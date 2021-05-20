Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 6,61 0,00 -14,60 Acıpayam Selüloz 18,54 -0,05 8,29 Adel Kalemcilik 23,02 -0,78 -32,76 Adese Gayrimenkul 1,71 -1,72 -38,93 Afyon Çimento 4,31 0,94 -15,66 Ak Enerji 1,56 2,63 -29,41 Akbank 5,30 1,92 -21,57 Akçansa 18,90 -0,26 17,37 Akdeniz Yatırım Hold. 2,02 9,78 -15,94 Akfen GMYO 4,04 -0,74 -16,87 Akın Tekstil 38,40 -2,54 20,91 Akiş GMYO 1,95 0,00 -30,16 Akmerkez GMYO 44,74 -2,95 -28,36 Aksa 16,20 1,76 17,27 Aksa Enerji 13,55 -0,51 82,12 Aksigorta 8,00 -0,62 -8,03 Aksu Enerji 5,84 -1,02 -22,62 Alarko Carrıer 333,00 -3,20 -8,74 Alarko GMYO 24,80 2,48 -5,20 Alarko Holding 10,06 0,00 18,05 Albaraka Türk 1,65 1,85 -14,95 Alcatel Lucent Teletaş 27,84 -0,93 -6,14 Alkim Kağıt 16,19 -0,80 25,08 Alkim Kimya 16,13 -0,74 14,50 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,35 3,07 7,31 Altınyunus Çeşme 75,00 -2,60 50,12 Anadolu Efes 25,58 1,59 10,35 Anadolu Grubu Holding 25,20 -0,08 -4,22 Anadolu Hayat Emek. 9,04 2,03 12,50 Anadolu Isuzu 19,30 1,15 7,22 Anadolu Sigorta 6,78 0,59 -6,10 Anel Elektrik 3,84 2,13 21,14 Arçelik 32,70 0,37 14,90 ARD Bilişim Teknolojileri 54,70 -1,53 13,77 Arena Bilgisayar 46,30 -2,03 35,90 Armada Bilgisayar 49,64 -0,92 1,14 Arsan Tekstil 5,26 -0,75 30,35 Arzum Ev Aletleri 20,34 -1,55 -17,38 Aselsan 15,05 -0,59 -17,53 Ata GMYO 4,02 -1,95 -27,04 Atakule GMYO 2,67 4,30 5,95 Atlantis Yatırım Holding 4,44 -2,20 -20,14 Atlas Yat. Ort. 1,50 -1,32 -14,29 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,47 0,46 -0,65 Avrasya GMYO 2,92 -0,34 11,48 Avrasya Petrol ve Tur. 2,90 -1,02 -9,38 Avrupa Yatırım Holding 6,93 -1,42 15,50 Aydem Enerji 8,23 -0,48 Ayen Enerji 6,02 9,85 11,28 Ayes Çelik Hasır ve Çit 24,96 4,00 121,28 Aygaz 13,85 -0,43 -2,37 Bagfaş 25,44 -2,97 27,20 Bak Ambalaj 21,76 -1,81 7,72 Balatacılar Balatacılık 5,95 -1,65 -27,79 Bantaş Ambalaj 6,50 2,52 38,59 Banvit 59,60 0,00 14,62 Baştaş Başkent Çimento 13,11 -3,60 -24,53 Batı Çimento 13,67 -6,37 190,23 Batısöke Çimento 2,58 -2,27 5,74 Bayrak Taban Sanayi 12,43 0,97 17,15 Bera Holding 26,98 -3,64 33,04 Berkosan Yalıtım 10,99 -2,31 23,21 Beşiktaş Futbol Yat. 7,21 -9,99 78,47 Beyaz Filo 10,59 -3,29 4,03 Bilici Yatırım 18,66 1,03 181,02 Bim Mağazalar 63,00 -1,02 -11,63 Biotrend Çevre ve Enerji 17,29 2,92 Birko Mensucat 1,13 -1,74 1,80 Birlik Mensucat 2,56 -9,86 -26,01 Bizim Mağazaları 13,17 -1,20 -14,26 Borusan Mannesmann 28,10 1,74 1,08 Borusan Yat. Paz. 378,00 -1,69 -16,79 Bosch Fren Sistemleri 943,90 -3,31 -23,24 Bossa 26,10 -1,29 46,22 Brisa 24,46 1,24 26,32 Burçelik 21,56 -0,74 2,57 Burçelik Vana 26,86 -1,40 -45,91 Bursa Çimento 4,04 0,00 -18,84 Carrefoursa 43,64 -1,62 -39,22 Casa Emtia Petrol 152,50 -3,91 43,87 Ceo Event Medya 9,97 0,30 55,05 Coca Cola İçecek 83,95 1,94 28,93 Cosmos Yat. Holding 9,93 1,02 23,20 Credıtwest Faktorıng 3,41 -1,16 -41,91 Çan2 Termik 6,96 5,14 Çelebi 284,20 4,60 55,70 Çelik Halat 6,67 0,91 -26,68 Çemaş Döküm 1,35 0,00 -20,71 Çemtaş 15,10 -1,88 -3,89 Çimbeton 242,80 -3,27 -18,11 Çimentaş 34,90 -3,06 -3,48 Çimsa 23,70 1,72 33,15 Çuhadaroğlu Metal 7,30 -1,08 -4,04 Dagi Giyim 2,22 -1,77 -34,83 Dagi Yatırım Holding 12,15 -3,88 -5,81 Dardanel 