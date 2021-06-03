Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,17
|-1,91
|-20,28
|Acıpayam Selüloz
|17,76
|2,78
|3,74
|Adel Kalemcilik
|22,92
|-0,69
|-33,05
|Adese Gayrimenkul
|1,40
|4,48
|-50,00
|Afyon Çimento
|4,23
|4,19
|-17,22
|Ak Enerji
|1,53
|-1,92
|-30,77
|Akbank
|5,26
|-0,19
|-22,17
|Akçansa
|18,17
|0,50
|12,84
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,71
|-0,58
|-28,84
|Akfen GMYO
|4,37
|1,16
|-10,08
|Akın Tekstil
|37,96
|1,01
|19,52
|Akiş GMYO
|1,91
|-1,04
|-31,60
|Akmerkez GMYO
|41,72
|2,71
|-33,20
|Aksa
|15,98
|-0,68
|15,67
|Aksa Enerji
|13,59
|-0,73
|82,66
|Aksigorta
|7,71
|-1,15
|-11,36
|Aksu Enerji
|5,48
|-1,62
|-27,39
|Alarko Carrıer
|307,00
|0,16
|-15,87
|Alarko GMYO
|22,06
|-0,81
|-12,91
|Alarko Holding
|9,59
|-2,64
|12,54
|Albaraka Türk
|1,59
|-0,63
|-18,04
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,28
|-0,24
|-14,77
|Alkim Kağıt
|15,71
|-1,81
|21,37
|Alkim Kimya
|15,81
|-1,06
|12,23
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,13
|0,00
|-2,74
|Altınyunus Çeşme
|72,80
|3,63
|45,72
|Anadolu Efes
|22,68
|-1,73
|6,17
|Anadolu Grubu Holding
|22,86
|0,00
|-12,50
|Anadolu Hayat Emek.
|9,07
|-0,66
|12,87
|Anadolu Isuzu
|18,07
|-2,11
|0,39
|Anadolu Sigorta
|6,56
|-0,76
|-9,15
|Anel Elektrik
|3,35
|-1,18
|5,68
|Arçelik
|31,64
|0,19
|11,18
|ARD Bilişim Teknolojileri
|48,94
|-1,57
|1,79
|Arena Bilgisayar
|42,08
|0,24
|23,51
|Armada Bilgisayar
|44,76
|-1,24
|-8,80
|Arsan Tekstil
|5,27
|-0,38
|30,60
|Arzum Ev Aletleri
|19,65
|1,18
|-20,19
|Aselsan
|15,03
|-0,27
|-17,64
|Ata GMYO
|4,01
|2,56
|-27,22
|Atakule GMYO
|2,40
|-0,83
|-4,76
|Atlantis Yatırım Holding
|4,40
|-2,22
|-20,86
|Atlas Yat. Ort.
|1,52
|0,00
|-13,14
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,69
|-1,48
|6,29
|Avrasya GMYO
|2,77
|-0,36
|5,75
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,26
|-1,21
|1,87
|Avrupa Yatırım Holding
|7,71
|3,63
|28,50
|Aydem Enerji
|7,34
|-1,21
|Ayen Enerji
|5,55
|-2,97
|2,59
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|23,20
|5,45
|105,68
|Aygaz
|13,89
|-0,93
|-2,09
|Bagfaş
|23,52
|2,35
|17,60
|Bak Ambalaj
|21,38
|-0,56
|5,84
|Balatacılar Balatacılık
|6,12
|-10,00
|-25,73
|Bantaş Ambalaj
|5,86
|-2,33
|24,95
|Banvit
|57,05
|0,97
|9,71
|Baştaş Başkent Çimento
|14,36
|-0,28
|-17,33
|Batı Çimento
|12,01
|-0,83
|154,99
|Batısöke Çimento
|2,62
|3,15
|7,38
|Bayrak Taban Sanayi
|12,73
|0,79
|19,98
|Bera Holding
|23,24
|-0,60
|14,60
|Berkosan Yalıtım
|10,46
|3,26
|17,26
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,64
|1,44
|39,60
|Beyaz Filo
|9,99
|-3,48
|-1,87
|Bilici Yatırım
|18,00
|0,56
|171,08
|Bim Mağazalar
|61,65
|-2,07
|-13,53
|Biotrend Çevre ve Enerji
|17,70
|0,34
|Birko Mensucat
|1,10
|0,00
|-0,90
|Birlik Mensucat
|2,40
|-7,69
|-30,64
|Bizim Mağazaları
|12,20
|0,16
|-20,57
|Boğazİçİ Beton
|3,85
|Borusan Mannesmann
|27,96
|-0,36
|0,58
|Borusan Yat. Paz.
