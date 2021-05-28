Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,17
|-1,91
|-20,28
|Acıpayam Selüloz
|17,29
|-1,59
|0,99
|Adel Kalemcilik
|21,26
|-1,94
|-37,90
|Adese Gayrimenkul
|1,51
|-5,63
|-46,07
|Afyon Çimento
|3,98
|-1,00
|-22,11
|Ak Enerji
|1,44
|-2,04
|-34,84
|Akbank
|5,19
|0,58
|-23,20
|Akçansa
|17,88
|2,64
|11,04
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,79
|0,00
|-25,51
|Akfen GMYO
|4,25
|1,43
|-12,55
|Akın Tekstil
|37,30
|0,27
|17,44
|Akiş GMYO
|1,84
|0,00
|-34,10
|Akmerkez GMYO
|41,58
|-1,75
|-33,42
|Aksa
|16,34
|-1,92
|18,28
|Aksa Enerji
|13,03
|-0,84
|75,13
|Aksigorta
|8,00
|1,27
|-8,03
|Aksu Enerji
|5,39
|-2,00
|-28,58
|Alarko Carrıer
|302,00
|-1,40
|-17,24
|Alarko GMYO
|22,10
|-0,45
|-12,75
|Alarko Holding
|10,02
|-1,96
|17,59
|Albaraka Türk
|1,59
|0,63
|-18,04
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,08
|-2,10
|-12,07
|Alkim Kağıt
|15,30
|-0,39
|18,20
|Alkim Kimya
|15,74
|-0,82
|11,74
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,13
|-0,47
|-2,74
|Altınyunus Çeşme
|73,20
|-0,75
|46,52
|Anadolu Efes
|23,02
|1,30
|7,76
|Anadolu Grubu Holding
|23,18
|1,76
|-11,90
|Anadolu Hayat Emek.
|9,19
|-1,08
|14,37
|Anadolu Isuzu
|19,10
|-1,04
|6,11
|Anadolu Sigorta
|6,77
|-0,29
|-6,24
|Anel Elektrik
|3,35
|-4,01
|5,68
|Arçelik
|31,98
|1,01
|12,37
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,50
|-0,79
|5,03
|Arena Bilgisayar
|41,82
|-2,83
|22,75
|Armada Bilgisayar
|45,86
|-0,61
|-6,56
|Arsan Tekstil
|5,27
|0,00
|30,60
|Arzum Ev Aletleri
|19,15
|0,58
|-22,22
|Aselsan
|15,04
|1,01
|-17,59
|Ata GMYO
|3,69
|1,37
|-33,03
|Atakule GMYO
|2,31
|-2,94
|-8,33
|Atlantis Yatırım Holding
|4,32
|1,41
|-22,30
|Atlas Yat. Ort.
|1,47
|-0,68
|-16,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,90
|-0,21
|7,48
|Avrasya GMYO
|2,71
|0,74
|3,46
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,94
|-1,67
|-8,13
|Avrupa Yatırım Holding
|7,15
|10,00
|19,17
|Aydem Enerji
|7,66
|-1,54
|Ayen Enerji
|5,74
|1,06
|6,10
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|23,00
|3,60
|103,91
|Aygaz
|14,15
|2,91
|-0,26
|Bagfaş
|23,62
|-0,92
|18,10
|Bak Ambalaj
|22,96
|0,79
|13,66
|Balatacılar Balatacılık
|5,45
|-2,85
|-33,86
|Bantaş Ambalaj
|6,14
|3,02
|30,92
|Banvit
|57,90
|-1,11
|11,35
|Baştaş Başkent Çimento
|14,70
|-0,27
|-15,37
|Batı Çimento
|12,48
|-0,24
|164,97
|Batısöke Çimento
|2,49
|-3,11
|2,05
|Bayrak Taban Sanayi
|11,42
|0,26
|7,63
|Bera Holding
|27,00
|-0,66
|33,14
|Berkosan Yalıtım
|10,17
|-1,83
|14,01
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,86
|-2,33
|45,05
|Beyaz Filo
|9,42
|-2,48
|-7,47
|Bilici Yatırım
|18,37
|-1,92
|176,66
|Bim Mağazalar
|64,25
|6,29
|-9,88
|Biotrend Çevre ve Enerji
|17,73
|-0,78
|Birko Mensucat
|1,13
|0,00
|1,80
|Birlik Mensucat
|2,22
|-6,33
|-35,84
|Bizim Mağazaları
|12,46
|-0,72
|-18,88
|Borusan Mannesmann
|28,02
|-0,78
|0,79
|Borusan Yat. Paz.
