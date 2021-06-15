Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,76
|-1,54
|-25,58
|Acıpayam Selüloz
|17,44
|-0,40
|1,87
|Adel Kalemcilik
|24,36
|0,74
|-28,84
|Adese Gayrimenkul
|1,33
|0,00
|-52,50
|Afyon Çimento
|4,09
|-1,21
|-19,96
|Ak Enerji
|1,43
|0,00
|-35,29
|Akbank
|5,50
|0,36
|-18,61
|Akçansa
|18,00
|0,33
|11,79
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,80
|2,27
|-25,10
|Akfen GMYO
|4,33
|0,46
|-10,91
|Akın Tekstil
|38,14
|-1,19
|20,09
|Akiş GMYO
|1,96
|0,00
|-29,81
|Akmerkez GMYO
|43,36
|-2,12
|-30,57
|Aksa
|15,62
|-0,76
|13,07
|Aksa Enerji
|13,07
|1,24
|75,67
|Aksigorta
|7,82
|-1,01
|-10,10
|Aksu Enerji
|5,45
|-1,27
|-27,79
|Alarko Carrıer
|297,50
|-1,38
|-18,16
|Alarko GMYO
|22,46
|-1,06
|-11,33
|Alarko Holding
|9,14
|-1,40
|7,26
|Albaraka Türk
|1,62
|-0,61
|-16,49
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,50
|-2,97
|-14,03
|Alkim Kağıt
|15,64
|-2,43
|20,83
|Alkim Kimya
|15,70
|-1,38
|11,45
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,00
|0,00
|-8,68
|Altınyunus Çeşme
|63,50
|-4,37
|27,10
|Anadolu Efes
|23,18
|-0,94
|8,51
|Anadolu Grubu Holding
|22,96
|0,26
|-12,11
|Anadolu Hayat Emek.
|9,11
|-0,11
|13,37
|Anadolu Isuzu
|17,26
|0,06
|-4,11
|Anadolu Sigorta
|6,46
|0,00
|-10,53
|Anel Elektrik
|3,09
|0,65
|-2,52
|Arçelik
|30,44
|-2,00
|6,96
|ARD Bilişim Teknolojileri
|55,60
|2,02
|15,64
|Arena Bilgisayar
|42,90
|0,47
|25,92
|Armada Bilgisayar
|44,24
|-3,66
|-9,86
|Arsan Tekstil
|4,95
|-0,40
|22,67
|Arzum Ev Aletleri
|19,02
|0,42
|-21,29
|Aselsan
|15,56
|-1,52
|-14,74
|Ata GMYO
|4,00
|0,00
|-27,40
|Atakule GMYO
|2,22
|-1,77
|-5,17
|Atlantis Yatırım Holding
|4,00
|-4,76
|-28,06
|Atlas Yat. Ort.
|1,79
|2,29
|2,29
|ATP Ticari Bilgisayar
|28,30
|-3,21
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,75
|1,23
|12,31
|Avrasya GMYO
|2,75
|3,38
|4,99
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,07
|-0,65
|-4,06
|Avrupa Yatırım Holding
|6,90
|-1,29
|15,00
|Aydem Enerji
|7,07
|-1,81
|Ayen Enerji
|4,70
|-2,69
|-13,12
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,70
|-5,91
|83,52
|Aygaz
|13,62
|-2,58
|-3,99
|Bagfaş
|21,30
|6,50
|Bak Ambalaj
|20,40
|-2,21
|0,99
|Balatacılar Balatacılık
|5,74
|-0,17
|-30,34
|Bantaş Ambalaj
|5,47
|4,79
|16,63
|Banvit
|57,30
|0,00
|10,19
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|9,77
|0,51
|Baştaş Başkent Çimento
|13,30
|2,31
|-23,43
|Batı Çimento
|13,25
|1,07
|181,32
|Batısöke Çimento
|2,45
|0,00
|0,41
|Bayrak Taban Sanayi
|10,79
|-9,93
|1,70
|Bera Holding
|23,22
|-10,00
|14,50
|Berkosan Yalıtım
|10,24
|-3,40
|14,80
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,17
|-1,28
|52,72
|Beyaz Filo
|9,86
|0,41
|-3,14
|Bilici Yatırım
|17,57
|0,11
|164,61
|Bim Mağazalar
|64,20
|-0,31
|-9,95
|Biotrend Çevre ve Enerji
|18,17
|-0,44
|Birko Mensucat
|1,09
|4,81
|-1,80
|Birlik Mensucat
|2,30
|-2,54
|-33,53
|Bizim Mağazaları
|12,27
|-0,32
|-20,12
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|6,21
|-0,64
|Boğaziçi Beton
|6,03
|9,84
|Borusan Mannesmann
|24,70
|-2,29
|-11,15
|Borusan Yat. Paz.
