Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

25.05.2021 19:05
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,40-4,62-17,31
Acıpayam Selüloz17,54-3,842,45
Adel Kalemcilik21,54-6,10-37,08
Adese Gayrimenkul1,71-4,47-38,93
Afyon Çimento3,94-6,41-22,90
Ak Enerji1,47-3,92-33,48
Akbank5,10-2,11-24,53
Akçansa17,48-6,828,56
Akdeniz Yatırım Hold.1,90-9,95-20,94
Akfen GMYO4,03-0,25-17,08
Akın Tekstil37,56-3,9918,26
Akiş GMYO1,82-8,54-34,82
Akmerkez GMYO42,00-5,96-32,75
Aksa15,88-5,4214,95
Aksa Enerji12,65-5,6770,03
Aksigorta7,56-3,45-13,09
Aksu Enerji5,54-4,32-26,60
Alarko Carrıer312,50-4,73-14,36
Alarko GMYO21,88-6,34-13,62
Alarko Holding10,09-6,1418,41
Albaraka Türk1,57-2,48-19,07
Alcatel Lucent Teletaş26,64-6,85-10,18
Alkim Kağıt15,50-4,3219,75
Alkim Kimya15,77-3,3711,95
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,14-5,73-2,28
Altınyunus Çeşme69,60-5,9539,31
Anadolu Efes24,50-1,695,69
Anadolu Grubu Holding23,24-4,99-11,67
Anadolu Hayat Emek.9,50-0,2118,23
Anadolu Isuzu18,69-4,303,83
Anadolu Sigorta6,55-2,82-9,28
Anel Elektrik3,40-7,107,26
Arçelik31,76-2,1011,60
ARD Bilişim Teknolojileri50,75-3,705,55
Arena Bilgisayar42,78-5,5625,57
Armada Bilgisayar46,24-3,26-5,79
Arsan Tekstil4,99-3,4823,66
Arzum Ev Aletleri18,80-5,15-23,64
Aselsan14,72-4,35-19,34
Ata GMYO3,70-3,14-32,85
Atakule GMYO2,42-5,10-3,97
Atlantis Yatırım Holding4,38-6,01-21,22
Atlas Yat. Ort.1,50-0,66-14,29
AvivaSA Emeklilik Hayat18,51-2,535,26
Avrasya GMYO2,72-4,903,84
Avrasya Petrol ve Tur.2,86-4,67-10,63
Avrupa Yatırım Holding6,581,239,67
Aydem Enerji7,87-3,20

Ayen Enerji5,58-4,943,14
Ayes Çelik Hasır ve Çit22,06-9,9695,57
Aygaz13,13-5,61-7,45
Bagfaş23,58-7,5317,90
Bak Ambalaj22,981,6813,76
Balatacılar Balatacılık5,48-5,52-33,50
Bantaş Ambalaj5,95-4,1926,87
Banvit58,50-0,8512,50
Baştaş Başkent Çimento13,67-4,20-21,30
Batı Çimento11,96-6,27153,93
Batısöke Çimento2,47-4,631,23
Bayrak Taban Sanayi11,79-3,5211,12
Bera Holding26,54-4,2630,87
Berkosan Yalıtım10,04-6,2612,56
Beşiktaş Futbol Yat.6,25-9,9454,70
Beyaz Filo9,76-5,06-4,13
Bilici Yatırım18,70-2,04181,63
Bim Mağazalar61,35-1,84-13,95
Biotrend Çevre ve Enerji17,12-0,87

Birko Mensucat1,10-2,65-0,90
Birlik Mensucat2,29-7,66-33,82
Bizim Mağazaları12,55-5,35-18,29
Borusan Mannesmann27,40-6,99-1,44
Borusan Yat. Paz.347,30-6,06-23,55
Bosch Fren Sistemleri880,00-3,31-28,44
Bossa25,34-2,5441,96
Brisa22,64-4,9516,92
Burçelik22,486,146,95
Burçelik Vana28,889,98-41,84
Bursa Çimento3,75-5,78-24,66
Carrefoursa41,82-2,92-41,75
Casa Emtia Petrol139,00-2,1131,13
Ceo Event Medya10,542,3363,92
Coca Cola İçecek80,15-2,7923,09
Cosmos Yat. Holding9,90-1,6922,83
Credıtwest Faktorıng3,29-0,30-43,95
Çan2 Termik7,576,62

