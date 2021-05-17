Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

17.05.2021 18:47
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,81-2,44-12,02
Acıpayam Selüloz18,241,966,54
Adel Kalemcilik23,762,68-30,60
Adese Gayrimenkul1,78-1,66-36,43
Afyon Çimento4,416,78-13,70
Ak Enerji1,540,65-30,32
Akbank5,142,19-23,94
Akçansa19,393,4120,42
Akdeniz Yatırım Hold.1,792,29-25,51
Akfen GMYO4,061,75-16,46
Akın Tekstil40,042,8826,07
Akiş GMYO1,973,14-29,45
Akmerkez GMYO46,420,04-25,67
Aksa16,456,4019,08
Aksa Enerji13,23-1,4277,82
Aksigorta8,172,12-6,07
Aksu Enerji5,82-0,51-22,89
Alarko Carrıer341,004,25-6,55
Alarko GMYO24,503,38-6,35
Alarko Holding10,242,0920,17
Albaraka Türk1,611,26-17,01
Alcatel Lucent Teletaş27,940,00-5,80
Alkim Kağıt16,421,1726,86
Alkim Kimya16,341,4915,99
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,202,330,46
Altınyunus Çeşme84,053,7768,23
Anadolu Efes25,180,008,63
Anadolu Grubu Holding25,781,58-2,02
Anadolu Hayat Emek.8,870,9110,39
Anadolu Isuzu18,721,854,00
Anadolu Sigorta6,821,64-5,55
Anel Elektrik3,85-2,5321,45
Arçelik32,30-0,9813,50
ARD Bilişim Teknolojileri55,401,2815,22
Arena Bilgisayar48,463,3742,24
Armada Bilgisayar50,000,481,87
Arsan Tekstil5,11-1,1626,63
Arzum Ev Aletleri19,280,68-21,69
Aselsan15,172,15-16,88
Ata GMYO4,167,77-24,50
Atakule GMYO2,530,800,40
Atlantis Yatırım Holding4,375,81-21,40
Atlas Yat. Ort.1,51-2,58-13,71
AvivaSA Emeklilik Hayat17,522,16-0,37
Avrasya GMYO3,006,0114,53
Avrasya Petrol ve Tur.2,98-0,33-6,88
Avrupa Yatırım Holding6,98-1,9716,33
Aydem Enerji8,422,31

Ayen Enerji5,59-0,183,33
Ayes Çelik Hasır ve Çit24,409,91116,32
Aygaz14,011,52-1,24
Bagfaş24,98-2,1924,90
Bak Ambalaj21,28-0,475,35
Balatacılar Balatacılık6,10-1,61-25,97
Bantaş Ambalaj6,381,2736,03
Banvit59,550,0014,52
Baştaş Başkent Çimento13,49-0,74-22,34
Batı Çimento14,550,90208,92
Batısöke Çimento2,681,909,84
Bayrak Taban Sanayi12,152,3614,51
Bera Holding29,86-0,7347,24
Berkosan Yalıtım11,633,1030,38
Beşiktaş Futbol Yat.8,90-2,31120,30
Beyaz Filo11,100,829,04
Bilici Yatırım18,80-0,63183,13
Bim Mağazalar65,601,16-10,79
Biotrend Çevre ve Enerji16,711,27

Birko Mensucat1,18-3,286,31
Birlik Mensucat2,599,75-25,14
Bizim Mağazaları13,35-1,11-13,09
Borusan Mannesmann27,945,990,50
Borusan Yat. Paz.388,002,19-14,59
Bosch Fren Sistemleri944,801,10-23,17
Bossa26,20-0,1546,78
Brisa24,461,1626,32
Burçelik21,88-0,364,09
Burçelik Vana27,64-0,14-44,34
Bursa Çimento4,031,77-19,04
Carrefoursa44,26-1,60-38,36
Casa Emtia Petrol162,00-3,5752,83
Ceo Event Medya9,78-9,0252,10
Coca Cola İçecek82,35-1,6126,47
Cosmos Yat. Holding9,95-4,2323,45
Credıtwest Faktorıng3,451,47-41,23
Çan2 Termik6,759,93

