Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 6,40 -4,62 -17,31 Acıpayam Selüloz 17,54 -3,84 2,45 Adel Kalemcilik 21,54 -6,10 -37,08 Adese Gayrimenkul 1,71 -4,47 -38,93 Afyon Çimento 3,94 -6,41 -22,90 Ak Enerji 1,47 -3,92 -33,48 Akbank 5,10 -2,11 -24,53 Akçansa 17,48 -6,82 8,56 Akdeniz Yatırım Hold. 1,90 -9,95 -20,94 Akfen GMYO 4,03 -0,25 -17,08 Akın Tekstil 37,56 -3,99 18,26 Akiş GMYO 1,82 -8,54 -34,82 Akmerkez GMYO 42,00 -5,96 -32,75 Aksa 15,88 -5,42 14,95 Aksa Enerji 12,65 -5,67 70,03 Aksigorta 7,56 -3,45 -13,09 Aksu Enerji 5,54 -4,32 -26,60 Alarko Carrıer 312,50 -4,73 -14,36 Alarko GMYO 21,88 -6,34 -13,62 Alarko Holding 10,09 -6,14 18,41 Albaraka Türk 1,57 -2,48 -19,07 Alcatel Lucent Teletaş 26,64 -6,85 -10,18 Alkim Kağıt 15,50 -4,32 19,75 Alkim Kimya 15,77 -3,37 11,95 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,14 -5,73 -2,28 Altınyunus Çeşme 69,60 -5,95 39,31 Anadolu Efes 24,50 -1,69 5,69 Anadolu Grubu Holding 23,24 -4,99 -11,67 Anadolu Hayat Emek. 9,50 -0,21 18,23 Anadolu Isuzu 18,69 -4,30 3,83 Anadolu Sigorta 6,55 -2,82 -9,28 Anel Elektrik 3,40 -7,10 7,26 Arçelik 31,76 -2,10 11,60 ARD Bilişim Teknolojileri 50,75 -3,70 5,55 Arena Bilgisayar 42,78 -5,56 25,57 Armada Bilgisayar 46,24 -3,26 -5,79 Arsan Tekstil 4,99 -3,48 23,66 Arzum Ev Aletleri 18,80 -5,15 -23,64 Aselsan 14,72 -4,35 -19,34 Ata GMYO 3,70 -3,14 -32,85 Atakule GMYO 2,42 -5,10 -3,97 Atlantis Yatırım Holding 4,38 -6,01 -21,22 Atlas Yat. Ort. 1,50 -0,66 -14,29 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,51 -2,53 5,26 Avrasya GMYO 2,72 -4,90 3,84 Avrasya Petrol ve Tur. 2,86 -4,67 -10,63 Avrupa Yatırım Holding 6,58 1,23 9,67 Aydem Enerji 7,87 -3,20 Ayen Enerji 5,58 -4,94 3,14 Ayes Çelik Hasır ve Çit 22,06 -9,96 95,57 Aygaz 13,13 -5,61 -7,45 Bagfaş 23,58 -7,53 17,90 Bak Ambalaj 22,98 1,68 13,76 Balatacılar Balatacılık 5,48 -5,52 -33,50 Bantaş Ambalaj 5,95 -4,19 26,87 Banvit 58,50 -0,85 12,50 Baştaş Başkent Çimento 13,67 -4,20 -21,30 Batı Çimento 11,96 -6,27 153,93 Batısöke Çimento 2,47 -4,63 1,23 Bayrak Taban Sanayi 11,79 -3,52 11,12 Bera Holding 26,54 -4,26 30,87 Berkosan Yalıtım 10,04 -6,26 12,56 Beşiktaş Futbol Yat. 6,25 -9,94 54,70 Beyaz Filo 9,76 -5,06 -4,13 Bilici Yatırım 18,70 -2,04 181,63 Bim Mağazalar 61,35 -1,84 -13,95 Biotrend Çevre ve Enerji 17,12 -0,87 Birko Mensucat 1,10 -2,65 -0,90 Birlik Mensucat 2,29 -7,66 -33,82 Bizim Mağazaları 12,55 -5,35 -18,29 Borusan Mannesmann 27,40 -6,99 -1,44 Borusan Yat. Paz. 347,30 -6,06 -23,55 Bosch Fren Sistemleri 880,00 -3,31 -28,44 Bossa 25,34 -2,54 41,96 Brisa 22,64 -4,95 16,92 Burçelik 22,48 6,14 6,95 Burçelik Vana 28,88 9,98 -41,84 Bursa Çimento 3,75 -5,78 -24,66 Carrefoursa 41,82 -2,92 -41,75 Casa Emtia Petrol 139,00 -2,11 31,13 Ceo Event Medya 10,54 2,33 63,92 Coca Cola İçecek 80,15 -2,79 23,09 Cosmos Yat. Holding 9,90 -1,69 22,83 Credıtwest Faktorıng 3,29 -0,30 -43,95 Çan2 Termik 7,57 6,62 Çelebi 271,50 -6,31 48,75 Çelik Halat 6,30 -2,63 -30,75 Çemaş Döküm 1,22 -4,69 -28,35 Çemtaş 14,45 -4,93 -8,03 Çimbeton 237,50 -4,20 -19,90 Çimentaş 32,70 -5,22 -9,57 Çimsa 22,58 -6,46 26,85 Çuhadaroğlu Metal 7,02 -2,50 -7,72 Dagi Giyim 2,07 -8,41 -39,23 Dagi Yatırım Holding 11,72 -7,93 -9,15 Dardanel 20,60 -5,07 -38,51 Datagate Bilgisayar 12,27 -6,69 -23,84 Demısaş Döküm 7,19 -1,78 11,03 Denge Holding 5,01 -6,88 -8,58 Deniz GMYO 1,80 -4,26 -2,28 Derimod 9,95 -1,78 2,16 Derlüks Yatırım Holding 7,31 -9,98 -17,12 Desa Deri 12,04 -4,14 23,61 Despec Bilgisayar 9,90 -3,51 -24,20 Deva Holding 27,04 -4,65 12,39 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,86 -6,17 10,07 Diriteks Diriliş Tekstil 4,55 -8,45 21,98 Ditaş Doğan 16,15 -7,18 24,17 DO-CO 767,80 -0,08 21,87 Doğan Burda 12,96 -4,57 -42,25 Doğan Holding 3,07 -2,54 2,40 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,40 -7,69 3,05 Doğusan 5,00 -4,40 14,16 Doğuş GMYO 9,10 -6,57 11,38 Doğuş Otomotiv 26,18 -4,73 -4,18 Döktaş Dökümcülük 30,80 -0,32 0,59 Duran Doğan Basım 10,98 -4,77 4,67 Dyo Boya 12,52 -7,33 11,32 Eczacıbaşı İlaç 6,15 -5,38 -14,61 Eczacıbaşı Yatırım 39,10 -5,10 45,25 Edip Gayrimenkul 2,27 -7,35 -31,63 Ege Endüstri 1.265,00 -4,14 -24,02 Ege Gübre 201,40 -4,87 40,39 Ege Profil 30,62 -4,91 -19,93 Ege Seramik 14,12 -3,81 37,22 Egeplast 22,98 -5,04 -30,99 Ekiz Kimya 6,35 -3,05 -10,94 Emek Elektrik 1,81 -4,74 -36,61 Eminiş Ambalaj 21,84 -2,93 -40,72 Emlak Konut GMYO 1,85 -6,57 -12,51 Enerjisa Enerji 10,46 -6,27 -9,28 Enka İnşaat 8,55 -4,47 21,42 Erbosan 80,30 -3,25 98,00 Ereğli Demir Çelik 18,48 -3,90 40,68 Ersu Gıda 3,92 -3,92 -20,65 Escort Teknoloji 6,51 9,97 -0,91 Esenboğa Elektrik 26,88 -5,55 41,28 Etiler Gıda 7,02 -10,00 76,38 Euro Kapital Yat. Ort. 4,52 -3,42 17,40 Euro Trend Yat. Ort. 3,35 -6,69 -6,94 Euro Yat. Ort. 4,53 -5,62 0,44 Euro Yatırım Holding 3,10 -5,78 9,15 Fade Gıda 18,50 -4,59 198,87 Fenerbahçe Futbol 33,96 1,49 14,88 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,75 0,00 -6,71 F-M İzmit Piston 112,90 -3,59 -7,91 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,80 -6,19 5,91 Ford Otosan 165,70 -2,41 35,67 Formet Celik Kapi Sanayi 1,27 1,60 -48,23 Frigo Pak Gıda 20,68 -7,93 -1,43 Galata Wind Enerji 4,17 -4,79 Galatasaray Sportif 3,29 -3,80 -18,77 Garanti Bankası 7,80 -3,47 -23,16 Garanti Faktoring 10,30 -5,94 -7,46 Garanti Yat. Ort. 2,46 -3,53 -23,84 Gedik Y. Men. Değ. 18,70 -4,79 50,26 Gediz Ambalaj 46,26 -3,63 72,61 Gentaş 4,66 -7,54 -21,55 Gersan Elektrik 5,45 -5,55 -11,24 Global Men. Değ. 6,04 -7,22 0,50 Global Yat. Holding 3,43 -3,65 -26,71 Good-Year 7,25 -5,60 -9,01 Göltaş Çimento 44,28 -6,66 7,32 Gözde Girişim 6,00 -5,06 -24,81 GSD Denizcilik 5,29 -9,88 4,96 GSD Holding 1,74 -5,43 -30,68 Gübre Fabrik. 61,05 -5,79 -29,05 Güler Yat. Holding 2,40 -5,51 -30,69 Halk GMYO 3,09 -4,33 -3,59 Hatay Tekstil 19,17 -7,14 40,59 Hedef Girişim 3,06 -6,42 21,20 Hektaş 9,02 -5,05 68,84 HUB Girişim 13,00 -8,06 -28,57 Hürriyet Gzt. 1,50 -3,85 -28,57 ICBC Turkey Bank 4,91 -3,16 -24,46 İdealist Danışmanlık 75,00 -5,06 457,21 İdealist GMYO 5,97 -1,32 -12,21 İhlas Ev Aletleri 1,11 -4,31 -40,96 İhlas Gayrimenkul 0,99 -4,81 -20,80 İhlas Gazetecilik 1,11 -5,13 -54,94 İhlas Holding 0,58 -3,33 -48,34 İhlas Yayın Holding 0,69 -5,48 -39,47 İndeks Bilgisayar 6,75 -5,99 41,14 Info Yatırım 6,06 -5,02 -6,05 İntema 43,72 -7,69 9,57 Inveo Yatırım Holding 127,10 -4,36 187,43 İpek Doğal Enerji 13,37 -7,15 2,22 İskenderun Demir Çelik 12,70 -4,01 40,55 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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