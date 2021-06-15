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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

15.06.2021 18:38
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,76-1,54-25,58
Acıpayam Selüloz17,44-0,401,87
Adel Kalemcilik24,360,74-28,84
Adese Gayrimenkul1,330,00-52,50
Afyon Çimento4,09-1,21-19,96
Ak Enerji1,430,00-35,29
Akbank5,500,36-18,61
Akçansa18,000,3311,79
Akdeniz Yatırım Hold.1,802,27-25,10
Akfen GMYO4,330,46-10,91
Akın Tekstil38,14-1,1920,09
Akiş GMYO1,960,00-29,81
Akmerkez GMYO43,36-2,12-30,57
Aksa15,62-0,7613,07
Aksa Enerji13,071,2475,67
Aksigorta7,82-1,01-10,10
Aksu Enerji5,45-1,27-27,79
Alarko Carrıer297,50-1,38-18,16
Alarko GMYO22,46-1,06-11,33
Alarko Holding9,14-1,407,26
Albaraka Türk1,62-0,61-16,49
Alcatel Lucent Teletaş25,50-2,97-14,03
Alkim Kağıt15,64-2,4320,83
Alkim Kimya15,70-1,3811,45
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,000,00-8,68
Altınyunus Çeşme63,50-4,3727,10
Anadolu Efes23,18-0,948,51
Anadolu Grubu Holding22,960,26-12,11
Anadolu Hayat Emek.9,11-0,1113,37
Anadolu Isuzu17,260,06-4,11
Anadolu Sigorta6,460,00-10,53
Anel Elektrik3,090,65-2,52
Arçelik30,44-2,006,96
ARD Bilişim Teknolojileri55,602,0215,64
Arena Bilgisayar42,900,4725,92
Armada Bilgisayar44,24-3,66-9,86
Arsan Tekstil4,95-0,4022,67
Arzum Ev Aletleri19,020,42-21,29
Aselsan15,56-1,52-14,74
Ata GMYO4,000,00-27,40
Atakule GMYO2,22-1,77-5,17
Atlantis Yatırım Holding4,00-4,76-28,06
Atlas Yat. Ort.1,792,292,29
ATP Ticari Bilgisayar28,30-3,21

AvivaSA Emeklilik Hayat19,751,2312,31
Avrasya GMYO2,753,384,99
Avrasya Petrol ve Tur.3,07-0,65-4,06
Avrupa Yatırım Holding6,90-1,2915,00
Aydem Enerji7,07-1,81

Ayen Enerji4,70-2,69-13,12
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,70-5,9183,52
Aygaz13,62-2,58-3,99
Bagfaş21,30

6,50
Bak Ambalaj20,40-2,210,99
Balatacılar Balatacılık5,74-0,17-30,34
Bantaş Ambalaj5,474,7916,63
Banvit57,300,0010,19
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO9,770,51

Baştaş Başkent Çimento13,302,31-23,43
Batı Çimento13,251,07181,32
Batısöke Çimento2,450,000,41
Bayrak Taban Sanayi10,79-9,931,70
Bera Holding23,22-10,0014,50
Berkosan Yalıtım10,24-3,4014,80
Beşiktaş Futbol Yat.6,17-1,2852,72
Beyaz Filo9,860,41-3,14
Bilici Yatırım17,570,11164,61
Bim Mağazalar64,20-0,31-9,95
Biotrend Çevre ve Enerji18,17-0,44

Birko Mensucat1,094,81-1,80
Birlik Mensucat2,30-2,54-33,53
Bizim Mağazaları12,27-0,32-20,12
BMS Çelik Hasır Sanayi6,21-0,64

Boğaziçi Beton6,039,84

Borusan Mannesmann24,70-2,29-11,15
Borusan Yat. Paz.318,20-2,60-29,95
Bosch Fren Sistemleri859,30-1,25-30,12
Bossa26,76-2,8349,92
Brisa21,66-2,3411,86
Burçelik20,402,00-2,95
Burçelik Vana25,304,72-49,05
Bursa Çimento3,78-2,58-24,06
Carrefoursa40,50-0,78-43,59
Casa Emtia Petrol144,703,3636,51
Ceo Event Medya10,461,0662,67
Coca Cola İçecek79,85-1,3625,73
Cosmos Yat. Holding9,200,0014,14
Credıtwest Faktorıng3,835,22-34,75
Çan2 Termik7,817,28

