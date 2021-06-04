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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

04.06.2021 18:51
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,07-1,62-21,58
Acıpayam Selüloz17,48-1,582,10
Adel Kalemcilik22,50-1,83-34,28
Adese Gayrimenkul1,37-2,14-51,07
Afyon Çimento4,15-1,89-18,79
Ak Enerji1,51-1,31-31,67
Akbank5,280,38-21,87
Akçansa17,90-1,4911,16
Akdeniz Yatırım Hold.1,710,00-28,84
Akfen GMYO4,26-2,52-12,35
Akın Tekstil37,30-1,7417,44
Akiş GMYO1,920,52-31,24
Akmerkez GMYO42,802,59-31,47
Aksa15,85-0,8114,73
Aksa Enerji13,58-0,0782,53
Aksigorta7,710,00-11,36
Aksu Enerji5,530,91-26,73
Alarko Carrıer315,902,90-13,43
Alarko GMYO22,200,63-12,36
Alarko Holding9,50-0,9411,48
Albaraka Türk1,600,63-17,53
Alcatel Lucent Teletaş25,12-0,63-15,31
Alkim Kağıt15,70-0,0621,29
Alkim Kimya15,79-0,1312,09
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,130,00-2,74
Altınyunus Çeşme71,55-1,7243,21
Anadolu Efes22,820,626,83
Anadolu Grubu Holding23,040,79-11,81
Anadolu Hayat Emek.9,171,1014,12
Anadolu Isuzu17,99-0,44-0,06
Anadolu Sigorta6,47-1,37-10,39
Anel Elektrik3,27-2,393,15
Arçelik31,28-1,149,91
ARD Bilişim Teknolojileri49,641,433,24
Arena Bilgisayar41,96-0,2923,16
Armada Bilgisayar44,64-0,27-9,05
Arsan Tekstil5,19-1,5228,62
Arzum Ev Aletleri19,750,51-19,78
Aselsan15,080,33-17,37
Ata GMYO3,81-4,99-30,85
Atakule GMYO2,37-1,25-5,95
Atlantis Yatırım Holding4,31-2,05-22,48
Atlas Yat. Ort.1,551,97-11,43
ATP Ticari Bilgisayar26,40

AvivaSA Emeklilik Hayat18,59-0,545,72
Avrasya GMYO2,73-1,444,22
Avrasya Petrol ve Tur.3,301,233,12
Avrupa Yatırım Holding7,68-0,3928,00
Aydem Enerji7,20-1,91

Ayen Enerji5,30-4,50-2,03
Ayes Çelik Hasır ve Çit22,44-3,2898,94
Aygaz14,000,79-1,31
Bagfaş24,403,7422,00
Bak Ambalaj21,30-0,375,45
Balatacılar Balatacılık5,99-2,12-27,31
Bantaş Ambalaj5,82-0,6824,09
Banvit58,452,4512,40
Baştaş Başkent Çimento13,99-2,58-19,46
Batı Çimento11,81-1,67150,74
Batısöke Çimento2,55-2,674,51
Bayrak Taban Sanayi12,30-3,3815,93
Bera Holding23,681,8916,77
Berkosan Yalıtım10,22-2,2914,57
Beşiktaş Futbol Yat.6,077,6250,25
Beyaz Filo9,94-0,50-2,36
Bilici Yatırım18,000,00171,08
Bim Mağazalar62,200,89-12,76
Biotrend Çevre ve Enerji17,860,90

Birko Mensucat1,08-1,82-2,70
Birlik Mensucat2,37-1,25-31,50
Bizim Mağazaları12,17-0,25-20,77
Boğaziçi Beton4,239,87

Borusan Mannesmann28,200,861,44
Borusan Yat. Paz.352,700,80-22,36
Bosch Fren Sistemleri873,002,09-29,01
Bossa26,40-0,3847,90
Brisa22,620,9816,82
Burçelik20,62-1,15-1,90
Burçelik Vana25,80-1,30-48,05
Bursa Çimento3,85-0,26-22,65
Carrefoursa41,00-1,68-42,90
Casa Emtia Petrol154,00-1,5345,28
Ceo Event Medya10,931,0269,98
Coca Cola İçecek79,000,0024,39
Cosmos Yat. Holding11,004,5636,48
Credıtwest Faktorıng3,334,39-43,27
Çan2 Termik7,54-5,63

Çelebi282,00-1,7454,50
Çelik Halat6,52-2,83-28,33
Çemaş Döküm1,260,00-26,00
Çemtaş14,06-0,28-10,51
Çimbeton246,60-0,92-16,83
Çimentaş32,34-0,86-10,56
Çimsa23,64-1,9132,81
Çuhadaroğlu Metal7,73-7,431,61
Dagi Giyim2,12-0,93-37,76
Dagi Yatırım Holding11,63-1,44-9,84
Dardanel18,77-0,90-43,97
Datagate Bilgisayar13,424,19-16,70
Demısaş Döküm6,61-0,752,08
Denge Holding4,983,97-9,12
Deniz GMYO1,841,10-0,11
Derimod11,753,5220,64
Derlüks Yatırım Holding5,52-3,50-37,41
Desa Deri13,222,9635,73
Despec Bilgisayar10,220,00-21,75
Deva Holding25,780,867,16
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,001,6911,37
Diriteks Diriliş Tekstil6,15-6,8264,88
Ditaş Doğan18,02-0,4438,55
DO-CO774,400,1222,92
Doğan Burda13,909,97-38,06
Doğan Holding2,950,68-1,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,32-0,85-0,38
Doğusan4,93-1,6012,56
Doğuş GMYO9,00-0,2210,16
Doğuş Otomotiv25,14-1,41-7,98
Döktaş Dökümcülük34,04-4,1111,17
Duran Doğan Basım11,19-0,976,67
Dyo Boya12,49-0,7211,05
Eczacıbaşı İlaç6,19-0,48-14,05
Eczacıbaşı Yatırım39,182,5145,55
Edip Gayrimenkul2,37-3,66-28,61
Ege Endüstri1.238,20-0,71-25,63
Ege Gübre201,302,5540,32
Ege Profil28,960,56-24,27
Ege Seramik14,60-0,5441,89
Egeplast32,406,72-2,70
Ekiz Kimya6,180,98-13,32
Emek Elektrik1,861,09-34,86
Eminiş Ambalaj22,205,82-39,74
Emlak Konut GMYO1,950,52-7,79
Enerjisa Enerji10,840,56-5,99
Enka İnşaat9,083,5328,94
Erbosan97,357,93140,05
Ereğli Demir Çelik18,91-0,7943,95
Ersu Gıda3,70-1,07-25,10
Escort Teknoloji5,583,14-15,07
Esenboğa Elektrik31,040,8463,14
Etiler Gıda6,160,1654,77
Euro Kapital Yat. Ort.5,73-2,8848,83
Euro Trend Yat. Ort.3,442,38-4,44
Euro Yat. Ort.4,31-0,23-4,43
Euro Yatırım Holding3,15-2,4810,92
Fade Gıda20,802,87236,03
Fenerbahçe Futbol33,220,5412,38
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,46-1,60-16,55
F-M İzmit Piston114,00-1,55-7,01
Fonet Bilgi Teknolojileri14,272,009,52
Ford Otosan179,002,5246,55
Formet Celik Kapi Sanayi1,250,81-49,05
Frigo Pak Gıda23,229,9410,68
Galata Wind Enerji3,89-1,02

Galatasaray Sportif3,301,23-18,52
Garanti Bankası8,100,75-20,20
Garanti Faktoring10,321,08-7,28
Garanti Yat. Ort.2,36-0,84-26,93
Gedik Y. Men. Değ.7,960,6334,32
Gediz Ambalaj40,38-1,9050,67
Gentaş4,64-2,32-20,84
Gersan Elektrik5,43-0,18-11,56
Global Men. Değ.6,01-0,830,00
Global Yat. Holding3,452,07-26,28
Good-Year7,10-1,93-10,90
Göltaş Çimento48,501,9817,55
Gözde Girişim5,91-0,51-25,94
GSD Denizcilik5,093,460,99
GSD Holding1,92-1,03-23,51
Gübre Fabrik.59,85-0,91-30,45
Güler Yat. Holding2,354,91-32,13
Halk GMYO2,96-2,95-2,89
Hatay Tekstil19,12-1,4440,22
Hedef Girişim2,76-0,729,32
Hektaş9,11-1,1970,53
HUB Girişim12,81-2,14-29,62
Hürriyet Gzt.1,54-0,65-26,67
ICBC Turkey Bank5,398,89-17,08
İdealist Danışmanlık77,85-1,46478,38
İdealist GMYO5,78-0,86-15,00
İhlas Ev Aletleri1,110,00-40,42
İhlas Gayrimenkul1,140,00-8,80
İhlas Gazetecilik1,14-0,87-53,72
İhlas Holding0,61-1,61-45,67
İhlas Yayın Holding0,732,82-35,96
İndeks Bilgisayar6,51-1,2140,12
Info Yatırım6,090,83-5,58
İntema42,480,436,47
Inveo Yatırım Holding125,40-1,34183,58
İpek Doğal Enerji13,902,896,27
İskenderun Demir Çelik12,62-0,8639,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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