Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,10
|0,49
|-21,19
|Acıpayam Selüloz
|17,39
|-0,51
|1,58
|Adel Kalemcilik
|22,64
|0,62
|-33,87
|Adese Gayrimenkul
|1,36
|-0,73
|-51,43
|Afyon Çimento
|4,27
|2,89
|-16,44
|Ak Enerji
|1,48
|-1,99
|-33,03
|Akbank
|5,38
|1,89
|-20,39
|Akçansa
|17,77
|-0,73
|10,36
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,78
|4,09
|-25,93
|Akfen GMYO
|4,37
|2,58
|-10,08
|Akın Tekstil
|38,16
|2,31
|20,15
|Akiş GMYO
|1,96
|2,08
|-29,81
|Akmerkez GMYO
|44,90
|4,91
|-28,10
|Aksa
|15,82
|-0,19
|14,52
|Aksa Enerji
|13,41
|-1,25
|80,24
|Aksigorta
|7,67
|-0,52
|-11,82
|Aksu Enerji
|5,55
|0,36
|-26,46
|Alarko Carrıer
|321,60
|1,80
|-11,87
|Alarko GMYO
|22,38
|0,81
|-11,65
|Alarko Holding
|9,64
|1,47
|13,13
|Albaraka Türk
|1,62
|1,25
|-16,49
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,08
|-0,16
|-15,44
|Alkim Kağıt
|15,96
|1,66
|23,30
|Alkim Kimya
|15,80
|0,06
|12,16
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,10
|-1,41
|-4,11
|Altınyunus Çeşme
|71,40
|-0,21
|42,91
|Anadolu Efes
|23,30
|2,10
|9,08
|Anadolu Grubu Holding
|23,52
|2,08
|-9,97
|Anadolu Hayat Emek.
|9,36
|2,07
|16,48
|Anadolu Isuzu
|17,90
|-0,50
|-0,56
|Anadolu Sigorta
|6,45
|-0,31
|-10,67
|Anel Elektrik
|3,23
|-1,22
|1,89
|Arçelik
|31,40
|0,38
|10,34
|ARD Bilişim Teknolojileri
|49,46
|-0,36
|2,87
|Arena Bilgisayar
|41,96
|0,00
|23,16
|Armada Bilgisayar
|45,80
|2,60
|-6,68
|Arsan Tekstil
|5,08
|-2,12
|25,89
|Arzum Ev Aletleri
|19,75
|0,00
|-19,78
|Aselsan
|15,46
|2,52
|-15,29
|Ata GMYO
|3,92
|2,89
|-28,86
|Atakule GMYO
|2,25
|2,19
|-3,89
|Atlantis Yatırım Holding
|4,32
|0,23
|-22,30
|Atlas Yat. Ort.
|1,56
|0,65
|-10,86
|ATP Ticari Bilgisayar
|29,04
|10,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,50
|-0,48
|5,21
|Avrasya GMYO
|2,70
|-1,10
|3,08
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,34
|1,21
|4,37
|Avrupa Yatırım Holding
|7,60
|-1,04
|26,67
|Aydem Enerji
|7,15
|-0,69
|Ayen Enerji
|5,18
|-2,26
|-4,25
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,74
|-7,58
|83,87
|Aygaz
|13,91
|-0,64
|-1,95
|Bagfaş
|24,26
|-0,57
|21,30
|Bak Ambalaj
|21,26
|-0,19
|5,25
|Balatacılar Balatacılık
|6,05
|1,00
|-26,58
|Bantaş Ambalaj
|5,64
|-3,09
|20,26
|Banvit
|58,95
|0,86
|13,37
|Baştaş Başkent Çimento
|13,99
|0,00
|-19,46
|Batı Çimento
|11,65
|-1,35
|147,35
|Batısöke Çimento
|2,52
|-1,18
|3,28
|Bayrak Taban Sanayi
|12,39
|0,73
|16,78
|Bera Holding
|23,42
|-1,10
|15,48
|Berkosan Yalıtım
|10,48
|2,54
|17,49
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,37
|4,94
|57,67
|Beyaz Filo
|10,25
|3,12
|0,69
|Bilici Yatırım
|18,03
|0,17
|171,54
|Bim Mağazalar
|61,95
|-0,40
|-13,11
|Biotrend Çevre ve Enerji
|17,94
|0,45
|Birko Mensucat
|1,10
|1,85
|-0,90
|Birlik Mensucat
|2,36
|-0,42
|-31,79
|Bizim Mağazaları
|12,31
|1,15
|-19,86
|Boğaziçi Beton
|4,11
|-2,84
|Borusan Mannesmann
|28,68
|1,70
|3,17
|Borusan Yat. Paz.
