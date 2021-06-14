Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,85
|-1,68
|-24,42
|Acıpayam Selüloz
|17,51
|0,29
|2,28
|Adel Kalemcilik
|24,18
|1,85
|-29,37
|Adese Gayrimenkul
|1,33
|-1,48
|-52,50
|Afyon Çimento
|4,14
|-0,48
|-18,98
|Ak Enerji
|1,43
|-1,38
|-35,29
|Akbank
|5,48
|-0,54
|-18,91
|Akçansa
|17,94
|-2,23
|11,41
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,76
|0,57
|-26,76
|Akfen GMYO
|4,31
|0,23
|-11,32
|Akın Tekstil
|38,60
|1,05
|21,54
|Akiş GMYO
|1,96
|-2,97
|-29,81
|Akmerkez GMYO
|44,30
|1,19
|-29,07
|Aksa
|15,74
|-0,88
|13,94
|Aksa Enerji
|12,91
|-0,62
|73,52
|Aksigorta
|7,90
|-1,86
|-9,18
|Aksu Enerji
|5,52
|-0,36
|-26,86
|Alarko Carrıer
|302,80
|-2,48
|-17,02
|Alarko GMYO
|22,70
|0,71
|-10,38
|Alarko Holding
|9,27
|-2,83
|8,78
|Albaraka Türk
|1,63
|-0,61
|-15,98
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,28
|2,90
|-11,40
|Alkim Kağıt
|16,03
|1,26
|23,84
|Alkim Kimya
|15,92
|0,63
|13,01
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,00
|-2,44
|-8,68
|Altınyunus Çeşme
|66,40
|-2,35
|32,91
|Anadolu Efes
|23,40
|-0,51
|9,54
|Anadolu Grubu Holding
|22,90
|-2,22
|-12,34
|Anadolu Hayat Emek.
|9,12
|-1,41
|13,50
|Anadolu Isuzu
|17,25
|-3,20
|-4,17
|Anadolu Sigorta
|6,46
|0,00
|-10,53
|Anel Elektrik
|3,07
|-2,23
|-3,15
|Arçelik
|31,06
|-2,08
|9,14
|ARD Bilişim Teknolojileri
|54,50
|0,37
|13,35
|Arena Bilgisayar
|42,70
|-0,33
|25,33
|Armada Bilgisayar
|45,92
|-0,56
|-6,44
|Arsan Tekstil
|4,97
|-1,58
|23,17
|Arzum Ev Aletleri
|18,94
|-0,37
|-21,62
|Aselsan
|15,80
|1,22
|-13,42
|Ata GMYO
|4,00
|4,44
|-27,40
|Atakule GMYO
|2,26
|1,35
|-3,46
|Atlantis Yatırım Holding
|4,20
|-2,55
|-24,46
|Atlas Yat. Ort.
|1,75
|6,06
|0,00
|ATP Ticari Bilgisayar
|29,24
|-0,54
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,51
|0,62
|10,95
|Avrasya GMYO
|2,66
|1,53
|1,55
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,09
|1,31
|-3,44
|Avrupa Yatırım Holding
|6,99
|-1,13
|16,50
|Aydem Enerji
|7,20
|-2,04
|Ayen Enerji
|4,83
|-0,41
|-10,72
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|22,00
|5,97
|95,04
|Aygaz
|13,98
|2,34
|-1,45
|Bagfaş
|21,30
|6,50
|Bak Ambalaj
|20,86
|-0,19
|3,27
|Balatacılar Balatacılık
|5,75
|0,52
|-30,22
|Bantaş Ambalaj
|5,22
|-3,15
|11,30
|Banvit
|57,30
|2,78
|10,19
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|9,72
|0,52
|Baştaş Başkent Çimento
|13,00
|0,15
|-25,16
|Batı Çimento
|13,11
|-0,61
|178,34
|Batısöke Çimento
|2,45
|-2,39
|0,41
|Bayrak Taban Sanayi
|11,98
|-3,31
|12,91
|Bera Holding
|25,80
|-4,52
|27,22
|Berkosan Yalıtım
|10,60
|2,42
|18,83
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,25
|2,63
|54,70
|Beyaz Filo
|9,82
|-1,31
|-3,54
|Bilici Yatırım
|17,55
|-0,51
|164,31
|Bim Mağazalar
|64,40
|2,06
|-9,67
|Biotrend Çevre ve Enerji
|18,25
|-1,46
|Birko Mensucat
|1,04
|-2,80
|-6,31
|Birlik Mensucat
|2,36
|-1,67
|-31,79
|Bizim Mağazaları
|12,31
|-0,73
|-19,86
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|6,25
|5,93
|Boğaziçi Beton
|5,49
|2,62
|Borusan Mannesmann
|25,28
|-3,14
|-9,06
|Borusan Yat. Paz.