Çelebi282,008,0554,50
Çelik Halat6,633,11-27,12
Çemaş Döküm1,34-3,60-21,30
Çemtaş15,392,67-2,04
Çimbeton263,209,99-11,23
Çimentaş36,486,920,88
Çimsa23,840,5133,93
Çuhadaroğlu Metal7,342,66-3,51
Dagi Giyim2,293,15-32,77
Dagi Yatırım Holding12,9810,000,62
Dardanel22,52-2,76-32,78
Datagate Bilgisayar13,391,75-16,88
Demısaş Döküm7,772,9119,99
Denge Holding5,80-3,175,84
Deniz GMYO2,010,009,12
Derimod10,051,723,18
Derlüks Yatırım Holding8,646,40-2,04
Desa Deri12,631,3629,67
Despec Bilgisayar10,40-0,29-20,37
Deva Holding28,52-1,9918,54
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,303,1022,58
Diriteks Diriliş Tekstil5,349,8843,16
Ditaş Doğan18,447,9041,78
DO-CO805,002,8127,78
Doğan Burda13,99-4,05-37,66
Doğan Holding3,040,001,39
Doğtaş Kelebek Mobilya2,462,505,63
Doğusan5,322,3121,46
Doğuş GMYO10,54-1,4029,01
Doğuş Otomotiv29,963,179,66
Döktaş Dökümcülük27,241,72-11,04
Duran Doğan Basım11,60-1,2810,58
Dyo Boya14,255,3226,70
Eczacıbaşı İlaç6,531,40-9,33
Eczacıbaşı Yatırım42,640,0958,40
Edip Gayrimenkul2,472,07-25,60
Ege Endüstri1.388,003,78-16,63
Ege Gübre213,202,7546,83
Ege Profil31,200,78-18,41
Ege Seramik15,474,1050,34
Egeplast24,16-7,29-27,45
Ekiz Kimya6,81-6,33-4,49
Emek Elektrik1,955,98-31,71
Eminiş Ambalaj23,90-4,02-35,12
Emlak Konut GMYO1,933,76-8,73
Enerjisa Enerji10,56-0,47-8,42
Enka İnşaat8,522,6520,99
Erbosan88,758,23118,84
Ereğli Demir Çelik19,43-2,8047,91
Ersu Gıda4,405,01-10,93
Escort Teknoloji6,083,23-7,46
Esenboğa Elektrik30,062,1857,99
Etiler Gıda7,964,87100,00
Euro Kapital Yat. Ort.4,121,237,01
Euro Trend Yat. Ort.3,460,87-3,89
Euro Yat. Ort.4,29-2,50-4,88
Euro Yatırım Holding3,393,6719,37
Fade Gıda18,641,08201,13
Fenerbahçe Futbol25,869,95-12,52
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,908,21-1,63
F-M İzmit Piston124,404,891,47
Fonet Bilgi Teknolojileri13,810,515,99
Ford Otosan174,50-1,4142,87
Formet Celik Kapi Sanayi1,34-1,47-45,38
Frigo Pak Gıda24,02-3,9214,49
Galata Wind Enerji4,42-1,34

Galatasaray Sportif3,36-5,08-17,04
Garanti Bankası7,963,65-21,58
Garanti Faktoring11,43-3,142,70
Garanti Yat. Ort.2,47-0,40-23,53
Gedik Y. Men. Değ.20,043,3061,03
Gediz Ambalaj42,726,2259,40
Gentaş4,83-1,02-18,69
Gersan Elektrik5,802,84-5,54
Global Men. Değ.6,883,6114,48
Global Yat. Holding3,674,26-21,58
Good-Year8,304,67-0,72
Göltaş Çimento51,403,0124,58
Gözde Girişim6,480,62-18,80
GSD Denizcilik5,519,989,33
GSD Holding1,871,08-25,50
Gübre Fabrik.63,754,08-25,92
Güler Yat. Holding2,520,80-27,22
Halk GMYO3,240,621,09
Hatay Tekstil20,021,2143,51
Hedef Girişim4,410,0028,70
Hektaş9,61-0,2179,88
HUB Girişim14,80-1,33-18,68
Hürriyet Gzt.1,642,50-21,90
ICBC Turkey Bank5,06-0,20-22,15
İdealist Danışmanlık76,859,94470,95
İdealist GMYO6,111,83-10,15
İhlas Ev Aletleri1,210,00-35,64
İhlas Gayrimenkul1,071,90-14,40
İhlas Gazetecilik1,46-9,88-40,73
İhlas Holding0,621,64-44,77
İhlas Yayın Holding0,76-1,30-33,33
İndeks Bilgisayar7,060,2847,62
Info Yatırım6,67-1,193,41
İntema50,451,7126,44
Inveo Yatırım Holding137,5010,00210,95
İpek Doğal Enerji14,164,128,26
İskenderun Demir Çelik13,35-2,8447,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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