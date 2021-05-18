Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,61
|-2,94
|-14,60
|Acıpayam Selüloz
|18,55
|1,70
|8,35
|Adel Kalemcilik
|23,20
|-2,36
|-32,23
|Adese Gayrimenkul
|1,74
|-2,25
|-37,86
|Afyon Çimento
|4,27
|-3,17
|-16,44
|Ak Enerji
|1,52
|-1,30
|-31,22
|Akbank
|5,20
|1,17
|-23,05
|Akçansa
|18,95
|-2,27
|17,68
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,84
|2,79
|-23,43
|Akfen GMYO
|4,07
|0,25
|-16,26
|Akın Tekstil
|39,40
|-1,60
|24,06
|Akiş GMYO
|1,95
|-1,02
|-30,16
|Akmerkez GMYO
|46,10
|-0,69
|-26,18
|Aksa
|15,92
|-3,22
|15,24
|Aksa Enerji
|13,62
|2,95
|83,06
|Aksigorta
|8,05
|-1,47
|-7,45
|Aksu Enerji
|5,90
|1,37
|-21,83
|Alarko Carrıer
|344,00
|0,88
|-5,73
|Alarko GMYO
|24,20
|-1,22
|-7,49
|Alarko Holding
|10,06
|-1,76
|18,05
|Albaraka Türk
|1,62
|0,62
|-16,49
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,10
|0,57
|-5,26
|Alkim Kağıt
|16,32
|-0,61
|26,08
|Alkim Kimya
|16,25
|-0,55
|15,36
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,28
|3,64
|4,11
|Altınyunus Çeşme
|77,00
|-8,39
|54,12
|Anadolu Efes
|25,18
|0,00
|8,63
|Anadolu Grubu Holding
|25,22
|-2,17
|-4,15
|Anadolu Hayat Emek.
|8,86
|-0,11
|10,26
|Anadolu Isuzu
|19,08
|1,92
|6,00
|Anadolu Sigorta
|6,74
|-1,17
|-6,65
|Anel Elektrik
|3,76
|-2,34
|18,61
|Arçelik
|32,58
|0,87
|14,48
|ARD Bilişim Teknolojileri
|55,55
|0,27
|15,54
|Arena Bilgisayar
|47,26
|-2,48
|38,72
|Armada Bilgisayar
|50,10
|0,20
|2,08
|Arsan Tekstil
|5,30
|3,72
|31,34
|Arzum Ev Aletleri
|20,66
|7,16
|-16,08
|Aselsan
|15,14
|-0,20
|-17,04
|Ata GMYO
|4,10
|-1,44
|-25,59
|Atakule GMYO
|2,56
|1,19
|1,59
|Atlantis Yatırım Holding
|4,54
|3,89
|-18,35
|Atlas Yat. Ort.
|1,52
|0,66
|-13,14
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,39
|-0,74
|-1,11
|Avrasya GMYO
|2,93
|-2,33
|11,86
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,93
|-1,68
|-8,44
|Avrupa Yatırım Holding
|7,03
|0,72
|17,17
|Aydem Enerji
|8,27
|-1,78
|Ayen Enerji
|5,48
|-1,97
|1,29
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|24,00
|-1,64
|112,77
|Aygaz
|13,91
|-0,71
|-1,95
|Bagfaş
|26,22
|4,96
|31,10
|Bak Ambalaj
|22,16
|4,14
|9,70
|Balatacılar Balatacılık
|6,05
|-0,82
|-26,58
|Bantaş Ambalaj
|6,34
|-0,63
|35,18
|Banvit
|59,60
|0,08
|14,62
|Baştaş Başkent Çimento
|13,60
|0,82
|-21,70
|Batı Çimento
|14,60
|0,34
|209,98
|Batısöke Çimento
|2,64
|-1,49
|8,20
|Bayrak Taban Sanayi
|12,31
|1,32
|16,02
|Bera Holding
|28,00
|-6,23
|38,07
|Berkosan Yalıtım
|11,25
|-3,27
|26,12
|Beşiktaş Futbol Yat.
