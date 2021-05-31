Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,09
|-1,30
|-21,32
|Acıpayam Selüloz
|17,22
|-0,40
|0,58
|Adel Kalemcilik
|21,54
|1,32
|-37,08
|Adese Gayrimenkul
|1,40
|-7,28
|-50,00
|Afyon Çimento
|4,14
|4,02
|-18,98
|Ak Enerji
|1,44
|0,00
|-34,84
|Akbank
|5,20
|0,19
|-23,05
|Akçansa
|18,64
|4,25
|15,76
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,73
|-3,35
|-28,01
|Akfen GMYO
|4,28
|0,71
|-11,93
|Akın Tekstil
|37,24
|-0,16
|17,25
|Akiş GMYO
|1,91
|3,80
|-31,60
|Akmerkez GMYO
|40,98
|-1,44
|-34,38
|Aksa
|16,10
|-1,47
|16,54
|Aksa Enerji
|12,90
|-1,00
|73,39
|Aksigorta
|8,14
|1,75
|-6,42
|Aksu Enerji
|5,38
|-0,19
|-28,72
|Alarko Carrıer
|296,10
|-1,95
|-18,85
|Alarko GMYO
|22,14
|0,18
|-12,60
|Alarko Holding
|9,90
|-1,20
|16,18
|Albaraka Türk
|1,59
|0,00
|-18,04
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,32
|-2,91
|-14,63
|Alkim Kağıt
|15,63
|2,16
|20,75
|Alkim Kimya
|15,62
|-0,76
|10,88
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,10
|-1,41
|-4,11
|Altınyunus Çeşme
|76,00
|3,83
|52,12
|Anadolu Efes
|22,86
|-0,70
|7,02
|Anadolu Grubu Holding
|22,58
|-1,89
|-13,57
|Anadolu Hayat Emek.
|9,16
|-0,33
|13,99
|Anadolu Isuzu
|19,33
|1,20
|7,39
|Anadolu Sigorta
|6,65
|-1,77
|-7,90
|Anel Elektrik
|3,32
|-0,90
|4,73
|Arçelik
|31,60
|-1,19
|11,04
|ARD Bilişim Teknolojileri
|49,56
|-1,86
|3,08
|Arena Bilgisayar
|41,46
|-0,86
|21,69
|Armada Bilgisayar
|44,10
|-3,84
|-10,15
|Arsan Tekstil
|5,34
|1,33
|32,33
|Arzum Ev Aletleri
|19,54
|2,04
|-20,63
|Aselsan
|14,90
|-0,93
|-18,36
|Ata GMYO
|3,78
|2,44
|-31,40
|Atakule GMYO
|2,31
|0,00
|-8,33
|Atlantis Yatırım Holding
|4,35
|0,69
|-21,76
|Atlas Yat. Ort.
|1,48
|0,68
|-15,43
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,06
|0,85
|8,39
|Avrasya GMYO
|2,76
|1,85
|5,37
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,19
|8,50
|-0,31
|Avrupa Yatırım Holding
|7,14
|-0,14
|19,00
|Aydem Enerji
|7,46
|-2,61
|Ayen Enerji
|5,78
|0,70
|6,84
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|23,68
|2,96
|109,94
|Aygaz
|14,06
|-0,64
|-0,89
|Bagfaş
|23,76
|0,59
|18,80
|Bak Ambalaj
|22,04
|-4,01
|9,11
|Balatacılar Balatacılık
|5,99
|9,91
|-27,31
|Bantaş Ambalaj
|5,93
|-3,42
|26,44
|Banvit
|57,50
|-0,69
|10,58
|Baştaş Başkent Çimento
|14,90
|1,36
|-14,22
|Batı Çimento
|12,43
|-0,40
|163,91
|Batısöke Çimento
|2,55
|2,41
|4,51
|Bayrak Taban Sanayi
|12,02
|5,25
|13,29
|Bera Holding
|25,44
|-5,78
|25,44
|Berkosan Yalıtım
|10,28
|1,08
|15,25
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,62
|-4,10
|39,11
|Beyaz Filo
|9,24
|-1,91
|-9,23
|Bilici Yatırım
|17,81
|-3,05
|168,22
|Bim Mağazalar
|63,95
|-0,47
|-10,30
|Biotrend Çevre ve Enerji
|17,80
|0,39
|Birko Mensucat
|1,13
|0,00
|1,80
|Birlik Mensucat
|2,44
|9,91
|-29,48
|Bizim Mağazaları
|12,26
|-1,61
|-20,18
|Borusan Mannesmann
|28,58
|2,00
|2,81
|Borusan Yat. Paz.
|346,90
|-1,78
|-23,64
|Bosch Fren Sistemleri
|865,00
|-0,96
|-29,66
|Bossa
|25,08
|-2,34
|40,50
|Brisa
|22,80
|1,69
|17,75
|Burçelik
|20,40
|-0,58
|-2,95
|Burçelik Vana
|25,80
|-1,68
|-48,05
|Bursa Çimento
|3,92
|3,70
|-21,25
|Carrefoursa
|40,36
|-1,85
|-43,79
|Casa Emtia Petrol
|144,20
|-0,55
|36,04
|Ceo Event Medya
|10,84
|-0,55
|68,58
|Coca Cola İçecek
|79,40
|2,12
|25,02
|Cosmos Yat. Holding
|9,08
|-8,28
|12,66
|Credıtwest Faktorıng
|3,23
|1,57
|-44,97
|Çan2 Termik
|8,66
|0,70
|Çelebi
|286,10
|3,10
|56,75
|Çelik Halat
|6,57
|9,87
|-27,78
|Çemaş Döküm
|1,22
|0,83
|-28,35
|Çemtaş
|14,02
|-0,14
|-10,76
|Çimbeton
|246,30
|0,94
|-16,93
|Çimentaş
|33,52
|0,06
|-7,30
|Çimsa
|23,50
|4,07
|32,02
|Çuhadaroğlu Metal
|7,90
|3,27
|3,85
|Dagi Giyim
|2,06
|-0,48
|-39,53
|Dagi Yatırım Holding
|11,90
|0,34
|-7,75
|Dardanel
|20,42
|-2,39
|-39,04
|Datagate Bilgisayar
|12,55
|4,58
|-22,10
|Demısaş Döküm
|6,72
|-1,32
|3,78
|Denge Holding
|4,55
|-6,19
|-16,97
|Deniz GMYO
|1,84
|-1,60
|-0,11
|Derimod
|9,95
|-1,97
|2,16
|Derlüks Yatırım Holding
|5,77
|-2,70
|-34,58
|Desa Deri
|10,45
|-3,95
|7,29
|Despec Bilgisayar
|10,13
|0,10
|-22,43
|Deva Holding
|25,82
|-1,97
|7,32
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,95
|-2,05
|10,90
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,19
|-0,19
|39,14
|Ditaş Doğan
|17,78
|9,48
|36,71
|DO-CO
|769,60
|0,23
|22,16
|Doğan Burda
|13,08
|-0,46
|-41,71
|Doğan Holding
|2,94
|0,00
|-1,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,36
|-2,07
|1,33
|Doğusan
|5,12
|2,20
|16,89
|Doğuş GMYO
|9,00
|-2,17
|10,16
|Doğuş Otomotiv
|26,12
|-0,76
|-4,40
|Döktaş Dökümcülük
|34,98
|6,97
|14,24
|Duran Doğan Basım
|11,05
|2,79
|5,34
|Dyo Boya
|12,21
|-1,53
|8,56
|Eczacıbaşı İlaç
|6,14
|-0,32
|-14,75
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,10
|0,26
|41,54
|Edip Gayrimenkul
|2,26
|1,35
|-31,93
|Ege Endüstri
|1.237,40
|-1,09
|-25,68
|Ege Gübre
|201,40
|2,44
|40,39
|Ege Profil
|28,66
|-2,72
|-25,05
|Ege Seramik
|14,66
|2,81
|42,47
|Egeplast
|25,30
|7,20
|-24,02
|Ekiz Kimya
|6,19
|-5,35
|-13,18
|Emek Elektrik
|1,89
|3,28
|-33,81
|Eminiş Ambalaj
|20,98
|-0,10
|-43,05
|Emlak Konut GMYO
|1,95
|3,72
|-7,79
|Enerjisa Enerji
|10,66
|-0,84
|-7,55
|Enka İnşaat
|8,63
|1,77
|22,55
|Erbosan
|82,60
|0,73
|103,67
|Ereğli Demir Çelik
|19,23
|0,10
|46,39
|Ersu Gıda
|3,89
|2,10
|-21,26
|Escort Teknoloji
|5,39
|-2,18
|-17,96
|Esenboğa Elektrik
|28,80
|6,04
|51,37
|Etiler Gıda
|6,30
|-0,32
|58,29
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,95
|6,45
|28,57
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,42
|1,18
|-5,00
|Euro Yat. Ort.
