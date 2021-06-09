Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 6,03 -0,66 -22,09 Acıpayam Selüloz 17,33 -0,52 1,23 Adel Kalemcilik 23,24 0,61 -32,12 Adese Gayrimenkul 1,39 -1,42 -50,36 Afyon Çimento 4,23 0,24 -17,22 Ak Enerji 1,48 0,00 -33,03 Akbank 5,45 0,93 -19,35 Akçansa 18,39 2,85 14,21 Akdeniz Yatırım Hold. 1,74 -0,57 -27,60 Akfen GMYO 4,34 0,00 -10,70 Akın Tekstil 38,64 2,01 21,66 Akiş GMYO 1,97 0,51 -29,45 Akmerkez GMYO 43,78 -2,06 -29,90 Aksa 15,81 -0,38 14,44 Aksa Enerji 13,19 -0,68 77,28 Aksigorta 7,75 0,52 -10,90 Aksu Enerji 5,51 -0,18 -26,99 Alarko Carrıer 307,20 -1,54 -15,81 Alarko GMYO 22,26 -0,09 -12,12 Alarko Holding 9,58 0,00 12,42 Albaraka Türk 1,63 1,24 -15,98 Alcatel Lucent Teletaş 25,52 -0,23 -13,96 Alkim Kağıt 16,00 -0,93 23,61 Alkim Kimya 15,75 -0,19 11,81 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,03 -0,49 -7,31 Altınyunus Çeşme 68,65 -2,42 37,41 Anadolu Efes 23,12 -0,52 8,23 Anadolu Grubu Holding 23,04 -0,69 -11,81 Anadolu Hayat Emek. 9,39 1,08 16,86 Anadolu Isuzu 18,07 -0,33 0,39 Anadolu Sigorta 6,45 -0,31 -10,67 Anel Elektrik 3,14 -3,09 -0,95 Arçelik 31,08 -0,58 9,21 ARD Bilişim Teknolojileri 51,65 3,51 7,43 Arena Bilgisayar 42,00 -2,55 23,28 Armada Bilgisayar 46,18 2,39 -5,91 Arsan Tekstil 5,12 2,61 26,88 Arzum Ev Aletleri 19,20 -1,23 -20,54 Aselsan 15,30 -0,84 -16,16 Ata GMYO 3,82 -1,80 -30,67 Atakule GMYO 2,22 -0,45 -5,17 Atlantis Yatırım Holding 4,40 1,15 -20,86 Atlas Yat. Ort. 1,58 -0,63 -9,71 ATP Ticari Bilgisayar 35,12 9,96 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,68 1,36 6,23 Avrasya GMYO 2,63 -1,87 0,41 Avrasya Petrol ve Tur. 3,16 -6,23 -1,25 Avrupa Yatırım Holding 7,13 -2,86 18,83 Aydem Enerji 7,30 4,43 Ayen Enerji 5,06 -2,50 -6,47 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,97 -4,45 77,04 Aygaz 13,83 -0,43 -2,51 Bagfaş 23,42 -1,60 17,10 Bak Ambalaj 20,90 -1,69 3,47 Balatacılar Balatacılık 5,82 -0,34 -29,37 Bantaş Ambalaj 5,41 -4,08 15,35 Banvit 57,40 -1,37 10,38 Baştaş Başkent Çimento 13,22 -2,44 -23,89 Batı Çimento 13,27 3,59 181,74 Batısöke Çimento 2,53 -1,94 3,69 Bayrak Taban Sanayi 12,60 6,15 18,76 Bera Holding 23,02 -1,88 13,51 Berkosan Yalıtım 10,61 -0,38 18,95 Beşiktaş Futbol Yat. 6,03 -1,95 49,26 Beyaz Filo 9,99 -0,40 -1,87 Bilici Yatırım 17,90 1,53 169,58 Bim Mağazalar 62,65 1,05 -12,13 Biotrend Çevre ve Enerji 18,15 0,39 Birko Mensucat 1,08 -1,82 -2,70 Birlik Mensucat 2,41 -3,21 -30,35 Bizim Mağazaları 12,50 -2,27 -18,62 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,88 9,91 Boğaziçi Beton 4,43 9,93 Borusan Mannesmann 26,44 -3,92 -4,89 Borusan Yat. Paz. 341,50 -1,84 -24,83 Bosch Fren Sistemleri 872,40 0,11 -29,06 Bossa 27,30 2,71 52,94 Brisa 21,96 -1,70 13,41 Burçelik 20,92 1,06 -0,48 Burçelik Vana 25,76 0,08 -48,13 Bursa Çimento 4,02 2,55 -19,24 Carrefoursa 40,64 -0,39 -43,40 Casa Emtia Petrol 159,80 2,77 50,75 Ceo Event Medya 10,89 -0,55 69,36 Coca Cola İçecek 81,65 -0,97 28,57 Cosmos Yat. Holding 9,95 -1,00 23,45 Credıtwest Faktorıng 3,73 8,75 -36,46 Çan2 Termik 7,62 0,79 Çelebi 249,70 -3,22 36,80 Çelik Halat 6,62 -1,05 -27,23 Çemaş Döküm 1,32 0,76 -22,47 Çemtaş 14,08 -0,56 -10,38 Çimbeton 235,10 -0,84 -20,71 Çimentaş 31,10 -2,39 -13,99 Çimsa 24,88 1,55 39,78 Çuhadaroğlu Metal 7,45 -3,99 -2,07 Dagi Giyim 2,15 -3,15 -36,88 Dagi Yatırım Holding 12,88 3,12 -0,16 Dardanel 17,97 0,06 -46,36 Datagate Bilgisayar 12,94 -1,45 -19,68 Demısaş Döküm 6,46 0,31 -0,24 Denge Holding 4,60 -3,77 -16,06 Deniz GMYO 1,97 4,23 6,95 Derimod 11,70 0,09 20,12 Derlüks Yatırım Holding 5,18 1,37 -41,27 Desa Deri 12,70 4,10 30,39 Despec Bilgisayar 10,20 -1,92 -21,90 Deva Holding 25,02 -1,42 4,00 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,71 -1,10 8,68 Diriteks Diriliş Tekstil 5,00 -1,96 34,05 Ditaş Doğan 17,29 -0,92 32,94 DO-CO 830,70 2,20 31,86 Doğan Burda 14,47 3,28 -35,52 Doğan Holding 3,00 -0,66 0,06 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,32 -2,52 -0,38 Doğusan 5,25 1,55 19,86 Doğuş GMYO 9,09 -0,55 11,26 Doğuş Otomotiv 25,16 0,16 -7,91 Döktaş Dökümcülük 33,50 3,08 9,41 Duran Doğan Basım 11,27 0,45 7,44 Dyo Boya 12,15 -1,78 8,03 Eczacıbaşı İlaç 6,23 -0,48 -13,50 Eczacıbaşı Yatırım 42,10 5,25 56,39 Edip Gayrimenkul 2,39 -0,42 -28,01 Ege Endüstri 1.254,00 1,13 -24,68 Ege Gübre 197,50 -0,95 37,67 Ege Profil 28,60 -1,58 -25,21 Ege Seramik 13,39 -1,33 38,58 Egeplast 30,54 6,04 -8,29 Ekiz Kimya 6,60 2,33 -7,43 Emek Elektrik 1,90 -1,04 -33,46 Eminiş Ambalaj 21,80 0,28 -40,83 Emlak Konut GMYO 2,04 2,51 -3,53 Enerjisa Enerji 10,69 -0,37 -7,29 Enka İnşaat 8,98 -0,66 27,52 Erbosan 98,40 2,50 142,63 Ereğli Demir Çelik 19,02 0,00 44,79 Ersu Gıda 3,88 2,92 -21,46 Escort Teknoloji 5,60 -1,06 -14,76 Esenboğa Elektrik 32,72 0,49 71,97 Etiler Gıda 6,01 -1,48 51,01 Euro Kapital Yat. Ort. 5,84 -5,04 51,69 Euro Trend Yat. Ort. 3,62 -1,63 0,56 Euro Yat. Ort. 4,20 -1,87 -6,87 Euro Yatırım Holding 3,18 -0,63 11,97 Fade Gıda 22,16 2,50 258,00 Fenerbahçe Futbol 33,22 1,10 12,38 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,45 0,41 -16,89 F-M İzmit Piston 114,60 0,00 -6,52 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,83 -1,07 6,14 Ford Otosan 181,50 2,48 48,60 Formet Celik Kapi Sanayi 1,23 -1,60 -49,86 Frigo Pak Gıda 20,56 -0,19 -2,00 Galata Wind Enerji 3,89 0,26 Galatasaray Sportif 3,44 0,29 -15,06 Garanti Bankası 8,36 0,72 -17,64 Garanti Faktoring 10,50 1,94 -5,66 Garanti Yat. Ort. 2,37 -1,66 -26,63 Gedik Y. Men. Değ. 7,62 -1,42 28,58 Gediz Ambalaj 38,28 -2,10 42,84 Gentaş 4,64 0,87 -20,84 Gersan Elektrik 5,53 0,00 -9,93 Global Men. Değ. 5,95 -0,67 -1,00 Global Yat. Holding 3,28 -1,20 -29,91 Good-Year 7,10 -0,28 -10,90 Göltaş Çimento 47,10 -1,75 14,15 Gözde Girişim 5,97 -0,83 -25,19 GSD Denizcilik 6,10 9,91 21,03 GSD Holding 2,05 4,59 -18,33 Gübre Fabrik. 59,45 -0,17 -30,91 Güler Yat. Holding 2,38 1,28 -31,27 Halk GMYO 2,98 1,02 -2,23 Hatay Tekstil 19,50 -2,40 43,01 Hedef Girişim 2,81 -1,75 11,30 Hektaş 8,72 -2,46 63,23 HUB Girişim 12,78 -2,74 -29,78 Hürriyet Gzt. 1,50 -1,32 -28,57 ICBC Turkey Bank 6,05 -4,27 -6,92 İdealist Danışmanlık 70,90 -3,93 426,75 İdealist GMYO 5,60 0,36 -17,65 İhlas Ev Aletleri 1,13 -1,74 -39,35 İhlas Gayrimenkul 1,24 2,48 -0,80 İhlas Gazetecilik 1,09 -0,91 -55,75 İhlas Holding 0,62 -1,59 -44,77 İhlas Yayın Holding 0,73 0,00 -35,96 İndeks Bilgisayar 6,32 0,00 36,03 Info Yatırım 6,02 -1,47 -6,67 İntema 40,86 -1,21 2,41 Inveo Yatırım Holding 126,90 1,68 186,97 İpek Doğal Enerji 13,60 0,00 3,98 İskenderun Demir Çelik 12,62 0,32 39,66 ???????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) ???????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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