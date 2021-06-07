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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

07.06.2021 19:01
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,100,49-21,19
Acıpayam Selüloz17,39-0,511,58
Adel Kalemcilik22,640,62-33,87
Adese Gayrimenkul1,36-0,73-51,43
Afyon Çimento4,272,89-16,44
Ak Enerji1,48-1,99-33,03
Akbank5,381,89-20,39
Akçansa17,77-0,7310,36
Akdeniz Yatırım Hold.1,784,09-25,93
Akfen GMYO4,372,58-10,08
Akın Tekstil38,162,3120,15
Akiş GMYO1,962,08-29,81
Akmerkez GMYO44,904,91-28,10
Aksa15,82-0,1914,52
Aksa Enerji13,41-1,2580,24
Aksigorta7,67-0,52-11,82
Aksu Enerji5,550,36-26,46
Alarko Carrıer321,601,80-11,87
Alarko GMYO22,380,81-11,65
Alarko Holding9,641,4713,13
Albaraka Türk1,621,25-16,49
Alcatel Lucent Teletaş25,08-0,16-15,44
Alkim Kağıt15,961,6623,30
Alkim Kimya15,800,0612,16
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,10-1,41-4,11
Altınyunus Çeşme71,40-0,2142,91
Anadolu Efes23,302,109,08
Anadolu Grubu Holding23,522,08-9,97
Anadolu Hayat Emek.9,362,0716,48
Anadolu Isuzu17,90-0,50-0,56
Anadolu Sigorta6,45-0,31-10,67
Anel Elektrik3,23-1,221,89
Arçelik31,400,3810,34
ARD Bilişim Teknolojileri49,46-0,362,87
Arena Bilgisayar41,960,0023,16
Armada Bilgisayar45,802,60-6,68
Arsan Tekstil5,08-2,1225,89
Arzum Ev Aletleri19,750,00-19,78
Aselsan15,462,52-15,29
Ata GMYO3,922,89-28,86
Atakule GMYO2,252,19-3,89
Atlantis Yatırım Holding4,320,23-22,30
Atlas Yat. Ort.1,560,65-10,86
ATP Ticari Bilgisayar29,0410,00

AvivaSA Emeklilik Hayat18,50-0,485,21
Avrasya GMYO2,70-1,103,08
Avrasya Petrol ve Tur.3,341,214,37
Avrupa Yatırım Holding7,60-1,0426,67
Aydem Enerji7,15-0,69

Ayen Enerji5,18-2,26-4,25
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,74-7,5883,87
Aygaz13,91-0,64-1,95
Bagfaş24,26-0,5721,30
Bak Ambalaj21,26-0,195,25
Balatacılar Balatacılık6,051,00-26,58
Bantaş Ambalaj5,64-3,0920,26
Banvit58,950,8613,37
Baştaş Başkent Çimento13,990,00-19,46
Batı Çimento11,65-1,35147,35
Batısöke Çimento2,52-1,183,28
Bayrak Taban Sanayi12,390,7316,78
Bera Holding23,42-1,1015,48
Berkosan Yalıtım10,482,5417,49
Beşiktaş Futbol Yat.6,374,9457,67
Beyaz Filo10,253,120,69
Bilici Yatırım18,030,17171,54
Bim Mağazalar61,95-0,40-13,11
Biotrend Çevre ve Enerji17,940,45

Birko Mensucat1,101,85-0,90
Birlik Mensucat2,36-0,42-31,79
Bizim Mağazaları12,311,15-19,86
Boğaziçi Beton4,11-2,84

Borusan Mannesmann28,681,703,17
Borusan Yat. Paz.353,900,34-22,10
Bosch Fren Sistemleri871,00-0,23-29,17
Bossa26,681,0649,47
Brisa22,40-0,9715,68
Burçelik20,740,58-1,33
Burçelik Vana26,000,78-47,64
Bursa Çimento3,932,08-21,05
Carrefoursa40,56-1,07-43,51
Casa Emtia Petrol160,003,9050,94
Ceo Event Medya10,86-0,6468,90
Coca Cola İçecek82,704,6830,22
Cosmos Yat. Holding10,41-5,3629,16
Credıtwest Faktorıng3,29-1,20-43,95
Çan2 Termik7,783,18

