Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

12.05.2021 13:45
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,980,29-9,82
Acıpayam Selüloz17,89-0,064,50
Adel Kalemcilik23,14-0,09-32,41
Adese Gayrimenkul1,810,00-35,36
Afyon Çimento4,13-0,96-19,18
Ak Enerji1,53-0,65-30,77
Akbank5,03-0,20-25,57
Akçansa18,750,8116,44
Akdeniz Yatırım Hold.1,750,57-27,18
Akfen GMYO3,99-1,24-17,90
Akın Tekstil38,920,1522,54
Akiş GMYO1,910,00-31,60
Akmerkez GMYO46,40-0,13-25,70
Aksa15,462,1811,91
Aksa Enerji13,424,0380,38
Aksigorta8,001,39-8,03
Aksu Enerji5,85-0,34-22,49
Alarko Carrıer327,10-0,37-10,36
Alarko GMYO23,700,08-9,40
Alarko Holding10,03-1,9617,70
Albaraka Türk1,59-0,63-18,04
Alcatel Lucent Teletaş27,94-4,18-5,80
Alkim Kağıt16,23-0,7925,39
Alkim Kimya16,10-0,6214,29
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,150,00-1,83
Altınyunus Çeşme81,003,9862,13
Anadolu Efes25,18-0,088,63
Anadolu Grubu Holding25,38-0,08-3,54
Anadolu Hayat Emek.8,790,469,39
Anadolu Isuzu18,38-0,162,11
Anadolu Sigorta6,71-0,15-7,07
Anel Elektrik3,952,3324,61
Arçelik32,62-0,2414,62
ARD Bilişim Teknolojileri54,700,5513,77
Arena Bilgisayar46,882,6337,60
Armada Bilgisayar49,76-0,041,39
Arsan Tekstil5,170,1928,12
Arzum Ev Aletleri19,150,74-22,22
Aselsan14,85-0,47-18,63
Ata GMYO3,861,31-29,95
Atakule GMYO2,510,80-0,40
Atlantis Yatırım Holding4,132,99-25,72
Atlas Yat. Ort.1,55-0,64-11,43
AvivaSA Emeklilik Hayat17,15-4,08-2,47
Avrasya GMYO2,830,008,04
Avrasya Petrol ve Tur.2,992,40-6,56
Avrupa Yatırım Holding7,12-3,0018,67
Aydem Enerji8,23-0,84

Ayen Enerji5,601,083,51
Ayes Çelik Hasır ve Çit22,200,3696,81
Aygaz13,80-1,50-2,72
Bagfaş25,54-2,1527,70
Bak Ambalaj21,38-0,285,84
Balatacılar Balatacılık6,200,00-24,76
Bantaş Ambalaj6,301,9434,33
Banvit59,551,7114,52
Baştaş Başkent Çimento13,59-0,95-21,76
Batı Çimento14,42-0,76206,16
Batısöke Çimento2,63-1,137,79
Bayrak Taban Sanayi11,870,9411,88
Bera Holding30,080,8748,32
Berkosan Yalıtım11,281,6226,46
Beşiktaş Futbol Yat.9,11-9,98125,50
Beyaz Filo11,01-0,908,15
Bilici Yatırım18,920,11184,94
Bim Mağazalar64,85-0,08-11,81
Biotrend Çevre ve Enerji16,501,41

Birko Mensucat1,225,179,91
Birlik Mensucat2,369,77-31,79
Bizim Mağazaları13,50-0,59-12,11
Borusan Mannesmann26,360,46-5,18
Borusan Yat. Paz.379,70-0,21-16,42
Bosch Fren Sistemleri934,501,07-24,01
Bossa26,240,3147,00
Brisa24,181,0924,88
Burçelik21,96-0,814,47
Burçelik Vana27,68-0,50-44,26
Bursa Çimento3,961,28-20,44
Carrefoursa44,980,76-37,35
Casa Emtia Petrol168,007,2158,49
Ceo Event Medya10,756,0267,19
Coca Cola İçecek83,70-0,4828,54
Cosmos Yat. Holding10,392,7728,91
Credıtwest Faktorıng3,40-1,16-42,08
Çan2 Termik6,149,84

