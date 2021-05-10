Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

10.05.2021 18:55
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,04-0,42-9,04
Acıpayam Selüloz18,480,437,94
Adel Kalemcilik23,200,09-32,23
Adese Gayrimenkul1,932,66-31,07
Afyon Çimento4,032,81-21,14
Ak Enerji1,576,08-28,96
Akbank5,160,19-23,65
Akçansa19,021,1218,12
Akdeniz Yatırım Hold.1,783,49-25,93
Akfen GMYO3,99-0,99-17,90
Akın Tekstil40,241,0026,70
Akiş GMYO1,950,52-30,16
Akmerkez GMYO47,04-1,80-24,68
Aksa15,41-3,0811,55
Aksa Enerji12,873,3772,98
Aksigorta7,850,38-9,75
Aksu Enerji5,86-0,17-22,36
Alarko Carrıer339,201,07-7,04
Alarko GMYO24,101,26-7,87
Alarko Holding10,061,2116,44
Albaraka Türk1,620,00-16,49
Alcatel Lucent Teletaş29,32-0,14-1,15
Alkim Kağıt16,820,3029,95
Alkim Kimya16,550,0617,49
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,20-1,350,46
Altınyunus Çeşme79,90-0,2559,93
Anadolu Efes24,800,816,99
Anadolu Grubu Holding25,586,76-2,78
Anadolu Hayat Emek.8,950,5611,38
Anadolu Isuzu18,511,312,83
Anadolu Sigorta6,871,03-4,85
Anel Elektrik3,880,7822,40
Arçelik33,301,5217,01
ARD Bilişim Teknolojileri55,700,3615,85
Arena Bilgisayar46,80-1,4337,37
Armada Bilgisayar50,60-1,563,10
Arsan Tekstil5,33-1,8432,09
Arzum Ev Aletleri19,17-0,67-22,14
Aselsan15,100,40-17,26
Ata GMYO3,830,26-30,49
Atakule GMYO2,541,200,79
Atlantis Yatırım Holding4,00-5,88-28,06
Atlas Yat. Ort.1,53-0,65-12,57
AvivaSA Emeklilik Hayat18,620,925,89
Avrasya GMYO2,89-1,3710,33
Avrasya Petrol ve Tur.2,96-2,63-7,50
Avrupa Yatırım Holding7,353,6722,50
Aydem Enerji8,400,00

Ayen Enerji6,00-8,5410,91
Ayes Çelik Hasır ve Çit24,2010,00113,22
Aygaz14,22-0,700,24
Bagfaş26,36-2,3031,80
Bak Ambalaj22,506,7411,39
Balatacılar Balatacılık6,203,33-24,76
Bantaş Ambalaj6,47-1,9737,95
Banvit60,25-0,7415,87
Baştaş Başkent Çimento13,900,00-19,98
Batı Çimento13,944,03195,97
Batısöke Çimento2,730,0011,89
Bayrak Taban Sanayi12,41-1,5116,97
Bera Holding31,78-1,9156,71
Berkosan Yalıtım11,444,9528,25
Beşiktaş Futbol Yat.10,1210,00150,50
Beyaz Filo11,310,8911,10
Bilici Yatırım18,880,05184,34
Bim Mağazalar65,901,85-10,38
Biotrend Çevre ve Enerji17,02-5,55

Birko Mensucat1,19-1,657,21
Birlik Mensucat2,09-0,48-39,60
Bizim Mağazaları13,75-1,08-10,48
Borusan Mannesmann26,542,87-4,53
Borusan Yat. Paz.388,101,65-14,57
Bosch Fren Sistemleri932,600,39-24,16
Bossa27,18-0,3752,27
Brisa24,723,5227,66
Burçelik22,320,366,18
Burçelik Vana28,100,36-43,42
Bursa Çimento3,883,19-22,05
Carrefoursa45,12-1,87-37,16
Casa Emtia Petrol155,006,9046,23
Ceo Event Medya10,150,3057,85
Coca Cola İçecek82,40-0,6626,55
Cosmos Yat. Holding10,15-1,4625,93
Credıtwest Faktorıng3,431,18-41,57
Çan2 Termik5,099,94

