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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

01.06.2021 18:57
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,07-0,33-21,58
Acıpayam Selüloz17,320,581,17
Adel Kalemcilik22,745,57-33,58
Adese Gayrimenkul1,37-2,14-51,07
Afyon Çimento4,09-1,21-19,96
Ak Enerji1,450,69-34,39
Akbank5,312,12-21,43
Akçansa18,18-2,4712,90
Akdeniz Yatırım Hold.1,751,16-27,18
Akfen GMYO4,382,34-9,88
Akın Tekstil37,18-0,1617,07
Akiş GMYO1,941,57-30,52
Akmerkez GMYO40,38-1,46-35,34
Aksa16,331,4318,21
Aksa Enerji13,393,8079,97
Aksigorta8,00-1,72-8,03
Aksu Enerji5,583,72-26,07
Alarko Carrıer315,006,38-13,67
Alarko GMYO22,240,45-12,20
Alarko Holding9,950,5116,76
Albaraka Türk1,611,26-17,01
Alcatel Lucent Teletaş25,500,71-14,03
Alkim Kağıt15,911,7922,92
Alkim Kimya15,911,8612,94
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,194,290,00
Altınyunus Çeşme72,20-5,0044,52
Anadolu Efes22,920,267,30
Anadolu Grubu Holding22,720,62-13,03
Anadolu Hayat Emek.9,160,0013,99
Anadolu Isuzu18,71-3,213,94
Anadolu Sigorta6,63-0,30-8,18
Anel Elektrik3,31-0,304,42
Arçelik31,941,0812,23
ARD Bilişim Teknolojileri48,50-2,140,87
Arena Bilgisayar40,90-1,3520,05
Armada Bilgisayar44,260,36-9,82
Arsan Tekstil5,340,0032,33
Arzum Ev Aletleri19,550,05-20,59
Aselsan15,051,01-17,53
Ata GMYO3,76-0,53-31,76
Atakule GMYO2,372,60-5,95
Atlantis Yatırım Holding4,360,23-21,58
Atlas Yat. Ort.1,512,03-13,71
AvivaSA Emeklilik Hayat19,060,008,39
Avrasya GMYO2,69-2,542,70
Avrasya Petrol ve Tur.3,190,00-0,31
Avrupa Yatırım Holding7,180,5619,67
Aydem Enerji7,42-0,54

Ayen Enerji5,58-3,463,14
Ayes Çelik Hasır ve Çit22,00-7,0995,04
Aygaz13,82-1,71-2,58
Bagfaş23,46-1,2617,30
Bak Ambalaj21,04-4,544,16
Balatacılar Balatacılık6,589,85-20,15
Bantaş Ambalaj6,123,2030,49
Banvit57,00-0,879,62
Baştaş Başkent Çimento14,47-2,89-16,70
Batı Çimento12,33-0,80161,78
Batısöke Çimento2,54-0,394,10
Bayrak Taban Sanayi12,201,5014,99
Bera Holding24,74-2,7521,99
Berkosan Yalıtım10,10-1,7513,23
Beşiktaş Futbol Yat.5,57-0,8937,87
Beyaz Filo10,169,96-0,20
Bilici Yatırım17,830,11168,52
Bim Mağazalar64,050,16-10,16
Biotrend Çevre ve Enerji17,71-0,51

Birko Mensucat1,11-1,770,00
Birlik Mensucat2,37-2,87-31,50
Bizim Mağazaları12,18-0,65-20,70
Borusan Mannesmann28,20-1,331,44
Borusan Yat. Paz.357,903,17-21,22
Bosch Fren Sistemleri879,501,68-28,48
Bossa25,280,8041,62
Brisa22,34-2,0215,37
Burçelik20,30-0,49-3,43
Burçelik Vana25,56-0,93-48,53
Bursa Çimento3,920,00-21,25
Carrefoursa40,32-0,10-43,84
Casa Emtia Petrol156,908,8148,02
Ceo Event Medya10,880,3769,21
Coca Cola İçecek78,40-1,2623,45
Cosmos Yat. Holding9,00-0,8811,66
Credıtwest Faktorıng3,19-1,24-45,66
Çan2 Termik8,801,62

