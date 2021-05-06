Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

06.05.2021 18:57
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,150,42-7,62
Acıpayam Selüloz18,75-1,579,52
Adel Kalemcilik23,36-0,76-31,77
Adese Gayrimenkul1,93-2,53-31,07
Afyon Çimento3,96-2,22-22,50
Ak Enerji1,48-0,67-33,03
Akbank5,001,21-26,01
Akçansa18,78-2,0916,63
Akdeniz Yatırım Hold.1,72-0,58-28,43
Akfen GMYO4,01-1,23-17,49
Akın Tekstil37,34-3,5117,57
Akiş GMYO1,970,00-29,45
Akmerkez GMYO46,26-1,24-25,93
Aksa17,171,4824,29
Aksa Enerji12,345,2965,86
Aksigorta7,58-1,04-12,86
Aksu Enerji5,88-1,18-22,09
Alarko Carrıer333,80-1,82-8,52
Alarko GMYO23,70-0,42-9,40
Alarko Holding9,891,0214,47
Albaraka Türk1,600,00-17,53
Alcatel Lucent Teletaş29,90-2,030,81
Alkim Kağıt17,02-1,9631,49
Alkim Kimya17,03-2,4620,89
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,22-5,531,37
Altınyunus Çeşme73,509,9547,12
Anadolu Efes24,700,656,56
Anadolu Grubu Holding23,700,00-9,92
Anadolu Hayat Emek.8,98-2,8111,75
Anadolu Isuzu18,03-1,210,17
Anadolu Sigorta6,691,21-7,35
Anel Elektrik3,93-0,5123,97
Arçelik32,76-1,9215,11
ARD Bilişim Teknolojileri56,25-1,6616,99
Arena Bilgisayar47,54-0,3439,54
Armada Bilgisayar50,15-1,472,18
Arsan Tekstil9,64-1,4332,24
Arzum Ev Aletleri19,170,37-22,14
Aselsan14,78-0,87-19,01
Ata GMYO3,76-1,05-31,76
Atakule GMYO2,54-1,930,79
Atlantis Yatırım Holding4,15-3,49-25,36
Atlas Yat. Ort.1,55-0,64-11,43
AvivaSA Emeklilik Hayat18,401,104,64
Avrasya GMYO2,99-2,2914,15
Avrasya Petrol ve Tur.3,095,46-3,44
Avrupa Yatırım Holding7,05-2,3517,50
Aydem Enerji8,44-2,54

Ayen Enerji6,97-7,8028,84
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,00-2,9176,21
Aygaz14,11-3,75-0,54
Bagfaş25,40-2,8327,00
Bak Ambalaj20,180,90-0,10
Balatacılar Balatacılık6,00-0,50-27,18
Bantaş Ambalaj6,634,4141,36
Banvit61,35-0,2417,98
Baştaş Başkent Çimento13,901,76-19,98
Batı Çimento13,410,60184,71
Batısöke Çimento2,78-1,0713,93
Bayrak Taban Sanayi12,448,4617,25
Bera Holding30,38-1,3649,80
Berkosan Yalıtım10,32-1,8115,70
Beşiktaş Futbol Yat.8,81-7,85118,07
Beyaz Filo11,00-3,518,06
Bilici Yatırım19,210,52189,31
Bim Mağazalar66,101,07-10,11
Biotrend Çevre ve Enerji18,01-0,55

Birko Mensucat1,18-4,846,31
Birlik Mensucat2,150,00-37,86
Bizim Mağazaları14,00-0,07-8,85
Borusan Mannesmann25,02-0,79-10,00
Borusan Yat. Paz.378,20-1,51-16,75
Bosch Fren Sistemleri913,10-0,76-25,75
Bossa27,52-0,2254,17
Brisa23,70-3,5822,40
Burçelik22,364,006,37
Burçelik Vana28,562,44-42,49
Bursa Çimento3,71-3,13-25,47
Carrefoursa46,161,27-35,71
Casa Emtia Petrol141,20-7,1133,21
Ceo Event Medya9,995,7155,37
Coca Cola İçecek82,65-0,9026,93
Cosmos Yat. Holding9,79-2,6821,46
Credıtwest Faktorıng3,400,00-42,08
Çan2 Termik4,40-5,78

