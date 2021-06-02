Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,29
|3,62
|-18,73
|Acıpayam Selüloz
|17,28
|-0,23
|0,93
|Adel Kalemcilik
|23,08
|1,50
|-32,58
|Adese Gayrimenkul
|1,34
|-2,19
|-52,14
|Afyon Çimento
|4,06
|-0,73
|-20,55
|Ak Enerji
|1,56
|7,59
|-29,41
|Akbank
|5,27
|-0,75
|-22,02
|Akçansa
|18,08
|-0,55
|12,28
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,72
|-1,71
|-28,43
|Akfen GMYO
|4,32
|-1,37
|-11,11
|Akın Tekstil
|37,58
|1,08
|18,32
|Akiş GMYO
|1,93
|-0,52
|-30,88
|Akmerkez GMYO
|40,62
|0,59
|-34,96
|Aksa
|16,09
|-1,47
|16,47
|Aksa Enerji
|13,69
|2,24
|84,01
|Aksigorta
|7,80
|-2,50
|-10,33
|Aksu Enerji
|5,57
|-0,18
|-26,20
|Alarko Carrıer
|306,50
|-2,70
|-16,00
|Alarko GMYO
|22,24
|0,00
|-12,20
|Alarko Holding
|9,85
|-1,01
|15,59
|Albaraka Türk
|1,60
|-0,62
|-17,53
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,34
|-0,63
|-14,57
|Alkim Kağıt
|16,00
|0,57
|23,61
|Alkim Kimya
|15,98
|0,44
|13,44
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,13
|-2,74
|-2,74
|Altınyunus Çeşme
|70,25
|-2,70
|40,61
|Anadolu Efes
|23,08
|0,70
|8,05
|Anadolu Grubu Holding
|22,86
|0,62
|-12,50
|Anadolu Hayat Emek.
|9,13
|-0,33
|13,62
|Anadolu Isuzu
|18,46
|-1,34
|2,56
|Anadolu Sigorta
|6,61
|-0,30
|-8,45
|Anel Elektrik
|3,39
|2,42
|6,94
|Arçelik
|31,58
|-1,13
|10,97
|ARD Bilişim Teknolojileri
|49,72
|2,52
|3,41
|Arena Bilgisayar
|41,98
|2,64
|23,22
|Armada Bilgisayar
|45,32
|2,39
|-7,66
|Arsan Tekstil
|5,29
|-0,94
|31,10
|Arzum Ev Aletleri
|19,42
|-0,66
|-21,12
|Aselsan
|15,07
|0,13
|-17,42
|Ata GMYO
|3,91
|3,99
|-29,04
|Atakule GMYO
|2,42
|2,11
|-3,97
|Atlantis Yatırım Holding
|4,50
|3,21
|-19,06
|Atlas Yat. Ort.
|1,52
|0,66
|-13,14
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,97
|-0,47
|7,88
|Avrasya GMYO
|2,78
|3,35
|6,13
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,30
|3,45
|3,12
|Avrupa Yatırım Holding
|7,44
|3,62
|24,00
|Aydem Enerji
|7,43
|0,13
|Ayen Enerji
|5,72
|2,51
|5,73
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|22,00
|0,00
|95,04
|Aygaz
|14,02
|1,45
|-1,17
|Bagfaş
|22,98
|-2,05
|14,90
|Bak Ambalaj
|21,50
|2,19
|6,44
|Balatacılar Balatacılık
|6,80
|3,34
|-17,48
|Bantaş Ambalaj
|6,00
|-1,96
|27,93
|Banvit
|56,50
|-0,88
|8,65
|Baştaş Başkent Çimento
|14,40
|-0,48
|-17,10
|Batı Çimento
|12,11
|-1,78
|157,11
|Batısöke Çimento
|2,54
|0,00
|4,10
|Bayrak Taban Sanayi
|12,63
|3,52
|19,04
|Bera Holding
|23,38
|-5,50
|15,29
|Berkosan Yalıtım
|10,13
|0,30
|13,57
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,56
|-0,18
|37,62
|Beyaz Filo
|10,35
|1,87
|1,67
|Bilici Yatırım
|17,90
|0,39
|169,58
|Bim Mağazalar
|62,95
|-1,72
|-11,70
|Biotrend Çevre ve Enerji
|17,64
|-0,40
|Birko Mensucat
|1,10
|-0,90
|-0,90
|Birlik Mensucat
|2,60
|9,70
|-24,86
|Bizim Mağazaları
|12,18
|0,00
|-20,70
|Borusan Mannesmann
|28,06
|-0,50
|0,94
|Borusan Yat. Paz.
|351,90
|-1,68
|-22,54
|Bosch Fren Sistemleri
|866,00
|-1,53
|-29,58
|Bossa
|26,16
|3,48
|46,55
|Brisa
|22,30
|-0,18
|15,17
|Burçelik
|21,00
|3,45
|-0,10
|Burçelik Vana
|26,18
|2,43
|-47,28
|Bursa Çimento
|3,90
|-0,51
|-21,65
|Carrefoursa
|40,28
|-0,10
|-43,90
|Casa Emtia Petrol
|156,30
|-0,38
|47,45
|Ceo Event Medya
|10,81
|-0,64
|68,12
|Coca Cola İçecek
|79,50
|1,40
|25,18
|Cosmos Yat. Holding
|9,57
|6,33
|18,73
|Credıtwest Faktorıng
|3,18
|-0,31
|-45,83
|Çan2 Termik
|8,48
|-3,64
|Çelebi
|285,40
|0,39
|56,36
|Çelik Halat
|7,06
|-2,22
|-22,40
|Çemaş Döküm
|1,26
|-0,79
|-26,00
|Çemtaş
|14,17
|-0,91
|-9,81
|Çimbeton
|244,80
|-1,17
|-17,44
|Çimentaş
|32,98
|-0,06
|-8,79
|Çimsa
|24,00
|1,69
|34,83
|Çuhadaroğlu Metal
|8,34
|3,47
|9,63
|Dagi Giyim
|2,13
|-0,47
|-37,47
|Dagi Yatırım Holding
|11,98
|0,25
|-7,13
|Dardanel
|18,89
|-9,96
|-43,61
|Datagate Bilgisayar
|13,16
|4,61
|-18,31
|Demısaş Döküm
|6,76
|0,90
|4,39
|Denge Holding
|5,00
|5,49
|-8,76
|Deniz GMYO
|1,83
|0,00
|-0,65
|Derimod
|11,43
|4,48
|17,35
|Derlüks Yatırım Holding
|5,72
|-1,21
|-35,15
|Desa Deri
|12,05
|7,59
|23,72
|Despec Bilgisayar
|10,13
|-0,49
|-22,43
|Deva Holding
|25,50
|-1,32
|5,99
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,93
|-1,24
|10,72
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,25
|9,65
|67,56
|Ditaş Doğan
|17,60
|0,69
|35,32
|DO-CO
|773,20
|-0,14
|22,73
|Doğan Burda
|12,87
|-1,83
|-42,65
|Doğan Holding
|2,94
|-0,34
|-1,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,33
|-1,69
|0,05
|Doğusan
|5,02
|-6,52
|14,61
|Doğuş GMYO
|8,95
|-1,97
|9,55
|Doğuş Otomotiv
|25,76
|-0,77
|-5,71
|Döktaş Dökümcülük
|34,26
|-3,98
|11,89
|Duran Doğan Basım
|11,37
|2,80
|8,39
|Dyo Boya
|12,62
|0,32
|12,21
|Eczacıbaşı İlaç
|6,26
|-1,57
|-13,08
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,78
|1,09
|44,06
|Edip Gayrimenkul
|2,41
|5,70
|-27,41
|Ege Endüstri
|1.237,80
|-0,98
|-25,65
|Ege Gübre
|197,10
|-1,55
|37,39
|Ege Profil
|29,12
|0,21
|-23,85
|Ege Seramik
|14,79
|-0,07
|43,73
|Egeplast
|27,60
|9,96
|-17,12
|Ekiz Kimya
|6,00
|1,87
|-15,85
|Emek Elektrik
|1,87
|-0,53
|-34,51
|Eminiş Ambalaj
|20,70
|-2,36
|-43,81
|Emlak Konut GMYO
|1,93
|0,00
|-8,73
|Enerjisa Enerji
|10,95
|3,30
|-5,03
|Enka İnşaat
|8,57
|0,23
|21,70
|Erbosan
|86,00
|3,61
|112,06
|Ereğli Demir Çelik
|19,23
|-0,93
|46,39
|Ersu Gıda
|3,77
|-0,53
|-23,68
|Escort Teknoloji
|5,40
|-0,37
|-17,81
|Esenboğa Elektrik
|32,00
|1,01
|68,19
|Etiler Gıda
|6,32
|0,48
|58,79
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,98
|9,93
|55,32
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,38
|-1,46
|-6,11
|Euro Yat. Ort.
