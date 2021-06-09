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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

09.06.2021 18:48
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,03-0,66-22,09
Acıpayam Selüloz17,33-0,521,23
Adel Kalemcilik23,240,61-32,12
Adese Gayrimenkul1,39-1,42-50,36
Afyon Çimento4,230,24-17,22
Ak Enerji1,480,00-33,03
Akbank5,450,93-19,35
Akçansa18,392,8514,21
Akdeniz Yatırım Hold.1,74-0,57-27,60
Akfen GMYO4,340,00-10,70
Akın Tekstil38,642,0121,66
Akiş GMYO1,970,51-29,45
Akmerkez GMYO43,78-2,06-29,90
Aksa15,81-0,3814,44
Aksa Enerji13,19-0,6877,28
Aksigorta7,750,52-10,90
Aksu Enerji5,51-0,18-26,99
Alarko Carrıer307,20-1,54-15,81
Alarko GMYO22,26-0,09-12,12
Alarko Holding9,580,0012,42
Albaraka Türk1,631,24-15,98
Alcatel Lucent Teletaş25,52-0,23-13,96
Alkim Kağıt16,00-0,9323,61
Alkim Kimya15,75-0,1911,81
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,03-0,49-7,31
Altınyunus Çeşme68,65-2,4237,41
Anadolu Efes23,12-0,528,23
Anadolu Grubu Holding23,04-0,69-11,81
Anadolu Hayat Emek.9,391,0816,86
Anadolu Isuzu18,07-0,330,39
Anadolu Sigorta6,45-0,31-10,67
Anel Elektrik3,14-3,09-0,95
Arçelik31,08-0,589,21
ARD Bilişim Teknolojileri51,653,517,43
Arena Bilgisayar42,00-2,5523,28
Armada Bilgisayar46,182,39-5,91
Arsan Tekstil5,122,6126,88
Arzum Ev Aletleri19,20-1,23-20,54
Aselsan15,30-0,84-16,16
Ata GMYO3,82-1,80-30,67
Atakule GMYO2,22-0,45-5,17
Atlantis Yatırım Holding4,401,15-20,86
Atlas Yat. Ort.1,58-0,63-9,71
ATP Ticari Bilgisayar35,129,96

AvivaSA Emeklilik Hayat18,681,366,23
Avrasya GMYO2,63-1,870,41
Avrasya Petrol ve Tur.3,16-6,23-1,25
Avrupa Yatırım Holding7,13-2,8618,83
Aydem Enerji7,304,43

Ayen Enerji5,06-2,50-6,47
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,97-4,4577,04
Aygaz13,83-0,43-2,51
Bagfaş23,42-1,6017,10
Bak Ambalaj20,90-1,693,47
Balatacılar Balatacılık5,82-0,34-29,37
Bantaş Ambalaj5,41-4,0815,35
Banvit57,40-1,3710,38
Baştaş Başkent Çimento13,22-2,44-23,89
Batı Çimento13,273,59181,74
Batısöke Çimento2,53-1,943,69
Bayrak Taban Sanayi12,606,1518,76
Bera Holding23,02-1,8813,51
Berkosan Yalıtım10,61-0,3818,95
Beşiktaş Futbol Yat.6,03-1,9549,26
Beyaz Filo9,99-0,40-1,87
Bilici Yatırım17,901,53169,58
Bim Mağazalar62,651,05-12,13
Biotrend Çevre ve Enerji18,150,39

Birko Mensucat1,08-1,82-2,70
Birlik Mensucat2,41-3,21-30,35
Bizim Mağazaları12,50-2,27-18,62
BMS Çelik Hasır Sanayi5,889,91

Boğaziçi Beton4,439,93

Borusan Mannesmann26,44-3,92-4,89
Borusan Yat. Paz.341,50-1,84-24,83
Bosch Fren Sistemleri872,400,11-29,06
Bossa27,302,7152,94
Brisa21,96-1,7013,41
Burçelik20,921,06-0,48
Burçelik Vana25,760,08-48,13
Bursa Çimento4,022,55-19,24
Carrefoursa40,64-0,39-43,40
Casa Emtia Petrol159,802,7750,75
Ceo Event Medya10,89-0,5569,36
Coca Cola İçecek81,65-0,9728,57
Cosmos Yat. Holding9,95-1,0023,45
Credıtwest Faktorıng3,738,75-36,46
Çan2 Termik7,620,79

