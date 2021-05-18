Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

18.05.2021 18:49
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,61-2,94-14,60
Acıpayam Selüloz18,551,708,35
Adel Kalemcilik23,20-2,36-32,23
Adese Gayrimenkul1,74-2,25-37,86
Afyon Çimento4,27-3,17-16,44
Ak Enerji1,52-1,30-31,22
Akbank5,201,17-23,05
Akçansa18,95-2,2717,68
Akdeniz Yatırım Hold.1,842,79-23,43
Akfen GMYO4,070,25-16,26
Akın Tekstil39,40-1,6024,06
Akiş GMYO1,95-1,02-30,16
Akmerkez GMYO46,10-0,69-26,18
Aksa15,92-3,2215,24
Aksa Enerji13,622,9583,06
Aksigorta8,05-1,47-7,45
Aksu Enerji5,901,37-21,83
Alarko Carrıer344,000,88-5,73
Alarko GMYO24,20-1,22-7,49
Alarko Holding10,06-1,7618,05
Albaraka Türk1,620,62-16,49
Alcatel Lucent Teletaş28,100,57-5,26
Alkim Kağıt16,32-0,6126,08
Alkim Kimya16,25-0,5515,36
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,283,644,11
Altınyunus Çeşme77,00-8,3954,12
Anadolu Efes25,180,008,63
Anadolu Grubu Holding25,22-2,17-4,15
Anadolu Hayat Emek.8,86-0,1110,26
Anadolu Isuzu19,081,926,00
Anadolu Sigorta6,74-1,17-6,65
Anel Elektrik3,76-2,3418,61
Arçelik32,580,8714,48
ARD Bilişim Teknolojileri55,550,2715,54
Arena Bilgisayar47,26-2,4838,72
Armada Bilgisayar50,100,202,08
Arsan Tekstil5,303,7231,34
Arzum Ev Aletleri20,667,16-16,08
Aselsan15,14-0,20-17,04
Ata GMYO4,10-1,44-25,59
Atakule GMYO2,561,191,59
Atlantis Yatırım Holding4,543,89-18,35
Atlas Yat. Ort.1,520,66-13,14
AvivaSA Emeklilik Hayat17,39-0,74-1,11
Avrasya GMYO2,93-2,3311,86
Avrasya Petrol ve Tur.2,93-1,68-8,44
Avrupa Yatırım Holding7,030,7217,17
Aydem Enerji8,27-1,78

Ayen Enerji5,48-1,971,29
Ayes Çelik Hasır ve Çit24,00-1,64112,77
Aygaz13,91-0,71-1,95
Bagfaş26,224,9631,10
Bak Ambalaj22,164,149,70
Balatacılar Balatacılık6,05-0,82-26,58
Bantaş Ambalaj6,34-0,6335,18
Banvit59,600,0814,62
Baştaş Başkent Çimento13,600,82-21,70
Batı Çimento14,600,34209,98
Batısöke Çimento2,64-1,498,20
Bayrak Taban Sanayi12,311,3216,02
Bera Holding28,00-6,2338,07
Berkosan Yalıtım11,25-3,2726,12
Beşiktaş Futbol Yat.8,01-10,0098,27
Beyaz Filo10,95-1,357,56
Bilici Yatırım18,47-1,76178,16
Bim Mağazalar65,650,08-10,72
Biotrend Çevre ve Enerji16,800,54

Birko Mensucat1,15-2,543,60
Birlik Mensucat2,849,65-17,92
Bizim Mağazaları13,33-0,15-13,22
Borusan Mannesmann27,62-1,15-0,65
Borusan Yat. Paz.384,50-0,90-15,36
Bosch Fren Sistemleri976,203,32-20,62
Bossa26,440,9248,12
Brisa24,16-1,2324,77
Burçelik21,72-0,733,33
Burçelik Vana27,24-1,45-45,15
Bursa Çimento4,040,25-18,84
Carrefoursa44,360,23-38,22
Casa Emtia Petrol158,70-2,0449,72
Ceo Event Medya9,941,6454,59
Coca Cola İçecek82,350,0026,47
Cosmos Yat. Holding9,83-1,2121,96
Credıtwest Faktorıng3,450,00-41,23
Çan2 Termik6,62-1,93

Çelebi271,70-3,6548,86
Çelik Halat6,61-0,30-27,34
Çemaş Döküm1,350,75-20,71
Çemtaş15,390,00-2,04
Çimbeton251,00-4,64-15,35
Çimentaş36,00-1,32-0,44
Çimsa23,30-2,2730,90
Çuhadaroğlu Metal7,380,54-2,99
Dagi Giyim2,26-1,31-33,65
Dagi Yatırım Holding12,64-2,62-2,02
Dardanel21,98-2,40-34,39
Datagate Bilgisayar13,22-1,27-17,94
Demısaş Döküm7,66-1,4218,29
Denge Holding5,69-1,903,83
Deniz GMYO1,99-1,008,03
Derimod10,312,595,85
Derlüks Yatırım Holding8,680,46-1,59
Desa Deri12,48-1,1928,13
Despec Bilgisayar10,35-0,48-20,75
Deva Holding28,30-0,7717,63
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,441,7624,73
Diriteks Diriliş Tekstil5,401,1244,77
Ditaş Doğan18,26-0,9840,40
DO-CO803,30-0,2127,51
Doğan Burda15,389,94-31,46
Doğan Holding3,112,303,73
Doğtaş Kelebek Mobilya2,595,2811,21
Doğusan5,483,0125,11
Doğuş GMYO10,20-3,2324,85
Doğuş Otomotiv29,14-2,746,66
Döktaş Dökümcülük27,922,50-8,82
Duran Doğan Basım11,963,1014,01
Dyo Boya13,97-1,9624,21
Eczacıbaşı İlaç6,692,45-7,11
Eczacıbaşı Yatırım42,840,4759,14
Edip Gayrimenkul2,719,72-18,37
Ege Endüstri1.386,00-0,14-16,75
Ege Gübre213,200,0046,83
Ege Profil32,183,14-15,85
Ege Seramik15,28-1,2348,49
Egeplast25,003,48-24,92
Ekiz Kimya6,69-1,76-6,17
Emek Elektrik1,950,00-31,71
Eminiş Ambalaj22,72-4,94-38,33
Emlak Konut GMYO1,961,55-7,31
Enerjisa Enerji10,610,47-7,98
Enka İnşaat8,43-1,0619,71
Erbosan84,90-4,34109,35
Ereğli Demir Çelik19,35-0,4147,30
Ersu Gıda4,20-4,55-14,98
Escort Teknoloji6,06-0,33-7,76
Esenboğa Elektrik29,70-1,2056,10
Etiler Gıda8,182,76105,53
Euro Kapital Yat. Ort.4,242,9110,13
Euro Trend Yat. Ort.3,614,340,28
Euro Yat. Ort.4,25-0,93-5,76
Euro Yatırım Holding3,29-2,9515,85
Fade Gıda18,851,13204,52
Fenerbahçe Futbol28,449,98-3,79
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,78-4,14-5,70
F-M İzmit Piston123,00-1,130,33
Fonet Bilgi Teknolojileri13,910,726,75
Ford Otosan179,602,9247,05
Formet Celik Kapi Sanayi1,31-2,24-46,60
Frigo Pak Gıda25,305,3320,59
Galata Wind Enerji4,430,23

Galatasaray Sportif3,27-2,68-19,26
Garanti Bankası8,081,51-20,40
Garanti Faktoring11,752,805,57
Garanti Yat. Ort.2,688,50-17,03
Gedik Y. Men. Değ.20,040,0061,03
Gediz Ambalaj45,205,8168,66
Gentaş4,891,24-17,68
Gersan Elektrik5,800,00-5,54
Global Men. Değ.6,70-2,6211,48
Global Yat. Holding3,721,36-20,51
Good-Year8,16-1,69-2,39
Göltaş Çimento50,25-2,2421,79
Gözde Girişim6,500,31-18,55
GSD Denizcilik5,968,1718,25
GSD Holding1,85-1,07-26,29
Gübre Fabrik.62,55-1,88-27,31
Güler Yat. Holding2,49-1,19-28,09
Halk GMYO3,240,001,09
Hatay Tekstil19,90-0,6042,65
Hedef Girişim4,440,6829,58
Hektaş9,650,4280,63
HUB Girişim14,64-1,08-19,56
Hürriyet Gzt.1,640,00-21,90
ICBC Turkey Bank5,080,40-21,85
İdealist Danışmanlık83,909,17523,33
İdealist GMYO6,130,33-9,85
İhlas Ev Aletleri1,210,00-35,64
İhlas Gayrimenkul1,070,00-14,40
İhlas Gazetecilik1,32-9,59-46,42
İhlas Holding0,61-1,61-45,67
İhlas Yayın Holding0,760,00-33,33
İndeks Bilgisayar7,181,7050,13
Info Yatırım6,670,003,41
İntema48,60-3,6721,80
Inveo Yatırım Holding142,403,56222,03
İpek Doğal Enerji14,462,1210,55
İskenderun Demir Çelik13,28-0,5246,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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