|318,20
|-2,60
|-29,95
|Bosch Fren Sistemleri
|859,30
|-1,25
|-30,12
|Bossa
|26,76
|-2,83
|49,92
|Brisa
|21,66
|-2,34
|11,86
|Burçelik
|20,40
|2,00
|-2,95
|Burçelik Vana
|25,30
|4,72
|-49,05
|Bursa Çimento
|3,78
|-2,58
|-24,06
|Carrefoursa
|40,50
|-0,78
|-43,59
|Casa Emtia Petrol
|144,70
|3,36
|36,51
|Ceo Event Medya
|10,46
|1,06
|62,67
|Coca Cola İçecek
|79,85
|-1,36
|25,73
|Cosmos Yat. Holding
|9,20
|0,00
|14,14
|Credıtwest Faktorıng
|3,83
|5,22
|-34,75
|Çan2 Termik
|7,81
|7,28
|Çelebi
|226,50
|-3,94
|24,09
|Çelik Halat
|6,40
|-1,54
|-29,65
|Çemaş Döküm
|1,24
|-2,36
|-27,17
|Çemtaş
|13,52
|-1,31
|-13,95
|Çimbeton
|220,10
|-2,83
|-25,77
|Çimentaş
|31,98
|1,52
|-11,56
|Çimsa
|25,30
|1,28
|42,13
|Çuhadaroğlu Metal
|7,36
|2,36
|-3,25
|Dagi Giyim
|2,13
|1,43
|-37,47
|Dagi Yatırım Holding
|12,00
|1,87
|-6,98
|Dardanel
|16,06
|-3,54
|-52,06
|Datagate Bilgisayar
|12,69
|1,04
|-21,23
|Demısaş Döküm
|6,71
|-2,04
|3,62
|Denge Holding
|3,95
|-6,18
|-27,92
|Deniz GMYO
|2,02
|-2,42
|9,66
|Derimod
|11,24
|-1,83
|15,40
|Derlüks Yatırım Holding
|4,37
|-9,90
|-50,45
|Desa Deri
|12,43
|0,32
|27,62
|Despec Bilgisayar
|9,97
|-0,50
|-23,66
|Deva Holding
|24,40
|-1,85
|1,42
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,84
|0,59
|9,88
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,15
|1,18
|38,07
|Ditaş Doğan
|16,28
|-1,75
|25,17
|DO-CO
|796,00
|-0,54
|26,35
|Doğan Burda
|14,28
|2,00
|-36,36
|Doğan Holding
|2,95
|0,00
|-1,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,20
|-3,08
|-5,54
|Doğusan
|5,40
|1,89
|23,29
|Doğuş GMYO
|9,02
|2,38
|10,40
|Doğuş Otomotiv
|24,40
|-1,61
|-10,69
|Döktaş Dökümcülük
|31,90
|2,70
|4,18
|Duran Doğan Basım
|11,14
|-1,33
|6,20
|Dyo Boya
|12,17
|0,83
|8,20
|Eczacıbaşı İlaç
|6,02
|-1,63
|-16,41
|Eczacıbaşı Yatırım
|39,36
|-2,43
|46,22
|Edip Gayrimenkul
|2,33
|0,43
|-29,82
|Ege Endüstri
|1.282,80
|1,90
|-22,95
|Ege Gübre
|178,40
|-1,98
|24,36
|Ege Profil
|28,26
|-0,49
|-26,10
|Ege Seramik
|12,47
|-1,81
|29,06
|Egeplast
|27,38
|0,37
|-17,78
|Ekiz Kimya
|6,03
|-1,95
|-15,43
|Emek Elektrik
|2,05
|-1,44
|-28,20
|Eminiş Ambalaj
|23,50
|9,30
|-36,21
|Emlak Konut GMYO
|2,19
|0,46
|3,56
|Enerjisa Enerji
|10,26
|-1,82
|-11,02
|Enka İnşaat
|8,64
|-1,37
|22,70
|Erbosan
|93,20
|-0,85
|129,81
|Ereğli Demir Çelik
|19,07
|-1,85
|45,17
|Ersu Gıda
|3,96
|2,59
|-19,84
|Escort Teknoloji
|5,70
|0,35
|-13,24
|Esenboğa Elektrik
|30,48
|0,33
|60,20
|Etiler Gıda
|6,26
|-2,19
|57,29
|Euro Kapital Yat. Ort.
