Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,07
|-0,33
|-21,58
|Acıpayam Selüloz
|17,32
|0,58
|1,17
|Adel Kalemcilik
|22,74
|5,57
|-33,58
|Adese Gayrimenkul
|1,37
|-2,14
|-51,07
|Afyon Çimento
|4,09
|-1,21
|-19,96
|Ak Enerji
|1,45
|0,69
|-34,39
|Akbank
|5,31
|2,12
|-21,43
|Akçansa
|18,18
|-2,47
|12,90
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,75
|1,16
|-27,18
|Akfen GMYO
|4,38
|2,34
|-9,88
|Akın Tekstil
|37,18
|-0,16
|17,07
|Akiş GMYO
|1,94
|1,57
|-30,52
|Akmerkez GMYO
|40,38
|-1,46
|-35,34
|Aksa
|16,33
|1,43
|18,21
|Aksa Enerji
|13,39
|3,80
|79,97
|Aksigorta
|8,00
|-1,72
|-8,03
|Aksu Enerji
|5,58
|3,72
|-26,07
|Alarko Carrıer
|315,00
|6,38
|-13,67
|Alarko GMYO
|22,24
|0,45
|-12,20
|Alarko Holding
|9,95
|0,51
|16,76
|Albaraka Türk
|1,61
|1,26
|-17,01
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,50
|0,71
|-14,03
|Alkim Kağıt
|15,91
|1,79
|22,92
|Alkim Kimya
|15,91
|1,86
|12,94
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,19
|4,29
|0,00
|Altınyunus Çeşme
|72,20
|-5,00
|44,52
|Anadolu Efes
|22,92
|0,26
|7,30
|Anadolu Grubu Holding
|22,72
|0,62
|-13,03
|Anadolu Hayat Emek.
|9,16
|0,00
|13,99
|Anadolu Isuzu
|18,71
|-3,21
|3,94
|Anadolu Sigorta
|6,63
|-0,30
|-8,18
|Anel Elektrik
|3,31
|-0,30
|4,42
|Arçelik
|31,94
|1,08
|12,23
|ARD Bilişim Teknolojileri
|48,50
|-2,14
|0,87
|Arena Bilgisayar
|40,90
|-1,35
|20,05
|Armada Bilgisayar
|44,26
|0,36
|-9,82
|Arsan Tekstil
|5,34
|0,00
|32,33
|Arzum Ev Aletleri
|19,55
|0,05
|-20,59
|Aselsan
|15,05
|1,01
|-17,53
|Ata GMYO
|3,76
|-0,53
|-31,76
|Atakule GMYO
|2,37
|2,60
|-5,95
|Atlantis Yatırım Holding
|4,36
|0,23
|-21,58
|Atlas Yat. Ort.
|1,51
|2,03
|-13,71
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,06
|0,00
|8,39
|Avrasya GMYO
|2,69
|-2,54
|2,70
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,19
|0,00
|-0,31
|Avrupa Yatırım Holding
|7,18
|0,56
|19,67
|Aydem Enerji
|7,42
|-0,54
|Ayen Enerji
|5,58
|-3,46
|3,14
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|22,00
|-7,09
|95,04
|Aygaz
|13,82
|-1,71
|-2,58
|Bagfaş
|23,46
|-1,26
|17,30
|Bak Ambalaj
|21,04
|-4,54
|4,16
|Balatacılar Balatacılık
|6,58
|9,85
|-20,15
|Bantaş Ambalaj
|6,12
|3,20
|30,49
|Banvit
|57,00
|-0,87
|9,62
|Baştaş Başkent Çimento
|14,47
|-2,89
|-16,70
|Batı Çimento
|12,33
|-0,80
|161,78
|Batısöke Çimento
|2,54
|-0,39
|4,10
|Bayrak Taban Sanayi
|12,20
|1,50
|14,99
|Bera Holding
|24,74
|-2,75
|21,99
|Berkosan Yalıtım
|10,10
|-1,75
|13,23
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,57
|-0,89
|37,87
|Beyaz Filo
|10,16
|9,96
|-0,20
|Bilici Yatırım
|17,83
|0,11
|168,52
|Bim Mağazalar
|64,05
|0,16
|-10,16
|Biotrend Çevre ve Enerji
|17,71
|-0,51
|Birko Mensucat
|1,11
|-1,77
|0,00
|Birlik Mensucat
|2,37
|-2,87
|-31,50
|Bizim Mağazaları
|12,18
|-0,65
|-20,70
|Borusan Mannesmann
|28,20
|-1,33
|1,44
|Borusan Yat. Paz.