|353,90
|0,34
|-22,10
|Bosch Fren Sistemleri
|871,00
|-0,23
|-29,17
|Bossa
|26,68
|1,06
|49,47
|Brisa
|22,40
|-0,97
|15,68
|Burçelik
|20,74
|0,58
|-1,33
|Burçelik Vana
|26,00
|0,78
|-47,64
|Bursa Çimento
|3,93
|2,08
|-21,05
|Carrefoursa
|40,56
|-1,07
|-43,51
|Casa Emtia Petrol
|160,00
|3,90
|50,94
|Ceo Event Medya
|10,86
|-0,64
|68,90
|Coca Cola İçecek
|82,70
|4,68
|30,22
|Cosmos Yat. Holding
|10,41
|-5,36
|29,16
|Credıtwest Faktorıng
|3,29
|-1,20
|-43,95
|Çan2 Termik
|7,78
|3,18
|Çelebi
|274,90
|-2,52
|50,61
|Çelik Halat
|6,60
|1,23
|-27,45
|Çemaş Döküm
|1,28
|1,59
|-24,82
|Çemtaş
|14,10
|0,28
|-10,25
|Çimbeton
|241,00
|-2,27
|-18,72
|Çimentaş
|32,18
|-0,49
|-11,01
|Çimsa
|23,66
|0,08
|32,92
|Çuhadaroğlu Metal
|7,90
|2,20
|3,85
|Dagi Giyim
|2,11
|-0,47
|-38,06
|Dagi Yatırım Holding
|11,62
|-0,09
|-9,92
|Dardanel
|18,24
|-2,82
|-45,55
|Datagate Bilgisayar
|13,29
|-0,97
|-17,50
|Demısaş Döküm
|6,47
|-2,12
|-0,08
|Denge Holding
|4,70
|-5,62
|-14,23
|Deniz GMYO
|1,90
|3,26
|3,15
|Derimod
|11,62
|-1,11
|19,30
|Derlüks Yatırım Holding
|5,11
|-7,43
|-42,06
|Desa Deri
|12,46
|-5,75
|27,93
|Despec Bilgisayar
|10,68
|4,50
|-18,22
|Deva Holding
|25,78
|0,00
|7,16
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,84
|-1,33
|9,88
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,54
|-9,92
|48,53
|Ditaş Doğan
|17,83
|-1,05
|37,09
|DO-CO
|773,60
|-0,10
|22,79
|Doğan Burda
|14,19
|2,09
|-36,76
|Doğan Holding
|2,98
|1,02
|-0,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,43
|4,74
|4,34
|Doğusan
|5,18
|5,07
|18,26
|Doğuş GMYO
|8,99
|-0,11
|10,04
|Doğuş Otomotiv
|25,34
|0,80
|-7,25
|Döktaş Dökümcülük
|32,78
|-3,70
|7,05
|Duran Doğan Basım
|11,28
|0,80
|7,53
|Dyo Boya
|12,41
|-0,64
|10,34
|Eczacıbaşı İlaç
|6,22
|0,48
|-13,63
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,48
|-1,79
|42,95
|Edip Gayrimenkul
|2,38
|0,42
|-28,31
|Ege Endüstri
|1.241,30
|0,25
|-25,44
|Ege Gübre
|201,80
|0,25
|40,67
|Ege Profil
|28,86
|-0,35
|-24,53
|Ege Seramik
|13,80
|0,66
|42,82
|Egeplast
|30,22
|-6,73
|-9,25
|Ekiz Kimya
|6,48
|4,85
|-9,12
|Emek Elektrik
|1,93
|3,76
|-32,41
|Eminiş Ambalaj
|23,18
|4,41
|-37,08
|Emlak Konut GMYO
|1,99
|2,05
|-5,89
|Enerjisa Enerji
|10,77
|-0,65
|-6,59
|Enka İnşaat
|9,05
|-0,33
|28,52
|Erbosan
|95,90
|-1,49
|136,47
|Ereğli Demir Çelik
|19,11
|1,06
|45,47
|Ersu Gıda
|3,76
|1,62
|-23,89
|Escort Teknoloji
|5,55
|-0,54
|-15,53
|Esenboğa Elektrik
|33,12
|6,70
|74,08
|Etiler Gıda
|6,14
|-0,32
|54,27
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,10
|6,46
|58,44
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,78
|9,88
|5,00
|Euro Yat. Ort.
