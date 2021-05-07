Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,07
|-1,12
|-8,66
|Acıpayam Selüloz
|18,40
|-1,87
|7,48
|Adel Kalemcilik
|23,18
|-0,77
|-32,29
|Adese Gayrimenkul
|1,88
|-2,59
|-32,86
|Afyon Çimento
|3,92
|-1,01
|-23,29
|Ak Enerji
|1,48
|0,00
|-33,03
|Akbank
|5,15
|3,00
|-23,79
|Akçansa
|18,81
|0,16
|16,82
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,72
|0,00
|-28,43
|Akfen GMYO
|4,03
|0,50
|-17,08
|Akın Tekstil
|39,84
|6,70
|25,44
|Akiş GMYO
|1,94
|-1,52
|-30,52
|Akmerkez GMYO
|47,90
|3,55
|-23,30
|Aksa
|15,90
|-7,40
|15,10
|Aksa Enerji
|12,45
|0,89
|67,34
|Aksigorta
|7,82
|3,17
|-10,10
|Aksu Enerji
|5,87
|-0,17
|-22,22
|Alarko Carrıer
|335,60
|0,54
|-8,03
|Alarko GMYO
|23,80
|0,42
|-9,02
|Alarko Holding
|9,94
|0,51
|15,05
|Albaraka Türk
|1,62
|1,25
|-16,49
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,36
|-1,81
|-1,01
|Alkim Kağıt
|16,77
|-1,47
|29,56
|Alkim Kimya
|16,54
|-2,88
|17,41
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,23
|0,45
|1,83
|Altınyunus Çeşme
|80,10
|8,98
|60,33
|Anadolu Efes
|24,60
|-0,40
|6,13
|Anadolu Grubu Holding
|23,96
|1,10
|-8,94
|Anadolu Hayat Emek.
|8,90
|-0,89
|10,76
|Anadolu Isuzu
|18,27
|1,33
|1,50
|Anadolu Sigorta
|6,80
|1,64
|-5,82
|Anel Elektrik
|3,85
|-2,04
|21,45
|Arçelik
|32,80
|0,12
|15,26
|ARD Bilişim Teknolojileri
|55,50
|-1,33
|15,43
|Arena Bilgisayar
|47,48
|-0,13
|39,36
|Armada Bilgisayar
|51,40
|2,49
|4,73
|Arsan Tekstil
|5,43
|1,76
|34,56
|Arzum Ev Aletleri
|19,30
|0,68
|-21,61
|Aselsan
|15,04
|1,76
|-17,59
|Ata GMYO
|3,82
|1,60
|-30,67
|Atakule GMYO
|2,51
|-1,18
|-0,40
|Atlantis Yatırım Holding
|4,25
|2,41
|-23,56
|Atlas Yat. Ort.
|1,54
|-0,65
|-12,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,45
|0,27
|4,92
|Avrasya GMYO
|2,93
|-2,01
|11,86
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,04
|-1,62
|-5,00
|Avrupa Yatırım Holding
|7,09
|0,57
|18,17
|Aydem Enerji
|8,40
|-0,47
|Ayen Enerji
|6,56
|-5,88
|21,26
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|22,00
|10,00
|93,83
|Aygaz
|14,32
|1,49
|0,94
|Bagfaş
|26,98
|6,22
|34,90
|Bak Ambalaj
|21,08
|4,46
|4,36
|Balatacılar Balatacılık
|6,00
|0,00
|-27,18
|Bantaş Ambalaj
|6,60
|-0,45
|40,72
|Banvit
|60,70
|-1,06
|16,73
|Baştaş Başkent Çimento
|13,90
|0,00
|-19,98
|Batı Çimento
|13,40
|-0,07
|184,50
|Batısöke Çimento
|2,73
|-1,80
|11,89
|Bayrak Taban Sanayi
|12,60
|1,29
|18,76
|Bera Holding
|32,40
|6,65
|59,76
|Berkosan Yalıtım
|10,90
|5,62
|22,20
|Beşiktaş Futbol Yat.
