Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,81
|-2,44
|-12,02
|Acıpayam Selüloz
|18,24
|1,96
|6,54
|Adel Kalemcilik
|23,76
|2,68
|-30,60
|Adese Gayrimenkul
|1,78
|-1,66
|-36,43
|Afyon Çimento
|4,41
|6,78
|-13,70
|Ak Enerji
|1,54
|0,65
|-30,32
|Akbank
|5,14
|2,19
|-23,94
|Akçansa
|19,39
|3,41
|20,42
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,79
|2,29
|-25,51
|Akfen GMYO
|4,06
|1,75
|-16,46
|Akın Tekstil
|40,04
|2,88
|26,07
|Akiş GMYO
|1,97
|3,14
|-29,45
|Akmerkez GMYO
|46,42
|0,04
|-25,67
|Aksa
|16,45
|6,40
|19,08
|Aksa Enerji
|13,23
|-1,42
|77,82
|Aksigorta
|8,17
|2,12
|-6,07
|Aksu Enerji
|5,82
|-0,51
|-22,89
|Alarko Carrıer
|341,00
|4,25
|-6,55
|Alarko GMYO
|24,50
|3,38
|-6,35
|Alarko Holding
|10,24
|2,09
|20,17
|Albaraka Türk
|1,61
|1,26
|-17,01
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,94
|0,00
|-5,80
|Alkim Kağıt
|16,42
|1,17
|26,86
|Alkim Kimya
|16,34
|1,49
|15,99
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,20
|2,33
|0,46
|Altınyunus Çeşme
|84,05
|3,77
|68,23
|Anadolu Efes
|25,18
|0,00
|8,63
|Anadolu Grubu Holding
|25,78
|1,58
|-2,02
|Anadolu Hayat Emek.
|8,87
|0,91
|10,39
|Anadolu Isuzu
|18,72
|1,85
|4,00
|Anadolu Sigorta
|6,82
|1,64
|-5,55
|Anel Elektrik
|3,85
|-2,53
|21,45
|Arçelik
|32,30
|-0,98
|13,50
|ARD Bilişim Teknolojileri
|55,40
|1,28
|15,22
|Arena Bilgisayar
|48,46
|3,37
|42,24
|Armada Bilgisayar
|50,00
|0,48
|1,87
|Arsan Tekstil
|5,11
|-1,16
|26,63
|Arzum Ev Aletleri
|19,28
|0,68
|-21,69
|Aselsan
|15,17
|2,15
|-16,88
|Ata GMYO
|4,16
|7,77
|-24,50
|Atakule GMYO
|2,53
|0,80
|0,40
|Atlantis Yatırım Holding
|4,37
|5,81
|-21,40
|Atlas Yat. Ort.
|1,51
|-2,58
|-13,71
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,52
|2,16
|-0,37
|Avrasya GMYO
|3,00
|6,01
|14,53
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,98
|-0,33
|-6,88
|Avrupa Yatırım Holding
|6,98
|-1,97
|16,33
|Aydem Enerji
|8,42
|2,31
|Ayen Enerji
|5,59
|-0,18
|3,33
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|24,40
|9,91
|116,32
|Aygaz
|14,01
|1,52
|-1,24
|Bagfaş
|24,98
|-2,19
|24,90
|Bak Ambalaj
|21,28
|-0,47
|5,35
|Balatacılar Balatacılık
|6,10
|-1,61
|-25,97
|Bantaş Ambalaj
|6,38
|1,27
|36,03
|Banvit
|59,55
|0,00
|14,52
|Baştaş Başkent Çimento
|13,49
|-0,74
|-22,34
|Batı Çimento
|14,55
|0,90
|208,92
|Batısöke Çimento
|2,68
|1,90
|9,84
|Bayrak Taban Sanayi
|12,15
|2,36
|14,51
|Bera Holding
|29,86
|-0,73
|47,24
|Berkosan Yalıtım
|11,63
|3,10
|30,38
|Beşiktaş Futbol Yat.
