Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,76 -1,54 -25,58 Acıpayam Selüloz 17,44 -0,40 1,87 Adel Kalemcilik 24,36 0,74 -28,84 Adese Gayrimenkul 1,33 0,00 -52,50 Afyon Çimento 4,09 -1,21 -19,96 Ak Enerji 1,43 0,00 -35,29 Akbank 5,50 0,36 -18,61 Akçansa 18,00 0,33 11,79 Akdeniz Yatırım Hold. 1,80 2,27 -25,10 Akfen GMYO 4,33 0,46 -10,91 Akın Tekstil 38,14 -1,19 20,09 Akiş GMYO 1,96 0,00 -29,81 Akmerkez GMYO 43,36 -2,12 -30,57 Aksa 15,62 -0,76 13,07 Aksa Enerji 13,07 1,24 75,67 Aksigorta 7,82 -1,01 -10,10 Aksu Enerji 5,45 -1,27 -27,79 Alarko Carrıer 297,50 -1,38 -18,16 Alarko GMYO 22,46 -1,06 -11,33 Alarko Holding 9,14 -1,40 7,26 Albaraka Türk 1,62 -0,61 -16,49 Alcatel Lucent Teletaş 25,50 -2,97 -14,03 Alkim Kağıt 15,64 -2,43 20,83 Alkim Kimya 15,70 -1,38 11,45 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,00 0,00 -8,68 Altınyunus Çeşme 63,50 -4,37 27,10 Anadolu Efes 23,18 -0,94 8,51 Anadolu Grubu Holding 22,96 0,26 -12,11 Anadolu Hayat Emek. 9,11 -0,11 13,37 Anadolu Isuzu 17,26 0,06 -4,11 Anadolu Sigorta 6,46 0,00 -10,53 Anel Elektrik 3,09 0,65 -2,52 Arçelik 30,44 -2,00 6,96 ARD Bilişim Teknolojileri 55,60 2,02 15,64 Arena Bilgisayar 42,90 0,47 25,92 Armada Bilgisayar 44,24 -3,66 -9,86 Arsan Tekstil 4,95 -0,40 22,67 Arzum Ev Aletleri 19,02 0,42 -21,29 Aselsan 15,56 -1,52 -14,74 Ata GMYO 4,00 0,00 -27,40 Atakule GMYO 2,22 -1,77 -5,17 Atlantis Yatırım Holding 4,00 -4,76 -28,06 Atlas Yat. Ort. 1,79 2,29 2,29 ATP Ticari Bilgisayar 28,30 -3,21 AvivaSA Emeklilik Hayat 19,75 1,23 12,31 Avrasya GMYO 2,75 3,38 4,99 Avrasya Petrol ve Tur. 3,07 -0,65 -4,06 Avrupa Yatırım Holding 6,90 -1,29 15,00 Aydem Enerji 7,07 -1,81 Ayen Enerji 4,70 -2,69 -13,12 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,70 -5,91 83,52 Aygaz 13,62 -2,58 -3,99 Bagfaş 21,30 6,50 Bak Ambalaj 20,40 -2,21 0,99 Balatacılar Balatacılık 5,74 -0,17 -30,34 Bantaş Ambalaj 5,47 4,79 16,63 Banvit 57,30 0,00 10,19 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 9,77 0,51 Baştaş Başkent Çimento 13,30 2,31 -23,43 Batı Çimento 13,25 1,07 181,32 Batısöke Çimento 2,45 0,00 0,41 Bayrak Taban Sanayi 10,79 -9,93 1,70 Bera Holding 23,22 -10,00 14,50 Berkosan Yalıtım 10,24 -3,40 14,80 Beşiktaş Futbol Yat. 6,17 -1,28 52,72 Beyaz Filo 9,86 0,41 -3,14 Bilici Yatırım 17,57 0,11 164,61 Bim Mağazalar 64,20 -0,31 -9,95 Biotrend Çevre ve Enerji 18,17 -0,44 Birko Mensucat 1,09 4,81 -1,80 Birlik Mensucat 2,30 -2,54 -33,53 Bizim Mağazaları 12,27 -0,32 -20,12 BMS Çelik Hasır Sanayi 6,21 -0,64 Boğaziçi Beton 6,03 9,84 Borusan Mannesmann 24,70 -2,29 -11,15 Borusan Yat. Paz. 318,20 -2,60 -29,95 Bosch Fren Sistemleri 859,30 -1,25 -30,12 Bossa 26,76 -2,83 49,92 Brisa 21,66 -2,34 11,86 Burçelik 20,40 2,00 -2,95 Burçelik Vana 25,30 4,72 -49,05 Bursa Çimento 3,78 -2,58 -24,06 Carrefoursa 40,50 -0,78 -43,59 Casa Emtia Petrol 144,70 3,36 36,51 Ceo Event Medya 10,46 1,06 62,67 Coca Cola İçecek 79,85 -1,36 25,73 Cosmos Yat. Holding 9,20 0,00 14,14 Credıtwest Faktorıng 3,83 5,22 -34,75 Çan2 Termik 7,81 7,28 Çelebi 226,50 -3,94 24,09 Çelik Halat 6,40 -1,54 -29,65 Çemaş Döküm 1,24 -2,36 -27,17 Çemtaş 13,52 -1,31 -13,95 Çimbeton 220,10 -2,83 -25,77 Çimentaş 31,98 1,52 -11,56 Çimsa 25,30 1,28 42,13 Çuhadaroğlu Metal 7,36 2,36 -3,25 Dagi Giyim 2,13 1,43 -37,47 Dagi Yatırım Holding 