|353,20
|-1,64
|-22,25
|Bosch Fren Sistemleri
|873,40
|-0,49
|-28,97
|Bossa
|25,68
|2,72
|43,87
|Brisa
|22,42
|-0,09
|15,79
|Burçelik
|20,52
|-2,84
|-2,38
|Burçelik Vana
|26,24
|-1,35
|-47,16
|Bursa Çimento
|3,78
|-0,26
|-24,06
|Carrefoursa
|41,12
|-0,87
|-42,73
|Casa Emtia Petrol
|145,00
|-0,34
|36,79
|Ceo Event Medya
|10,90
|-1,00
|69,52
|Coca Cola İçecek
|77,75
|-1,58
|22,42
|Cosmos Yat. Holding
|9,90
|-0,50
|22,83
|Credıtwest Faktorıng
|3,18
|0,32
|-45,83
|Çan2 Termik
|8,60
|6,17
|Çelebi
|277,50
|-1,74
|52,03
|Çelik Halat
|5,98
|-2,45
|-34,27
|Çemaş Döküm
|1,21
|-2,42
|-28,93
|Çemtaş
|14,04
|-1,68
|-10,64
|Çimbeton
|244,00
|-2,13
|-17,71
|Çimentaş
|33,50
|-1,18
|-7,36
|Çimsa
|22,58
|-1,74
|26,85
|Çuhadaroğlu Metal
|7,65
|-3,41
|0,56
|Dagi Giyim
|2,07
|0,49
|-39,23
|Dagi Yatırım Holding
|11,86
|0,08
|-8,06
|Dardanel
|20,92
|-0,19
|-37,55
|Datagate Bilgisayar
|12,00
|-2,52
|-25,51
|Demısaş Döküm
|6,81
|1,34
|5,17
|Denge Holding
|4,85
|-2,22
|-11,50
|Deniz GMYO
|1,87
|0,00
|1,52
|Derimod
|10,15
|2,01
|4,21
|Derlüks Yatırım Holding
|5,93
|0,00
|-32,77
|Desa Deri
|10,88
|-4,06
|11,70
|Despec Bilgisayar
|10,12
|-2,13
|-22,51
|Deva Holding
|26,34
|1,00
|9,48
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,20
|1,08
|13,22
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,20
|2,97
|39,41
|Ditaş Doğan
|16,24
|-1,10
|24,87
|DO-CO
|767,80
|-0,23
|21,87
|Doğan Burda
|13,14
|-2,74
|-41,44
|Doğan Holding
|2,94
|0,00
|-1,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,41
|-2,03
|3,48
|Doğusan
|5,01
|0,20
|14,38
|Doğuş GMYO
|9,20
|2,34
|12,61
|Doğuş Otomotiv
|26,32
|1,31
|-3,66
|Döktaş Dökümcülük
|32,70
|2,19
|6,79
|Duran Doğan Basım
|10,75
|-1,65
|2,48
|Dyo Boya
|12,40
|0,08
|10,25
|Eczacıbaşı İlaç
|6,16
|-0,81
|-14,47
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,00
|-3,50
|41,16
|Edip Gayrimenkul
|2,23
|-1,33
|-32,83
|Ege Endüstri
|1.251,00
|-0,96
|-24,86
|Ege Gübre
|196,60
|-1,21
|37,05
|Ege Profil
|29,46
|-1,93
|-22,96
|Ege Seramik
|14,26
|0,28
|38,58
|Egeplast
|23,60
|0,00
|-29,13
|Ekiz Kimya
|6,54
|1,55
|-8,27
|Emek Elektrik
|1,83
|0,00
|-35,91
|Eminiş Ambalaj
|21,00
|0,00
|-43,00
|Emlak Konut GMYO
|1,88
|-0,53
|-11,10
|Enerjisa Enerji
|10,75
|-2,01
|-6,77
|Enka İnşaat
|8,48
|0,24
|20,42
|Erbosan
|82,00
|-0,85
|102,20
|Ereğli Demir Çelik
|19,21
|1,86
|46,23
|Ersu Gıda
|3,81
|-0,78
|-22,87
|Escort Teknoloji
|5,51
|-2,99
|-16,13
|Esenboğa Elektrik
|27,16
|-3,35
|42,75
|Etiler Gıda
|6,32
|-3,51
|58,79
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,65
|3,33
|20,78
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,38
|-0,29
|-6,11
|Euro Yat. Ort.
