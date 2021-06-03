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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

03.06.2021 18:54
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,17-1,91-20,28
Acıpayam Selüloz17,762,783,74
Adel Kalemcilik22,92-0,69-33,05
Adese Gayrimenkul1,404,48-50,00
Afyon Çimento4,234,19-17,22
Ak Enerji1,53-1,92-30,77
Akbank5,26-0,19-22,17
Akçansa18,170,5012,84
Akdeniz Yatırım Hold.1,71-0,58-28,84
Akfen GMYO4,371,16-10,08
Akın Tekstil37,961,0119,52
Akiş GMYO1,91-1,04-31,60
Akmerkez GMYO41,722,71-33,20
Aksa15,98-0,6815,67
Aksa Enerji13,59-0,7382,66
Aksigorta7,71-1,15-11,36
Aksu Enerji5,48-1,62-27,39
Alarko Carrıer307,000,16-15,87
Alarko GMYO22,06-0,81-12,91
Alarko Holding9,59-2,6412,54
Albaraka Türk1,59-0,63-18,04
Alcatel Lucent Teletaş25,28-0,24-14,77
Alkim Kağıt15,71-1,8121,37
Alkim Kimya15,81-1,0612,23
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,130,00-2,74
Altınyunus Çeşme72,803,6345,72
Anadolu Efes22,68-1,736,17
Anadolu Grubu Holding22,860,00-12,50
Anadolu Hayat Emek.9,07-0,6612,87
Anadolu Isuzu18,07-2,110,39
Anadolu Sigorta6,56-0,76-9,15
Anel Elektrik3,35-1,185,68
Arçelik31,640,1911,18
ARD Bilişim Teknolojileri48,94-1,571,79
Arena Bilgisayar42,080,2423,51
Armada Bilgisayar44,76-1,24-8,80
Arsan Tekstil5,27-0,3830,60
Arzum Ev Aletleri19,651,18-20,19
Aselsan15,03-0,27-17,64
Ata GMYO4,012,56-27,22
Atakule GMYO2,40-0,83-4,76
Atlantis Yatırım Holding4,40-2,22-20,86
Atlas Yat. Ort.1,520,00-13,14
AvivaSA Emeklilik Hayat18,69-1,486,29
Avrasya GMYO2,77-0,365,75
Avrasya Petrol ve Tur.3,26-1,211,87
Avrupa Yatırım Holding7,713,6328,50
Aydem Enerji7,34-1,21

Ayen Enerji5,55-2,972,59
Ayes Çelik Hasır ve Çit23,205,45105,68
Aygaz13,89-0,93-2,09
Bagfaş23,522,3517,60
Bak Ambalaj21,38-0,565,84
Balatacılar Balatacılık6,12-10,00-25,73
Bantaş Ambalaj5,86-2,3324,95
Banvit57,050,979,71
Baştaş Başkent Çimento14,36-0,28-17,33
Batı Çimento12,01-0,83154,99
Batısöke Çimento2,623,157,38
Bayrak Taban Sanayi12,730,7919,98
Bera Holding23,24-0,6014,60
Berkosan Yalıtım10,463,2617,26
Beşiktaş Futbol Yat.5,641,4439,60
Beyaz Filo9,99-3,48-1,87
Bilici Yatırım18,000,56171,08
Bim Mağazalar61,65-2,07-13,53
Biotrend Çevre ve Enerji17,700,34

Birko Mensucat1,100,00-0,90
Birlik Mensucat2,40-7,69-30,64
Bizim Mağazaları12,200,16-20,57
Boğazİçİ Beton3,85

Borusan Mannesmann27,96-0,360,58
Borusan Yat. Paz.349,90-0,57-22,98
Bosch Fren Sistemleri855,10-1,26-30,46
Bossa26,501,3048,46
Brisa22,400,4515,68
Burçelik20,86-0,67-0,76
Burçelik Vana26,14-0,15-47,36
Bursa Çimento3,86-1,03-22,45
Carrefoursa41,703,53-41,92
Casa Emtia Petrol156,400,0647,55
Ceo Event Medya10,820,0968,27
Coca Cola İçecek79,00-0,6324,39
Cosmos Yat. Holding10,529,9330,52
Credıtwest Faktorıng3,190,31-45,66
Çan2 Termik7,99-5,78

Çelebi287,000,5657,24
Çelik Halat6,71-4,96-26,24
Çemaş Döküm1,260,00-26,00
Çemtaş14,10-0,49-10,25
Çimbeton248,901,67-16,05
Çimentaş32,62-1,09-9,79
Çimsa24,100,4235,39
Çuhadaroğlu Metal8,350,129,76
Dagi Giyim2,140,47-37,18
Dagi Yatırım Holding11,80-1,50-8,53
Dardanel18,940,26-43,46
Datagate Bilgisayar12,88-2,13-20,05
Demısaş Döküm6,66-1,482,85
Denge Holding4,79-4,20-12,59
Deniz GMYO1,82-0,55-1,20
Derimod11,35-0,7016,53
Derlüks Yatırım Holding5,720,00-35,15
Desa Deri12,846,5631,83
Despec Bilgisayar10,220,89-21,75
Deva Holding25,560,246,24
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,80-1,099,51
Diriteks Diriliş Tekstil6,605,6076,94
Ditaş Doğan18,102,8439,17
DO-CO773,500,0422,78
Doğan Burda12,64-1,79-43,67
Doğan Holding2,93-0,34-2,27
Doğtaş Kelebek Mobilya2,340,430,47
Doğusan5,01-0,2014,38
Doğuş GMYO9,020,7810,40
Doğuş Otomotiv25,50-1,01-6,67
Döktaş Dökümcülük35,503,6215,94
Duran Doğan Basım11,30-0,627,72
Dyo Boya12,58-0,3211,85
Eczacıbaşı İlaç6,22-0,64-13,63
Eczacıbaşı Yatırım38,22-1,4441,98
Edip Gayrimenkul2,462,07-25,90
Ege Endüstri1.247,000,74-25,10
Ege Gübre196,30-0,4136,84
Ege Profil28,80-1,10-24,69
Ege Seramik14,68-0,7442,66
Egeplast30,3610,00-8,83
Ekiz Kimya6,122,00-14,17
Emek Elektrik1,84-1,60-35,56
Eminiş Ambalaj20,981,35-43,05
Emlak Konut GMYO1,940,52-8,26
Enerjisa Enerji10,78-1,55-6,51
Enka İnşaat8,772,3324,54
Erbosan90,204,88122,41
Ereğli Demir Çelik19,06-0,8845,09
Ersu Gıda3,74-0,80-24,29
Escort Teknoloji5,410,19-17,66
Esenboğa Elektrik30,78-3,8161,78
Etiler Gıda6,15-2,6954,52
Euro Kapital Yat. Ort.5,90-1,3453,25
Euro Trend Yat. Ort.3,36-0,59-6,67
Euro Yat. Ort.4,32-0,23-4,21
Euro Yatırım Holding3,232,8713,73
Fade Gıda20,220,10226,66
Fenerbahçe Futbol33,040,4911,77
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,50-3,85-15,19
F-M İzmit Piston115,802,93-5,54
Fonet Bilgi Teknolojileri13,99-3,457,37
Ford Otosan174,600,0642,95
Formet Celik Kapi Sanayi1,24-0,80-49,45
Frigo Pak Gıda21,129,940,67
Galata Wind Enerji3,93-1,26

Galatasaray Sportif3,260,31-19,51
Garanti Bankası8,04-0,25-20,80
Garanti Faktoring10,210,59-8,27
Garanti Yat. Ort.2,381,28-26,32
Gedik Y. Men. Değ.7,91-2,3533,48
Gediz Ambalaj41,162,7553,58
Gentaş4,75-2,46-18,96
Gersan Elektrik5,44-1,98-11,40
Global Men. Değ.6,061,510,83
Global Yat. Holding3,380,60-27,78
Good-Year7,242,70-9,14
Göltaş Çimento47,566,3015,27
Gözde Girişim5,94-0,50-25,56
GSD Denizcilik4,920,82-2,38
GSD Holding1,94-0,51-22,71
Gübre Fabrik.60,40-0,58-29,81
Güler Yat. Holding2,240,90-35,31
Halk GMYO3,052,350,07
Hatay Tekstil19,40-0,1542,28
Hedef Girişim2,780,0010,11
Hektaş9,22-1,6072,58
HUB Girişim13,094,72-28,08
Hürriyet Gzt.1,55-0,64-26,19
ICBC Turkey Bank4,95-1,00-23,85
İdealist Danışmanlık79,007,63486,92
İdealist GMYO5,83-1,02-14,26
İhlas Ev Aletleri1,111,83-40,42
İhlas Gayrimenkul1,146,54-8,80
İhlas Gazetecilik1,151,77-53,32
İhlas Holding0,623,33-44,77
İhlas Yayın Holding0,712,90-37,72
İndeks Bilgisayar6,59-2,2341,84
Info Yatırım6,04-0,33-6,36
İntema42,30-0,526,02
Inveo Yatırım Holding127,100,47187,43
İpek Doğal Enerji13,51-1,103,29
İskenderun Demir Çelik12,73-0,8640,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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