Çelebi256,405,3840,47
Çelik Halat6,70-1,33-26,35
Çemaş Döküm1,200,84-29,52
Çemtaş14,760,96-6,05
Çimbeton248,70-1,35-16,12
Çimentaş35,100,23-2,93
Çimsa23,86-0,5834,04
Çuhadaroğlu Metal7,203,15-5,35
Dagi Giyim2,210,91-35,12
Dagi Yatırım Holding12,191,58-5,50
Dardanel24,700,32-26,27
Datagate Bilgisayar13,660,44-15,21
Demısaş Döküm7,42-1,0714,59
Denge Holding5,770,175,29
Deniz GMYO2,250,0022,15
Derimod9,511,28-2,36
Derlüks Yatırım Holding8,182,38-7,26
Desa Deri13,00-2,5533,47
Despec Bilgisayar10,72-1,47-17,92
Deva Holding29,66-5,8423,28
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,90-0,6918,89
Diriteks Diriliş Tekstil5,80-0,3455,50
Ditaş Doğan16,70-2,5128,40
DO-CO793,509,0025,95
Doğan Burda15,13-2,64-32,58
Doğan Holding3,083,012,73
Doğtaş Kelebek Mobilya2,471,656,06
Doğusan4,83-1,6310,27
Doğuş GMYO8,990,6710,04
Doğuş Otomotiv28,484,484,24
Döktaş Dökümcülük27,800,22-9,21
Duran Doğan Basım11,980,9314,20
Dyo Boya13,650,8921,36
Eczacıbaşı İlaç6,441,26-10,58
Eczacıbaşı Yatırım45,003,3567,17
Edip Gayrimenkul2,44-1,61-26,51
Ege Endüstri1.357,000,24-18,49
Ege Gübre216,500,1449,10
Ege Profil31,560,57-17,47
Ege Seramik14,632,8142,18
Egeplast26,22-2,67-21,26
Ekiz Kimya7,52-9,945,47
Emek Elektrik1,83-1,61-35,91
Eminiş Ambalaj26,127,40-29,10
Emlak Konut GMYO1,924,35-9,20
Enerjisa Enerji10,652,11-7,64
Enka İnşaat8,041,1314,18
Erbosan87,006,10112,20
Ereğli Demir Çelik20,443,5555,60
Ersu Gıda4,10-1,44-17,00
Escort Teknoloji5,840,00-11,11
Esenboğa Elektrik29,840,8156,84
Etiler Gıda7,27-1,7682,66
Euro Kapital Yat. Ort.4,10-2,386,49
Euro Trend Yat. Ort.3,42-0,87-5,00
Euro Yat. Ort.4,33-1,59-3,99
Euro Yatırım Holding3,301,5416,20
Fade Gıda18,32-3,07195,96
Fenerbahçe Futbol27,021,43-8,59
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,443,39-17,23
F-M İzmit Piston120,10-2,12-2,04
Fonet Bilgi Teknolojileri14,08-1,268,06
Ford Otosan180,00-1,1047,37
Formet Celik Kapi Sanayi1,30-5,80-47,01
Frigo Pak Gıda25,94-0,2323,64
Galata Wind Enerji4,690,86

Galatasaray Sportif3,183,58-21,48
Garanti Bankası7,831,42-22,86
Garanti Faktoring11,60-1,444,22
Garanti Yat. Ort.2,440,41-24,46
Gedik Y. Men. Değ.20,504,8664,73
Gediz Ambalaj37,907,4341,42
Gentaş5,091,80-14,31
Gersan Elektrik5,671,80-7,65
Global Men. Değ.6,834,1213,64
Global Yat. Holding3,61-0,28-22,86
Good-Year7,902,07-5,50
Göltaş Çimento50,800,4923,12
Gözde Girişim6,73-0,30-15,66
GSD Denizcilik5,030,20-0,20
GSD Holding1,821,11-27,49
Gübre Fabrik.63,303,18-26,44
Güler Yat. Holding2,50-1,96-27,80
Halk GMYO3,270,312,03
Hatay Tekstil20,00-0,6043,37
Hedef Girişim4,440,0029,58
Hektaş9,59-0,5279,51
HUB Girişim14,16-1,05-22,20
Hürriyet Gzt.1,621,25-22,86
ICBC Turkey Bank5,10-0,20-21,54
İdealist Danışmanlık72,00-1,37434,92
İdealist GMYO6,04-1,79-11,18
İhlas Ev Aletleri1,210,83-35,64
İhlas Gayrimenkul1,051,94-16,00
İhlas Gazetecilik1,579,79-36,27
İhlas Holding0,600,00-46,56
İhlas Yayın Holding0,762,70-33,33
İndeks Bilgisayar7,15-1,6549,50
Info Yatırım6,710,754,03
İntema50,259,9125,94
Inveo Yatırım Holding132,0010,00198,51
İpek Doğal Enerji13,550,743,59
İskenderun Demir Çelik13,981,9754,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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