|349,90
|-0,57
|-22,98
|Bosch Fren Sistemleri
|855,10
|-1,26
|-30,46
|Bossa
|26,50
|1,30
|48,46
|Brisa
|22,40
|0,45
|15,68
|Burçelik
|20,86
|-0,67
|-0,76
|Burçelik Vana
|26,14
|-0,15
|-47,36
|Bursa Çimento
|3,86
|-1,03
|-22,45
|Carrefoursa
|41,70
|3,53
|-41,92
|Casa Emtia Petrol
|156,40
|0,06
|47,55
|Ceo Event Medya
|10,82
|0,09
|68,27
|Coca Cola İçecek
|79,00
|-0,63
|24,39
|Cosmos Yat. Holding
|10,52
|9,93
|30,52
|Credıtwest Faktorıng
|3,19
|0,31
|-45,66
|Çan2 Termik
|7,99
|-5,78
|Çelebi
|287,00
|0,56
|57,24
|Çelik Halat
|6,71
|-4,96
|-26,24
|Çemaş Döküm
|1,26
|0,00
|-26,00
|Çemtaş
|14,10
|-0,49
|-10,25
|Çimbeton
|248,90
|1,67
|-16,05
|Çimentaş
|32,62
|-1,09
|-9,79
|Çimsa
|24,10
|0,42
|35,39
|Çuhadaroğlu Metal
|8,35
|0,12
|9,76
|Dagi Giyim
|2,14
|0,47
|-37,18
|Dagi Yatırım Holding
|11,80
|-1,50
|-8,53
|Dardanel
|18,94
|0,26
|-43,46
|Datagate Bilgisayar
|12,88
|-2,13
|-20,05
|Demısaş Döküm
|6,66
|-1,48
|2,85
|Denge Holding
|4,79
|-4,20
|-12,59
|Deniz GMYO
|1,82
|-0,55
|-1,20
|Derimod
|11,35
|-0,70
|16,53
|Derlüks Yatırım Holding
|5,72
|0,00
|-35,15
|Desa Deri
|12,84
|6,56
|31,83
|Despec Bilgisayar
|10,22
|0,89
|-21,75
|Deva Holding
|25,56
|0,24
|6,24
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,80
|-1,09
|9,51
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,60
|5,60
|76,94
|Ditaş Doğan
|18,10
|2,84
|39,17
|DO-CO
|773,50
|0,04
|22,78
|Doğan Burda
|12,64
|-1,79
|-43,67
|Doğan Holding
|2,93
|-0,34
|-2,27
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,34
|0,43
|0,47
|Doğusan
|5,01
|-0,20
|14,38
|Doğuş GMYO
|9,02
|0,78
|10,40
|Doğuş Otomotiv
|25,50
|-1,01
|-6,67
|Döktaş Dökümcülük
|35,50
|3,62
|15,94
|Duran Doğan Basım
|11,30
|-0,62
|7,72
|Dyo Boya
|12,58
|-0,32
|11,85
|Eczacıbaşı İlaç
|6,22
|-0,64
|-13,63
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,22
|-1,44
|41,98
|Edip Gayrimenkul
|2,46
|2,07
|-25,90
|Ege Endüstri
|1.247,00
|0,74
|-25,10
|Ege Gübre
|196,30
|-0,41
|36,84
|Ege Profil
|28,80
|-1,10
|-24,69
|Ege Seramik
|14,68
|-0,74
|42,66
|Egeplast
|30,36
|10,00
|-8,83
|Ekiz Kimya
|6,12
|2,00
|-14,17
|Emek Elektrik
|1,84
|-1,60
|-35,56
|Eminiş Ambalaj
|20,98
|1,35
|-43,05
|Emlak Konut GMYO
|1,94
|0,52
|-8,26
|Enerjisa Enerji
|10,78
|-1,55
|-6,51
|Enka İnşaat
|8,77
|2,33
|24,54
|Erbosan
|90,20
|4,88
|122,41
|Ereğli Demir Çelik
|19,06
|-0,88
|45,09
|Ersu Gıda
|3,74
|-0,80
|-24,29
|Escort Teknoloji
|5,41
|0,19
|-17,66
|Esenboğa Elektrik
|30,78
|-3,81
|61,78
|Etiler Gıda
|6,15
|-2,69
|54,52
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,90
|-1,34
|53,25
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,36
|-0,59
|-6,67
|Euro Yat. Ort.
