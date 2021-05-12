Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 6,98 0,29 -9,82 Acıpayam Selüloz 17,89 -0,06 4,50 Adel Kalemcilik 23,14 -0,09 -32,41 Adese Gayrimenkul 1,81 0,00 -35,36 Afyon Çimento 4,13 -0,96 -19,18 Ak Enerji 1,53 -0,65 -30,77 Akbank 5,03 -0,20 -25,57 Akçansa 18,75 0,81 16,44 Akdeniz Yatırım Hold. 1,75 0,57 -27,18 Akfen GMYO 3,99 -1,24 -17,90 Akın Tekstil 38,92 0,15 22,54 Akiş GMYO 1,91 0,00 -31,60 Akmerkez GMYO 46,40 -0,13 -25,70 Aksa 15,46 2,18 11,91 Aksa Enerji 13,42 4,03 80,38 Aksigorta 8,00 1,39 -8,03 Aksu Enerji 5,85 -0,34 -22,49 Alarko Carrıer 327,10 -0,37 -10,36 Alarko GMYO 23,70 0,08 -9,40 Alarko Holding 10,03 -1,96 17,70 Albaraka Türk 1,59 -0,63 -18,04 Alcatel Lucent Teletaş 27,94 -4,18 -5,80 Alkim Kağıt 16,23 -0,79 25,39 Alkim Kimya 16,10 -0,62 14,29 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,15 0,00 -1,83 Altınyunus Çeşme 81,00 3,98 62,13 Anadolu Efes 25,18 -0,08 8,63 Anadolu Grubu Holding 25,38 -0,08 -3,54 Anadolu Hayat Emek. 8,79 0,46 9,39 Anadolu Isuzu 18,38 -0,16 2,11 Anadolu Sigorta 6,71 -0,15 -7,07 Anel Elektrik 3,95 2,33 24,61 Arçelik 32,62 -0,24 14,62 ARD Bilişim Teknolojileri 54,70 0,55 13,77 Arena Bilgisayar 46,88 2,63 37,60 Armada Bilgisayar 49,76 -0,04 1,39 Arsan Tekstil 5,17 0,19 28,12 Arzum Ev Aletleri 19,15 0,74 -22,22 Aselsan 14,85 -0,47 -18,63 Ata GMYO 3,86 1,31 -29,95 Atakule GMYO 2,51 0,80 -0,40 Atlantis Yatırım Holding 4,13 2,99 -25,72 Atlas Yat. Ort. 1,55 -0,64 -11,43 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,15 -4,08 -2,47 Avrasya GMYO 2,83 0,00 8,04 Avrasya Petrol ve Tur. 2,99 2,40 -6,56 Avrupa Yatırım Holding 7,12 -3,00 18,67 Aydem Enerji 8,23 -0,84 Ayen Enerji 5,60 1,08 3,51 Ayes Çelik Hasır ve Çit 22,20 0,36 96,81 Aygaz 13,80 -1,50 -2,72 Bagfaş 25,54 -2,15 27,70 Bak Ambalaj 21,38 -0,28 5,84 Balatacılar Balatacılık 6,20 0,00 -24,76 Bantaş Ambalaj 6,30 1,94 34,33 Banvit 59,55 1,71 14,52 Baştaş Başkent Çimento 13,59 -0,95 -21,76 Batı Çimento 14,42 -0,76 206,16 Batısöke Çimento 2,63 -1,13 7,79 Bayrak Taban Sanayi 11,87 0,94 11,88 Bera Holding 30,08 0,87 48,32 Berkosan Yalıtım 11,28 1,62 26,46 Beşiktaş Futbol Yat. 9,11 -9,98 125,50 Beyaz Filo 11,01 -0,90 8,15 Bilici Yatırım 18,92 0,11 184,94 Bim Mağazalar 64,85 -0,08 -11,81 Biotrend Çevre ve Enerji 16,50 1,41 Birko Mensucat 1,22 5,17 9,91 Birlik Mensucat 2,36 9,77 -31,79 Bizim Mağazaları 13,50 -0,59 -12,11 Borusan Mannesmann 26,36 0,46 -5,18 Borusan Yat. Paz. 379,70 -0,21 -16,42 Bosch Fren Sistemleri 934,50 1,07 -24,01 Bossa 26,24 0,31 47,00 Brisa 24,18 1,09 24,88 Burçelik 21,96 -0,81 4,47 Burçelik Vana 27,68 -0,50 -44,26 Bursa Çimento 3,96 1,28 -20,44 Carrefoursa 44,98 0,76 -37,35 Casa Emtia Petrol 168,00 7,21 58,49 Ceo Event Medya 10,75 6,02 67,19 Coca Cola İçecek 83,70 -0,48 28,54 Cosmos Yat. Holding 10,39 2,77 28,91 Credıtwest Faktorıng 3,40 -1,16 -42,08 Çan2 Termik 6,14 9,84 Çelebi 261,00 2,23 42,99 Çelik Halat 6,43 -1,08 -29,32 Çemaş Döküm 1,39 5,30 -18,36 Çemtaş 14,99 1,97 -4,59 Çimbeton 239,30 -1,12 -19,29 Çimentaş 34,12 -1,67 -5,64 Çimsa 23,72 0,76 33,26 Çuhadaroğlu Metal 7,15 -0,28 -6,01 Dagi Giyim 2,22 2,30 -34,83 Dagi Yatırım Holding 11,80 0,25 -8,53 Dardanel 