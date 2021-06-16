Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,56
|-3,47
|-28,17
|Acıpayam Selüloz
|17,57
|0,75
|2,63
|Adel Kalemcilik
|24,12
|-0,99
|-29,55
|Adese Gayrimenkul
|1,32
|-0,75
|-52,86
|Afyon Çimento
|4,00
|-2,20
|-21,72
|Ak Enerji
|1,42
|-0,70
|-35,75
|Akbank
|5,43
|-1,27
|-19,65
|Akçansa
|17,81
|-1,06
|10,61
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,74
|-3,33
|-27,60
|Akfen GMYO
|4,31
|-0,46
|-11,32
|Akın Tekstil
|37,04
|-2,88
|16,62
|Akiş GMYO
|1,95
|-0,51
|-30,16
|Akmerkez GMYO
|41,20
|-4,98
|-34,03
|Aksa
|15,33
|-1,86
|10,97
|Aksa Enerji
|12,58
|-3,75
|69,09
|Aksigorta
|7,78
|-0,51
|-10,56
|Aksu Enerji
|5,45
|0,00
|-27,79
|Alarko Carrıer
|290,20
|-2,45
|-20,17
|Alarko GMYO
|21,84
|-2,76
|-13,78
|Alarko Holding
|8,99
|-1,64
|5,50
|Albaraka Türk
|1,59
|-1,85
|-18,04
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,00
|-1,96
|-15,71
|Alkim Kağıt
|15,50
|-0,90
|19,75
|Alkim Kimya
|15,56
|-0,89
|10,46
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,98
|-1,00
|-9,59
|Altınyunus Çeşme
|60,40
|-4,88
|20,90
|Anadolu Efes
|22,58
|-2,59
|5,71
|Anadolu Grubu Holding
|22,60
|-1,57
|-13,49
|Anadolu Hayat Emek.
|9,01
|-1,10
|12,13
|Anadolu Isuzu
|16,88
|-2,20
|-6,22
|Anadolu Sigorta
|6,45
|-0,15
|-10,67
|Anel Elektrik
|3,00
|-2,91
|-5,36
|Arçelik
|30,56
|0,39
|7,38
|ARD Bilişim Teknolojileri
|55,30
|-0,54
|15,02
|Arena Bilgisayar
|43,20
|0,70
|26,80
|Armada Bilgisayar
|43,98
|-0,59
|-10,39
|Arsan Tekstil
|4,70
|-5,05
|16,47
|Arzum Ev Aletleri
|18,84
|-0,95
|-22,03
|Aselsan
|15,37
|-1,22
|-15,78
|Ata GMYO
|3,98
|-0,50
|-27,77
|Atakule GMYO
|2,16
|-2,70
|-7,74
|Atlantis Yatırım Holding
|4,00
|0,00
|-28,06
|Atlas Yat. Ort.
|1,66
|-7,26
|-5,14
|ATP Ticari Bilgisayar
|26,20
|-7,42
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,67
|-0,41
|11,86
|Avrasya GMYO
|2,63
|-4,36
|0,41
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,97
|-3,26
|-7,19
|Avrupa Yatırım Holding
|6,95
|0,72
|15,83
|Aydem Enerji
|7,06
|-0,14
|Ayen Enerji
|4,54
|-3,40
|-16,08
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,06
|-3,09
|77,84
|Aygaz
|13,66
|0,29
|-3,71
|Bagfaş
|19,17
|-10,00
|-4,15
|Bak Ambalaj
|20,06
|-1,67
|-0,69
|Balatacılar Balatacılık
|5,64
|-1,74
|-31,55
|Bantaş Ambalaj
|5,47
|0,00
|16,63
|Banvit
|57,20
|-0,17
|10,00
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|9,65
|-1,23
|Baştaş Başkent Çimento
|12,77
|-3,98
|-26,48
|Batı Çimento
|12,95
|-2,26
|174,95
|Batısöke Çimento
|2,41
|-1,63
|-1,23
|Bayrak Taban Sanayi
|10,17
|-5,75
|-4,15
|Bera Holding
|20,90
|-9,99
|3,06
|Berkosan Yalıtım
|10,14
|-0,98
|13,68
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,78
|9,89
|67,82
|Beyaz Filo
|9,54
|-3,25
|-6,29
|Bilici Yatırım
|17,36
|-1,20
|161,45
|Bim Mağazalar
|64,95
|1,17
|-8,90
|Biotrend Çevre ve Enerji
|18,03
|-0,77
|Birko Mensucat
|1,17
|7,34
|5,41
|Birlik Mensucat
|2,27
|-1,30
|-34,39
|Bizim Mağazaları
|12,18
|-0,73
|-20,70
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,70
|-8,21
|Boğaziçi Beton
|5,44
|-9,78
|Borusan Mannesmann
|24,06
|-2,59
|-13,45
|Borusan Yat. Paz.
|308,80
|-2,95
|-32,02
|Bosch Fren Sistemleri
|844,60
|-1,71
|-31,32
|Bossa
|27,34
|2,17
|53,17
|Brisa
|21,08
|-2,68
|8,87
|Burçelik
|19,79
|-2,99
|-5,85
|Burçelik Vana
|24,10
|-4,74
|-51,47
|Bursa Çimento
|3,70
|-2,12
|-25,67
|Carrefoursa
|39,80
|-1,73
|-44,57
|Casa Emtia Petrol
|141,70
|-2,07
|33,68
|Ceo Event Medya
|10,56
|0,96
|64,23
|Coca Cola İçecek
|78,80
|-1,31
|24,08
|Cosmos Yat. Holding
|9,36
|1,74
|16,13
|Credıtwest Faktorıng
|3,83
|0,00
|-34,75
|Çan2 Termik
|7,62
|-2,43
|Çelebi
|213,70
|-5,65
|17,08
|Çelik Halat
|6,37
|-0,47
|-29,98
|Çemaş Döküm
|1,24
|0,00
|-27,17
|Çemtaş
|13,39
|-0,96
|-14,77
|Çimbeton
|210,90
|-4,18
|-28,87
|Çimentaş
|30,60
|-4,32
|-15,38
|Çimsa
|24,28
|-4,03
|36,40
|Çuhadaroğlu Metal
|7,20
|-2,17
|-5,35
|Dagi Giyim
|2,08
|-2,35
|-38,94
|Dagi Yatırım Holding
|11,78
|-1,83
|-8,68
|Dardanel
|15,30
|-4,73
|-54,33
|Datagate Bilgisayar
|12,87
|1,42
|-20,11
|Demısaş Döküm
|6,42
|-4,32
|-0,86
|Denge Holding
|3,76
|-4,81
|-31,39
|Deniz GMYO
|1,97
|-2,48
|6,95
|Derimod
|11,30
|0,53
|16,02
|Derlüks Yatırım Holding
|4,21
|-3,66
|-52,27
|Desa Deri
|12,19
|-1,93
|25,15
|Despec Bilgisayar
|9,94
|-0,30
|-23,89
|Deva Holding
|24,08
|-1,31
|0,09
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,41
|-3,63
|5,89
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,80
|-6,80
|28,69
|Ditaş Doğan
|15,09
|-7,31
|16,02
|DO-CO
|780,40
|-1,96
|23,87
|Doğan Burda
|14,28
|0,00
|-36,36
|Doğan Holding
|2,95
|0,00
|-1,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,17
|-1,36
|-6,82
|Doğusan
|5,39
|-0,19
|23,06
|Doğuş GMYO
|8,89
|-1,44
|8,81
|Doğuş Otomotiv
|23,54
|-3,52
|-13,84
|Döktaş Dökümcülük
|31,08
|-2,57
|1,50
|Duran Doğan Basım
|11,12
|-0,18
|6,01
|Dyo Boya
|11,85
|-2,63
|5,36
|Eczacıbaşı İlaç
|5,93
|-1,50
|-17,66
|Eczacıbaşı Yatırım
|40,90
|3,91
|51,94
|Edip Gayrimenkul
|2,23
|-4,29
|-32,83
|Ege Endüstri
|1.258,00
|-1,93
|-24,44
|Ege Gübre
|181,40
|1,68
|26,45
|Ege Profil
|27,32
|-3,33
|-28,56
|Ege Seramik
|12,11
|-2,89
|25,33
|Egeplast
|26,40
|-3,58
|-20,72
|Ekiz Kimya
|6,03
|0,00
|-15,43
|Emek Elektrik
|1,97
|-3,90
|-31,01
|Eminiş Ambalaj
|22,50
|-4,26
|-38,93
|Emlak Konut GMYO
|2,22
|1,37
|4,98
|Enerjisa Enerji
|10,33
|0,68
|-10,41
|Enka İnşaat
|8,68
|0,46
|23,26
|Erbosan
|92,70
|-0,54
|128,58
|Ereğli Demir Çelik
|18,93
|-0,73
|44,10
|Ersu Gıda
|3,90
|-1,52
|-21,05
|Escort Teknoloji
|5,81
|1,93
|-11,57
|Esenboğa Elektrik
|29,76
|-2,36
|56,42
|Etiler Gıda
|6,10
|-2,56
|53,27
|Euro Kapital Yat. Ort.