|9,20
|4,43
|127,72
|Beyaz Filo
|11,21
|1,91
|10,12
|Bilici Yatırım
|18,87
|-1,77
|184,19
|Bim Mağazalar
|64,70
|-2,12
|-12,01
|Biotrend Çevre ve Enerji
|18,02
|0,06
|Birko Mensucat
|1,21
|2,54
|9,01
|Birlik Mensucat
|2,10
|-2,33
|-39,31
|Bizim Mağazaları
|13,90
|-0,71
|-9,51
|Borusan Mannesmann
|25,80
|3,12
|-7,19
|Borusan Yat. Paz.
|381,80
|0,95
|-15,95
|Bosch Fren Sistemleri
|929,00
|1,74
|-24,45
|Bossa
|27,28
|-0,87
|52,83
|Brisa
|23,88
|0,76
|23,33
|Burçelik
|22,24
|-0,54
|5,80
|Burçelik Vana
|28,00
|-1,96
|-43,62
|Bursa Çimento
|3,76
|1,35
|-24,46
|Carrefoursa
|45,98
|-0,39
|-35,96
|Casa Emtia Petrol
|145,00
|2,69
|36,79
|Ceo Event Medya
|10,12
|1,30
|57,39
|Coca Cola İçecek
|82,95
|0,36
|27,39
|Cosmos Yat. Holding
|10,30
|5,21
|27,79
|Credıtwest Faktorıng
|3,39
|-0,29
|-42,25
|Çan2 Termik
|4,63
|5,23
|Çelebi
|243,30
|-0,73
|33,30
|Çelik Halat
|6,79
|-1,45
|-25,37
|Çemaş Döküm
|1,19
|-1,65
|-30,11
|Çemtaş
|14,62
|0,21
|-6,95
|Çimbeton
|252,10
|-1,14
|-14,97
|Çimentaş
|35,02
|0,06
|-3,15
|Çimsa
|24,00
|1,18
|34,83
|Çuhadaroğlu Metal
|6,98
|-1,27
|-8,25
|Dagi Giyim
|2,19
|0,00
|-35,71
|Dagi Yatırım Holding
|12,00
|-1,48
|-6,98
|Dardanel
|24,62
|0,90
|-26,51
|Datagate Bilgisayar
|13,60
|-0,80
|-15,58
|Demısaş Döküm
|7,50
|0,00
|15,82
|Denge Holding
|5,76
|-1,03
|5,11
|Deniz GMYO
|2,25
|-2,60
|22,15
|Derimod
|9,39
|4,22
|-3,59
|Derlüks Yatırım Holding
|7,99
|1,01
|-9,41
|Desa Deri
|13,34
|-0,52
|36,96
|Despec Bilgisayar
|10,88
|-0,18
|-16,69
|Deva Holding
|31,50
|2,74
|30,93
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,99
|-0,61
|19,72
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,82
|2,46
|56,03
|Ditaş Doğan
|17,13
|-2,78
|31,71
|DO-CO
|728,00
|3,12
|15,56
|Doğan Burda
|15,54
|0,52
|-30,75
|Doğan Holding
|2,99
|0,00
|-0,27
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,43
|0,83
|4,34
|Doğusan
|4,91
|5,82
|12,10
|Doğuş GMYO
|8,93
|0,00
|9,30
|Doğuş Otomotiv
|27,26
|0,74
|-0,22
|Döktaş Dökümcülük
|27,74
|0,43
|-9,41
|Duran Doğan Basım
|11,87
|-0,84
|13,16
|Dyo Boya
|13,53
|0,07
|20,30
|Eczacıbaşı İlaç
|6,36
|-0,16
|-11,69
|Eczacıbaşı Yatırım
|43,54
|-1,72
|61,74
|Edip Gayrimenkul
|2,48
|-2,36
|-25,30
|Ege Endüstri
|1.353,80
|0,42
|-18,68
|Ege Gübre
|216,20
|-0,41
|48,90
|Ege Profil
|31,38
|-0,88
|-17,94
|Ege Seramik
|14,23
|0,78
|38,29
|Egeplast
|26,94
|-1,97
|-19,10
|Ekiz Kimya
|8,35
|1,21
|17,11
|Emek Elektrik
|1,86
|0,00
|-34,86
|Eminiş Ambalaj
|24,32
|4,02
|-33,98
|Emlak Konut GMYO
|1,84
|1,66
|-12,99
|Enerjisa Enerji
|10,43
|-0,57
|-9,54
|Enka İnşaat
|7,95
|-0,75
|12,90
|Erbosan
|82,00
|7,26
|100,00
|Ereğli Demir Çelik
|19,74
|-0,30
|50,27
|Ersu Gıda
|4,16
|-1,42
|-15,79
|Escort Teknoloji
|5,84
|2,82
|-11,11
|Esenboğa Elektrik
|29,60
|-1,33
|55,57
|Etiler Gıda
|7,40
|-1,07
|85,93
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,20
|0,00
|9,09
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,45
|-0,86
|-4,17
|Euro Yat. Ort.