Çelebi249,70-3,2236,80
Çelik Halat6,62-1,05-27,23
Çemaş Döküm1,320,76-22,47
Çemtaş14,08-0,56-10,38
Çimbeton235,10-0,84-20,71
Çimentaş31,10-2,39-13,99
Çimsa24,881,5539,78
Çuhadaroğlu Metal7,45-3,99-2,07
Dagi Giyim2,15-3,15-36,88
Dagi Yatırım Holding12,883,12-0,16
Dardanel17,970,06-46,36
Datagate Bilgisayar12,94-1,45-19,68
Demısaş Döküm6,460,31-0,24
Denge Holding4,60-3,77-16,06
Deniz GMYO1,974,236,95
Derimod11,700,0920,12
Derlüks Yatırım Holding5,181,37-41,27
Desa Deri12,704,1030,39
Despec Bilgisayar10,20-1,92-21,90
Deva Holding25,02-1,424,00
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,71-1,108,68
Diriteks Diriliş Tekstil5,00-1,9634,05
Ditaş Doğan17,29-0,9232,94
DO-CO830,702,2031,86
Doğan Burda14,473,28-35,52
Doğan Holding3,00-0,660,06
Doğtaş Kelebek Mobilya2,32-2,52-0,38
Doğusan5,251,5519,86
Doğuş GMYO9,09-0,5511,26
Doğuş Otomotiv25,160,16-7,91
Döktaş Dökümcülük33,503,089,41
Duran Doğan Basım11,270,457,44
Dyo Boya12,15-1,788,03
Eczacıbaşı İlaç6,23-0,48-13,50
Eczacıbaşı Yatırım42,105,2556,39
Edip Gayrimenkul2,39-0,42-28,01
Ege Endüstri1.254,001,13-24,68
Ege Gübre197,50-0,9537,67
Ege Profil28,60-1,58-25,21
Ege Seramik13,39-1,3338,58
Egeplast30,546,04-8,29
Ekiz Kimya6,602,33-7,43
Emek Elektrik1,90-1,04-33,46
Eminiş Ambalaj21,800,28-40,83
Emlak Konut GMYO2,042,51-3,53
Enerjisa Enerji10,69-0,37-7,29
Enka İnşaat8,98-0,6627,52
Erbosan98,402,50142,63
Ereğli Demir Çelik19,020,0044,79
Ersu Gıda3,882,92-21,46
Escort Teknoloji5,60-1,06-14,76
Esenboğa Elektrik32,720,4971,97
Etiler Gıda6,01-1,4851,01
Euro Kapital Yat. Ort.5,84-5,0451,69
Euro Trend Yat. Ort.3,62-1,630,56
Euro Yat. Ort.4,20-1,87-6,87
Euro Yatırım Holding3,18-0,6311,97
Fade Gıda22,162,50258,00
Fenerbahçe Futbol33,221,1012,38
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,450,41-16,89
F-M İzmit Piston114,600,00-6,52
Fonet Bilgi Teknolojileri13,83-1,076,14
Ford Otosan181,502,4848,60
Formet Celik Kapi Sanayi1,23-1,60-49,86
Frigo Pak Gıda20,56-0,19-2,00
Galata Wind Enerji3,890,26

Galatasaray Sportif3,440,29-15,06
Garanti Bankası8,360,72-17,64
Garanti Faktoring10,501,94-5,66
Garanti Yat. Ort.2,37-1,66-26,63
Gedik Y. Men. Değ.7,62-1,4228,58
Gediz Ambalaj38,28-2,1042,84
Gentaş4,640,87-20,84
Gersan Elektrik5,530,00-9,93
Global Men. Değ.5,95-0,67-1,00
Global Yat. Holding3,28-1,20-29,91
Good-Year7,10-0,28-10,90
Göltaş Çimento47,10-1,7514,15
Gözde Girişim5,97-0,83-25,19
GSD Denizcilik6,109,9121,03
GSD Holding2,054,59-18,33
Gübre Fabrik.59,45-0,17-30,91
Güler Yat. Holding2,381,28-31,27
Halk GMYO2,981,02-2,23
Hatay Tekstil19,50-2,4043,01
Hedef Girişim2,81-1,7511,30
Hektaş8,72-2,4663,23
HUB Girişim12,78-2,74-29,78
Hürriyet Gzt.1,50-1,32-28,57
ICBC Turkey Bank6,05-4,27-6,92
İdealist Danışmanlık70,90-3,93426,75
İdealist GMYO5,600,36-17,65
İhlas Ev Aletleri1,13-1,74-39,35
İhlas Gayrimenkul1,242,48-0,80
İhlas Gazetecilik1,09-0,91-55,75
İhlas Holding0,62-1,59-44,77
İhlas Yayın Holding0,730,00-35,96
İndeks Bilgisayar6,320,0036,03
Info Yatırım6,02-1,47-6,67
İntema40,86-1,212,41
Inveo Yatırım Holding126,901,68186,97
İpek Doğal Enerji13,600,003,98
İskenderun Demir Çelik12,620,3239,66
???????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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