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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

14.06.2021 18:52
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,85-1,68-24,42
Acıpayam Selüloz17,510,292,28
Adel Kalemcilik24,181,85-29,37
Adese Gayrimenkul1,33-1,48-52,50
Afyon Çimento4,14-0,48-18,98
Ak Enerji1,43-1,38-35,29
Akbank5,48-0,54-18,91
Akçansa17,94-2,2311,41
Akdeniz Yatırım Hold.1,760,57-26,76
Akfen GMYO4,310,23-11,32
Akın Tekstil38,601,0521,54
Akiş GMYO1,96-2,97-29,81
Akmerkez GMYO44,301,19-29,07
Aksa15,74-0,8813,94
Aksa Enerji12,91-0,6273,52
Aksigorta7,90-1,86-9,18
Aksu Enerji5,52-0,36-26,86
Alarko Carrıer302,80-2,48-17,02
Alarko GMYO22,700,71-10,38
Alarko Holding9,27-2,838,78
Albaraka Türk1,63-0,61-15,98
Alcatel Lucent Teletaş26,282,90-11,40
Alkim Kağıt16,031,2623,84
Alkim Kimya15,920,6313,01
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,00-2,44-8,68
Altınyunus Çeşme66,40-2,3532,91
Anadolu Efes23,40-0,519,54
Anadolu Grubu Holding22,90-2,22-12,34
Anadolu Hayat Emek.9,12-1,4113,50
Anadolu Isuzu17,25-3,20-4,17
Anadolu Sigorta6,460,00-10,53
Anel Elektrik3,07-2,23-3,15
Arçelik31,06-2,089,14
ARD Bilişim Teknolojileri54,500,3713,35
Arena Bilgisayar42,70-0,3325,33
Armada Bilgisayar45,92-0,56-6,44
Arsan Tekstil4,97-1,5823,17
Arzum Ev Aletleri18,94-0,37-21,62
Aselsan15,801,22-13,42
Ata GMYO4,004,44-27,40
Atakule GMYO2,261,35-3,46
Atlantis Yatırım Holding4,20-2,55-24,46
Atlas Yat. Ort.1,756,060,00
ATP Ticari Bilgisayar29,24-0,54

AvivaSA Emeklilik Hayat19,510,6210,95
Avrasya GMYO2,661,531,55
Avrasya Petrol ve Tur.3,091,31-3,44
Avrupa Yatırım Holding6,99-1,1316,50
Aydem Enerji7,20-2,04

Ayen Enerji4,83-0,41-10,72
Ayes Çelik Hasır ve Çit22,005,9795,04
Aygaz13,982,34-1,45
Bagfaş21,30

6,50
Bak Ambalaj20,86-0,193,27
Balatacılar Balatacılık5,750,52-30,22
Bantaş Ambalaj5,22-3,1511,30
Banvit57,302,7810,19
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO9,720,52

Baştaş Başkent Çimento13,000,15-25,16
Batı Çimento13,11-0,61178,34
Batısöke Çimento2,45-2,390,41
Bayrak Taban Sanayi11,98-3,3112,91
Bera Holding25,80-4,5227,22
Berkosan Yalıtım10,602,4218,83
Beşiktaş Futbol Yat.6,252,6354,70
Beyaz Filo9,82-1,31-3,54
Bilici Yatırım17,55-0,51164,31
Bim Mağazalar64,402,06-9,67
Biotrend Çevre ve Enerji18,25-1,46

Birko Mensucat1,04-2,80-6,31
Birlik Mensucat2,36-1,67-31,79
Bizim Mağazaları12,31-0,73-19,86
BMS Çelik Hasır Sanayi6,255,93

Boğaziçi Beton5,492,62

Borusan Mannesmann25,28-3,14-9,06
Borusan Yat. Paz.326,70-3,37-28,08
Bosch Fren Sistemleri870,20-0,55-29,24
Bossa27,544,6454,29
Brisa22,180,6414,55
Burçelik20,00-1,48-4,85
Burçelik Vana24,16-2,58-51,35
Bursa Çimento3,88-1,52-22,05
Carrefoursa40,82-0,34-43,15
Casa Emtia Petrol140,00-6,6732,08
Ceo Event Medya10,35-2,3660,96
Coca Cola İçecek80,95-1,7027,46
Cosmos Yat. Holding9,20-2,0214,14
Credıtwest Faktorıng3,641,68-37,99
Çan2 Termik7,28-2,28

Çelebi235,802,3029,19
Çelik Halat6,501,88-28,55
Çemaş Döküm1,27-1,55-25,41
Çemtaş13,70-2,70-12,80
Çimbeton226,50-2,12-23,61
Çimentaş31,505,00-12,89
Çimsa24,98-2,7340,34
Çuhadaroğlu Metal7,19-1,91-5,49
Dagi Giyim2,10-1,41-38,35
Dagi Yatırım Holding11,78-0,93-8,68
Dardanel16,650,73-50,30
Datagate Bilgisayar12,56-3,01-22,04
Demısaş Döküm6,855,385,78
Denge Holding4,21-6,44-23,18
Deniz GMYO2,07-1,9012,37
Derimod11,45-1,2917,56
Derlüks Yatırım Holding4,85-2,81-45,01
Desa Deri12,391,5627,21
Despec Bilgisayar10,02-1,76-23,28
Deva Holding24,86-0,803,33
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,77-1,099,23
Diriteks Diriliş Tekstil5,09-0,2036,46
Ditaş Doğan16,57-2,9327,40
DO-CO800,30-1,5127,03
Doğan Burda14,00-3,38-37,61
Doğan Holding2,95-0,67-1,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,274,61-2,53
Doğusan5,300,0021,00
Doğuş GMYO8,81-1,347,83
Doğuş Otomotiv24,80-1,51-9,23
Döktaş Dökümcülük31,06-2,331,44
Duran Doğan Basım11,290,367,63
Dyo Boya12,070,177,31
Eczacıbaşı İlaç6,12-0,97-15,02
Eczacıbaşı Yatırım40,34-2,5649,86
Edip Gayrimenkul2,32-1,69-30,12
Ege Endüstri1.258,90-2,54-24,38
Ege Gübre182,00-4,4626,87
Ege Profil28,40-1,39-25,73
Ege Seramik12,70-2,0131,44
Egeplast27,28-3,88-18,08
Ekiz Kimya6,15-1,91-13,74
Emek Elektrik2,08-2,35-27,15
Eminiş Ambalaj21,501,80-41,64
Emlak Konut GMYO2,18-1,803,09
Enerjisa Enerji10,45-0,38-9,37
Enka İnşaat8,76-1,9024,40
Erbosan94,00-3,19131,78
Ereğli Demir Çelik19,431,2047,91
Ersu Gıda3,862,66-21,86
Escort Teknoloji5,68-0,53-13,55
Esenboğa Elektrik30,38-4,1059,67
Etiler Gıda6,40-0,7860,80
Euro Kapital Yat. Ort.6,439,7367,01
Euro Trend Yat. Ort.3,562,89-1,11
Euro Yat. Ort.4,14-1,43-8,20
Euro Yatırım Holding3,03-1,626,69
Fade Gıda22,68-0,53266,40
Fenerbahçe Futbol37,921,1228,28
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,33-1,27-20,96
F-M İzmit Piston115,00-2,46-6,20
Fonet Bilgi Teknolojileri13,70-0,075,14
Ford Otosan178,80-3,0446,39
Formet Celik Kapi Sanayi1,21-1,63-50,68
Frigo Pak Gıda19,000,64-9,44
Galata Wind Enerji3,84-0,78

Galatasaray Sportif3,9610,00-2,22
Garanti Bankası8,36-1,18-17,64
Garanti Faktoring10,01-2,34-10,06
Garanti Yat. Ort.2,380,42-26,32
Gedik Y. Men. Değ.7,54-2,4627,23
Gediz Ambalaj37,60-2,0340,30
Gentaş4,37-2,67-25,44
Gersan Elektrik5,702,52-7,17
Global Men. Değ.5,990,84-0,33
Global Yat. Holding3,27-0,91-30,13
Good-Year7,04-0,98-11,65
Göltaş Çimento45,86-3,0911,15
Gözde Girişim5,86-0,85-26,57
GSD Denizcilik6,951,1637,90
GSD Holding2,02-1,46-19,52
Gübre Fabrik.59,80-0,66-30,51
Güler Yat. Holding2,25-2,60-35,02
Halk GMYO2,92-1,35-4,20
Hatay Tekstil18,80-2,1337,88
Hedef Girişim2,80-0,3610,90
Hektaş8,47-1,5158,55
HUB Girişim12,60-0,32-30,77
Hürriyet Gzt.1,48-0,67-29,52
ICBC Turkey Bank5,991,53-7,85
İdealist Danışmanlık69,500,87416,34
İdealist GMYO5,44-1,45-20,00
İhlas Ev Aletleri1,11-1,77-40,42
İhlas Gayrimenkul1,21-2,42-3,20
İhlas Gazetecilik1,060,95-56,97
İhlas Holding0,630,00-43,88
İhlas Yayın Holding0,720,00-36,84
İndeks Bilgisayar6,55-2,9640,98
Info Yatırım6,250,16-3,10
İntema43,76-1,719,67
Inveo Yatırım Holding121,20-2,73174,08
İpek Doğal Enerji13,09-3,320,08
İskenderun Demir Çelik12,751,4341,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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