Çelebi271,50-6,3148,75
Çelik Halat6,30-2,63-30,75
Çemaş Döküm1,22-4,69-28,35
Çemtaş14,45-4,93-8,03
Çimbeton237,50-4,20-19,90
Çimentaş32,70-5,22-9,57
Çimsa22,58-6,4626,85
Çuhadaroğlu Metal7,02-2,50-7,72
Dagi Giyim2,07-8,41-39,23
Dagi Yatırım Holding11,72-7,93-9,15
Dardanel20,60-5,07-38,51
Datagate Bilgisayar12,27-6,69-23,84
Demısaş Döküm7,19-1,7811,03
Denge Holding5,01-6,88-8,58
Deniz GMYO1,80-4,26-2,28
Derimod9,95-1,782,16
Derlüks Yatırım Holding7,31-9,98-17,12
Desa Deri12,04-4,1423,61
Despec Bilgisayar9,90-3,51-24,20
Deva Holding27,04-4,6512,39
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,86-6,1710,07
Diriteks Diriliş Tekstil4,55-8,4521,98
Ditaş Doğan16,15-7,1824,17
DO-CO767,80-0,0821,87
Doğan Burda12,96-4,57-42,25
Doğan Holding3,07-2,542,40
Doğtaş Kelebek Mobilya2,40-7,693,05
Doğusan5,00-4,4014,16
Doğuş GMYO9,10-6,5711,38
Doğuş Otomotiv26,18-4,73-4,18
Döktaş Dökümcülük30,80-0,320,59
Duran Doğan Basım10,98-4,774,67
Dyo Boya12,52-7,3311,32
Eczacıbaşı İlaç6,15-5,38-14,61
Eczacıbaşı Yatırım39,10-5,1045,25
Edip Gayrimenkul2,27-7,35-31,63
Ege Endüstri1.265,00-4,14-24,02
Ege Gübre201,40-4,8740,39
Ege Profil30,62-4,91-19,93
Ege Seramik14,12-3,8137,22
Egeplast22,98-5,04-30,99
Ekiz Kimya6,35-3,05-10,94
Emek Elektrik1,81-4,74-36,61
Eminiş Ambalaj21,84-2,93-40,72
Emlak Konut GMYO1,85-6,57-12,51
Enerjisa Enerji10,46-6,27-9,28
Enka İnşaat8,55-4,4721,42
Erbosan80,30-3,2598,00
Ereğli Demir Çelik18,48-3,9040,68
Ersu Gıda3,92-3,92-20,65
Escort Teknoloji6,519,97-0,91
Esenboğa Elektrik26,88-5,5541,28
Etiler Gıda7,02-10,0076,38
Euro Kapital Yat. Ort.4,52-3,4217,40
Euro Trend Yat. Ort.3,35-6,69-6,94
Euro Yat. Ort.4,53-5,620,44
Euro Yatırım Holding3,10-5,789,15
Fade Gıda18,50-4,59198,87
Fenerbahçe Futbol33,961,4914,88
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,750,00-6,71
F-M İzmit Piston112,90-3,59-7,91
Fonet Bilgi Teknolojileri13,80-6,195,91
Ford Otosan165,70-2,4135,67
Formet Celik Kapi Sanayi1,271,60-48,23
Frigo Pak Gıda20,68-7,93-1,43
Galata Wind Enerji4,17-4,79

Galatasaray Sportif3,29-3,80-18,77
Garanti Bankası7,80-3,47-23,16
Garanti Faktoring10,30-5,94-7,46
Garanti Yat. Ort.2,46-3,53-23,84
Gedik Y. Men. Değ.18,70-4,7950,26
Gediz Ambalaj46,26-3,6372,61
Gentaş4,66-7,54-21,55
Gersan Elektrik5,45-5,55-11,24
Global Men. Değ.6,04-7,220,50
Global Yat. Holding3,43-3,65-26,71
Good-Year7,25-5,60-9,01
Göltaş Çimento44,28-6,667,32
Gözde Girişim6,00-5,06-24,81
GSD Denizcilik5,29-9,884,96
GSD Holding1,74-5,43-30,68
Gübre Fabrik.61,05-5,79-29,05
Güler Yat. Holding2,40-5,51-30,69
Halk GMYO3,09-4,33-3,59
Hatay Tekstil19,17-7,1440,59
Hedef Girişim3,06-6,4221,20
Hektaş9,02-5,0568,84
HUB Girişim13,00-8,06-28,57
Hürriyet Gzt.1,50-3,85-28,57
ICBC Turkey Bank4,91-3,16-24,46
İdealist Danışmanlık75,00-5,06457,21
İdealist GMYO5,97-1,32-12,21
İhlas Ev Aletleri1,11-4,31-40,96
İhlas Gayrimenkul0,99-4,81-20,80
İhlas Gazetecilik1,11-5,13-54,94
İhlas Holding0,58-3,33-48,34
İhlas Yayın Holding0,69-5,48-39,47
İndeks Bilgisayar6,75-5,9941,14
Info Yatırım6,06-5,02-6,05
İntema43,72-7,699,57
Inveo Yatırım Holding127,10-4,36187,43
İpek Doğal Enerji13,37-7,152,22
İskenderun Demir Çelik12,70-4,0140,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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