Çelebi284,30-0,6355,76
Çelik Halat7,229,89-20,64
Çemaş Döküm1,274,10-25,41
Çemtaş14,302,00-8,98
Çimbeton247,700,57-16,46
Çimentaş33,00-1,55-8,74
Çimsa23,600,4332,58
Çuhadaroğlu Metal8,062,035,95
Dagi Giyim2,143,88-37,18
Dagi Yatırım Holding11,950,42-7,36
Dardanel20,982,74-37,37
Datagate Bilgisayar12,580,24-21,91
Demısaş Döküm6,70-0,303,47
Denge Holding4,744,18-13,50
Deniz GMYO1,83-0,54-0,65
Derimod10,949,9512,32
Derlüks Yatırım Holding5,790,35-34,35
Desa Deri11,207,1814,99
Despec Bilgisayar10,180,49-22,05
Deva Holding25,840,087,41
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,081,0912,11
Diriteks Diriliş Tekstil5,709,8352,82
Ditaş Doğan17,48-1,6934,40
DO-CO774,300,6122,90
Doğan Burda13,110,23-41,58
Doğan Holding2,950,34-1,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,370,421,76
Doğusan5,374,8822,60
Doğuş GMYO9,131,4411,75
Doğuş Otomotiv25,96-0,61-4,98
Döktaş Dökümcülük35,682,0016,53
Duran Doğan Basım11,060,095,43
Dyo Boya12,583,0311,85
Eczacıbaşı İlaç6,363,58-11,69
Eczacıbaşı Yatırım38,360,6842,50
Edip Gayrimenkul2,280,88-31,33
Ege Endüstri1.250,001,02-24,92
Ege Gübre200,20-0,6039,55
Ege Profil29,061,40-24,01
Ege Seramik14,800,9543,83
Egeplast25,10-0,79-24,62
Ekiz Kimya5,89-4,85-17,39
Emek Elektrik1,88-0,53-34,16
Eminiş Ambalaj21,201,05-42,45
Emlak Konut GMYO1,93-1,03-8,73
Enerjisa Enerji10,60-0,56-8,07
Enka İnşaat8,55-0,9321,42
Erbosan83,000,48104,66
Ereğli Demir Çelik19,410,9447,76
Ersu Gıda3,79-2,57-23,28
Escort Teknoloji5,420,56-17,50
Esenboğa Elektrik31,6810,0066,51
Etiler Gıda6,29-0,1658,04
Euro Kapital Yat. Ort.5,449,9041,30
Euro Trend Yat. Ort.3,430,29-4,72
Euro Yat. Ort.4,44-6,53-1,55
Euro Yatırım Holding3,09-1,598,80
Fade Gıda19,905,29221,49
Fenerbahçe Futbol32,78-3,3010,89
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,50-2,72-15,19
F-M İzmit Piston116,906,27-4,65
Fonet Bilgi Teknolojileri14,20-0,638,98
Ford Otosan172,20-0,9840,99
Formet Celik Kapi Sanayi1,22-0,81-50,27
Frigo Pak Gıda18,720,00-10,77
Galata Wind Enerji4,03-2,18

Galatasaray Sportif3,270,62-19,26
Garanti Bankası8,101,38-20,20
Garanti Faktoring10,062,03-9,61
Garanti Yat. Ort.2,40-1,23-25,70
Gedik Y. Men. Değ.8,410,7241,91
Gediz Ambalaj40,12-0,1049,70
Gentaş4,700,43-19,81
Gersan Elektrik5,430,93-11,56
Global Men. Değ.6,060,500,83
Global Yat. Holding3,360,60-28,21
Good-Year7,14-0,14-10,39
Göltaş Çimento43,54-1,185,53
Gözde Girişim5,960,51-25,31
GSD Denizcilik4,90-1,21-2,78
GSD Holding1,862,20-25,90
Gübre Fabrik.61,450,00-28,59
Güler Yat. Holding2,210,00-36,18
Halk GMYO2,97-0,85-2,56
Hatay Tekstil19,281,5341,40
Hedef Girişim2,80-2,4410,90
Hektaş9,40-0,2175,95
HUB Girişim12,590,72-30,82
Hürriyet Gzt.1,629,46-22,86
ICBC Turkey Bank5,050,80-22,31
İdealist Danışmanlık72,000,00434,92
İdealist GMYO5,99-0,83-11,91
İhlas Ev Aletleri1,10-0,90-40,96
İhlas Gayrimenkul1,06-3,64-15,20
İhlas Gazetecilik1,14-0,87-53,72
İhlas Holding0,59-1,67-47,45
İhlas Yayın Holding0,69-4,17-39,47
İndeks Bilgisayar6,67-0,1543,56
Info Yatırım6,09-0,16-5,58
İntema43,224,408,32
Inveo Yatırım Holding127,505,37188,33
İpek Doğal Enerji13,301,681,68
İskenderun Demir Çelik12,851,4242,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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