|4,75
|9,95
|5,32
|Euro Yatırım Holding
|3,14
|2,61
|10,56
|Fade Gıda
|18,90
|3,22
|205,33
|Fenerbahçe Futbol
|33,90
|1,68
|14,68
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,57
|-0,77
|-12,82
|F-M İzmit Piston
|110,00
|-1,70
|-10,28
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,29
|5,46
|9,67
|Ford Otosan
|173,90
|1,10
|42,38
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,23
|0,00
|-49,86
|Frigo Pak Gıda
|18,72
|-1,11
|-10,77
|Galata Wind Enerji
|4,12
|0,24
|Galatasaray Sportif
|3,25
|-1,52
|-19,75
|Garanti Bankası
|7,99
|0,13
|-21,29
|Garanti Faktoring
|9,86
|-4,27
|-11,41
|Garanti Yat. Ort.
|2,43
|-0,82
|-24,77
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,35
|-3,47
|40,90
|Gediz Ambalaj
|40,16
|-2,57
|49,85
|Gentaş
|4,68
|-3,41
|-20,16
|Gersan Elektrik
|5,38
|-2,18
|-12,38
|Global Men. Değ.
|6,03
|1,69
|0,33
|Global Yat. Holding
|3,34
|-2,62
|-28,63
|Good-Year
|7,15
|0,00
|-10,27
|Göltaş Çimento
|44,06
|-0,09
|6,79
|Gözde Girişim
|5,93
|-1,82
|-25,69
|GSD Denizcilik
|4,96
|-0,40
|-1,59
|GSD Holding
|1,82
|0,00
|-27,49
|Gübre Fabrik.
|61,45
|-2,92
|-28,59
|Güler Yat. Holding
|2,21
|-3,91
|-36,18
|Halk GMYO
|3,15
|0,64
|-1,72
|Hatay Tekstil
|18,99
|-0,05
|39,27
|Hedef Girişim
|2,87
|0,35
|13,67
|Hektaş
|9,42
|-1,67
|76,33
|HUB Girişim
|12,50
|-2,34
|-31,32
|Hürriyet Gzt.
|1,48
|0,00
|-29,52
|ICBC Turkey Bank
|5,01
|-0,20
|-22,92
|İdealist Danışmanlık
|72,00
|-0,21
|434,92
|İdealist GMYO
|6,04
|-0,17
|-11,18
|İhlas Ev Aletleri
|1,11
|1,83
|-40,42
|İhlas Gayrimenkul
|1,10
|10,00
|-12,00
|İhlas Gazetecilik
|1,15
|0,00
|-53,32
|İhlas Holding
|0,60
|3,45
|-46,56
|İhlas Yayın Holding
|0,72
|5,88
|-36,84
|İndeks Bilgisayar
|6,68
|1,21
|43,78
|Info Yatırım
|6,10
|-2,56
|-5,43
|İntema
|41,40
|-3,72
|3,76
|Inveo Yatırım Holding
|121,00
|-1,94
|173,63
|İpek Doğal Enerji
|13,08
|0,31
|0,00
|İskenderun Demir Çelik
|12,67
|0,64
|40,22
(Sürecek)
Kaynak: AA
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