Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

20.05.2021 19:03
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,610,00-14,60
Acıpayam Selüloz18,54-0,058,29
Adel Kalemcilik23,02-0,78-32,76
Adese Gayrimenkul1,71-1,72-38,93
Afyon Çimento4,310,94-15,66
Ak Enerji1,562,63-29,41
Akbank5,301,92-21,57
Akçansa18,90-0,2617,37
Akdeniz Yatırım Hold.2,029,78-15,94
Akfen GMYO4,04-0,74-16,87
Akın Tekstil38,40-2,5420,91
Akiş GMYO1,950,00-30,16
Akmerkez GMYO44,74-2,95-28,36
Aksa16,201,7617,27
Aksa Enerji13,55-0,5182,12
Aksigorta8,00-0,62-8,03
Aksu Enerji5,84-1,02-22,62
Alarko Carrıer333,00-3,20-8,74
Alarko GMYO24,802,48-5,20
Alarko Holding10,060,0018,05
Albaraka Türk1,651,85-14,95
Alcatel Lucent Teletaş27,84-0,93-6,14
Alkim Kağıt16,19-0,8025,08
Alkim Kimya16,13-0,7414,50
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,353,077,31
Altınyunus Çeşme75,00-2,6050,12
Anadolu Efes25,581,5910,35
Anadolu Grubu Holding25,20-0,08-4,22
Anadolu Hayat Emek.9,042,0312,50
Anadolu Isuzu19,301,157,22
Anadolu Sigorta6,780,59-6,10
Anel Elektrik3,842,1321,14
Arçelik32,700,3714,90
ARD Bilişim Teknolojileri54,70-1,5313,77
Arena Bilgisayar46,30-2,0335,90
Armada Bilgisayar49,64-0,921,14
Arsan Tekstil5,26-0,7530,35
Arzum Ev Aletleri20,34-1,55-17,38
Aselsan15,05-0,59-17,53
Ata GMYO4,02-1,95-27,04
Atakule GMYO2,674,305,95
Atlantis Yatırım Holding4,44-2,20-20,14
Atlas Yat. Ort.1,50-1,32-14,29
AvivaSA Emeklilik Hayat17,470,46-0,65
Avrasya GMYO2,92-0,3411,48
Avrasya Petrol ve Tur.2,90-1,02-9,38
Avrupa Yatırım Holding6,93-1,4215,50
Aydem Enerji8,23-0,48

Ayen Enerji6,029,8511,28
Ayes Çelik Hasır ve Çit24,964,00121,28
Aygaz13,85-0,43-2,37
Bagfaş25,44-2,9727,20
Bak Ambalaj21,76-1,817,72
Balatacılar Balatacılık5,95-1,65-27,79
Bantaş Ambalaj6,502,5238,59
Banvit59,600,0014,62
Baştaş Başkent Çimento13,11-3,60-24,53
Batı Çimento13,67-6,37190,23
Batısöke Çimento2,58-2,275,74
Bayrak Taban Sanayi12,430,9717,15
Bera Holding26,98-3,6433,04
Berkosan Yalıtım10,99-2,3123,21
Beşiktaş Futbol Yat.7,21-9,9978,47
Beyaz Filo10,59-3,294,03
Bilici Yatırım18,661,03181,02
Bim Mağazalar63,00-1,02-11,63
Biotrend Çevre ve Enerji17,292,92

Birko Mensucat1,13-1,741,80
Birlik Mensucat2,56-9,86-26,01
Bizim Mağazaları13,17-1,20-14,26
Borusan Mannesmann28,101,741,08
Borusan Yat. Paz.378,00-1,69-16,79
Bosch Fren Sistemleri943,90-3,31-23,24
Bossa26,10-1,2946,22
Brisa24,461,2426,32
Burçelik21,56-0,742,57
Burçelik Vana26,86-1,40-45,91
Bursa Çimento4,040,00-18,84
Carrefoursa43,64-1,62-39,22
Casa Emtia Petrol152,50-3,9143,87
Ceo Event Medya9,970,3055,05
Coca Cola İçecek83,951,9428,93
Cosmos Yat. Holding9,931,0223,20
Credıtwest Faktorıng3,41-1,16-41,91
Çan2 Termik6,965,14

Çelebi284,204,6055,70
Çelik Halat6,670,91-26,68
Çemaş Döküm1,350,00-20,71
Çemtaş15,10-1,88-3,89
Çimbeton242,80-3,27-18,11
Çimentaş34,90-3,06-3,48
Çimsa23,701,7233,15
Çuhadaroğlu Metal7,30-1,08-4,04
Dagi Giyim2,22-1,77-34,83
Dagi Yatırım Holding12,15-3,88-5,81
Dardanel21,04-4,28-37,19
Datagate Bilgisayar13,220,00-17,94
Demısaş Döküm7,54-1,5716,44
Denge Holding5,60-1,582,19
Deniz GMYO1,93-3,024,77
Derimod10,582,628,62
Derlüks Yatırım Holding9,104,843,17
Desa Deri12,42-0,4827,52
Despec Bilgisayar10,27-0,77-21,36
Deva Holding28,300,0017,63
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,17-2,0122,23
Diriteks Diriliş Tekstil5,20-3,7039,41
Ditaş Doğan17,80-2,5236,86
DO-CO775,50-3,4623,10
Doğan Burda14,20-7,67-36,72
Doğan Holding3,08-0,962,73
Doğtaş Kelebek Mobilya2,662,7014,21
Doğusan5,29-3,4720,78
Doğuş GMYO9,78-4,1219,71
Doğuş Otomotiv28,22-3,163,29
Döktaş Dökümcülük28,361,58-7,38
Duran Doğan Basım11,85-0,9212,96
Dyo Boya13,81-1,1522,79
Eczacıbaşı İlaç6,65-0,60-7,66
Eczacıbaşı Yatırım42,68-0,3758,55
Edip Gayrimenkul2,58-4,80-22,29
Ege Endüstri1.354,00-2,31-18,67
Ege Gübre209,60-1,6944,35
Ege Profil31,28-2,80-18,20
Ege Seramik15,09-1,2446,65
Egeplast23,60-5,60-29,13
Ekiz Kimya6,61-1,20-7,29
Emek Elektrik2,002,56-29,95
Eminiş Ambalaj21,36-5,99-42,02
Emlak Konut GMYO1,960,00-7,31
Enerjisa Enerji11,124,81-3,56
Enka İnşaat8,895,4626,25
Erbosan85,500,71110,83
Ereğli Demir Çelik18,57-4,0341,36
Ersu Gıda4,18-0,48-15,38
Escort Teknoloji6,120,99-6,85
Esenboğa Elektrik29,00-2,3652,42
Etiler Gıda7,90-3,4298,49
Euro Kapital Yat. Ort.4,373,0713,51
Euro Trend Yat. Ort.3,692,222,50
Euro Yat. Ort.4,679,883,55
Euro Yatırım Holding3,290,0015,85
Fade Gıda18,890,21205,17
Fenerbahçe Futbol31,289,995,82
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,852,52-3,32
F-M İzmit Piston121,00-1,63-1,30
Fonet Bilgi Teknolojileri14,020,797,60
Ford Otosan174,50-2,8442,87
Formet Celik Kapi Sanayi1,28-2,29-47,82
Frigo Pak Gıda24,86-1,7418,49
Galata Wind Enerji4,40-0,68

Galatasaray Sportif3,445,20-15,06
Garanti Bankası8,231,86-18,92
Garanti Faktoring11,57-1,533,95
Garanti Yat. Ort.2,61-2,61-19,20
Gedik Y. Men. Değ.20,301,3063,12
Gediz Ambalaj48,407,0880,60
Gentaş4,85-0,82-18,35
Gersan Elektrik6,003,45-2,28
Global Men. Değ.6,68-0,3011,15
Global Yat. Holding3,67-1,34-21,58
Good-Year8,11-0,61-2,99
Göltaş Çimento49,30-1,8919,49
Gözde Girişim6,44-0,92-19,30
GSD Denizcilik5,90-1,0117,06
GSD Holding1,84-0,54-26,69
Gübre Fabrik.62,700,24-27,14
Güler Yat. Holding2,45-1,61-29,25
Halk GMYO3,281,232,34
Hatay Tekstil19,45-2,2639,43
Hedef Girişim4,583,1533,66
Hektaş9,56-0,9378,95
HUB Girişim14,50-0,96-20,33
Hürriyet Gzt.1,60-2,44-23,81
ICBC Turkey Bank5,06-0,39-22,15
İdealist Danışmanlık84,000,12524,07
İdealist GMYO6,180,82-9,12
İhlas Ev Aletleri1,18-2,48-37,23
İhlas Gayrimenkul1,06-0,93-15,20
İhlas Gazetecilik1,25-5,30-49,26
İhlas Holding0,60-1,64-46,56
İhlas Yayın Holding0,75-1,32-34,21
İndeks Bilgisayar7,372,6554,10
Info Yatırım6,62-0,752,64
İntema46,84-3,6217,39
Inveo Yatırım Holding145,001,83227,91
İpek Doğal Enerji14,500,2810,86
İskenderun Demir Çelik12,78-3,7741,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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