|7,07
|9,95
|83,64
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,48
|-2,25
|-3,33
|Euro Yat. Ort.
|4,07
|-1,69
|-9,76
|Euro Yatırım Holding
|3,07
|1,32
|8,10
|Fade Gıda
|21,78
|-3,97
|251,86
|Fenerbahçe Futbol
|39,00
|2,85
|31,94
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,37
|1,72
|-19,60
|F-M İzmit Piston
|113,10
|-1,65
|-7,75
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,69
|-0,07
|5,07
|Ford Otosan
|175,20
|-2,01
|43,44
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,21
|0,00
|-50,68
|Frigo Pak Gıda
|18,97
|-0,16
|-9,58
|Galata Wind Enerji
|3,76
|-2,08
|Galatasaray Sportif
|3,81
|-3,79
|-5,93
|Garanti Bankası
|8,42
|0,72
|-17,05
|Garanti Faktoring
|10,09
|0,80
|-9,34
|Garanti Yat. Ort.
|2,35
|-1,26
|-27,24
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,45
|-1,19
|25,71
|Gediz Ambalaj
|40,54
|7,82
|51,27
|Gentaş
|4,29
|-1,83
|-26,81
|Gersan Elektrik
|5,67
|-0,53
|-7,65
|Global Men. Değ.
|5,98
|-0,17
|-0,50
|Global Yat. Holding
|3,27
|0,00
|-30,13
|Good-Year
|6,94
|-1,42
|-12,90
|Göltaş Çimento
|44,84
|-2,22
|8,68
|Gözde Girişim
|5,75
|-1,88
|-27,94
|GSD Denizcilik
|6,71
|-3,45
|33,13
|GSD Holding
|2,05
|1,49
|-18,33
|Gübre Fabrik.
|58,25
|-2,59
|-32,31
|Güler Yat. Holding
|2,22
|-1,33
|-35,89
|Halk GMYO
|2,87
|-1,71
|-5,84
|Hatay Tekstil
|18,31
|-2,61
|34,28
|Hedef Girişim
|2,79
|-0,36
|10,50
|Hektaş
|8,41
|-0,71
|57,42
|HUB Girişim
|12,79
|1,51
|-29,73
|Hürriyet Gzt.
|1,48
|0,00
|-29,52
|ICBC Turkey Bank
|5,70
|-4,84
|-12,31
|İdealist Danışmanlık
|67,85
|-2,37
|404,09
|İdealist GMYO
|5,23
|-3,86
|-23,09
|İhlas Ev Aletleri
|1,13
|1,80
|-39,35
|İhlas Gayrimenkul
|1,25
|3,31
|0,00
|İhlas Gazetecilik
|1,02
|-3,77
|-58,60
|İhlas Holding
|0,63
|0,00
|-43,88
|İhlas Yayın Holding
|0,75
|4,17
|-34,21
|İndeks Bilgisayar
|6,67
|1,83
|43,56
|Info Yatırım
|6,29
|0,64
|-2,48
|İntema
|42,42
|-3,06
|6,32
|Inveo Yatırım Holding
|123,70
|2,06
|179,74
|İpek Doğal Enerji
|13,15
|0,46
|0,54
|İskenderun Demir Çelik
|12,50
|-1,96
|38,33
(Sürecek)
Kaynak: AA
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