Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

11.05.2021 18:51
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,96-1,14-10,08
Acıpayam Selüloz17,90-3,144,56
Adel Kalemcilik23,16-0,17-32,35
Adese Gayrimenkul1,81-6,22-35,36
Afyon Çimento4,173,47-18,40
Ak Enerji1,54-1,91-30,32
Akbank5,04-2,33-25,42
Akçansa18,60-2,2115,51
Akdeniz Yatırım Hold.1,74-2,25-27,60
Akfen GMYO4,041,25-16,87
Akın Tekstil38,86-3,4322,36
Akiş GMYO1,91-2,05-31,60
Akmerkez GMYO46,46-1,23-25,61
Aksa15,13-1,829,52
Aksa Enerji12,900,2373,39
Aksigorta7,890,51-9,29
Aksu Enerji5,870,17-22,22
Alarko Carrıer328,30-3,21-10,03
Alarko GMYO23,68-1,74-9,48
Alarko Holding10,233,1020,05
Albaraka Türk1,60-1,23-17,53
Alcatel Lucent Teletaş29,16-0,55-1,69
Alkim Kağıt16,36-2,7326,39
Alkim Kimya16,20-2,1115,00
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,15-2,27-1,83
Altınyunus Çeşme77,90-2,5055,92
Anadolu Efes25,201,618,71
Anadolu Grubu Holding25,40-0,70-3,46
Anadolu Hayat Emek.8,75-2,238,89
Anadolu Isuzu18,41-0,542,28
Anadolu Sigorta6,72-2,18-6,93
Anel Elektrik3,86-0,5221,77
Arçelik32,70-1,8014,90
ARD Bilişim Teknolojileri54,40-2,3313,14
Arena Bilgisayar45,68-2,3934,08
Armada Bilgisayar49,78-1,621,43
Arsan Tekstil5,16-3,1927,87
Arzum Ev Aletleri19,01-0,83-22,79
Aselsan14,92-1,19-18,25
Ata GMYO3,81-0,52-30,85
Atakule GMYO2,49-1,97-1,19
Atlantis Yatırım Holding4,010,25-27,88
Atlas Yat. Ort.1,561,96-10,86
AvivaSA Emeklilik Hayat17,88-3,971,68
Avrasya GMYO2,83-2,088,04
Avrasya Petrol ve Tur.2,92-1,35-8,75
Avrupa Yatırım Holding7,34-0,1422,33
Aydem Enerji8,30-1,19

Ayen Enerji5,54-7,672,40
Ayes Çelik Hasır ve Çit22,12-8,0296,11
Aygaz14,01-1,48-1,24
Bagfaş26,10-0,9930,50
Bak Ambalaj21,44-4,716,14
Balatacılar Balatacılık6,200,00-24,76
Bantaş Ambalaj6,18-4,4831,77
Banvit58,55-2,8212,60
Baştaş Başkent Çimento13,72-1,29-21,01
Batı Çimento14,534,23208,49
Batısöke Çimento2,66-2,569,02
Bayrak Taban Sanayi11,76-5,2410,84
Bera Holding29,82-6,1747,04
Berkosan Yalıtım11,10-2,9724,44
Beşiktaş Futbol Yat.10,120,00150,50
Beyaz Filo11,11-1,779,14
Bilici Yatırım18,900,11184,64
Bim Mağazalar64,90-1,52-11,74
Biotrend Çevre ve Enerji16,27-4,41

Birko Mensucat1,16-2,524,50
Birlik Mensucat2,152,87-37,86
Bizim Mağazaları13,58-1,24-11,59
Borusan Mannesmann26,24-1,13-5,61
Borusan Yat. Paz.380,50-1,96-16,24
Bosch Fren Sistemleri924,60-0,86-24,81
Bossa26,16-3,7546,55
Brisa23,92-3,2423,53
Burçelik22,14-0,815,33
Burçelik Vana27,82-1,00-43,98
Bursa Çimento3,910,77-21,45
Carrefoursa44,64-1,06-37,83
Casa Emtia Petrol156,701,1047,83
Ceo Event Medya10,14-0,1057,70
Coca Cola İçecek84,102,0629,16
Cosmos Yat. Holding10,11-0,3925,43
Credıtwest Faktorıng3,440,29-41,40
Çan2 Termik5,599,82