Çelebi245,10-1,5734,28
Çelik Halat6,890,73-24,27
Çemaş Döküm1,21-0,82-28,93
Çemtaş14,59-0,95-7,14
Çimbeton255,00-0,31-14,00
Çimentaş35,00-0,06-3,21
Çimsa23,72-3,1033,26
Çuhadaroğlu Metal7,07-0,42-7,06
Dagi Giyim2,190,00-35,71
Dagi Yatırım Holding12,18-2,33-5,58
Dardanel24,401,08-27,16
Datagate Bilgisayar13,71-0,72-14,90
Demısaş Döküm7,502,7415,82
Denge Holding5,820,006,20
Deniz GMYO2,317,4425,40
Derimod9,01-1,53-7,49
Derlüks Yatırım Holding7,91-6,94-10,32
Desa Deri13,411,1337,68
Despec Bilgisayar10,900,55-16,54
Deva Holding30,660,5927,44
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,07-2,0220,46
Diriteks Diriliş Tekstil5,687,1752,28
Ditaş Doğan17,629,9935,48
DO-CO706,00-1,2412,06
Doğan Burda15,46-5,96-31,11
Doğan Holding2,990,67-0,27
Doğtaş Kelebek Mobilya2,41-0,413,48
Doğusan4,64-1,075,94
Doğuş GMYO8,931,139,30
Doğuş Otomotiv27,060,15-0,96
Döktaş Dökümcülük27,62-4,10-9,80
Duran Doğan Basım11,97-0,2514,11
Dyo Boya13,525,4620,21
Eczacıbaşı İlaç6,37-0,62-11,55
Eczacıbaşı Yatırım44,30-2,2964,57
Edip Gayrimenkul2,54-2,68-23,49
Ege Endüstri1.348,20-2,38-19,02
Ege Gübre217,10-0,6949,52
Ege Profil31,66-3,18-17,21
Ege Seramik14,12-1,5337,22
Egeplast27,482,61-17,48
Ekiz Kimya8,253,1315,71
Emek Elektrik1,86-1,06-34,86
Eminiş Ambalaj23,38-7,07-36,54
Emlak Konut GMYO1,81-0,55-14,41
Enerjisa Enerji10,49-2,42-9,02
Enka İnşaat8,011,6513,75
Erbosan76,45-2,2486,46
Ereğli Demir Çelik19,801,8550,73
Ersu Gıda4,222,93-14,57
Escort Teknoloji5,682,16-13,55
Esenboğa Elektrik30,00-3,2357,68
Etiler Gıda7,4810,0087,94
Euro Kapital Yat. Ort.4,200,729,09
Euro Trend Yat. Ort.3,48-0,29-3,33
Euro Yat. Ort.4,383,79-2,88
Euro Yatırım Holding3,291,2315,85
Fade Gıda18,08-0,11192,08
Fenerbahçe Futbol27,00-1,10-8,66
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,250,45-23,68
F-M İzmit Piston124,00-3,131,14
Fonet Bilgi Teknolojileri14,14-0,498,52
Ford Otosan176,50-0,2844,51
Formet Celik Kapi Sanayi1,401,45-42,93
Frigo Pak Gıda26,02-4,3424,02
Galata Wind Enerji4,71-1,26

Galatasaray Sportif3,100,32-23,46
Garanti Bankası7,391,93-27,20
Garanti Faktoring11,690,175,03
Garanti Yat. Ort.2,44-0,81-24,46
Gedik Y. Men. Değ.19,652,0257,90
Gediz Ambalaj35,282,1431,64
Gentaş5,104,08-14,14
Gersan Elektrik5,64-0,35-8,14
Global Men. Değ.6,39-3,626,32
Global Yat. Holding3,62-1,36-22,65
Good-Year7,78-1,89-6,94
Göltaş Çimento51,40-0,5824,58
Gözde Girişim6,78-0,88-15,04
GSD Denizcilik5,122,811,59
GSD Holding1,790,56-28,69
Gübre Fabrik.60,00-1,32-30,27
Güler Yat. Holding2,57-2,65-25,78
Halk GMYO3,24-0,311,09
Hatay Tekstil20,14-1,8544,37
Hedef Girişim4,36-0,9127,24
Hektaş9,501,3977,83
HUB Girişim14,550,34-20,05
Hürriyet Gzt.1,600,63-23,81
ICBC Turkey Bank5,09-0,20-21,69
İdealist Danışmanlık67,90-1,59404,46
İdealist GMYO6,01-1,48-11,62
İhlas Ev Aletleri1,190,00-36,70
İhlas Gayrimenkul1,01-0,98-19,20
İhlas Gazetecilik1,309,24-47,23
İhlas Holding0,600,00-46,56
İhlas Yayın Holding0,73-1,35-35,96
İndeks Bilgisayar7,40-2,2554,73
Info Yatırım6,59-1,352,17
İntema41,58-9,574,21
Inveo Yatırım Holding109,109,92146,72
İpek Doğal Enerji13,112,990,23
İskenderun Demir Çelik13,762,3852,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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