|7,63
|7,92
|98,18
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,68
|5,75
|2,22
|Euro Yat. Ort.
|3,98
|-2,21
|-11,75
|Euro Yatırım Holding
|3,03
|-1,30
|6,69
|Fade Gıda
|21,50
|-1,29
|247,33
|Fenerbahçe Futbol
|40,00
|2,56
|35,32
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,31
|-2,53
|-21,64
|F-M İzmit Piston
|110,80
|-2,03
|-9,62
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,45
|-1,75
|3,22
|Ford Otosan
|176,70
|0,86
|44,67
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,19
|-1,65
|-51,49
|Frigo Pak Gıda
|18,62
|-1,85
|-11,25
|Galata Wind Enerji
|3,82
|1,60
|Galatasaray Sportif
|3,93
|3,15
|-2,96
|Garanti Bankası
|8,36
|-0,71
|-17,64
|Garanti Faktoring
|9,91
|-1,78
|-10,96
|Garanti Yat. Ort.
|2,38
|1,28
|-26,32
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,43
|-0,27
|25,38
|Gediz Ambalaj
|41,52
|2,42
|54,93
|Gentaş
|4,21
|-1,86
|-28,17
|Gersan Elektrik
|5,65
|-0,35
|-7,98
|Global Men. Değ.
|5,80
|-3,01
|-3,49
|Global Yat. Holding
|3,16
|-3,36
|-32,48
|Good-Year
|6,82
|-1,73
|-14,41
|Göltaş Çimento
|43,80
|-2,32
|6,16
|Gözde Girişim
|5,80
|0,87
|-27,32
|GSD Denizcilik
|6,43
|-4,17
|27,58
|GSD Holding
|2,05
|0,00
|-18,33
|Gübre Fabrik.
|57,00
|-2,15
|-33,76
|Güler Yat. Holding
|2,22
|0,00
|-35,89
|Halk GMYO
|2,80
|-2,44
|-8,13
|Hatay Tekstil
|18,19
|-0,66
|33,40
|Hedef Girişim
|2,75
|-1,43
|8,92
|Hektaş
|8,31
|-1,19
|55,55
|HUB Girişim
|12,57
|-1,72
|-30,93
|Hürriyet Gzt.
|1,45
|-2,03
|-30,95
|ICBC Turkey Bank
|5,53
|-2,98
|-14,92
|İdealist Danışmanlık
|67,70
|-0,22
|402,97
|İdealist GMYO
|5,00
|-4,40
|-26,47
|İhlas Ev Aletleri
|1,11
|-1,77
|-40,42
|İhlas Gayrimenkul
|1,22
|-2,40
|-2,40
|İhlas Gazetecilik
|1,09
|6,86
|-55,75
|İhlas Holding
|0,62
|-1,59
|-44,77
|İhlas Yayın Holding
|0,74
|-1,33
|-35,09
|İndeks Bilgisayar
|6,63
|-0,60
|42,70
|Info Yatırım
|6,08
|-3,34
|-5,74
|İntema
|43,66
|2,92
|9,42
|Inveo Yatırım Holding
|121,20
|-2,02
|174,08
|İpek Doğal Enerji
|12,99
|-1,22
|-0,69
|İskenderun Demir Çelik
|12,41
|-0,72
|37,34
(Sürecek)
Kaynak: AA
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