Çelebi255,30-0,4339,87
Çelik Halat6,50-2,99-28,55
Çemaş Döküm1,3210,00-22,47
Çemtaş14,70-0,41-6,44
Çimbeton242,00-2,69-18,38
Çimentaş34,70-1,14-4,04
Çimsa23,54-1,3432,25
Çuhadaroğlu Metal7,17-0,42-5,75
Dagi Giyim2,17-1,81-36,30
Dagi Yatırım Holding11,77-3,45-8,76
Dardanel24,58-0,49-26,63
Datagate Bilgisayar13,28-2,78-17,57
Demısaş Döküm7,673,3718,45
Denge Holding5,70-1,214,01
Deniz GMYO2,03-9,7810,20
Derimod9,873,791,33
Derlüks Yatırım Holding8,220,49-6,80
Desa Deri12,41-4,5427,41
Despec Bilgisayar10,29-4,01-21,21
Deva Holding29,20-1,5521,37
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,89-0,0818,80
Diriteks Diriliş Tekstil5,29-8,7941,82
Ditaş Doğan17,062,1631,17
DO-CO789,60-0,4925,33
Doğan Burda14,60-3,50-34,94
Doğan Holding3,07-0,322,40
Doğtaş Kelebek Mobilya2,40-2,833,05
Doğusan5,064,7615,53
Doğuş GMYO9,728,1218,97
Doğuş Otomotiv28,720,845,12
Döktaş Dökümcülük27,68-0,43-9,60
Duran Doğan Basım11,90-0,6713,44
Dyo Boya13,42-1,6819,32
Eczacıbaşı İlaç6,440,00-10,58
Eczacıbaşı Yatırım43,30-3,7860,85
Edip Gayrimenkul2,39-2,05-28,01
Ege Endüstri1.337,70-1,42-19,65
Ege Gübre210,20-2,9144,77
Ege Profil30,50-3,36-20,24
Ege Seramik14,720,6243,05
Egeplast26,20-0,08-21,32
Ekiz Kimya7,20-4,260,98
Emek Elektrik1,840,55-35,56
Eminiş Ambalaj23,56-9,80-36,05
Emlak Konut GMYO1,87-2,60-11,57
Enerjisa Enerji10,740,85-6,86
Enka İnşaat7,95-1,1212,90
Erbosan85,00-2,30107,32
Ereğli Demir Çelik20,10-1,6653,01
Ersu Gıda4,08-0,49-17,41
Escort Teknoloji5,82-0,34-11,42
Esenboğa Elektrik29,82-0,0756,73
Etiler Gıda7,20-0,9680,90
Euro Kapital Yat. Ort.4,02-1,954,42
Euro Trend Yat. Ort.3,430,29-4,72
Euro Yat. Ort.4,422,08-2,00
Euro Yatırım Holding3,23-2,1213,73
Fade Gıda18,380,33196,93
Fenerbahçe Futbol26,12-3,33-11,64
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,554,51-13,50
F-M İzmit Piston118,00-1,75-3,75
Fonet Bilgi Teknolojileri13,88-1,426,52
Ford Otosan178,70-0,7246,31
Formet Celik Kapi Sanayi1,332,31-45,79
Frigo Pak Gıda25,88-0,2323,36
Galata Wind Enerji4,55-2,99

Galatasaray Sportif3,221,26-20,49
Garanti Bankası7,68-1,92-24,34
Garanti Faktoring11,41-1,642,52
Garanti Yat. Ort.2,43-0,41-24,77
Gedik Y. Men. Değ.20,04-2,2461,03
Gediz Ambalaj40,466,7550,97
Gentaş4,92-3,34-17,17
Gersan Elektrik5,58-1,59-9,12
Global Men. Değ.6,56-3,959,15
Global Yat. Holding3,49-3,32-25,43
Good-Year7,78-1,52-6,94
Göltaş Çimento49,28-2,9919,44
Gözde Girişim6,52-3,12-18,30
GSD Denizcilik4,94-1,79-1,98
GSD Holding1,81-0,55-27,89
Gübre Fabrik.61,65-2,61-28,36
Güler Yat. Holding2,500,00-27,80
Halk GMYO3,22-1,530,47
Hatay Tekstil19,59-2,0540,43
Hedef Girişim4,36-1,8027,24
Hektaş9,57-0,2179,14
HUB Girişim14,854,87-18,41
Hürriyet Gzt.1,58-2,47-24,76
ICBC Turkey Bank5,04-1,18-22,46
İdealist Danışmanlık70,00-2,78420,06
İdealist GMYO6,03-0,17-11,32
İhlas Ev Aletleri1,19-1,65-36,70
İhlas Gayrimenkul1,04-0,95-16,80
İhlas Gazetecilik1,633,82-33,83
İhlas Holding0,611,67-45,67
İhlas Yayın Holding0,75-1,32-34,21
İndeks Bilgisayar7,06-1,2647,62
Info Yatırım6,60-1,642,33
İntema47,90-4,6820,05
Inveo Yatırım Holding135,502,65206,42
İpek Doğal Enerji13,791,775,43
İskenderun Demir Çelik13,92-0,4354,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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