12,00 1,87 -6,98 Dardanel 16,06 -3,54 -52,06 Datagate Bilgisayar 12,69 1,04 -21,23 Demısaş Döküm 6,71 -2,04 3,62 Denge Holding 3,95 -6,18 -27,92 Deniz GMYO 2,02 -2,42 9,66 Derimod 11,24 -1,83 15,40 Derlüks Yatırım Holding 4,37 -9,90 -50,45 Desa Deri 12,43 0,32 27,62 Despec Bilgisayar 9,97 -0,50 -23,66 Deva Holding 24,40 -1,85 1,42 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,84 0,59 9,88 Diriteks Diriliş Tekstil 5,15 1,18 38,07 Ditaş Doğan 16,28 -1,75 25,17 DO-CO 796,00 -0,54 26,35 Doğan Burda 14,28 2,00 -36,36 Doğan Holding 2,95 0,00 -1,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,20 -3,08 -5,54 Doğusan 5,40 1,89 23,29 Doğuş GMYO 9,02 2,38 10,40 Doğuş Otomotiv 24,40 -1,61 -10,69 Döktaş Dökümcülük 31,90 2,70 4,18 Duran Doğan Basım 11,14 -1,33 6,20 Dyo Boya 12,17 0,83 8,20 Eczacıbaşı İlaç 6,02 -1,63 -16,41 Eczacıbaşı Yatırım 39,36 -2,43 46,22 Edip Gayrimenkul 2,33 0,43 -29,82 Ege Endüstri 1.282,80 1,90 -22,95 Ege Gübre 178,40 -1,98 24,36 Ege Profil 28,26 -0,49 -26,10 Ege Seramik 12,47 -1,81 29,06 Egeplast 27,38 0,37 -17,78 Ekiz Kimya 6,03 -1,95 -15,43 Emek Elektrik 2,05 -1,44 -28,20 Eminiş Ambalaj 23,50 9,30 -36,21 Emlak Konut GMYO 2,19 0,46 3,56 Enerjisa Enerji 10,26 -1,82 -11,02 Enka İnşaat 8,64 -1,37 22,70 Erbosan 93,20 -0,85 129,81 Ereğli Demir Çelik 19,07 -1,85 45,17 Ersu Gıda 3,96 2,59 -19,84 Escort Teknoloji 5,70 0,35 -13,24 Esenboğa Elektrik 30,48 0,33 60,20 Etiler Gıda 6,26 -2,19 57,29 Euro Kapital Yat. Ort. 7,07 9,95 83,64 Euro Trend Yat. Ort. 3,48 -2,25 -3,33 Euro Yat. Ort. 4,07 -1,69 -9,76 Euro Yatırım Holding 3,07 1,32 8,10 Fade Gıda 21,78 -3,97 251,86 Fenerbahçe Futbol 39,00 2,85 31,94 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,37 1,72 -19,60 F-M İzmit Piston 113,10 -1,65 -7,75 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,69 -0,07 5,07 Ford Otosan 175,20 -2,01 43,44 Formet Celik Kapi Sanayi 1,21 0,00 -50,68 Frigo Pak Gıda 18,97 -0,16 -9,58 Galata Wind Enerji 3,76 -2,08 Galatasaray Sportif 3,81 -3,79 -5,93 Garanti Bankası 8,42 0,72 -17,05 Garanti Faktoring 10,09 0,80 -9,34 Garanti Yat. Ort. 2,35 -1,26 -27,24 Gedik Y. Men. Değ. 7,45 -1,19 25,71 Gediz Ambalaj 40,54 7,82 51,27 Gentaş 4,29 -1,83 -26,81 Gersan Elektrik 5,67 -0,53 -7,65 Global Men. Değ. 5,98 -0,17 -0,50 Global Yat. Holding 3,27 0,00 -30,13 Good-Year 6,94 -1,42 -12,90 Göltaş Çimento 44,84 -2,22 8,68 Gözde Girişim 5,75 -1,88 -27,94 GSD Denizcilik 6,71 -3,45 33,13 GSD Holding 2,05 1,49 -18,33 Gübre Fabrik. 58,25 -2,59 -32,31 Güler Yat. Holding 2,22 -1,33 -35,89 Halk GMYO 2,87 -1,71 -5,84 Hatay Tekstil 18,31 -2,61 34,28 Hedef Girişim 2,79 -0,36 10,50 Hektaş 8,41 -0,71 57,42 HUB Girişim 12,79 1,51 -29,73 Hürriyet Gzt. 1,48 0,00 -29,52 ICBC Turkey Bank 5,70 -4,84 -12,31 İdealist Danışmanlık 67,85 -2,37 404,09 İdealist GMYO 5,23 -3,86 -23,09 İhlas Ev Aletleri 1,13 1,80 -39,35 İhlas Gayrimenkul 1,25 3,31 0,00 İhlas Gazetecilik 1,02 -3,77 -58,60 İhlas Holding 0,63 0,00 -43,88 İhlas Yayın Holding 0,75 4,17 -34,21 İndeks Bilgisayar 6,67 1,83 43,56 Info Yatırım 6,29 0,64 -2,48 İntema 42,42 -3,06 6,32 Inveo Yatırım Holding 123,70 2,06 179,74 İpek Doğal Enerji 13,15 0,46 0,54 İskenderun Demir Çelik 12,50 -1,96 38,33 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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