Çelebi274,90-2,5250,61
Çelik Halat6,601,23-27,45
Çemaş Döküm1,281,59-24,82
Çemtaş14,100,28-10,25
Çimbeton241,00-2,27-18,72
Çimentaş32,18-0,49-11,01
Çimsa23,660,0832,92
Çuhadaroğlu Metal7,902,203,85
Dagi Giyim2,11-0,47-38,06
Dagi Yatırım Holding11,62-0,09-9,92
Dardanel18,24-2,82-45,55
Datagate Bilgisayar13,29-0,97-17,50
Demısaş Döküm6,47-2,12-0,08
Denge Holding4,70-5,62-14,23
Deniz GMYO1,903,263,15
Derimod11,62-1,1119,30
Derlüks Yatırım Holding5,11-7,43-42,06
Desa Deri12,46-5,7527,93
Despec Bilgisayar10,684,50-18,22
Deva Holding25,780,007,16
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,84-1,339,88
Diriteks Diriliş Tekstil5,54-9,9248,53
Ditaş Doğan17,83-1,0537,09
DO-CO773,60-0,1022,79
Doğan Burda14,192,09-36,76
Doğan Holding2,981,02-0,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,434,744,34
Doğusan5,185,0718,26
Doğuş GMYO8,99-0,1110,04
Doğuş Otomotiv25,340,80-7,25
Döktaş Dökümcülük32,78-3,707,05
Duran Doğan Basım11,280,807,53
Dyo Boya12,41-0,6410,34
Eczacıbaşı İlaç6,220,48-13,63
Eczacıbaşı Yatırım38,48-1,7942,95
Edip Gayrimenkul2,380,42-28,31
Ege Endüstri1.241,300,25-25,44
Ege Gübre201,800,2540,67
Ege Profil28,86-0,35-24,53
Ege Seramik13,800,6642,82
Egeplast30,22-6,73-9,25
Ekiz Kimya6,484,85-9,12
Emek Elektrik1,933,76-32,41
Eminiş Ambalaj23,184,41-37,08
Emlak Konut GMYO1,992,05-5,89
Enerjisa Enerji10,77-0,65-6,59
Enka İnşaat9,05-0,3328,52
Erbosan95,90-1,49136,47
Ereğli Demir Çelik19,111,0645,47
Ersu Gıda3,761,62-23,89
Escort Teknoloji5,55-0,54-15,53
Esenboğa Elektrik33,126,7074,08
Etiler Gıda6,14-0,3254,27
Euro Kapital Yat. Ort.6,106,4658,44
Euro Trend Yat. Ort.3,789,885,00
Euro Yat. Ort.4,310,00-4,43
Euro Yatırım Holding3,211,9013,03
Fade Gıda22,246,92259,29
Fenerbahçe Futbol33,440,6613,13
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,512,03-14,86
F-M İzmit Piston114,300,26-6,77
Fonet Bilgi Teknolojileri14,10-1,198,21
Ford Otosan176,80-1,2344,75
Formet Celik Kapi Sanayi1,24-0,80-49,45
Frigo Pak Gıda21,68-6,633,34
Galata Wind Enerji3,900,26

Galatasaray Sportif3,423,64-15,56
Garanti Bankası8,292,35-18,33
Garanti Faktoring10,400,78-6,56
Garanti Yat. Ort.2,401,69-25,70
Gedik Y. Men. Değ.7,93-0,3833,81
Gediz Ambalaj39,40-2,4347,01
Gentaş4,61-0,65-21,35
Gersan Elektrik5,511,47-10,26
Global Men. Değ.6,060,830,83
Global Yat. Holding3,42-0,87-26,92
Good-Year7,100,00-10,90
Göltaş Çimento49,762,6020,60
Gözde Girişim5,950,68-25,44
GSD Denizcilik5,406,097,14
GSD Holding1,962,08-21,91
Gübre Fabrik.59,75-0,17-30,56
Güler Yat. Holding2,350,00-32,13
Halk GMYO2,970,34-2,56
Hatay Tekstil19,552,2543,38
Hedef Girişim2,832,5412,09
Hektaş9,00-1,2168,47
HUB Girişim13,374,37-26,54
Hürriyet Gzt.1,540,00-26,67
ICBC Turkey Bank5,899,28-9,38
İdealist Danışmanlık75,90-2,50463,89
İdealist GMYO5,76-0,35-15,29
İhlas Ev Aletleri1,110,00-40,42
İhlas Gayrimenkul1,194,39-4,80
İhlas Gazetecilik1,140,00-53,72
İhlas Holding0,633,28-43,88
İhlas Yayın Holding0,730,00-35,96
İndeks Bilgisayar6,40-1,6937,75
Info Yatırım6,090,00-5,58
İntema41,96-1,225,16
Inveo Yatırım Holding124,80-0,48182,23
İpek Doğal Enerji13,910,076,35
İskenderun Demir Çelik12,630,0839,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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