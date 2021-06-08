Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,07
|-0,49
|-21,58
|Acıpayam Selüloz
|17,42
|0,17
|1,75
|Adel Kalemcilik
|23,10
|2,03
|-32,52
|Adese Gayrimenkul
|1,41
|3,68
|-49,64
|Afyon Çimento
|4,22
|-1,17
|-17,42
|Ak Enerji
|1,48
|0,00
|-33,03
|Akbank
|5,40
|0,37
|-20,09
|Akçansa
|17,88
|0,62
|11,04
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,75
|-1,69
|-27,18
|Akfen GMYO
|4,34
|-0,69
|-10,70
|Akın Tekstil
|37,88
|-0,73
|19,27
|Akiş GMYO
|1,96
|0,00
|-29,81
|Akmerkez GMYO
|44,70
|-0,45
|-28,42
|Aksa
|15,87
|0,32
|14,88
|Aksa Enerji
|13,28
|-0,97
|78,49
|Aksigorta
|7,71
|0,52
|-11,36
|Aksu Enerji
|5,52
|-0,54
|-26,86
|Alarko Carrıer
|312,00
|-2,99
|-14,50
|Alarko GMYO
|22,28
|-0,45
|-12,04
|Alarko Holding
|9,58
|-0,62
|12,42
|Albaraka Türk
|1,61
|-0,62
|-17,01
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,58
|1,99
|-13,76
|Alkim Kağıt
|16,15
|1,19
|24,77
|Alkim Kimya
|15,78
|-0,13
|12,02
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,04
|-2,86
|-6,85
|Altınyunus Çeşme
|70,35
|-1,47
|40,81
|Anadolu Efes
|23,24
|-0,26
|8,79
|Anadolu Grubu Holding
|23,20
|-1,36
|-11,20
|Anadolu Hayat Emek.
|9,29
|-0,75
|15,61
|Anadolu Isuzu
|18,13
|1,28
|0,72
|Anadolu Sigorta
|6,47
|0,31
|-10,39
|Anel Elektrik
|3,24
|0,31
|2,21
|Arçelik
|31,26
|-0,45
|9,84
|ARD Bilişim Teknolojileri
|49,90
|0,89
|3,79
|Arena Bilgisayar
|43,10
|2,72
|26,51
|Armada Bilgisayar
|45,10
|-1,53
|-8,11
|Arsan Tekstil
|4,99
|-1,77
|23,66
|Arzum Ev Aletleri
|19,44
|0,29
|-19,55
|Aselsan
|15,43
|-0,19
|-15,45
|Ata GMYO
|3,89
|-0,77
|-29,40
|Atakule GMYO
|2,23
|-0,89
|-4,75
|Atlantis Yatırım Holding
|4,35
|0,69
|-21,76
|Atlas Yat. Ort.
|1,59
|1,92
|-9,14
|ATP Ticari Bilgisayar
|31,94
|9,99
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,43
|-0,38
|4,81
|Avrasya GMYO
|2,68
|-0,74
|2,32
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,37
|0,90
|5,31
|Avrupa Yatırım Holding
|7,34
|-3,42
|22,33
|Aydem Enerji
|6,99
|-2,24
|Ayen Enerji
|5,19
|0,19
|-4,07
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,90
|0,77
|85,29
|Aygaz
|13,89
|-0,14
|-2,09
|Bagfaş
|23,80
|-1,90
|19,00
|Bak Ambalaj
|21,26
|0,00
|5,25
|Balatacılar Balatacılık
|5,84
|-3,47
|-29,13
|Bantaş Ambalaj
|5,64
|0,00
|20,26
|Banvit
|58,20
|-1,27
|11,92
|Baştaş Başkent Çimento
|13,55
|-3,15
|-21,99
|Batı Çimento
|12,81
|9,96
|171,97
|Batısöke Çimento
|2,58
|2,38
|5,74
|Bayrak Taban Sanayi
|11,87
|-4,20
|11,88
|Bera Holding
|23,46
|0,17
|15,68
|Berkosan Yalıtım
|10,65
|1,62
|19,39
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,15
|-3,45
|52,23
|Beyaz Filo
|10,03
|-2,15
|-1,47
|Bilici Yatırım
|17,63
|-2,22
|165,51
|Bim Mağazalar
|62,00
|0,08
|-13,04
|Biotrend Çevre ve Enerji
|18,08
|0,78
|Birko Mensucat
|1,10
|0,00
|-0,90
|Birlik Mensucat
|2,49
|5,51
|-28,03
|Bizim Mağazaları
|12,79
|3,90
|-16,73
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,35
|Boğaziçi Beton
|4,03
|-1,95
|Borusan Mannesmann
|27,52
|-4,04
|-1,01
|Borusan Yat. Paz.