|357,90
|3,17
|-21,22
|Bosch Fren Sistemleri
|879,50
|1,68
|-28,48
|Bossa
|25,28
|0,80
|41,62
|Brisa
|22,34
|-2,02
|15,37
|Burçelik
|20,30
|-0,49
|-3,43
|Burçelik Vana
|25,56
|-0,93
|-48,53
|Bursa Çimento
|3,92
|0,00
|-21,25
|Carrefoursa
|40,32
|-0,10
|-43,84
|Casa Emtia Petrol
|156,90
|8,81
|48,02
|Ceo Event Medya
|10,88
|0,37
|69,21
|Coca Cola İçecek
|78,40
|-1,26
|23,45
|Cosmos Yat. Holding
|9,00
|-0,88
|11,66
|Credıtwest Faktorıng
|3,19
|-1,24
|-45,66
|Çan2 Termik
|8,80
|1,62
|Çelebi
|284,30
|-0,63
|55,76
|Çelik Halat
|7,22
|9,89
|-20,64
|Çemaş Döküm
|1,27
|4,10
|-25,41
|Çemtaş
|14,30
|2,00
|-8,98
|Çimbeton
|247,70
|0,57
|-16,46
|Çimentaş
|33,00
|-1,55
|-8,74
|Çimsa
|23,60
|0,43
|32,58
|Çuhadaroğlu Metal
|8,06
|2,03
|5,95
|Dagi Giyim
|2,14
|3,88
|-37,18
|Dagi Yatırım Holding
|11,95
|0,42
|-7,36
|Dardanel
|20,98
|2,74
|-37,37
|Datagate Bilgisayar
|12,58
|0,24
|-21,91
|Demısaş Döküm
|6,70
|-0,30
|3,47
|Denge Holding
|4,74
|4,18
|-13,50
|Deniz GMYO
|1,83
|-0,54
|-0,65
|Derimod
|10,94
|9,95
|12,32
|Derlüks Yatırım Holding
|5,79
|0,35
|-34,35
|Desa Deri
|11,20
|7,18
|14,99
|Despec Bilgisayar
|10,18
|0,49
|-22,05
|Deva Holding
|25,84
|0,08
|7,41
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,08
|1,09
|12,11
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,70
|9,83
|52,82
|Ditaş Doğan
|17,48
|-1,69
|34,40
|DO-CO
|774,30
|0,61
|22,90
|Doğan Burda
|13,11
|0,23
|-41,58
|Doğan Holding
|2,95
|0,34
|-1,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,37
|0,42
|1,76
|Doğusan
|5,37
|4,88
|22,60
|Doğuş GMYO
|9,13
|1,44
|11,75
|Doğuş Otomotiv
|25,96
|-0,61
|-4,98
|Döktaş Dökümcülük
|35,68
|2,00
|16,53
|Duran Doğan Basım
|11,06
|0,09
|5,43
|Dyo Boya
|12,58
|3,03
|11,85
|Eczacıbaşı İlaç
|6,36
|3,58
|-11,69
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,36
|0,68
|42,50
|Edip Gayrimenkul
|2,28
|0,88
|-31,33
|Ege Endüstri
|1.250,00
|1,02
|-24,92
|Ege Gübre
|200,20
|-0,60
|39,55
|Ege Profil
|29,06
|1,40
|-24,01
|Ege Seramik
|14,80
|0,95
|43,83
|Egeplast
|25,10
|-0,79
|-24,62
|Ekiz Kimya
|5,89
|-4,85
|-17,39
|Emek Elektrik
|1,88
|-0,53
|-34,16
|Eminiş Ambalaj
|21,20
|1,05
|-42,45
|Emlak Konut GMYO
|1,93
|-1,03
|-8,73
|Enerjisa Enerji
|10,60
|-0,56
|-8,07
|Enka İnşaat
|8,55
|-0,93
|21,42
|Erbosan
|83,00
|0,48
|104,66
|Ereğli Demir Çelik
|19,41
|0,94
|47,76
|Ersu Gıda
|3,79
|-2,57
|-23,28
|Escort Teknoloji
|5,42
|0,56
|-17,50
|Esenboğa Elektrik
|31,68
|10,00
|66,51
|Etiler Gıda
|6,29
|-0,16
|58,04
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,44
|9,90
|41,30
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,43
|0,29
|-4,72
|Euro Yat. Ort.
