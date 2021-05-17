Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 6,81 -2,44 -12,02 Acıpayam Selüloz 18,24 1,96 6,54 Adel Kalemcilik 23,76 2,68 -30,60 Adese Gayrimenkul 1,78 -1,66 -36,43 Afyon Çimento 4,41 6,78 -13,70 Ak Enerji 1,54 0,65 -30,32 Akbank 5,14 2,19 -23,94 Akçansa 19,39 3,41 20,42 Akdeniz Yatırım Hold. 1,79 2,29 -25,51 Akfen GMYO 4,06 1,75 -16,46 Akın Tekstil 40,04 2,88 26,07 Akiş GMYO 1,97 3,14 -29,45 Akmerkez GMYO 46,42 0,04 -25,67 Aksa 16,45 6,40 19,08 Aksa Enerji 13,23 -1,42 77,82 Aksigorta 8,17 2,12 -6,07 Aksu Enerji 5,82 -0,51 -22,89 Alarko Carrıer 341,00 4,25 -6,55 Alarko GMYO 24,50 3,38 -6,35 Alarko Holding 10,24 2,09 20,17 Albaraka Türk 1,61 1,26 -17,01 Alcatel Lucent Teletaş 27,94 0,00 -5,80 Alkim Kağıt 16,42 1,17 26,86 Alkim Kimya 16,34 1,49 15,99 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,20 2,33 0,46 Altınyunus Çeşme 84,05 3,77 68,23 Anadolu Efes 25,18 0,00 8,63 Anadolu Grubu Holding 25,78 1,58 -2,02 Anadolu Hayat Emek. 8,87 0,91 10,39 Anadolu Isuzu 18,72 1,85 4,00 Anadolu Sigorta 6,82 1,64 -5,55 Anel Elektrik 3,85 -2,53 21,45 Arçelik 32,30 -0,98 13,50 ARD Bilişim Teknolojileri 55,40 1,28 15,22 Arena Bilgisayar 48,46 3,37 42,24 Armada Bilgisayar 50,00 0,48 1,87 Arsan Tekstil 5,11 -1,16 26,63 Arzum Ev Aletleri 19,28 0,68 -21,69 Aselsan 15,17 2,15 -16,88 Ata GMYO 4,16 7,77 -24,50 Atakule GMYO 2,53 0,80 0,40 Atlantis Yatırım Holding 4,37 5,81 -21,40 Atlas Yat. Ort. 1,51 -2,58 -13,71 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,52 2,16 -0,37 Avrasya GMYO 3,00 6,01 14,53 Avrasya Petrol ve Tur. 2,98 -0,33 -6,88 Avrupa Yatırım Holding 6,98 -1,97 16,33 Aydem Enerji 8,42 2,31 Ayen Enerji 5,59 -0,18 3,33 Ayes Çelik Hasır ve Çit 24,40 9,91 116,32 Aygaz 14,01 1,52 -1,24 Bagfaş 24,98 -2,19 24,90 Bak Ambalaj 21,28 -0,47 5,35 Balatacılar Balatacılık 6,10 -1,61 -25,97 Bantaş Ambalaj 6,38 1,27 36,03 Banvit 59,55 0,00 14,52 Baştaş Başkent Çimento 13,49 -0,74 -22,34 Batı Çimento 14,55 0,90 208,92 Batısöke Çimento 2,68 1,90 9,84 Bayrak Taban Sanayi 12,15 2,36 14,51 Bera Holding 29,86 -0,73 47,24 Berkosan Yalıtım 11,63 3,10 30,38 Beşiktaş Futbol Yat. 8,90 -2,31 120,30 Beyaz Filo 11,10 0,82 9,04 Bilici Yatırım 18,80 -0,63 183,13 Bim Mağazalar 65,60 1,16 -10,79 Biotrend Çevre ve Enerji 16,71 1,27 Birko Mensucat 1,18 -3,28 6,31 Birlik Mensucat 2,59 9,75 -25,14 Bizim Mağazaları 13,35 -1,11 -13,09 Borusan Mannesmann 27,94 5,99 0,50 Borusan Yat. Paz. 388,00 2,19 -14,59 Bosch Fren Sistemleri 944,80 1,10 -23,17 Bossa 26,20 -0,15 46,78 Brisa 24,46 1,16 26,32 Burçelik 21,88 -0,36 4,09 Burçelik Vana 27,64 -0,14 -44,34 Bursa Çimento 4,03 1,77 -19,04 Carrefoursa 44,26 -1,60 -38,36 Casa Emtia Petrol 162,00 -3,57 52,83 Ceo Event Medya 9,78 -9,02 52,10 Coca Cola İçecek 82,35 -1,61 26,47 Cosmos Yat. Holding 9,95 -4,23 23,45 Credıtwest Faktorıng 3,45 1,47 -41,23 Çan2 Termik 6,75 9,93 Çelebi 282,00 8,05 54,50 Çelik Halat 6,63 3,11 -27,12 Çemaş Döküm 1,34 -3,60 -21,30 Çemtaş 15,39 2,67 -2,04 Çimbeton 263,20 9,99 -11,23 Çimentaş 36,48 6,92 0,88 Çimsa 23,84 0,51 33,93 Çuhadaroğlu Metal 7,34 2,66 -3,51 Dagi Giyim 2,29 3,15 -32,77 Dagi Yatırım Holding 12,98 10,00 0,62 Dardanel 22,52 -2,76 -32,78 Datagate Bilgisayar 13,39 1,75 -16,88 Demısaş Döküm 7,77 2,91 19,99 Denge Holding 5,80 -3,17 5,84 Deniz GMYO 2,01 0,00 9,12 Derimod 10,05 1,72 3,18 Derlüks Yatırım Holding 8,64 6,40 -2,04 Desa Deri 12,63 1,36 29,67 Despec Bilgisayar 10,40 -0,29 -20,37 Deva Holding 28,52 -1,99 18,54 Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,30 3,10 22,58 Diriteks Diriliş Tekstil 5,34 9,88 43,16 Ditaş Doğan 18,44 7,90 41,78 DO-CO 805,00 2,81 27,78 Doğan Burda 13,99 -4,05 -37,66 Doğan Holding 3,04 0,00 1,39 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,46 2,50 5,63 Doğusan 5,32 2,31 21,46 Doğuş GMYO 10,54 -1,40 29,01 Doğuş Otomotiv 29,96 3,17 9,66 Döktaş Dökümcülük 27,24 1,72 -11,04 Duran Doğan Basım 11,60 -1,28 10,58 Dyo Boya 14,25 5,32 26,70 Eczacıbaşı İlaç 6,53 1,40 -9,33 Eczacıbaşı Yatırım 42,64 0,09 58,40 Edip Gayrimenkul 2,47 2,07 -25,60 Ege Endüstri 1.388,00 3,78 -16,63 Ege Gübre 213,20 2,75 46,83 Ege Profil 31,20 0,78 -18,41 Ege Seramik 15,47 4,10 50,34 Egeplast 24,16 -7,29 -27,45 Ekiz Kimya 6,81 -6,33 -4,49 Emek Elektrik 1,95 5,98 -31,71 Eminiş Ambalaj 23,90 -4,02 -35,12 Emlak Konut GMYO 1,93 3,76 -8,73 Enerjisa Enerji 10,56 -0,47 -8,42 Enka İnşaat 8,52 2,65 20,99 Erbosan 88,75 8,23 118,84 Ereğli Demir Çelik 19,43 -2,80 47,91 Ersu Gıda 4,40 5,01 -10,93 Escort Teknoloji 6,08 3,23 -7,46 Esenboğa Elektrik 30,06 2,18 57,99 Etiler Gıda 7,96 4,87 100,00 Euro Kapital Yat. Ort. 4,12 1,23 7,01 Euro Trend Yat. Ort. 3,46 0,87 -3,89 Euro Yat. Ort. 4,29 -2,50 -4,88 Euro Yatırım Holding 3,39 3,67 19,37 Fade Gıda 18,64 1,08 201,13 Fenerbahçe Futbol 25,86 9,95 -12,52 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,90 8,21 -1,63 F-M İzmit Piston 124,40 4,89 1,47 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,81 0,51 5,99 Ford Otosan 174,50 -1,41 42,87 Formet Celik Kapi Sanayi 1,34 -1,47 -45,38 Frigo Pak Gıda 24,02 -3,92 14,49 Galata Wind Enerji 4,42 -1,34 Galatasaray Sportif 3,36 -5,08 -17,04 Garanti Bankası 7,96 3,65 -21,58 Garanti Faktoring 11,43 -3,14 2,70 Garanti Yat. Ort. 2,47 -0,40 -23,53 Gedik Y. Men. Değ. 20,04 3,30 61,03 Gediz Ambalaj 42,72 6,22 59,40 Gentaş 4,83 -1,02 -18,69 Gersan Elektrik 5,80 2,84 -5,54 Global Men. Değ. 6,88 3,61 14,48 Global Yat. Holding 3,67 4,26 -21,58 Good-Year 8,30 4,67 -0,72 Göltaş Çimento 51,40 3,01 24,58 Gözde Girişim 6,48 0,62 -18,80 GSD Denizcilik 5,51 9,98 9,33 GSD Holding 1,87 1,08 -25,50 Gübre Fabrik. 63,75 4,08 -25,92 Güler Yat. Holding 2,52 0,80 -27,22 Halk GMYO 3,24 0,62 1,09 Hatay Tekstil 20,02 1,21 43,51 Hedef Girişim 4,41 0,00 28,70 Hektaş 9,61 -0,21 79,88 HUB Girişim 14,80 -1,33 -18,68 Hürriyet Gzt. 1,64 2,50 -21,90 ICBC Turkey Bank 5,06 -0,20 -22,15 İdealist Danışmanlık 76,85 9,94 470,95 İdealist GMYO 6,11 1,83 -10,15 İhlas Ev Aletleri 1,21 0,00 -35,64 İhlas Gayrimenkul 1,07 1,90 -14,40 İhlas Gazetecilik 1,46 -9,88 -40,73 İhlas Holding 0,62 1,64 -44,77 İhlas Yayın Holding 0,76 -1,30 -33,33 İndeks Bilgisayar 7,06 0,28 47,62 Info Yatırım 6,67 -1,19 3,41 İntema 50,45 1,71 26,44 Inveo Yatırım Holding 137,50 10,00 210,95 İpek Doğal Enerji 14,16 4,12 8,26 İskenderun Demir Çelik 13,35 -2,84 47,74 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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