Çelebi261,002,2342,99
Çelik Halat6,43-1,08-29,32
Çemaş Döküm1,395,30-18,36
Çemtaş14,991,97-4,59
Çimbeton239,30-1,12-19,29
Çimentaş34,12-1,67-5,64
Çimsa23,720,7633,26
Çuhadaroğlu Metal7,15-0,28-6,01
Dagi Giyim2,222,30-34,83
Dagi Yatırım Holding11,800,25-8,53
Dardanel23,16-5,78-30,87
Datagate Bilgisayar13,16-0,90-18,31
Demısaş Döküm7,55-1,5616,59
Denge Holding5,995,099,31
Deniz GMYO2,01-0,999,12
Derimod9,880,101,44
Derlüks Yatırım Holding8,12-1,22-7,94
Desa Deri12,460,4027,93
Despec Bilgisayar10,431,36-20,14
Deva Holding29,10-0,3420,96
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,900,0818,89
Diriteks Diriliş Tekstil4,86-8,1330,29
Ditaş Doğan17,090,1831,40
DO-CO783,00-0,8424,29
Doğan Burda14,58-0,14-35,03
Doğan Holding3,04-0,981,39
Doğtaş Kelebek Mobilya2,400,003,05
Doğusan5,202,7718,72
Doğuş GMYO10,699,9830,84
Doğuş Otomotiv29,041,116,29
Döktaş Dökümcülük26,78-3,25-12,54
Duran Doğan Basım11,75-1,2612,01
Dyo Boya13,530,8220,30
Eczacıbaşı İlaç6,440,00-10,58
Eczacıbaşı Yatırım42,60-1,6258,25
Edip Gayrimenkul2,421,26-27,11
Ege Endüstri1.337,40-0,02-19,67
Ege Gübre207,50-1,2842,91
Ege Profil30,961,51-19,04
Ege Seramik14,860,9544,41
Egeplast26,06-0,53-21,74
Ekiz Kimya7,270,971,96
Emek Elektrik1,840,00-35,56
Eminiş Ambalaj24,905,69-32,41
Emlak Konut GMYO1,86-0,53-12,04
Enerjisa Enerji10,61-1,21-7,98
Enka İnşaat8,304,4017,87
Erbosan82,90-2,47102,20
Ereğli Demir Çelik19,99-0,5552,17
Ersu Gıda4,192,70-15,18
Escort Teknoloji5,891,20-10,35
Esenboğa Elektrik29,42-1,3454,63
Etiler Gıda7,595,4290,70
Euro Kapital Yat. Ort.4,071,245,71
Euro Trend Yat. Ort.3,430,00-4,72
Euro Yat. Ort.4,40-0,45-2,44
Euro Yatırım Holding3,271,2415,14
Fade Gıda18,440,33197,90
Fenerbahçe Futbol23,52-9,95-20,43
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,685,10-9,09
F-M İzmit Piston118,600,51-3,26
Fonet Bilgi Teknolojileri13,74-1,015,45
Ford Otosan177,00-0,9544,92
Formet Celik Kapi Sanayi1,362,26-44,56
Frigo Pak Gıda25,00-3,4019,16
Galata Wind Enerji4,48-1,54

Galatasaray Sportif3,549,94-12,59
Garanti Bankası7,680,00-24,34
Garanti Faktoring11,803,426,02
Garanti Yat. Ort.2,482,06-23,22
Gedik Y. Men. Değ.19,40-3,1955,89
Gediz Ambalaj40,22-0,5950,07
Gentaş4,88-0,81-17,85
Gersan Elektrik5,641,08-8,14
Global Men. Değ.6,641,2210,48
Global Yat. Holding3,520,86-24,79
Good-Year7,931,93-5,14
Göltaş Çimento49,901,2620,94
Gözde Girişim6,44-1,23-19,30
GSD Denizcilik5,011,42-0,60
GSD Holding1,852,21-26,29
Gübre Fabrik.61,25-0,65-28,82
Güler Yat. Holding2,500,00-27,80
Halk GMYO3,220,000,47
Hatay Tekstil19,780,9741,79
Hedef Girişim4,411,1528,70
Hektaş9,630,6380,26
HUB Girişim15,001,01-17,58
Hürriyet Gzt.1,601,27-23,81
ICBC Turkey Bank5,070,60-22,00
İdealist Danışmanlık69,90-0,14419,32
İdealist GMYO6,00-0,50-11,76
İhlas Ev Aletleri1,211,68-35,64
İhlas Gayrimenkul1,050,96-16,00
İhlas Gazetecilik1,62-0,61-34,24
İhlas Holding0,610,00-45,67
İhlas Yayın Holding0,772,67-32,46
İndeks Bilgisayar7,04-0,2847,20
Info Yatırım6,752,274,65
İntema49,603,5524,31
Inveo Yatırım Holding125,00-7,75182,68
İpek Doğal Enerji13,60-1,383,98
İskenderun Demir Çelik13,74-1,2952,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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