|4,44
|-6,53
|-1,55
|Euro Yatırım Holding
|3,09
|-1,59
|8,80
|Fade Gıda
|19,90
|5,29
|221,49
|Fenerbahçe Futbol
|32,78
|-3,30
|10,89
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,50
|-2,72
|-15,19
|F-M İzmit Piston
|116,90
|6,27
|-4,65
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,20
|-0,63
|8,98
|Ford Otosan
|172,20
|-0,98
|40,99
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,22
|-0,81
|-50,27
|Frigo Pak Gıda
|18,72
|0,00
|-10,77
|Galata Wind Enerji
|4,03
|-2,18
|Galatasaray Sportif
|3,27
|0,62
|-19,26
|Garanti Bankası
|8,10
|1,38
|-20,20
|Garanti Faktoring
|10,06
|2,03
|-9,61
|Garanti Yat. Ort.
|2,40
|-1,23
|-25,70
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,41
|0,72
|41,91
|Gediz Ambalaj
|40,12
|-0,10
|49,70
|Gentaş
|4,70
|0,43
|-19,81
|Gersan Elektrik
|5,43
|0,93
|-11,56
|Global Men. Değ.
|6,06
|0,50
|0,83
|Global Yat. Holding
|3,36
|0,60
|-28,21
|Good-Year
|7,14
|-0,14
|-10,39
|Göltaş Çimento
|43,54
|-1,18
|5,53
|Gözde Girişim
|5,96
|0,51
|-25,31
|GSD Denizcilik
|4,90
|-1,21
|-2,78
|GSD Holding
|1,86
|2,20
|-25,90
|Gübre Fabrik.
|61,45
|0,00
|-28,59
|Güler Yat. Holding
|2,21
|0,00
|-36,18
|Halk GMYO
|2,97
|-0,85
|-2,56
|Hatay Tekstil
|19,28
|1,53
|41,40
|Hedef Girişim
|2,80
|-2,44
|10,90
|Hektaş
|9,40
|-0,21
|75,95
|HUB Girişim
|12,59
|0,72
|-30,82
|Hürriyet Gzt.
|1,62
|9,46
|-22,86
|ICBC Turkey Bank
|5,05
|0,80
|-22,31
|İdealist Danışmanlık
|72,00
|0,00
|434,92
|İdealist GMYO
|5,99
|-0,83
|-11,91
|İhlas Ev Aletleri
|1,10
|-0,90
|-40,96
|İhlas Gayrimenkul
|1,06
|-3,64
|-15,20
|İhlas Gazetecilik
|1,14
|-0,87
|-53,72
|İhlas Holding
|0,59
|-1,67
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,69
|-4,17
|-39,47
|İndeks Bilgisayar
|6,67
|-0,15
|43,56
|Info Yatırım
|6,09
|-0,16
|-5,58
|İntema
|43,22
|4,40
|8,32
|Inveo Yatırım Holding
|127,50
|5,37
|188,33
|İpek Doğal Enerji
|13,30
|1,68
|1,68
|İskenderun Demir Çelik
|12,85
|1,42
|42,21
(Sürecek)
Kaynak: AA
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