|326,70
|-3,37
|-28,08
|Bosch Fren Sistemleri
|870,20
|-0,55
|-29,24
|Bossa
|27,54
|4,64
|54,29
|Brisa
|22,18
|0,64
|14,55
|Burçelik
|20,00
|-1,48
|-4,85
|Burçelik Vana
|24,16
|-2,58
|-51,35
|Bursa Çimento
|3,88
|-1,52
|-22,05
|Carrefoursa
|40,82
|-0,34
|-43,15
|Casa Emtia Petrol
|140,00
|-6,67
|32,08
|Ceo Event Medya
|10,35
|-2,36
|60,96
|Coca Cola İçecek
|80,95
|-1,70
|27,46
|Cosmos Yat. Holding
|9,20
|-2,02
|14,14
|Credıtwest Faktorıng
|3,64
|1,68
|-37,99
|Çan2 Termik
|7,28
|-2,28
|Çelebi
|235,80
|2,30
|29,19
|Çelik Halat
|6,50
|1,88
|-28,55
|Çemaş Döküm
|1,27
|-1,55
|-25,41
|Çemtaş
|13,70
|-2,70
|-12,80
|Çimbeton
|226,50
|-2,12
|-23,61
|Çimentaş
|31,50
|5,00
|-12,89
|Çimsa
|24,98
|-2,73
|40,34
|Çuhadaroğlu Metal
|7,19
|-1,91
|-5,49
|Dagi Giyim
|2,10
|-1,41
|-38,35
|Dagi Yatırım Holding
|11,78
|-0,93
|-8,68
|Dardanel
|16,65
|0,73
|-50,30
|Datagate Bilgisayar
|12,56
|-3,01
|-22,04
|Demısaş Döküm
|6,85
|5,38
|5,78
|Denge Holding
|4,21
|-6,44
|-23,18
|Deniz GMYO
|2,07
|-1,90
|12,37
|Derimod
|11,45
|-1,29
|17,56
|Derlüks Yatırım Holding
|4,85
|-2,81
|-45,01
|Desa Deri
|12,39
|1,56
|27,21
|Despec Bilgisayar
|10,02
|-1,76
|-23,28
|Deva Holding
|24,86
|-0,80
|3,33
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,77
|-1,09
|9,23
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,09
|-0,20
|36,46
|Ditaş Doğan
|16,57
|-2,93
|27,40
|DO-CO
|800,30
|-1,51
|27,03
|Doğan Burda
|14,00
|-3,38
|-37,61
|Doğan Holding
|2,95
|-0,67
|-1,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,27
|4,61
|-2,53
|Doğusan
|5,30
|0,00
|21,00
|Doğuş GMYO
|8,81
|-1,34
|7,83
|Doğuş Otomotiv
|24,80
|-1,51
|-9,23
|Döktaş Dökümcülük
|31,06
|-2,33
|1,44
|Duran Doğan Basım
|11,29
|0,36
|7,63
|Dyo Boya
|12,07
|0,17
|7,31
|Eczacıbaşı İlaç
|6,12
|-0,97
|-15,02
|Eczacıbaşı Yatırım
|40,34
|-2,56
|49,86
|Edip Gayrimenkul
|2,32
|-1,69
|-30,12
|Ege Endüstri
|1.258,90
|-2,54
|-24,38
|Ege Gübre
|182,00
|-4,46
|26,87
|Ege Profil
|28,40
|-1,39
|-25,73
|Ege Seramik
|12,70
|-2,01
|31,44
|Egeplast
|27,28
|-3,88
|-18,08
|Ekiz Kimya
|6,15
|-1,91
|-13,74
|Emek Elektrik
|2,08
|-2,35
|-27,15
|Eminiş Ambalaj
|21,50
|1,80
|-41,64
|Emlak Konut GMYO
|2,18
|-1,80
|3,09
|Enerjisa Enerji
|10,45
|-0,38
|-9,37
|Enka İnşaat
|8,76
|-1,90
|24,40
|Erbosan
|94,00
|-3,19
|131,78
|Ereğli Demir Çelik
|19,43
|1,20
|47,91
|Ersu Gıda
|3,86
|2,66
|-21,86
|Escort Teknoloji
|5,68
|-0,53
|-13,55
|Esenboğa Elektrik
|30,38
|-4,10
|59,67
|Etiler Gıda
|6,40
|-0,78
|60,80
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,43
|9,73
|67,01
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,56
|2,89
|-1,11
|Euro Yat. Ort.
