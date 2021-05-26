Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,43
|0,47
|-16,93
|Acıpayam Selüloz
|17,76
|1,25
|3,74
|Adel Kalemcilik
|21,66
|0,56
|-36,73
|Adese Gayrimenkul
|1,64
|-4,09
|-41,43
|Afyon Çimento
|4,06
|3,05
|-20,55
|Ak Enerji
|1,47
|0,00
|-33,48
|Akbank
|5,23
|2,55
|-22,61
|Akçansa
|17,67
|1,09
|9,74
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,82
|-4,21
|-24,27
|Akfen GMYO
|4,08
|1,24
|-16,05
|Akın Tekstil
|37,88
|0,85
|19,27
|Akiş GMYO
|1,88
|3,30
|-32,67
|Akmerkez GMYO
|42,80
|1,90
|-31,47
|Aksa
|16,29
|2,58
|17,92
|Aksa Enerji
|12,99
|2,69
|74,60
|Aksigorta
|7,85
|3,84
|-9,75
|Aksu Enerji
|5,60
|1,08
|-25,80
|Alarko Carrıer
|311,80
|-0,22
|-14,55
|Alarko GMYO
|22,36
|2,19
|-11,73
|Alarko Holding
|10,24
|1,49
|20,17
|Albaraka Türk
|1,61
|2,55
|-17,01
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,44
|-0,75
|-10,86
|Alkim Kağıt
|15,56
|0,39
|20,21
|Alkim Kimya
|15,97
|1,27
|13,37
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,15
|0,47
|-1,83
|Altınyunus Çeşme
|76,55
|9,99
|53,22
|Anadolu Efes
|24,90
|1,63
|7,42
|Anadolu Grubu Holding
|23,10
|-0,60
|-12,20
|Anadolu Hayat Emek.
|9,38
|-1,26
|16,73
|Anadolu Isuzu
|18,76
|0,37
|4,22
|Anadolu Sigorta
|6,67
|1,83
|-7,62
|Anel Elektrik
|3,40
|0,00
|7,26
|Arçelik
|32,14
|1,20
|12,94
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,70
|1,87
|7,53
|Arena Bilgisayar
|44,92
|5,00
|31,85
|Armada Bilgisayar
|45,92
|-0,69
|-6,44
|Arsan Tekstil
|5,19
|4,01
|28,62
|Arzum Ev Aletleri
|19,41
|3,24
|-21,16
|Aselsan
|15,04
|2,17
|-17,59
|Ata GMYO
|3,74
|1,08
|-32,12
|Atakule GMYO
|2,46
|1,65
|-2,38
|Atlantis Yatırım Holding
|4,30
|-1,83
|-22,66
|Atlas Yat. Ort.
|1,50
|0,00
|-14,29
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,07
|3,03
|8,45
|Avrasya GMYO
|2,73
|0,37
|4,22
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,96
|3,50
|-7,50
|Avrupa Yatırım Holding
|6,31
|-4,10
|5,17
|Aydem Enerji
|7,69
|-2,29
|Ayen Enerji
|5,70
|2,15
|5,36
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|24,00
|8,79
|112,77
|Aygaz
|13,35
|1,68
|-5,90
|Bagfaş
|23,94
|1,53
|19,70
|Bak Ambalaj
|23,08
|0,44
|14,26
|Balatacılar Balatacılık
|5,51
|0,55
|-33,13
|Bantaş Ambalaj
|6,01
|1,01
|28,14
|Banvit
|58,55
|0,09
|12,60
|Baştaş Başkent Çimento
|14,86
|8,71
|-14,45
|Batı Çimento
|12,31
|2,93
|161,36
|Batısöke Çimento
|2,52
|2,02
|3,28
|Bayrak Taban Sanayi
|11,90
|0,93
|12,16
|Bera Holding
|26,90
|1,36
|32,64
|Berkosan Yalıtım
|10,46
|4,18
|17,26
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,51
|4,16
|61,14
|Beyaz Filo
|9,76
|0,00
|-4,13
|Bilici Yatırım
|18,59
|-0,59
|179,97
|Bim Mağazalar
|61,75
|0,65
|-13,39
|Biotrend Çevre ve Enerji
|17,26
|0,82
|Birko Mensucat
|1,12
|1,82
|0,90
|Birlik Mensucat
|2,32
|1,31
|-32,95
|Bizim Mağazaları
|12,74
|1,51
|-17,06
|Borusan Mannesmann
|28,22
|2,99
|1,51
|Borusan Yat. Paz.
|349,90
|0,75
|-22,98
|Bosch Fren Sistemleri
|886,00
|0,68
|-27,95
|Bossa
|25,20
|-0,55
|41,18
|Brisa
|22,70
|0,27
|17,23
|Burçelik
|21,30
|-5,25
|1,33
|Burçelik Vana
|26,90
|-6,86
|-45,83
|Bursa Çimento
|3,85
|2,67
|-22,65
|Carrefoursa
|41,70
|-0,29
|-41,92
|Casa Emtia Petrol
|138,00
|-0,72
|30,19
|Ceo Event Medya
|11,04
|4,74
|71,70
|Coca Cola İçecek
|79,85
|-0,37
|22,63
|Cosmos Yat. Holding
|9,75
|-1,52
|20,97
|Credıtwest Faktorıng
|3,21
|-2,43
|-45,32
|Çan2 Termik
|8,32
|9,91
|Çelebi
|279,70
|3,02
|53,24
|Çelik Halat
|6,26
|-0,63
|-31,19
|Çemaş Döküm
|1,23
|0,82
|-27,76
|Çemtaş
|14,52
|0,48
|-7,58
|Çimbeton
|244,00
|2,74
|-17,71
|Çimentaş
|34,00
|3,98
|-5,97
|Çimsa
|22,82
|1,06
|28,20
|Çuhadaroğlu Metal
|7,38
|5,13
|-2,99
|Dagi Giyim
|2,09
|0,97
|-38,64
|Dagi Yatırım Holding
|12,15
|3,67
|-5,81
|Dardanel
|20,44
|-0,78
|-38,99
|Datagate Bilgisayar
|12,46
|1,55
|-22,66
|Demısaş Döküm
|6,86
|-4,59
|5,94
|Denge Holding
|5,04
|0,60
|-8,03
|Deniz GMYO
|1,92
|6,67
|4,23
|Derimod
|10,03
|0,80
|2,98
|Derlüks Yatırım Holding
|6,58
|-9,99
|-25,40
|Desa Deri
|12,11
|0,58
|24,33
|Despec Bilgisayar
|10,40
|5,05
|-20,37
|Deva Holding
|26,80
|-0,89
|11,40
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,92
|0,51
|10,63
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,70
|3,30
|26,01
|Ditaş Doğan
|17,10
|5,88
|31,48
|DO-CO
|764,00
|-0,49
|21,27
|Doğan Burda
|13,40
|3,40
|-40,29
|Doğan Holding
|2,99
|-2,61
|-0,27
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,48
|3,33
|6,49
|Doğusan
|5,06
|1,20
|15,53
|Doğuş GMYO
|9,06
|-0,44
|10,89
|Doğuş Otomotiv
|26,44
|0,99
|-3,22
|Döktaş Dökümcülük
|31,10
|0,97
|1,57
|Duran Doğan Basım
|10,93
|-0,46
|4,19
|Dyo Boya
|12,65
|1,04
|12,47
|Eczacıbaşı İlaç
|6,19
|0,65
|-14,05
|Eczacıbaşı Yatırım
|39,00
|-0,26
|44,88
|Edip Gayrimenkul
|2,32
|2,20
|-30,12
|Ege Endüstri
|1.280,20
|1,20
|-23,11
|Ege Gübre
|201,90
|0,25
|40,74
|Ege Profil
|30,84
|0,72
|-19,35
|Ege Seramik
|14,16
|0,28
|37,61
|Egeplast
|23,80
|3,57
|-28,53
|Ekiz Kimya
|6,16
|-2,99
|-13,60
|Emek Elektrik
|1,84
|1,66
|-35,56
|Eminiş Ambalaj
|21,12
|-3,30
|-42,67
|Emlak Konut GMYO
|1,90
|2,70
|-10,15
|Enerjisa Enerji
|10,70
|2,29
|-7,20
|Enka İnşaat
|8,58
|0,35
|21,84
|Erbosan
|84,00
|4,61
|107,13
|Ereğli Demir Çelik
|19,08
|3,25
|45,24
|Ersu Gıda
|3,90
|-0,51
|-21,05
|Escort Teknoloji
|5,90
|-9,37
|-10,20
|Esenboğa Elektrik
|27,00
|0,45
|41,91
|Etiler Gıda
|6,32
|-9,97
|58,79
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,49
|-0,66
|16,62
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,44
|2,69
|-4,44
|Euro Yat. Ort.
|4,42
|-2,43
|-2,00
|Euro Yatırım Holding
|3,14
|1,29
|10,56
|Fade Gıda
|18,43
|-0,38
|197,74
|Fenerbahçe Futbol
|32,84
|-3,30
|11,10
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,71
|-1,45
|-8,07
|F-M İzmit Piston
|113,10
|0,18
|-7,75
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,90
|0,72
|6,68
|Ford Otosan
|168,70
|1,81
|38,12
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,27
|0,00
|-48,23
|Frigo Pak Gıda
|20,92
|1,16
|-0,29
|Galata Wind Enerji
|4,09
|-1,92
|Galatasaray Sportif
|3,35
|1,82
|-17,28
|Garanti Bankası
|8,13
|4,23
|-19,91
|Garanti Faktoring
|10,77
|4,56
|-3,23
|Garanti Yat. Ort.
|2,48
|0,81
|-23,22
|Gedik Y. Men. Değ.
|18,74
|0,21
|50,58
|Gediz Ambalaj
|50,85
|9,92
|89,74
|Gentaş
|4,94
|6,01
|-16,84
|Gersan Elektrik
|5,54
|1,65
|-9,77
|Global Men. Değ.
|6,04
|0,00
|0,50
|Global Yat. Holding
|3,44
|0,29
|-26,50
|Good-Year
|7,30
|0,69
|-8,39
|Göltaş Çimento
|45,86
|3,57
|11,15
|Gözde Girişim
|5,99
|-0,17
|-24,94
|GSD Denizcilik
|4,92
|-6,99
|-2,38
|GSD Holding
|1,77
|1,72
|-29,48
|Gübre Fabrik.
|62,55
|2,46
|-27,31
|Güler Yat. Holding
|2,38
|-0,83
|-31,27
|Halk GMYO
|3,17
|2,59
|-1,09
|Hatay Tekstil
|19,52
|1,83
|43,16
|Hedef Girişim
|3,03
|-0,98
|20,01
|Hektaş
|9,19
|1,88
|72,02
|HUB Girişim
|13,05
|0,38
|-28,30
|Hürriyet Gzt.
|1,51
|0,67
|-28,10
|ICBC Turkey Bank
|5,04
|2,65
|-22,46
|İdealist Danışmanlık
|72,90
|-2,80
|441,60
|İdealist GMYO
|5,89
|-1,34
|-13,38
|İhlas Ev Aletleri
|1,10
|0,00
|-40,96
|İhlas Gayrimenkul
|1,02
|3,03
|-18,40
|İhlas Gazetecilik
|1,16
|4,50
|-52,91
|İhlas Holding
|0,59
|1,72
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,70
|1,45
|-38,60
|İndeks Bilgisayar
|6,97
|3,26
|45,74
|Info Yatırım
|6,09
|0,50
|-5,58
|İntema
|44,94
|2,79
|12,63
|Inveo Yatırım Holding
|135,00
|6,22
|205,29
|İpek Doğal Enerji
|13,46
|0,67
|2,91
|İskenderun Demir Çelik
|12,82
|0,94
|41,88
(Sürecek)
Kaynak: AA
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