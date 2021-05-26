Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

26.05.2021 18:43
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,430,47-16,93
Acıpayam Selüloz17,761,253,74
Adel Kalemcilik21,660,56-36,73
Adese Gayrimenkul1,64-4,09-41,43
Afyon Çimento4,063,05-20,55
Ak Enerji1,470,00-33,48
Akbank5,232,55-22,61
Akçansa17,671,099,74
Akdeniz Yatırım Hold.1,82-4,21-24,27
Akfen GMYO4,081,24-16,05
Akın Tekstil37,880,8519,27
Akiş GMYO1,883,30-32,67
Akmerkez GMYO42,801,90-31,47
Aksa16,292,5817,92
Aksa Enerji12,992,6974,60
Aksigorta7,853,84-9,75
Aksu Enerji5,601,08-25,80
Alarko Carrıer311,80-0,22-14,55
Alarko GMYO22,362,19-11,73
Alarko Holding10,241,4920,17
Albaraka Türk1,612,55-17,01
Alcatel Lucent Teletaş26,44-0,75-10,86
Alkim Kağıt15,560,3920,21
Alkim Kimya15,971,2713,37
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,150,47-1,83
Altınyunus Çeşme76,559,9953,22
Anadolu Efes24,901,637,42
Anadolu Grubu Holding23,10-0,60-12,20
Anadolu Hayat Emek.9,38-1,2616,73
Anadolu Isuzu18,760,374,22
Anadolu Sigorta6,671,83-7,62
Anel Elektrik3,400,007,26
Arçelik32,141,2012,94
ARD Bilişim Teknolojileri51,701,877,53
Arena Bilgisayar44,925,0031,85
Armada Bilgisayar45,92-0,69-6,44
Arsan Tekstil5,194,0128,62
Arzum Ev Aletleri19,413,24-21,16
Aselsan15,042,17-17,59
Ata GMYO3,741,08-32,12
Atakule GMYO2,461,65-2,38
Atlantis Yatırım Holding4,30-1,83-22,66
Atlas Yat. Ort.1,500,00-14,29
AvivaSA Emeklilik Hayat19,073,038,45
Avrasya GMYO2,730,374,22
Avrasya Petrol ve Tur.2,963,50-7,50
Avrupa Yatırım Holding6,31-4,105,17
Aydem Enerji7,69-2,29

Ayen Enerji5,702,155,36
Ayes Çelik Hasır ve Çit24,008,79112,77
Aygaz13,351,68-5,90
Bagfaş23,941,5319,70
Bak Ambalaj23,080,4414,26
Balatacılar Balatacılık5,510,55-33,13
Bantaş Ambalaj6,011,0128,14
Banvit58,550,0912,60
Baştaş Başkent Çimento14,868,71-14,45
Batı Çimento12,312,93161,36
Batısöke Çimento2,522,023,28
Bayrak Taban Sanayi11,900,9312,16
Bera Holding26,901,3632,64
Berkosan Yalıtım10,464,1817,26
Beşiktaş Futbol Yat.6,514,1661,14
Beyaz Filo9,760,00-4,13
Bilici Yatırım18,59-0,59179,97
Bim Mağazalar61,750,65-13,39
Biotrend Çevre ve Enerji17,260,82

Birko Mensucat1,121,820,90
Birlik Mensucat2,321,31-32,95
Bizim Mağazaları12,741,51-17,06
Borusan Mannesmann28,222,991,51
Borusan Yat. Paz.349,900,75-22,98
Bosch Fren Sistemleri886,000,68-27,95
Bossa25,20-0,5541,18
Brisa22,700,2717,23
Burçelik21,30-5,251,33
Burçelik Vana26,90-6,86-45,83
Bursa Çimento3,852,67-22,65
Carrefoursa41,70-0,29-41,92
Casa Emtia Petrol138,00-0,7230,19
Ceo Event Medya11,044,7471,70
Coca Cola İçecek79,85-0,3722,63
Cosmos Yat. Holding9,75-1,5220,97
Credıtwest Faktorıng3,21-2,43-45,32
Çan2 Termik8,329,91