|8,01
|-10,00
|98,27
|Beyaz Filo
|10,95
|-1,35
|7,56
|Bilici Yatırım
|18,47
|-1,76
|178,16
|Bim Mağazalar
|65,65
|0,08
|-10,72
|Biotrend Çevre ve Enerji
|16,80
|0,54
|Birko Mensucat
|1,15
|-2,54
|3,60
|Birlik Mensucat
|2,84
|9,65
|-17,92
|Bizim Mağazaları
|13,33
|-0,15
|-13,22
|Borusan Mannesmann
|27,62
|-1,15
|-0,65
|Borusan Yat. Paz.
|384,50
|-0,90
|-15,36
|Bosch Fren Sistemleri
|976,20
|3,32
|-20,62
|Bossa
|26,44
|0,92
|48,12
|Brisa
|24,16
|-1,23
|24,77
|Burçelik
|21,72
|-0,73
|3,33
|Burçelik Vana
|27,24
|-1,45
|-45,15
|Bursa Çimento
|4,04
|0,25
|-18,84
|Carrefoursa
|44,36
|0,23
|-38,22
|Casa Emtia Petrol
|158,70
|-2,04
|49,72
|Ceo Event Medya
|9,94
|1,64
|54,59
|Coca Cola İçecek
|82,35
|0,00
|26,47
|Cosmos Yat. Holding
|9,83
|-1,21
|21,96
|Credıtwest Faktorıng
|3,45
|0,00
|-41,23
|Çan2 Termik
|6,62
|-1,93
|Çelebi
|271,70
|-3,65
|48,86
|Çelik Halat
|6,61
|-0,30
|-27,34
|Çemaş Döküm
|1,35
|0,75
|-20,71
|Çemtaş
|15,39
|0,00
|-2,04
|Çimbeton
|251,00
|-4,64
|-15,35
|Çimentaş
|36,00
|-1,32
|-0,44
|Çimsa
|23,30
|-2,27
|30,90
|Çuhadaroğlu Metal
|7,38
|0,54
|-2,99
|Dagi Giyim
|2,26
|-1,31
|-33,65
|Dagi Yatırım Holding
|12,64
|-2,62
|-2,02
|Dardanel
|21,98
|-2,40
|-34,39
|Datagate Bilgisayar
|13,22
|-1,27
|-17,94
|Demısaş Döküm
|7,66
|-1,42
|18,29
|Denge Holding
|5,69
|-1,90
|3,83
|Deniz GMYO
|1,99
|-1,00
|8,03
|Derimod
|10,31
|2,59
|5,85
|Derlüks Yatırım Holding
|8,68
|0,46
|-1,59
|Desa Deri
|12,48
|-1,19
|28,13
|Despec Bilgisayar
|10,35
|-0,48
|-20,75
|Deva Holding
|28,30
|-0,77
|17,63
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,44
|1,76
|24,73
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,40
|1,12
|44,77
|Ditaş Doğan
|18,26
|-0,98
|40,40
|DO-CO
|803,30
|-0,21
|27,51
|Doğan Burda
|15,38
|9,94
|-31,46
|Doğan Holding
|3,11
|2,30
|3,73
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,59
|5,28
|11,21
|Doğusan
|5,48
|3,01
|25,11
|Doğuş GMYO
|10,20
|-3,23
|24,85
|Doğuş Otomotiv
|29,14
|-2,74
|6,66
|Döktaş Dökümcülük
|27,92
|2,50
|-8,82
|Duran Doğan Basım
|11,96
|3,10
|14,01
|Dyo Boya
|13,97
|-1,96
|24,21
|Eczacıbaşı İlaç
|6,69
|2,45
|-7,11
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,84
|0,47
|59,14
|Edip Gayrimenkul
|2,71
|9,72
|-18,37
|Ege Endüstri
|1.386,00
|-0,14
|-16,75
|Ege Gübre
|213,20
|0,00
|46,83
|Ege Profil
|32,18
|3,14
|-15,85
|Ege Seramik
|15,28
|-1,23
|48,49
|Egeplast
|25,00
|3,48
|-24,92
|Ekiz Kimya
|6,69
|-1,76
|-6,17
|Emek Elektrik
|1,95
|0,00
|-31,71
|Eminiş Ambalaj
|22,72
|-4,94
|-38,33
|Emlak Konut GMYO
|1,96
|1,55
|-7,31
|Enerjisa Enerji
|10,61
|0,47
|-7,98
|Enka İnşaat
|8,43
|-1,06
|19,71
|Erbosan
|84,90
|-4,34
|109,35
|Ereğli Demir Çelik
|19,35
|-0,41
|47,30
|Ersu Gıda
|4,20
|-4,55
|-14,98
|Escort Teknoloji
|6,06
|-0,33
|-7,76
|Esenboğa Elektrik
|29,70
|-1,20
|56,10
|Etiler Gıda
|8,18
|2,76
|105,53
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,24
|2,91
|10,13
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,61
|4,34
|0,28
|Euro Yat. Ort.
