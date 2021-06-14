Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,85 -1,68 -24,42 Acıpayam Selüloz 17,51 0,29 2,28 Adel Kalemcilik 24,18 1,85 -29,37 Adese Gayrimenkul 1,33 -1,48 -52,50 Afyon Çimento 4,14 -0,48 -18,98 Ak Enerji 1,43 -1,38 -35,29 Akbank 5,48 -0,54 -18,91 Akçansa 17,94 -2,23 11,41 Akdeniz Yatırım Hold. 1,76 0,57 -26,76 Akfen GMYO 4,31 0,23 -11,32 Akın Tekstil 38,60 1,05 21,54 Akiş GMYO 1,96 -2,97 -29,81 Akmerkez GMYO 44,30 1,19 -29,07 Aksa 15,74 -0,88 13,94 Aksa Enerji 12,91 -0,62 73,52 Aksigorta 7,90 -1,86 -9,18 Aksu Enerji 5,52 -0,36 -26,86 Alarko Carrıer 302,80 -2,48 -17,02 Alarko GMYO 22,70 0,71 -10,38 Alarko Holding 9,27 -2,83 8,78 Albaraka Türk 1,63 -0,61 -15,98 Alcatel Lucent Teletaş 26,28 2,90 -11,40 Alkim Kağıt 16,03 1,26 23,84 Alkim Kimya 15,92 0,63 13,01 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,00 -2,44 -8,68 Altınyunus Çeşme 66,40 -2,35 32,91 Anadolu Efes 23,40 -0,51 9,54 Anadolu Grubu Holding 22,90 -2,22 -12,34 Anadolu Hayat Emek. 9,12 -1,41 13,50 Anadolu Isuzu 17,25 -3,20 -4,17 Anadolu Sigorta 6,46 0,00 -10,53 Anel Elektrik 3,07 -2,23 -3,15 Arçelik 31,06 -2,08 9,14 ARD Bilişim Teknolojileri 54,50 0,37 13,35 Arena Bilgisayar 42,70 -0,33 25,33 Armada Bilgisayar 45,92 -0,56 -6,44 Arsan Tekstil 4,97 -1,58 23,17 Arzum Ev Aletleri 18,94 -0,37 -21,62 Aselsan 15,80 1,22 -13,42 Ata GMYO 4,00 4,44 -27,40 Atakule GMYO 2,26 1,35 -3,46 Atlantis Yatırım Holding 4,20 -2,55 -24,46 Atlas Yat. Ort. 1,75 6,06 0,00 ATP Ticari Bilgisayar 29,24 -0,54 AvivaSA Emeklilik Hayat 19,51 0,62 10,95 Avrasya GMYO 2,66 1,53 1,55 Avrasya Petrol ve Tur. 3,09 1,31 -3,44 Avrupa Yatırım Holding 6,99 -1,13 16,50 Aydem Enerji 7,20 -2,04 Ayen Enerji 4,83 -0,41 -10,72 Ayes Çelik Hasır ve Çit 22,00 5,97 95,04 Aygaz 13,98 2,34 -1,45 Bagfaş 21,30 6,50 Bak Ambalaj 20,86 -0,19 3,27 Balatacılar Balatacılık 5,75 0,52 -30,22 Bantaş Ambalaj 5,22 -3,15 11,30 Banvit 57,30 2,78 10,19 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 9,72 0,52 Baştaş Başkent Çimento 13,00 0,15 -25,16 Batı Çimento 13,11 -0,61 178,34 Batısöke Çimento 2,45 -2,39 0,41 Bayrak Taban Sanayi 11,98 -3,31 12,91 Bera Holding 25,80 -4,52 27,22 Berkosan Yalıtım 10,60 2,42 18,83 Beşiktaş Futbol Yat. 6,25 2,63 54,70 Beyaz Filo 9,82 -1,31 -3,54 Bilici Yatırım 17,55 -0,51 164,31 Bim Mağazalar 64,40 2,06 -9,67 Biotrend Çevre ve Enerji 18,25 -1,46 Birko Mensucat 1,04 -2,80 -6,31 Birlik Mensucat 2,36 -1,67 -31,79 Bizim Mağazaları 12,31 -0,73 -19,86 BMS Çelik Hasır Sanayi 6,25 5,93 Boğaziçi Beton 5,49 2,62 Borusan Mannesmann 25,28 -3,14 -9,06 Borusan Yat. Paz. 326,70 -3,37 -28,08 Bosch Fren Sistemleri 870,20 -0,55 -29,24 Bossa 27,54 4,64 54,29 Brisa 22,18 0,64 14,55 Burçelik 20,00 -1,48 -4,85 Burçelik Vana 24,16 -2,58 -51,35 Bursa Çimento 3,88 -1,52 -22,05 Carrefoursa 40,82 -0,34 -43,15 Casa Emtia Petrol 140,00 -6,67 32,08 Ceo Event Medya 10,35 -2,36 60,96 Coca Cola İçecek 80,95 -1,70 27,46 Cosmos Yat. Holding 9,20 -2,02 14,14 Credıtwest Faktorıng 3,64 1,68 -37,99 Çan2 Termik 7,28 -2,28 Çelebi 235,80 2,30 29,19 Çelik Halat 6,50 1,88 -28,55 Çemaş Döküm 1,27 -1,55 -25,41 Çemtaş 13,70 -2,70 -12,80 Çimbeton 226,50 -2,12 -23,61 Çimentaş 31,50 5,00 -12,89 Çimsa 24,98 -2,73 40,34 Çuhadaroğlu Metal 7,19 -1,91 -5,49 Dagi Giyim 2,10 -1,41 -38,35 Dagi Yatırım Holding 11,78 -0,93 -8,68 Dardanel 16,65 0,73 -50,30 Datagate Bilgisayar 12,56 -3,01 -22,04 Demısaş Döküm 6,85 5,38 5,78 Denge Holding 4,21 -6,44 -23,18 Deniz GMYO 2,07 -1,90 12,37 Derimod 11,45 -1,29 17,56 Derlüks Yatırım Holding 4,85 -2,81 -45,01 Desa Deri 12,39 1,56 27,21 Despec Bilgisayar 10,02 -1,76 -23,28 Deva Holding 24,86 -0,80 3,33 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,77 -1,09 9,23 Diriteks Diriliş Tekstil 5,09 -0,20 36,46 Ditaş Doğan 16,57 -2,93 27,40 DO-CO 800,30 -1,51 27,03 Doğan Burda 14,00 -3,38 -37,61 Doğan Holding 2,95 -0,67 -1,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,27 4,61 -2,53 Doğusan 5,30 0,00 21,00 Doğuş GMYO 8,81 -1,34 7,83 Doğuş Otomotiv 24,80 -1,51 -9,23 Döktaş Dökümcülük 31,06 -2,33 1,44 Duran Doğan Basım 11,29 0,36 7,63 Dyo Boya 12,07 0,17 7,31 Eczacıbaşı İlaç 6,12 -0,97 -15,02 Eczacıbaşı Yatırım 40,34 -2,56 49,86 Edip Gayrimenkul 2,32 -1,69 -30,12 Ege Endüstri 1.258,90 -2,54 -24,38 Ege Gübre 182,00 -4,46 26,87 Ege Profil 28,40 -1,39 -25,73 Ege Seramik 12,70 -2,01 31,44 Egeplast 27,28 -3,88 -18,08 Ekiz Kimya 6,15 -1,91 -13,74 Emek Elektrik 2,08 -2,35 -27,15 Eminiş Ambalaj 21,50 1,80 -41,64 Emlak Konut GMYO 2,18 -1,80 3,09 Enerjisa Enerji 10,45 -0,38 -9,37 Enka İnşaat 8,76 -1,90 24,40 Erbosan 94,00 -3,19 131,78 Ereğli Demir Çelik 19,43 1,20 47,91 Ersu Gıda 3,86 2,66 -21,86 Escort Teknoloji 5,68 -0,53 -13,55 Esenboğa Elektrik 30,38 -4,10 59,67 Etiler Gıda 6,40 -0,78 60,80 Euro Kapital Yat. Ort. 6,43 9,73 67,01 Euro Trend Yat. Ort. 3,56 2,89 -1,11 Euro Yat. Ort. 4,14 -1,43 -8,20 Euro Yatırım Holding 3,03 -1,62 6,69 Fade Gıda 22,68 -0,53 266,40 Fenerbahçe Futbol 37,92 1,12 28,28 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,33 -1,27 -20,96 F-M İzmit Piston 115,00 -2,46 -6,20 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,70 -0,07 5,14 Ford Otosan 178,80 -3,04 46,39 Formet Celik Kapi Sanayi 1,21 -1,63 -50,68 Frigo Pak Gıda 19,00 0,64 -9,44 Galata Wind Enerji 3,84 -0,78 Galatasaray Sportif 3,96 10,00 -2,22 Garanti Bankası 8,36 -1,18 -17,64 Garanti Faktoring 10,01 -2,34 -10,06 Garanti Yat. Ort. 2,38 0,42 -26,32 Gedik Y. Men. Değ. 7,54 -2,46 27,23 Gediz Ambalaj 37,60 -2,03 40,30 Gentaş 4,37 -2,67 -25,44 Gersan Elektrik 5,70 2,52 -7,17 Global Men. Değ. 5,99 0,84 -0,33 Global Yat. Holding 3,27 -0,91 -30,13 Good-Year 7,04 -0,98 -11,65 Göltaş Çimento 45,86 -3,09 11,15 Gözde Girişim 5,86 -0,85 -26,57 GSD Denizcilik 6,95 1,16 37,90 GSD Holding 2,02 -1,46 -19,52 Gübre Fabrik. 59,80 -0,66 -30,51 Güler Yat. Holding 2,25 -2,60 -35,02 Halk GMYO 2,92 -1,35 -4,20 Hatay Tekstil 18,80 -2,13 37,88 Hedef Girişim 2,80 -0,36 10,90 Hektaş 8,47 -1,51 58,55 HUB Girişim 12,60 -0,32 -30,77 Hürriyet Gzt. 1,48 -0,67 -29,52 ICBC Turkey Bank 5,99 1,53 -7,85 İdealist Danışmanlık 69,50 0,87 416,34 İdealist GMYO 5,44 -1,45 -20,00 İhlas Ev Aletleri 1,11 -1,77 -40,42 İhlas Gayrimenkul 1,21 -2,42 -3,20 İhlas Gazetecilik 1,06 0,95 -56,97 İhlas Holding 0,63 0,00 -43,88 İhlas Yayın Holding 0,72 0,00 -36,84 İndeks Bilgisayar 6,55 -2,96 40,98 Info Yatırım 6,25 0,16 -3,10 İntema 43,76 -1,71 9,67 Inveo Yatırım Holding 121,20 -2,73 174,08 İpek Doğal Enerji 13,09 -3,32 0,08 İskenderun Demir Çelik 12,75 1,43 41,10 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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