Çelebi226,50-3,9424,09
Çelik Halat6,40-1,54-29,65
Çemaş Döküm1,24-2,36-27,17
Çemtaş13,52-1,31-13,95
Çimbeton220,10-2,83-25,77
Çimentaş31,981,52-11,56
Çimsa25,301,2842,13
Çuhadaroğlu Metal7,362,36-3,25
Dagi Giyim2,131,43-37,47
Dagi Yatırım Holding12,001,87-6,98
Dardanel16,06-3,54-52,06
Datagate Bilgisayar12,691,04-21,23
Demısaş Döküm6,71-2,043,62
Denge Holding3,95-6,18-27,92
Deniz GMYO2,02-2,429,66
Derimod11,24-1,8315,40
Derlüks Yatırım Holding4,37-9,90-50,45
Desa Deri12,430,3227,62
Despec Bilgisayar9,97-0,50-23,66
Deva Holding24,40-1,851,42
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,840,599,88
Diriteks Diriliş Tekstil5,151,1838,07
Ditaş Doğan16,28-1,7525,17
DO-CO796,00-0,5426,35
Doğan Burda14,282,00-36,36
Doğan Holding2,950,00-1,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,20-3,08-5,54
Doğusan5,401,8923,29
Doğuş GMYO9,022,3810,40
Doğuş Otomotiv24,40-1,61-10,69
Döktaş Dökümcülük31,902,704,18
Duran Doğan Basım11,14-1,336,20
Dyo Boya12,170,838,20
Eczacıbaşı İlaç6,02-1,63-16,41
Eczacıbaşı Yatırım39,36-2,4346,22
Edip Gayrimenkul2,330,43-29,82
Ege Endüstri1.282,801,90-22,95
Ege Gübre178,40-1,9824,36
Ege Profil28,26-0,49-26,10
Ege Seramik12,47-1,8129,06
Egeplast27,380,37-17,78
Ekiz Kimya6,03-1,95-15,43
Emek Elektrik2,05-1,44-28,20
Eminiş Ambalaj23,509,30-36,21
Emlak Konut GMYO2,190,463,56
Enerjisa Enerji10,26-1,82-11,02
Enka İnşaat8,64-1,3722,70
Erbosan93,20-0,85129,81
Ereğli Demir Çelik19,07-1,8545,17
Ersu Gıda3,962,59-19,84
Escort Teknoloji5,700,35-13,24
Esenboğa Elektrik30,480,3360,20
Etiler Gıda6,26-2,1957,29
Euro Kapital Yat. Ort.7,079,9583,64
Euro Trend Yat. Ort.3,48-2,25-3,33
Euro Yat. Ort.4,07-1,69-9,76
Euro Yatırım Holding3,071,328,10
Fade Gıda21,78-3,97251,86
Fenerbahçe Futbol39,002,8531,94
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,371,72-19,60
F-M İzmit Piston113,10-1,65-7,75
Fonet Bilgi Teknolojileri13,69-0,075,07
Ford Otosan175,20-2,0143,44
Formet Celik Kapi Sanayi1,210,00-50,68
Frigo Pak Gıda18,97-0,16-9,58
Galata Wind Enerji3,76-2,08

Galatasaray Sportif3,81-3,79-5,93
Garanti Bankası8,420,72-17,05
Garanti Faktoring10,090,80-9,34
Garanti Yat. Ort.2,35-1,26-27,24
Gedik Y. Men. Değ.7,45-1,1925,71
Gediz Ambalaj40,547,8251,27
Gentaş4,29-1,83-26,81
Gersan Elektrik5,67-0,53-7,65
Global Men. Değ.5,98-0,17-0,50
Global Yat. Holding3,270,00-30,13
Good-Year6,94-1,42-12,90
Göltaş Çimento44,84-2,228,68
Gözde Girişim5,75-1,88-27,94
GSD Denizcilik6,71-3,4533,13
GSD Holding2,051,49-18,33
Gübre Fabrik.58,25-2,59-32,31
Güler Yat. Holding2,22-1,33-35,89
Halk GMYO2,87-1,71-5,84
Hatay Tekstil18,31-2,6134,28
Hedef Girişim2,79-0,3610,50
Hektaş8,41-0,7157,42
HUB Girişim12,791,51-29,73
Hürriyet Gzt.1,480,00-29,52
ICBC Turkey Bank5,70-4,84-12,31
İdealist Danışmanlık67,85-2,37404,09
İdealist GMYO5,23-3,86-23,09
İhlas Ev Aletleri1,131,80-39,35
İhlas Gayrimenkul1,253,310,00
İhlas Gazetecilik1,02-3,77-58,60
İhlas Holding0,630,00-43,88
İhlas Yayın Holding0,754,17-34,21
İndeks Bilgisayar6,671,8343,56
Info Yatırım6,290,64-2,48
İntema42,42-3,066,32
Inveo Yatırım Holding123,702,06179,74
İpek Doğal Enerji13,150,460,54
İskenderun Demir Çelik12,50-1,9638,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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