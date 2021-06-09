Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,03
|-0,66
|-22,09
|Acıpayam Selüloz
|17,33
|-0,52
|1,23
|Adel Kalemcilik
|23,24
|0,61
|-32,12
|Adese Gayrimenkul
|1,39
|-1,42
|-50,36
|Afyon Çimento
|4,23
|0,24
|-17,22
|Ak Enerji
|1,48
|0,00
|-33,03
|Akbank
|5,45
|0,93
|-19,35
|Akçansa
|18,39
|2,85
|14,21
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,74
|-0,57
|-27,60
|Akfen GMYO
|4,34
|0,00
|-10,70
|Akın Tekstil
|38,64
|2,01
|21,66
|Akiş GMYO
|1,97
|0,51
|-29,45
|Akmerkez GMYO
|43,78
|-2,06
|-29,90
|Aksa
|15,81
|-0,38
|14,44
|Aksa Enerji
|13,19
|-0,68
|77,28
|Aksigorta
|7,75
|0,52
|-10,90
|Aksu Enerji
|5,51
|-0,18
|-26,99
|Alarko Carrıer
|307,20
|-1,54
|-15,81
|Alarko GMYO
|22,26
|-0,09
|-12,12
|Alarko Holding
|9,58
|0,00
|12,42
|Albaraka Türk
|1,63
|1,24
|-15,98
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,52
|-0,23
|-13,96
|Alkim Kağıt
|16,00
|-0,93
|23,61
|Alkim Kimya
|15,75
|-0,19
|11,81
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,03
|-0,49
|-7,31
|Altınyunus Çeşme
|68,65
|-2,42
|37,41
|Anadolu Efes
|23,12
|-0,52
|8,23
|Anadolu Grubu Holding
|23,04
|-0,69
|-11,81
|Anadolu Hayat Emek.
|9,39
|1,08
|16,86
|Anadolu Isuzu
|18,07
|-0,33
|0,39
|Anadolu Sigorta
|6,45
|-0,31
|-10,67
|Anel Elektrik
|3,14
|-3,09
|-0,95
|Arçelik
|31,08
|-0,58
|9,21
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,65
|3,51
|7,43
|Arena Bilgisayar
|42,00
|-2,55
|23,28
|Armada Bilgisayar
|46,18
|2,39
|-5,91
|Arsan Tekstil
|5,12
|2,61
|26,88
|Arzum Ev Aletleri
|19,20
|-1,23
|-20,54
|Aselsan
|15,30
|-0,84
|-16,16
|Ata GMYO
|3,82
|-1,80
|-30,67
|Atakule GMYO
|2,22
|-0,45
|-5,17
|Atlantis Yatırım Holding
|4,40
|1,15
|-20,86
|Atlas Yat. Ort.
|1,58
|-0,63
|-9,71
|ATP Ticari Bilgisayar
|35,12
|9,96
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,68
|1,36
|6,23
|Avrasya GMYO
|2,63
|-1,87
|0,41
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,16
|-6,23
|-1,25
|Avrupa Yatırım Holding
|7,13
|-2,86
|18,83
|Aydem Enerji
|7,30
|4,43
|Ayen Enerji
|5,06
|-2,50
|-6,47
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,97
|-4,45
|77,04
|Aygaz
|13,83
|-0,43
|-2,51
|Bagfaş
|23,42
|-1,60
|17,10
|Bak Ambalaj
|20,90
|-1,69
|3,47
|Balatacılar Balatacılık
|5,82
|-0,34
|-29,37
|Bantaş Ambalaj
|5,41
|-4,08
|15,35
|Banvit
|57,40
|-1,37
|10,38
|Baştaş Başkent Çimento
|13,22
|-2,44
|-23,89
|Batı Çimento
|13,27
|3,59
|181,74
|Batısöke Çimento
|2,53
|-1,94
|3,69
|Bayrak Taban Sanayi
|12,60
|6,15
|18,76
|Bera Holding
|23,02
|-1,88
|13,51
|Berkosan Yalıtım
|10,61
|-0,38
|18,95
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,03
|-1,95
|49,26
|Beyaz Filo
|9,99
|-0,40
|-1,87
|Bilici Yatırım
|17,90
|1,53
|169,58
|Bim Mağazalar
|62,65
|1,05
|-12,13
|Biotrend Çevre ve Enerji
|18,15
|0,39
|Birko Mensucat
|1,08
|-1,82
|-2,70
|Birlik Mensucat
|2,41
|-3,21
|-30,35
|Bizim Mağazaları
|12,50
|-2,27
|-18,62
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,88
|9,91
|Boğaziçi Beton
|4,43
|9,93
|Borusan Mannesmann
|26,44
|-3,92
|-4,89
|Borusan Yat. Paz.