23,16 -5,78 -30,87 Datagate Bilgisayar 13,16 -0,90 -18,31 Demısaş Döküm 7,55 -1,56 16,59 Denge Holding 5,99 5,09 9,31 Deniz GMYO 2,01 -0,99 9,12 Derimod 9,88 0,10 1,44 Derlüks Yatırım Holding 8,12 -1,22 -7,94 Desa Deri 12,46 0,40 27,93 Despec Bilgisayar 10,43 1,36 -20,14 Deva Holding 29,10 -0,34 20,96 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,90 0,08 18,89 Diriteks Diriliş Tekstil 4,86 -8,13 30,29 Ditaş Doğan 17,09 0,18 31,40 DO-CO 783,00 -0,84 24,29 Doğan Burda 14,58 -0,14 -35,03 Doğan Holding 3,04 -0,98 1,39 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,40 0,00 3,05 Doğusan 5,20 2,77 18,72 Doğuş GMYO 10,69 9,98 30,84 Doğuş Otomotiv 29,04 1,11 6,29 Döktaş Dökümcülük 26,78 -3,25 -12,54 Duran Doğan Basım 11,75 -1,26 12,01 Dyo Boya 13,53 0,82 20,30 Eczacıbaşı İlaç 6,44 0,00 -10,58 Eczacıbaşı Yatırım 42,60 -1,62 58,25 Edip Gayrimenkul 2,42 1,26 -27,11 Ege Endüstri 1.337,40 -0,02 -19,67 Ege Gübre 207,50 -1,28 42,91 Ege Profil 30,96 1,51 -19,04 Ege Seramik 14,86 0,95 44,41 Egeplast 26,06 -0,53 -21,74 Ekiz Kimya 7,27 0,97 1,96 Emek Elektrik 1,84 0,00 -35,56 Eminiş Ambalaj 24,90 5,69 -32,41 Emlak Konut GMYO 1,86 -0,53 -12,04 Enerjisa Enerji 10,61 -1,21 -7,98 Enka İnşaat 8,30 4,40 17,87 Erbosan 82,90 -2,47 102,20 Ereğli Demir Çelik 19,99 -0,55 52,17 Ersu Gıda 4,19 2,70 -15,18 Escort Teknoloji 5,89 1,20 -10,35 Esenboğa Elektrik 29,42 -1,34 54,63 Etiler Gıda 7,59 5,42 90,70 Euro Kapital Yat. Ort. 4,07 1,24 5,71 Euro Trend Yat. Ort. 3,43 0,00 -4,72 Euro Yat. Ort. 4,40 -0,45 -2,44 Euro Yatırım Holding 3,27 1,24 15,14 Fade Gıda 18,44 0,33 197,90 Fenerbahçe Futbol 23,52 -9,95 -20,43 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,68 5,10 -9,09 F-M İzmit Piston 118,60 0,51 -3,26 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,74 -1,01 5,45 Ford Otosan 177,00 -0,95 44,92 Formet Celik Kapi Sanayi 1,36 2,26 -44,56 Frigo Pak Gıda 25,00 -3,40 19,16 Galata Wind Enerji 4,48 -1,54 Galatasaray Sportif 3,54 9,94 -12,59 Garanti Bankası 7,68 0,00 -24,34 Garanti Faktoring 11,80 3,42 6,02 Garanti Yat. Ort. 2,48 2,06 -23,22 Gedik Y. Men. Değ. 19,40 -3,19 55,89 Gediz Ambalaj 40,22 -0,59 50,07 Gentaş 4,88 -0,81 -17,85 Gersan Elektrik 5,64 1,08 -8,14 Global Men. Değ. 6,64 1,22 10,48 Global Yat. Holding 3,52 0,86 -24,79 Good-Year 7,93 1,93 -5,14 Göltaş Çimento 49,90 1,26 20,94 Gözde Girişim 6,44 -1,23 -19,30 GSD Denizcilik 5,01 1,42 -0,60 GSD Holding 1,85 2,21 -26,29 Gübre Fabrik. 61,25 -0,65 -28,82 Güler Yat. Holding 2,50 0,00 -27,80 Halk GMYO 3,22 0,00 0,47 Hatay Tekstil 19,78 0,97 41,79 Hedef Girişim 4,41 1,15 28,70 Hektaş 9,63 0,63 80,26 HUB Girişim 15,00 1,01 -17,58 Hürriyet Gzt. 1,60 1,27 -23,81 ICBC Turkey Bank 5,07 0,60 -22,00 İdealist Danışmanlık 69,90 -0,14 419,32 İdealist GMYO 6,00 -0,50 -11,76 İhlas Ev Aletleri 1,21 1,68 -35,64 İhlas Gayrimenkul 1,05 0,96 -16,00 İhlas Gazetecilik 1,62 -0,61 -34,24 İhlas Holding 0,61 0,00 -45,67 İhlas Yayın Holding 0,77 2,67 -32,46 İndeks Bilgisayar 7,04 -0,28 47,20 Info Yatırım 6,75 2,27 4,65 İntema 49,60 3,55 24,31 Inveo Yatırım Holding 125,00 -7,75 182,68 İpek Doğal Enerji 13,60 -1,38 3,98 İskenderun Demir Çelik 13,74 -1,29 52,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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