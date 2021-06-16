Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,56 -3,47 -28,17 Acıpayam Selüloz 17,57 0,75 2,63 Adel Kalemcilik 24,12 -0,99 -29,55 Adese Gayrimenkul 1,32 -0,75 -52,86 Afyon Çimento 4,00 -2,20 -21,72 Ak Enerji 1,42 -0,70 -35,75 Akbank 5,43 -1,27 -19,65 Akçansa 17,81 -1,06 10,61 Akdeniz Yatırım Hold. 1,74 -3,33 -27,60 Akfen GMYO 4,31 -0,46 -11,32 Akın Tekstil 37,04 -2,88 16,62 Akiş GMYO 1,95 -0,51 -30,16 Akmerkez GMYO 41,20 -4,98 -34,03 Aksa 15,33 -1,86 10,97 Aksa Enerji 12,58 -3,75 69,09 Aksigorta 7,78 -0,51 -10,56 Aksu Enerji 5,45 0,00 -27,79 Alarko Carrıer 290,20 -2,45 -20,17 Alarko GMYO 21,84 -2,76 -13,78 Alarko Holding 8,99 -1,64 5,50 Albaraka Türk 1,59 -1,85 -18,04 Alcatel Lucent Teletaş 25,00 -1,96 -15,71 Alkim Kağıt 15,50 -0,90 19,75 Alkim Kimya 15,56 -0,89 10,46 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,98 -1,00 -9,59 Altınyunus Çeşme 60,40 -4,88 20,90 Anadolu Efes 22,58 -2,59 5,71 Anadolu Grubu Holding 22,60 -1,57 -13,49 Anadolu Hayat Emek. 9,01 -1,10 12,13 Anadolu Isuzu 16,88 -2,20 -6,22 Anadolu Sigorta 6,45 -0,15 -10,67 Anel Elektrik 3,00 -2,91 -5,36 Arçelik 30,56 0,39 7,38 ARD Bilişim Teknolojileri 55,30 -0,54 15,02 Arena Bilgisayar 43,20 0,70 26,80 Armada Bilgisayar 43,98 -0,59 -10,39 Arsan Tekstil 4,70 -5,05 16,47 Arzum Ev Aletleri 18,84 -0,95 -22,03 Aselsan 15,37 -1,22 -15,78 Ata GMYO 3,98 -0,50 -27,77 Atakule GMYO 2,16 -2,70 -7,74 Atlantis Yatırım Holding 4,00 0,00 -28,06 Atlas Yat. Ort. 1,66 -7,26 -5,14 ATP Ticari Bilgisayar 26,20 -7,42 AvivaSA Emeklilik Hayat 19,67 -0,41 11,86 Avrasya GMYO 2,63 -4,36 0,41 Avrasya Petrol ve Tur. 2,97 -3,26 -7,19 Avrupa Yatırım Holding 6,95 0,72 15,83 Aydem Enerji 7,06 -0,14 Ayen Enerji 4,54 -3,40 -16,08 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,06 -3,09 77,84 Aygaz 13,66 0,29 -3,71 Bagfaş 19,17 -10,00 -4,15 Bak Ambalaj 20,06 -1,67 -0,69 Balatacılar Balatacılık 5,64 -1,74 -31,55 Bantaş Ambalaj 5,47 0,00 16,63 Banvit 57,20 -0,17 10,00 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 9,65 -1,23 Baştaş Başkent Çimento 12,77 -3,98 -26,48 Batı Çimento 12,95 -2,26 174,95 Batısöke Çimento 2,41 -1,63 -1,23 Bayrak Taban Sanayi 10,17 -5,75 -4,15 Bera Holding 20,90 -9,99 3,06 Berkosan Yalıtım 10,14 -0,98 13,68 Beşiktaş Futbol Yat. 6,78 9,89 67,82 Beyaz Filo 9,54 -3,25 -6,29 Bilici Yatırım 17,36 -1,20 161,45 Bim Mağazalar 64,95 1,17 -8,90 Biotrend Çevre ve Enerji 18,03 -0,77 Birko Mensucat 1,17 7,34 5,41 Birlik Mensucat 2,27 -1,30 -34,39 Bizim Mağazaları 12,18 -0,73 -20,70 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,70 -8,21 Boğaziçi Beton 5,44 -9,78 Borusan Mannesmann 24,06 -2,59 -13,45 Borusan Yat. Paz. 308,80 -2,95 -32,02 Bosch Fren Sistemleri 844,60 -1,71 -31,32 Bossa 27,34 2,17 53,17 Brisa 21,08 -2,68 8,87 Burçelik 19,79 -2,99 -5,85 Burçelik Vana 24,10 -4,74 -51,47 Bursa Çimento 3,70 -2,12 -25,67 Carrefoursa 39,80 -1,73 -44,57 Casa Emtia Petrol 141,70 -2,07 33,68 Ceo Event Medya 10,56 0,96 64,23 Coca Cola İçecek 78,80 -1,31 24,08 Cosmos Yat. Holding 9,36 1,74 16,13 Credıtwest Faktorıng 3,83 0,00 -34,75 Çan2 Termik 7,62 -2,43 Çelebi 213,70 -5,65 17,08 Çelik Halat 6,37 -0,47 -29,98 Çemaş Döküm 1,24 0,00 -27,17 Çemtaş 13,39 -0,96 -14,77 Çimbeton 210,90 -4,18 -28,87 Çimentaş 30,60 -4,32 -15,38 Çimsa 24,28 -4,03 36,40 Çuhadaroğlu Metal 7,20 -2,17 -5,35 Dagi Giyim 2,08 -2,35 -38,94 Dagi Yatırım Holding 11,78 -1,83 -8,68 Dardanel 15,30 -4,73 -54,33 Datagate Bilgisayar 12,87 1,42 -20,11 Demısaş Döküm 6,42 -4,32 -0,86 Denge Holding 3,76 -4,81 -31,39 Deniz GMYO 1,97 -2,48 6,95 Derimod 11,30 0,53 16,02 Derlüks Yatırım Holding 4,21 -3,66 -52,27 Desa Deri 12,19 -1,93 25,15 Despec Bilgisayar 9,94 -0,30 -23,89 Deva Holding 24,08 -1,31 0,09 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,41 -3,63 5,89 Diriteks Diriliş Tekstil 4,80 -6,80 28,69 Ditaş Doğan 15,09 -7,31 16,02 DO-CO 780,40 -1,96 23,87 Doğan Burda 14,28 0,00 -36,36 Doğan Holding 2,95 0,00 -1,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,17 -1,36 -6,82 Doğusan 5,39 -0,19 23,06 Doğuş GMYO 8,89 -1,44 8,81 Doğuş Otomotiv 23,54 -3,52 -13,84 Döktaş Dökümcülük 31,08 -2,57 1,50 Duran Doğan Basım 11,12 -0,18 6,01 Dyo Boya 11,85 -2,63 5,36 Eczacıbaşı İlaç 5,93 -1,50 -17,66 Eczacıbaşı Yatırım 40,90 3,91 51,94 Edip Gayrimenkul 2,23 -4,29 -32,83 Ege Endüstri 1.258,00 -1,93 -24,44 Ege Gübre 181,40 1,68 26,45 Ege Profil 27,32 -3,33 -28,56 Ege Seramik 12,11 -2,89 25,33 Egeplast 26,40 -3,58 -20,72 Ekiz Kimya 6,03 0,00 -15,43 Emek Elektrik 1,97 -3,90 -31,01 Eminiş Ambalaj 22,50 -4,26 -38,93 Emlak Konut GMYO 2,22 1,37 4,98 Enerjisa Enerji 10,33 0,68 -10,41 Enka İnşaat 8,68 0,46 23,26 Erbosan 92,70 -0,54 128,58 Ereğli Demir Çelik 18,93 -0,73 44,10 Ersu Gıda 3,90 -1,52 -21,05 Escort Teknoloji 5,81 1,93 -11,57 Esenboğa Elektrik 29,76 -2,36 56,42 Etiler Gıda 6,10 -2,56 53,27 Euro Kapital Yat. Ort. 7,63 7,92 98,18 Euro Trend Yat. Ort. 3,68 5,75 2,22 Euro Yat. Ort. 3,98 -2,21 -11,75 Euro Yatırım Holding 3,03 -1,30 6,69 Fade Gıda 21,50 -1,29 247,33 Fenerbahçe Futbol 40,00 2,56 35,32 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,31 -2,53 -21,64 F-M İzmit Piston 110,80 -2,03 -9,62 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,45 -1,75 3,22 Ford Otosan 176,70 0,86 44,67 Formet Celik Kapi Sanayi 1,19 -1,65 -51,49 Frigo Pak Gıda 18,62 -1,85 -11,25 Galata Wind Enerji 3,82 1,60 Galatasaray Sportif 3,93 3,15 -2,96 Garanti Bankası 8,36 -0,71 -17,64 Garanti Faktoring 9,91 -1,78 -10,96 Garanti Yat. Ort. 2,38 1,28 -26,32 Gedik Y. Men. Değ. 7,43 -0,27 25,38 Gediz Ambalaj 41,52 2,42 54,93 Gentaş 4,21 -1,86 -28,17 Gersan Elektrik 5,65 -0,35 -7,98 Global Men. Değ. 5,80 -3,01 -3,49 Global Yat. Holding 3,16 -3,36 -32,48 Good-Year 6,82 -1,73 -14,41 Göltaş Çimento 43,80 -2,32 6,16 Gözde Girişim 5,80 0,87 -27,32 GSD Denizcilik 6,43 -4,17 27,58 GSD Holding 2,05 0,00 -18,33 Gübre Fabrik. 57,00 -2,15 -33,76 Güler Yat. Holding 2,22 0,00 -35,89 Halk GMYO 2,80 -2,44 -8,13 Hatay Tekstil 18,19 -0,66 33,40 Hedef Girişim 2,75 -1,43 8,92 Hektaş 8,31 -1,19 55,55 HUB Girişim 12,57 -1,72 -30,93 Hürriyet Gzt. 1,45 -2,03 -30,95 ICBC Turkey Bank 5,53 -2,98 -14,92 İdealist Danışmanlık 67,70 -0,22 402,97 İdealist GMYO 5,00 -4,40 -26,47 İhlas Ev Aletleri 1,11 -1,77 -40,42 İhlas Gayrimenkul 1,22 -2,40 -2,40 İhlas Gazetecilik 1,09 6,86 -55,75 İhlas Holding 0,62 -1,59 -44,77 İhlas Yayın Holding 0,74 -1,33 -35,09 İndeks Bilgisayar 6,63 -0,60 42,70 Info Yatırım 6,08 -3,34 -5,74 İntema 43,66 2,92 9,42 Inveo Yatırım Holding 121,20 -2,02 174,08 İpek Doğal Enerji 12,99 -1,22 -0,69 İskenderun Demir Çelik 12,41 -0,72 37,34 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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