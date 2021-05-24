Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 6,71 -0,30 -13,31 Acıpayam Selüloz 18,24 -1,08 6,54 Adel Kalemcilik 22,94 0,17 -32,99 Adese Gayrimenkul 1,79 2,29 -36,07 Afyon Çimento 4,21 -1,64 -17,61 Ak Enerji 1,53 -1,29 -30,77 Akbank 5,21 -0,57 -22,91 Akçansa 18,76 0,43 16,51 Akdeniz Yatırım Hold. 2,11 5,50 -12,20 Akfen GMYO 4,04 1,00 -16,87 Akın Tekstil 39,12 -2,44 23,17 Akiş GMYO 1,99 2,05 -28,73 Akmerkez GMYO 44,66 -1,80 -28,49 Aksa 16,79 0,42 21,54 Aksa Enerji 13,41 -0,96 80,24 Aksigorta 7,83 -1,88 -9,98 Aksu Enerji 5,79 0,70 -23,28 Alarko Carrıer 328,00 -0,97 -10,11 Alarko GMYO 23,36 -1,93 -7,78 Alarko Holding 10,75 3,97 26,15 Albaraka Türk 1,61 -0,62 -17,01 Alcatel Lucent Teletaş 28,60 0,56 -3,57 Alkim Kağıt 16,20 -0,25 25,16 Alkim Kimya 16,32 -0,67 15,85 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,27 -0,87 3,65 Altınyunus Çeşme 74,00 -1,53 48,12 Anadolu Efes 24,92 -0,40 7,51 Anadolu Grubu Holding 24,46 -1,37 -7,04 Anadolu Hayat Emek. 9,52 2,15 18,47 Anadolu Isuzu 19,53 2,14 8,50 Anadolu Sigorta 6,74 -0,59 -6,65 Anel Elektrik 3,66 -3,68 15,46 Arçelik 32,44 0,12 13,99 ARD Bilişim Teknolojileri 52,70 -1,95 9,61 Arena Bilgisayar 45,30 -2,37 32,96 Armada Bilgisayar 47,80 -1,97 -2,61 Arsan Tekstil 5,17 -0,96 28,12 Arzum Ev Aletleri 19,82 -2,08 -19,50 Aselsan 15,39 1,58 -15,67 Ata GMYO 3,82 -3,78 -30,67 Atakule GMYO 2,55 -1,16 1,19 Atlantis Yatırım Holding 4,66 4,72 -16,19 Atlas Yat. Ort. 1,51 -1,31 -13,71 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,99 4,34 7,99 Avrasya GMYO 2,86 -3,38 9,19 Avrasya Petrol ve Tur. 3,00 4,17 -6,25 Avrupa Yatırım Holding 6,50 -5,25 8,33 Aydem Enerji 8,13 -1,22 Ayen Enerji 5,87 0,17 8,50 Ayes Çelik Hasır ve Çit 24,50 -5,77 117,21 Aygaz 13,91 -1,97 -1,95 Bagfaş 25,50 1,59 27,50 Bak Ambalaj 22,60 -1,65 11,88 Balatacılar Balatacılık 5,80 -3,97 -29,61 Bantaş Ambalaj 6,21 -2,51 32,41 Banvit 59,00 0,00 13,46 Baştaş Başkent Çimento 14,27 9,94 -17,85 Batı Çimento 12,76 -3,84 170,91 Batısöke Çimento 2,59 0,00 6,15 Bayrak Taban Sanayi 12,22 0,99 15,17 Bera Holding 27,72 -3,35 36,69 Berkosan Yalıtım 10,71 -1,20 20,07 Beşiktaş Futbol Yat. 6,94 -4,67 71,78 Beyaz Filo 10,28 -2,93 0,98 Bilici Yatırım 19,09 -2,85 187,50 Bim Mağazalar 62,50 -0,64 -12,34 Biotrend Çevre ve Enerji 17,27 0,17 Birko Mensucat 1,13 -1,74 1,80 Birlik Mensucat 2,48 -2,75 -28,32 Bizim Mağazaları 13,26 -0,67 -13,67 Borusan Mannesmann 29,46 1,10 5,97 Borusan Yat. Paz. 369,70 -1,75 -18,62 Bosch Fren Sistemleri 910,10 -1,64 -25,99 Bossa 26,00 -0,76 45,66 Brisa 23,82 -1,24 23,02 Burçelik 21,18 -1,76 0,76 Burçelik Vana 26,26 -2,01 -47,12 Bursa Çimento 3,98 -0,75 -20,04 Carrefoursa 43,08 -1,55 -40,00 Casa Emtia Petrol 142,00 0,00 33,96 Ceo Event Medya 10,30 0,00 60,19 Coca Cola İçecek 82,45 -0,24 26,62 Cosmos Yat. Holding 10,07 -4,10 24,94 Credıtwest Faktorıng 3,30 -2,65 -43,78 Çan2 Termik 7,10 -1,25 Çelebi 289,80 1,86 58,77 Çelik Halat 6,47 -1,67 -28,88 Çemaş Döküm 1,28 -3,76 -24,82 Çemtaş 15,20 -2,44 -3,25 Çimbeton 247,90 -0,56 -16,39 Çimentaş 34,50 -3,20 -4,59 Çimsa 24,14 2,64 35,62 Çuhadaroğlu Metal 7,20 -0,14 -5,35 Dagi Giyim 2,26 0,44 -33,65 Dagi Yatırım Holding 12,73 -0,55 -1,32 Dardanel 21,70 -0,91 -35,22 Datagate Bilgisayar 13,15 0,15 -18,37 Demısaş Döküm 7,32 -3,43 13,04 Denge Holding 5,38 -3,58 -1,82 Deniz GMYO 1,88 -2,59 2,06 Derimod 10,13 -2,31 4,00 Derlüks Yatırım Holding 8,12 -9,98 -7,94 Desa Deri 12,56 1,21 28,95 Despec Bilgisayar 10,26 -1,63 -21,44 Deva Holding 28,36 -0,63 17,88 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,64 -2,39 17,31 Diriteks Diriliş Tekstil 4,97 -4,42 33,24 Ditaş Doğan 17,40 -1,19 33,79 DO-CO 768,40 -2,57 21,97 Doğan Burda 13,58 -2,93 -39,48 Doğan Holding 3,15 -0,63 5,06 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,60 0,78 11,64 Doğusan 5,23 -6,10 19,41 Doğuş GMYO 9,74 0,31 19,22 Doğuş Otomotiv 27,48 -1,86 0,58 Döktaş Dökümcülük 30,90 -0,90 0,91 Duran Doğan Basım 11,53 -1,45 9,91 Dyo Boya 13,51 -2,17 20,12 Eczacıbaşı İlaç 6,50 -0,91 -9,75 Eczacıbaşı Yatırım 41,20 -3,06 53,05 Edip Gayrimenkul 2,45 -2,39 -26,20 Ege Endüstri 1.319,70 -0,85 -20,73 Ege Gübre 211,70 2,92 47,57 Ege Profil 32,20 3,01 -15,79 Ege Seramik 14,68 -0,61 42,66 Egeplast 24,20 -3,20 -27,33 Ekiz Kimya 6,55 0,00 -8,13 Emek Elektrik 1,90 -1,55 -33,46 Eminiş Ambalaj 22,50 0,00 -38,93 Emlak Konut GMYO 1,98 1,02 -6,37 Enerjisa Enerji 11,16 1,82 -3,21 Enka İnşaat 8,95 1,24 27,10 Erbosan 83,00 -2,35 104,66 Ereğli Demir Çelik 19,23 2,78 46,39 Ersu Gıda 4,08 -1,92 -17,41 Escort Teknoloji 5,92 -0,84 -9,89 Esenboğa Elektrik 28,46 -2,00 49,58 Etiler Gıda 7,80 -1,27 95,98 Euro Kapital Yat. Ort. 4,68 -0,43 21,56 Euro Trend Yat. Ort. 3,59 -4,52 -0,28 Euro Yat. Ort. 4,80 -2,83 6,43 Euro Yatırım Holding 3,29 -0,30 15,85 Fade Gıda 19,39 1,57 213,25 Fenerbahçe Futbol 33,46 6,49 13,19 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,75 -3,17 -6,71 F-M İzmit Piston 117,10 -2,17 -4,48 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,71 1,31 12,89 Ford Otosan 169,80 -1,39 39,02 Formet Celik Kapi Sanayi 1,25 -3,10 -49,05 Frigo Pak Gıda 22,46 -7,95 7,05 Galata Wind Enerji 4,38 -1,35 Galatasaray Sportif 3,42 -2,01 -15,56 Garanti Bankası 8,08 -0,98 -20,40 Garanti Faktoring 10,95 -2,84 -1,62 Garanti Yat. Ort. 2,55 -1,54 -21,05 Gedik Y. Men. Değ. 19,64 -3,44 57,82 Gediz Ambalaj 48,00 0,29 79,10 Gentaş 5,04 2,86 -15,15 Gersan Elektrik 5,77 -2,20 -6,03 Global Men. Değ. 6,51 -2,54 8,32 Global Yat. Holding 3,56 -2,20 -23,93 Good-Year 7,68 -1,50 -3,62 Göltaş Çimento 47,44 -1,54 14,98 Gözde Girişim 6,32 -1,40 -20,80 GSD Denizcilik 5,87 0,51 16,47 GSD Holding 1,84 -0,54 -26,69 Gübre Fabrik. 64,80 3,68 -24,69 Güler Yat. Holding 2,54 0,79 -26,65 Halk GMYO 3,23 -0,31 0,78 Hatay Tekstil 21,12 1,93 51,40 Hedef Girişim 3,27 -1,16 29,52 Hektaş 9,50 -1,76 77,83 HUB Girişim 14,14 -1,81 -22,31 Hürriyet Gzt. 1,56 -3,11 -25,71 ICBC Turkey Bank 5,07 0,80 -22,00 İdealist Danışmanlık 79,00 -4,47 486,92 İdealist GMYO 6,05 -2,10 -11,03 İhlas Ev Aletleri 1,16 -1,69 -38,30 İhlas Gayrimenkul 1,04 0,00 -16,80 İhlas Gazetecilik 1,17 -2,50 -52,51 İhlas Holding 0,60 -1,64 -46,56 İhlas Yayın Holding 0,73 -2,67 -35,96 İndeks Bilgisayar 7,18 -0,28 50,13 Info Yatırım 6,38 -2,45 -1,09 İntema 47,36 -2,59 18,70 Inveo Yatırım Holding 132,90 -3,35 200,54 İpek Doğal Enerji 14,40 -0,41 10,09 İskenderun Demir Çelik 13,23 1,07 46,41 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 24 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 178 kişi vefat etti, 7 bin 523 yeni vaka tespit edildi

Mehmet Ağar hakkındaki kararı bozan hakimleri hedef gösteren Fatih Tezcan için soruşturma başlatıldı

Fatih Terim'in yeni sezon planlamasına yönelik raporu ortaya çıktı! Birçok futbolcuyu takımda istemiyor

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye SİHA ihraç edecek

Babasını kaybeden fenomen Duygu Özaslan, acısını takipçileriyle paylaştı

Fransızlar, bizim çocuklara yılın takımında yer vermedi!

Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor

İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak