Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,07
|-1,62
|-21,58
|Acıpayam Selüloz
|17,48
|-1,58
|2,10
|Adel Kalemcilik
|22,50
|-1,83
|-34,28
|Adese Gayrimenkul
|1,37
|-2,14
|-51,07
|Afyon Çimento
|4,15
|-1,89
|-18,79
|Ak Enerji
|1,51
|-1,31
|-31,67
|Akbank
|5,28
|0,38
|-21,87
|Akçansa
|17,90
|-1,49
|11,16
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,71
|0,00
|-28,84
|Akfen GMYO
|4,26
|-2,52
|-12,35
|Akın Tekstil
|37,30
|-1,74
|17,44
|Akiş GMYO
|1,92
|0,52
|-31,24
|Akmerkez GMYO
|42,80
|2,59
|-31,47
|Aksa
|15,85
|-0,81
|14,73
|Aksa Enerji
|13,58
|-0,07
|82,53
|Aksigorta
|7,71
|0,00
|-11,36
|Aksu Enerji
|5,53
|0,91
|-26,73
|Alarko Carrıer
|315,90
|2,90
|-13,43
|Alarko GMYO
|22,20
|0,63
|-12,36
|Alarko Holding
|9,50
|-0,94
|11,48
|Albaraka Türk
|1,60
|0,63
|-17,53
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,12
|-0,63
|-15,31
|Alkim Kağıt
|15,70
|-0,06
|21,29
|Alkim Kimya
|15,79
|-0,13
|12,09
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,13
|0,00
|-2,74
|Altınyunus Çeşme
|71,55
|-1,72
|43,21
|Anadolu Efes
|22,82
|0,62
|6,83
|Anadolu Grubu Holding
|23,04
|0,79
|-11,81
|Anadolu Hayat Emek.
|9,17
|1,10
|14,12
|Anadolu Isuzu
|17,99
|-0,44
|-0,06
|Anadolu Sigorta
|6,47
|-1,37
|-10,39
|Anel Elektrik
|3,27
|-2,39
|3,15
|Arçelik
|31,28
|-1,14
|9,91
|ARD Bilişim Teknolojileri
|49,64
|1,43
|3,24
|Arena Bilgisayar
|41,96
|-0,29
|23,16
|Armada Bilgisayar
|44,64
|-0,27
|-9,05
|Arsan Tekstil
|5,19
|-1,52
|28,62
|Arzum Ev Aletleri
|19,75
|0,51
|-19,78
|Aselsan
|15,08
|0,33
|-17,37
|Ata GMYO
|3,81
|-4,99
|-30,85
|Atakule GMYO
|2,37
|-1,25
|-5,95
|Atlantis Yatırım Holding
|4,31
|-2,05
|-22,48
|Atlas Yat. Ort.
|1,55
|1,97
|-11,43
|ATP Ticari Bilgisayar
|26,40
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,59
|-0,54
|5,72
|Avrasya GMYO
|2,73
|-1,44
|4,22
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,30
|1,23
|3,12
|Avrupa Yatırım Holding
|7,68
|-0,39
|28,00
|Aydem Enerji
|7,20
|-1,91
|Ayen Enerji
|5,30
|-4,50
|-2,03
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|22,44
|-3,28
|98,94
|Aygaz
|14,00
|0,79
|-1,31
|Bagfaş
|24,40
|3,74
|22,00
|Bak Ambalaj
|21,30
|-0,37
|5,45
|Balatacılar Balatacılık
|5,99
|-2,12
|-27,31
|Bantaş Ambalaj
|5,82
|-0,68
|24,09
|Banvit
|58,45
|2,45
|12,40
|Baştaş Başkent Çimento
|13,99
|-2,58
|-19,46
|Batı Çimento
|11,81
|-1,67
|150,74
|Batısöke Çimento
|2,55
|-2,67
|4,51
|Bayrak Taban Sanayi
|12,30
|-3,38
|15,93
|Bera Holding
|23,68
|1,89
|16,77
|Berkosan Yalıtım
|10,22
|-2,29
|14,57
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,07
|7,62
|50,25
|Beyaz Filo
|9,94
|-0,50
|-2,36
|Bilici Yatırım
|18,00
|0,00
|171,08
|Bim Mağazalar
|62,20
|0,89
|-12,76
|Biotrend Çevre ve Enerji
|17,86
|0,90
|Birko Mensucat
|1,08
|-1,82
|-2,70
|Birlik Mensucat
|2,37
|-1,25
|-31,50
|Bizim Mağazaları
|12,17
|-0,25
|-20,77
|Boğaziçi Beton
|4,23
|9,87
|Borusan Mannesmann
|28,20
|0,86
|1,44
|Borusan Yat. Paz.
|352,70
|0,80
|-22,36
|Bosch Fren Sistemleri
|873,00
|2,09
|-29,01
|Bossa
|26,40
|-0,38
|47,90
|Brisa
|22,62
|0,98
|16,82
|Burçelik
|20,62
|-1,15
|-1,90
|Burçelik Vana
|25,80
|-1,30
|-48,05
|Bursa Çimento
|3,85
|-0,26
|-22,65
|Carrefoursa
|41,00
|-1,68
|-42,90
|Casa Emtia Petrol
|154,00
|-1,53
|45,28
|Ceo Event Medya
|10,93
|1,02
|69,98
|Coca Cola İçecek
|79,00
|0,00
|24,39
|Cosmos Yat. Holding
|11,00
|4,56
|36,48
|Credıtwest Faktorıng
|3,33
|4,39
|-43,27
|Çan2 Termik
|7,54
|-5,63
|Çelebi
|282,00
|-1,74
|54,50
|Çelik Halat
|6,52
|-2,83
|-28,33
|Çemaş Döküm
|1,26
|0,00
|-26,00
|Çemtaş
|14,06
|-0,28
|-10,51
|Çimbeton
|246,60
|-0,92
|-16,83
|Çimentaş
|32,34
|-0,86
|-10,56
|Çimsa
|23,64
|-1,91
|32,81
|Çuhadaroğlu Metal
|7,73
|-7,43
|1,61
|Dagi Giyim
|2,12
|-0,93
|-37,76
|Dagi Yatırım Holding
|11,63
|-1,44
|-9,84
|Dardanel
|18,77
|-0,90
|-43,97
|Datagate Bilgisayar
|13,42
|4,19
|-16,70
|Demısaş Döküm
|6,61
|-0,75
|2,08
|Denge Holding
|4,98
|3,97
|-9,12
|Deniz GMYO
|1,84
|1,10
|-0,11
|Derimod
|11,75
|3,52
|20,64
|Derlüks Yatırım Holding
|5,52
|-3,50
|-37,41
|Desa Deri
|13,22
|2,96
|35,73
|Despec Bilgisayar
|10,22
|0,00
|-21,75
|Deva Holding
|25,78
|0,86
|7,16
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,00
|1,69
|11,37
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,15
|-6,82
|64,88
|Ditaş Doğan
|18,02
|-0,44
|38,55
|DO-CO
|774,40
|0,12
|22,92
|Doğan Burda
|13,90
|9,97
|-38,06
|Doğan Holding
|2,95
|0,68
|-1,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,32
|-0,85
|-0,38
|Doğusan
|4,93
|-1,60
|12,56
|Doğuş GMYO
|9,00
|-0,22
|10,16
|Doğuş Otomotiv
|25,14
|-1,41
|-7,98
|Döktaş Dökümcülük
|34,04
|-4,11
|11,17
|Duran Doğan Basım
|11,19
|-0,97
|6,67
|Dyo Boya
|12,49
|-0,72
|11,05
|Eczacıbaşı İlaç
|6,19
|-0,48
|-14,05
|Eczacıbaşı Yatırım
|39,18
|2,51
|45,55
|Edip Gayrimenkul
|2,37
|-3,66
|-28,61
|Ege Endüstri
|1.238,20
|-0,71
|-25,63
|Ege Gübre
|201,30
|2,55
|40,32
|Ege Profil
|28,96
|0,56
|-24,27
|Ege Seramik
|14,60
|-0,54
|41,89
|Egeplast
|32,40
|6,72
|-2,70
|Ekiz Kimya
|6,18
|0,98
|-13,32
|Emek Elektrik
|1,86
|1,09
|-34,86
|Eminiş Ambalaj
|22,20
|5,82
|-39,74
|Emlak Konut GMYO
|1,95
|0,52
|-7,79
|Enerjisa Enerji
|10,84
|0,56
|-5,99
|Enka İnşaat
|9,08
|3,53
|28,94
|Erbosan
|97,35
|7,93
|140,05
|Ereğli Demir Çelik
|18,91
|-0,79
|43,95
|Ersu Gıda
|3,70
|-1,07
|-25,10
|Escort Teknoloji
|5,58
|3,14
|-15,07
|Esenboğa Elektrik
|31,04
|0,84
|63,14
|Etiler Gıda
|6,16
|0,16
|54,77
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,73
|-2,88
|48,83
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,44
|2,38
|-4,44
|Euro Yat. Ort.
|4,31
|-0,23
|-4,43
|Euro Yatırım Holding
|3,15
|-2,48
|10,92
|Fade Gıda
|20,80
|2,87
|236,03
|Fenerbahçe Futbol
|33,22
|0,54
|12,38
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,46
|-1,60
|-16,55
|F-M İzmit Piston
|114,00
|-1,55
|-7,01
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,27
|2,00
|9,52
|Ford Otosan
|179,00
|2,52
|46,55
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,25
|0,81
|-49,05
|Frigo Pak Gıda
|23,22
|9,94
|10,68
|Galata Wind Enerji
|3,89
|-1,02
|Galatasaray Sportif
|3,30
|1,23
|-18,52
|Garanti Bankası
|8,10
|0,75
|-20,20
|Garanti Faktoring
|10,32
|1,08
|-7,28
|Garanti Yat. Ort.
|2,36
|-0,84
|-26,93
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,96
|0,63
|34,32
|Gediz Ambalaj
|40,38
|-1,90
|50,67
|Gentaş
|4,64
|-2,32
|-20,84
|Gersan Elektrik
|5,43
|-0,18
|-11,56
|Global Men. Değ.
|6,01
|-0,83
|0,00
|Global Yat. Holding
|3,45
|2,07
|-26,28
|Good-Year
|7,10
|-1,93
|-10,90
|Göltaş Çimento
|48,50
|1,98
|17,55
|Gözde Girişim
|5,91
|-0,51
|-25,94
|GSD Denizcilik
|5,09
|3,46
|0,99
|GSD Holding
|1,92
|-1,03
|-23,51
|Gübre Fabrik.
|59,85
|-0,91
|-30,45
|Güler Yat. Holding
|2,35
|4,91
|-32,13
|Halk GMYO
|2,96
|-2,95
|-2,89
|Hatay Tekstil
|19,12
|-1,44
|40,22
|Hedef Girişim
|2,76
|-0,72
|9,32
|Hektaş
|9,11
|-1,19
|70,53
|HUB Girişim
|12,81
|-2,14
|-29,62
|Hürriyet Gzt.
|1,54
|-0,65
|-26,67
|ICBC Turkey Bank
|5,39
|8,89
|-17,08
|İdealist Danışmanlık
|77,85
|-1,46
|478,38
|İdealist GMYO
|5,78
|-0,86
|-15,00
|İhlas Ev Aletleri
|1,11
|0,00
|-40,42
|İhlas Gayrimenkul
|1,14
|0,00
|-8,80
|İhlas Gazetecilik
|1,14
|-0,87
|-53,72
|İhlas Holding
|0,61
|-1,61
|-45,67
|İhlas Yayın Holding
|0,73
|2,82
|-35,96
|İndeks Bilgisayar
|6,51
|-1,21
|40,12
|Info Yatırım
|6,09
|0,83
|-5,58
|İntema
|42,48
|0,43
|6,47
|Inveo Yatırım Holding
|125,40
|-1,34
|183,58
|İpek Doğal Enerji
|13,90
|2,89
|6,27
|İskenderun Demir Çelik
|12,62
|-0,86
|39,66
(Sürecek)
Kaynak: AA
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