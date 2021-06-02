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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

02.06.2021 18:53
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,293,62-18,73
Acıpayam Selüloz17,28-0,230,93
Adel Kalemcilik23,081,50-32,58
Adese Gayrimenkul1,34-2,19-52,14
Afyon Çimento4,06-0,73-20,55
Ak Enerji1,567,59-29,41
Akbank5,27-0,75-22,02
Akçansa18,08-0,5512,28
Akdeniz Yatırım Hold.1,72-1,71-28,43
Akfen GMYO4,32-1,37-11,11
Akın Tekstil37,581,0818,32
Akiş GMYO1,93-0,52-30,88
Akmerkez GMYO40,620,59-34,96
Aksa16,09-1,4716,47
Aksa Enerji13,692,2484,01
Aksigorta7,80-2,50-10,33
Aksu Enerji5,57-0,18-26,20
Alarko Carrıer306,50-2,70-16,00
Alarko GMYO22,240,00-12,20
Alarko Holding9,85-1,0115,59
Albaraka Türk1,60-0,62-17,53
Alcatel Lucent Teletaş25,34-0,63-14,57
Alkim Kağıt16,000,5723,61
Alkim Kimya15,980,4413,44
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,13-2,74-2,74
Altınyunus Çeşme70,25-2,7040,61
Anadolu Efes23,080,708,05
Anadolu Grubu Holding22,860,62-12,50
Anadolu Hayat Emek.9,13-0,3313,62
Anadolu Isuzu18,46-1,342,56
Anadolu Sigorta6,61-0,30-8,45
Anel Elektrik3,392,426,94
Arçelik31,58-1,1310,97
ARD Bilişim Teknolojileri49,722,523,41
Arena Bilgisayar41,982,6423,22
Armada Bilgisayar45,322,39-7,66
Arsan Tekstil5,29-0,9431,10
Arzum Ev Aletleri19,42-0,66-21,12
Aselsan15,070,13-17,42
Ata GMYO3,913,99-29,04
Atakule GMYO2,422,11-3,97
Atlantis Yatırım Holding4,503,21-19,06
Atlas Yat. Ort.1,520,66-13,14
AvivaSA Emeklilik Hayat18,97-0,477,88
Avrasya GMYO2,783,356,13
Avrasya Petrol ve Tur.3,303,453,12
Avrupa Yatırım Holding7,443,6224,00
Aydem Enerji7,430,13

Ayen Enerji5,722,515,73
Ayes Çelik Hasır ve Çit22,000,0095,04
Aygaz14,021,45-1,17
Bagfaş22,98-2,0514,90
Bak Ambalaj21,502,196,44
Balatacılar Balatacılık6,803,34-17,48
Bantaş Ambalaj6,00-1,9627,93
Banvit56,50-0,888,65
Baştaş Başkent Çimento14,40-0,48-17,10
Batı Çimento12,11-1,78157,11
Batısöke Çimento2,540,004,10
Bayrak Taban Sanayi12,633,5219,04
Bera Holding23,38-5,5015,29
Berkosan Yalıtım10,130,3013,57
Beşiktaş Futbol Yat.5,56-0,1837,62
Beyaz Filo10,351,871,67
Bilici Yatırım17,900,39169,58
Bim Mağazalar62,95-1,72-11,70
Biotrend Çevre ve Enerji17,64-0,40

Birko Mensucat1,10-0,90-0,90
Birlik Mensucat2,609,70-24,86
Bizim Mağazaları12,180,00-20,70
Borusan Mannesmann28,06-0,500,94
Borusan Yat. Paz.351,90-1,68-22,54
Bosch Fren Sistemleri866,00-1,53-29,58
Bossa26,163,4846,55
Brisa22,30-0,1815,17
Burçelik21,003,45-0,10
Burçelik Vana26,182,43-47,28
Bursa Çimento3,90-0,51-21,65
Carrefoursa40,28-0,10-43,90
Casa Emtia Petrol156,30-0,3847,45
Ceo Event Medya10,81-0,6468,12
Coca Cola İçecek79,501,4025,18
Cosmos Yat. Holding9,576,3318,73
Credıtwest Faktorıng3,18-0,31-45,83
Çan2 Termik8,48-3,64