|347,90
|-1,70
|-23,42
|Bosch Fren Sistemleri
|871,40
|0,05
|-29,14
|Bossa
|26,58
|-0,37
|48,91
|Brisa
|22,34
|-0,27
|15,37
|Burçelik
|20,70
|-0,19
|-1,52
|Burçelik Vana
|25,74
|-1,00
|-48,17
|Bursa Çimento
|3,92
|-0,25
|-21,25
|Carrefoursa
|40,80
|0,59
|-43,18
|Casa Emtia Petrol
|155,50
|-2,81
|46,70
|Ceo Event Medya
|10,95
|0,83
|70,30
|Coca Cola İçecek
|82,45
|-0,30
|29,83
|Cosmos Yat. Holding
|10,05
|-3,46
|24,69
|Credıtwest Faktorıng
|3,43
|4,26
|-41,57
|Çan2 Termik
|7,56
|-2,83
|Çelebi
|258,00
|-6,15
|41,35
|Çelik Halat
|6,69
|1,36
|-26,46
|Çemaş Döküm
|1,31
|2,34
|-23,06
|Çemtaş
|14,16
|0,43
|-9,87
|Çimbeton
|237,10
|-1,62
|-20,03
|Çimentaş
|31,86
|-0,99
|-11,89
|Çimsa
|24,50
|3,55
|37,64
|Çuhadaroğlu Metal
|7,76
|-1,77
|2,01
|Dagi Giyim
|2,22
|5,21
|-34,83
|Dagi Yatırım Holding
|12,49
|7,49
|-3,18
|Dardanel
|17,96
|-1,54
|-46,39
|Datagate Bilgisayar
|13,13
|-1,20
|-18,50
|Demısaş Döküm
|6,44
|-0,46
|-0,55
|Denge Holding
|4,78
|1,70
|-12,77
|Deniz GMYO
|1,89
|-0,53
|2,60
|Derimod
|11,69
|0,60
|20,02
|Derlüks Yatırım Holding
|5,11
|0,00
|-42,06
|Desa Deri
|12,20
|-2,09
|25,26
|Despec Bilgisayar
|10,40
|-2,62
|-20,37
|Deva Holding
|25,38
|-1,55
|5,49
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,84
|0,00
|9,88
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,10
|-7,94
|36,73
|Ditaş Doğan
|17,45
|-2,13
|34,17
|DO-CO
|812,80
|5,07
|29,02
|Doğan Burda
|14,01
|-1,27
|-37,57
|Doğan Holding
|3,02
|1,34
|0,73
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,38
|-2,06
|2,19
|Doğusan
|5,17
|-0,19
|18,04
|Doğuş GMYO
|9,14
|1,67
|11,87
|Doğuş Otomotiv
|25,12
|-0,87
|-8,06
|Döktaş Dökümcülük
|32,50
|-0,85
|6,14
|Duran Doğan Basım
|11,22
|-0,53
|6,96
|Dyo Boya
|12,37
|-0,32
|9,98
|Eczacıbaşı İlaç
|6,26
|0,64
|-13,08
|Eczacıbaşı Yatırım
|40,00
|3,95
|48,59
|Edip Gayrimenkul
|2,40
|0,84
|-27,71
|Ege Endüstri
|1.240,00
|-0,10
|-25,52
|Ege Gübre
|199,40
|-1,19
|39,00
|Ege Profil
|29,06
|0,69
|-24,01
|Ege Seramik
|13,57
|-1,67
|40,44
|Egeplast
|28,80
|-4,70
|-13,51
|Ekiz Kimya
|6,45
|-0,46
|-9,54
|Emek Elektrik
|1,92
|-0,52
|-32,76
|Eminiş Ambalaj
|21,74
|-6,21
|-40,99
|Emlak Konut GMYO
|1,99
|0,00
|-5,89
|Enerjisa Enerji
|10,73
|-0,37
|-6,94
|Enka İnşaat
|9,04
|-0,11
|28,38
|Erbosan
|96,00
|0,10
|136,72
|Ereğli Demir Çelik
|19,02
|-0,47
|44,79
|Ersu Gıda
|3,77
|0,27
|-23,68
|Escort Teknoloji
|5,66
|1,98
|-13,85
|Esenboğa Elektrik
|32,56
|-1,69
|71,13
|Etiler Gıda
|6,10
|-0,65
|53,27
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,15
|0,82
|59,74
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,68
|-2,65
|2,22
|Euro Yat. Ort.