|4,14
|-1,43
|-8,20
|Euro Yatırım Holding
|3,03
|-1,62
|6,69
|Fade Gıda
|22,68
|-0,53
|266,40
|Fenerbahçe Futbol
|37,92
|1,12
|28,28
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,33
|-1,27
|-20,96
|F-M İzmit Piston
|115,00
|-2,46
|-6,20
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,70
|-0,07
|5,14
|Ford Otosan
|178,80
|-3,04
|46,39
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,21
|-1,63
|-50,68
|Frigo Pak Gıda
|19,00
|0,64
|-9,44
|Galata Wind Enerji
|3,84
|-0,78
|Galatasaray Sportif
|3,96
|10,00
|-2,22
|Garanti Bankası
|8,36
|-1,18
|-17,64
|Garanti Faktoring
|10,01
|-2,34
|-10,06
|Garanti Yat. Ort.
|2,38
|0,42
|-26,32
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,54
|-2,46
|27,23
|Gediz Ambalaj
|37,60
|-2,03
|40,30
|Gentaş
|4,37
|-2,67
|-25,44
|Gersan Elektrik
|5,70
|2,52
|-7,17
|Global Men. Değ.
|5,99
|0,84
|-0,33
|Global Yat. Holding
|3,27
|-0,91
|-30,13
|Good-Year
|7,04
|-0,98
|-11,65
|Göltaş Çimento
|45,86
|-3,09
|11,15
|Gözde Girişim
|5,86
|-0,85
|-26,57
|GSD Denizcilik
|6,95
|1,16
|37,90
|GSD Holding
|2,02
|-1,46
|-19,52
|Gübre Fabrik.
|59,80
|-0,66
|-30,51
|Güler Yat. Holding
|2,25
|-2,60
|-35,02
|Halk GMYO
|2,92
|-1,35
|-4,20
|Hatay Tekstil
|18,80
|-2,13
|37,88
|Hedef Girişim
|2,80
|-0,36
|10,90
|Hektaş
|8,47
|-1,51
|58,55
|HUB Girişim
|12,60
|-0,32
|-30,77
|Hürriyet Gzt.
|1,48
|-0,67
|-29,52
|ICBC Turkey Bank
|5,99
|1,53
|-7,85
|İdealist Danışmanlık
|69,50
|0,87
|416,34
|İdealist GMYO
|5,44
|-1,45
|-20,00
|İhlas Ev Aletleri
|1,11
|-1,77
|-40,42
|İhlas Gayrimenkul
|1,21
|-2,42
|-3,20
|İhlas Gazetecilik
|1,06
|0,95
|-56,97
|İhlas Holding
|0,63
|0,00
|-43,88
|İhlas Yayın Holding
|0,72
|0,00
|-36,84
|İndeks Bilgisayar
|6,55
|-2,96
|40,98
|Info Yatırım
|6,25
|0,16
|-3,10
|İntema
|43,76
|-1,71
|9,67
|Inveo Yatırım Holding
|121,20
|-2,73
|174,08
|İpek Doğal Enerji
|13,09
|-3,32
|0,08
|İskenderun Demir Çelik
|12,75
|1,43
|41,10
(Sürecek)
Kaynak: AA
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