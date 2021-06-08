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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

08.06.2021 18:46
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,07-0,49-21,58
Acıpayam Selüloz17,420,171,75
Adel Kalemcilik23,102,03-32,52
Adese Gayrimenkul1,413,68-49,64
Afyon Çimento4,22-1,17-17,42
Ak Enerji1,480,00-33,03
Akbank5,400,37-20,09
Akçansa17,880,6211,04
Akdeniz Yatırım Hold.1,75-1,69-27,18
Akfen GMYO4,34-0,69-10,70
Akın Tekstil37,88-0,7319,27
Akiş GMYO1,960,00-29,81
Akmerkez GMYO44,70-0,45-28,42
Aksa15,870,3214,88
Aksa Enerji13,28-0,9778,49
Aksigorta7,710,52-11,36
Aksu Enerji5,52-0,54-26,86
Alarko Carrıer312,00-2,99-14,50
Alarko GMYO22,28-0,45-12,04
Alarko Holding9,58-0,6212,42
Albaraka Türk1,61-0,62-17,01
Alcatel Lucent Teletaş25,581,99-13,76
Alkim Kağıt16,151,1924,77
Alkim Kimya15,78-0,1312,02
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,04-2,86-6,85
Altınyunus Çeşme70,35-1,4740,81
Anadolu Efes23,24-0,268,79
Anadolu Grubu Holding23,20-1,36-11,20
Anadolu Hayat Emek.9,29-0,7515,61
Anadolu Isuzu18,131,280,72
Anadolu Sigorta6,470,31-10,39
Anel Elektrik3,240,312,21
Arçelik31,26-0,459,84
ARD Bilişim Teknolojileri49,900,893,79
Arena Bilgisayar43,102,7226,51
Armada Bilgisayar45,10-1,53-8,11
Arsan Tekstil4,99-1,7723,66
Arzum Ev Aletleri19,440,29-19,55
Aselsan15,43-0,19-15,45
Ata GMYO3,89-0,77-29,40
Atakule GMYO2,23-0,89-4,75
Atlantis Yatırım Holding4,350,69-21,76
Atlas Yat. Ort.1,591,92-9,14
ATP Ticari Bilgisayar31,949,99

AvivaSA Emeklilik Hayat18,43-0,384,81
Avrasya GMYO2,68-0,742,32
Avrasya Petrol ve Tur.3,370,905,31
Avrupa Yatırım Holding7,34-3,4222,33
Aydem Enerji6,99-2,24

Ayen Enerji5,190,19-4,07
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,900,7785,29
Aygaz13,89-0,14-2,09
Bagfaş23,80-1,9019,00
Bak Ambalaj21,260,005,25
Balatacılar Balatacılık5,84-3,47-29,13
Bantaş Ambalaj5,640,0020,26
Banvit58,20-1,2711,92
Baştaş Başkent Çimento13,55-3,15-21,99
Batı Çimento12,819,96171,97
Batısöke Çimento2,582,385,74
Bayrak Taban Sanayi11,87-4,2011,88
Bera Holding23,460,1715,68
Berkosan Yalıtım10,651,6219,39
Beşiktaş Futbol Yat.6,15-3,4552,23
Beyaz Filo10,03-2,15-1,47
Bilici Yatırım17,63-2,22165,51
Bim Mağazalar62,000,08-13,04
Biotrend Çevre ve Enerji18,080,78

Birko Mensucat1,100,00-0,90
Birlik Mensucat2,495,51-28,03
Bizim Mağazaları12,793,90-16,73
BMS Çelik Hasır Sanayi5,35

Boğaziçi Beton4,03-1,95

Borusan Mannesmann27,52-4,04-1,01
Borusan Yat. Paz.347,90-1,70-23,42
Bosch Fren Sistemleri871,400,05-29,14
Bossa26,58-0,3748,91
Brisa22,34-0,2715,37
Burçelik20,70-0,19-1,52
Burçelik Vana25,74-1,00-48,17
Bursa Çimento3,92-0,25-21,25
Carrefoursa40,800,59-43,18
Casa Emtia Petrol155,50-2,8146,70
Ceo Event Medya10,950,8370,30
Coca Cola İçecek82,45-0,3029,83
Cosmos Yat. Holding10,05-3,4624,69
Credıtwest Faktorıng3,434,26-41,57
Çan2 Termik7,56-2,83