|341,50
|-1,84
|-24,83
|Bosch Fren Sistemleri
|872,40
|0,11
|-29,06
|Bossa
|27,30
|2,71
|52,94
|Brisa
|21,96
|-1,70
|13,41
|Burçelik
|20,92
|1,06
|-0,48
|Burçelik Vana
|25,76
|0,08
|-48,13
|Bursa Çimento
|4,02
|2,55
|-19,24
|Carrefoursa
|40,64
|-0,39
|-43,40
|Casa Emtia Petrol
|159,80
|2,77
|50,75
|Ceo Event Medya
|10,89
|-0,55
|69,36
|Coca Cola İçecek
|81,65
|-0,97
|28,57
|Cosmos Yat. Holding
|9,95
|-1,00
|23,45
|Credıtwest Faktorıng
|3,73
|8,75
|-36,46
|Çan2 Termik
|7,62
|0,79
|Çelebi
|249,70
|-3,22
|36,80
|Çelik Halat
|6,62
|-1,05
|-27,23
|Çemaş Döküm
|1,32
|0,76
|-22,47
|Çemtaş
|14,08
|-0,56
|-10,38
|Çimbeton
|235,10
|-0,84
|-20,71
|Çimentaş
|31,10
|-2,39
|-13,99
|Çimsa
|24,88
|1,55
|39,78
|Çuhadaroğlu Metal
|7,45
|-3,99
|-2,07
|Dagi Giyim
|2,15
|-3,15
|-36,88
|Dagi Yatırım Holding
|12,88
|3,12
|-0,16
|Dardanel
|17,97
|0,06
|-46,36
|Datagate Bilgisayar
|12,94
|-1,45
|-19,68
|Demısaş Döküm
|6,46
|0,31
|-0,24
|Denge Holding
|4,60
|-3,77
|-16,06
|Deniz GMYO
|1,97
|4,23
|6,95
|Derimod
|11,70
|0,09
|20,12
|Derlüks Yatırım Holding
|5,18
|1,37
|-41,27
|Desa Deri
|12,70
|4,10
|30,39
|Despec Bilgisayar
|10,20
|-1,92
|-21,90
|Deva Holding
|25,02
|-1,42
|4,00
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,71
|-1,10
|8,68
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,00
|-1,96
|34,05
|Ditaş Doğan
|17,29
|-0,92
|32,94
|DO-CO
|830,70
|2,20
|31,86
|Doğan Burda
|14,47
|3,28
|-35,52
|Doğan Holding
|3,00
|-0,66
|0,06
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,32
|-2,52
|-0,38
|Doğusan
|5,25
|1,55
|19,86
|Doğuş GMYO
|9,09
|-0,55
|11,26
|Doğuş Otomotiv
|25,16
|0,16
|-7,91
|Döktaş Dökümcülük
|33,50
|3,08
|9,41
|Duran Doğan Basım
|11,27
|0,45
|7,44
|Dyo Boya
|12,15
|-1,78
|8,03
|Eczacıbaşı İlaç
|6,23
|-0,48
|-13,50
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,10
|5,25
|56,39
|Edip Gayrimenkul
|2,39
|-0,42
|-28,01
|Ege Endüstri
|1.254,00
|1,13
|-24,68
|Ege Gübre
|197,50
|-0,95
|37,67
|Ege Profil
|28,60
|-1,58
|-25,21
|Ege Seramik
|13,39
|-1,33
|38,58
|Egeplast
|30,54
|6,04
|-8,29
|Ekiz Kimya
|6,60
|2,33
|-7,43
|Emek Elektrik
|1,90
|-1,04
|-33,46
|Eminiş Ambalaj
|21,80
|0,28
|-40,83
|Emlak Konut GMYO
|2,04
|2,51
|-3,53
|Enerjisa Enerji
|10,69
|-0,37
|-7,29
|Enka İnşaat
|8,98
|-0,66
|27,52
|Erbosan
|98,40
|2,50
|142,63
|Ereğli Demir Çelik
|19,02
|0,00
|44,79
|Ersu Gıda
|3,88
|2,92
|-21,46
|Escort Teknoloji
|5,60
|-1,06
|-14,76
|Esenboğa Elektrik
|32,72
|0,49
|71,97
|Etiler Gıda
|6,01
|-1,48
|51,01
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,84
|-5,04
|51,69
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,62
|-1,63
|0,56
|Euro Yat. Ort.
|4,20
|-1,87
|-6,87
|Euro Yatırım Holding
|3,18
|-0,63
|11,97
|Fade Gıda
|22,16
|2,50
|258,00
|Fenerbahçe Futbol
|33,22
|1,10
|12,38
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,45
|0,41
|-16,89
|F-M İzmit Piston
|114,60
|0,00
|-6,52
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,83
|-1,07
|6,14
|Ford Otosan
|181,50
|2,48
|48,60
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,23
|-1,60
|-49,86
|Frigo Pak Gıda
|20,56
|-0,19
|-2,00
|Galata Wind Enerji
|3,89
|0,26
|Galatasaray Sportif
|3,44
|0,29
|-15,06
|Garanti Bankası
|8,36
|0,72
|-17,64
|Garanti Faktoring
|10,50
|1,94
|-5,66
|Garanti Yat. Ort.
|2,37
|-1,66
|-26,63
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,62
|-1,42
|28,58
|Gediz Ambalaj
|38,28
|-2,10
|42,84
|Gentaş
|4,64
|0,87
|-20,84
|Gersan Elektrik
|5,53
|0,00
|-9,93
|Global Men. Değ.
|5,95
|-0,67
|-1,00
|Global Yat. Holding
|3,28
|-1,20
|-29,91
|Good-Year
|7,10
|-0,28
|-10,90
|Göltaş Çimento
|47,10
|-1,75
|14,15
|Gözde Girişim
|5,97
|-0,83
|-25,19
|GSD Denizcilik
|6,10
|9,91
|21,03
|GSD Holding
|2,05
|4,59
|-18,33
|Gübre Fabrik.
|59,45
|-0,17
|-30,91
|Güler Yat. Holding
|2,38
|1,28
|-31,27
|Halk GMYO
|2,98
|1,02
|-2,23
|Hatay Tekstil
|19,50
|-2,40
|43,01
|Hedef Girişim
|2,81
|-1,75
|11,30
|Hektaş
|8,72
|-2,46
|63,23
|HUB Girişim
|12,78
|-2,74
|-29,78
|Hürriyet Gzt.
|1,50
|-1,32
|-28,57
|ICBC Turkey Bank
|6,05
|-4,27
|-6,92
|İdealist Danışmanlık
|70,90
|-3,93
|426,75
|İdealist GMYO
|5,60
|0,36
|-17,65
|İhlas Ev Aletleri
|1,13
|-1,74
|-39,35
|İhlas Gayrimenkul
|1,24
|2,48
|-0,80
|İhlas Gazetecilik
|1,09
|-0,91
|-55,75
|İhlas Holding
|0,62
|-1,59
|-44,77
|İhlas Yayın Holding
|0,73
|0,00
|-35,96
|İndeks Bilgisayar
|6,32
|0,00
|36,03
|Info Yatırım
|6,02
|-1,47
|-6,67
|İntema
|40,86
|-1,21
|2,41
|Inveo Yatırım Holding
|126,90
|1,68
|186,97
|İpek Doğal Enerji
|13,60
|0,00
|3,98
|İskenderun Demir Çelik
|12,62
|0,32
|39,66
(Sürecek)
Kaynak: AA
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