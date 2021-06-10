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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

10.06.2021 18:41
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,88-2,49-24,03
Acıpayam Selüloz17,460,751,99
Adel Kalemcilik24,163,96-29,43
Adese Gayrimenkul1,37-1,44-51,07
Afyon Çimento4,18-1,18-18,20
Ak Enerji1,46-1,35-33,94
Akbank5,521,28-18,32
Akçansa18,430,2214,46
Akdeniz Yatırım Hold.1,71-1,72-28,84
Akfen GMYO4,32-0,46-11,11
Akın Tekstil38,00-1,6619,65
Akiş GMYO2,033,05-27,30
Akmerkez GMYO43,980,46-29,58
Aksa15,870,3814,88
Aksa Enerji13,08-0,8375,81
Aksigorta8,043,74-7,57
Aksu Enerji5,520,18-26,86
Alarko Carrıer303,40-1,24-16,85
Alarko GMYO22,842,61-9,83
Alarko Holding9,41-1,7710,43
Albaraka Türk1,62-0,61-16,49
Alcatel Lucent Teletaş25,30-0,86-14,70
Alkim Kağıt15,77-1,4421,84
Alkim Kimya15,68-0,4411,31
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,040,49-6,85
Altınyunus Çeşme68,30-0,5136,71
Anadolu Efes23,340,959,26
Anadolu Grubu Holding23,502,00-10,05
Anadolu Hayat Emek.9,400,1116,98
Anadolu Isuzu17,74-1,83-1,44
Anadolu Sigorta6,450,00-10,67
Anel Elektrik3,08-1,91-2,84
Arçelik31,280,649,91
ARD Bilişim Teknolojileri53,102,8110,44
Arena Bilgisayar42,240,5723,98
Armada Bilgisayar46,360,39-5,54
Arsan Tekstil5,130,2027,13
Arzum Ev Aletleri19,11-0,47-20,92
Aselsan15,702,61-13,97
Ata GMYO3,820,00-30,67
Atakule GMYO2,19-1,35-6,45
Atlantis Yatırım Holding4,440,91-20,14
Atlas Yat. Ort.1,643,80-6,29
ATP Ticari Bilgisayar31,62-9,97

AvivaSA Emeklilik Hayat18,991,667,99
Avrasya GMYO2,661,141,55
Avrasya Petrol ve Tur.3,04-3,80-5,00
Avrupa Yatırım Holding7,05-1,1217,50
Aydem Enerji7,340,55

Ayen Enerji4,60-9,09-14,97
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,88-5,4667,38
Aygaz13,70-0,94-3,43
Bagfaş22,38-4,4411,90
Bak Ambalaj20,84-0,293,17
Balatacılar Balatacılık5,74-1,37-30,34
Bantaş Ambalaj5,40-0,1815,14
Banvit57,400,0010,38
Baştaş Başkent Çimento13,00-1,66-25,16
Batı Çimento12,80-3,54171,76
Batısöke Çimento2,51-0,792,87
Bayrak Taban Sanayi12,12-3,8114,23
Bera Holding24,586,7821,20
Berkosan Yalıtım10,38-2,1716,37
Beşiktaş Futbol Yat.6,202,8253,47
Beyaz Filo9,86-1,30-3,14
Bilici Yatırım17,76-0,78167,47
Bim Mağazalar62,700,08-12,06
Biotrend Çevre ve Enerji18,330,99

Birko Mensucat1,090,93-1,80
Birlik Mensucat2,482,90-28,32
Bizim Mağazaları12,510,08-18,55
BMS Çelik Hasır Sanayi5,53-5,95

Boğaziçi Beton4,879,93

Borusan Mannesmann26,02-1,59-6,40
Borusan Yat. Paz.336,40-1,49-25,95
Bosch Fren Sistemleri883,401,26-28,16
Bossa26,46-3,0848,24
Brisa22,201,0914,65
Burçelik20,42-2,39-2,85
Burçelik Vana25,22-2,10-49,21
Bursa Çimento3,97-1,24-20,24
Carrefoursa40,60-0,10-43,45
Casa Emtia Petrol155,00-3,0046,23
Ceo Event Medya10,88-0,0969,21
Coca Cola İçecek81,40-0,3128,17
Cosmos Yat. Holding9,65-3,0219,73
Credıtwest Faktorıng3,59-3,75-38,84
Çan2 Termik7,49-1,71

Çelebi256,102,5640,31
Çelik Halat6,53-1,36-28,22
Çemaş Döküm1,30-1,52-23,65
Çemtaş14,00-0,57-10,89
Çimbeton234,80-0,13-20,81
Çimentaş30,60-1,61-15,38
Çimsa25,462,3343,03
Çuhadaroğlu Metal7,35-1,34-3,38
Dagi Giyim2,12-1,40-37,76
Dagi Yatırım Holding12,02-6,68-6,82
Dardanel17,23-4,12-48,57
Datagate Bilgisayar12,80-1,08-20,55
Demısaş Döküm6,38-1,24-1,47
Denge Holding4,600,00-16,06
Deniz GMYO2,117,1114,55
Derimod11,962,2222,79
Derlüks Yatırım Holding5,10-1,54-42,18
Desa Deri12,50-1,5728,34
Despec Bilgisayar10,08-1,18-22,82
Deva Holding25,160,564,58
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,69-0,178,49
Diriteks Diriliş Tekstil5,5010,0047,45
Ditaş Doğan17,07-1,2731,25
DO-CO808,10-2,7228,27
Doğan Burda14,490,14-35,43
Doğan Holding2,96-1,33-1,27
Doğtaş Kelebek Mobilya2,25-3,02-3,39
Doğusan5,311,1421,23
Doğuş GMYO8,96-1,439,67
Doğuş Otomotiv25,10-0,24-8,13
Döktaş Dökümcülük32,00-4,484,51
Duran Doğan Basım11,270,007,44
Dyo Boya12,08-0,587,40
Eczacıbaşı İlaç6,20-0,48-13,91
Eczacıbaşı Yatırım41,68-1,0054,83
Edip Gayrimenkul2,36-1,26-28,92
Ege Endüstri1.330,106,07-20,11
Ege Gübre190,80-3,3933,00
Ege Profil28,10-1,75-26,52
Ege Seramik13,14-1,8735,99
Egeplast27,50-9,95-17,42
Ekiz Kimya6,49-1,67-8,98
Emek Elektrik2,0910,00-26,80
Eminiş Ambalaj21,36-2,02-42,02
Emlak Konut GMYO2,165,882,15
Enerjisa Enerji10,60-0,84-8,07
Enka İnşaat8,89-1,0026,25
Erbosan96,85-1,58138,81
Ereğli Demir Çelik19,060,2145,09
Ersu Gıda3,78-2,58-23,48
Escort Teknoloji5,742,50-12,63
Esenboğa Elektrik32,14-1,7768,92
Etiler Gıda6,284,4957,79
Euro Kapital Yat. Ort.5,41-7,3640,52
Euro Trend Yat. Ort.3,54-2,21-1,67
Euro Yat. Ort.4,200,00-6,87
Euro Yatırım Holding3,11-2,209,51
Fade Gıda22,762,71267,69
Fenerbahçe Futbol36,549,9923,61
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,37-3,27-19,60
F-M İzmit Piston113,70-0,79-7,26
Fonet Bilgi Teknolojileri13,70-0,945,14
Ford Otosan179,50-1,1046,96
Formet Celik Kapi Sanayi1,21-1,63-50,68
Frigo Pak Gıda19,49-5,20-7,10
Galata Wind Enerji3,890,00

Galatasaray Sportif3,656,10-9,88
Garanti Bankası8,481,44-16,46
Garanti Faktoring10,31-1,81-7,37
Garanti Yat. Ort.2,35-0,84-27,24
Gedik Y. Men. Değ.7,873,2832,80
Gediz Ambalaj39,021,9345,60
Gentaş4,51-2,80-23,06
Gersan Elektrik5,652,17-7,98
Global Men. Değ.5,84-1,85-2,83
Global Yat. Holding3,290,30-29,70
Good-Year7,120,28-10,65
Göltaş Çimento46,36-1,5712,36
Gözde Girişim5,92-0,84-25,81
GSD Denizcilik6,7110,0033,13
GSD Holding2,091,95-16,73
Gübre Fabrik.59,05-0,67-31,38
Güler Yat. Holding2,34-1,68-32,42
Halk GMYO2,97-0,34-2,56
Hatay Tekstil19,30-1,0341,54
Hedef Girişim2,77-1,429,71
Hektaş8,55-1,9560,04
HUB Girişim12,74-0,31-30,00
Hürriyet Gzt.1,49-0,67-29,05
ICBC Turkey Bank6,110,99-6,00
İdealist Danışmanlık70,20-0,99421,55
İdealist GMYO5,49-1,96-19,26
İhlas Ev Aletleri1,130,00-39,35
İhlas Gayrimenkul1,250,810,00
İhlas Gazetecilik1,07-1,83-56,57
İhlas Holding0,631,61-43,88
İhlas Yayın Holding0,730,00-35,96
İndeks Bilgisayar6,401,2737,75
Info Yatırım5,98-0,66-7,29
İntema44,949,9912,63
Inveo Yatırım Holding128,100,95189,69
İpek Doğal Enerji13,650,374,36
İskenderun Demir Çelik12,54-0,6338,78
???????

???????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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