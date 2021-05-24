Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

24.05.2021 18:40
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,71-0,30-13,31
Acıpayam Selüloz18,24-1,086,54
Adel Kalemcilik22,940,17-32,99
Adese Gayrimenkul1,792,29-36,07
Afyon Çimento4,21-1,64-17,61
Ak Enerji1,53-1,29-30,77
Akbank5,21-0,57-22,91
Akçansa18,760,4316,51
Akdeniz Yatırım Hold.2,115,50-12,20
Akfen GMYO4,041,00-16,87
Akın Tekstil39,12-2,4423,17
Akiş GMYO1,992,05-28,73
Akmerkez GMYO44,66-1,80-28,49
Aksa16,790,4221,54
Aksa Enerji13,41-0,9680,24
Aksigorta7,83-1,88-9,98
Aksu Enerji5,790,70-23,28
Alarko Carrıer328,00-0,97-10,11
Alarko GMYO23,36-1,93-7,78
Alarko Holding10,753,9726,15
Albaraka Türk1,61-0,62-17,01
Alcatel Lucent Teletaş28,600,56-3,57
Alkim Kağıt16,20-0,2525,16
Alkim Kimya16,32-0,6715,85
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,27-0,873,65
Altınyunus Çeşme74,00-1,5348,12
Anadolu Efes24,92-0,407,51
Anadolu Grubu Holding24,46-1,37-7,04
Anadolu Hayat Emek.9,522,1518,47
Anadolu Isuzu19,532,148,50
Anadolu Sigorta6,74-0,59-6,65
Anel Elektrik3,66-3,6815,46
Arçelik32,440,1213,99
ARD Bilişim Teknolojileri52,70-1,959,61
Arena Bilgisayar45,30-2,3732,96
Armada Bilgisayar47,80-1,97-2,61
Arsan Tekstil5,17-0,9628,12
Arzum Ev Aletleri19,82-2,08-19,50
Aselsan15,391,58-15,67
Ata GMYO3,82-3,78-30,67
Atakule GMYO2,55-1,161,19
Atlantis Yatırım Holding4,664,72-16,19
Atlas Yat. Ort.1,51-1,31-13,71
AvivaSA Emeklilik Hayat18,994,347,99
Avrasya GMYO2,86-3,389,19
Avrasya Petrol ve Tur.3,004,17-6,25
Avrupa Yatırım Holding6,50-5,258,33
Aydem Enerji8,13-1,22

Ayen Enerji5,870,178,50
Ayes Çelik Hasır ve Çit24,50-5,77117,21
Aygaz13,91-1,97-1,95
Bagfaş25,501,5927,50
Bak Ambalaj22,60-1,6511,88
Balatacılar Balatacılık5,80-3,97-29,61
Bantaş Ambalaj6,21-2,5132,41
Banvit59,000,0013,46
Baştaş Başkent Çimento14,279,94-17,85
Batı Çimento12,76-3,84170,91
Batısöke Çimento2,590,006,15
Bayrak Taban Sanayi12,220,9915,17
Bera Holding27,72-3,3536,69
Berkosan Yalıtım10,71-1,2020,07
Beşiktaş Futbol Yat.6,94-4,6771,78
Beyaz Filo10,28-2,930,98
Bilici Yatırım19,09-2,85187,50
Bim Mağazalar62,50-0,64-12,34
Biotrend Çevre ve Enerji17,270,17

Birko Mensucat1,13-1,741,80
Birlik Mensucat2,48-2,75-28,32
Bizim Mağazaları13,26-0,67-13,67
Borusan Mannesmann29,461,105,97
Borusan Yat. Paz.369,70-1,75-18,62
Bosch Fren Sistemleri910,10-1,64-25,99
Bossa26,00-0,7645,66
Brisa23,82-1,2423,02
Burçelik21,18-1,760,76
Burçelik Vana26,26-2,01-47,12
Bursa Çimento3,98-0,75-20,04
Carrefoursa43,08-1,55-40,00
Casa Emtia Petrol142,000,0033,96
Ceo Event Medya10,300,0060,19
Coca Cola İçecek82,45-0,2426,62
Cosmos Yat. Holding10,07-4,1024,94
Credıtwest Faktorıng3,30-2,65-43,78
Çan2 Termik7,10-1,25

Çelebi289,801,8658,77
Çelik Halat6,47-1,67-28,88
Çemaş Döküm1,28-3,76-24,82
Çemtaş15,20-2,44-3,25
Çimbeton247,90-0,56-16,39
Çimentaş34,50-3,20-4,59
Çimsa24,142,6435,62
Çuhadaroğlu Metal7,20-0,14-5,35
Dagi Giyim2,260,44-33,65
Dagi Yatırım Holding12,73-0,55-1,32
Dardanel21,70-0,91-35,22
Datagate Bilgisayar13,150,15-18,37
Demısaş Döküm7,32-3,4313,04
Denge Holding5,38-3,58-1,82
Deniz GMYO1,88-2,592,06
Derimod10,13-2,314,00
Derlüks Yatırım Holding8,12-9,98-7,94
Desa Deri12,561,2128,95
Despec Bilgisayar10,26-1,63-21,44
Deva Holding28,36-0,6317,88
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,64-2,3917,31
Diriteks Diriliş Tekstil4,97-4,4233,24
Ditaş Doğan17,40-1,1933,79
DO-CO768,40-2,5721,97
Doğan Burda13,58-2,93-39,48
Doğan Holding3,15-0,635,06
Doğtaş Kelebek Mobilya2,600,7811,64
Doğusan5,23-6,1019,41
Doğuş GMYO9,740,3119,22
Doğuş Otomotiv27,48-1,860,58
Döktaş Dökümcülük30,90-0,900,91
Duran Doğan Basım11,53-1,459,91
Dyo Boya13,51-2,1720,12
Eczacıbaşı İlaç6,50-0,91-9,75
Eczacıbaşı Yatırım41,20-3,0653,05
Edip Gayrimenkul2,45-2,39-26,20
Ege Endüstri1.319,70-0,85-20,73
Ege Gübre211,702,9247,57
Ege Profil32,203,01-15,79
Ege Seramik14,68-0,6142,66
Egeplast24,20-3,20-27,33
Ekiz Kimya6,550,00-8,13
Emek Elektrik1,90-1,55-33,46
Eminiş Ambalaj22,500,00-38,93
Emlak Konut GMYO1,981,02-6,37
Enerjisa Enerji11,161,82-3,21
Enka İnşaat8,951,2427,10
Erbosan83,00-2,35104,66
Ereğli Demir Çelik19,232,7846,39
Ersu Gıda4,08-1,92-17,41
Escort Teknoloji5,92-0,84-9,89
Esenboğa Elektrik28,46-2,0049,58
Etiler Gıda7,80-1,2795,98
Euro Kapital Yat. Ort.4,68-0,4321,56
Euro Trend Yat. Ort.3,59-4,52-0,28
Euro Yat. Ort.4,80-2,836,43
Euro Yatırım Holding3,29-0,3015,85
Fade Gıda19,391,57213,25
Fenerbahçe Futbol33,466,4913,19
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,75-3,17-6,71
F-M İzmit Piston117,10-2,17-4,48
Fonet Bilgi Teknolojileri14,711,3112,89
Ford Otosan169,80-1,3939,02
Formet Celik Kapi Sanayi1,25-3,10-49,05
Frigo Pak Gıda22,46-7,957,05
Galata Wind Enerji4,38-1,35

Galatasaray Sportif3,42-2,01-15,56
Garanti Bankası8,08-0,98-20,40
Garanti Faktoring10,95-2,84-1,62
Garanti Yat. Ort.2,55-1,54-21,05
Gedik Y. Men. Değ.19,64-3,4457,82
Gediz Ambalaj48,000,2979,10
Gentaş5,042,86-15,15
Gersan Elektrik5,77-2,20-6,03
Global Men. Değ.6,51-2,548,32
Global Yat. Holding3,56-2,20-23,93
Good-Year7,68-1,50-3,62
Göltaş Çimento47,44-1,5414,98
Gözde Girişim6,32-1,40-20,80
GSD Denizcilik5,870,5116,47
GSD Holding1,84-0,54-26,69
Gübre Fabrik.64,803,68-24,69
Güler Yat. Holding2,540,79-26,65
Halk GMYO3,23-0,310,78
Hatay Tekstil21,121,9351,40
Hedef Girişim3,27-1,1629,52
Hektaş9,50-1,7677,83
HUB Girişim14,14-1,81-22,31
Hürriyet Gzt.1,56-3,11-25,71
ICBC Turkey Bank5,070,80-22,00
İdealist Danışmanlık79,00-4,47486,92
İdealist GMYO6,05-2,10-11,03
İhlas Ev Aletleri1,16-1,69-38,30
İhlas Gayrimenkul1,040,00-16,80
İhlas Gazetecilik1,17-2,50-52,51
İhlas Holding0,60-1,64-46,56
İhlas Yayın Holding0,73-2,67-35,96
İndeks Bilgisayar7,18-0,2850,13
Info Yatırım6,38-2,45-1,09
İntema47,36-2,5918,70
Inveo Yatırım Holding132,90-3,35200,54
İpek Doğal Enerji14,40-0,4110,09
İskenderun Demir Çelik13,231,0746,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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