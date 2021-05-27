Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

27.05.2021 18:54
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,29-2,18-18,73
Acıpayam Selüloz17,57-1,072,63
Adel Kalemcilik21,680,09-36,67
Adese Gayrimenkul1,60-2,44-42,86
Afyon Çimento4,02-0,99-21,33
Ak Enerji1,470,00-33,48
Akbank5,16-1,34-23,65
Akçansa17,42-1,418,18
Akdeniz Yatırım Hold.1,79-1,65-25,51
Akfen GMYO4,192,70-13,79
Akın Tekstil37,20-1,8017,13
Akiş GMYO1,84-2,13-34,10
Akmerkez GMYO42,32-1,12-32,24
Aksa16,662,2720,60
Aksa Enerji13,141,1576,61
Aksigorta7,900,64-9,18
Aksu Enerji5,50-1,79-27,13
Alarko Carrıer306,30-1,76-16,06
Alarko GMYO22,20-0,72-12,36
Alarko Holding10,22-0,2019,93
Albaraka Türk1,58-1,86-18,56
Alcatel Lucent Teletaş26,640,76-10,18
Alkim Kağıt15,36-1,2918,67
Alkim Kimya15,87-0,6312,66
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,14-0,47-2,28
Altınyunus Çeşme73,75-3,6647,62
Anadolu Efes24,66-0,966,38
Anadolu Grubu Holding22,78-1,39-13,42
Anadolu Hayat Emek.9,29-0,9615,61
Anadolu Isuzu19,302,887,22
Anadolu Sigorta6,791,80-5,96
Anel Elektrik3,492,6510,09
Arçelik31,66-1,4911,25
ARD Bilişim Teknolojileri50,90-1,555,87
Arena Bilgisayar43,04-4,1926,33
Armada Bilgisayar46,140,48-5,99
Arsan Tekstil5,271,5430,60
Arzum Ev Aletleri19,04-1,91-22,66
Aselsan14,89-1,00-18,41
Ata GMYO3,64-2,67-33,94
Atakule GMYO2,38-3,25-5,56
Atlantis Yatırım Holding4,26-0,93-23,38
Atlas Yat. Ort.1,48-1,33-15,43
AvivaSA Emeklilik Hayat18,94-0,687,71
Avrasya GMYO2,69-1,472,70
Avrasya Petrol ve Tur.2,991,01-6,56
Avrupa Yatırım Holding6,503,018,33
Aydem Enerji7,781,17

Ayen Enerji5,68-0,354,99
Ayes Çelik Hasır ve Çit22,20-7,5096,81
Aygaz13,753,00-3,08
Bagfaş23,84-0,4219,20
Bak Ambalaj22,78-1,3012,77
Balatacılar Balatacılık5,611,81-31,92
Bantaş Ambalaj5,96-0,8327,08
Banvit58,550,0012,60
Baştaş Başkent Çimento14,74-0,81-15,14
Batı Çimento12,511,62165,61
Batısöke Çimento2,571,985,33
Bayrak Taban Sanayi11,39-4,297,35
Bera Holding27,181,0434,02
Berkosan Yalıtım10,36-0,9616,14
Beşiktaş Futbol Yat.6,00-7,8348,51
Beyaz Filo9,66-1,02-5,11
Bilici Yatırım18,730,75182,08
Bim Mağazalar60,45-2,11-15,21
Biotrend Çevre ve Enerji17,873,53

Birko Mensucat1,130,891,80
Birlik Mensucat2,372,16-31,50
Bizim Mağazaları12,55-1,49-18,29
Borusan Mannesmann28,240,071,58
Borusan Yat. Paz.359,102,63-20,95
Bosch Fren Sistemleri877,70-0,94-28,63
Bossa25,00-0,7940,06
Brisa22,44-1,1515,89
Burçelik21,12-0,850,48
Burçelik Vana26,60-1,12-46,44
Bursa Çimento3,79-1,56-23,86
Carrefoursa41,48-0,53-42,23
Casa Emtia Petrol145,505,4337,26
Ceo Event Medya11,01-0,2771,23
Coca Cola İçecek79,001,4424,39
Cosmos Yat. Holding9,952,0523,45
Credıtwest Faktorıng3,17-1,25-46,00
Çan2 Termik8,10-2,64

Çelebi282,400,9754,72
Çelik Halat6,13-2,08-32,62
Çemaş Döküm1,240,81-27,17
Çemtaş14,28-1,65-9,11
Çimbeton249,302,17-15,92
Çimentaş33,90-0,29-6,25
Çimsa22,980,7029,10
Çuhadaroğlu Metal7,927,324,11
Dagi Giyim2,06-1,44-39,53
Dagi Yatırım Holding11,85-2,47-8,14
Dardanel20,962,54-37,43
Datagate Bilgisayar12,31-1,20-23,59
Demısaş Döküm6,72-2,043,78
Denge Holding4,96-1,59-9,49
Deniz GMYO1,87-2,601,52
Derimod9,95-0,802,16
Derlüks Yatırım Holding5,93-9,88-32,77
Desa Deri11,34-6,3616,43
Despec Bilgisayar10,34-0,58-20,83
Deva Holding26,08-2,698,40
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,071,2612,02
Diriteks Diriliş Tekstil5,057,4535,39
Ditaş Doğan16,42-3,9826,25
DO-CO769,600,7322,16
Doğan Burda13,510,82-39,80
Doğan Holding2,94-1,67-1,94
Doğtaş Kelebek Mobilya2,46-0,815,63
Doğusan5,00-1,1914,16
Doğuş GMYO8,99-0,7710,04
Doğuş Otomotiv25,98-1,74-4,91
Döktaş Dökümcülük32,002,894,51
Duran Doğan Basım10,930,004,19
Dyo Boya12,39-2,0610,16
Eczacıbaşı İlaç6,210,32-13,77
Eczacıbaşı Yatırım39,380,9746,29
Edip Gayrimenkul2,26-2,59-31,93
Ege Endüstri1.263,10-1,34-24,13
Ege Gübre199,00-1,4438,72
Ege Profil30,04-2,59-21,44
Ege Seramik14,220,4238,19
Egeplast23,60-0,84-29,13
Ekiz Kimya6,444,55-9,68
Emek Elektrik1,83-0,54-35,91
Eminiş Ambalaj21,00-0,57-43,00
Emlak Konut GMYO1,89-0,53-10,62
Enerjisa Enerji10,972,52-4,86
Enka İnşaat8,46-1,4020,14
Erbosan82,70-1,55103,92
Ereğli Demir Çelik18,86-1,1543,57
Ersu Gıda3,84-1,54-22,27
Escort Teknoloji5,68-3,73-13,55
Esenboğa Elektrik28,104,0747,69
Etiler Gıda6,553,6464,57
Euro Kapital Yat. Ort.4,500,2216,88
Euro Trend Yat. Ort.3,39-1,45-5,83
Euro Yat. Ort.4,38-0,90-2,88
Euro Yatırım Holding3,09-1,598,80
Fade Gıda18,14-1,57193,05
Fenerbahçe Futbol31,46-4,206,43
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,68-1,11-9,09
F-M İzmit Piston111,50-1,41-9,05
Fonet Bilgi Teknolojileri13,87-0,226,45
Ford Otosan172,302,1341,07
Formet Celik Kapi Sanayi1,25-1,57-49,05
Frigo Pak Gıda19,95-4,64-4,91
Galata Wind Enerji4,233,42

Galatasaray Sportif3,27-2,39-19,26
Garanti Bankası7,96-2,09-21,58
Garanti Faktoring10,75-0,19-3,41
Garanti Yat. Ort.2,552,82-21,05
Gedik Y. Men. Değ.18,40-1,8147,85
Gediz Ambalaj45,78-9,9770,82
Gentaş4,991,01-15,99
Gersan Elektrik5,631,62-8,31
Global Men. Değ.6,050,170,67
Global Yat. Holding3,501,74-25,21
Good-Year7,16-1,92-10,14
Göltaş Çimento44,78-2,358,53
Gözde Girişim5,89-1,67-26,19
GSD Denizcilik5,001,63-0,79
GSD Holding1,791,13-28,69
Gübre Fabrik.63,100,88-26,67
Güler Yat. Holding2,32-2,52-33,00
Halk GMYO3,14-0,95-2,03
Hatay Tekstil19,12-2,0540,22
Hedef Girişim2,95-2,6416,84
Hektaş9,543,8178,57
HUB Girişim12,95-0,77-28,85
Hürriyet Gzt.1,50-0,66-28,57
ICBC Turkey Bank5,01-0,60-22,92
İdealist Danışmanlık73,100,27443,09
İdealist GMYO5,84-0,85-14,12
İhlas Ev Aletleri1,09-0,91-41,49
İhlas Gayrimenkul1,00-1,96-20,00
İhlas Gazetecilik1,160,00-52,91
İhlas Holding0,58-1,69-48,34
İhlas Yayın Holding0,69-1,43-39,47
İndeks Bilgisayar6,89-1,1544,07
Info Yatırım6,201,81-3,88
İntema43,70-2,769,52
Inveo Yatırım Holding128,10-5,11189,69
İpek Doğal Enerji13,45-0,072,83
İskenderun Demir Çelik12,61-1,6439,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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