|4,33
|-2,48
|-3,99
|Euro Yatırım Holding
|3,14
|1,62
|10,56
|Fade Gıda
|20,20
|1,51
|226,33
|Fenerbahçe Futbol
|32,88
|0,31
|11,23
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,60
|4,00
|-11,80
|F-M İzmit Piston
|112,50
|-3,76
|-8,24
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,49
|2,04
|11,20
|Ford Otosan
|174,50
|1,34
|42,87
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,25
|2,46
|-49,05
|Frigo Pak Gıda
|19,21
|2,62
|-8,44
|Galata Wind Enerji
|3,98
|-1,24
|Galatasaray Sportif
|3,25
|-0,61
|-19,75
|Garanti Bankası
|8,06
|-0,49
|-20,60
|Garanti Faktoring
|10,15
|0,89
|-8,81
|Garanti Yat. Ort.
|2,35
|-2,08
|-27,24
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,10
|-3,69
|36,68
|Gediz Ambalaj
|40,06
|-0,15
|49,48
|Gentaş
|4,87
|3,62
|-16,91
|Gersan Elektrik
|5,55
|2,21
|-9,61
|Global Men. Değ.
|5,97
|-1,49
|-0,67
|Global Yat. Holding
|3,36
|0,00
|-28,21
|Good-Year
|7,05
|-1,26
|-11,52
|Göltaş Çimento
|44,74
|2,76
|8,43
|Gözde Girişim
|5,97
|0,17
|-25,19
|GSD Denizcilik
|4,88
|-0,41
|-3,17
|GSD Holding
|1,95
|4,84
|-22,31
|Gübre Fabrik.
|60,75
|-1,14
|-29,40
|Güler Yat. Holding
|2,22
|0,45
|-35,89
|Halk GMYO
|2,98
|0,34
|-2,23
|Hatay Tekstil
|19,43
|0,78
|42,50
|Hedef Girişim
|2,78
|-0,71
|10,11
|Hektaş
|9,37
|-0,32
|75,39
|HUB Girişim
|12,50
|-0,71
|-31,32
|Hürriyet Gzt.
|1,56
|-3,70
|-25,71
|ICBC Turkey Bank
|5,00
|-0,99
|-23,08
|İdealist Danışmanlık
|73,40
|1,94
|445,32
|İdealist GMYO
|5,89
|-1,67
|-13,38
|İhlas Ev Aletleri
|1,09
|-0,91
|-41,49
|İhlas Gayrimenkul
|1,07
|0,94
|-14,40
|İhlas Gazetecilik
|1,13
|-0,88
|-54,13
|İhlas Holding
|0,60
|1,69
|-46,56
|İhlas Yayın Holding
|0,69
|0,00
|-39,47
|İndeks Bilgisayar
|6,74
|1,05
|45,07
|Info Yatırım
|6,06
|-0,49
|-6,05
|İntema
|42,52
|-1,62
|6,57
|Inveo Yatırım Holding
|126,50
|-0,78
|186,07
|İpek Doğal Enerji
|13,66
|2,71
|4,43
|İskenderun Demir Çelik
|12,84
|-0,08
|42,10
(Sürecek)
Kaynak: AA
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