Çelebi285,400,3956,36
Çelik Halat7,06-2,22-22,40
Çemaş Döküm1,26-0,79-26,00
Çemtaş14,17-0,91-9,81
Çimbeton244,80-1,17-17,44
Çimentaş32,98-0,06-8,79
Çimsa24,001,6934,83
Çuhadaroğlu Metal8,343,479,63
Dagi Giyim2,13-0,47-37,47
Dagi Yatırım Holding11,980,25-7,13
Dardanel18,89-9,96-43,61
Datagate Bilgisayar13,164,61-18,31
Demısaş Döküm6,760,904,39
Denge Holding5,005,49-8,76
Deniz GMYO1,830,00-0,65
Derimod11,434,4817,35
Derlüks Yatırım Holding5,72-1,21-35,15
Desa Deri12,057,5923,72
Despec Bilgisayar10,13-0,49-22,43
Deva Holding25,50-1,325,99
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,93-1,2410,72
Diriteks Diriliş Tekstil6,259,6567,56
Ditaş Doğan17,600,6935,32
DO-CO773,20-0,1422,73
Doğan Burda12,87-1,83-42,65
Doğan Holding2,94-0,34-1,94
Doğtaş Kelebek Mobilya2,33-1,690,05
Doğusan5,02-6,5214,61
Doğuş GMYO8,95-1,979,55
Doğuş Otomotiv25,76-0,77-5,71
Döktaş Dökümcülük34,26-3,9811,89
Duran Doğan Basım11,372,808,39
Dyo Boya12,620,3212,21
Eczacıbaşı İlaç6,26-1,57-13,08
Eczacıbaşı Yatırım38,781,0944,06
Edip Gayrimenkul2,415,70-27,41
Ege Endüstri1.237,80-0,98-25,65
Ege Gübre197,10-1,5537,39
Ege Profil29,120,21-23,85
Ege Seramik14,79-0,0743,73
Egeplast27,609,96-17,12
Ekiz Kimya6,001,87-15,85
Emek Elektrik1,87-0,53-34,51
Eminiş Ambalaj20,70-2,36-43,81
Emlak Konut GMYO1,930,00-8,73
Enerjisa Enerji10,953,30-5,03
Enka İnşaat8,570,2321,70
Erbosan86,003,61112,06
Ereğli Demir Çelik19,23-0,9346,39
Ersu Gıda3,77-0,53-23,68
Escort Teknoloji5,40-0,37-17,81
Esenboğa Elektrik32,001,0168,19
Etiler Gıda6,320,4858,79
Euro Kapital Yat. Ort.5,989,9355,32
Euro Trend Yat. Ort.3,38-1,46-6,11
Euro Yat. Ort.4,33-2,48-3,99
Euro Yatırım Holding3,141,6210,56
Fade Gıda20,201,51226,33
Fenerbahçe Futbol32,880,3111,23
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,604,00-11,80
F-M İzmit Piston112,50-3,76-8,24
Fonet Bilgi Teknolojileri14,492,0411,20
Ford Otosan174,501,3442,87
Formet Celik Kapi Sanayi1,252,46-49,05
Frigo Pak Gıda19,212,62-8,44
Galata Wind Enerji3,98-1,24

Galatasaray Sportif3,25-0,61-19,75
Garanti Bankası8,06-0,49-20,60
Garanti Faktoring10,150,89-8,81
Garanti Yat. Ort.2,35-2,08-27,24
Gedik Y. Men. Değ.8,10-3,6936,68
Gediz Ambalaj40,06-0,1549,48
Gentaş4,873,62-16,91
Gersan Elektrik5,552,21-9,61
Global Men. Değ.5,97-1,49-0,67
Global Yat. Holding3,360,00-28,21
Good-Year7,05-1,26-11,52
Göltaş Çimento44,742,768,43
Gözde Girişim5,970,17-25,19
GSD Denizcilik4,88-0,41-3,17
GSD Holding1,954,84-22,31
Gübre Fabrik.60,75-1,14-29,40
Güler Yat. Holding2,220,45-35,89
Halk GMYO2,980,34-2,23
Hatay Tekstil19,430,7842,50
Hedef Girişim2,78-0,7110,11
Hektaş9,37-0,3275,39
HUB Girişim12,50-0,71-31,32
Hürriyet Gzt.1,56-3,70-25,71
ICBC Turkey Bank5,00-0,99-23,08
İdealist Danışmanlık73,401,94445,32
İdealist GMYO5,89-1,67-13,38
İhlas Ev Aletleri1,09-0,91-41,49
İhlas Gayrimenkul1,070,94-14,40
İhlas Gazetecilik1,13-0,88-54,13
İhlas Holding0,601,69-46,56
İhlas Yayın Holding0,690,00-39,47
İndeks Bilgisayar6,741,0545,07
Info Yatırım6,06-0,49-6,05
İntema42,52-1,626,57
Inveo Yatırım Holding126,50-0,78186,07
İpek Doğal Enerji13,662,714,43
İskenderun Demir Çelik12,84-0,0842,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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