55
|0,34
|-20,05
|Hürriyet Gzt.
|1,60
|0,63
|-23,81
|ICBC Turkey Bank
|5,09
|-0,20
|-21,69
|İdealist Danışmanlık
|67,90
|-1,59
|404,46
|İdealist GMYO
|6,01
|-1,48
|-11,62
|İhlas Ev Aletleri
|1,19
|0,00
|-36,70
|İhlas Gayrimenkul
|1,01
|-0,98
|-19,20
|İhlas Gazetecilik
|1,30
|9,24
|-47,23
|İhlas Holding
|0,60
|0,00
|-46,56
|İhlas Yayın Holding
|0,73
|-1,35
|-35,96
|İndeks Bilgisayar
|7,40
|-2,25
|54,73
|Info Yatırım
|6,59
|-1,35
|2,17
|İntema
|41,58
|-9,57
|4,21
|Inveo Yatırım Holding
|109,10
|9,92
|146,72
|İpek Doğal Enerji
|13,11
|2,99
|0,23
|İskenderun Demir Çelik
|13,76
|2,38
|52,28
(Sürecek)
Kaynak: AA
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