|8,90
|-2,31
|120,30
|Beyaz Filo
|11,10
|0,82
|9,04
|Bilici Yatırım
|18,80
|-0,63
|183,13
|Bim Mağazalar
|65,60
|1,16
|-10,79
|Biotrend Çevre ve Enerji
|16,71
|1,27
|Birko Mensucat
|1,18
|-3,28
|6,31
|Birlik Mensucat
|2,59
|9,75
|-25,14
|Bizim Mağazaları
|13,35
|-1,11
|-13,09
|Borusan Mannesmann
|27,94
|5,99
|0,50
|Borusan Yat. Paz.
|388,00
|2,19
|-14,59
|Bosch Fren Sistemleri
|944,80
|1,10
|-23,17
|Bossa
|26,20
|-0,15
|46,78
|Brisa
|24,46
|1,16
|26,32
|Burçelik
|21,88
|-0,36
|4,09
|Burçelik Vana
|27,64
|-0,14
|-44,34
|Bursa Çimento
|4,03
|1,77
|-19,04
|Carrefoursa
|44,26
|-1,60
|-38,36
|Casa Emtia Petrol
|162,00
|-3,57
|52,83
|Ceo Event Medya
|9,78
|-9,02
|52,10
|Coca Cola İçecek
|82,35
|-1,61
|26,47
|Cosmos Yat. Holding
|9,95
|-4,23
|23,45
|Credıtwest Faktorıng
|3,45
|1,47
|-41,23
|Çan2 Termik
|6,75
|9,93
|Çelebi
|282,00
|8,05
|54,50
|Çelik Halat
|6,63
|3,11
|-27,12
|Çemaş Döküm
|1,34
|-3,60
|-21,30
|Çemtaş
|15,39
|2,67
|-2,04
|Çimbeton
|263,20
|9,99
|-11,23
|Çimentaş
|36,48
|6,92
|0,88
|Çimsa
|23,84
|0,51
|33,93
|Çuhadaroğlu Metal
|7,34
|2,66
|-3,51
|Dagi Giyim
|2,29
|3,15
|-32,77
|Dagi Yatırım Holding
|12,98
|10,00
|0,62
|Dardanel
|22,52
|-2,76
|-32,78
|Datagate Bilgisayar
|13,39
|1,75
|-16,88
|Demısaş Döküm
|7,77
|2,91
|19,99
|Denge Holding
|5,80
|-3,17
|5,84
|Deniz GMYO
|2,01
|0,00
|9,12
|Derimod
|10,05
|1,72
|3,18
|Derlüks Yatırım Holding
|8,64
|6,40
|-2,04
|Desa Deri
|12,63
|1,36
|29,67
|Despec Bilgisayar
|10,40
|-0,29
|-20,37
|Deva Holding
|28,52
|-1,99
|18,54
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,30
|3,10
|22,58
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,34
|9,88
|43,16
|Ditaş Doğan
|18,44
|7,90
|41,78
|DO-CO
|805,00
|2,81
|27,78
|Doğan Burda
|13,99
|-4,05
|-37,66
|Doğan Holding
|3,04
|0,00
|1,39
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,46
|2,50
|5,63
|Doğusan
|5,32
|2,31
|21,46
|Doğuş GMYO
|10,54
|-1,40
|29,01
|Doğuş Otomotiv
|29,96
|3,17
|9,66
|Döktaş Dökümcülük
|27,24
|1,72
|-11,04
|Duran Doğan Basım
|11,60
|-1,28
|10,58
|Dyo Boya
|14,25
|5,32
|26,70
|Eczacıbaşı İlaç
|6,53
|1,40
|-9,33
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,64
|0,09
|58,40
|Edip Gayrimenkul
|2,47
|2,07
|-25,60
|Ege Endüstri
|1.388,00
|3,78
|-16,63
|Ege Gübre
|213,20
|2,75
|46,83
|Ege Profil
|31,20
|0,78
|-18,41
|Ege Seramik
|15,47
|4,10
|50,34
|Egeplast
|24,16
|-7,29
|-27,45
|Ekiz Kimya
|6,81
|-6,33
|-4,49
|Emek Elektrik
|1,95
|5,98
|-31,71
|Eminiş Ambalaj
|23,90
|-4,02
|-35,12
|Emlak Konut GMYO
|1,93
|3,76
|-8,73
|Enerjisa Enerji
|10,56
|-0,47
|-8,42
|Enka İnşaat
|8,52
|2,65
|20,99
|Erbosan
|88,75
|8,23
|118,84
|Ereğli Demir Çelik
|19,43
|-2,80
|47,91
|Ersu Gıda
|4,40
|5,01
|-10,93
|Escort Teknoloji
|6,08
|3,23
|-7,46
|Esenboğa Elektrik
|30,06
|2,18
|57,99
|Etiler Gıda
|7,96
|4,87
|100,00
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,12
|1,23
|7,01
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,46
|0,87
|-3,89
|Euro Yat. Ort.
|4,29
|-2,50
|-4,88
|Euro Yatırım Holding
|3,39
|3,67
|19,37
|Fade Gıda
|18,64
|1,08
|201,13
|Fenerbahçe Futbol
|25,86
|9,95
|-12,52
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,90
|8,21
|-1,63
|F-M İzmit Piston
|124,40
|4,89
|1,47
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,81
|0,51
|5,99
|Ford Otosan
|174,50
|-1,41
|42,87
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,34
|-1,47
|-45,38
|Frigo Pak Gıda
|24,02
|-3,92
|14,49
|Galata Wind Enerji
|4,42
|-1,34
|Galatasaray Sportif
|3,36
|-5,08
|-17,04
|Garanti Bankası
|7,96
|3,65
|-21,58
|Garanti Faktoring
|11,43
|-3,14
|2,70
|Garanti Yat. Ort.
|2,47
|-0,40
|-23,53
|Gedik Y. Men. Değ.
|20,04
|3,30
|61,03
|Gediz Ambalaj
|42,72
|6,22
|59,40
|Gentaş
|4,83
|-1,02
|-18,69
|Gersan Elektrik
|5,80
|2,84
|-5,54
|Global Men. Değ.
|6,88
|3,61
|14,48
|Global Yat. Holding
|3,67
|4,26
|-21,58
|Good-Year
|8,30
|4,67
|-0,72
|Göltaş Çimento
|51,40
|3,01
|24,58
|Gözde Girişim
|6,48
|0,62
|-18,80
|GSD Denizcilik
|5,51
|9,98
|9,33
|GSD Holding
|1,87
|1,08
|-25,50
|Gübre Fabrik.
|63,75
|4,08
|-25,92
|Güler Yat. Holding
|2,52
|0,80
|-27,22
|Halk GMYO
|3,24
|0,62
|1,09
|Hatay Tekstil
|20,02
|1,21
|43,51
|Hedef Girişim
|4,41
|0,00
|28,70
|Hektaş
|9,61
|-0,21
|79,88
|HUB Girişim
|14,80
|-1,33
|-18,68
|Hürriyet Gzt.
|1,64
|2,50
|-21,90
|ICBC Turkey Bank
|5,06
|-0,20
|-22,15
|İdealist Danışmanlık
|76,85
|9,94
|470,95
|İdealist GMYO
|6,11
|1,83
|-10,15
|İhlas Ev Aletleri
|1,21
|0,00
|-35,64
|İhlas Gayrimenkul
|1,07
|1,90
|-14,40
|İhlas Gazetecilik
|1,46
|-9,88
|-40,73
|İhlas Holding
|0,62
|1,64
|-44,77
|İhlas Yayın Holding
|0,76
|-1,30
|-33,33
|İndeks Bilgisayar
|7,06
|0,28
|47,62
|Info Yatırım
|6,67
|-1,19
|3,41
|İntema
|50,45
|1,71
|26,44
|Inveo Yatırım Holding
|137,50
|10,00
|210,95
|İpek Doğal Enerji
|14,16
|4,12
|8,26
|İskenderun Demir Çelik
|13,35
|-2,84
|47,74
(Sürecek)
Kaynak: AA
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