|4,31
|0,00
|-4,43
|Euro Yatırım Holding
|3,21
|1,90
|13,03
|Fade Gıda
|22,24
|6,92
|259,29
|Fenerbahçe Futbol
|33,44
|0,66
|13,13
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,51
|2,03
|-14,86
|F-M İzmit Piston
|114,30
|0,26
|-6,77
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,10
|-1,19
|8,21
|Ford Otosan
|176,80
|-1,23
|44,75
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,24
|-0,80
|-49,45
|Frigo Pak Gıda
|21,68
|-6,63
|3,34
|Galata Wind Enerji
|3,90
|0,26
|Galatasaray Sportif
|3,42
|3,64
|-15,56
|Garanti Bankası
|8,29
|2,35
|-18,33
|Garanti Faktoring
|10,40
|0,78
|-6,56
|Garanti Yat. Ort.
|2,40
|1,69
|-25,70
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,93
|-0,38
|33,81
|Gediz Ambalaj
|39,40
|-2,43
|47,01
|Gentaş
|4,61
|-0,65
|-21,35
|Gersan Elektrik
|5,51
|1,47
|-10,26
|Global Men. Değ.
|6,06
|0,83
|0,83
|Global Yat. Holding
|3,42
|-0,87
|-26,92
|Good-Year
|7,10
|0,00
|-10,90
|Göltaş Çimento
|49,76
|2,60
|20,60
|Gözde Girişim
|5,95
|0,68
|-25,44
|GSD Denizcilik
|5,40
|6,09
|7,14
|GSD Holding
|1,96
|2,08
|-21,91
|Gübre Fabrik.
|59,75
|-0,17
|-30,56
|Güler Yat. Holding
|2,35
|0,00
|-32,13
|Halk GMYO
|2,97
|0,34
|-2,56
|Hatay Tekstil
|19,55
|2,25
|43,38
|Hedef Girişim
|2,83
|2,54
|12,09
|Hektaş
|9,00
|-1,21
|68,47
|HUB Girişim
|13,37
|4,37
|-26,54
|Hürriyet Gzt.
|1,54
|0,00
|-26,67
|ICBC Turkey Bank
|5,89
|9,28
|-9,38
|İdealist Danışmanlık
|75,90
|-2,50
|463,89
|İdealist GMYO
|5,76
|-0,35
|-15,29
|İhlas Ev Aletleri
|1,11
|0,00
|-40,42
|İhlas Gayrimenkul
|1,19
|4,39
|-4,80
|İhlas Gazetecilik
|1,14
|0,00
|-53,72
|İhlas Holding
|0,63
|3,28
|-43,88
|İhlas Yayın Holding
|0,73
|0,00
|-35,96
|İndeks Bilgisayar
|6,40
|-1,69
|37,75
|Info Yatırım
|6,09
|0,00
|-5,58
|İntema
|41,96
|-1,22
|5,16
|Inveo Yatırım Holding
|124,80
|-0,48
|182,23
|İpek Doğal Enerji
|13,91
|0,07
|6,35
|İskenderun Demir Çelik
|12,63
|0,08
|39,77
(Sürecek)
Kaynak: AA
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