|4,28
|-0,70
|-5,10
|Euro Yatırım Holding
|3,20
|-0,31
|12,68
|Fade Gıda
|21,62
|-2,79
|249,27
|Fenerbahçe Futbol
|32,86
|-1,73
|11,16
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,44
|-2,79
|-17,23
|F-M İzmit Piston
|114,60
|0,26
|-6,52
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,98
|-0,85
|7,29
|Ford Otosan
|177,10
|0,17
|45,00
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,25
|0,81
|-49,05
|Frigo Pak Gıda
|20,60
|-4,98
|-1,81
|Galata Wind Enerji
|3,88
|-0,51
|Galatasaray Sportif
|3,43
|0,29
|-15,31
|Garanti Bankası
|8,30
|0,12
|-18,23
|Garanti Faktoring
|10,30
|-0,96
|-7,46
|Garanti Yat. Ort.
|2,41
|0,42
|-25,39
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,73
|-2,52
|30,44
|Gediz Ambalaj
|39,10
|-0,76
|45,90
|Gentaş
|4,60
|-0,22
|-21,52
|Gersan Elektrik
|5,53
|0,36
|-9,93
|Global Men. Değ.
|5,99
|-1,16
|-0,33
|Global Yat. Holding
|3,32
|-2,92
|-29,06
|Good-Year
|7,12
|0,28
|-10,65
|Göltaş Çimento
|47,94
|-3,66
|16,19
|Gözde Girişim
|6,02
|1,18
|-24,56
|GSD Denizcilik
|5,55
|2,78
|10,12
|GSD Holding
|1,96
|0,00
|-21,91
|Gübre Fabrik.
|59,55
|-0,33
|-30,80
|Güler Yat. Holding
|2,35
|0,00
|-32,13
|Halk GMYO
|2,95
|-0,67
|-3,21
|Hatay Tekstil
|19,98
|2,20
|46,53
|Hedef Girişim
|2,86
|1,06
|13,28
|Hektaş
|8,94
|-0,67
|67,34
|HUB Girişim
|13,14
|-1,72
|-27,80
|Hürriyet Gzt.
|1,52
|-1,30
|-27,62
|ICBC Turkey Bank
|6,32
|7,30
|-2,77
|İdealist Danışmanlık
|73,80
|-2,77
|448,29
|İdealist GMYO
|5,58
|-3,12
|-17,94
|İhlas Ev Aletleri
|1,15
|3,60
|-38,27
|İhlas Gayrimenkul
|1,21
|1,68
|-3,20
|İhlas Gazetecilik
|1,10
|-3,51
|-55,35
|İhlas Holding
|0,63
|0,00
|-43,88
|İhlas Yayın Holding
|0,73
|0,00
|-35,96
|İndeks Bilgisayar
|6,32
|-1,25
|36,03
|Info Yatırım
|6,11
|0,33
|-5,27
|İntema
|41,36
|-1,43
|3,66
|Inveo Yatırım Holding
|124,80
|0,00
|182,23
|İpek Doğal Enerji
|13,60
|-2,23
|3,98
|İskenderun Demir Çelik
|12,58
|-0,40
|39,22
(Sürecek)
Kaynak: AA
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