|4,25
|-0,93
|-5,76
|Euro Yatırım Holding
|3,29
|-2,95
|15,85
|Fade Gıda
|18,85
|1,13
|204,52
|Fenerbahçe Futbol
|28,44
|9,98
|-3,79
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,78
|-4,14
|-5,70
|F-M İzmit Piston
|123,00
|-1,13
|0,33
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,91
|0,72
|6,75
|Ford Otosan
|179,60
|2,92
|47,05
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,31
|-2,24
|-46,60
|Frigo Pak Gıda
|25,30
|5,33
|20,59
|Galata Wind Enerji
|4,43
|0,23
|Galatasaray Sportif
|3,27
|-2,68
|-19,26
|Garanti Bankası
|8,08
|1,51
|-20,40
|Garanti Faktoring
|11,75
|2,80
|5,57
|Garanti Yat. Ort.
|2,68
|8,50
|-17,03
|Gedik Y. Men. Değ.
|20,04
|0,00
|61,03
|Gediz Ambalaj
|45,20
|5,81
|68,66
|Gentaş
|4,89
|1,24
|-17,68
|Gersan Elektrik
|5,80
|0,00
|-5,54
|Global Men. Değ.
|6,70
|-2,62
|11,48
|Global Yat. Holding
|3,72
|1,36
|-20,51
|Good-Year
|8,16
|-1,69
|-2,39
|Göltaş Çimento
|50,25
|-2,24
|21,79
|Gözde Girişim
|6,50
|0,31
|-18,55
|GSD Denizcilik
|5,96
|8,17
|18,25
|GSD Holding
|1,85
|-1,07
|-26,29
|Gübre Fabrik.
|62,55
|-1,88
|-27,31
|Güler Yat. Holding
|2,49
|-1,19
|-28,09
|Halk GMYO
|3,24
|0,00
|1,09
|Hatay Tekstil
|19,90
|-0,60
|42,65
|Hedef Girişim
|4,44
|0,68
|29,58
|Hektaş
|9,65
|0,42
|80,63
|HUB Girişim
|14,64
|-1,08
|-19,56
|Hürriyet Gzt.
|1,64
|0,00
|-21,90
|ICBC Turkey Bank
|5,08
|0,40
|-21,85
|İdealist Danışmanlık
|83,90
|9,17
|523,33
|İdealist GMYO
|6,13
|0,33
|-9,85
|İhlas Ev Aletleri
|1,21
|0,00
|-35,64
|İhlas Gayrimenkul
|1,07
|0,00
|-14,40
|İhlas Gazetecilik
|1,32
|-9,59
|-46,42
|İhlas Holding
|0,61
|-1,61
|-45,67
|İhlas Yayın Holding
|0,76
|0,00
|-33,33
|İndeks Bilgisayar
|7,18
|1,70
|50,13
|Info Yatırım
|6,67
|0,00
|3,41
|İntema
|48,60
|-3,67
|21,80
|Inveo Yatırım Holding
|142,40
|3,56
|222,03
|İpek Doğal Enerji
|14,46
|2,12
|10,55
|İskenderun Demir Çelik
|13,28
|-0,52
|46,97
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi