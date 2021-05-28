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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

28.05.2021 18:57
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,17-1,91-20,28
Acıpayam Selüloz17,29-1,590,99
Adel Kalemcilik21,26-1,94-37,90
Adese Gayrimenkul1,51-5,63-46,07
Afyon Çimento3,98-1,00-22,11
Ak Enerji1,44-2,04-34,84
Akbank5,190,58-23,20
Akçansa17,882,6411,04
Akdeniz Yatırım Hold.1,790,00-25,51
Akfen GMYO4,251,43-12,55
Akın Tekstil37,300,2717,44
Akiş GMYO1,840,00-34,10
Akmerkez GMYO41,58-1,75-33,42
Aksa16,34-1,9218,28
Aksa Enerji13,03-0,8475,13
Aksigorta8,001,27-8,03
Aksu Enerji5,39-2,00-28,58
Alarko Carrıer302,00-1,40-17,24
Alarko GMYO22,10-0,45-12,75
Alarko Holding10,02-1,9617,59
Albaraka Türk1,590,63-18,04
Alcatel Lucent Teletaş26,08-2,10-12,07
Alkim Kağıt15,30-0,3918,20
Alkim Kimya15,74-0,8211,74
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,13-0,47-2,74
Altınyunus Çeşme73,20-0,7546,52
Anadolu Efes23,021,307,76
Anadolu Grubu Holding23,181,76-11,90
Anadolu Hayat Emek.9,19-1,0814,37
Anadolu Isuzu19,10-1,046,11
Anadolu Sigorta6,77-0,29-6,24
Anel Elektrik3,35-4,015,68
Arçelik31,981,0112,37
ARD Bilişim Teknolojileri50,50-0,795,03
Arena Bilgisayar41,82-2,8322,75
Armada Bilgisayar45,86-0,61-6,56
Arsan Tekstil5,270,0030,60
Arzum Ev Aletleri19,150,58-22,22
Aselsan15,041,01-17,59
Ata GMYO3,691,37-33,03
Atakule GMYO2,31-2,94-8,33
Atlantis Yatırım Holding4,321,41-22,30
Atlas Yat. Ort.1,47-0,68-16,00
AvivaSA Emeklilik Hayat18,90-0,217,48
Avrasya GMYO2,710,743,46
Avrasya Petrol ve Tur.2,94-1,67-8,13
Avrupa Yatırım Holding7,1510,0019,17
Aydem Enerji7,66-1,54

Ayen Enerji5,741,066,10
Ayes Çelik Hasır ve Çit23,003,60103,91
Aygaz14,152,91-0,26
Bagfaş23,62-0,9218,10
Bak Ambalaj22,960,7913,66
Balatacılar Balatacılık5,45-2,85-33,86
Bantaş Ambalaj6,143,0230,92
Banvit57,90-1,1111,35
Baştaş Başkent Çimento14,70-0,27-15,37
Batı Çimento12,48-0,24164,97
Batısöke Çimento2,49-3,112,05
Bayrak Taban Sanayi11,420,267,63
Bera Holding27,00-0,6633,14
Berkosan Yalıtım10,17-1,8314,01
Beşiktaş Futbol Yat.5,86-2,3345,05
Beyaz Filo9,42-2,48-7,47
Bilici Yatırım18,37-1,92176,66
Bim Mağazalar64,256,29-9,88
Biotrend Çevre ve Enerji17,73-0,78

Birko Mensucat1,130,001,80
Birlik Mensucat2,22-6,33-35,84
Bizim Mağazaları12,46-0,72-18,88
Borusan Mannesmann28,02-0,780,79
Borusan Yat. Paz.353,20-1,64-22,25
Bosch Fren Sistemleri873,40-0,49-28,97
Bossa25,682,7243,87
Brisa22,42-0,0915,79
Burçelik20,52-2,84-2,38
Burçelik Vana26,24-1,35-47,16
Bursa Çimento3,78-0,26-24,06
Carrefoursa41,12-0,87-42,73
Casa Emtia Petrol145,00-0,3436,79
Ceo Event Medya10,90-1,0069,52
Coca Cola İçecek77,75-1,5822,42
Cosmos Yat. Holding9,90-0,5022,83
Credıtwest Faktorıng3,180,32-45,83
Çan2 Termik8,606,17

Çelebi277,50-1,7452,03
Çelik Halat5,98-2,45-34,27
Çemaş Döküm1,21-2,42-28,93
Çemtaş14,04-1,68-10,64
Çimbeton244,00-2,13-17,71
Çimentaş33,50-1,18-7,36
Çimsa22,58-1,7426,85
Çuhadaroğlu Metal7,65-3,410,56
Dagi Giyim2,070,49-39,23
Dagi Yatırım Holding11,860,08-8,06
Dardanel20,92-0,19-37,55
Datagate Bilgisayar12,00-2,52-25,51
Demısaş Döküm6,811,345,17
Denge Holding4,85-2,22-11,50
Deniz GMYO1,870,001,52
Derimod10,152,014,21
Derlüks Yatırım Holding5,930,00-32,77
Desa Deri10,88-4,0611,70
Despec Bilgisayar10,12-2,13-22,51
Deva Holding26,341,009,48
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,201,0813,22
Diriteks Diriliş Tekstil5,202,9739,41
Ditaş Doğan16,24-1,1024,87
DO-CO767,80-0,2321,87
Doğan Burda13,14-2,74-41,44
Doğan Holding2,940,00-1,94
Doğtaş Kelebek Mobilya2,41-2,033,48
Doğusan5,010,2014,38
Doğuş GMYO9,202,3412,61
Doğuş Otomotiv26,321,31-3,66
Döktaş Dökümcülük32,702,196,79
Duran Doğan Basım10,75-1,652,48
Dyo Boya12,400,0810,25
Eczacıbaşı İlaç6,16-0,81-14,47
Eczacıbaşı Yatırım38,00-3,5041,16
Edip Gayrimenkul2,23-1,33-32,83
Ege Endüstri1.251,00-0,96-24,86
Ege Gübre196,60-1,2137,05
Ege Profil29,46-1,93-22,96
Ege Seramik14,260,2838,58
Egeplast23,600,00-29,13
Ekiz Kimya6,541,55-8,27
Emek Elektrik1,830,00-35,91
Eminiş Ambalaj21,000,00-43,00
Emlak Konut GMYO1,88-0,53-11,10
Enerjisa Enerji10,75-2,01-6,77
Enka İnşaat8,480,2420,42
Erbosan82,00-0,85102,20
Ereğli Demir Çelik19,211,8646,23
Ersu Gıda3,81-0,78-22,87
Escort Teknoloji5,51-2,99-16,13
Esenboğa Elektrik27,16-3,3542,75
Etiler Gıda6,32-3,5158,79
Euro Kapital Yat. Ort.4,653,3320,78
Euro Trend Yat. Ort.3,38-0,29-6,11
Euro Yat. Ort.4,32-1,37-4,21
Euro Yatırım Holding3,06-0,977,75
Fade Gıda18,310,94195,80
Fenerbahçe Futbol33,345,9812,79
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,59-3,36-12,14
F-M İzmit Piston111,900,36-8,73
Fonet Bilgi Teknolojileri13,55-2,313,99
Ford Otosan172,00-0,1740,82
Formet Celik Kapi Sanayi1,23-1,60-49,86
Frigo Pak Gıda18,93-5,11-9,77
Galata Wind Enerji4,11-2,84

Galatasaray Sportif3,300,92-18,52
Garanti Bankası7,980,25-21,39
Garanti Faktoring10,30-4,19-7,46
Garanti Yat. Ort.2,45-3,92-24,15
Gedik Y. Men. Değ.8,65-1,2845,96
Gediz Ambalaj41,22-9,9653,81
Gentaş4,91-1,60-17,34
Gersan Elektrik5,50-2,31-10,42
Global Men. Değ.5,93-1,98-1,33
Global Yat. Holding3,43-2,00-26,71
Good-Year7,15-0,14-10,27
Göltaş Çimento44,10-1,526,88
Gözde Girişim6,042,55-24,31
GSD Denizcilik4,98-0,40-1,19
GSD Holding1,821,68-27,49
Gübre Fabrik.63,300,32-26,44
Güler Yat. Holding2,30-0,86-33,58
Halk GMYO3,13-0,32-2,34
Hatay Tekstil19,00-0,6339,34
Hedef Girişim2,86-3,0513,28
Hektaş9,580,4279,32
HUB Girişim12,80-1,16-29,67
Hürriyet Gzt.1,48-1,33-29,52
ICBC Turkey Bank5,020,20-22,77
İdealist Danışmanlık72,15-1,30436,03
İdealist GMYO6,053,60-11,03
İhlas Ev Aletleri1,090,00-41,49
İhlas Gayrimenkul1,000,00-20,00
İhlas Gazetecilik1,15-0,86-53,32
İhlas Holding0,580,00-48,34
İhlas Yayın Holding0,68-1,45-40,35
İndeks Bilgisayar6,60-1,3942,06
Info Yatırım6,260,97-2,95
İntema43,00-1,607,77
Inveo Yatırım Holding123,40-3,67179,06
İpek Doğal Enerji13,04-3,05-0,31
İskenderun Demir Çelik12,59-0,1639,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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