Çelebi279,703,0253,24
Çelik Halat6,26-0,63-31,19
Çemaş Döküm1,230,82-27,76
Çemtaş14,520,48-7,58
Çimbeton244,002,74-17,71
Çimentaş34,003,98-5,97
Çimsa22,821,0628,20
Çuhadaroğlu Metal7,385,13-2,99
Dagi Giyim2,090,97-38,64
Dagi Yatırım Holding12,153,67-5,81
Dardanel20,44-0,78-38,99
Datagate Bilgisayar12,461,55-22,66
Demısaş Döküm6,86-4,595,94
Denge Holding5,040,60-8,03
Deniz GMYO1,926,674,23
Derimod10,030,802,98
Derlüks Yatırım Holding6,58-9,99-25,40
Desa Deri12,110,5824,33
Despec Bilgisayar10,405,05-20,37
Deva Holding26,80-0,8911,40
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,920,5110,63
Diriteks Diriliş Tekstil4,703,3026,01
Ditaş Doğan17,105,8831,48
DO-CO764,00-0,4921,27
Doğan Burda13,403,40-40,29
Doğan Holding2,99-2,61-0,27
Doğtaş Kelebek Mobilya2,483,336,49
Doğusan5,061,2015,53
Doğuş GMYO9,06-0,4410,89
Doğuş Otomotiv26,440,99-3,22
Döktaş Dökümcülük31,100,971,57
Duran Doğan Basım10,93-0,464,19
Dyo Boya12,651,0412,47
Eczacıbaşı İlaç6,190,65-14,05
Eczacıbaşı Yatırım39,00-0,2644,88
Edip Gayrimenkul2,322,20-30,12
Ege Endüstri1.280,201,20-23,11
Ege Gübre201,900,2540,74
Ege Profil30,840,72-19,35
Ege Seramik14,160,2837,61
Egeplast23,803,57-28,53
Ekiz Kimya6,16-2,99-13,60
Emek Elektrik1,841,66-35,56
Eminiş Ambalaj21,12-3,30-42,67
Emlak Konut GMYO1,902,70-10,15
Enerjisa Enerji10,702,29-7,20
Enka İnşaat8,580,3521,84
Erbosan84,004,61107,13
Ereğli Demir Çelik19,083,2545,24
Ersu Gıda3,90-0,51-21,05
Escort Teknoloji5,90-9,37-10,20
Esenboğa Elektrik27,000,4541,91
Etiler Gıda6,32-9,9758,79
Euro Kapital Yat. Ort.4,49-0,6616,62
Euro Trend Yat. Ort.3,442,69-4,44
Euro Yat. Ort.4,42-2,43-2,00
Euro Yatırım Holding3,141,2910,56
Fade Gıda18,43-0,38197,74
Fenerbahçe Futbol32,84-3,3011,10
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,71-1,45-8,07
F-M İzmit Piston113,100,18-7,75
Fonet Bilgi Teknolojileri13,900,726,68
Ford Otosan168,701,8138,12
Formet Celik Kapi Sanayi1,270,00-48,23
Frigo Pak Gıda20,921,16-0,29
Galata Wind Enerji4,09-1,92

Galatasaray Sportif3,351,82-17,28
Garanti Bankası8,134,23-19,91
Garanti Faktoring10,774,56-3,23
Garanti Yat. Ort.2,480,81-23,22
Gedik Y. Men. Değ.18,740,2150,58
Gediz Ambalaj50,859,9289,74
Gentaş4,946,01-16,84
Gersan Elektrik5,541,65-9,77
Global Men. Değ.6,040,000,50
Global Yat. Holding3,440,29-26,50
Good-Year7,300,69-8,39
Göltaş Çimento45,863,5711,15
Gözde Girişim5,99-0,17-24,94
GSD Denizcilik4,92-6,99-2,38
GSD Holding1,771,72-29,48
Gübre Fabrik.62,552,46-27,31
Güler Yat. Holding2,38-0,83-31,27
Halk GMYO3,172,59-1,09
Hatay Tekstil19,521,8343,16
Hedef Girişim3,03-0,9820,01
Hektaş9,191,8872,02
HUB Girişim13,050,38-28,30
Hürriyet Gzt.1,510,67-28,10
ICBC Turkey Bank5,042,65-22,46
İdealist Danışmanlık72,90-2,80441,60
İdealist GMYO5,89-1,34-13,38
İhlas Ev Aletleri1,100,00-40,96
İhlas Gayrimenkul1,023,03-18,40
İhlas Gazetecilik1,164,50-52,91
İhlas Holding0,591,72-47,45
İhlas Yayın Holding0,701,45-38,60
İndeks Bilgisayar6,973,2645,74
Info Yatırım6,090,50-5,58
İntema44,942,7912,63
Inveo Yatırım Holding135,006,22205,29
İpek Doğal Enerji13,460,672,91
İskenderun Demir Çelik12,820,9441,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Şenol Güneş: Burak Yılmaz liderliğini 6 ay daha götürür, KDV'si var Şenol Güneş: Burak Yılmaz liderliğini 6 ay daha götürür, KDV'si var Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz istifa etti Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz istifa etti Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış Fatih Koyunoğlu hakkında flaş suçlama: Apartman boşluğuna çekip öpmeye çalıştı Fatih Koyunoğlu hakkında flaş suçlama: Apartman boşluğuna çekip öpmeye çalıştı Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik, Sedat Peker tartışmalarına yanıt verdi: Siyasetin referansı suç örgütleri olmamalı Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik, Sedat Peker tartışmalarına yanıt verdi: Siyasetin referansı suç örgütleri olmamalı Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı hakkında sert sözler: Açık kapım yok! Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı hakkında sert sözler: Açık kapım yok! Para yüzünden kavgalı olduğu kişiyi trafikte takip edip, başından vurdu Para yüzünden kavgalı olduğu kişiyi trafikte takip edip, başından vurdu Akşener, Erdoğan'ın Akşener, Erdoğan'ın "Gelin hanıma Rize'de güzel bir ders verildi" sözlerine cevap verdi: İşte bu yüzden Parlamenter Sistem diyoruz

Son Dakika Haberleri
17:56 Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış
17:54 Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin'den önemli uyarı: Günde 1 paket sigara içiyorsanız bu taramayı yaptırmanız şart
17:54 Trabzonspor'un yeni transferleri 33'lük Gervinho ve 31 yaşındaki Peres'in maliyeti dudak uçuklattı
17:49 Uyuşturucu baronu Orhan Ünğan, sanıkları ölümle tehdit etti
17:34 Menajeriyle transfer pazarlığı başladı! Aboubakar için Ali Koç tüm şartlarını zorluyor
17:25 Medya şirketi MGM'yi, Amazon 8,45 milyar dolara satın alıyor
17:17 Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik, Sedat Peker tartışmalarına yanıt verdi: Siyasetin referansı suç örgütleri olmamalı
17:17 Ahmet Çakar'dan Ali Koç paylaşımı: Serdar Tatlı'yı görevden aldırmazsanız Fenerbahçeyiz demeyin
17:09 Mine Tugay paylaştı, takipçilerinden beğeni yağdı
16:49 Fatih Terim'den sosyal medyada kendisine hakaret eden 14 kişi hakkında suç duyurusu
Son Dakika: ABD'li şirket yöneticileriyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni normalleşme mesajı! Haziran ayına işaret etti Son Dakika: ABD'li şirket yöneticileriyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni normalleşme mesajı! Haziran ayına işaret etti         
19:15
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde silahlı saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti ABD'nin Kaliforniya eyaletinde silahlı saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
18:51
Alanyaspor, Bafetimbi Gomis için nabız yokladı Alanyaspor, Bafetimbi Gomis için nabız yokladı         
18:01
Trabzonspor'un yeni transferleri 33'lük Gervinho ve 31 yaşındaki Peres'in maliyeti dudak uçuklattı Trabzonspor'un yeni transferleri 33'lük Gervinho ve 31 yaşındaki Peres'in maliyeti dudak uçuklattı         
17:55
Uyuşturucu baronu Orhan Ünğan, sanıkları ölümle tehdit etti Uyuşturucu baronu Orhan Ünğan, sanıkları ölümle tehdit etti         
17:50
Mine Tugay paylaştı, takipçilerinden beğeni yağdı Mine Tugay paylaştı, takipçilerinden beğeni yağdı         
17:10
Telafi eğitimleri haziran ayında başlıyor Telafi eğitimleri haziran ayında başlıyor         
16:47
Takıntılı olduğu kadınla iş arkadaşını kurşun yağmuruna tutan saldırgandan pes dedirten savunma: Kıskandığım için yaptım Takıntılı olduğu kadınla iş arkadaşını kurşun yağmuruna tutan saldırgandan pes dedirten savunma: Kıskandığım için yaptım         
16:36
Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler         
16:02
Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya alıcı buldu Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya alıcı buldu         
16:01
Sağır ve dilsiz oğlunu öldüren babaya müebbet hapis cezası verildi Sağır ve dilsiz oğlunu öldüren babaya müebbet hapis cezası verildi         
15:44
Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti         
14:38
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak         
14:01
Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı         
11:45
Koronavirüs aşısının ardından Koronavirüs aşısının ardından "Kendimi korkunç hissediyorum" diyen model, yaşamını yitirdi         
10:57
Bahar Candan, Bahar Candan, "Babam çok kızmaz umarım" diyerek paylaştı, Instagram'da yorum yağdı         
10:29
Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2021 19:29:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement