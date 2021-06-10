Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,88
|-2,49
|-24,03
|Acıpayam Selüloz
|17,46
|0,75
|1,99
|Adel Kalemcilik
|24,16
|3,96
|-29,43
|Adese Gayrimenkul
|1,37
|-1,44
|-51,07
|Afyon Çimento
|4,18
|-1,18
|-18,20
|Ak Enerji
|1,46
|-1,35
|-33,94
|Akbank
|5,52
|1,28
|-18,32
|Akçansa
|18,43
|0,22
|14,46
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,71
|-1,72
|-28,84
|Akfen GMYO
|4,32
|-0,46
|-11,11
|Akın Tekstil
|38,00
|-1,66
|19,65
|Akiş GMYO
|2,03
|3,05
|-27,30
|Akmerkez GMYO
|43,98
|0,46
|-29,58
|Aksa
|15,87
|0,38
|14,88
|Aksa Enerji
|13,08
|-0,83
|75,81
|Aksigorta
|8,04
|3,74
|-7,57
|Aksu Enerji
|5,52
|0,18
|-26,86
|Alarko Carrıer
|303,40
|-1,24
|-16,85
|Alarko GMYO
|22,84
|2,61
|-9,83
|Alarko Holding
|9,41
|-1,77
|10,43
|Albaraka Türk
|1,62
|-0,61
|-16,49
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,30
|-0,86
|-14,70
|Alkim Kağıt
|15,77
|-1,44
|21,84
|Alkim Kimya
|15,68
|-0,44
|11,31
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,04
|0,49
|-6,85
|Altınyunus Çeşme
|68,30
|-0,51
|36,71
|Anadolu Efes
|23,34
|0,95
|9,26
|Anadolu Grubu Holding
|23,50
|2,00
|-10,05
|Anadolu Hayat Emek.
|9,40
|0,11
|16,98
|Anadolu Isuzu
|17,74
|-1,83
|-1,44
|Anadolu Sigorta
|6,45
|0,00
|-10,67
|Anel Elektrik
|3,08
|-1,91
|-2,84
|Arçelik
|31,28
|0,64
|9,91
|ARD Bilişim Teknolojileri
|53,10
|2,81
|10,44
|Arena Bilgisayar
|42,24
|0,57
|23,98
|Armada Bilgisayar
|46,36
|0,39
|-5,54
|Arsan Tekstil
|5,13
|0,20
|27,13
|Arzum Ev Aletleri
|19,11
|-0,47
|-20,92
|Aselsan
|15,70
|2,61
|-13,97
|Ata GMYO
|3,82
|0,00
|-30,67
|Atakule GMYO
|2,19
|-1,35
|-6,45
|Atlantis Yatırım Holding
|4,44
|0,91
|-20,14
|Atlas Yat. Ort.
|1,64
|3,80
|-6,29
|ATP Ticari Bilgisayar
|31,62
|-9,97
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,99
|1,66
|7,99
|Avrasya GMYO
|2,66
|1,14
|1,55
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,04
|-3,80
|-5,00
|Avrupa Yatırım Holding
|7,05
|-1,12
|17,50
|Aydem Enerji
|7,34
|0,55
|Ayen Enerji
|4,60
|-9,09
|-14,97
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,88
|-5,46
|67,38
|Aygaz
|13,70
|-0,94
|-3,43
|Bagfaş
|22,38
|-4,44
|11,90
|Bak Ambalaj
|20,84
|-0,29
|3,17
|Balatacılar Balatacılık
|5,74
|-1,37
|-30,34
|Bantaş Ambalaj
|5,40
|-0,18
|15,14
|Banvit
|57,40
|0,00
|10,38
|Baştaş Başkent Çimento
|13,00
|-1,66
|-25,16
|Batı Çimento
|12,80
|-3,54
|171,76
|Batısöke Çimento
|2,51
|-0,79
|2,87
|Bayrak Taban Sanayi
|12,12
|-3,81
|14,23
|Bera Holding
|24,58
|6,78
|21,20
|Berkosan Yalıtım
|10,38
|-2,17
|16,37
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,20
|2,82
|53,47
|Beyaz Filo
|9,86
|-1,30
|-3,14
|Bilici Yatırım
|17,76
|-0,78
|167,47
|Bim Mağazalar
|62,70
|0,08
|-12,06
|Biotrend Çevre ve Enerji
|18,33
|0,99
|Birko Mensucat
|1,09
|0,93
|-1,80
|Birlik Mensucat
|2,48
|2,90
|-28,32
|Bizim Mağazaları
|12,51
|0,08
|-18,55
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,53
|-5,95
|Boğaziçi Beton
|4,87
|9,93
|Borusan Mannesmann
|26,02
|-1,59
|-6,40
|Borusan Yat. Paz.
|336,40
|-1,49
|-25,95
|Bosch Fren Sistemleri
|883,40
|1,26
|-28,16
|Bossa
|26,46
|-3,08
|48,24
|Brisa
|22,20
|1,09
|14,65
|Burçelik
|20,42
|-2,39
|-2,85
|Burçelik Vana
|25,22
|-2,10
|-49,21
|Bursa Çimento
|3,97
|-1,24
|-20,24
|Carrefoursa
|40,60
|-0,10
|-43,45
|Casa Emtia Petrol
|155,00
|-3,00
|46,23
|Ceo Event Medya
|10,88
|-0,09
|69,21
|Coca Cola İçecek
|81,40
|-0,31
|28,17
|Cosmos Yat. Holding
|9,65
|-3,02
|19,73
|Credıtwest Faktorıng
|3,59
|-3,75
|-38,84
|Çan2 Termik
|7,49
|-1,71
|Çelebi
|256,10
|2,56
|40,31
|Çelik Halat
|6,53
|-1,36
|-28,22
|Çemaş Döküm
|1,30
|-1,52
|-23,65
|Çemtaş
|14,00
|-0,57
|-10,89
|Çimbeton
|234,80
|-0,13
|-20,81
|Çimentaş
|30,60
|-1,61
|-15,38
|Çimsa
|25,46
|2,33
|43,03
|Çuhadaroğlu Metal
|7,35
|-1,34
|-3,38
|Dagi Giyim
|2,12
|-1,40
|-37,76
|Dagi Yatırım Holding
|12,02
|-6,68
|-6,82
|Dardanel
|17,23
|-4,12
|-48,57
|Datagate Bilgisayar
|12,80
|-1,08
|-20,55
|Demısaş Döküm
|6,38
|-1,24
|-1,47
|Denge Holding
|4,60
|0,00
|-16,06
|Deniz GMYO
|2,11
|7,11
|14,55
|Derimod
|11,96
|2,22
|22,79
|Derlüks Yatırım Holding
|5,10
|-1,54
|-42,18
|Desa Deri
|12,50
|-1,57
|28,34
|Despec Bilgisayar
|10,08
|-1,18
|-22,82
|Deva Holding
|25,16
|0,56
|4,58
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,69
|-0,17
|8,49
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,50
|10,00
|47,45
|Ditaş Doğan
|17,07
|-1,27
|31,25
|DO-CO
|808,10
|-2,72
|28,27
|Doğan Burda
|14,49
|0,14
|-35,43
|Doğan Holding
|2,96
|-1,33
|-1,27
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,25
|-3,02
|-3,39
|Doğusan
|5,31
|1,14
|21,23
|Doğuş GMYO
|8,96
|-1,43
|9,67
|Doğuş Otomotiv
|25,10
|-0,24
|-8,13
|Döktaş Dökümcülük
|32,00
|-4,48
|4,51
|Duran Doğan Basım
|11,27
|0,00
|7,44
|Dyo Boya
|12,08
|-0,58
|7,40
|Eczacıbaşı İlaç
|6,20
|-0,48
|-13,91
|Eczacıbaşı Yatırım
|41,68
|-1,00
|54,83
|Edip Gayrimenkul
|2,36
|-1,26
|-28,92
|Ege Endüstri
|1.330,10
|6,07
|-20,11
|Ege Gübre
|190,80
|-3,39
|33,00
|Ege Profil
|28,10
|-1,75
|-26,52
|Ege Seramik
|13,14
|-1,87
|35,99
|Egeplast
|27,50
|-9,95
|-17,42
|Ekiz Kimya
|6,49
|-1,67
|-8,98
|Emek Elektrik
|2,09
|10,00
|-26,80
|Eminiş Ambalaj
|21,36
|-2,02
|-42,02
|Emlak Konut GMYO
|2,16
|5,88
|2,15
|Enerjisa Enerji
|10,60
|-0,84
|-8,07
|Enka İnşaat
|8,89
|-1,00
|26,25
|Erbosan
|96,85
|-1,58
|138,81
|Ereğli Demir Çelik
|19,06
|0,21
|45,09
|Ersu Gıda
|3,78
|-2,58
|-23,48
|Escort Teknoloji
|5,74
|2,50
|-12,63
|Esenboğa Elektrik
|32,14
|-1,77
|68,92
|Etiler Gıda
|6,28
|4,49
|57,79
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,41
|-7,36
|40,52
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,54
|-2,21
|-1,67
|Euro Yat. Ort.
|4,20
|0,00
|-6,87
|Euro Yatırım Holding
|3,11
|-2,20
|9,51
|Fade Gıda
|22,76
|2,71
|267,69
|Fenerbahçe Futbol
|36,54
|9,99
|23,61
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,37
|-3,27
|-19,60
|F-M İzmit Piston
|113,70
|-0,79
|-7,26
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,70
|-0,94
|5,14
|Ford Otosan
|179,50
|-1,10
|46,96
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,21
|-1,63
|-50,68
|Frigo Pak Gıda
|19,49
|-5,20
|-7,10
|Galata Wind Enerji
|3,89
|0,00
|Galatasaray Sportif
|3,65
|6,10
|-9,88
|Garanti Bankası
|8,48
|1,44
|-16,46
|Garanti Faktoring
|10,31
|-1,81
|-7,37
|Garanti Yat. Ort.
|2,35
|-0,84
|-27,24
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,87
|3,28
|32,80
|Gediz Ambalaj
|39,02
|1,93
|45,60
|Gentaş
|4,51
|-2,80
|-23,06
|Gersan Elektrik
|5,65
|2,17
|-7,98
|Global Men. Değ.
|5,84
|-1,85
|-2,83
|Global Yat. Holding
|3,29
|0,30
|-29,70
|Good-Year
|7,12
|0,28
|-10,65
|Göltaş Çimento
|46,36
|-1,57
|12,36
|Gözde Girişim
|5,92
|-0,84
|-25,81
|GSD Denizcilik
|6,71
|10,00
|33,13
|GSD Holding
|2,09
|1,95
|-16,73
|Gübre Fabrik.
|59,05
|-0,67
|-31,38
|Güler Yat. Holding
|2,34
|-1,68
|-32,42
|Halk GMYO
|2,97
|-0,34
|-2,56
|Hatay Tekstil
|19,30
|-1,03
|41,54
|Hedef Girişim
|2,77
|-1,42
|9,71
|Hektaş
|8,55
|-1,95
|60,04
|HUB Girişim
|12,74
|-0,31
|-30,00
|Hürriyet Gzt.
|1,49
|-0,67
|-29,05
|ICBC Turkey Bank
|6,11
|0,99
|-6,00
|İdealist Danışmanlık
|70,20
|-0,99
|421,55
|İdealist GMYO
|5,49
|-1,96
|-19,26
|İhlas Ev Aletleri
|1,13
|0,00
|-39,35
|İhlas Gayrimenkul
|1,25
|0,81
|0,00
|İhlas Gazetecilik
|1,07
|-1,83
|-56,57
|İhlas Holding
|0,63
|1,61
|-43,88
|İhlas Yayın Holding
|0,73
|0,00
|-35,96
|İndeks Bilgisayar
|6,40
|1,27
|37,75
|Info Yatırım
|5,98
|-0,66
|-7,29
|İntema
|44,94
|9,99
|12,63
|Inveo Yatırım Holding
|128,10
|0,95
|189,69
|İpek Doğal Enerji
|13,65
|0,37
|4,36
|İskenderun Demir Çelik
|12,54
|-0,63
|38,78
???????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi