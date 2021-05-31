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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

31.05.2021 18:40
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,09-1,30-21,32
Acıpayam Selüloz17,22-0,400,58
Adel Kalemcilik21,541,32-37,08
Adese Gayrimenkul1,40-7,28-50,00
Afyon Çimento4,144,02-18,98
Ak Enerji1,440,00-34,84
Akbank5,200,19-23,05
Akçansa18,644,2515,76
Akdeniz Yatırım Hold.1,73-3,35-28,01
Akfen GMYO4,280,71-11,93
Akın Tekstil37,24-0,1617,25
Akiş GMYO1,913,80-31,60
Akmerkez GMYO40,98-1,44-34,38
Aksa16,10-1,4716,54
Aksa Enerji12,90-1,0073,39
Aksigorta8,141,75-6,42
Aksu Enerji5,38-0,19-28,72
Alarko Carrıer296,10-1,95-18,85
Alarko GMYO22,140,18-12,60
Alarko Holding9,90-1,2016,18
Albaraka Türk1,590,00-18,04
Alcatel Lucent Teletaş25,32-2,91-14,63
Alkim Kağıt15,632,1620,75
Alkim Kimya15,62-0,7610,88
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,10-1,41-4,11
Altınyunus Çeşme76,003,8352,12
Anadolu Efes22,86-0,707,02
Anadolu Grubu Holding22,58-1,89-13,57
Anadolu Hayat Emek.9,16-0,3313,99
Anadolu Isuzu19,331,207,39
Anadolu Sigorta6,65-1,77-7,90
Anel Elektrik3,32-0,904,73
Arçelik31,60-1,1911,04
ARD Bilişim Teknolojileri49,56-1,863,08
Arena Bilgisayar41,46-0,8621,69
Armada Bilgisayar44,10-3,84-10,15
Arsan Tekstil5,341,3332,33
Arzum Ev Aletleri19,542,04-20,63
Aselsan14,90-0,93-18,36
Ata GMYO3,782,44-31,40
Atakule GMYO2,310,00-8,33
Atlantis Yatırım Holding4,350,69-21,76
Atlas Yat. Ort.1,480,68-15,43
AvivaSA Emeklilik Hayat19,060,858,39
Avrasya GMYO2,761,855,37
Avrasya Petrol ve Tur.3,198,50-0,31
Avrupa Yatırım Holding7,14-0,1419,00
Aydem Enerji7,46-2,61

Ayen Enerji5,780,706,84
Ayes Çelik Hasır ve Çit23,682,96109,94
Aygaz14,06-0,64-0,89
Bagfaş23,760,5918,80
Bak Ambalaj22,04-4,019,11
Balatacılar Balatacılık5,999,91-27,31
Bantaş Ambalaj5,93-3,4226,44
Banvit57,50-0,6910,58
Baştaş Başkent Çimento14,901,36-14,22
Batı Çimento12,43-0,40163,91
Batısöke Çimento2,552,414,51
Bayrak Taban Sanayi12,025,2513,29
Bera Holding25,44-5,7825,44
Berkosan Yalıtım10,281,0815,25
Beşiktaş Futbol Yat.5,62-4,1039,11
Beyaz Filo9,24-1,91-9,23
Bilici Yatırım17,81-3,05168,22
Bim Mağazalar63,95-0,47-10,30
Biotrend Çevre ve Enerji17,800,39

Birko Mensucat1,130,001,80
Birlik Mensucat2,449,91-29,48
Bizim Mağazaları12,26-1,61-20,18
Borusan Mannesmann28,582,002,81
Borusan Yat. Paz.346,90-1,78-23,64
Bosch Fren Sistemleri865,00-0,96-29,66
Bossa25,08-2,3440,50
Brisa22,801,6917,75
Burçelik20,40-0,58-2,95
Burçelik Vana25,80-1,68-48,05
Bursa Çimento3,923,70-21,25
Carrefoursa40,36-1,85-43,79
Casa Emtia Petrol144,20-0,5536,04
Ceo Event Medya10,84-0,5568,58
Coca Cola İçecek79,402,1225,02
Cosmos Yat. Holding9,08-8,2812,66
Credıtwest Faktorıng3,231,57-44,97
Çan2 Termik8,660,70

Çelebi286,103,1056,75
Çelik Halat6,579,87-27,78
Çemaş Döküm1,220,83-28,35
Çemtaş14,02-0,14-10,76
Çimbeton246,300,94-16,93
Çimentaş33,520,06-7,30
Çimsa23,504,0732,02
Çuhadaroğlu Metal7,903,273,85
Dagi Giyim2,06-0,48-39,53
Dagi Yatırım Holding11,900,34-7,75
Dardanel20,42-2,39-39,04
Datagate Bilgisayar12,554,58-22,10
Demısaş Döküm6,72-1,323,78
Denge Holding4,55-6,19-16,97
Deniz GMYO1,84-1,60-0,11
Derimod9,95-1,972,16
Derlüks Yatırım Holding5,77-2,70-34,58
Desa Deri10,45-3,957,29
Despec Bilgisayar10,130,10-22,43
Deva Holding25,82-1,977,32
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,95-2,0510,90
Diriteks Diriliş Tekstil5,19-0,1939,14
Ditaş Doğan17,789,4836,71
DO-CO769,600,2322,16
Doğan Burda13,08-0,46-41,71
Doğan Holding2,940,00-1,94
Doğtaş Kelebek Mobilya2,36-2,071,33
Doğusan5,122,2016,89
Doğuş GMYO9,00-2,1710,16
Doğuş Otomotiv26,12-0,76-4,40
Döktaş Dökümcülük34,986,9714,24
Duran Doğan Basım11,052,795,34
Dyo Boya12,21-1,538,56
Eczacıbaşı İlaç6,14-0,32-14,75
Eczacıbaşı Yatırım38,100,2641,54
Edip Gayrimenkul2,261,35-31,93
Ege Endüstri1.237,40-1,09-25,68
Ege Gübre201,402,4440,39
Ege Profil28,66-2,72-25,05
Ege Seramik14,662,8142,47
Egeplast25,307,20-24,02
Ekiz Kimya6,19-5,35-13,18
Emek Elektrik1,893,28-33,81
Eminiş Ambalaj20,98-0,10-43,05
Emlak Konut GMYO1,953,72-7,79
Enerjisa Enerji10,66-0,84-7,55
Enka İnşaat8,631,7722,55
Erbosan82,600,73103,67
Ereğli Demir Çelik19,230,1046,39
Ersu Gıda3,892,10-21,26
Escort Teknoloji5,39-2,18-17,96
Esenboğa Elektrik28,806,0451,37
Etiler Gıda6,30-0,3258,29
Euro Kapital Yat. Ort.4,956,4528,57
Euro Trend Yat. Ort.3,421,18-5,00
Euro Yat. Ort.4,759,955,32
Euro Yatırım Holding3,142,6110,56
Fade Gıda18,903,22205,33
Fenerbahçe Futbol33,901,6814,68
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,57-0,77-12,82
F-M İzmit Piston110,00-1,70-10,28
Fonet Bilgi Teknolojileri14,295,469,67
Ford Otosan173,901,1042,38
Formet Celik Kapi Sanayi1,230,00-49,86
Frigo Pak Gıda18,72-1,11-10,77
Galata Wind Enerji4,120,24

Galatasaray Sportif3,25-1,52-19,75
Garanti Bankası7,990,13-21,29
Garanti Faktoring9,86-4,27-11,41
Garanti Yat. Ort.2,43-0,82-24,77
Gedik Y. Men. Değ.8,35-3,4740,90
Gediz Ambalaj40,16-2,5749,85
Gentaş4,68-3,41-20,16
Gersan Elektrik5,38-2,18-12,38
Global Men. Değ.6,031,690,33
Global Yat. Holding3,34-2,62-28,63
Good-Year7,150,00-10,27
Göltaş Çimento44,06-0,096,79
Gözde Girişim5,93-1,82-25,69
GSD Denizcilik4,96-0,40-1,59
GSD Holding1,820,00-27,49
Gübre Fabrik.61,45-2,92-28,59
Güler Yat. Holding2,21-3,91-36,18
Halk GMYO3,150,64-1,72
Hatay Tekstil18,99-0,0539,27
Hedef Girişim2,870,3513,67
Hektaş9,42-1,6776,33
HUB Girişim12,50-2,34-31,32
Hürriyet Gzt.1,480,00-29,52
ICBC Turkey Bank5,01-0,20-22,92
İdealist Danışmanlık72,00-0,21434,92
İdealist GMYO6,04-0,17-11,18
İhlas Ev Aletleri1,111,83-40,42
İhlas Gayrimenkul1,1010,00-12,00
İhlas Gazetecilik1,150,00-53,32
İhlas Holding0,603,45-46,56
İhlas Yayın Holding0,725,88-36,84
İndeks Bilgisayar6,681,2143,78
Info Yatırım6,10-2,56-5,43
İntema41,40-3,723,76
Inveo Yatırım Holding121,00-1,94173,63
İpek Doğal Enerji13,080,310,00
İskenderun Demir Çelik12,670,6440,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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