|4,40
|0,46
|-2,44
|Euro Yatırım Holding
|3,25
|-1,22
|14,44
|Fade Gıda
|18,90
|4,54
|205,33
|Fenerbahçe Futbol
|26,64
|-1,33
|-9,88
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,36
|4,89
|-19,94
|F-M İzmit Piston
|122,70
|-1,05
|0,08
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,26
|0,85
|9,44
|Ford Otosan
|182,00
|3,12
|49,01
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,38
|-1,43
|-43,75
|Frigo Pak Gıda
|26,00
|-0,08
|23,93
|Galata Wind Enerji
|4,65
|-1,27
|Galatasaray Sportif
|3,07
|-0,97
|-24,20
|Garanti Bankası
|7,72
|4,47
|-23,95
|Garanti Faktoring
|11,77
|0,68
|5,75
|Garanti Yat. Ort.
|2,43
|-0,41
|-24,77
|Gedik Y. Men. Değ.
|19,55
|-0,51
|57,09
|Gediz Ambalaj
|35,28
|0,00
|31,64
|Gentaş
|5,00
|-1,96
|-15,82
|Gersan Elektrik
|5,57
|-1,24
|-9,28
|Global Men. Değ.
|6,56
|2,66
|9,15
|Global Yat. Holding
|3,62
|0,00
|-22,65
|Good-Year
|7,74
|-0,51
|-7,42
|Göltaş Çimento
|50,55
|-1,65
|22,52
|Gözde Girişim
|6,75
|-0,44
|-15,41
|GSD Denizcilik
|5,02
|-1,95
|-0,40
|GSD Holding
|1,80
|0,56
|-28,29
|Gübre Fabrik.
|61,35
|2,25
|-28,70
|Güler Yat. Holding
|2,55
|-0,78
|-26,36
|Halk GMYO
|3,26
|0,62
|1,71
|Hatay Tekstil
|20,12
|-0,10
|44,23
|Hedef Girişim
|4,44
|1,83
|29,58
|Hektaş
|9,64
|1,47
|80,45
|HUB Girişim
|14,31
|-1,65
|-21,37
|Hürriyet Gzt.
|1,60
|0,00
|-23,81
|ICBC Turkey Bank
|5,11
|0,39
|-21,38
|İdealist Danışmanlık
|73,00
|7,51
|442,35
|İdealist GMYO
|6,15
|2,33
|-9,56
|İhlas Ev Aletleri
|1,20
|0,84
|-36,17
|İhlas Gayrimenkul
|1,03
|1,98
|-17,60
|İhlas Gazetecilik
|1,43
|10,00
|-41,95
|İhlas Holding
|0,60
|0,00
|-46,56
|İhlas Yayın Holding
|0,74
|1,37
|-35,09
|İndeks Bilgisayar
|7,27
|-1,76
|52,01
|Info Yatırım
|6,66
|1,06
|3,26
|İntema
|45,72
|9,96
|14,59
|Inveo Yatırım Holding
|120,00
|9,99
|171,37
|İpek Doğal Enerji
|13,45
|2,59
|2,83
|İskenderun Demir Çelik
|13,71
|-0,36
|51,73
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi