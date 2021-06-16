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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

16.06.2021 18:43
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,56-3,47-28,17
Acıpayam Selüloz17,570,752,63
Adel Kalemcilik24,12-0,99-29,55
Adese Gayrimenkul1,32-0,75-52,86
Afyon Çimento4,00-2,20-21,72
Ak Enerji1,42-0,70-35,75
Akbank5,43-1,27-19,65
Akçansa17,81-1,0610,61
Akdeniz Yatırım Hold.1,74-3,33-27,60
Akfen GMYO4,31-0,46-11,32
Akın Tekstil37,04-2,8816,62
Akiş GMYO1,95-0,51-30,16
Akmerkez GMYO41,20-4,98-34,03
Aksa15,33-1,8610,97
Aksa Enerji12,58-3,7569,09
Aksigorta7,78-0,51-10,56
Aksu Enerji5,450,00-27,79
Alarko Carrıer290,20-2,45-20,17
Alarko GMYO21,84-2,76-13,78
Alarko Holding8,99-1,645,50
Albaraka Türk1,59-1,85-18,04
Alcatel Lucent Teletaş25,00-1,96-15,71
Alkim Kağıt15,50-0,9019,75
Alkim Kimya15,56-0,8910,46
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,98-1,00-9,59
Altınyunus Çeşme60,40-4,8820,90
Anadolu Efes22,58-2,595,71
Anadolu Grubu Holding22,60-1,57-13,49
Anadolu Hayat Emek.9,01-1,1012,13
Anadolu Isuzu16,88-2,20-6,22
Anadolu Sigorta6,45-0,15-10,67
Anel Elektrik3,00-2,91-5,36
Arçelik30,560,397,38
ARD Bilişim Teknolojileri55,30-0,5415,02
Arena Bilgisayar43,200,7026,80
Armada Bilgisayar43,98-0,59-10,39
Arsan Tekstil4,70-5,0516,47
Arzum Ev Aletleri18,84-0,95-22,03
Aselsan15,37-1,22-15,78
Ata GMYO3,98-0,50-27,77
Atakule GMYO2,16-2,70-7,74
Atlantis Yatırım Holding4,000,00-28,06
Atlas Yat. Ort.1,66-7,26-5,14
ATP Ticari Bilgisayar26,20-7,42

AvivaSA Emeklilik Hayat19,67-0,4111,86
Avrasya GMYO2,63-4,360,41
Avrasya Petrol ve Tur.2,97-3,26-7,19
Avrupa Yatırım Holding6,950,7215,83
Aydem Enerji7,06-0,14

Ayen Enerji4,54-3,40-16,08
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,06-3,0977,84
Aygaz13,660,29-3,71
Bagfaş19,17-10,00-4,15
Bak Ambalaj20,06-1,67-0,69
Balatacılar Balatacılık5,64-1,74-31,55
Bantaş Ambalaj5,470,0016,63
Banvit57,20-0,1710,00
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO9,65-1,23

Baştaş Başkent Çimento12,77-3,98-26,48
Batı Çimento12,95-2,26174,95
Batısöke Çimento2,41-1,63-1,23
Bayrak Taban Sanayi10,17-5,75-4,15
Bera Holding20,90-9,993,06
Berkosan Yalıtım10,14-0,9813,68
Beşiktaş Futbol Yat.6,789,8967,82
Beyaz Filo9,54-3,25-6,29
Bilici Yatırım17,36-1,20161,45
Bim Mağazalar64,951,17-8,90
Biotrend Çevre ve Enerji18,03-0,77

Birko Mensucat1,177,345,41
Birlik Mensucat2,27-1,30-34,39
Bizim Mağazaları12,18-0,73-20,70
BMS Çelik Hasır Sanayi5,70-8,21

Boğaziçi Beton5,44-9,78

Borusan Mannesmann24,06-2,59-13,45
Borusan Yat. Paz.308,80-2,95-32,02
Bosch Fren Sistemleri844,60-1,71-31,32
Bossa27,342,1753,17
Brisa21,08-2,688,87
Burçelik19,79-2,99-5,85
Burçelik Vana24,10-4,74-51,47
Bursa Çimento3,70-2,12-25,67
Carrefoursa39,80-1,73-44,57
Casa Emtia Petrol141,70-2,0733,68
Ceo Event Medya10,560,9664,23
Coca Cola İçecek78,80-1,3124,08
Cosmos Yat. Holding9,361,7416,13
Credıtwest Faktorıng3,830,00-34,75
Çan2 Termik7,62-2,43

Çelebi213,70-5,6517,08
Çelik Halat6,37-0,47-29,98
Çemaş Döküm1,240,00-27,17
Çemtaş13,39-0,96-14,77
Çimbeton210,90-4,18-28,87
Çimentaş30,60-4,32-15,38
Çimsa24,28-4,0336,40
Çuhadaroğlu Metal7,20-2,17-5,35
Dagi Giyim2,08-2,35-38,94
Dagi Yatırım Holding11,78-1,83-8,68
Dardanel15,30-4,73-54,33
Datagate Bilgisayar12,871,42-20,11
Demısaş Döküm6,42-4,32-0,86
Denge Holding3,76-4,81-31,39
Deniz GMYO1,97-2,486,95
Derimod11,300,5316,02
Derlüks Yatırım Holding4,21-3,66-52,27
Desa Deri12,19-1,9325,15
Despec Bilgisayar9,94-0,30-23,89
Deva Holding24,08-1,310,09
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,41-3,635,89
Diriteks Diriliş Tekstil4,80-6,8028,69
Ditaş Doğan15,09-7,3116,02
DO-CO780,40-1,9623,87
Doğan Burda14,280,00-36,36
Doğan Holding2,950,00-1,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,17-1,36-6,82
Doğusan5,39-0,1923,06
Doğuş GMYO8,89-1,448,81
Doğuş Otomotiv23,54-3,52-13,84
Döktaş Dökümcülük31,08-2,571,50
Duran Doğan Basım11,12-0,186,01
Dyo Boya11,85-2,635,36
Eczacıbaşı İlaç5,93-1,50-17,66
Eczacıbaşı Yatırım40,903,9151,94
Edip Gayrimenkul2,23-4,29-32,83
Ege Endüstri1.258,00-1,93-24,44
Ege Gübre181,401,6826,45
Ege Profil27,32-3,33-28,56
Ege Seramik12,11-2,8925,33
Egeplast26,40-3,58-20,72
Ekiz Kimya6,030,00-15,43
Emek Elektrik1,97-3,90-31,01
Eminiş Ambalaj22,50-4,26-38,93
Emlak Konut GMYO2,221,374,98
Enerjisa Enerji10,330,68-10,41
Enka İnşaat8,680,4623,26
Erbosan92,70-0,54128,58
Ereğli Demir Çelik18,93-0,7344,10
Ersu Gıda3,90-1,52-21,05
Escort Teknoloji5,811,93-11,57
Esenboğa Elektrik29,76-2,3656,42
Etiler Gıda6,10-2,5653,27
Euro Kapital Yat. Ort.7,637,9298,18
Euro Trend Yat. Ort.3,685,752,22
Euro Yat. Ort.3,98-2,21-11,75
Euro Yatırım Holding3,03-1,306,69
Fade Gıda21,50-1,29247,33
Fenerbahçe Futbol40,002,5635,32
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,31-2,53-21,64
F-M İzmit Piston110,80-2,03-9,62
Fonet Bilgi Teknolojileri13,45-1,753,22
Ford Otosan176,700,8644,67
Formet Celik Kapi Sanayi1,19-1,65-51,49
Frigo Pak Gıda18,62-1,85-11,25
Galata Wind Enerji3,821,60

Galatasaray Sportif3,933,15-2,96
Garanti Bankası8,36-0,71-17,64
Garanti Faktoring9,91-1,78-10,96
Garanti Yat. Ort.2,381,28-26,32
Gedik Y. Men. Değ.7,43-0,2725,38
Gediz Ambalaj41,522,4254,93
Gentaş4,21-1,86-28,17
Gersan Elektrik5,65-0,35-7,98
Global Men. Değ.5,80-3,01-3,49
Global Yat. Holding3,16-3,36-32,48
Good-Year6,82-1,73-14,41
Göltaş Çimento43,80-2,326,16
Gözde Girişim5,800,87-27,32
GSD Denizcilik6,43-4,1727,58
GSD Holding2,050,00-18,33
Gübre Fabrik.57,00-2,15-33,76
Güler Yat. Holding2,220,00-35,89
Halk GMYO2,80-2,44-8,13
Hatay Tekstil18,19-0,6633,40
Hedef Girişim2,75-1,438,92
Hektaş8,31-1,1955,55
HUB Girişim12,57-1,72-30,93
Hürriyet Gzt.1,45-2,03-30,95
ICBC Turkey Bank5,53-2,98-14,92
İdealist Danışmanlık67,70-0,22402,97
İdealist GMYO5,00-4,40-26,47
İhlas Ev Aletleri1,11-1,77-40,42
İhlas Gayrimenkul1,22-2,40-2,40
İhlas Gazetecilik1,096,86-55,75
İhlas Holding0,62-1,59-44,77
İhlas Yayın Holding0,74-1,33-35,09
İndeks Bilgisayar6,63-0,6042,70
Info Yatırım6,08-3,34-5,74
İntema43,662,929,42
Inveo Yatırım Holding121,20-2,02174,08
İpek Doğal Enerji12,99-1,22-0,69
İskenderun Demir Çelik12,41-0,7237,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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