|4,32
|-1,37
|-4,21
|Euro Yatırım Holding
|3,06
|-0,97
|7,75
|Fade Gıda
|18,31
|0,94
|195,80
|Fenerbahçe Futbol
|33,34
|5,98
|12,79
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,59
|-3,36
|-12,14
|F-M İzmit Piston
|111,90
|0,36
|-8,73
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,55
|-2,31
|3,99
|Ford Otosan
|172,00
|-0,17
|40,82
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,23
|-1,60
|-49,86
|Frigo Pak Gıda
|18,93
|-5,11
|-9,77
|Galata Wind Enerji
|4,11
|-2,84
|Galatasaray Sportif
|3,30
|0,92
|-18,52
|Garanti Bankası
|7,98
|0,25
|-21,39
|Garanti Faktoring
|10,30
|-4,19
|-7,46
|Garanti Yat. Ort.
|2,45
|-3,92
|-24,15
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,65
|-1,28
|45,96
|Gediz Ambalaj
|41,22
|-9,96
|53,81
|Gentaş
|4,91
|-1,60
|-17,34
|Gersan Elektrik
|5,50
|-2,31
|-10,42
|Global Men. Değ.
|5,93
|-1,98
|-1,33
|Global Yat. Holding
|3,43
|-2,00
|-26,71
|Good-Year
|7,15
|-0,14
|-10,27
|Göltaş Çimento
|44,10
|-1,52
|6,88
|Gözde Girişim
|6,04
|2,55
|-24,31
|GSD Denizcilik
|4,98
|-0,40
|-1,19
|GSD Holding
|1,82
|1,68
|-27,49
|Gübre Fabrik.
|63,30
|0,32
|-26,44
|Güler Yat. Holding
|2,30
|-0,86
|-33,58
|Halk GMYO
|3,13
|-0,32
|-2,34
|Hatay Tekstil
|19,00
|-0,63
|39,34
|Hedef Girişim
|2,86
|-3,05
|13,28
|Hektaş
|9,58
|0,42
|79,32
|HUB Girişim
|12,80
|-1,16
|-29,67
|Hürriyet Gzt.
|1,48
|-1,33
|-29,52
|ICBC Turkey Bank
|5,02
|0,20
|-22,77
|İdealist Danışmanlık
|72,15
|-1,30
|436,03
|İdealist GMYO
|6,05
|3,60
|-11,03
|İhlas Ev Aletleri
|1,09
|0,00
|-41,49
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|0,00
|-20,00
|İhlas Gazetecilik
|1,15
|-0,86
|-53,32
|İhlas Holding
|0,58
|0,00
|-48,34
|İhlas Yayın Holding
|0,68
|-1,45
|-40,35
|İndeks Bilgisayar
|6,60
|-1,39
|42,06
|Info Yatırım
|6,26
|0,97
|-2,95
|İntema
|43,00
|-1,60
|7,77
|Inveo Yatırım Holding
|123,40
|-3,67
|179,06
|İpek Doğal Enerji
|13,04
|-3,05
|-0,31
|İskenderun Demir Çelik
|12,59
|-0,16
|39,33
(Sürecek)
Kaynak: AA
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