Çelebi258,00-6,1541,35
Çelik Halat6,691,36-26,46
Çemaş Döküm1,312,34-23,06
Çemtaş14,160,43-9,87
Çimbeton237,10-1,62-20,03
Çimentaş31,86-0,99-11,89
Çimsa24,503,5537,64
Çuhadaroğlu Metal7,76-1,772,01
Dagi Giyim2,225,21-34,83
Dagi Yatırım Holding12,497,49-3,18
Dardanel17,96-1,54-46,39
Datagate Bilgisayar13,13-1,20-18,50
Demısaş Döküm6,44-0,46-0,55
Denge Holding4,781,70-12,77
Deniz GMYO1,89-0,532,60
Derimod11,690,6020,02
Derlüks Yatırım Holding5,110,00-42,06
Desa Deri12,20-2,0925,26
Despec Bilgisayar10,40-2,62-20,37
Deva Holding25,38-1,555,49
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,840,009,88
Diriteks Diriliş Tekstil5,10-7,9436,73
Ditaş Doğan17,45-2,1334,17
DO-CO812,805,0729,02
Doğan Burda14,01-1,27-37,57
Doğan Holding3,021,340,73
Doğtaş Kelebek Mobilya2,38-2,062,19
Doğusan5,17-0,1918,04
Doğuş GMYO9,141,6711,87
Doğuş Otomotiv25,12-0,87-8,06
Döktaş Dökümcülük32,50-0,856,14
Duran Doğan Basım11,22-0,536,96
Dyo Boya12,37-0,329,98
Eczacıbaşı İlaç6,260,64-13,08
Eczacıbaşı Yatırım40,003,9548,59
Edip Gayrimenkul2,400,84-27,71
Ege Endüstri1.240,00-0,10-25,52
Ege Gübre199,40-1,1939,00
Ege Profil29,060,69-24,01
Ege Seramik13,57-1,6740,44
Egeplast28,80-4,70-13,51
Ekiz Kimya6,45-0,46-9,54
Emek Elektrik1,92-0,52-32,76
Eminiş Ambalaj21,74-6,21-40,99
Emlak Konut GMYO1,990,00-5,89
Enerjisa Enerji10,73-0,37-6,94
Enka İnşaat9,04-0,1128,38
Erbosan96,000,10136,72
Ereğli Demir Çelik19,02-0,4744,79
Ersu Gıda3,770,27-23,68
Escort Teknoloji5,661,98-13,85
Esenboğa Elektrik32,56-1,6971,13
Etiler Gıda6,10-0,6553,27
Euro Kapital Yat. Ort.6,150,8259,74
Euro Trend Yat. Ort.3,68-2,652,22
Euro Yat. Ort.4,28-0,70-5,10
Euro Yatırım Holding3,20-0,3112,68
Fade Gıda21,62-2,79249,27
Fenerbahçe Futbol32,86-1,7311,16
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,44-2,79-17,23
F-M İzmit Piston114,600,26-6,52
Fonet Bilgi Teknolojileri13,98-0,857,29
Ford Otosan177,100,1745,00
Formet Celik Kapi Sanayi1,250,81-49,05
Frigo Pak Gıda20,60-4,98-1,81
Galata Wind Enerji3,88-0,51

Galatasaray Sportif3,430,29-15,31
Garanti Bankası8,300,12-18,23
Garanti Faktoring10,30-0,96-7,46
Garanti Yat. Ort.2,410,42-25,39
Gedik Y. Men. Değ.7,73-2,5230,44
Gediz Ambalaj39,10-0,7645,90
Gentaş4,60-0,22-21,52
Gersan Elektrik5,530,36-9,93
Global Men. Değ.5,99-1,16-0,33
Global Yat. Holding3,32-2,92-29,06
Good-Year7,120,28-10,65
Göltaş Çimento47,94-3,6616,19
Gözde Girişim6,021,18-24,56
GSD Denizcilik5,552,7810,12
GSD Holding1,960,00-21,91
Gübre Fabrik.59,55-0,33-30,80
Güler Yat. Holding2,350,00-32,13
Halk GMYO2,95-0,67-3,21
Hatay Tekstil19,982,2046,53
Hedef Girişim2,861,0613,28
Hektaş8,94-0,6767,34
HUB Girişim13,14-1,72-27,80
Hürriyet Gzt.1,52-1,30-27,62
ICBC Turkey Bank6,327,30-2,77
İdealist Danışmanlık73,80-2,77448,29
İdealist GMYO5,58-3,12-17,94
İhlas Ev Aletleri1,153,60-38,27
İhlas Gayrimenkul1,211,68-3,20
İhlas Gazetecilik1,10-3,51-55,35
İhlas Holding0,630,00-43,88
İhlas Yayın Holding0,730,00-35,96
İndeks Bilgisayar6,32-1,2536,03
Info Yatırım6,110,33-5,27
İntema41,36-1,433,66
Inveo Yatırım Holding124,800,00182,23
İpek Doğal Enerji13,60-2,233,98
İskenderun Demir Çelik12,58-0,4039,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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