21,04 -4,28 -37,19 Datagate Bilgisayar 13,22 0,00 -17,94 Demısaş Döküm 7,54 -1,57 16,44 Denge Holding 5,60 -1,58 2,19 Deniz GMYO 1,93 -3,02 4,77 Derimod 10,58 2,62 8,62 Derlüks Yatırım Holding 9,10 4,84 3,17 Desa Deri 12,42 -0,48 27,52 Despec Bilgisayar 10,27 -0,77 -21,36 Deva Holding 28,30 0,00 17,63 Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,17 -2,01 22,23 Diriteks Diriliş Tekstil 5,20 -3,70 39,41 Ditaş Doğan 17,80 -2,52 36,86 DO-CO 775,50 -3,46 23,10 Doğan Burda 14,20 -7,67 -36,72 Doğan Holding 3,08 -0,96 2,73 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,66 2,70 14,21 Doğusan 5,29 -3,47 20,78 Doğuş GMYO 9,78 -4,12 19,71 Doğuş Otomotiv 28,22 -3,16 3,29 Döktaş Dökümcülük 28,36 1,58 -7,38 Duran Doğan Basım 11,85 -0,92 12,96 Dyo Boya 13,81 -1,15 22,79 Eczacıbaşı İlaç 6,65 -0,60 -7,66 Eczacıbaşı Yatırım 42,68 -0,37 58,55 Edip Gayrimenkul 2,58 -4,80 -22,29 Ege Endüstri 1.354,00 -2,31 -18,67 Ege Gübre 209,60 -1,69 44,35 Ege Profil 31,28 -2,80 -18,20 Ege Seramik 15,09 -1,24 46,65 Egeplast 23,60 -5,60 -29,13 Ekiz Kimya 6,61 -1,20 -7,29 Emek Elektrik 2,00 2,56 -29,95 Eminiş Ambalaj 21,36 -5,99 -42,02 Emlak Konut GMYO 1,96 0,00 -7,31 Enerjisa Enerji 11,12 4,81 -3,56 Enka İnşaat 8,89 5,46 26,25 Erbosan 85,50 0,71 110,83 Ereğli Demir Çelik 18,57 -4,03 41,36 Ersu Gıda 4,18 -0,48 -15,38 Escort Teknoloji 6,12 0,99 -6,85 Esenboğa Elektrik 29,00 -2,36 52,42 Etiler Gıda 7,90 -3,42 98,49 Euro Kapital Yat. Ort. 4,37 3,07 13,51 Euro Trend Yat. Ort. 3,69 2,22 2,50 Euro Yat. Ort. 4,67 9,88 3,55 Euro Yatırım Holding 3,29 0,00 15,85 Fade Gıda 18,89 0,21 205,17 Fenerbahçe Futbol 31,28 9,99 5,82 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,85 2,52 -3,32 F-M İzmit Piston 121,00 -1,63 -1,30 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,02 0,79 7,60 Ford Otosan 174,50 -2,84 42,87 Formet Celik Kapi Sanayi 1,28 -2,29 -47,82 Frigo Pak Gıda 24,86 -1,74 18,49 Galata Wind Enerji 4,40 -0,68 Galatasaray Sportif 3,44 5,20 -15,06 Garanti Bankası 8,23 1,86 -18,92 Garanti Faktoring 11,57 -1,53 3,95 Garanti Yat. Ort. 2,61 -2,61 -19,20 Gedik Y. Men. Değ. 20,30 1,30 63,12 Gediz Ambalaj 48,40 7,08 80,60 Gentaş 4,85 -0,82 -18,35 Gersan Elektrik 6,00 3,45 -2,28 Global Men. Değ. 6,68 -0,30 11,15 Global Yat. Holding 3,67 -1,34 -21,58 Good-Year 8,11 -0,61 -2,99 Göltaş Çimento 49,30 -1,89 19,49 Gözde Girişim 6,44 -0,92 -19,30 GSD Denizcilik 5,90 -1,01 17,06 GSD Holding 1,84 -0,54 -26,69 Gübre Fabrik. 62,70 0,24 -27,14 Güler Yat. Holding 2,45 -1,61 -29,25 Halk GMYO 3,28 1,23 2,34 Hatay Tekstil 19,45 -2,26 39,43 Hedef Girişim 4,58 3,15 33,66 Hektaş 9,56 -0,93 78,95 HUB Girişim 14,50 -0,96 -20,33 Hürriyet Gzt. 1,60 -2,44 -23,81 ICBC Turkey Bank 5,06 -0,39 -22,15 İdealist Danışmanlık 84,00 0,12 524,07 İdealist GMYO 6,18 0,82 -9,12 İhlas Ev Aletleri 1,18 -2,48 -37,23 İhlas Gayrimenkul 1,06 -0,93 -15,20 İhlas Gazetecilik 1,25 -5,30 -49,26 İhlas Holding 0,60 -1,64 -46,56 İhlas Yayın Holding 0,75 -1,32 -34,21 İndeks Bilgisayar 7,37 2,65 54,10 Info Yatırım 6,62 -0,75 2,64 İntema 46,84 -3,62 17,39 Inveo Yatırım Holding 145,00 1,83 227,91 İpek Doğal Enerji 14,50 0,28 10,86 İskenderun Demir Çelik 12,78 -3,77 41,43 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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