|4,32
|-0,23
|-4,21
|Euro Yatırım Holding
|3,23
|2,87
|13,73
|Fade Gıda
|20,22
|0,10
|226,66
|Fenerbahçe Futbol
|33,04
|0,49
|11,77
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,50
|-3,85
|-15,19
|F-M İzmit Piston
|115,80
|2,93
|-5,54
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,99
|-3,45
|7,37
|Ford Otosan
|174,60
|0,06
|42,95
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,24
|-0,80
|-49,45
|Frigo Pak Gıda
|21,12
|9,94
|0,67
|Galata Wind Enerji
|3,93
|-1,26
|Galatasaray Sportif
|3,26
|0,31
|-19,51
|Garanti Bankası
|8,04
|-0,25
|-20,80
|Garanti Faktoring
|10,21
|0,59
|-8,27
|Garanti Yat. Ort.
|2,38
|1,28
|-26,32
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,91
|-2,35
|33,48
|Gediz Ambalaj
|41,16
|2,75
|53,58
|Gentaş
|4,75
|-2,46
|-18,96
|Gersan Elektrik
|5,44
|-1,98
|-11,40
|Global Men. Değ.
|6,06
|1,51
|0,83
|Global Yat. Holding
|3,38
|0,60
|-27,78
|Good-Year
|7,24
|2,70
|-9,14
|Göltaş Çimento
|47,56
|6,30
|15,27
|Gözde Girişim
|5,94
|-0,50
|-25,56
|GSD Denizcilik
|4,92
|0,82
|-2,38
|GSD Holding
|1,94
|-0,51
|-22,71
|Gübre Fabrik.
|60,40
|-0,58
|-29,81
|Güler Yat. Holding
|2,24
|0,90
|-35,31
|Halk GMYO
|3,05
|2,35
|0,07
|Hatay Tekstil
|19,40
|-0,15
|42,28
|Hedef Girişim
|2,78
|0,00
|10,11
|Hektaş
|9,22
|-1,60
|72,58
|HUB Girişim
|13,09
|4,72
|-28,08
|Hürriyet Gzt.
|1,55
|-0,64
|-26,19
|ICBC Turkey Bank
|4,95
|-1,00
|-23,85
|İdealist Danışmanlık
|79,00
|7,63
|486,92
|İdealist GMYO
|5,83
|-1,02
|-14,26
|İhlas Ev Aletleri
|1,11
|1,83
|-40,42
|İhlas Gayrimenkul
|1,14
|6,54
|-8,80
|İhlas Gazetecilik
|1,15
|1,77
|-53,32
|İhlas Holding
|0,62
|3,33
|-44,77
|İhlas Yayın Holding
|0,71
|2,90
|-37,72
|İndeks Bilgisayar
|6,59
|-2,23
|41,84
|Info Yatırım
|6,04
|-0,33
|-6,36
|İntema
|42,30
|-0,52
|6,02
|Inveo Yatırım Holding
|127,10
|0,47
|187,43
|İpek Doğal Enerji
|13,51
|-1,10
|3,29
|İskenderun Demir Çelik
|12,73
|-0,86
|40,88
(Sürecek)
Kaynak: AA
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